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«Генералы крайне тупы, отношение к солдату унизительное» — израильский офицер о ВСУ
Майор израильской армии Виктор Верцнер, который с начала АТО помогает ВСУ, написал нелицеприятный пост об украинских вооруженных силах.
Его запись вызвала яростную контратаку чиновников от армии, близких к администрации президента. Видимо, их расстроила ирония Верцнера насчет «сильнейшей армии в Европе» — тезис, неоднократно повторяемый Петром Порошенко в своих выступлениях.
По его словам, в армии унизительное и издевательское отношение к солдату, бюджет распределяется нерационально, процветает повсеместное кумовство.
Он добавил, что также у украинских ВСУ два синдрома: «мы все сами знаем лучше вас» и «сильнейшая армия в Европе».
Волонтер привел несколько примеров.
Также он видел, как зимой в минус 7 градусов Цельсия срочники мыли вагонку мокрыми тряпками голыми руками, так как на следующий день ожидался приезд представителей НАТО.
Пост Верцнера набрал более 700 реакций в Facebook. Позже волонтер заявил, что советник президента и главволонтер Юрий Бирюков объявил ему «священную войну».
Его запись вызвала яростную контратаку чиновников от армии, близких к администрации президента. Видимо, их расстроила ирония Верцнера насчет «сильнейшей армии в Европе» — тезис, неоднократно повторяемый Петром Порошенко в своих выступлениях.
Генералы с которыми имел «честь» общаться, абсолютно профессионально не пригодны, зачастую крайне тупы– пишет он в своем Facebook.
По его словам, в армии унизительное и издевательское отношение к солдату, бюджет распределяется нерационально, процветает повсеместное кумовство.
Задницы вылизываются повсеместно. Показуха превыше всего! Коррупция и распилы– заявил Верцнер.
Он добавил, что также у украинских ВСУ два синдрома: «мы все сами знаем лучше вас» и «сильнейшая армия в Европе».
Волонтер привел несколько примеров.
Штабные учения в бригаде, я наблюдаю с восхищением со стороны. Никогда не видел такой слаженной работы штаба, еще и по стандартам НАТО, что в новинку для Украины. Пока не заметил листики с текстом перед каждым офицером. Занавес
Также он видел, как зимой в минус 7 градусов Цельсия срочники мыли вагонку мокрыми тряпками голыми руками, так как на следующий день ожидался приезд представителей НАТО.
Пост Верцнера набрал более 700 реакций в Facebook. Позже волонтер заявил, что советник президента и главволонтер Юрий Бирюков объявил ему «священную войну».
Использованы фотографии: © РИА Новости, Григорий Василенко
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