11:21 06 февраля
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Великий Космический Обман

Всё доказано десятками фактов: показушный старт и короткий полет в сторону ближайшей лужи - в Атлантику, в строго охраняемые квадраты.

И концы в воду.

Ну, например, вот фото из архива НАСА:


Великий Космический Обман

16 июля 1969 года. Запуск миссии «Аполлон-11». Фото с сайта flashbak.com

Куда уже нагляднее?

Перед нашими глазами четко видны все три ступени, по очереди.

Найдите, как говорится, отличия.

Или сложно?

А вот вся подборка из Википедии стартовых моментов великих, непревзойденных "Сатурнов-5":



Смотрим на разницу между первой, второй и третьей ступенями.

Первая ступень - бочка с керосином и жидким кислородом, которого аж 1300000 литров. И мы видим, что тут всё по-взрослому: как и положено, ступень обледенела, покрыта снегом.

Вторая ступень - ой. Тепло и сухо. Хотя там, по легенде, 300000 литров того же жидкого кислорода, да еще и 1000000 (миллион) литров жидкого водорода, у которого температура на 70 Цельсиев похолоднее будет. Так что снега и льда там должно быть даже побольше. Вывод простой - это абсолютно пустая бочка.

Третья ступень - опять пустая. А должно быть 100000 литров жидкого кислорода и 250000 литров того же жидкого водорода. Ни льда, ни снега - к сожалению, это тоже только макет.

Что из этого следует?

То, что у "Сатурнов-5" был возможен только короткий полет (ну, допустим, километров двести-триста) на первой ступени.

Остальное - имитация, кинореквизит.

А вот и нет, радостно взвизгивают проплаченные дефендеры НАСА, просто на второй и третьей ступени термоизоляция! Они там в НАСА так и пишут - гелием все обдувалось! Да и последняя фотка в этом ряду - уже не "Аполлон", а "Скайлэб"! Она такая же - в снегу только первая ступень, однако ж станцию-то вывела на орбиту!

Отлично.

Давайте разбираться.

Оставим даже за скобками то, что тепло­проводность у гелия - 0,1437 Вт⁄(м·К).

Это больше, чем у всех других газов, за исключением водорода, так что легенда НАСА тут странная, ну да ладно.

Какая такая техническая необходимость была лепить эту самую термоизоляцию? Ступень работает несколько минут и сбрасывается, при этом вес термоизоляции в любом случае - многие тонны. А ведь эти тонны нужно не просто поднимать, а с ускорением. То есть нужно бесполезно расходовать огромный ресурс топлива.

Да и почему бы это на второй ступени вдруг есть термоизоляция, а на первой нет? Диаметр-то вроде одинаковый.

Кроме того.

Какая бы ни была идеальнейшая термоизоляция, но если надо изолировать миллион литров жидкости с температурой −252,87 °C, то сколько будет на наружной поверхности?

Минус 100? 80? 50? 30? 20?

Пойдем НАСА-баранам навстречу - допустим, даже минус 20, хоть это и нереально.

А теперь поспрашивайте у знакомых летчиков - пусть расскажут, что бывает с самолетами при минус 20.

И, кстати, давайте посмотрим на современные ракеты НАСА - снег на месте второй-третьей ступеней почему-то есть.

То есть сегодня, спустя почти 50 лет, за которые технический прогресс в области теплоизоляционного дела тоже как бы не совсем остался на уровне 60-х годов прошлого века, на новейших ракетах (например, "Фалькон-9") все три ступени так же парят, как первая ступень у "Сатурна-5".

Вот старт "Фалькона":



Американцы избавились от теплоизоляции?

Почему бы это вдруг?

Поскупердяйничали?

Как-то даже и не смешно.

Хотя вот работникам Байконура, как утверждается, было все же смешно:

Майор Николаев, командир боевого расчета так называемого «Гагаринского» старта, что располагается на ракетно-испытательной площадке №2 космодрома Байконур, и в 60-ые годы осуществлявший пуски всех наших космонавтов тех лет, выражая общее мнение, не стесняясь, произнес во всеуслышание: «Когда пришло известие о полете американцев на Луну, на Байконуре от хохота сдохли все суслики, так как ракета «Сатурн-5» не более чем миф. Даже при сопоставлении ее характеристик с характеристиками королевской Н-1 и челомеевской УР-700, нашими вариантами лунных носителей, видно, что мы имеем дело с простым макетом, а не с чем-то реальным».

К мнению стартовиков присоединялись и телеметристы.

… не успели американцы завершить свою авантюру, как высшее руководство СССР осознало, что на полигоне, прежде всего, в среде стартовиков, двигателистов и телеметристов сформировалась достаточно жесткая оппозиция факту официального признания полета американцев на Луну, что не могло вызвать озабоченности в его рядах. И вот, в 1971-1972 годах генерал Курушин, начальник полигона, устроил с подачи сверху форменный погром подчиненного офицерского состава. Те, кто еще лейтенантами начинал службу с Королевым и генералом Шубниковым (Г.М.), были безжалостно разброшены по дальним гарнизонам и ИП-ам. Там их абсолютное большинство или сгорели от водки, или влачило жалкое существование без каких-либо перспектив на будущее.

Если вы заметили, уже в те годы прозвучали те же самые слова - просто макет.

Теперь про станцию "Скайлэб".

Тут все тоже как-то нехорошо.

Можно, например, посмотреть обмерзание при старте "Скайлэба", если у кого есть сомнения, что это - явный макет, стартующий только на первой ступени.

Так был ли мальчик?

Появился проект "Скайлэб" вообще из ниоткуда в 1972 году - в том самом, в котором главный ракетный бог США фон Браун после победных полетов на Луну вдруг был отправлен сторожем в колхоз. Построена станция практически без разработки (в 1970 году, прямо посреди лунного триумфа и громадья планов, бюджет НАСА начинают резко урезать, а людей массово увольнять).

Точно так же и затопили "Скайлэб" - в 1979 году, досрочно, раньше на три года, без особого объяснения причин.

Ни одного неамериканского человека на ней никогда не было (хотя это было время международного сотрудничества, "Союз-Аполлон" и все такое). Все три экипажа станции, по легенде, были там в сумме аж целый 171 день, а после этого, с 1974 года, пять лет станция была пустая.

Правдоподобно?

Да и те артисты, которые туда, по легендам НАСА, якобы летали, заведомо не внушают никакого доверия. Скажем, хотя бы потому, что в первых двух экипажах Скайлэба засветились Лунные Первопроходимцы типа честнейших людей Конрада и Бина, уже "слетавших" на Луну. Ну, какой нормальный человек вдруг пустит вчерашних клоунов на взаправдашнюю станцию?

И самое клевое - в августе 1973 года, всего через 3 месяца после запуска "Скайлэба" (и за полгода до возвращения из космоса последнего, третьего экипажа) НАСА приняла решение о консервации всех оставшихся "Сатурнов-5". То есть получается, что прекратить шоу "полеты на Скайлэб" было решено уже тогда?
Первоисточник: http://www.km.ru/science-tech/2018/02/04/amerikantsy-na-lune/819212-velikii-kosmicheskii-obman


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Комментарии 85

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  1. уже москвич Сегодня, 03:09
    как высшее руководство СССР осознало, что на полигоне, прежде всего, в среде стартовиков, двигателистов и телеметристов сформировалась достаточно жесткая оппозиция факту официального признания полета американцев на Луну, что не могло вызвать озабоченности в его рядах. И вот, в 1971-1972 годах генерал Курушин, начальник полигона, устроил с подачи сверху форменный погром подчиненного офицерского состава

    Вопрос -зачем??
    Мне тоже кажется сомнительным , что матрасники смогли бы , стартануть модулем с поверхности луны , а потом ещё на орбите этот модуль поймать , и вернуться на землю... Да ещё и без подготовки... Но наши то , на хрена признали факт прилунения??
    уже москвич
    1. eugraphus Сегодня, 03:43
      Зачем? Этот вопрос как то уже обсуждался. Суть в том, что руководство СССР знало об американских лжезапусках, а когда знаешь, можно извлечь пользу. Понимая, что обман рано или поздно раскроется, то посчитали, что уж лучше пока поздно. Шуметь, выводить на чистую воду не стали, но зато в те годы заключили ряд выгодных международных договоров.
      eugraphus
      1. karish Сегодня, 07:08
        Цитата: eugraphus
        Зачем? Этот вопрос как то уже обсуждался. Суть в том, что руководство СССР знало об американских лжезапусках, а когда знаешь, можно извлечь пользу.

        После этого СССР уже распался и если бы пусков не было Ю уже 1000000000 раз можно было бы извлечь ВЫГОДУ , но почему то ни в одном официальном документе и ни где это сомнений не вызывало.
        Ни один космонавт ( включая Терешкову -- которая ну ни разу в любви к американцам замешана не была ) не подвергли сомнению высадку на луне.
        Так , что теории заговора оставьте Рен ТВ -- НАСА было на Луне.
        karish
        1. Ингвар 72 Сегодня, 07:30
          Цитата: karish
          НАСА было на Луне.
          Рамштайн то же были! wink
          Ингвар 72
          1. Шалтай Сегодня, 08:12
            Цитата: Ингвар 72
            Рамштайн то же были!

            Там где дело касается престижа , часто живет ложь .
            Совершенно точно , даже хуже того -
            доказательно знаю о крупной лжи спортивных достижений , которые занесены в различные книги , каталоги , статьи , и т.п.
            Чего не было ! Но ради понтов и сертификатов , считается что было .
            Много не шумлю , не наживаю себе сотни врагов , по случаю тихо в лицо говорю .

            Цитата: karish
            потому ,что он был.

            Еще одно надежное свидетельство американского достижения .
            Шалтай
          2. Комментарий был удален.
          3. Комментарий был удален.
        2. Винни76 Сегодня, 07:58
          Цитата: karish
          После этого СССР уже распался и если бы пусков не было Ю уже 1000000000 раз

          Думается у нас и по сей день полно скелетов в шкафу. Помалкиваем мы - молчат они
          Винни76
          1. karish Сегодня, 08:12
            Цитата: Винни76
            Цитата: karish
            После этого СССР уже распался и если бы пусков не было Ю уже 1000000000 раз

            Думается у нас и по сей день полно скелетов в шкафу. Помалкиваем мы - молчат они

            ну исходя из такого уравнения . придётся как минимум признать , что ГУКОС ( государственное управление космических средств -- так оно по моему называлось ) -- врало ни меньше.
            Ну для равноценности , что ?
            Буран - не летал . лунохода - не было.
            Гагарин ???
            А вдруг вместо Гагарина в космос летал бабуин ?
            Ну , кто ещё какую идею выдвинет ?
            karish
        3. andj61 Сегодня, 10:05
          Цитата: karish
          Цитата: eugraphus
          Зачем? Этот вопрос как то уже обсуждался. Суть в том, что руководство СССР знало об американских лжезапусках, а когда знаешь, можно извлечь пользу.

          После этого СССР уже распался и если бы пусков не было Ю уже 1000000000 раз можно было бы извлечь ВЫГОДУ , но почему то ни в одном официальном документе и ни где это сомнений не вызывало.
          Ни один космонавт ( включая Терешкову -- которая ну ни разу в любви к американцам замешана не была ) не подвергли сомнению высадку на луне.
          Так , что теории заговора оставьте Рен ТВ -- НАСА было на Луне.

          Действительно, все космонавты это подтверждают. Более того, люди, которые работали в ЦУПе в то время - тоже. Да и при полетах на Луну наши принимали американскую телеметрию, слушали разговоры и т.д.Но о чем это свидетельствует?
          Да, в общем-то,ни о чём. Разве что о том, что облет Луны был, но не факт, что с человеком на борту. А наш Север-Союз, называемый тогда Зондом, такой облет Луны совершал неоднократно, и ,как минимум, пару раз успешно. Вопрос в другом - ПОЧЕМУ руководство СССР молчало? Хотя и знало. Может, их банально купили? К примеру, разрядка в обмен на молчание.. А пара наших космонавтов в программе Союз-Аполлон участвовало - а это был последний полёт на Сатурне-5. Или не было полета, а была фальсификация с участием и наших тоже.
          Подобные версии очень подробно разбираются вот здесь: http://www.manonmoon.ru/articles/st55.htm
          Прочитайте - весьма любопытно! hi
          andj61
        4. фигвам Сегодня, 10:17
          Давно уже понятно никуда сша не летали, доказательств с каждым годом всё больше, причём сами американцы разоблачают этот фэйк. В итоге им всё же придётся признаться во лжи и извиниться перед человечеством.
          фигвам
    2. электроОлег Сегодня, 03:59
      Да гонят они всё. Если им пушки до сих пор "Райнметал" делает, то какие ещё ракеты, да в добавок такого класса?
      электроОлег
      1. Симаргл Сегодня, 04:02
        Цитата: электроОлег
        Если им пушки до сих пор "Райнметал" делает, то какие ещё ракеты
        Так и ракету им Ф.Браун делал.
        Симаргл
        1. karish Сегодня, 08:13
          Цитата: Симаргл
          Цитата: электроОлег
          Если им пушки до сих пор "Райнметал" делает, то какие ещё ракеты
          Так и ракету им Ф.Браун делал.

          Один Браун ничего бы сделать не смог.
          karish
          1. Симаргл Сегодня, 08:34
            Цитата: karish
            Один Браун ничего бы сделать не смог.
            Не может быть! Королёв же смог!
            ... или у него была команда?... как и у Брауна - там вывезли кого смогли.
            Естественно, он был не один! Но он определял вектор развития.
            Симаргл
            1. karish Сегодня, 08:37
              Цитата: Симаргл
              Естественно, он был не один! Но он определял вектор развития.

              Привезите фон Брауна в Нигерию ... и какой бы он вектор развития не определял , больше чем сбить банан из рогатки у него вряд ли что получиться.
              Роль личности важна , но она нулевая без команды . науки и промышленности.
              karish
              1. Симаргл Сегодня, 09:46
                Цитата: karish
                Привезите фон Брауна в Нигерию
                Я это не сказал? У ФБ Были наработки, команда (вывезенная практически полностью из Германии), предоставлены ресурсы...
                Естественно, в США была своя ракетная программа (без ФБ или, возможно, параллельно)!
                Симаргл
    3. karish Сегодня, 07:05
      Цитата: уже москвич
      .. Но наши то , на хрена признали факт прилунения??

      потому ,что он был. request
      karish
      1. dsk Сегодня, 09:48
        Регулярные вбросы о полёте на Луну - "чёрный пиар" для рекламы достижений Штатов. Все места посадки известны.

        Атмосферы на Луне нет, подробная фотосьёмка всё поставит на свои места.
        Следы посадки Апполона - 15. Фото 2011 года.
        dsk
    4. yashka12007 Сегодня, 09:42
      Самый лучший способ проверить были американцы на луне или нет это чтобы наше правительство заявило о запуске лунохода к месту прилунения. Мол посмотрим и все в прямом эфире в фул хд качестве на весь мир покажем и вот тут то и посмотрим какой визг от наса пойдет а может даже санкции против России отменят только бы не летали.
      yashka12007
      1. уже москвич Сегодня, 11:19
        В натуре...Ещё и китайцев к программе привлечь...Вот ору то будет...
        уже москвич
  2. Horst78 Сегодня, 03:19
    Сколько лет прошло, а все эту тему мутят. Какая теперь разница???
    Horst78
    1. андрей юрьевич Сегодня, 03:52
      Цитата: Horst78
      Сколько лет прошло, а все эту тему мутят. Какая теперь разница???
      ПРАВДА- может смыть в унитаз весь американский престиж и имидж.
      Цитата: уже москвич
      Но наши то , на хрена признали факт прилунения??
      СДЕЛКА.что получил СССР кроме КАМАЗа за молчание-вопрос.
      андрей юрьевич
      1. Симаргл Сегодня, 04:20
        Цитата: андрей юрьевич
        СДЕЛКА.что получил СССР кроме КАМАЗа за молчание-вопрос.
        Удобная версия: В августе 1969 года ЦК КПСС и Совет Министров СССР приняли ряд документов, в том числе Постановление № 674 от 14 августа 1969 «О строительстве комплекса автомобильных заводов в Набережных Челнах Татарской АССР»
        Цитата: брехопедия
        к проектированию отдельных производств были привлечены иностранные фирмы: «Свинделл — Дресслер» (Питсбург, США) — технологические и специальные части литейного завода, «Рено» (Франция) — проект завода двигателей, «Либхерр» (Штутгарт, ФРГ) — производство коробок переключения передач.
        Не густо...
        Симаргл
      2. eugraphus Сегодня, 05:20
        Ну может легче пошли переговоры по ограничению стратегических вооружений. Хельсинские договорённости. Хотя это с Европой, но без американцев вряд ли обошлось.
        eugraphus
      3. karish Сегодня, 07:10
        Цитата: андрей юрьевич
        СДЕЛКА.что получил СССР кроме КАМАЗа за молчание-вопрос.

        Привет . Андрей.
        А что что то цепляется за Камаз ?
        При нынешнем уровне отношений между РФ и США , уж если бы была минимально доказательная база и факты -- давно бы уже это слили .
        100000т раз.
        karish
        1. Винни76 Сегодня, 08:05
          Цитата: karish
          При нынешнем уровне отношений между РФ и США , уж если бы была минимально доказательная база и факты -- давно бы уже это слили .
          100000т раз.

          У нас думаете своих косяков нет? Сольём мы - что-то сольют они. Зачем. Все равно правда выплывет.
          Винни76
      4. макс702 Сегодня, 08:48
        Цитата: андрей юрьевич
        СДЕЛКА.что получил СССР кроме КАМАЗа за молчание-вопрос

        Не только.. Там и поставки зерна по ценам гораздо ниже рыночных, разрешение на торговлю энергоносителями в глобальных масштабах, множество технологий , импорт очень многого что раньше не продавали, и плюс глобальные политические уступки..Не зря после этих полетов в СССР наступила самая сытая эпоха позднее названая застоем..
        макс702
    2. фигвам Сегодня, 10:18
      Цитата: Horst78
      Сколько лет прошло, а все эту тему мутят. Какая теперь разница???

      Это преступление не имеющее сроков давности.
      фигвам
  3. region58 Сегодня, 03:48
    Первоисточник: km.ru. Идем туда, там уже указан первоисточник - http://blef-nasa.livejournal.com/4635.html - живой журнал "Блеф НАСА" - ну очень авторитетный источник. negative Так скоро дойдем до сайтов колдунов и экстрасенсов... fool Не говоря уж про саму тему... ладно, вопросы веры затрагивать не буду... Печально всё это. hi
    region58
    1. MadCat Сегодня, 07:00
      Цитата: region58
      Первоисточник: km.ru. Идем туда, там уже указан первоисточник - http://blef-nasa.livejournal.com/4635.html - живой журнал "Блеф НАСА" - ну очень авторитетный источник. negative Так скоро дойдем до сайтов колдунов и экстрасенсов... fool Не говоря уж про саму тему... ладно, вопросы веры затрагивать не буду... Печально всё это. hi

      вы фанатикам ничего не докажите, они считают что это очень патриотично не верить в американцев на луне. До конца будут тыкать все новыми и новыми отфотошопленными фотками с ну ооочень достоверных источников... request
      MadCat
      1. Винни76 Сегодня, 08:07
        Цитата: MadCat
        вы фанатикам ничего не докажите, они считают что это очень патриотично не верить в американцев на луне.

        Таки да. Джентльменам принято верить на слово
        Винни76
  4. Botanikas Сегодня, 04:01
    Остается только вспомнить крылатую фразу Сергея Викторовича....
    Botanikas
  5. серафимамурский Сегодня, 04:23
    Я бы может засомневался в правдивости поданной информации. Но если президент США Трамп во всеуслышание говорит что американцы победили ИГИЛ в Сирии и Ираке то в лживости этой нации не у кого не должно остаться сомнения.
    серафимамурский
  6. Лексус Сегодня, 04:46
    Однозначно весь мир "надули". Зная какие американцы крахоборы, они бы уже всю Луну на делянки разбили. А так, попиарились и хорош.
    Лексус
    1. NG inform Сегодня, 06:53
      Так и разбили на делянки давно уже. Значительная часть луны в чьём-то владении.
      NG inform
      1. Лексус Сегодня, 06:57
        Значительная часть луны в чьём-то владении.

        Китайцы скоро им дулю покажут... со своей базы на Луне, которая уже в планах. Надеюсь, вместе с нашими.
        Уже лет десять назад было выступление какого-то пекинского космического деятеля, который на полном серьёзе заявил, что добыча на Луне позволит полностью покрыть потребности Китая в нескольких видах полезных ископаемых.
        Лексус
        1. karish Сегодня, 07:12
          Цитата: Лексус
          Китайцы скоро им дулю покажут... со своей базы на Луне, которая уже в планах. Надеюсь, вместе с нашими.

          Напоминает

          Цитата: Лексус
          Уже лет десять назад было выступление какого-то пекинского космического деятеля, который на полном серьёзе заявил, что добыча на Луне позволит полностью покрыть потребности Китая в нескольких видах полезных ископаемых.

          Там то же звездунов хватает. Народа то 1.6 млрд. laughing
          karish
      2. Симаргл Сегодня, 08:01
        Цитата: NG inform
        Значительная часть луны в чьём-то владении.
        Пока это частная инициатива нескольких прохвостов.
        Однако!
        Как только банда не легитимных "владельцев" получит поддержку мирового сообщества (с пинка сильного государства), "владельцы" станут владельцами.
        Симаргл
  7. Симаргл Сегодня, 04:47
    Автору можно только посоветовать подучить физику и внимательнее изучить фотографии из официальных источников!
    Смотрим на разницу между первой, второй и третьей ступенями.
    Ну, смотрим... и замечаем на официальных фото с большим разрешением... изморозь в "нужных" местах на второй и третьей ступенях.
    Почему же первая так "толсто" покрылась? Тут нужны зачатки знаний физики и логики:
    1 - баки самые большие и площадь тоже,
    2 - теплоизоляция минимальная,
    3 - вероятно, заправляли или одновременно, или первым - время на обмерзание самое большое,
    4 - при падении давления температура, как ни странно, падает. А давление падало только в первой ступени.
    Вот старт "Фалькона"
    И какие выводы? Это одноступенчатая ракета? Круть!
    Теперь про станцию "Скайлэб"
    Наспех слепили станцию из того, что было, при этом и работала она так, как положено: плохо.
    Точно так же и затопили "Скайлэб" - в 1979 году, досрочно, раньше на три года, без особого объяснения причин.
    Тем временем возросшая солнечная активность привела к некоторому увеличению плотности атмосферы на высоте орбиты «Скайлэб», снижение станции ускорилось. Подъём станции на более высокую орбиту был невозможен, так как у неё не было собственного двигателя (подъём орбиты осуществлялся только двигателями пристыкованных КК «Аполлон», в которых на станцию прибывали экипажи).
    Сколько же отлетали первые Салюты? Ой?
    Ни одного неамериканского человека на ней никогда не было (хотя это было время международного сотрудничества, "Союз-Аполлон" и все такое).
    Опять же: Салюты как проходной двор были для иностранцев... или нет?
    То есть получается, что прекратить шоу "полеты на Скайлэб" было решено уже тогда?
    Вообще-то - раньше.
    Симаргл
    1. region58 Сегодня, 04:57
      Цитата: Симаргл
      Тут нужны зачатки знаний физики и логики:

      5 - холодный воздух опускается вниз... соответственно там и будет больше конденсата...
      ...и т.д. и т.п.
      region58
      1. Ниточкин Сегодня, 05:56
        И при чем здесь холодный воздух? Как говорится, слышал звон, да не знаешь где он.
        Ниточкин
      2. Симаргл Сегодня, 07:44
        Цитата: region58
        соответственно там и будет больше конденсата...
        Хе-хЕ!
        Не-а!



        Видно пояс активного испарения? Это зона кипения кислорода в баке: это поверхность жидкой фазы там и выше (в зоне газообразного кислорода) - температура ниже, чем жидкого кислорода, но на границе фаз выше теплоёмкость, потому зона активного испарения может охладить стенки бака сильнее, чем испарившийся кислород (газ)... как-то так...
        Цитата: почти 17000 фото
        www.lpi.usra.edu/resources/apollo/catalog/70mm/
        Как вставлять ссылки?
        Симаргл
  8. Fedorovich Сегодня, 05:04
    Да, это не лечится...А в рептилоидов с Нибиру вы тоже верите, господа разоблачители?
    Fedorovich
    1. eugraphus Сегодня, 05:34
      Автор выдвинул свою гипотезу, region58 аргументированно возразил. По моему нормально. А выдумывать какую то веру в "рептилоидов с Нибиру" и ставить диагноз???
      eugraphus
    2. боеприпас Сегодня, 05:46
      Цитата: Fedorovich
      Да, это не лечится...А в рептилоидов с Нибиру вы тоже верите, господа разоблачители?


      what
      Значит - верю или не верю ?
      По теме статьи , разбирался с ракетой Сатурн -5. Получил строгий вывод, что подобной ракеты ( с заявленными характеристиками ) у США не было. Да и не могло быть .
      http://www.economics.kiev.ua/index.php?id=950&
      ;view=article
      -------------------
      Ну а споры ... споры продолжаются. По многим вопросам. как то -
      1 ) Правда ли , что Бен Ладен на самолетах порушил башни - близнецы?
      2) Правда ли , что это США победили ИГИЛ?
      3) Правда ли, что это ( якобы ) Путин сбил голландский Боинг?
      И так далее .. и так далее.
      Правда ли , что это СССР сбросил бомбы на Хиросиму и Нагасаки ?
      боеприпас
      1. рюрикович Сегодня, 06:38
        Цитата: боеприпас
        По теме статьи , разбирался с ракетой Сатурн -5. Получил строгий вывод, что подобной ракеты ( с заявленными характеристиками ) у США не было. Да и не могло быть .

        Ну это Вы да я знаем,знают ещё думающие люди. Но парадокс состоит в том, что БОЛЬШИНСТВО всё равно верит в то, что ангельские американцы резвились по Луне lol И доказывайте им что хотите, они ВЕРЯТ в эту сказку request Как и то, что мы ЗНАЕМ, что её не было. smile
        рюрикович
      2. Симаргл Сегодня, 07:50
        1 - Не лично, конечно. Исполнители его бенефициара.
        2 - Возглавили. Если с этой стороны посмотреть - да.
        3 - Возможно. Технология такова: тот, кто "нажал на кнопку", перед действием меняет ФИО на "правилые" и... Опп А! Самолёт сбил оН!
        Натяну сову на глобус. Не дорого wassat
        Симаргл
      3. karish Сегодня, 08:16
        Цитата: боеприпас
        По теме статьи , разбирался с ракетой Сатурн -5. Получил строгий вывод, что подобной ракеты ( с заявленными характеристиками ) у США не было. Да и не могло быть

        А можно поинтересоваться уровнем Вашей компетенции в этом вопросе . ну хотя бы образование и специальность ?
        karish
        1. CONTROL Сегодня, 11:16
          Цитата: karish
          Цитата: боеприпас
          По теме статьи , разбирался с ракетой Сатурн -5. Получил строгий вывод, что подобной ракеты ( с заявленными характеристиками ) у США не было. Да и не могло быть

          А можно поинтересоваться уровнем Вашей компетенции в этом вопросе . ну хотя бы образование и специальность ?

          ...а если:
          - образование - ЦПШ (два класса и коридор...);
          - специальность - ассенизатор высокого давления (ну, оператор г...но-насоса...);
          - да, ещё и возраст 99 лет... с хвостиком!
          -------------------------------
          Встречный вопрос: - а почему эти параметры для Вас критичны? (может - два высших образования?... или специальность - советник "самого" Цахала?...)
          CONTROL
    3. Per se. Сегодня, 07:23
      Цитата: Fedorovich
      .А в рептилоидов с Нибиру вы тоже верите, господа разоблачители?
      Гораздо разумнее задавать другие вопросы, если ставить под сомнение именно пилотируемый полёт к Луне, а не его имитацию. Во-первых, как американцы преодолели радиационный пояс Земли (пояс Ван-Аллена)? Во-вторых, как американские астронавты, после приводнения, так бодро себя чувствовали, словно, не с Луны вернулись, а из Лондона (наших то, космонавтов, после длительных полётов на руках, что называется, выносили, но америкосы этого не знали). Третье, куда делся их сверхнадёжный (столько безаварийных запуском в архисложной лунной программе) и сверхмощный двигатель сейчас? Конечно, можно сейчас говорить, что у России РД-180 покупать дешевле, но всё же, где хвалёное и своё? Вопросов много, вплоть до памперсов, но, последнее, почему же сейчас США не летают на Луну, при всей современной технике, если смогли полететь в 1969 году, и летали туда аж несколькими экспедициями? Скорее, всё это и есть грандиозная ложь, на том же уровне, как могли рухнуть башни-близнецы от ударов самолётов, якобы угнанных пилотами-дилетантами, США врать не привыкать.
      Per se.
      1. Симаргл Сегодня, 09:21
        Цитата: Per se.
        Во-первых, как американцы преодолели радиационный пояс Земли (пояс Ван-Аллена)?
        Никак. Это не твердь небесная. Достаточно конструкций КК. Чтобы не попадать впросак более с этим недоразумением - изучите информацию по теме (не в жёлтой прессе).
        Цитата: Per se.
        Во-вторых, как американские астронавты, после приводнения, так бодро себя чувствовали, словно, не с Луны вернулись, а из Лондона (наших то, космонавтов, после длительных полётов на руках, что называется, выносили, но америкосы этого не знали)
        Так же, как Борис Волынов прыгал неделю как сайгак после не самой мягкой посадки.
        "29 июля 1984 года в казахской степи под Джезказганом приземлился спускаемый модуль космического корабля «Союз Т-11» с космонавтами — командиром корабля Владимиром Джанибековым, космонавтом Светланой Савицкой и космонавтом-исследователем Игорем Волком. На орбите они провели 11 суток 19 часов Джанибекова и Савицкую достали спасатели быстро, а Волк еще повисел 20 минут вниз головой - заклинило грузовой контейнер, который не могли достать. В итоге самостоятельно выскользнул из капсулы, сфоткался с командой и... продолжил программу полета: дошёл до вертолета (причем, пикантный момент - босиком, потому что раздолбаи из встречающей команды забыли его летную форму и обувь), сел в правое сиденье и под наблюдением командира долетел до Байконура. Из Байконура до Ахтубинска Волк летел на летающей лаборатории самолёте-симуляторе Ту-154, кабина которого полностью воссоздавала кабину космического корабля-челнока «Бурана». Машину «загнал» на 11 тысяч и с выпущенным шасси с углом 20 градусов посадка имитирующая посадку Бурана на специальную полосу в Байконуре. В Байконуре опять переодевание в высотный костюм и гермошлем — и ночной перелёт на Миг-25 назад в Ахтубинск.
        (Напоминаю - все эти трюки после 11 суток на орбите и сразу после посадки. Это на заметку любителям "Заговора Джемини" - мол, чо это наших космонавтов достают после посадки еле живых, а американцы идут своими ногами и улыбаются как кинозвезды?!)

        Цитата: брехопедия
        Работал на орбитальном комплексе «Салют-7» — «Союз Т-11» (экипаж: Кизим, Соловьёв, Атьков) — «Союз Т-12». Экспедиция посещения вернулась на Землю на КК «Союз Т-11». Продолжительность полёта — 11 суток 19 часов 14 минут 36 секунд. Персональный позывной — «Памир-3». В рамках испытаний сразу после приземления пилотировал вертолёт и самолёты Ту-154 и МиГ-25 по маршруту Байконур — Ахтубинск — Байконур с целью оценки возможностей пилота после нахождения в условиях невесомости. Как считает сам Игорь Петрович, главной целью его полёта было доказательство возможности космонавта пилотировать «Буран» после работы на орбите, и ему это удалось в полной мере.

        Цитата: Per se.
        Третье, куда делся их сверхнадёжный (столько безаварийных запуском в архисложной лунной программе) и сверхмощный двигатель сейчас?
        Наверное там же, где и его удельный импульс (предположу, что и ФБ погнали из-за этого)?
        Цитата: Per se.
        но всё же, где хвалёное и своё?
        Для начала, есть Мерлины (как минимум), будет SLS со всякими МТКК, J-2X и RS-25 (что вряд ли).
        Цитата: Per se.
        но, последнее, почему же сейчас США не летают на Луну, при всей современной технике
        Как только Вы ответите на вопрос зачем? — Вы поймёте. Престиж они поймали, доказывать Вам лично — смысла нет. Но за Ваши деньги - могут даже восстановить какой-нибудь музейный экспонат для полёта. Копите.
        Симаргл
  9. a.s.zzz888 Сегодня, 06:28
    Одним словом - голливуд. Навешали мерикатосы лапши всему миру и трубят о своих достижениях. Так, а чего же у нас 180-е закупаете до сих пор? laughing
    a.s.zzz888
    1. рюрикович Сегодня, 06:44
      Цитата: a.s.zzz888
      Так, а чего же у нас 180-е закупаете до сих пор? laughing

      Потому что уборщица в НАСА шла по коридору и случайно "утеряла" шкаф с технической документацией и теперь самый-самый передовой двигатель F-1 не могут восстановить laughing
      Как и плёнки "утеряные", как и сотни тонн "лунного грунта",от которого направо и налево дарили целыми кусами, а на обмен мерялись граммами... Вот такие они, исключительные американцы hi
      рюрикович
      1. a.s.zzz888 Сегодня, 06:47
        [quote][/quote] рюрикович Сегодня, 06:44
        hi ага, и луноходцы мерикатосовские засекретились вначале так, что путались в простейших вопросах, потом стали подозрительно умирать-погибать... всё по мерикатосовски - ложь, обман, грабёж, убийства - НАЖИВА НА ВСЁМ ЭТОМ!!!
        a.s.zzz888
        1. Симаргл Сегодня, 07:52
          Цитата: a.s.zzz888
          потом стали подозрительно умирать-погибать

          Подозрительно умирать-погибать они стали в довольно не молодом возрасте.
          Симаргл
      2. Симаргл Сегодня, 07:56
        Цитата: рюрикович
        Как и плёнки "утеряные", как и сотни тонн "лунного грунта"
        В 80-х у них был инцидент: у них дёрнули фургон, в котором перевозились 30 кг реголита, скафандр, плёнки (не все), и ещё какая-то фигня. Ехали то ли с выставки, то ли на выставку... кому-то всё по-дешёвке досталось.
        Симаргл
      3. Ниточкин Сегодня, 08:14
        Ох уж эти американские уборщицы. То чертежи уничтожат, то пробирки перевернут.
        Ниточкин
    2. karish Сегодня, 07:14
      Цитата: a.s.zzz888
      Одним словом - голливуд. Навешали мерикатосы лапши всему миру и трубят о своих достижениях. Так, а чего же у нас 180-е закупаете до сих пор? laughing

      Я вообще бы предпочёл на эту тему услышать мнение ни диванных экспертов , а уважаемого Opusa.
      Надеюсь он выскажется hi
      Я верю что НАСА было на Луне
      karish
      1. a.s.zzz888 Сегодня, 07:34
        karish Сегодня, 07:14 Я вообще бы предпочёл на эту тему услышать мнение ни диванных экспертов , а уважаемого Opusa.

        ... с личным предпочтением - в ресторан! ... там на любой вкус, цвет и запах... пи.си. да ты и сам смотрю, редко покидаешь "боевой диван"... laughing
        Я верю что НАСА было на Луне

        .... laughing laughing laughing ....
        a.s.zzz888
        1. karish Сегодня, 08:26
          Цитата: a.s.zzz888
          с личным предпочтением - в ресторан! ... там на любой вкус, цвет и запах.

          Ну когда Вы по уровню компетентности и серьёзности комментариев ( по ракетной теме ) -- дойдёте до уровня Опуса , тогда я с удовольствием послушаю и Ваше мнение.
          А пока request
          Вам извините , до него как до Луны wink
          Мне конечно то же . ну так по крайней мере шашкой на диване не машу. laughing
          karish
          1. BAI Сегодня, 09:08
            Как-то здесь была статья начальника 4 ЦНИИ МО РФ - ведущего эксперта РФ в вопросах военной ракетной тематики. Сколько обвинений в некомпетентности, на него здесь было вылито! Улыбнуло. Весьма прикольно было читать.
            BAI
          2. a.s.zzz888 Сегодня, 09:49
            karish Сегодня, 08:26...по уровню компетентности и серьёзности комментариев

            ... таки и сами не далеки от разъезженных и набивших оскомину - "диваны", "шашки" и пр. дешёвых постов... hi
            a.s.zzz888
      2. Ингвар 72 Сегодня, 07:38
        Цитата: karish
        Я верю что НАСА было на Луне

        Саня - вера и знание имеют разную природу. wink
        Ингвар 72
        1. karish Сегодня, 08:18
          Цитата: Ингвар 72
          Цитата: karish
          Я верю что НАСА было на Луне

          Саня - вера и знание имеют разную природу. wink

          Я знаю. wink
          karish
  10. NG inform Сегодня, 06:50
    Американцы подрядили немцев отправить их на Луну, оплатили всю операцию из бездонного бюджета на пропаганду.
    Смысла не верить в возможности немецких инженеров - никакого нет, на их счету тысячи запусков! Куча ракет по Лондону, первая американская космическая программа. Браун об этой ракете мечтал десятилетиями, можно быть уверенным, что он был готов и способен её реализовать.
    NG inform
    1. Ниточкин Сегодня, 08:15
      Мечтать и сделать имеют разную природу ))
      Ниточкин
  11. unignm Сегодня, 07:34
    земля ваще плоская
    unignm
    1. Познающий Сегодня, 07:50
      Цитата: unignm
      земля ваще плоская
      . Ну да, ведь британские учёные сей факт доказали... wassat
      Познающий
  12. Инжeнeр Сегодня, 08:40
    Господи, до чего же неграмотным человеком написанная статья! Да Фалькон летает на двигателе второй ступени Сатурна, который, по вашему только на первой и летал! А вторая ступень Сатурна-5 - это Сатурн-1Б, который тоже, по мнению автора, не летал! Ну, а приписать наших к этой авантюре, особенно с Союз-Аполлон - это верх невежества.
    Инжeнeр
    1. BlackMokona Сегодня, 09:45
      У Фалькона двигатель Мэрлин, который был разработан для Фалькона
      BlackMokona
      1. Симаргл Сегодня, 10:52
        Цитата: BlackMokona
        Фалькона двигатель Мэрлин
        ... который начали разрабатывать, взяв за основу двигатель... посадочного модуля (лунного)...
        Симаргл
  13. Alex_59 Сегодня, 08:47
    Отстаньте вы уже от американцев. Летали они, ле-та-ли!
    Своя космонавтика видимо настолько великолепна последние годы, что кроме как обсуждать Луну и США - нечего.
    Alex_59
  14. vlad007 Сегодня, 08:52
    Астронавты программы Аполлон-11 установили на Луне первый уголковый отражатель. Позднее подобные же отражатели были установлены астронавтами программ Аполлон-14 и Аполлон-15. Отражатель Аполлона-15 является наиболее крупным, представляет собой панель из трёхсот призм, два других отражателя «Аполлонов» имели по 100 призм, термоизоляция представляла собой тяжёлую коробку из сплава алюминия.


    Советские луноходы Луноход-1, доставленный на Луну в рамках миссии Луна-17, и Луноход-2, доставленный в ходе миссии Луна-21, также были оснащены уголковыми отражателями.
    vlad007
  15. BAI Сегодня, 09:01
    Можно еще добавить, как это возвращаемый аппарат "лунной миссии" садился чуть ли на палубу авианосца под восторженные теле и кинокамеры.
    BAI
    1. BlackMokona Сегодня, 09:46
      Он садился в воду, потом из него доставали экипаж, потом поднимали его на палубу, а потом теле и кинорепортеры.
      BlackMokona
    2. Симаргл Сегодня, 11:09
      Цитата: BAI
      Можно еще добавить, как это возвращаемый аппарат "лунной миссии" садился чуть ли на палубу
      Допустим, точность "попадания" - 100 км, расчёт более точный начинается с импульса торможения. Ход "Хорнета" - 50-60 км/ч (33 узла - максимум, но для удобства...), т.е. за 15 минут приземления "Хорнет" может подойти на 15 км, при этом поднять как минимум вертолёт, вертолёт подбирает людей и отвозит на "Хорнет". 100 км по земле - это просто жесть, особенно если не степь. В воде всё проще.
      Симаргл
  16. sevtrash Сегодня, 09:23
    В детстве американский фильм видел, "Козерог-1", прямо таки в тему. Основатели теории "лунного заговора", вообще-то, тоже американцы. Это писатель Кейсинг в 1976, математик Крайни в 1970. А началось все, по Вики в 1969, "...ежегодной встрече членов шуточного Общества Памяти Человека, Который Никогда Не Полетит, состоявшейся в одном из баров Чикаго, на которой один из представителей НАСА показал другим подвыпившим членам общества фото и видео наземной тренировочной активности астронавтов, показывающих поразительное внешнее сходство с кадрами с Луны...".
    Вообще, желающие всерьез рассмотреть эту конспирологическую теорию, должны бы были хотя бы Вики почитать, ввести "лунный заговор" и получить результат. Другое дело, что многим это совсем не нужно. Мало того, часть апологетов этой теории, в глубине себя, осознают, что лунная экспедиция состоялась. Но некоторые принципы не позволяют этого признать. Кстати, такой вариант отношения к особым для личности событиям - прошедшим, настоящим, будущим - видимо вполне характерен для человека. Каждый, наверное, может вспомнить что-то для себя - было (или есть, или будет) оно, но не признается себе в этом человек.
    Так что, "лунный заговор" частный случай особенностей человеческой психологии. Але, апологеты "лунного заговора", а что в памяти изначально давите? Вообще, это шутка laughing
    sevtrash
  17. sergo1914 Сегодня, 09:36
    У нашей лунной программы главной проблемой была посадка. Невозможно сохранить постоянный центр тяжести спускаемого модуля с человеком внутри. Вектор тяги получал плечо, даже мизерное, и все. Модуль заваливался. Планировали отправить два модуля. Космонавт (А. А. Леонов) вылезал из опрокинувшегося модуля, вставал на специальную приступочку подъехавшего Лунохода-2 и ехал ко второму модулю. Где проходила торжественная часть. Не срослось.
    Не понимаю как амерский модуль мог сесть. Колхозная тормозная система с выдвигающимися штырями не выдерживает никакой критики.
    sergo1914
    1. Alex_59 Сегодня, 09:59
      Цитата: sergo1914
      Невозможно сохранить постоянный центр тяжести спускаемого модуля с человеком внутри. Вектор тяги получал плечо, даже мизерное, и все.

      1. Як-38 как садился? Или тоже не летал?
      2. https://www.e-reading.club/chapter.php/66469/80/S
      huneiiko_-_Pilotiruemye_polety_na_Lunu.html
      Alex_59
      1. prodi Сегодня, 10:13
        вот это всё и напрягает: до того шли ноздря в ноздрю, а тут нас словно порвали как тузик грелку на всех этапах, во всех компонентах, в предельно сжатые сроки
        prodi
    2. роман66 Сегодня, 10:15
      практически без тренировок на земле!! не считать же тренировками два разбитых аппарата
      роман66
  18. groks Сегодня, 09:46
    Некоторые конспирологи считают, что и наши не летали довольно долго. У американцев вообще только с шатлов началось. Сомнительно, поскольку каких погромов не устраивай, а правда вылезет. Уж очень большой круг вовлечённых в заговор.
    Скорее всего просто наши не могли предоставить 100% доказательств отсутствия астронавтов на Луне. А без этого получилось бы просто взаимное перебрёхивание, таким СССР не занимался.
    groks
  19. sergo1914 Сегодня, 10:17
    Цитата: Alex_59
    Цитата: sergo1914
    Невозможно сохранить постоянный центр тяжести спускаемого модуля с человеком внутри. Вектор тяги получал плечо, даже мизерное, и все.

    1. Як-38 как садился? Или тоже не летал?
    2. https://www.e-reading.club/chapter.php/66469/80/S
    huneiiko_-_Pilotiruemye_polety_na_Lunu.html


    1) Атмосферная и заатмосферная посадка основана на одних и тех же принципах
    2) Где в аполлонах управление вектором тяги?
    P.S. Зачем нести эту пургу? Посто коммент ради коммента?
    sergo1914
    1. Alex_59 Сегодня, 10:52
      Цитата: sergo1914
      2) Где в аполлонах управление вектором тяги?

      https://www.e-reading.club/chapter.php/66469/49/S
      huneiiko_-_Pilotiruemye_polety_na_Lunu.html
      Таблица 8. столбец "посадочная ступень", строка "управление вектором тяги"
      На схеме двигателя даже указан "привод управления вектором тяги"
      Цитата: sergo1914
      P.S. Зачем нести эту пургу? Посто коммент ради коммента?

      Пурга в статье. А это документ изданный с грифом ДСП в СССР.
      Alex_59
  20. slontusid Сегодня, 11:17
    уникальный феномен!! на всех фото и изображениях (не только на представленном)начиная с 90х годов(когда наступила возможность указывать всем что правильно , а что нет) - луна ЕДИНСТВЕННОЕ небесное тело имеющее строго идеологически правильный(надо держаться линии выдержанной в аполловских "фото-документах") серый, а точнее даже примитивно черно-белой, цвет:
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    slontusid
    1. slontusid Сегодня, 11:20
      ..еще одно фото-сравнение:где невразумительный черно-белый цвет (помимо зашкваренной аполлонами Луны)имеет только Mimas, который является самым маленьким известным космическим телом, имеющим округлую форму из-за собственной гравитации - 400 км. , и представляет интерес помимо этого, только из-за того что имеет очертания близкие, к столь милой сердцу каждого задрота-ботана, (почувствовавшего свою значимость после выхода TBBT) , "звезды смерти" . Для справки - находится в почти в 5000 раз дальше Луны от Земли и в отличии от Луны, не оказывает никакого влияния ни на историю Земли , ни на её текущее состояние.(не говоря уже о том что без Луны на Земле не было бы ни разумной жизни, ни жизни вообще) :
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      slontusid
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