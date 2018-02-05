МО Хорватии обвинило Украину в подрыве боеготовности страны-члена НАТО

Этот запрос является официальным подтверждением неудовлетворительного ремонта хорватских военных самолетов на Украине, за который было уплачено около 22 млн долларов, а также доказательством преступных действий, которые совершило украинское предприятие, создав угрозу для жизни хорватских летчиков, а также разрушив боеготовность страны - члена НАТО.

ИА ТАСС со ссылкой на хорватское издание Jutarnji list сообщает о том, что Минобороны Хорватии выдвигает претензии Киеву по поводу некачественного ремонта истребителей советского производства МиГ-21, остающихся на вооружении ВВС балканского государства. В оборонном ведомстве Хорватии заявляют о том, чтобы Украина заменила «нелетающие» самолёты отремонтированными по технологии.Напомним, что скандал вокруг 12-ти «отремонтированных» МиГ-21 ВВС Хорватии разгорелся в 2016 году. Хорватские лётчики стали обнаруживать неисправности после ремонта украинским самолётов предприятием «Укрспецэкспорт». Украина всякий раз отвечала, что никаких неполадок выявлено быть не может.Теперь сообщается, что МО Хорватии направило в Киев служебную ноту, в которой требует возместить ущерб, предоставив Загребу «новые самолёты взамен отремонтированных с низким уровнем качества». В Загребе отмечают, что договор предполагал эксплуатацию МиГ-21 ещё до 2023 года, однако хорватские лётчики констатируют, что после ремонта за штурвал истребителей садиться небезопасно.Чашу терпения хорватского военного ведомства переполнил недавний инцидент, когда во время полёта обнаружилась течь баков и отказ навигационной системы. Самолёт удалось посадить, как сообщается, лишь благодаря мастерству пилота.Из материала в хорватском СМИ:Хорватское МО требует от Украины полной замены 4-х истребителей.