11:16 06 февраля
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Не надо спорить о политэкономии Маркса. Он не для нас писал

А если наши экономисты учились по его политэкономии, то это их проблемы.

Не надо спорить о политэкономии Маркса. Он не для нас писал


Наше образование умалчивало, что еще в ХVIII веке Китай был первой экономической державой и в 1750 г. производил 32,8% мировой промышленной продукции, а к концу ХIХ века оказался высосанным, как лимон. Англия посредством военной силы заставила Китай раскрыть его хозяйство. Точно так же стоит подумать, почему Индия «в конце ХVIII века производила столько же стали, сколько вся Европа, и британские инженеры в 1820 г. изучали более передовые методы индийских сталелитейных заводов» [39], а уже к середине ХIХ века тяжелая промышленность Индии была ликвидирована?


В 1750 г. Индия производила 25% мировой промышленной продукции – больше, чем вся Европа (доля Англии составляла 1,9%). А к 1900 г. доля Индии уменьшилась до 1,7%. И дело не в том, что резко выросло производство на Западе. В самой Индии за это время производство промышленной продукции на душу населения сократилось в 7 раз – вот в чем дело! Колонизация и насильственное раскрытие индийского рынка привели к быстрой деиндустриализации Индии. Абсолютное сокращение промышленного производства в Индии произошло скачкообразно – в 2 раза с 1830 по 1860 г. [40].

В действительности, развитие «туземного» капитализма пресекалось Западом уже на первой стадии колониальных захватов, ибо, он изъял и частично вывез из колоний тот «материал», из которого мог быть построен местный капитализм. Однако и в 1916 г. констатация этого факта была делом очень важным – ведь либеральная интеллигенция всего мира не признает его до сих пор. Нам всем следовало бы прочитать небольшую книжку В.И. Ленина «Империализм как высшая стадия капитализма» (на материалах английских экономистов) [41]. Она объяснила населению России, что такое периферийный капитализм, в который втягивала Февральская революция.

Что значит, что уже в ХIХ веке земельная собственность в Африке, Полинезии и Австралии была присвоена западными колониальными державами практически полностью, а в Азии – на 57%. Без земельной собственности национального производственного капитализма возникнуть не могло. Присвоение земельной собственности в колониях происходило еще до стадии империализма, а завершилось в эпоху империализма. Это значит, что уже в начале ХХ века всякая возможность индустриализации и модернизации на путях капитализма для тех стран, которые не попали в состав метрополии, была утрачена. Их уделом стала слаборазвитость.

В своей «Стpуктуpной антpопологии» К. Леви-Стpосс пишет: «Общества, котоpые мы сегодня называем “слабоpазвитыми”, являются таковыми не в силу своих собственных действий, и было бы ошибочно вообpажать их внешними или индифеpентными по отношению к pазвитию Запада. Сказать по пpавде, именно эти общества посpедством их пpямого или косвенного pазpушения в пеpиод между XVI и XIX вв., сделали возможным pазвитие западного миpа [выделение наше].

Между этими двумя миpами существуют отношения комплементаpности (дополнительности). Само pазвитие с его ненасытными потpебностями сделало эти общества такими, какими мы их видим сегодня. Поэтому pечь не идет о схождении двух пpоцессов, каждый из котоpых pазвивался изолиpованно своим куpсом. Отношение pевнивой вpаждебности между так называемыми слабоpазвитыми обществами и механистической цивилизацией связано с тем, что в них эта механистическая цивилизация вновь откpывает для себя твоpение своих собственных pук или, точнее, коpеллят тех pазpушений, котоpые она пpоизвела в этих обществах, чтобы воздвигнуть свою собственную pеальность» [12, с. 296].

Нельзя забывать, что кроме «пpямого или косвенного pазpушения» хозяйства Третьего Мира из-за изъятия природных ресурсов и рабочей силы для Запада еще более важным приобретением была территория. Самиp Амин пишет: «Евpоцентpизм пpосто забыл, что демогpафический взpыв в Евpопе, вызванный, как и в нынешнем Тpетьем Миpе, возникно¬ве¬ни¬ем капитализма, был компенсиpован эмигpацией, котоpая населила обе Амеpики и дpугие части миpа. Без этой массовой завоева¬тельной эмигpации (население потомков евpопейцев вдвое пpевышает сегодня население pегионов, откуда пpоисходила мигpация) [выделение наше] Евpопа была бы вынуждена осуществлять свою агpаpную и пpомышленную pеволюцию в условиях такого же демогpафического давления, котоpое испытывает сегодня Тpетий Миp. И заводимый на каждом шагу гимн спасительному действию pынка обpывается на этой ноте: пpинять, что вследствие интегpации миpа человеческие существа – так же, как товаpы и капиталы – всюду чувствовали бы себя как дома, пpосто невозможно. Самые фанатичные стоpонники pынка находят в этом пункте аpгументы в пользу пpотекционизма, котоpый в остальном отвеpгают в пpинципе» [9, с. 108].

Этот фактор также игнорировала политэкономия. Более того, авторы марксистской политэкономии считали справедливым и прогрессивным экспроприация земель. Например, Энгельс даже мысли не допускает, что кто-то может бросить упрек США за захватническую войну против Мексики с отторжением ее самых богатых территорий: «И бросит ли Бакунин американцам упрек в “завоевательной войне”, которая, хотя и наносит сильный удар его теории, опирающейся на “справедливость и человечность”, велась, тем не менее, исключительно в интересах цивилизации? И что за беда, если богатая Калифорния вырвана из рук ленивых мексиканцев, которые ничего не сумели с ней сделать? И что плохого, если энергичные янки быстрой разработкой тамошних золотых россыпей умножат средства обращения, в короткое время сконцентрируют в наиболее подходящих местах тихоокеанского побережья густое население, создадут большие города…? Конечно, “независимость” некоторого числа калифорнийских и техасских испанцев может при этом пострадать; “справедливость” и другие моральные принципы, может быть, кое-где будут нарушены; но какое значение имеет это по сравнению с такими всемирно-историческими фактами?» [66].

Кстати, Бакунин именно «бросил упрек», категорически отвергнув саму эту постановку вопроса у Маркса и Энгельса, что и послужило важной причиной его изгнания из числа их приближенных соратников.

Классическая политэкономия, которая «рассматривает людей только как капиталиста или рабочего» отбрасывала такую хозяйственную сферу Британии и США, как работорговля и производство хлопка силами рабов. В коротком американском обзоре сказано: «К 1815 году внутренняя работорговля стала основным видом экономической деятельности в Соединенных Штатах; это продолжалось до 1860-х годов».
Позже, в приличном буржуазном обществе стало не принято вспоминать, что именно работорговля стала первым примером свободного рынка и что капитализм тесно связан с торговлей людьми. Но иногда иной автор вставит: «Как ни парадоксально, отцы-основатели laissez-faire видели в работорговле подтверждение значимости свободы» [65]. У нас мало кто это помнит. К политэкономии всегда надо подходить, пройдя ликбез герменевтики.

Итак, развитие хозяйства капиталистического Запада стало возможным «посpедством пpямого или косвенного pазpушения» хозяйства Третьего Мира (в пеpиод между XVI и XIX вв.). Но это не было включено в политэкономию ни А. Смита, ни К. Маркса. Если из модели исключен принципиальный фактор, эту модель нельзя считать научной и, тем более, считать теорией. Это внутренний идеологический документ, который фальсифицирует реальность рынка и картину мира населения и Запада, и разрушенных стран, и образованных слоев незападных стран, принявших европейское образование. Как же можно было в России, а потом в СССР, учить студентов исходя из этой политэкономии как научной теории? А ведь и сейчас российских студентов обучают с такими же учебниками.

Роль политэкономии марксизма была очень велика в том, что 1980-х гг. население и интеллигенция СССР были готовы пойти за дудочкой крысолова куда угодно. Они захотели «пройти путь капитализма», как велел Маркс и Февральская революция.
Автор: Сергей Кара-Мурза
Первоисточник: https://sg-karamurza.livejournal.com/283146.html


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Комментарии 32

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  1. серафимамурский Сегодня, 04:11
    Ничего нового за века не происходит. Сейчас тоже самое. Запад развивается за счёт ограбления других стран. Посмотрите на бывшие страны Восточного блока или теперешняя Украина - всё идет по накатаной.
    серафимамурский
    1. сибиралт Сегодня, 06:32
      У-ууу, куда автора занесло! belay А насчет первой древнейшей экономики мира пусть поспорит с украинцами. А там и посмотрим кто из них карамурзее. lol
      сибиралт
      1. Ингвар 72 Сегодня, 07:18
        Цитата: сибиралт
        У-ууу, куда автора занесло

        Умнейший мужик Кара-мурза. Рекомендую почитать "Манипуляция сознанием" hi
        Ингвар 72
        1. Reptiloid Сегодня, 07:43
          Как надо было загадить мозги, чтобы не вспоминать историю обогащения Европы и фша, надеятся,что заграница нам поможет? С чего бы вдруг?
          Такие же безмозглые и вредительские слова о том, что надо учиться у НИХ. Также безмозглые вопросы,почему у них богаче.
          Reptiloid
      2. лис Сегодня, 08:23
        Цитата: сибиралт
        У-ууу, куда автора занесло

        зря так...автор мужик правильный.погугли,книги его почитай...для него характерно понятное изложение с доступными примерами.много ссылок и других материалов.
        лис
  2. Лексус Сегодня, 04:50
    Маркс очень точно описал произошедшее в мировой экономике на тот момент, с пророческим заглядыванием в будущее. Все последующие труды по экономической тематике, собственно от его "Капитала" "пляшут".
    Лексус
    1. сибиралт Сегодня, 06:37
      Капитал прекрасное пособие для капиталистов, как им не угодить в могилу приготовленную пролетариатом. От них Марксу и Ленину низкий поклон. winked Да и "призрак коммунизма" им до сей поры спать спокойно не дает. laughing
      сибиралт
      1. Лексус Сегодня, 06:46
        Да и "призрак коммунизма" им до сей поры спать спокойно не дает.

        Коммунизм над "призраком капитализма" ещё поглумится.
        Лексус
      2. CONTROL Сегодня, 10:33
        Цитата: сибиралт
        Капитал прекрасное пособие для капиталистов, как им не угодить в могилу приготовленную пролетариатом. От них Марксу и Ленину низкий поклон.

        Набрёл как-то на старую карикатуру (теперь не могу вспомнить, где видел...) в американском журнале-газете (толстая газета). Там - важного надутого Маркса благодарят за его издание "Капитал" куча узнаваемых персонажей: Ротшильды, Морганы, Дюпоны... Шиффы, Рокфеллеры ... прочие! Маркс с благодарностью принимает поздравления...
        ------------------------------------------------
        Да, "Капитал" - это была бомба под политэкономию того времени; и она сработала в пользу капитала...
        CONTROL
  3. Одиссей Сегодня, 05:17
    Все верно,Макс писал не для нас. Поэтому одинаково неверным будет ,как полностью отказываться от него,так и до сих пор полностью ориентироваться на его политэкономию.
    Однако,я не совсем согласен,что то,что экономисты учились "по Марксу" это их проблема.Это наша общая и причем очень большая проблема. Если посмотреть программы ВУЗов и даже школ,то легко можно видеть,что детей учат только западной политэкономии ! Причем в варианте где остатки марксизма в хаотическом виде переплетены с неолиберальными догмами созданными на Западе в том числе и ,как идеология для проникновения и удержания под контролем стран 3 мира.
    Людей ,вообще,не учат жизни собственного общества.Ни по каким дисциплинам,а если и говорят про это,то в ругательно -уничтожающем духе-РИ-архаика,СССР-тоталитаризм,РФ-архаика вместе с авторитаризмом.
    В итоге мы получаем молодежь которой в голову заранее закладывают идеи просто отрицающие существование России.И это фундаментальная проблема,не менее важная чем деиндустриализация или кризис ЖКХ.
    Одиссей
    1. сибиралт Сегодня, 06:45
      Законы природы и развития общества (частью которого является экономика) открывают не для кого-либо, а для всех. hi Эдак договоримся, что и Энштейн создал теорию относительности совсем не для России. lol
      сибиралт
      1. Ингвар 72 Сегодня, 07:24
        Цитата: сибиралт
        Энштейн создал

        А он её создал? Или украл у Пуанкаре? wink
        Ингвар 72
        1. Васся Вассин Сегодня, 08:50
          Не важно кто записал этот бред, Вся эта "теория" полный тормоз науки, почти на столетие заставившая идти ее по ложному пути.
          Васся Вассин
      2. Boris55 Сегодня, 08:24
        Цитата: сибиралт
        Законы природы и развития общества открывают не для кого-либо, а для всех

        Законы ли открыл К.Маркс?
        Капитализм - это деньги индивида и дивиденды от них то-же индивида, но до прихода западенцев на Русь у нас существовал совсем другие экономические отношения - деньги общие и доходы то-же общие, кто сколько своего труда вложил, тот столько и получил. Так что получается К.Маркс не открыл, а скрыл справедливые экономические взаимоотношения между людьми.
        Boris55
        1. Был Мамонт Сегодня, 09:10
          Цитата: Boris55
          Капитализм - это деньги индивида и дивиденды от них то-же индивида, но до прихода западенцев на Русь у нас существовал совсем другие экономические отношения - деньги общие и доходы то-же общие, кто сколько своего труда вложил, тот столько и получил. Так что получается К.Маркс не открыл, а скрыл справедливые экономические взаимоотношения между людьми.

          belay
          Это когда же такое было? До князей и бояр или еще раньше, когда в шкурах ходили. Вот, они не знали , что их золото-это золото общее. wink
          Так, Карамурза ниспроверг К.Маркса.
          "Роль политэкономии марксизма была очень велика в том, что 1980-х гг. население и интеллигенция СССР были готовы пойти за дудочкой крысолова куда угодно. Они захотели «пройти путь капитализма», как велел Маркс и Февральская революция"
          Марксисты звали в капитализм- сила мысли!
          Капитализм -грабеж, в какую его одежду не одевай.
          Был Мамонт
          1. Boris55 Сегодня, 09:26
            Цитата: Был Мамонт
            Это когда же такое было?

            Это было до и при царях, это было и при Сталине, это и сейчас есть. Эти взаимоотношения сохранились в староверах. Об этом можно почитать в книгах: "Грани русского раскола. Тайная роль старообрядчества от 17 века до 17 года","Славянский разлом. Украинско-польское иго в России", "Корни сталинского большевизма". Эти и др. книги можно приобрести здесь: https://konzeptual.ru/pyzhikov-av
            Цитата: Был Мамонт
            Капитализм -грабеж, в какую его одежду не одевай.

            Согласен. Изначально капитал при капитализме криминальный. Отсюда и коррупция и воровство. У самих себя не воруют.
            Boris55
            1. Был Мамонт Сегодня, 09:37
              Цитата: Boris55
              Это было до и при царях, это было и при Сталине, это и сейчас есть. Эти взаимоотношения сохранились в староверах.

              Как пример- Лыковы. Социализм с капитализмом сгубилиwink
              Цитата: Boris55
              Изначально капитал при капитализме криминальный

              Вопрос в понимании справедливости. Каким капиталом владеть, какой частью капитала делиться и с кем.
              Был Мамонт
              1. Boris55 Сегодня, 09:41
                Цитата: Был Мамонт
                Как пример- Лыковы. Социализм с капитализмом сгубили

                А Сталинизм то сюда для чего впихнули?
                Цитата: Был Мамонт
                Какой частью капитала делиться и с кем.

                Вопрос поставлен с точностью наоборот. Ни какой частью капитала (неизвестно откуда взявшегося) делиться, а как его общими усилиями создать. Кто сколько внёс (капитала или своего труда) тот столько и получит. Справедливо? Справедливо - как потопал, так и полопал.
                Boris55
                1. Был Мамонт Сегодня, 10:00
                  Цитата: Boris55
                  Кто сколько внёс (капитала или своего труда) тот столько и получит. Справедливо?

                  О Сталине я ни слова , ни полслова не написал. Кто сколько внес? Сталин считал в материальном плане справедливым свою долю определять менее , чем профессорская. Путин нынче считает, что рост капитала миллиардеров при падении уровня жизни основной массы народа тоже справедливым. Похоже, что Вы тоже так считаете.
                  Был Мамонт
                  1. Boris55 Сегодня, 10:22
                    Цитата: Был Мамонт
                    Путин нынче считает, что рост капитала миллиардеров при падении уровня жизни основной массы народа тоже справедливым.

                    Откуда вы такое взяли? За проведение внутренней политики у нас отвечает Медведев и не забывайте, что все мы дружно голосуем за капиталистический путь развития т.е. за увеличение числа буржуй, их капиталов и наше обнищание.
                    Boris55
                    1. Был Мамонт Сегодня, 10:44
                      Цитата: Boris55
                      Откуда вы такое взяли? За проведение внутренней политики у нас отвечает Медведев и не забывайте, что все мы дружно голосуем за капиталистический путь развития т.е. за увеличение числа буржуй, их капиталов и наше обнищание.

                      Статистика не раз и на ВО приводилась. Не поленитесь.Путин не знает , чем занимается Медведев, его подчиненный. Не смешно. Да, и дружно ни разу не голосовал за капиталистический путь развития на выборах. О референдуме с таким вопросом тоже не слышал.. Кстати, не знаете, почему так широко нынче призывают идти на выборы молодежь, да еще и не по месту жительства? wink Может, потому , что результаты деятельности карамурзов уже приносят результаты? Пора пожинать урожай? Раньше Чубайс наоборот считал, нечего народу политикой интересоваться.
                      Извините, пора идти повышать свою часть капитала. Той части , которую мне отмерили Путин с Медведевым не хватает.
                      Был Мамонт
  4. a.s.zzz888 Сегодня, 06:22
    Наше образование умалчивало, что еще в ХVIII веке Китай был первой экономической державой и в 1750 г. производил 32,8% мировой промышленной продукции,

    С этой цифрой можно поспорить на основании того, что тогда не было такого точного подсчёта, и соответственно эта цифра сильно приблизительна. Хотя не оспорим тот факт, что КИТАЙ был достаточно продвинут. Порох, шёлк и т.д.
    Англия посредством военной силы заставила Китай раскрыть его хозяйство.

    Не совсем понятно что такое "раскрыть хозяйство", но то что китайцев подсадили на опиум, и в результате чего Китаю был нанесён колоссальный урон и ущерб - это исторический факт.
    a.s.zzz888
  5. Лесс Сегодня, 08:18
    Наше образование умалчивало, что еще в ХVIII веке Китай был первой экономической державой и в 1750 г. производил 32,8% мировой промышленной продукции

    В 1750 г. Индия производила 25% мировой промышленной продукции – больше, чем вся Европа (доля Англии составляла 1,9%)

    Как же они под колонизацию-то попали с такой мощной промышленностью?
    Лесс
    1. Boris55 Сегодня, 08:31
      Цитата: Лесс
      Как же они под колонизацию-то попали с такой мощной промышленностью?

      А как СССР попал в колониальную зависимость от Запада? Вот так и они. Прочитайте про шесть приоритетов управления человечеством - в инете много статей по этому поводу.
      Boris55
    2. mishastich Сегодня, 08:39
      А как СССР попал в 91 году? Предатели и продажные шкуры развалят все что угодно.
      mishastich
      1. Boris55 Сегодня, 10:31
        Цитата: mishastich
        А как СССР попал в 91 году?

        Коммунисты пользовались учением К.Маркса, что несомненно и привело к тому, что Маркс и описывал. Какой фундамент - таков и результат.
        Boris55
  6. vlad007 Сегодня, 09:25
    Цитата из статьи: "Позже, в приличном буржуазном обществе стало не принято вспоминать, что именно работорговля стала первым примером свободного рынка и что капитализм тесно связан с торговлей людьми. "

    Уважаемый автор, НЕУБЕДИТЕЛЬНО!
    В США хорошо помнят Гражданскую войну 1861-1865 годов, которая происходила между Союзом 20 нерабовладельческих штатов и 4 пограничных штатов Севера, с одной стороны, и Конфедерацией 11 рабовладельческих штатов Юга.
    vlad007
    1. Boris55 Сегодня, 09:37
      Цитата: vlad007
      Уважаемый автор, НЕУБЕДИТЕЛЬНО!

      Ни чего нового. Формы рабовладения только совершенствуются. Сегодня рабы переведены на самоокупаемость. Их не надо заковывать в кандалы, строить для них загоны, кормить, обуать, одевать, сторожить, нанимать надсмотрщиков. и т.д. Всё это они делают сами.
      Boris55
      1. vlad007 Сегодня, 09:46
        Цитата: Boris55
        Ни чего нового. Формы рабовладения только совершенствуются.

        Согласен, всё так, причем это мягко сказано. Непонятно, что автор хочет доказать, при чем тут политэкономия Маркса. Кстати, многие труды Энгельса лучше написаны - понятней и больше примеров из конкретной истории, например «Происхождение семьи, частной собственности и государства». Написана в 1884 году, т.е. ПОСЛЕ смерти Маркса в 1883 году.
        vlad007
    2. CONTROL Сегодня, 10:40
      Цитата: vlad007
      Уважаемый автор, НЕУБЕДИТЕЛЬНО!
      В США хорошо помнят Гражданскую войну 1861-1865 годов, которая происходила между Союзом 20 нерабовладельческих штатов и 4 пограничных штатов Севера, с одной стороны, и Конфедерацией 11 рабовладельческих штатов Юга.

      Эта самая война закабалила в дальнейшем "освобождаемых" негров на промышленном Востоке и Севере США хуже, чем самые-самые рабовладельцы Юга!
      Причины той войны - в необходимости высвободить дешевую рабсилу в лице негров для развивающейся промышленности, и в завладении рынком производства и сбыта хлопка...
      CONTROL
      1. Boris55 Сегодня, 10:46
        Цитата: CONTROL
        Причины той войны - в необходимости высвободить дешевую рабсилу

        Почти одновременно и у нас окончательно освободили крепостных от земли, когда то по праву принадлежащая им...
        Boris55
      2. vlad007 Сегодня, 10:47
        Цитата: CONTROL
        Причины той войны - в необходимости высвободить дешевую рабсилу в лице негров для развивающейся промышленности,


        Согласен, при чем тут ПОЛИТЭКОНОМИЯ МАРКСА? Речь в статье ведь не о Гр. войне в США!
        vlad007
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