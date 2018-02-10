11:54 10 февраля

Погоны словно крылья

Погоны словно крыльяНа улицах советских городов в феврале 1943 года впервые появились военнослужащие с погонами. Это выглядело столь необычно и даже странно, что многие люди не верили глазам своим. Ещё бы, ведь до сих пор в продолжение четверти века, если точнее, 26 лет считалось, что погоны – первый и главный символ вражеской белой царской армии.

После Октябрьской революции 1917 года в Советской России были отменены эти знаки воинских отличий, как признаки неравенства. Ко всему прочему, белое офицерство использовало погоны вплоть до 1920 года. Так что все годы после Гражданской войны они олицетворяли собой контрреволюционное движение. Да и само слово «золотопогонник» считалось ругательным в советской пропаганде.

И вот в самый разгар Великой Отечественной войны, когда на счету была буквально каждая народная копейка, в Красную армию вернулись погоны, личный состав переодели в новую форму, а через полгода вообще ввели офицерские звания.


Если эта невероятная метаморфоза тогда сильно удивила многих советских людей, некоторые даже воспринимали её, как предательство идеалов Октября, то враги СССР были вне себя от бессильного бешенства и лютой злобы.

Вот что писалось (орфография сохранена) в геббельсовских СМИ и в миллионах листовок, сброшенных на наши боевые позиции в феврале 1943 года.

«Что если козу переименовать в корову – будет ли она больше давать молока? А если индюку позолотить крылья – станет ли он орлом? Мы думаем, что все эти переименования – не помощь. А вот Сталин думает по другому. Видя, что красная армия плохо его защищает, видя, что близится гибель его власти. Сталин совсем обалдел от страха и пускается на такие штуки, что делается смешно и удивительно.

Прежде всего, Сталин решил свою армию переименовать из «красной» в «русскую». Но от этого у армии силы, конечно, не прибавится. Всё равно красноармейцы ненавидят Сталина, идут в бой только по принуждению, и умирают только они, а не Сталин и его евреи. Вместо красных знамён, Сталин вводит в своей армии знамёна наподобие царских. Неужели под такими знамёнами будет веселее умирать? Красноармейцам нужны не новые знамёна, а новые валенки и новые полушубки. Красноармейцам нужен мир, а не война…». (Этот стиль, не напоминает ли вам причитания некоторых наших либерастов, прикормленных нынче Госдепом США?).



Что же на самом деле представляла собой беспримерная операция по переодеванию многомиллионной армии в условиях боевых действий, и как вождь действительно укреплял без всяких геббельсовских кавычек вооружённые силы, мы узнаём из передовицы газеты «Красная звезда» – «Переход на новые знаки различия – погоны». Эта публикация важна для нас сразу по двум причинам. Во-первых, она представляет собой развёрнутое толкование Приказа НКО №25 по введению новой формы. А, во-вторых, приказ писал лично Иосиф Виссарионович Сталин, бывший в то время наркомом обороны.

Вождь сумел превратить вполне себе заурядную деятельность тыловых органов по смене одной формы на другую в мощнейшую, едва ли не самую крупную политическую акцию за всю войну. Изменения в форме позволили Сталину воодушевить армию на новые победы.

Впрочем, обратимся к первоисточнику.

«Завтра начинается переход личного состава Красной Армии на новые знаки различия – погоны. Значение этого события в жизни ваших войск достаточно ясно определяется тем фактом, что погоны вводятся в разгар борьбы за освобождение советских земель от немецких захватчиков. Переход на ношение погонов - одно из звеньев в цепи мероприятий правительства по укреплению единоначалия и дисциплины в Красной Армии, поднятию авторитета командных кадров. Ныне, на втором году Отечественной войны советские командиры и начальники с заслуженным правом готовы к принятию знаков офицерского достоинства. На полях современных сражений наш офицерский состав, наши военачальники утвердили свою репутацию первоклассных военных организаторов и командиров. Внешние изменения в форме войск еще ярче оттенят это новое качество советских воинов. Введение погонов придаст военнослужащим более подтянутый, более профессиональный вид. Погоны и новая форма являются внешним выражением глубоких внутренних процессов, происшедших в нашей армии за последнее время. Воины армии, развеявшей миф о непобедимости германских вооруженных сил и завоевавшей всемирное признание своими блестящими победами, вправе гордиться своим мундиром. Погоны на плечах наших командиров и бойцов всегда будут напоминать людям о принадлежности к героических советским войскам, о временах легендарной борьбы с немецко-фашистскими оккупантами. Вот почему переход на ношение погонов является знаменательным событием в жизни Красной Армии и каждого военнослужащего.

Погоны – символ воинской чести, почетного служебного положения. Долг советских командиров и бойцов – быть достойными своей формы, не марать чести мундира своим внешних видом и поведением. В этом деле, как ни в каком другом, важны мелочи, на первый взгляд не имеющие особого значения.

Правила ношения военной формы должны соблюдаться неукоснительно, и никакие поблажки здесь терпимы не будут. Никакие ссылки на военное время не могут оправдать нарушений порядка, особенно в гарнизонах, не находящихся непосредственно в зоне боевых действий. Наоборот, военная обстановка требует двойной четкости в соблюдении правил ношения формы и образцового порядка во всем».

Далее в передовице говорится, что переход на новые знаки различия начинается согласно приказу народного комиссара обороны с 1 февраля. «Разумеется, нет возможности и необходимости в один день перевести на ношение погонов весь личный состав армии. Но разнобой и кустарничанье в частях и гарнизонах по столь важному мероприятию недопустимы.

Есть установленные точные сроки перехода на новые знаки различия, и нарушать их – надевать погоны ранее срока или запаздывать – категорически запрещается.

К примеру, учреждения и заведения Московского гарнизона переходят на новые знаки завтра. И это означает, что с завтрашнего дня ни один военнослужащий не имеет права появляться на улицах столицы со старыми знаками различия. Нарушители приказа независимо от ранга, будут задерживаться и подвергаться строгим взысканиям.

Чтобы обеспечить четкий и организованный переход на новые знаки различия, командиры частей и начальники учреждений и заведений обязаны за 2—3 дня до срока произвести строевые смотры всему личному составу. Им надлежит проверить исправность обмундирования, готовность воинов к надеванию погонов. В самый день перехода на новые знаки необходимо провести вторично такие смотры и, только проверив состояние формы, правильность пригонки погонов, разрешить ношение их».

Как известно, одновременно с погонами вводились существенные изменения и в форму одежды. Из чисто рачительных соображений нельзя было старую форму выбрасывать и надевать новую. Хотя к тому времени почти шесть миллионов (!) комплектов новой формы было пошито и отгружено на центральные военные склады. (Кроме как подвигом тружеников тыла эту титаническую работу в условиях жестокой войны трудно квалифицировать). Поэтому Приказ НКО №25 разрешал донашивать существующие образцы гимнастерок и кителей, а командирам давалось право перешивать их по новой форме собственным попечением.

Публикация, как и собственно приказ, не заканчивались дежурными утверждениями о том, что введение погонов должно послужить повышению дисциплины и подтянутости военнослужащих. Нет, вождь за деревьями видел лес и – наоборот. Концентрируя внимание советских бойцов на главном – достижении победы над врагом, он подчёркивал: каждая мелочь в форме одежды, в обращении командира, бойца должна говорить окружающим о культуре Красной Армии, силе её традиций, выдержанном характере советских воинов. Надо было раз и навсегда покончить с расхлябанностью во внешнем виде, пренебрежением существующими правилами поведения. После перехода на ношение погонов военнослужащим запрещалось появляться в театрах, кино и других общественных местах в плохо выглаженном обмундировании, с нечищеными пуговицами, в валенках, в бурках, телогрейках, в стеганых брюках, небритыми, непричесанными. На улицах города и в общественных местах, за исключением вокзалов и железнодорожных станций, нельзя был появляться с большим багажом в руках. А небольшой, аккуратно упакованный багаж надлежало носить только в левой руке. Командирам и бойцам запрещалось появляться в военной форме на рынках и базарах. Им нельзя было стоять на ступеньках вагонов трамвая, троллейбуса и автобуса, а также входить через переднюю площадку, не имея на то особых прав. В вагонах городского транспорта запрещается сидеть в присутствии старших по званию.

Не только в тылу, но и на фронте введение погонов должно было содействовать упорядочению внешнего вида и поведения военнослужащих.

Каждый фронтовик обязан был осознавать, что его долг добиваться, насколько это только возможно в боевой обстановке, образцового и культурного внешнего вида.

…Мой тесть Кирилл Васильевич Беляев, командир роты 80-милимметровых миномётов получивший звание старшего лейтенанта на Курской дуге, вспоминал: «За моей формой и вообще за моим внешним видом очень хорошо следил ординарец украинец Терещенко. Но первые в своей жизни «золотые» парадные погоны я сам себе всю ночь пришивал, стежочек к стежочку. Звёздочки точнейшим образом расположил. Утром вышел из землянки и втихаря, чтобы часовой не заметил, разглядывал в зеркальце свои старлеевские погоны. Нам на передовой было положено носить только полевую форму с полевыми же погонами. Но за два года войны мы так устали от унылого тускло-зеленого обмундирования, таким сильным было ощущение того, что сдюжим гитлеровскую заразу, что в редкие минуты затишья мы просто одевали мундиры с погонами. И вышестоящие командиры зачастили к нам в «золотых эполетах». Дошло до того, что где-то в конце 1943 года Ставка издала специальный приказ, предписывающий генералам и старшим офицерам при рекогносцировках на переднем крае переодеваться в форму рядовых красноармейцев и сержантов, дабы не давать возможность немецкой разведке определять время нашего наступления. Настолько все стали пренебрегать и мерами маскировки, и собственной безопасностью. Почитай, ослепил нас блеск собственных погон…»

И последнее.

Ровно полвека назад я надел солдатские, потом курсантские и, наконец, офицерские погоны, что стало главным событием моей жизни. И если бы Господь Бог сподобил меня поэтическим дарованием, я бы всенепременно сочинил офицерским погонам оду. Они были моими крыльями на всех перекрёстках и росстанях судьбы.

Увы, стихи не мой удел. А вот некоторые строки служивых собратьев, посвящённые погонам, помнятся: «Офицерские погоны – золотые вензеля./ Вы - хранители закона, вы – хранители Кремля!». «Офицерские погоны –/ офицерские мечты./ Два просвета на погоне,/ три полковничьих звезды./ Офицерские погоны,/ не приемлите вы лесть./ Офицерские законы –/ ваша совесть, ваша честь». «За что мы пьём, за этим праздничным столом –/ За всех тревог ночные звоны,/ За офицерские погоны!» «Офицерские погоны на плечах,/ Словно Родины горячие ладони,/ Километры растворяются в ночах,/ Офицеры своей чести не уронят!» «Я проторенным шел путем,/ Внимал словам и перезвонам./ Не уступал другим ни в чем./ И с гордостью надел погоны». «Золотые погоны, Россия моя,/ Ты наденешь – опять вера в Бога проснется./ И небесную синь, и ржаные поля/ Еще раз защищать, господа, нам придется».



Поэтическое воспевание офицерских погон можно продолжать и продолжать. Что лишний раз свидетельствует об особом отношении русских государевых людей к служебной атрибутике – присяге, знамени, погонам… Как тут не вспомнить известную картину художника Павла Рыженко «Офицер закапывает погоны и платок, вышитый царицей Александрой Феодоровной»? Нигде более, ни в какой другой армии мира невозможно себе представить подобной пронзительной, почти что священной пиететности к тем же офицерским знакам различия. И так было в русской армии всегда.
Автор: Михаил Захарчук
Первоисточник: http://www.stoletie.ru/territoriya_istorii/pogony_slovno_krylja_248.htm


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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 17

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  1. Ольгович Сегодня, 07:31
    введение погон было признанием преемственсти лучших традиций Русской Армии Красной Армией.
    В итоге все вернулось на круги своя.
    Без обращения к былым традициям, к русской истории и былым русским героям- сплотить народ на борьбу оказалось невозможно.
    Ольгович
    1. bionik Сегодня, 07:44
      Был такой " новатор " в недавнем прошлом Табуреткин решив что хватит и один погон да и то на груди...
      Цитата: Ольгович

      В итоге все вернулось на круги своя.
      bionik
    2. апро Сегодня, 11:21
      Введением погон ИВСталин обозначил новый этап развития .из ркка в советскую армию.из армии классовой в общенародную.
      Приемственность с русской армией проблематична.100 лет русская армия терпела поражения.крымская.бесцветная болканская компания обернувшаяся фактически поражением.русско японская .первая мировая.гражданская.
      апро
  2. амурец Сегодня, 07:36
    Погоны – символ воинской чести, почетного служебного положения. Долг советских командиров и бойцов – быть достойными своей формы, не марать чести мундира своим внешних видом и поведением. В этом деле, как ни в каком другом, важны мелочи, на первый взгляд не имеющие особого значения.

    А вот как писал генерал С.И.Кабанов о своих чувствах о введении погон в книге "Поле боя-берег":
    "В канун XXV годовщины Красной Армии, когда я получил вызов на празднование в Полярное, случился со мной казус, теперь кажущийся незначительным, но тогда изрядно меня взволновавший и смутивший. Личный состав Северного флота в соответствии с указом Президиума Верховного Совета СССР и приказом народного комиссара Военно-Морского Флота был переведен на ношение погон. Получил и я новенькие золотые генеральские погоны с двумя вышитыми серебром звездочками на каждом. Принесли их мне несколько пар. Как-то странно было прикреплять их к кителю, к черной флотской шинели участнику гражданской войны, хорошо помнящему и Февральскую, и Октябрьскую революции. В плоть и кровь въелось ругательное слово «золотопогонник», им мы называли не только открытых врагов Советской власти, но всех бывших царских офицеров. И вдруг — золотые погоны на моих плечах... Конечно, я понимал, что и погоны другие, и введены они с далеко идущими целями, это очень важно и для будущего страны, и для настоящего. И все же — неловко, неудобно.
    За мной в Западное Озерко пришел катер МО. Сунул я две пары погон в карман, оделся и выехал на пирс. «Будь, что будет». Поднявшись на катер, я увидел погоны у всех — у командира, у матросов. Мне стало не по себе, просто стыдно было. Но что поделаешь, не надевать же сейчас погоны, поздно."
    амурец
  3. parusnik Сегодня, 08:15
    Спасибо автору за статью...
    parusnik
  4. moskowit Сегодня, 08:17
    Введение погон, новых знаков различия и новой формы, как преемственность воинских традиций от Русской Императорской армии к Советской, это было своевременное решение руководства страны по укреплению и подъёму боевого духа...
    Но меня всегда интересовал вопрос организации этой реформы. Тяжелейшее время для страны... Враг на Волге, в предгорьях Кавказа, у стен Ленинграда, 250 км от Москвы! Только-только заводы стали выпускать военную продукцию по количеству близкую к нуждам Фронта! И в таких условиях правительство находит средства, ресурсы и рабочую силу для изготовления миллионов комплектов формы, различного назначения и десятков миллионов прочей военной атрибутики...
    Как шёл этот процесс? Это же дело не одного месяца... Когда принимались решения? Всё это вызывает неподдельный интерес у многих любителей военной истории...
    Месяца три тому, при обсуждении подобного материала, коллеги мне в этом плане помогли... Дали ссылки на некоторые реквизиты, проясняющие эту тему... В частности была рекомендована рукопись генерала Хрулёва, начальника тыла РККА в годы войны. Так же делюсь ссылкой ....https://general-khrulev.com
    moskowit
    1. moskowit Сегодня, 11:40
      Во время войны было множество вариантов на мелодию песни "Коногон"... Один из них , "По полю танки грохотали...". Эта песня вставлена в свою повесть писателем-фронтовиком Курочкиным "На войне, как на войне". После триумфального шествия по экранам страны одноимённого фильма, снятого по этому произведению, вариант песни стал воистину народным...
      "...И будет карточка пылиться
      На полке пожелтевших книг,
      В танкистской форме, при погонах,
      И ей он больше не жених. .."
      moskowit
  5. Всадник без головы Сегодня, 08:32
    белой царской армии

    Какая безграмотность
    Без комментариев даже
    Всадник без головы
    1. XII легион Сегодня, 09:24
      Да, Вы правы
      Царской наша армия была с 16 января 1547 года (принятие Иваном Грозным царского достоинства) по 2 ноября 1721 г. (принятие Петром титула император).
      Соответственно с 2 ноября 1721 по 3 марта 1917 г. (отречение Михаила) - она РУССКАЯ ИМПЕРАТОРСКАЯ.
      Кстати далеко не все БЕЛЫЕ армии НОСИЛИ ПОГОНЫ.
      Но я хочу отметить разную философию вложенную в обозначение чинов (званий) на русских (советских) офицерских погонах. В русских погонах чем меньше звездочек - тем выше чин (как и на эполетах - так, капитан и полковник, возглавлявшие категории соответственно обер- и штаб-офицеров, звездочек не имели, только просветы - один или два соответственно), а на советских погонах - чем больше звездочек, тем выше звание (у капитана и полковника, возглавлявших категории младших и старших офицеров - звездочек больше всего, 4 и 3 соответственно при соответственно 1 и 2 просветах).
      XII легион
    2. слава1974 Сегодня, 09:55
      Всадник без головы Сегодня, 08:32 Новый
      белой царской армии
      Какая безграмотность


      Белая армия , черный барон
      вновь приготовили нам царский трон.
      Но от тайги до британских морей,
      Красная Армия всех сильней.

      это не безграмотность, это народная мудрость, видевшая возврат к старому режиму, в какие бы личины партии и деятели не рядились.
      Поэтому и не делали никаких различий между белыми и царскими. Хрен редьки не слаще.
      слава1974
      1. Всадник без головы Сегодня, 10:05
        Не мудрость, а скорее не информированность.
        Какой там трон? Белые генералы почти сплошь быль "дермекратами" - кадетами-республиканцами (тот же Деникин) и выступали за федеративное устройство России (тот же Врангель). Последний так вообще - законодательно признал захват крестьянами помещичьих земель во время и после революции.
        Так что троном там и не пахло.
        А зря - учитывая традиции России. Монархизм лучшем б сплотил белое движение чем непредрешенчество и тяга к учредительному собранию
        Всадник без головы
  6. kvs207 Сегодня, 09:08
    Начато было за здравие, а закончили... портретом беляка, отпрыски которых тожемнадели погоны, только фашистские.
    kvs207
    1. XII легион Сегодня, 09:36
      также как одели погоны 3-го рейха некоторые бывшие командиры красной армии
      И даже непонятно кого было больше - хиви и роа или "отпрысков беляков"
      хотя - наверно понятно
      XII легион
      1. sibiryouk Сегодня, 11:26
        Гораздо больше было "хиви" в немецкой форме- очень приблизительно 1млн. , а в РОА реально была 1дивизия - тыс.15-16 да еще 5000 в недоформированных частях. И то в РОА записали колаборционистов из других не власовских формирований, просто до кучи!
        sibiryouk
        1. XII легион Сегодня, 11:53
          Да, конечно - хиви было гораздо больше. При многих немецких дивизиях обретались.
          Но факт тот - что форму противника одело куда больше бывших советских людей, чем потомков "беляков"
          XII легион
  7. polpot Сегодня, 09:56
    Сталин востанавливал страну возвращал национальные символы в том числе и погоны ,после 1943 года многие носили награды полученные до революции ,стоило умереть Сталину ,Хрущев начал все уничтожать и армию и экономику и как ни странно и погоны которые кукурузовод хотел отменить вернув петлицы , хорошо не успел, свергли.
    polpot
  8. Даос Сегодня, 11:02
    Я давно в запасе... но китель с погонами храню... для торжественных случаев. И попрошу что бы в нём похоронили.
    Даос
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