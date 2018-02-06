11:23 06 февраля
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«Приоритетом станет благополучие широких народных масс, а не кучки олигархов»

Результаты свидетельствуют о том, что львиная доля респондентов не считает нужным ознакомиться с программными тезисами кандидатов в президенты. Тем не менее, мы считаем нелишним опубликовать программу Павла Грудинина, состоящую из 20 главных пунктов.



Итак:


1. Смена экономической стратегии.

Приоритетом станет благополучие широких народных масс, а не кучки олигархов, интересы простого человека, а не рвачество «жирных котов». Для этого нужен крутой поворот от олигархического капитализма к социальному государству. Мы поставим богатства России, ее природные, промышленные и финансовые ресурсы на службу народу. Проведём национализацию стратегически важных и системообразующих отраслей промышленности, электроэнергетики, железных дорог, систем связи, ведущих банков. Государство вернет себе монополию на производство и оптовую продажу этилового спирта. Это даст импульс развитию и принесет казне триллионы рублей ежегодно; позволит сформировать бюджет развития вместо бюджета обнищания и деградации.

«Приоритетом станет благополучие широких народных масс, а не кучки олигархов»2. Восстановление экономического суверенитета России.

В кубышке правительства несколько триллионов рублей. Но эти колоссальные средства переданы в управление иностранных финансовых организаций. Те триллионы рублей, что хранятся в банках и долговых обязательствах США, мы сделаем капиталовложениями в производство, науку и образование. Новая власть избавит российскую экономику от тотальной долларовой зависимости. Создаст финансовую систему в интересах государства и граждан страны. Мы ограничим доступ иностранного спекулятивного капитала к российскому рынку. Откажемся от участия в ВТО, ведь за 4 года пребывания в этом экономическом карцере мы получили более триллиона рублей прямых убытков и 5 триллионов – косвенных.

3. Кредитные ресурсы – на восстановление экономики.

С этой целью снизим банковский процент. Пресечем дикий вывод капиталов за рубеж. Сконцентрируем все свободные средства для инвестиций в отечественное производство и в человека. Откроются возможности для масштабных вливаний в экономику, для поддержки малого и среднего бизнеса, народных и коллективных предприятий. Прекратится их удушение в интересах крупных сетевых компаний с иностранными владельцами. Денежная система обеспечит предоставление долгосрочного дешевого кредита.

4. Новая индустриализация, модернизация экономики и её вывод на инновационные рельсы.

Предстоит опереться на науку и новые технологии. Заняться активным развитием отраслей, которые обеспечивают технологический прогресс: микроэлектроники, биотехнологий, робототехники и станкостроения. Долю обрабатывающей промышленности мы доведем с нынешних 15-20% до 70-80%, как в передовых странах мира.

5. Обеспечение продовольственной безопасности России, преодоление ситуации, когда значительная часть продовольствия ввозится из-за рубежа.

Программа устойчивого развития села даст ему новую жизнь, возродит крупное сельхозпроизводство и социальную инфраструктуру в сельской местности. На эти цели мы направим не менее 10 процентов бюджетных расходов. Мы вернем ГОСТы и введем уголовную ответственность за фальсификацию продуктов питания.

6. Наша историческая задача – обеспечить возрождение «провинциальной» России.

Мы проведём выравнивание возможностей региональных бюджетов. Осуществим газификацию страны. Гарантируем поддержку малых городов, поселков и сельских поселений. Обеспечим возвращение в них школ, больниц и иной социальной инфраструктуры. Развернём бесплатное для граждан подведение газа, электричества, воды и канализации к частным домам в малых городах и селах.

7. Контроль над ценами на основные продукты и товары первой необходимости, на тарифы ЖКХ.

Мы ограничим аппетиты естественных монополий, прекратим спекулятивный рост цен на жизненно необходимые товары и услуги. Снизим цены на лекарства и тарифы на все виды транспортных перевозок. Поборы за капитальный ремонт будут отменены. Тарифы ЖКХ не должны превышать 10 процентов дохода семьи.

8. Налоги – в интересах справедливости и развития.

Подоходный налог на богачей вырастет, а для малоимущих будет отменён. Налоговая система станет стимулировать инвестиционную и инновационную деятельность предприятий. Будет ликвидирован налог на добавленную стоимость, удушающий нашу промышленность. Мы отменим транспортный налог и систему «Платон».

9. Восстановление гарантий на труд и 8-часовой рабочий день, обеспечение людей работой и приличной зарплатой.

Минимальная заработная плата составит 25000-30000 рублей. Человек труда станет достойно зарабатывать, достойно отдыхать и восстанавливать свои силы. Мы вернём гарантии трудоустройства молодежи. Выпускники государственных ВУЗов получат гарантированное первое рабочее место. Будут запущены масштабные программы переобучения и повышения квалификации.

10. Разрушение социальной сферы будет остановлено.

Мы гарантируем бесплатность и качество среднего и высшего образования и медицинского обслуживания. Вернем ежегодную бесплатную диспансеризацию. Установим нормативы финансирования науки, образования и здравоохранения – не менее 7% от ВВП для каждой отрасли. Государство возьмет на себя все расходы по лечению тяжелобольных людей, особенно детей. Физическая культура и спорт станут достоянием народа, важнейшим средством укрепления здоровья нации.

11. Материнство и детство получат всемерную поддержку.

Мы восстановим систему дошкольного воспитания, гарантируем место для ребенка в детском саду и в группе продленного дня в школе. Реальностью станут развитие массового детского спорта, бесплатные кружки и творческие студии. Мы приравняем ежемесячное детское пособие к прожиточному минимуму ребенка. Выплата ежемесячного пособия увеличится с полутора до трех лет. Государство будет субсидировать производство детских товаров.

12. Гражданам – достойные пенсии.

Мы незамедлительно примем закон о «детях войны». Сохраним нынешний возраст выхода на пенсию. Вернём индексацию пенсий работающим пенсионерам. Отменим понижающий коэффициент 0,54 для военных пенсионеров. Гарантируем среднюю пенсию по старости – не менее 50% от средней зарплаты.

13. Мы защитим духовное здоровье нации.

Возродим отечественную культуру. Окажем всестороннюю поддержку музеям, театрам, библиотекам.

14. Мы гарантируем массовое строительство качественного и доступного жилья.

Введем обеспечение квартирами или домами молодых семей, ликвидацию ветхого и аварийного жилья. Развернем массовое строительство жилья по себестоимости и предоставление его семьям с детьми в рассрочку, без ростовщического процента. Ставки по ипотеке будут снижены до 3-4%. Многодетные и молодые семьи получат беспроцентный целевой заём на срок 30 лет. С «уплотнительной» застройкой будет покончено.

15. Обуздать жадность ростовщиков.

Мы обеспечим долговую амнистию для жертв «микрофинансовых организаций». Поддержим «валютных ипотечников». Будет введена уголовная ответственность за втягивание в кабальные сделки, запрет на «коллекторскую» деятельность и переуступку долговых обязательств граждан.

16. Обеспечить защиту природы.

Мы введём запрет как на приватизацию, так и на долгосрочную аренду лесных и водных угодий. Практика перевода лесов и парков в земли под строительство будет пресечена.

17. Гарантировать обороноспособность и безопасность страны, высокий научно-технический уровень оборонной промышленности.

Существенно повысятся боеготовность Вооруженных Сил, престиж военной службы и правоохранительных органов.

18. Справедливый суд будет на стороне закона, гражданина и общества, а не олигархата.

Мы гарантируем реальную независимость суда и следственных органов от органов исполнительной власти, обеспечим выборность судей, распространим компетенцию судов присяжных на дела об «экстремизме», по 282-й «русской» статье, по коррупционным преступлениям высших должностных лиц. Невинно осужденные патриоты Отечества будут освобождены и реабилитированы. Аналогично рядовые «болотные» сидельцы – в отличие от провокаторов, лжесвидетелей и организаторов незаконных действий.

19. Восстановление системы народовластия и народного представительства.

Мы вернем народу право на референдумы по важнейшим вопросам. Парламент будет не послушным штамповщиком законов, спущенных сверху, а собранием народных представителей. Его компетенция будет расширена. Президент станет подконтролен и подотчетен народу и парламенту. Будет упрощена процедура его импичмента. Никто не будет иметь право быть президентом более двух сроков по 4 года за всю жизнь. Будет учрежден Высший государственный совет, без одобрения которого не сможет приниматься ни одно принципиально важное решение Президента страны. Выборы на всех уровнях станут подлинно равными и свободными, с жестким пресечением любых нарушений и махинаций при подведении итогов.

20. Повышение качества государственного управления.

Мы поднимем ответственность президента за формирование кабинета министров, и ответственность правительства за свои действия. Утверждение состава правительства будет происходить в Государственной Думе. Кандидатуры на все министерские посты будут публично обосновываться президентом. Центральный банк заработает как подконтрольный и подотчетный орган госвласти, мотивированный на промышленное развитие. Счетная палата станет высшим и подлинно независимым контрольным органом. Пресечение коррупции не на словах, а на деле даст и экономический, и морально-политический эффект.
Автор: Павел Грудинин
Первоисточник: http://www.km.ru/v-rossii/2018/01/29/vnutrennyaya-politika-v-rossii/818929-vse-chto-vy-khoteli-uznat-o-programme-grud


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Комментарии 138

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  1. ОВР Сегодня, 03:17
    Все они одним миром там мазаны-веры никому уже нет...Степана Тимофеевича Разина на Царство!!!
    ОВР
    1. Ehanatone Сегодня, 03:31
      Если хотя бы пару — тройку первых пунктов сделали ,остальное приложтца .
      Потому что без первых дальше бла-бла-бла ...
      Ehanatone
      1. region58 Сегодня, 04:26
        Цитата: Ehanatone
        хотя бы пару — тройку первых пунктов сделали ,остальное приложтца .

        Так и вижу толпу из оллигархов сдающих своё бабло в бюджет... толкаются, по блату без очереди лезут... а кто победнее - в хвосте, списки составляют, ночами дежурят... угу... не надо сказок.
        P.S. Извечный вопрос - "А судьи кто?"
        region58
        1. BecmepH Сегодня, 05:55
          Цитата: region58
          Цитата: Ehanatone
          хотя бы пару — тройку первых пунктов сделали ,остальное приложтца .

          Так и вижу толпу из оллигархов сдающих своё бабло в бюджет... толкаются, по блату без очереди лезут... а кто победнее - в хвосте, списки составляют, ночами дежурят... угу... не надо сказок.
          P.S. Извечный вопрос - "А судьи кто?"

          Вы правы. И сарказм к месту.
          А я даже читать не стал. Так, пробежался по заголовкам. Как-то давненько, перед очередными выборами я собрал все программы кандидатов и проштудировал. И знаете, что я обнаружил? Да все пишут одно и то же, только порядок слов изменён и стилистика.
          Все пишут о чаяниях народа, но действительность (и реальновластьимущие) сильнее всех их программ
          BecmepH
          1. aybolyt678 Сегодня, 06:17
            Цитата: BecmepH
            Все пишут о чаяниях народа, но действительность (и реальновластьимущие) сильнее всех их программ

            для осуществления этих программ необходима правовая база. Которая отсутствует. База должна опираться на Идеологию, Идеологию еще нужно разработать и придать ей юридическую силу. Как без этого?
            aybolyt678
            1. СРЦ П-15 Сегодня, 08:28
              «Приоритетом станет благополучие широких народных масс, а не кучки олигархов»

              А что же в его ЗАО всё наоборот с приоритетами? Акционерами являются сам Грудинин(40% акций) и работники верхнего звена. Из первоначальных 500 акционеров, в ЗАО их осталось всего 40 человек. А "широкие массы" оказались без земли и акций. И такой человек говорит о их благополучии? Опять одно и то же: пчёлы против мёда!
              СРЦ П-15
              1. Мой адрес Сегодня, 09:32
                Александр, добрый день! hi
                А если учесть, что у Грудинина обычные люди живут лучше, чем в стране и тем более у любого "социально ответственного" якобы не олигарха? Разве не это главное? А Вы что предлагаете?
                Ну, и анекдот:
                Приходит Дед Мороз в ЦИК:
                — Здравствуйте, зарегистрируйте меня кандидатом в президенты.
                Памфилова:
                — Да вы в своём уме? Живёте в своём мире и не знаете, как живёт народ! Куда вы приезжаете, там заранее чистят, готовят еду, все нарядные, и вы думаете, что всё всегда так! Делаете подарки людям за их счёт, а пафосу столько, будто это лично от вас! На разные шоу вам никаких народных денег не жалко, готовы всё спустить! А как людям после жить и не интересуетесь! И вообще, никто не видел вашей программы с целями и мерами для выполнения — неожиданно замолкает, грустнеет — Блин, всё сходится, придётся регистрировать…
                Мой адрес
                1. Варяг_0711 Сегодня, 10:47
                  Мой адрес Сегодня, 09:32 ↑
                  Ну, и анекдот:
                  Приходит Дед Мороз в ЦИК:
                  Александр, при всем моем уважении, а вот это по-вашему не "Дед Мороз" писал?
                  17. Гарантировать обороноспособность и безопасность страны, высокий научно-технический уровень оборонной промышленности.

                  Существенно повысятся боеготовность Вооруженных Сил, престиж военной службы и правоохранительных органов.
                  За счет чего он собирается повысить обороноспособность? За счет урезания военного бюджета?
                  А престиж вооруженных сил и без него повысили.
                  Так что повторяю, за Грудининым нет НИЧЕГО, кроме пустых, популистских и самое главное НЕВЫПОЛНИМЫХ обещалок!
                  Варяг_0711
              2. Варяг_0711 Сегодня, 09:34
                Ну, посмотрев на то, КТО автор, сразу стало все на свои места. Мы за все хорошее, против всего плохого. Я это слышу со времен горбачевской перестройки. В итоге от слова "реформа", здравомыслящий народ начинает не хило колбасить, потому как все сразу понимают, что грядет очередной кирдык.
                Все 20 пунктов "программы" есть не что иное как сплошной популизм. Впрочем, я от сегодняшних, так называемых "коммунистов", ничего хорошего не ожидаю. Зюганов и Ко., не представляют интересы народа от слова совсем. Из них коммуничты, как из говна конфета, о чем я уже не раз писал. Они просто используют бренд "коммунистическая партия" и зарабатывают на этом бабло, вот и все. Для меня КПРФ умерла уже давно, еще после слитых выборов 1996 года.
                Варяг_0711
                1. басмач Сегодня, 09:52
                  То есть , следуя вашей логике, вы это все слышите от нынешней власти, а так как она ничего не выполняет, то вы автоматически переносите своё неверие на других. Гениально. А в жизни тоже так. Попав одежды в магазине на плохой товар, вы перестали ходить в магазины вообще?
                  басмач
                  1. Варяг_0711 Сегодня, 10:04
                    басмач Сегодня, 09:52 ↑
                    То есть , следуя вашей логике
                    Следуя моей логике, надо элементарно голову включать!
                    Я не агитирую за Путина. Мне многое не нравится, в том числе и в его поступках. Особенно заигрывание с либерастами и "правозащитниками" типа мерзоты алексеевой, старой маразматички и продажной твари.
                    Во внутренней политике тоже швах.
                    Но опять же это не говорит о том, что надо думать )I(опой, а не головой. Благими намерениями дорога в Ад выстлана. Все обещания Грудинина, это дешевый популизм. Выполнить их можно только при одном условии, новая гражданская война. С разрухой, голодом и очень туманными перспективами на восстановление, Зюганов далеко не Ленин, а Грудинин уж точно не Сталин, так что ждать возвращения СССР 2.0 как минимум наивно, а вообще глупо. И если вас 90-е годы ничему не научили fool , то это ваши личные проблемы и не надо их перекладывать на всю страну.
                    Варяг_0711
              3. Стирбьорн Сегодня, 09:34
                Цитата: СРЦ П-15
                А "широкие массы" оказались без земли и акций. И такой человек говорит о их благополучии? Опять одно и то же: пчёлы против мёда!

                Вообще-то грудининские работники, взамен высокооплачиваемую работу, льготное жилье, бесплатную соц. инфраструктуру. А что получили работники остальных совхозов Подмосковья, где ихние акции или земля?! Только грудининский и выжил из всех - один!
                Стирбьорн
                1. Mestny Сегодня, 10:05
                  Стесняюсь вот спросить - а хватит на всю Россию "совхозов в подмосковье", или всё таки в остальной России ситуация несколько иная нежели в районе МКАД?
                  Mestny
                  1. Стирбьорн Сегодня, 10:21
                    Цитата: Mestny
                    Стесняюсь вот спросить - а хватит на всю Россию "совхозов в подмосковье", или всё таки в остальной России ситуация несколько иная нежели в районе МКАД?
                    есть совхоз «Звениговский» (обладатель Гран-при IFFA 2013, 2016), которым руководит Казанков, республика Марий-Эл. Входит в команду Грудинина
                    Республиканский штаб общественной поддержки Павла Грудинина, претендента от КПРФ на участие в выборах президента России, возглавил руководитель комитета компартии в Марий Эл Иван Казанков.
                    Стирбьорн
            2. Pax tecum Сегодня, 10:04
              Уважаемые мои сограждане!
              Зачем здесь весь этот сарказм и взаимная неприязнь?
              Нам нужно понять ОДНО. Мы будем выбирать не человека, а КАК НАМ ЖИТЬ ДАЛЬШЕ.
              Жить или выживать. Именно так!
              Мы будем выбирать курс движения. Развитие и независимость или дальнейшая закамуфлированная деградация и неоэкономическое рабство.
              Не стоит обольщаться на счет нынешней власти и ее курса.
              Кандидат в Президенты России - это всего лишь символ совокупности конкретных действий и стоящих за ним сил.

              Вы видете эту программу! Не понимаю, что может в ней не нравиться.
              Люди, которые будут воплощать ее в жизнь есть. Была бы воля!

              Вспомните послевоенное время. Это был беспрецендентный случай в истории человечества.
              За столь короткое время подняли страну из руин и уже через 16 лет были в космосе!
              Наука, экономика, духовная культура, идеология стремительно развивались. С такими перспективами смотрели в будущее!
              Pax tecum
              1. Варяг_0711 Сегодня, 10:15
                Pax tecum Сегодня, 10:04 ↑
                Вы видете эту программу! Не понимаю, что может в ней не нравиться.
                Не понимаете или прикидываетесь, что не понимаете?
                Не нравится в этой программе только один пункт, ЕЁ ПОЛНАЯ НЕВЫПОЛНИМОСТЬ!!!
                Вам что, каждому в отдельности объяснять элементарные вещи? Либо у всех загрудининцев нет мозгов, либо вы ребятки работаете целенаправленно. Повторяю, чтобы выполнить хотя бы малую часть из его обещаний, надо развязать гражданскую войну. Я так понимаю, что пример Украины для все даром прошел? Никто не хочет учиться на их ошибках, надо обязательно на своих? Грудинину осталось только крикнуть "кулю в лоб" и будет полное сходство с известными "борцунами с коррупцией" и "оттоком капитала" из незалежной. laughing
                Этого вы все хотите? Ну тогда вперед, на баррикады... Покрышки не забудьте прихватить и самое главное КАСТРЮЛИ, без кастрюль на голове тяжеловато будет. laughing
                Варяг_0711
                1. Pax tecum Сегодня, 10:59
                  Пример Украины, говорите?
                  А, почему же так старательно избегаете "пример России 1991-1993"?
                  Нелегитимность (не путать с легальностью посредством перевыборов) нынешней власти как-то избирательно забываете.
                  Капиталисты в конце 1980-х - начале 1990-х реставрацию режима провели...
                  Откуда у вас такая упрямая(!!!) уверенность, что реставрации социализма (пусть и с поправкой на время и условия) не состоится?
                  Пусть не революционным, а эволюционным путем...

                  А, я бы лично в отстреле настоящих "врагов народа" поучаствовал. Да, и далеко не я один.
                  Будет сложно, ибо Росгвардия интересы капитала будет стойко защищать.
                  Pax tecum
                2. Васся Вассин Сегодня, 11:10
                  Этого вы все хотите? Ну тогда вперед, на баррикады... Покрышки не забудьте прихватить и самое главное КАСТРЮЛИ, без кастрюль на голове тяжеловато будет. laughing


                  Что вы нас окраиной пугаете? Не очень умно если разобраться, не будет законной передачи власти в руки народа, будет еще хуже чем у соседей. Я в этом нисколько не сомневаюсь.
                  Васся Вассин
        2. gringo Сегодня, 09:16
          Не ну а чё, нормальная программа, забыли только пообещать что если чего то "кулю" в лоб, но то наверное лично скажет для усиления эффекта.
          gringo
          1. Mestny Сегодня, 10:06
            Программа ровно такая же как у Ельцина сразу после победы "демократии".
            Результаты этих обещаний сразу за окном.
            Mestny
        3. Стирбьорн Сегодня, 09:31
          Так и вижу толпу из оллигархов сдающих своё бабло в бюджет... толкаются, по блату без очереди лезут... а кто победнее - в хвосте, списки составляют, ночами дежурят... угу... не надо сказок.
          Ну вон саудитский правитель, своих принцев заставил внести пожертвования в бюджет на 100 млрдов долларов fellow
          Стирбьорн
      2. savage1976 Сегодня, 04:39
        Если первую пару пунктов выполнят, то остальное и выполнять не прийдется, страны не останется.
        1. Означает национализацию, что автоматом приведет к потере управления и остановке работ тех предприятий, что еще работают.
        2. Хорошая попытка дотянуться до тех финансов которые есть и "эффективно" их попилить.
        И опять нас обманут, ничего не дадут. Очередное лапшевешенье на уши народу.
        savage1976
        1. Лексус Сегодня, 05:50
          Так всё почти 30 лет и делалось для того, чтобы устранить даже гипотетическую возможность всё вернуть к нормальному. И сегодня эти потуги никуда не делись.
          Если первую пару пунктов выполнят, то остальное и выполнять не прийдется, страны не останется.

          Хуже, чем при том пути развития, по которому мы катимся сейчас однозначно не будет.
          Очередное лапшевешенье на уши народу.

          Очень точно описан репертуар центральных каналов.
          Лексус
        2. Serg65 Сегодня, 06:23
          Цитата: savage1976
          1. Означает национализацию, что автоматом приведет к потере управления и остановке работ тех предприятий, что еще работают.

          belay Национализацию ЧЕГО????? Национализировать государственные железные дороги, государственную энергетику, государственную связь - это КРУТО!!!! Какой списиалист писал Грудинину программу? А если Грудинин в этом ничего не понимает то какой из него президент? Из 12 крупных банков-10 с государственным пакетом!
          У Зюганова похолу старческий маразм начался recourse
          Serg65
          1. Владивосток1969 Сегодня, 06:43
            Национализировать есть что и есть зачем.Вы знаете ,что мы покупаем у Китая электроэнергию которую ему же продали.Только дороже.Звучит?А знаете сколько стоит привезти по ДЖ 40фт морской контейнер из Москвы во Владивосток (себестоимость и тариф сегодня).
            Владивосток1969
            1. Serg65 Сегодня, 07:01
              Цитата: Владивосток1969
              Вы знаете ,что мы покупаем у Китая электроэнергию которую ему же продали.

              Ну ка, ну ка, откройте мне глаза на эту проблему?
              Цитата: Владивосток1969
              А знаете сколько стоит привезти по ДЖ 40фт морской контейнер из Москвы во Владивосток (себестоимость и тариф сегодня).

              laughing Придёт Грудинин даст дотации РЖД и тариф станет 5 рублей, только 100 тыс. пенсии из за дотаций "национализированным) областям промышленности вы так и не увидите!
              Спуститесь с небес друг мой!
              При Союзе всё сельское хозяйство было нерентабельным и дотационным, себес литра молока на МТФ был 2 рубля, а литровую бутылку топлёного молока в магазине продавали за 50 копеек, килограмм пшеницы на колхозном Токе только по ЗП был 18 копеек, а батон белого, да ещё с маком, в магазине стоил 22 копейки!!! Вот эти дотации в купе с падением цен на нефть и стали основной причиной краха советской экономики!
              Два раза в одну и туже воду не войдёшь!
              hi
              Serg65
              1. Владивосток1969 Сегодня, 07:27
                Цитата: Serg65
                Ну ка, ну ка, откройте мне глаза на эту проблему?

                Китай электрофицирует приграничный деревни к Вашему сведению.Для чго?Другой вопрос.Но поставщиком эл.энергии является всё тот же китай.А про тарифы Вы мне не рассказывайте.С транспортными компаниями был связан долго и плотно.И дотации ЖД не нужны.Там с избытком хватает на всё.
                Владивосток1969
                1. Serg65 Сегодня, 07:50
                  Цитата: Владивосток1969
                  Китай электрофицирует приграничный деревни к Вашему сведению.Для чго?Другой вопрос.Но поставщиком эл.энергии является всё тот же китай.

                  На вопрос вы мне не ответили, только прикрылись набором слов из агитки!

                  Цитата: Владивосток1969
                  С транспортными компаниями был связан долго и плотно

                  Так и я уже 6 лет связан с транспортниками и не надо мне рассказывать за жизнь!
                  Цитата: Владивосток1969
                  Там с избытком хватает на всё.

                  Конечно хватает и сервис по сравнению с 10-ю годами раньше улучшился в разы, и скорость доставки увеличилась, и вагон не надо искать по всей матушке России, и тем более сопровождать его самолично что бы по дороге не разграбили!
                  Serg65
                  1. Владивосток1969 Сегодня, 08:09
                    Ну раз транспортник то побеседуем.Проблема РДЖ в чем знаете?Не могут сравнять потоки.С запада на восток идет 85-90% грузов.И только 10-15% с востока на запад.Я говорю о загруженности трансиба.Вагоны не собирают Вы правы,их через всю Россию порожняком везут.С контейнерами ещё хуже.В доставку одного контейнера груженого включен тариф на порожний пробег обратно.И это только железные.С режимом вообще швах
                    .В 1997 году из Владивостока запустили эксперементальный грузовой поезд который за 7 дней привёз груз в Москву.ОДИН РАЗ.Нам возить нечего.
                    Северный морской путь осваиваем.А зачем?
                    Владивосток1969
                    1. Владивосток1969 Сегодня, 08:18
                      Еще 15 лет назад во Владивостоке было 3 площадки для хранения пустых контейнеров и все в портах.Сейчас их в черте города только ни меньше10.
                      Владивосток1969
                      1. Serg65 Сегодня, 09:01
                        В Артём прокатитесь, там полные увидите!
                        Цитата: Владивосток1969
                        3 площадки для хранения пустых контейнеров

                        laughing У нас из них делают прекрасные и уютные дома и дачи и уже не одного контейнера не найдёшь, самый дешёвый 40 футовый 70 тыс. рублей стоит wink
                        Serg65
                    2. Serg65 Сегодня, 08:54
                      Цитата: Владивосток1969
                      Ну раз транспортник то побеседуем.

                      laughing Да с удовольствием!!!
                      Цитата: Владивосток1969
                      Не могут сравнять потоки

                      wassat Сравнивать кто должен-РЖД????
                      Цитата: Владивосток1969
                      С запада на восток идет 85-90% грузов.И только 10-15% с востока на запад.

                      smile Вы немного отстаёте от жизни или намеренно искажаете действительность. Перекос грузопотока был всегда! И при Николае кровавом, и Военном Коммунизме, и при Сталине, и при любителе кукурузы ВСЕГДА! Но в последнее время кровавому Мордеру ( laughing т.е. Путину) удалось пока только частично перенаправить грузопоток из Юго-Восточной Азии с западных портов в дальневосточные. Может вы не в курсе но на ДВ в районах ст.Угловая (Сухой порт), в Уссурийске "ТК Восток-А", в Хабаровске построены крупные логистические центры что в свою очередь улучшает транспортную привлекательность для азиатского бизнеса.
                      Цитата: Владивосток1969
                      В доставку одного контейнера груженого включен тариф на порожний пробег обратно

                      laughing Я с вас удивляюсь-это общемировая практика! Если бы было по другому то весь мир был бы заставлен вагонами!!!
                      Цитата: Владивосток1969
                      .В 1997 году из Владивостока

                      what Вы в каком времени сейчас живёте?
                      Serg65
            2. gringo Сегодня, 09:31
              Мы ещё и у Украины электричество покупаем, это нормальный процесс.
              gringo
              1. Симаргл Сегодня, 10:06
                Цитата: gringo
                Мы ещё и у Украины электричество покупаем, это нормальный процесс.
                Есть ещё одна причина - АЭС.
                Если не покупать электричеЗтво - с их бурно развивающейся промышленностью, у них упадёт сеть. Упадёт сеть - упадут АЭС... ну Вы понЕли...
                Симаргл
          2. 210окв Сегодня, 08:36
            Откуда Вы взяли что это ГОСУДАРСТВЕННОЕ?ОАО это,и контрольный пакет который якобы у государства просто ширма.
            Цитата: Serg65
            Цитата: savage1976
            1. Означает национализацию, что автоматом приведет к потере управления и остановке работ тех предприятий, что еще работают.

            belay Национализацию ЧЕГО????? Национализировать государственные железные дороги, государственную энергетику, государственную связь - это КРУТО!!!! Какой списиалист писал Грудинину программу? А если Грудинин в этом ничего не понимает то какой из него президент? Из 12 крупных банков-10 с государственным пакетом!
            У Зюганова похолу старческий маразм начался recourse
            210окв
            1. Serg65 Сегодня, 09:35
              Здравствуйте Дмитрий hi
              Цитата: 210окв
              контрольный пакет который якобы у государства просто ширма.

              Т.е. если у вас 60% акций а другие акционеры говорят..а нука подвинься, вас тут, Дмитрий, не стояло. то вы вытирая слезу уходите опустив голову?
              Цитата: 210окв
              Откуда Вы взяли что это ГОСУДАРСТВЕННОЕ?ОАО это

              И что в этом плохого? Что плохого в том что за счёт продажи некоторого количества акций государственное предприятие модернизирует и улучшает свой технолого-промышленный фонд?
              Serg65
              1. Васся Вассин Сегодня, 11:17
                И что в этом плохого? Что плохого в том что за счёт продажи некоторого количества акций государственное предприятие модернизирует и улучшает свой технолого-промышленный фонд?


                минут пять ржал над этим бредом. Вы вообще хоть раз такое видели, чтобы это ворье не растащило прихватизированное предприятие, а что-то там модернизировало или улучшило? На сто км в округе такого не было, нет, и не будет. Только порезать и распродать. Строятся только магазины, автомойки и шиномонтажные центры.
                Васся Вассин
          3. Pax tecum Сегодня, 11:08
            О, как! Государственные...
            Поведайте, уважаемый, нам состав акционеров ОАО РЖД и других естественных монополий. Вместе удивляться будем.
            Pax tecum
        3. Ингвар 72 Сегодня, 07:46
          Цитата: savage1976
          1. Означает национализацию, что автоматом приведет к потере управления и остановке работ тех предприятий, что еще работают.

          Национализация приведет к развалу предприятий? belay Скважины качать перестанут? fool
          Ингвар 72
          1. savage1976 Сегодня, 08:44
            Кроме скважин есть и другие предприятия, с договорами, поставщиками, кредитами, личными договоренностями. К примеру тот же Мечел, должен кучу кредитов банкам вложенных в оборудование по производству стали, добыче руд и т.п. национализировали. Долги кто отдавать будет? У вас есть куча готовых руководителей на замену действующих? Старых оставить? А вы уверены что они щахотят эффективно работать после того как вы их ограбили, или предпочтут навредить? Вот вам и под 100000 безработных да плюс смежники будет поболя. И так будет везде. А вы уверены что национализировав предприятие у вас будут покупать или обьявят очередной запрет на сделки? Рисков гораздо больше чем вы можете себе представить сидя на диване.
            Венесуэла национализировала в 1976 году всю нефтедобычу и переработку. Сильно ей это помогло?
            savage1976
            1. Ингвар 72 Сегодня, 09:06
              Цитата: savage1976
              Мечел

              Довольно прибыльное предприятие. Там с акциями заигрались.
              Цитата: savage1976
              Старых оставить?

              А здесь нужно вводить ответственность УК за неэффективное управление. Ранее это называлось саботажем.
              Ингвар 72
          2. Serg65 Сегодня, 08:57
            Цитата: Ингвар 72
            Национализация приведет к развалу предприятий?

            Ну это смотря какие предприятия вы хотите национализировать!
            Цитата: Ингвар 72
            Скважины качать перестанут?

            Так 80% скважин и так качают на государство, национализировав оставшиеся 20% вы исправите ситуацию?
            Serg65
            1. Ингвар 72 Сегодня, 09:11
              Цитата: Serg65
              Так 80% скважин и так качают на государство

              Газпром - национальное достояние? wassat
              У моей матери в деревне газа до сих пор нет! Обещают провести уже с 15 года, а воз и ныне там. Плюс еще 100000 за подключение! При себестоимости оного на уровне 2-3 тысяч. На своих 500% готовы срубить.
              Зато северный поток мы за свой счет тянем, и в Китай то же. Там же люди роднее живут, да? negative
              Ингвар 72
              1. Варяг_0711 Сегодня, 09:48
                Ингвар 72 Сегодня, 09:11 ↑ Новый
                Газпром - национальное достояние? wassat
                У моей матери в деревне газа до сих пор нет! Обещают провести уже с 15 года, а воз и ныне там. Плюс еще 100000 за подключение! При себестоимости оного на уровне 2-3 тысяч. На своих 500% готовы срубить.
                Очередную ахинею пишите. Мы не в СССР сейчас и себестоимость никто не отменял. Сколько домов в той деревне, где живет ваша мать? Два-три, больше? Сколько должно быть потребителей на одной ветке, чтобы обеспечить рентабельность этой ветки, вы в курсе? Или ваша мама настолько богата, чтобы платить за индивидуальный газопровод? Вы хотя бы ориентировочно представляете себе тариф на газ для вашей мамы?
                Так что перестаньте уже нести чушь. Законы экономики никто не отменял, а пренебрежение этими законами и привело СССР к развалу. Правда отчасти, основной причиной было все таки открытое предательство верхушки.
                Варяг_0711
                1. Ингвар 72 Сегодня, 10:16
                  Цитата: Варяг_0711
                  больше

                  Больше, гораздо больше. ПГТ Междуреченск, ст. Переволоки. На картах Гугл можно посмотреть количество домов. более чем в 50 домах проживают постоянно.
                  Цитата: Варяг_0711
                  рентабельность этой ветки
                  Представляю. Около 1000 метров трубы, ориентировочно 76 диаметра. Стоимость от 170 руб за метр. Плюс прокладка . По моим прикидкам цена около 500 т.руб. За что хотят 100 т.руб. с каждого дома?
                  Цитата: Варяг_0711
                  Так что перестаньте уже нести чушь.

                  Некоторые её порют! wink
                  Ингвар 72
                2. Nehist Сегодня, 10:27
                  Не смешите!!! Я Вам про Сахалин могу рассказать! Труба с севера до завода СПГ на юг тянеца! Километров 600!!! И о боже!!! Даже областной центр не газифицирован про районные и говорить нечего а уж сколько пгт вдоль ее трубы родимой!!! За то в прошлом году более тысячи газовозов за бугор партнёрам отправили
                  Nehist
              2. Симаргл Сегодня, 10:15
                Цитата: Ингвар 72
                У моей матери в деревне газа до сих пор нет!
                СССР кончился и обрезали?!

                Цитата: Ингвар 72
                [Плюс еще 100000 за подключение! При себестоимости оного на уровне 2-3 тысяч. На своих 500% готовы срубить.
                Э... Вы считаете 2-3 тыр - это за что?
                А посчитать стоимость прокладки трубы от магистрали + стоимость ГРП - не для простых людей? А обслуживание и монтаж, с которого государство, фирма и злые работяги хотят бабла (меркантильные свиньи!)...

                ЗЫ
                2-3 тыр от 100000 это 3300-5000% laughing
                Симаргл
                1. Ингвар 72 Сегодня, 10:19
                  Цитата: Симаргл
                  А посчитать стоимость прокладки трубы от магистрали

                  Выше посчитал. hi
                  Ингвар 72
              3. Васся Вассин Сегодня, 11:19
                Пока мама ваша будет жить, дай бог ей здоровья, так газа и не увидит при этой власти.
                Васся Вассин
          3. Mestny Сегодня, 10:12
            На самом нижнем уровне - как только перестанут платить сотрудникам, так да, немедленно перестанут качать.
            И никакие "трудности переходного периода" понимания не найдут.
            Mestny
      3. Mao Сегодня, 08:44
        Так Ваш вопрос должен быть адресован к действующим клептократам -последышам Ельцинской эпохи "святых 90х"
        Mao
    2. Ниточкин Сегодня, 03:42
      А что не Батьку Махно?
      Ниточкин
    3. krops777 Сегодня, 03:52
      Жиденько как то
      Пресечем дикий вывод капиталов за рубеж

      С себя пусть начнет.
      Восстановление гарантий на труд и 8-часовой рабочий день

      В своем совхозе пусть сначала порядок наведет.
      Проведём национализацию стратегически важных и системообразующих отраслей промышленности, электроэнергетики, железных дорог, систем связи, ведущих банков

      Особенно интересно про связь все сотовые станут государственными?
      Программа устойчивого развития села даст ему новую жизнь, возродит крупное сельхозпроизводство и социальную инфраструктуру в сельской местности

      Что реально существует? или бла бла бла, вы это молодежи расскажите.
      Ну и самое интересное laughing
      Государство вернет себе монополию на производство и оптовую продажу этилового спирта Это даст импульс развитию и принесет казне триллионы рублей ежегодно

      Грудинин считает россиян алкашами, они будут наполнять бюджет?
      Остальные пункты такие же.
      krops777
      1. андрей юрьевич Сегодня, 04:05
        Цитата: krops777
        Остальные пункты такие же.

        у Путина-вообще сплошь "обещалки" старого образца-все пункты и тоже враньё. ещё раз на те же грабли? в 777 регионе,конечно Путин-бог,вас за "мкад" бы отправить на ПМЖ,глядишь "переобулись" бы быстро.
        андрей юрьевич
        1. Trouble Сегодня, 04:07
          А КПРФ чем лучше?
          Trouble
        2. krops777 Сегодня, 04:22
          вас за "мкад" бы отправить на ПМЖ,глядишь "переобулись" бы быстро.


          Я живу на севере Сибири в маленьком поселке если что, жизнь знаю без прикрас поэтому и задаю конкретные вопросы. Путин для меня не авторитет но безусловно личность а кто такой Грудинин?ставленник госдепа. Да и не сравнивайте нынешнею КПРФ со старым КПСС это разные организации.
          krops777
          1. Greenwood Сегодня, 05:38
            Цитата: krops777
            Путин для меня не авторитет но безусловно личность
            Глубокомысленная фраза. А можно поподробнее, что вы вкладываете в понятие "личность".
            Цитата: krops777
            ставленник госдепа
            Член масонского ордена.
            Greenwood
            1. krops777 Сегодня, 09:29
              А можно поподробнее, что вы вкладываете в понятие "личность".


              Личность – это человек, обладающий определённым набором психологических свойств, на которых основываются его поступки, имеющие значение для общества; внутреннее отличие одного человека от остальных, у Путина они выражены сильнее чем у многих - он лидер.
              krops777
              1. Васся Вассин Сегодня, 11:21
                При желании можно увидеть личность и там, где ее нет. Даже в полулысом вороватом еноте.
                Васся Вассин
          2. Мар.Тира Сегодня, 08:10
            Поддержу тебя!А вот и грамотные ответы.https://life.ru/t/%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8
            %D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0/1086003/lozh_i_populizm_
            kak_paviel_ghrudinin_rostovchanam_skazki_rasskazy
            val
            Мар.Тира
            1. Mao Сегодня, 09:37
              Как продажное журналистское образование life.ru топит Грудинина:
              https://youtu.be/BaH8uaITH0o
              https://youtu.be/x_LHCs6Gb1M
              https://youtu.be/UZt70WEv5h0
              Mao
        3. Владивосток1969 Сегодня, 04:44
          Сам ВВП пока ничего не обещает.Но своим представителям указал на то,что ОБЕЩАТЬ НАДО ТОЛЬКО ТО ,ЧТО МОЖНО ВЫПОЛНИТЬ.То есть обещают ,что завтра солнце в зайдет на востоке.Ну а стальное 50/50 в лучшем случае.
          Предыдущие обещания то забыл?
          Владивосток1969
        4. Serg65 Сегодня, 06:25
          Цитата: андрей юрьевич
          у Путина-вообще сплошь "обещалки" старого образца-все пункты и тоже враньё. ещё раз на те же грабли?

          laughing Юрич ну и зачем шило на мыло менять?
          Serg65
          1. Владивосток1969 Сегодня, 06:29
            Сравните ещё с трусами шиворот на выворот.Подойдёт сравнение?
            Владивосток1969
        5. Злой543 Сегодня, 08:26
          Цитата: андрей юрьевич
          Цитата: krops777
          Остальные пункты такие же.

          у Путина-вообще сплошь "обещалки" старого образца-все пункты и тоже враньё. ещё раз на те же грабли? в 777 регионе,конечно Путин-бог,вас за "мкад" бы отправить на ПМЖ,глядишь "переобулись" бы быстро.

          А что Вам Москва то далась? Вы тогда предложите чтобы все кто сюда приехал домой вернулись ,процентов на 50 Москва опустеет. И чем москвичи виноваты в том что родились здесь?
          Злой543
        6. лис Сегодня, 08:43
          Цитата: андрей юрьевич
          в 777 регионе,конечно Путин-бог

          не любят его там...сильно не любят.
          лис
      2. Greenwood Сегодня, 05:37
        Цитата: krops777
        С себя пусть начнет.
        Он с себя и начал.
        Цитата: krops777
        В своем совхозе пусть сначала порядок наведет.
        В совхозе порядок.
        Цитата: krops777
        Особенно интересно про связь все сотовые станут государственными?
        Вся государствообразующая инфраструктура должна быть подконтрольная государству, а не какому-нить дельцу, который устанавливает тарифы по своему усмотрению.

        Чё сказать-то хотели?
        Greenwood
        1. krops777 Сегодня, 09:33
          Он с себя и начал.

          Да ну когда это он капиталы вернул?
          В совхозе порядок.

          А че это то там 12 часовой рабочий день приветствуется.
          Вся государствообразующая инфраструктура должна быть подконтрольная государству, а не какому-нить дельцу, который устанавливает тарифы по своему усмотрению.

          А государство хоть копейку в развитие сотовых сетей вложило?
          krops777
      3. aybolyt678 Сегодня, 06:21
        Цитата: krops777
        Грудинин считает россиян алкашами, они будут наполнять бюджет?

        а импортный алкоголь из продажи изымут?
        aybolyt678
      4. a.s.zzz888 Сегодня, 06:38
        krops777 Сегодня, 03:52 ↑
        Жиденько как то

        Сейчас на Вас обрушатся ярые сторонники грудинина - Лис, Ст ропорез, zyzx, Ингвар 72, басмач и др. Очччень уж яростно они защищают программу грудинина, ну прямо очччень! Конечно у каждого свои решения в выборе кандидата, но то, что грудинин не чист на руку ( вчера подтвердил зампредседателя ЦИК что до сих пор грудинин не о читался за скрытые ЧЕТЫРЕ счета за кордоном, хотя обещал уже давненько, и при этом несёт какой то лепет по поводу не успели, не могли и пр.). Коммунисты с ним влетели по крупному! Априори - у ярого коммуниста столько бабла и счетов!!! И для него люди такой же расходный материал. Цель у него одна - обогащение за счёт народа!
        a.s.zzz888
        1. Ингвар 72 Сегодня, 07:58
          Цитата: a.s.zzz888
          Цель у него одна - обогащение за счёт народа!

          Вспоминаем фильм Навального, "Он вам не Димон". Да Навальный провокатор, засланец США. но по фактам в фильме мы от юриста Димона ничего внятного не услышали.
          По авторитету Путина - позапрошлогодние майские указы до сих пор не все выполнены. Вопрос - достоин ли уважения человек, который не уважается собственноручно набранным правительством?
          И да, Грудинин лучше. Хотя бы только потому, что за СОБСТВЕННЫЕ деньги построил в своём совхозе парк, школу, детский сад. Скажите, какой нибудь из кандидатов сделал подобное? Я уверен, если бы Вова захотел сделать подобное, то ни Сечин, ни Ротенберг ему бы в пожертвованиях не отказали.
          А по поводу выискивания грехов у Грудинина-он эти обвинения очень логично объясняет. В отличии от Путина, который со слов Бориса Миронова ("Иго иудейское") очень замазался на службе Собчака. hi
          Ингвар 72
          1. Симаргл Сегодня, 10:20
            Цитата: Ингвар 72
            за СОБСТВЕННЫЕ деньги построил в своём совхозе парк, школу, детский сад
            Подробнее об этом lol
            Симаргл
            1. Ингвар 72 Сегодня, 10:21
              Цитата: Симаргл
              Подробнее об этом

              Ингвар 72
        2. лис Сегодня, 08:44
          Цитата: a.s.zzz888
          Сейчас на Вас обрушатся ярые сторонники грудинина - Лис

          а можно ссыль,на "ярого сторонника грудинина"?
          лис
        3. krops777 Сегодня, 09:34
          Сейчас на Вас обрушатся ярые сторонники грудинина


          Отбиваюсь как могу от супостатов, держу оборону angry
          krops777
          1. Галеон Сегодня, 11:03
            В том-то и беда, что для вас несогласные - уже супостаты. Это позиция без будущего.
            Галеон
            1. krops777 Сегодня, 11:19
              В том-то и беда, что для вас несогласные - уже супостаты. Это позиция без будущего

              Очень жаль что вы шуток не понимайте, ваши проблемы. wink
              krops777
      5. Mestny Сегодня, 10:15
        Это ещё не всё.
        На каком то из роликов случайно услышал, как этот господин-товарищь прошёлся по армии, дескать из гранатомёта выстрелил - хромовые сапоги полетели. ( Понимай так, что на армию тратится не стоит)
        ...Этот про свои хромовые сапоги не забудет.
        Mestny
    4. aybolyt678 Сегодня, 06:12
      Цитата: ОВР
      Все они одним миром там мазаны-веры никому уже нет...Степана Тимофеевича Разина на Царство!!!

      А почему не Иосифа Виссарионовича? он в отличии от Путина, иногда прореживал свое окружение
      aybolyt678
    5. сибиралт Сегодня, 07:13
      Грудинин, по сути, пешка в чужой игре. Понятно, что играет он не бесплатно за обеспечение второго тура голосования. Шансов победить у него нет никаких, и он это прекрасно знает. Оттого и непонятки с его заграничными вкладами. Есть опаска, что его могут крупно подставить и развести на бабки. Но ведь кто-то обещал в этом дать ему гарантии? Что из этого получится посмотрим.
      сибиралт
      1. vladimirZ Сегодня, 09:24
        М-да, прочитал все комментарии, и понял, что противников П. Грудинина прорвало. И пишут все с ехидцей, с иронией, обгадить хотят по полной, вот только доводов его программе, реального обсуждения нет, одни сплошные безграмотные эмоции.
        Вы все сторонники нынешнего авторитарного режима личной власти В. Путина, довольны нынешним погрязшем в коррупции и компрадорстве состоянии власти России?
        Довольны её многолетним экономическим кризисом, приведшим к закрытию десятков тысяч промышленных производств, миллионам безработных; к 20,3 млн. человек, даже не бедных, нищих ( данные Госстата), живущих за чертой бедности - ниже прожиточного минимума; положением 43 млн. пенсионеров, выживающих на средней пенсии 12,5 т.руб. (2016 год), и не могущих себе позволить просто нормально питаться? А может довольны грядущим неизбежным повышением пенсионного возраста, так как неоткуда брать деньги на заработанные людьми пенсии, украденные властью?
        Довольны постоянным ростом цен на всё и вся? Платным образованием для своих детей и внуков? Платной и сокращенной медициной, превращенной в медицинские услуги, когда деньги на операции детей собирают по телевидению по СМС-кам? И т. д. и т. п.
        Вы противники Грудинина, хотя бы задумываетесь ПОЧЕМУ ЭТО ПРОИСХОДИТ?
        Ни хрена вы не задумываетесь, потому что думаете черт знает чем, нет у вас аналитического мышления, готовы и дальше прозябать в этом воровском, коррупционном болоте. Но долго вы там не просидите, утоните, как и погибнет сама Россия с такими руководителями.
        vladimirZ
        1. Влад Морозов Сегодня, 09:49
          Он абсолютно подходит к той кучке олигархов, которые наворовали за счет народа! Тюрьма по нему уже заплакала! Ждёмс.
          Влад Морозов
        2. krops777 Сегодня, 09:54
          М-да, прочитал все комментарии, и понял, что противников П. Грудинина прорвало.


          Причем тут это, Грудинина двигают на имидже с его откровенно говоря гов-ой популисткой программой, красиво говорит, прическа и усы как И.В. Сталина, трубки еще не хватает, теперь и коммунист, громкие крикливые лозунги без конкретики на какую аудиторию все рассчитано не догадывайтесь.
          krops777
          1. vladimirZ Сегодня, 10:05
            громкие крикливые лозунги без конкретики на какую аудиторию все рассчитано не догадывайтесь. - krops777

            Не догадываюсь, ЗНАЮ. Павел Грудинин хочет раскрыть людям правду, как надо жить. И не нарисованными картинками и розовыми облаками, как у В. Путина, с не выполненными годами обещаниями, а реальной существующей жизнью в "Совхозе имени В.И. Ленина", в таких же 200 народных предприятиях России.
            Программа Павла Грудинина - это четко прописанная программа КПРФ, вывода страны из глубокого кризиса, куда вогнали её ельцинско-путинские руководители. С конкретными поэтапными шагами, что и как нужно сделать, чтобы выправить ситуацию.
            Кстати, подобный опыт у КПРФ есть, когда после дефолта 1998 года Ельцин вынужден был согласится с программой предложенной КПРФ и поставить на исправление ситуации Примакова-Маслюкова-Геращенко, вытащивших Россию из той ямы куда привели её ельцинские последыши: гайдары-чубайсы-черномыдрины-кириенки.
            vladimirZ
    6. Венд Сегодня, 09:14
      Пошли агитационные материалы. Так Грудинин отказался вступать в КПРФ.
      Венд
  2. Trouble Сегодня, 04:06
    17. Гарантировать обороноспособность и безопасность страны, высокий научно-технический уровень оборонной промышленности.
    Существенно повысятся боеготовность Вооруженных Сил, престиж военной службы и правоохранительных органов.

    Мдааа. Нельзя пускать КПРФ с её "шаловливыми ручками" в эту сферу.
    Trouble
    1. Владивосток1969 Сегодня, 04:54
      Над рейхстагом развивалось КРАСНОЕ ЗНАМЯ ПОБЕДЫ.И в бой мой дед пошёл коммунистом в 22 года.А Армии такой какой она была у нас 30 лет назад у нас сейчас НЕТ.И С таким отношением уже никогда не будет.Про флот уже все забыли и надеждами себя ни тешим.Так что про ручки шаловливые не тем пишите hi
      Владивосток1969
      1. Serg65 Сегодня, 06:36
        Цитата: Владивосток1969
        Так что про ручки шаловливые не тем пишите

        От чегож не тем? Кто развалил ту страну и ту армию, о которой вы вспоминаете? Кто обманывал советский народ перестройками, ускорениями, "Борьбой с коррупцией"???? Так всё таки вопрос про ручки наверное по адресу?
        Serg65
        1. Владивосток1969 Сегодня, 08:23
          А Петр первый вообще на костях столицу отстроил .Не вспоминаете?А сколько холопов запороли при Романовых посчитали?
          Владивосток1969
      2. Познающий Сегодня, 07:25
        Цитата: Владивосток1969
        Над рейхстагом развивалось КРАСНОЕ ЗНАМЯ ПОБЕДЫ.И в бой мой дед пошёл коммунистом в 22 года.А Армии такой какой она была у нас 30 лет назад у нас сейчас НЕТ.И С таким отношением уже никогда не будет.Про флот уже все забыли и надеждами себя ни тешим.Так что про ручки шаловливые не тем пишите hi

        Кстати, Вы наверное не вкурсе, но в интервью газете "Знак" Грудинино буквально назвал Советскую Армию " стадом баранов". Сейчас Кандидат военных наук, доцент факультета экономики и финансов Северо-Западного института управления при Президенте РФ Зураб Отрешко намерен обратиться в прокуратуру РФ.. Так что Зюганов очень подставляет КПРФ со своим протеже...
        Познающий
        1. Стирбьорн Сегодня, 09:41
          Цитата: Познающий
          Кстати, Вы наверное не вкурсе, но в интервью газете "Знак" Грудинино буквально назвал Советскую Армию " стадом баранов".

          Так приведите цитату, с ссылкой на номер газеты, раз уж в курсе, а мы почитаем yes
          Стирбьорн
          1. a.s.zzz888 Сегодня, 10:12
            Стирбьорн Сегодня, 09:41

            Павел Грудинин сегодня: свежие новости о персоне Павел ...
            https://news.rambler.ru/person/grudinin-pavel/
            Грудинин в интервью сравнил советскую армию со «стадом баранов» · В интервью одному из екатеринбургских изданий бизнесмен, кандидат в президенты · Политика 20 часов назад

            ... а самому погуглить? ... читайте на здоровье...
            a.s.zzz888
            1. Стирбьорн Сегодня, 10:26
              Цитата: a.s.zzz888
              ... а самому погуглить? ... читайте на здоровье...

              Вы ссылку на конкретную статью можете дать, а не на результаты поиска на рамблере фразы "Павел Грудинин"? Гуглить должен тот человек, который что-то там утверждает, дабы не выглядеть балаболом. Более того в правилах указано
              При этом разрешается разумное цитирование материалов с других сайтов в рамках одного комментария с обязательной ссылкой на первоисточник.
              Стирбьорн
    2. Greenwood Сегодня, 05:39
      Ваши доблестные едросы уже запустили туда Сердюкова. Так что помолчали бы лучше, чтоб не позориться.
      Greenwood
      1. Tatanka Yotanka Сегодня, 07:26
        некатите бочку на едросов)))) его назначил лично президент, а Ваш опонент просто не в курсе что количество чиновников удвоилось а корупция выросла в разы, зенит арена как памятник корупции)))
        Tatanka Yotanka
  3. Лексус Сегодня, 04:25
    Очень достойная программа. А то "последовательность и стабильность" (поставил в кавычки, потому что последовательное разрушение страны и стабильное ухудшение положения дел по всем направлениям) любителя попозировать и попутешествовать уже порядком подосточертели.
    Лексус
  4. тасха Сегодня, 04:59
    Проведём национализацию стратегически важных и системообразующих отраслей промышленности, электроэнергетики, железных дорог, систем связи, ведущих банков.

    Ведущих банков.. Интересно, как на это среагируют владельцы депозитов на общую сумму 25 триллионов рублей... Плюс ещё снижение банковского процента по кредитам - отсюда и снижение процента по вкладам....
    Денежная система обеспечит предоставление долгосрочного дешевого кредита.

    Как вспомню, сколько денег в 1992-1998 годах вбухали в сельское хозяйство... Умные пытались на эти деньги покупать трактора какие-то, семена.. А самые умные пустили это всё на покупку коммерческой недвижимости...
    Введем обеспечение квартирами или домами молодых семей, ликвидацию ветхого и аварийного жилья. Развернем массовое строительство жилья по себестоимости и предоставление его семьям с детьми в рассрочку, без ростовщического процента.

    Каждый гражданин обязан отработать на строительстве жилья не менее 4 дней в месяц. Отказывающиеся будут собраны в особые охраняемые места, где будут обеспечены бесплатным питанием, проживанием и гарантированной работой...
    Существенно повысятся боеготовность Вооруженных Сил, престиж военной службы и правоохранительных органов.

    Указ №1 - с 1 апреля 2018 года считать престиж военной службы увеличенным в два раза. При появлении на улице офицера все гражданские делают КУ.... wink
    Минимальная заработная плата составит 25000-30000 рублей.

    Максимальная тоже... Иначе денег не хватит.
    Справедливый суд будет на стороне закона, гражданина и общества,

    Если же гражданин судится с обществом, то гражданин отправляется на принудительные работы... Или в лечебницу.

    Ладно, повеселились,Итог: Некоторые пункты программы могу только приветствовать..Но в общем и целом... Если кандидат в Президенты Российской Федерации идёт на выборы с такой(!) программой и при этом получает немалый процент голосов избирателей, то... Или нас всех за идиотов держат, или мы действительно все ... Только так и понимаем путь в будущее: "дадим", "не позволим", "повысим".. на уровне лозунгов... Скотный двор какой-то...

    Глядя на происходящее вокруг я давно жду перемен. И одновременно боюсь их..
    тасха
    1. Владивосток1969 Сегодня, 05:46
      Нельзя зайти в воду и остаться сухим.Но с новым человеком (командой) во власти варианты могут просматриваться,а во старой властью их просто НЕТ.
      Владивосток1969
      1. Б.Т.В. Сегодня, 10:57
        Цитата: Владивосток1969
        .Но с новым человеком (командой) во власти варианты могут просматриваться,а во старой властью их просто НЕТ.


        Самое интересное, что " новая команда", практически вся, " со старыми дырками"( в основном состоит из тех, кто уже побывал у власти или при власти).
        Б.Т.В.
    2. BecmepH Сегодня, 06:02
      Цитата: тасха
      Глядя на происходящее вокруг я давно жду перемен. И одновременно боюсь их..

      В точку! Я с Вами жду и боюсь..
      BecmepH
  5. Русский ZEPPELIN Сегодня, 05:26
    Не веры таким рожам-чисто ворюга и хитрюга.
    Русский ZEPPELIN
    1. Greenwood Сегодня, 05:48
      Вот и правильно. Эти товарищи согласны с вами.
      Greenwood
      1. Владивосток1969 Сегодня, 06:00
        Не хватает пары десятков фотографий.Но поразительно что почти все Питерские.Даже не знаю с чем связать
        Владивосток1969
        1. kepmor Сегодня, 06:38
          с дачным кооперативом "озерко",где темнейший был вроде как завхозом...
          kepmor
        2. Стирбьорн Сегодня, 09:44
          Цитата: Владивосток1969
          Не хватает пары десятков фотографий.Но поразительно что почти все Питерские.Даже не знаю с чем связать

          да бросьте, Болдырев, ближайший соратник Грудинина, тоже с Питера. Кстати, жители Санкт-Петербурга, всю эту нынешнюю властную компанию, прокатили на выборах в 1996 году, когда выбрали Яковлева, вместо Собчака. hi
          Стирбьорн
          1. Владивосток1969 Сегодня, 10:35
            Я очень люблю Питер.И людей в нём живущих.Просто отметил ,что вся зта"камарилья"вышла из питерской мерии .
            Владивосток1969
          2. Greenwood Сегодня, 11:17
            Цитата: Стирбьорн
            прокатили на выборах в 1996 году, когда выбрали Яковлева, вместо Собчака
            И именно тогда оставшегося неудел Путина перетащили в Москву. А вместе с ним потянулось куча народу, занимающих ныне вкусные должности в правительстве и госкорпорациях.
            Greenwood
  6. апро Сегодня, 05:55
    Декларировать можно что угодно.но слом капитализма сегодня уже не возможен.а без этого любые декларации пустой звук.
    Грудинин это национально ориетированный капиталист.его задача обеспечить благоприятное развитие бизнеса для себя любимых.а это значит уменьшение финансирования социалки.в любом случае.и по возможности противодействие транснацианальным капиталистам.но это врятли получиться .цб под их контролем.а без этого игра не стоит свечь.
    Грудинин не сможет сломать систему русского аборигенного капитализма.слишком большие ресурсы в руках противников.и по доброму никто от них неоткажеться.
    апро
    1. Владивосток1969 Сегодня, 06:35
      Цитата: апро
      Грудинин не сможет сломать систему русского аборигенного капитализма.слишком большие ресурсы в руках противников.и по доброму никто от них неоткажеться.

      Если не пробовать ,то ничего и не получится .Рецепта как это сделать нет.Но вместо нас это всё равно никто делать не будет.
      Владивосток1969
      1. апро Сегодня, 07:29
        Цитата: Владивосток1969
        Если не пробовать ,то ничего и не получится .Рецепта как это сделать нет.Но вместо нас это всё равно никто делать не будет.

        Теории нет.нет достаточно целеустремлённых организованных сил.нет революционной ситуации .
        апро
    2. Monster_Fat Сегодня, 07:33
      слом капитализма сегодня уже не возможен

      Да ладно. Главное начать...
      Monster_Fat
      1. апро Сегодня, 08:14
        Кому начинать?с какой целью?готовы ли идти до конца?
        Построение общенародного государства.с неотчуждаемым бюджетом встретит противодействие с животным интстинктом хомо хапиенса.не важно к каким классам они относяться.
        апро
      2. Б.Т.В. Сегодня, 10:16
        Цитата: Monster_Fat
        Да ладно. Главное начать...


        Украина начала...
        Б.Т.В.
        1. Monster_Fat Сегодня, 11:20
          Не... Начала Новороссия. Потому, она тут-в капиталистической России и не нужна... wink
          Monster_Fat
  7. Грица Сегодня, 06:03
    Какие красивые, сладкие, розовые сопли...
    Грица
    1. kepmor Сегодня, 06:40
      так достаньте платок из кармана и утритесь...или без няньки никак...
      kepmor
  8. Tamrus Сегодня, 06:08
    Хорош тут агитацию проводить, достали с ним уже. Все понимают, что это всего лишь предвыборные обещалочки.
    Tamrus
    1. a.s.zzz888 Сегодня, 06:42
      Tamrus Сегодня, 06:08 Новый
      Хорош тут агитацию проводить, достали с ним уже. Все понимают, что это всего лишь предвыборные обещалочки.

      Кто то очень хочет проталкивать грудинина... или что то имеет... или и то и другое! bully
      a.s.zzz888
  9. aybolyt678 Сегодня, 06:20
    Кто из политиков когда нибудь выполнил свои предвыборные обещания? Хоть одного назовите?
    aybolyt678
    1. Nehist Сегодня, 08:17
      Вам из наших политиков или вообще?
      Nehist
  10. Alex66 Сегодня, 06:29
    Смотрю я на коммунистов, что на одних, что на других, они все делают для того чтобы опошлить коммунистическую идею, в руководстве обоих партий нет адекватных честных людей, обе партии под контролем им установлен потолок процентов, который превышать нельзя. Их задача окончательно подорвать веру в справедливое будущее, что сделать ни чего нельзя. Но я все равно проголосую за коммунистов, потому что это светлое будущее. Капитализм это тотальный контроль, электронное рабство.
    Alex66
  11. Познающий Сегодня, 07:07
    Ежели кто не полениться зайти на сайт Союза Левых Сил и сайт Рот Фронта с могут удивиться идентичности эних " программ по стабилизации,развитию, защите"... laughing И кто спрашивается у кого "слизал"... Кстати, а ведь товарищь Грудинино так счёта австрийские и не закрыл... Называется. ЦИК ведь и огорчиться может. Нарушение двух законов...
    Познающий
  12. zulusuluz Сегодня, 07:11
    Статья из раздела "не читал, но осуждаю". Ни один "правитель" не сможет радикально изменить государственную структуру управления. Или его "исправят" или так или иначе устранят.
    Как показывает история, тот кто больше всего обещает, тот меньше всего понимает о чем говорит и меньше всего из сказанного перед выборами выполнит. Беларусь к "попиццот" идет уже с 2012-го года...
    zulusuluz
  13. татарин 174 Сегодня, 07:31
    1. Всё, что было создано в стране до развала СССР было создано народом, а после развала страны украдено кучкой шустрых негодяев - всё надо вернуть народу.
    2. Ворьё пользуется награбленным и будут пользоваться, если это не остановить. Вор должен сидеть не в кресле, а в тюрьме или пахать на лесоповале.
    3. И т.д. и т.п. в том же духе, никто не поспорит с этим.
    Ну и далее: Всё то, что произошло допустили коммунисты - это из их среды вышли все эти жулики разрушившие страну и укравшие её богатства. Так сможет ли Грудинин исправить эту ошибку? Хотелось бы этого, но есть большие сомнения. Может всё-же дать им шанс своим голосом?
    татарин 174
    1. ZJIOu Сегодня, 09:18
      Полностью поддерживаю вас.
      ZJIOu
  14. Лесс Сегодня, 08:13
    Ну и бред. Сказка вспомнилась по-щучьему веленью, по-моему хотенью ...
    Лесс
  15. groks Сегодня, 08:25
    Прекрасный план! Просто замечательный! Только его выполнить невозможно, а так ничего.
    Терпеть ненавижу Шнура, то тут ... https://www.youtube.com/watch?v=1CLBANCVHTw
    "С козлами не играю".
    groks
  16. parusnik Сегодня, 08:44
    Одни олигархи у власти ,другие к ней рвутся...
    parusnik
  17. BAI Сегодня, 08:55
    С одной стороны:
    мы считаем нелишним опубликовать программу Павла Грудинина

    С другой:
    Автор: Павел Грудинин

    Так кто это "Мы"?
    BAI
  18. Владивосток1969 Сегодня, 09:09
    Serg65,
    Я вам про фому ,А Вы про ерёму.Дома надо делать из камня и дерева.А в контейнерах возить товар."Полные контейнера" из Артема не составят и 0,1% от оборота контейнеров РЖД.ВЫ не знаете о чем говорите. hi
    Владивосток1969
  19. Влад Морозов Сегодня, 09:20
    ПРИКРЫЛСЯ ЗАУЧЕННЫМИ ФРАЗАМИ?! КАК УЖЕ НАДОНЛО БАЛОБОЛЬСТВО ЭТОГО ЗАВОРОВАВШЕГОСЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ КПРФ!
    УКРАЛ, ТАК ХОТЬ БЫ НЕ ВЫЛАЗИЛ, ЧТОБ ПОТОМ НЕ ОПРАВДЫВАТЬСЯ! ПОЗОРИЩЕ! КОММУНИСТОВ В РОССИИ НЕТ!!!
    Влад Морозов
  20. andrej-shironov Сегодня, 09:29
    Ну и что? Вы думаете у других кандидатов хуже программы или глупее тезисы? Да если бы кандидат потом хотя бы 5 % своей программы хотел реализовать-цены бы ему не было! Однако мы видим, что как приходят во власть так от своих слов, не говоря уже о делах,открещиваются!
    andrej-shironov
  21. Туркестанец Сегодня, 09:54
    Взгляд со стороны.

    Уважаемые участники форума позвольте ВАС поправить.


    Грудинин ставленник ЛЕВЫХ СИЛ а не только КПРФ.
    Грудинин выбирался на альтернативной основе, на конференции левых сил.
    Грудинин не скрывает, что он Богатый человек. А разве претенденты на президентский пост бедные люди и не имеют счета за рубежом. Поинтересуйтесь какие деньги за короткое время в их избирательных фондах были собраны и вы сильно удивитесь.
    Избирком информацию по счетам Грудинина, должен получить не от самого Грудинина, а от налоговых органов России. Только после получение информации по счетам должны и задаваться вопросы.

    По ФАКТУ Грудинин не нарушил не один закон Российской Федерации.

    Грудинин реальный конкурент Путину, поэтому его и мочат В ОТМАШКУ во всех СМИ России. И не ФАКТ, что второго тура не будет.

    Что касается КПРФ, то здесь ОРАТЬ хочется, ЧТО ВЫ ДЕЛАЕТЕ?
    Не один представитель КПРФ приглашённый на ТВ нормально по русски по человечески, аргументировано говорить не может, речь не поставлена, сплошная ДЕМАГОГИЯ , ЖИВОЙ дискуссии провести не могут.
    Неужели в КПРФ, не осталось нормальных ПРОПАГАНДИСТОВ И АГИТАТОРОВ чем всегда славились коммунисты. Ощущение, что идет ДИСКРЕДИТАЦИЯ Коммунистического движения России, что организация специально была создана олигархическими структурами России как громоотвод в левом секторе политической жизни России.
    Туркестанец
  22. Boris55 Сегодня, 10:13
    По пунктам:
    Проведём национализацию стратегически важных и системообразующих отраслей промышленности

    На сегодня в стратегически важных и системообразующих предприятия контрольный пакет акций принадлежит государству. Тупое проведение национализации приведёт к гражданской войне и уничтожению России.
    Государство вернет себе монополию на производство и оптовую продажу этилового спирта

    Предлагается и далее уничтожать генофонд страны. Напомню, что согласно ГОСТу от 78 года - этиловый спирт - это наркотик. Борьба с оружием геноцида в принципе не рассматривается.
    Это даст импульс развитию и принесет казне триллионы рублей ежегодно

    Сколько казна от этого потеряет? Сколько это принесёт покалеченных и рано ушедших, сколько разрушенных семей и т.д.?
    Те триллионы рублей, что хранятся в банках и долговых обязательствах США, мы сделаем капиталовложениями

    Забудьте про их сосуществование - это наша дань за развал СССР и их ни кто ни когда не отдаст.
    Откажемся от участия в ВТО

    Надо не отказываться, а перехватывать управление - проводить глобализацию по Русски.
    Пресечем дикий вывод капиталов за рубеж.

    А цивилизованный вывод - это как?

    В общем за всё хорошее, против всего плохого. Не верю!
    Boris55
  23. Mestny Сегодня, 10:23
    Цитата: Ингвар 72
    И да, Грудинин лучше. Хотя бы только потому, что за СОБСТВЕННЫЕ деньги построил в своём совхозе парк, школу, детский сад. Скажите, какой нибудь из кандидатов сделал подобное? Я уверен, если бы Вова захотел сделать подобное, то ни Сечин, ни Ротенберг ему бы в пожертвованиях не отказали.


    Для начала про "Вову".
    в 2000 году у нас деревне был 1 ( один) детский садик. Сейчас - 5 (пять) - два построены с нуля, остальные отремонтированы хорошо.
    При этом все они просто детские сады, разумной архитектуры.
    Mestny
  24. Bulrumeb Сегодня, 10:40
    Ух, как люди-то бьются: такая программа- не такая, популизм - не популизм, выполнимо-невыполнимо. А некоторые вообще без всяких программ на выборы идут и тишь да гладь laughing
    Bulrumeb
  25. Dimmih Сегодня, 10:59
    Цитата: " Мы обеспечим долговую амнистию для жертв «микрофинансовых организаций». Поддержим «валютных ипотечников». Здрасьте, а за чей счёт? Если за личный счёт Грудинина, то я согласен. Очередной человек-барабан, громкий и пустой. Ещё в Писании сказано: Не может Вельзевул изгонять Вельзевула! Олигарх против олигархов-вспомним ещё здравствующего Поро Шенко.
    Dimmih
  26. Pax tecum Сегодня, 11:07
    Цитата: Serg65
    Цитата: savage1976
    1. Означает национализацию, что автоматом приведет к потере управления и остановке работ тех предприятий, что еще работают.

    belay Национализацию ЧЕГО????? Национализировать государственные железные дороги, государственную энергетику, государственную связь - это КРУТО!!!! Какой списиалист писал Грудинину программу? А если Грудинин в этом ничего не понимает то какой из него президент? Из 12 крупных банков-10 с государственным пакетом!
    У Зюганова похолу старческий маразм начался recourse

    О, как! Государственные...
    Поведайте, уважаемый, нам состав акционеров ОАО РЖД и других естественных монополий. Вместе удивляться будем.
    Pax tecum
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