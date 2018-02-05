«Генералы крайне тупы, отношение к солдату унизительное» — израильский офицер о ВСУ

Генералы с которыми имел «честь» общаться, абсолютно профессионально не пригодны, зачастую крайне тупы

Задницы вылизываются повсеместно. Показуха превыше всего! Коррупция и распилы

Штабные учения в бригаде, я наблюдаю с восхищением со стороны. Никогда не видел такой слаженной работы штаба, еще и по стандартам НАТО, что в новинку для Украины. Пока не заметил листики с текстом перед каждым офицером. Занавес

Майор израильской армии Виктор Верцнер, который с начала АТО помогает ВСУ, написал нелицеприятный пост об украинских вооруженных силах.Его запись вызвала яростную контратаку чиновников от армии, близких к администрации президента. Видимо, их расстроила ирония Верцнера насчет «сильнейшей армии в Европе» — тезис, неоднократно повторяемый Петром Порошенко в своих выступлениях.– пишет он в своем Facebook.По его словам, в армии унизительное и издевательское отношение к солдату, бюджет распределяется нерационально, процветает повсеместное кумовство.– заявил Верцнер.Он добавил, что также у украинских ВСУ два синдрома: «мы все сами знаем лучше вас» и «сильнейшая армия в Европе».Волонтер привел несколько примеров.Также он видел, как зимой в минус 7 градусов Цельсия срочники мыли вагонку мокрыми тряпками голыми руками, так как на следующий день ожидался приезд представителей НАТО.Пост Верцнера набрал более 700 реакций в Facebook. Позже волонтер заявил, что советник президента и главволонтер Юрий Бирюков объявил ему «священную войну».