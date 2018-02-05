23:14 05 февраля
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«Генералы крайне тупы, отношение к солдату унизительное» — израильский офицер о ВСУ

Майор израильской армии Виктор Верцнер, который с начала АТО помогает ВСУ, написал нелицеприятный пост об украинских вооруженных силах.

Его запись вызвала яростную контратаку чиновников от армии, близких к администрации президента. Видимо, их расстроила ирония Верцнера насчет «сильнейшей армии в Европе» — тезис, неоднократно повторяемый Петром Порошенко в своих выступлениях.

«Генералы крайне тупы, отношение к солдату унизительное» — израильский офицер о ВСУ



Генералы с которыми имел «честь» общаться, абсолютно профессионально не пригодны, зачастую крайне тупы
– пишет он в своем Facebook.

По его словам, в армии унизительное и издевательское отношение к солдату, бюджет распределяется нерационально, процветает повсеместное кумовство.

Задницы вылизываются повсеместно. Показуха превыше всего! Коррупция и распилы
– заявил Верцнер.

Он добавил, что также у украинских ВСУ два синдрома: «мы все сами знаем лучше вас» и «сильнейшая армия в Европе».

Волонтер привел несколько примеров.

Штабные учения в бригаде, я наблюдаю с восхищением со стороны. Никогда не видел такой слаженной работы штаба, еще и по стандартам НАТО, что в новинку для Украины. Пока не заметил листики с текстом перед каждым офицером. Занавес


Также он видел, как зимой в минус 7 градусов Цельсия срочники мыли вагонку мокрыми тряпками голыми руками, так как на следующий день ожидался приезд представителей НАТО.

Пост Верцнера набрал более 700 реакций в Facebook. Позже волонтер заявил, что советник президента и главволонтер Юрий Бирюков объявил ему «священную войну».

Использованы фотографии: © РИА Новости, Григорий Василенко
65

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Комментарии 64

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  1. Дормидонт Сегодня, 18:22
    Какая чёрная неблагодарность
    Дормидонт
    1. ul_vitalii Сегодня, 18:24
      Правда глаза колит.
      ul_vitalii
      1. Гигант мысли Сегодня, 18:31
        Сам то он понял, куда попал, дождётся, что вздёрнут на суку его эти бравые украинские солдаты, так что лучший вариант для Верцнера валить в свой Израиль по добру и здорову.
        Гигант мысли
        1. volodya Сегодня, 18:43
          Цитата: Гигант мысли
          Сам то он понял, куда попал,

          Какие противные рожи!!!
          volodya
          1. ПалБор Сегодня, 19:17

            Истинно так!
            ПалБор
        2. НЕКСУС Сегодня, 19:17
          Цитата: Гигант мысли
          Сам то он понял, куда попал,

          Деньги и немалые платят и хорошо.
          Цитата: Гигант мысли
          дождётся, что вздёрнут на суку

          Не вздернут,тк это офицер дружественного США государства.
          Цитата: Гигант мысли
          так что лучший вариант для Верцнера валить в свой Израиль по добру и здорову.

          Думаете? А Саакашвили наоборот через окна и форточки в эту клоаку лез,не боясь виселицы и неодобрения Киева.
          То что армия Украины-это не армия,а сброд голодных идиотов это не новость. Боеспособные формирования в Украине-это нац батальоны.Но и они созданы по лекалам бригад братков 90-х годов в России.
          НЕКСУС
          1. LSA57 Сегодня, 19:31
            Цитата: НЕКСУС
            А Саакашвили наоборот через окна и форточки в эту клоаку лез,не боясь виселицы и неодобрения Киева.

            дык ему команда из фашингтонского обкома дадена и командировочные выданы
            LSA57
        3. влад66 Сегодня, 19:29
          Цитата: Гигант мысли
          Сам то он понял, куда попал, дождётся,

          Он просто сравнил состояние армии Израиля и "сильнейшей армии Европы" от увиденного пришёл в ужас, но так как платят инструкторам прилично и регулярно там и подвизается, yes
          влад66
        4. gm9019 Сегодня, 20:47
          Уроженец Херсона, Виктор уехал из Украины в 13 лет и прошел в Израиле полную боевую науку, освоив попутно гражданскую профессию фотографа. С началом АТО много раз приезжал на родину. Его знают как волонтера, консультанта, инструктора, работавшего с бойцами Нацгвардии, основателя группы Israel Supports Ukraine


          Тут очень подробно - целое интервью с ним, кому интересно:

          https://kp.ua/politics/600116-maior-armyy-oborony
          -yzraylia-ob-ukraynskykh-voennykh-rabotaete-na-ka
          rtynku-a-pobezhdat-ne-uchyte
          gm9019
        5. Челдон Сегодня, 21:06
          Цитата: Гигант мысли
          Сам то он понял, куда попал, дождётся, что вздёрнут на суку его эти бравые украинские солдаты, так что лучший вариант для Верцнера валить в свой Израиль по добру и здорову.

          Да ему по..( вообщем, по пояс снизу)Бабло получил,поржал, поехал домой.
          Челдон
      2. Проксима Сегодня, 18:41
        Цитата: ul_vitalii
        Правда глаза колит.
        . Нужно ещё учесть, что к офицерам и генералитету любой армии у израильтян довольно таки высокие требования. Достаточно вспомнить девиз израильских офицеров: «В нормальной армии офицеры командуют «вперёд», а в израильской - «за мной»! Не удивительно, что ВСУ вызывает у израильских военных блевотную реакцию stop
        Проксима
    2. Zoldat_A Сегодня, 18:27
      Цитата: Дормидонт
      Какая чёрная неблагодарность

      Неполиткорректненько как-то... Так о союзниках своих первейших союзников... Из Израиля-то его, конечно, не выгонят, а вот в страну 404 точно больше не пустят. И за меньшее в "Миротворец" вписывали...
      Zoldat_A
      1. 210окв Сегодня, 18:32
        Израильтянину явно недоплатили..
        Цитата: Zoldat_A
        Цитата: Дормидонт
        Какая чёрная неблагодарность

        Неполиткорректненько как-то... Так о союзниках своих первейших союзников... Из Израиля-то его, конечно, не выгонят, а вот в страну 404 точно больше не пустят. И за меньшее в "Миротворец" вписывали...
        210окв
        1. Подрезчик Сегодня, 18:41
          Задницы вылизываются повсеместно

          Ну-у-у, израильский майор просто не знал, что это характерная черта данной нации... lol До лебединой белизны зачастую!!!
          Подрезчик
          1. svp67 Сегодня, 19:20
            Цитата: Подрезчик
            Ну-у-у, израильский майор просто не знал, что это характерная черта данной нации...

            Он, все отлично знает, так как отлично разговаривает на русском и он из "нашинских"
            svp67
          2. Mole Сегодня, 20:59
            Цитата: Подрезчик
            что это характерная черта данной нации... До лебединой белизны зачастую!!!

            К сожалению у нас "желание угождения" тоже процветает! "Ржем", а в своем глазу на бревна стараемся внимания не обращать.
            Mole
        2. Пленник Сегодня, 19:13
          winked Ну это само собой. Иначе с чего бы он пургу начал гнать? Или хороший бакшиш с гонорара откатили, или расценки за услуги скостили. Этих гусиков только финансовая компонента интересует, на мораль им плевать. hi
          Пленник
        3. svp67 Сегодня, 19:14
          Цитата: 210окв
          Израильтянину явно недоплатили..

          Хорошо еще на "гиляку" не потащили...
          svp67
      2. LSA57 Сегодня, 19:36
        Цитата: Zoldat_A
        Так о союзниках своих первейших союзников..

        да какие они им союзники. они их презирают за то, что во время ВОВ они в куеве в Бабьем яру тысячи евреев расстреляли. что вытворяли во Львове я уж молчу. немцы поражались их жестокости
        LSA57
        1. Челдон Сегодня, 21:07
          Цитата: LSA57
          Цитата: Zoldat_A
          Так о союзниках своих первейших союзников..

          да какие они им союзники. они их презирают за то, что во время ВОВ они в куеве в Бабьем яру тысячи евреев расстреляли. что вытворяли во Львове я уж молчу. немцы поражались их жестокости

          Вы правы,все досталось.
          Челдон
        2. Арон Заави Сегодня, 21:51
          Цитата: LSA57

          да какие они им союзники. они их презирают за то, что во время ВОВ они в куеве в Бабьем яру тысячи евреев расстреляли. что вытворяли во Львове я уж молчу. немцы поражались их жестокости

          Ты думаешь этому ... такие вещи приходят в голову. Экшена ему захотелось. angry
          Арон Заави
          1. LSA57 Сегодня, 22:33
            Цитата: Арон Заави
            Ты думаешь этому ... такие вещи приходят в голову.

            думаю
            LSA57
      3. Orionvit Сегодня, 20:40
        Цитата: Zoldat_A
        а вот в страну 404 точно больше не пустят

        Говоря словами одного известного персонажа, "Кто ж его посадит, он же памятник". Западный инструктор в украинской армии, это как наместник бога. laughing
        Orionvit
    3. сибиралт Сегодня, 18:34
      В тему. У кого есть время, посмотрите сериал Зеленского "Слуга народу", не пожалеете. Вполне серьезная вещь. Да и мнение об авторе может изменится. hi
      сибиралт
      1. Hlavaty Сегодня, 21:45
        Цитата: сибиралт
        У кого есть время, посмотрите сериал Зеленского "Слуга народу", не пожалеете. Вполне серьезная вещь

        Издеваетесь?! Ну если проталкивание клоуна в президенты, с помощью сериала-агитки вы считаете серьёзной вещью...
        Hlavaty
      2. svp67 Сегодня, 21:52
        Цитата: сибиралт
        У кого есть время, посмотрите сериал Зеленского "Слуга народу", не пожалеете. Вполне серьезная вещь

        Не смешите
        Цитата: сибиралт
        Да и мнение об авторе может изменится

        Что бы оно осталось прежним, надо посмотреть "Слуга народа-2"... После второй части, весь позитив первой УЛЕТУЧИВАЕТСЯ... Потому, что становится понятно, что это просто КОМЕДИЯ.
        svp67
  2. kefan Сегодня, 18:25
    Сказал лишь то, что и так все знают.
    kefan
    1. рюрикович Сегодня, 18:30
      Цитата: kefan
      Сказал лишь то, что и так все знают.

      Но почему то не говорят request ...А он сказал what
      И вот столкнулись "если знаешь,то молчи" с " увидел и сказал" lol
      рюрикович
  3. silver2018 Сегодня, 18:26
    Тем не менее свора гиен не менее опасна одинокого льва.
    silver2018
  4. polpot Сегодня, 18:26
    Какая страна такие и генералы ,сложно поверить что у Вальцмана и Турчинова появиться свой Суворов или Кутузов ,только Мазепа и Петлюра
    polpot
  5. Геркулесыч Сегодня, 18:26
    "Самоубиец," если не уедет оттуда очень быстро !
    Геркулесыч
  6. cniza Сегодня, 18:27
    «Генералы крайне тупы, отношение к солдату унизительное» — израильский офицер о ВСУ


    Все и его в "миротворец" запишут за разглашение гос. тайны.
    cniza
  7. КВУ-НСвД Сегодня, 18:27
    Генералы с которыми имел «честь» общаться, абсолютно профессионально не пригодны, зачастую крайне тупы
    Зато хари , как железобетон для ДОТов
    КВУ-НСвД
  8. Геркулесыч Сегодня, 18:31
    От укроины отворачиваются уже и те, кто буквально вчера хвалил это квазигосударство -хвалил , неизвестно за что! Только потому, что это делалось во вред России, а не во благо укроины.
    Геркулесыч
  9. rruvim Сегодня, 18:31
    Что ж за срочники Окраинские такие, что-бы вагонку голыми руками мыть, да в мороз? Два года служил с хохлами, такого не видел. СВОЮ тумбочку убрать, "кантики" отбить у СВОЕЙ кровати - они мастера, а что-бы на общак поработать... Думаю срочники на заметке у Верцнера оказались Бомжи-"за поллитруху", но не как ни Паны...
    rruvim
    1. polpot Сегодня, 18:33
      Факт на 100 процентов
      polpot
  10. parusnik Сегодня, 18:31
    ...Не просто так написал, мусьё из Израиля, видимо ехал в страну 404 с надеждой, вот как обучу..ВСУ как дааааст..кому-то...А теперича обидки-"Генералы крайне тупы, отношение к солдату унизительное"...
    parusnik
  11. Egorovich Сегодня, 18:31
    laughing Верцнер великолепно все рассказал об "армии" укур.ков. Лучше и не обрисуешь. laughing
    Egorovich
  12. bubalik Сегодня, 18:32
    Волонтер привел несколько примеров.

    Полк специального назначения, я в гостях вместе с волонтерами, замминистра, американским военным атташе. Стол ломится, водка рекой, все в форме! Блюда приносят симпатичные девушки в вышиванках. Я вышел в туалет и спросил у одной из них — «Девушка, вы кто?» Ответ —«Мы — связистки». Занавес.

    ,,,Также Верцнер пытался донести до собеседника, что система в Украине неэффективна, и что эксперты со стороны пытаются помочь ее наладить, но их не слушают. Бирюков лишь отмахнулся тем аргументом, что Израиль получает крупную военную помощь от США.

    На что Верцнер ответил, что деньги США — это 15% военного бюджета Израиля.,,

    ,,,ну и так далее...




    bubalik
    1. bubalik Сегодня, 18:35
      После перепали в комментариях у Бирюкова Виктор Верцнер написал еще один пост в Facebook, в котором рассказал, как получают награды в израильской армии, и задал язвительный вопрос про украинских генералов:

      «Начальник генштаба Армии Обороны Израиля носит звание генерал лейтенанта. Израильская армия при мобилизированном резерве в разы больше украинской при том, что страна более чем в 4 раза меньше по населению. Ордена и медали? За целую войну их получают человек 6-7. Генералы никогда не награждаются! Звание генерала уже достаточно отмечает заслуги человека. А как там дела у Генералов армии с иконостасом на пузе?»


      В комментариях некоторые пользователи попытались вступиться за украинцев: «Сравнение с израильской армией неуместно. Израильская армия находится постоянно в действии почти 70 лет, Украина не воевала почти 70 лет». На что израильтянин ответил, что не видит никакой связи этого факта и наличия большого числа генералов с многочисленными наградами.

      bubalik
      1. ПалБор Сегодня, 19:20
        О!Украине минимум 70 лет.Не знал.
        ПалБор
    2. Des10 Сегодня, 21:13
      Цитата: bubalik
      «Девушка, вы кто?» Ответ —«Мы — связистки». Занавес.

      так у нас точно также laughing : наряд по кухне полка - связисты, контролёры, техники ТСО, музыканты - все контрактники, от сержантов и до ст.прапорщиков. Срочников мало и они почти все с Сев.Кавказа. А накрывание по приезду начальств и проверок - те же лица, но исключительно женщины.
      Des10
  13. ibn.shamai Сегодня, 18:33
    Поклёп! Они не тупые, они...... ё.......! lol
    ibn.shamai
  14. Симон Сегодня, 18:33
    «Сильнейшая армия в Европе». --- А шахтеры и работяги Донецка и Луганска, лупят их уже который год, значит они герои!
    Симон
  15. Симон Сегодня, 18:38
    Цитата: polpot
    Какая страна такие и генералы ,сложно поверить что у Вальцмана и Турчинова появиться свой Суворов или Кутузов ,только Мазепа и Петлюра

    Извеняюсь! Бандер и Шухевич - тоже! yes
    Симон
    1. Теренин Сегодня, 20:44
      Эту шпану даже Мазепой и Петлюрой рядом ставить не правильно, много чести бандитам.
      Теренин
  16. masyanya Сегодня, 18:39
    Показуха превыше всего! Коррупция и распилы

    так для этого и существует...
    masyanya
  17. astepanov Сегодня, 18:41
    "Также он видел, как зимой в минус 7 градусов Цельсия срочники мыли вагонку мокрыми тряпками голыми руками, так как на следующий день ожидался приезд представителей НАТО." Советская школа! Чего только мне не приходилось выдраивать в 1974-1976 в в/ч 55622 перед приездом очередного пузатого из округа!
    astepanov
  18. AlexanderVP Сегодня, 18:51
    Без ссылки на перовисточник - незачет.
    AlexanderVP
  19. ушкуйник Сегодня, 19:07
    "Пока не заметил листики с текстом" - Зачем лишний раз лоб "морщить"? Тяжело, не привычно и не престижно.
    ушкуйник
  20. Tiras Сегодня, 19:19
    Бывший майор израильской армии, который в Израиле не пригодился, и которого никто в Израиле не знает как военного специалиста , делает пиар за счёт Израиля.
    И смех и грех.
    Tiras
    1. Korax71 Сегодня, 19:43
      Это из той же серии,как и капитан Гальперин,один из отцов основателей массада.русский капитан.только как то капитаном оказался в 18 лет.и служивший за всю жизнь исключительно в Израиле.агит.проп идет полным ходом.кого то превозносить,а кого то в навоз по уши кунают.
      Korax71
  21. martin-159 Сегодня, 19:48
    Цитата: Геркулесыч
    "Самоубиец," если не уедет оттуда очень быстро !

    Может он и хочет побыстрей свалить из этого дурдома.
    martin-159
  22. Олежек Сегодня, 19:49
    Ну и где наши друзья из Израиля? am
    Олежек
  23. sxfRipper Сегодня, 19:51
    Позже волонтер заявил, что советник президента и главволонтер Юрий Бирюков объявил ему «священную войну».
    Ну да. Где прошёл хохол, там еврею делать нечего. lol
    sxfRipper
  24. behemot Сегодня, 19:51
    а этот иуда (Верцнер) в Одессе людей заживо не сжигал случаем?
    behemot
  25. vasilkovichi Сегодня, 19:55
    Израильский офицер...А как же холокост,в котором бандеровцы принимали живейшее участие?А как же угрозы иудеев о разрыве дипотношений? Чудны дела твои,Господи!
    vasilkovichi
    1. Tiras Сегодня, 20:22
      Цитата: vasilkovichi
      Израильский офицер


      Бывший.

      Цитата: vasilkovichi
      А как же холокост,в котором бандеровцы принимали живейшее участие?


      С Германией тоже Израилю стоит разорвать отношения?

      Цитата: vasilkovichi
      А как же угрозы иудеев о разрыве дипотношений? Чудны дела твои,Господи!


      Да и Россия тоже не спешит разрывать отношения с Украиной, отлично торгуют.
      Tiras
    2. oldzek Сегодня, 20:24
      ну дык,мани ,мани.
      oldzek
  26. злой партизан Сегодня, 20:44
    Вопрос: а что делал этот гордый еврей , когда слышал "славаукраине" и "героямслава"?
    злой партизан
  27. Крановщик Нахамкинсон Сегодня, 20:54
    Шо,мало заплатили этому еврею?
    Нормально так.
    Еврей помогает бандеровцам.
    За звонкий шекель.
    Что еще раз потверждает
    народную мудрость.
    Для этих(%%)деньги не пахнут.
    Крановщик Нахамкинсон
  28. Alex-a832 Сегодня, 20:57
    В 90-х и 00-х на Украине высший и средний нач. состав был еще мейд ин СССР. Нормально общались с ними напрямую, в обход всяких министерств. Деградация у них больше в 00-х пошла. Кумовство всякий сброд в нач. состав тянуло. Точку в деградации военной элиты хохлы поставили с переворотом в 2014. Остатки нач состава, имевшего советскую школу, разогнали, как неблагонадёжных. Остался в основном ни на что негодный шлак, готовый пресмыкаться перед бандеровщиной, олигархией и натовцами. За военный переворот укровласти могут не опасаться, но и обороноспособность упала ниже плинтуса.
    Alex-a832
  29. Челдон Сегодня, 21:16
    Верцнер рассказал,что у Вальцмана армия никудышная,ржунемогу.
    Челдон
  30. Прутков Сегодня, 22:08
    Вопрос.А что делал штатный офицер цахал в бандеровской армии?
    Прутков
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