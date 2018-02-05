23:15 05 февраля
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МО Хорватии обвинило Украину в подрыве боеготовности страны-члена НАТО

ИА ТАСС со ссылкой на хорватское издание Jutarnji list сообщает о том, что Минобороны Хорватии выдвигает претензии Киеву по поводу некачественного ремонта истребителей советского производства МиГ-21, остающихся на вооружении ВВС балканского государства. В оборонном ведомстве Хорватии заявляют о том, чтобы Украина заменила «нелетающие» самолёты отремонтированными по технологии.

Напомним, что скандал вокруг 12-ти «отремонтированных» МиГ-21 ВВС Хорватии разгорелся в 2016 году. Хорватские лётчики стали обнаруживать неисправности после ремонта украинским самолётов предприятием «Укрспецэкспорт». Украина всякий раз отвечала, что никаких неполадок выявлено быть не может.

Теперь сообщается, что МО Хорватии направило в Киев служебную ноту, в которой требует возместить ущерб, предоставив Загребу «новые самолёты взамен отремонтированных с низким уровнем качества». В Загребе отмечают, что договор предполагал эксплуатацию МиГ-21 ещё до 2023 года, однако хорватские лётчики констатируют, что после ремонта за штурвал истребителей садиться небезопасно.


МО Хорватии обвинило Украину в подрыве боеготовности страны-члена НАТО


Чашу терпения хорватского военного ведомства переполнил недавний инцидент, когда во время полёта обнаружилась течь баков и отказ навигационной системы. Самолёт удалось посадить, как сообщается, лишь благодаря мастерству пилота.

Из материала в хорватском СМИ:
Этот запрос является официальным подтверждением неудовлетворительного ремонта хорватских военных самолетов на Украине, за который было уплачено около 22 млн долларов, а также доказательством преступных действий, которые совершило украинское предприятие, создав угрозу для жизни хорватских летчиков, а также разрушив боеготовность страны - члена НАТО.


Хорватское МО требует от Украины полной замены 4-х истребителей.

Использованы фотографии: Википедия
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Комментарии 63

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  1. Михаил177 Сегодня, 18:44
    НАТОвцы, почаще к хохлам обращайтесь, и к вам быстрее белый зверёк придёт.
    Михаил177
    1. сибиралт Сегодня, 18:47
      Хана бандерстану! Теперь с ним гамбургские петухи будут разбираться. belay
      сибиралт
      1. 210окв Сегодня, 18:50
        Это очень хитрый ход.Скоро эти МИГи могут появится в ВСУ..Отправят на "доработку"вследствие возмещения убытка.
        210окв
      2. влад66 Сегодня, 19:10
        Хорватское МО требует от Украины полной замены 4-х истребителей.

        4 истребителя из 12 laughing Легко отделались ребяты хорваты, Таиланд до сих пор например,"Оплоты"ждет, дождаться не может, все глазыньки проглядели. laughing
        влад66
        1. ОВР Сегодня, 19:43
          Нашли с кого денег требовать.Купите F-35,и да пребудет с вами сила и счастье....
          ОВР
          1. Muvka Сегодня, 20:02
            Ан-72 в Турции приземлился. Повезут нашего домой...
            Muvka
            1. cniza Сегодня, 20:20
              Цитата: влад66
              Легко отделались ребяты хорваты, Таиланд до сих пор например,"Оплоты"ждет, дождаться не может, все глазыньки проглядели. laughing


              Ещё не известно , что будет остальными .
              cniza
            2. Злой543 Сегодня, 21:36
              Цитата: Muvka
              Ан-72 в Турции приземлился. Повезут нашего домой...

              Быстро же турки договорились, значит ссут
              Злой543
        2. pvv113 Сегодня, 22:53
          Цитата: влад66
          Таиланд до сих пор например,"Оплоты"ждет

          Похоже своим ходом на первой скорости идут wink
          pvv113
      3. Sefevi Сегодня, 19:54
        Добрая половина статей на сайте - об Украине! Модераторы, вам самим не надоедает?
        Sefevi
        1. ОВР Сегодня, 20:04
          Ну что Вы,ещё о матрасах асах,европе опе,о чём угодно,только не о жизни нашей,кстати,а ты с флагом своим какого потерял тут?О жизни русской поговорить не терпится?
          ОВР
        2. Orionvit Сегодня, 20:31
          Цитата: Sefevi
          Добрая половина статей на сайте - об Украине!

          Не нравится, не читайте, или новостных порталов мало? О проблемах в России, знает каждая домохозяйка. А с украины, хотя бы поржать, да и опыт, как делать не надо. Хотя, с другой стороны, трагично всё это.
          Orionvit
          1. Николай Грек Сегодня, 22:29
            Цитата: Orionvit
            Не нравится, не читайте, или новостных порталов мало?

            по ходу, азербайджанских - мало!!! wassat wassat вот и трутся тут!! lol lol lol
            Николай Грек
      4. Zoldat_A Сегодня, 23:14
        Олег, hi !
        Цитата: сибиралт
        Хана бандерстану!
        Пусть уже Юкрейн примут полноправным членом НАТО. Территория 404 всё НАТО развалит. Внутренними дрязгами, мелкими придирками... НАТО это терпит, пока это против России. Ну так скаклы ж иначе не можут - и пнутри всех разорвут на области (антоны, земли и т.д.)....
        Zoldat_A
    2. Гигант мысли Сегодня, 18:50
      Всё же заработали хохлобандеровцы себе проблем с фиговым ремонтом хорватских МиГ-21, хотя бодяга эта тянется уже несколько лет, терпение хорватского руководства лопнуло, но с украинцев взять по-хорошему возмещение ущерба не удастся.
      Гигант мысли
      1. Монос Сегодня, 19:07
        Хорватское МО требует от Украины полной замены 4-х истребителей.

        laughing Даже не знаю кому больше посочувствовать... Я бы, вообще, был бы рад, если бы одни летали на У-2 или "Ньюпортах", а вторые их ремонтировали, периодически забывая где-нибудь подклеить перкаль на крыльях. wassat
        Монос
    3. Проксима Сегодня, 18:51
      Иметь за пазухой шавку натасканную против России, это одно. А вот рассчитывать, что «шавка» будет полноценно учавствовать в международной кооперации в сфере высоких технологий- просто глупо feel Хорваты сами виноваты...
      Проксима
    4. ВЕРЕСК Сегодня, 19:52
      Достали до печёнок все.Порохом пахнет.Войны и не будет-но нервы потрепают нам наи потенциальные.И по харе им дать не можем.К чёрту всё Моё солнышко мне скинула..
      ВЕРЕСК
      1. VALERIK_097 Сегодня, 21:11
        ВЕРЕСК Сегодня, 19:52
        Ролик психологической разгрузки.
        Респект!!!!
        VALERIK_097
    5. Николай Грек Сегодня, 22:25
      Цитата: Михаил177
      НАТОвцы, почаще к хохлам обращайтесь, и к вам быстрее белый зверёк придёт.

      зато хорватам повезло, что Россия не смогла "перехватить" эту "грандиозную" сделку у свидамитов!!! request wassat wassat lol lol lol
      Николай Грек
  2. ОВР Сегодня, 18:46
    Усташи обвинили бандеровцев?Вот уж потеха где,а я уж думал,что всё в этом мире видел,наивный....
    ОВР
    1. Николай Грек Сегодня, 22:34
      Цитата: ОВР
      Усташи обвинили бандеровцев?Вот уж потеха где,а я уж думал,что всё в этом мире видел,наивный....

      если уж евреи скорешились со теми, кто героизирует их уничтожителей, то чё уж там про терки фашистов с фашистами!!! request wassat wassat wassat
      Николай Грек
  3. svp67 Сегодня, 18:46
    Теперь сообщается, что МО Хорватии направило в Киев служебную ноту, в которой требует возместить ущерб, предоставив Загребу «новые самолёты взамен отремонтированных с низким уровнем качества»
    Да Вы шо? Гроши? Яки гроши?
    Хорваты - сепаратюги и жлобы. Денег "неньки" пожалели...
    svp67
    1. LiSiCyn Сегодня, 18:58
      Вы правы... Денег, я думаю не вернут.. Вообще, у меня такое впечатление, что ук ры, сейчас живут по принципу :"После нас, хоть потоп"... Все эти займы, законы... Вся их движуха, нахапать успеть... Они все понимают, что время отпущенное уркаине заканчивается..
      LiSiCyn
      1. svp67 Сегодня, 19:11
        Цитата: LiSiCyn
        Они все понимают, что время отпущенное уркаине заканчивается..

        Не соглашусь. Украина будет существовать, а вот эти ребята у власти, так точно уже не будут...
        Цитата: LiSiCyn
        Вся их движуха, нахапать успеть...

        Психология ВРЕМЕНЩИКОВ
        svp67
        1. LiSiCyn Сегодня, 19:49
          А, под каким флагом, будет существовать? ЛДНР, точно под этой тряпкой не будут... Я, все таки думаю :"Капец котенку"... Просто вопрос времени..
          LiSiCyn
          1. svp67 Сегодня, 20:02
            Цитата: LiSiCyn
            А, под каким флагом, будет существовать?

            Под "жовто-блакитным"
            Цитата: LiSiCyn
            ЛДНР, точно под этой тряпкой не будут...

            А кто сказал, что они будут в составе ТОЙ Украины...для ТОЙ Украины хватит и малой части ЭТОЙ Украины
            svp67
        2. Orionvit Сегодня, 20:34
          Цитата: svp67
          Украина будет существовать

          Как только хозяин отключит "аппарат искусственного дыхания", так сразу трупик и завоняется. Мёртво рожденное, само по себе существовать не может.
          Orionvit
  4. silver2018 Сегодня, 18:47
    Не хотите брать МиГи возьмите миномет "молот" или санитарку "богдан", хотя боеспособности НАТО это тоже не поможет. А если серьезно МиГ-21 это же раритет из раритетов, неужели хорваты на них ставку делают ?
    silver2018
    1. Серый брат Сегодня, 19:05
      Цитата: silver2018
      неужели хорваты на них ставку делают ?

      Cтавку они теперь делают на бэушные Фу-16, но с хохлов тоже денег содрать надо - хохлы же их кинули, вроде как.
      Серый брат
      1. zhekazs Сегодня, 19:38
        Ну так и говорили бы прямым текстом: "В порядке возмещения требуем оплаты поставки новых Ф35". Раз уж решили одни дбл на других прокатиться.
        zhekazs
  5. Михаил177 Сегодня, 18:48
    Цитата: ОВР
    Усташи обвинили бандеровцев?Вот уж потеха где,а я уж думал,что всё в этом мире видел,наивный....

    Ну да, одни фашисты обидели других. Я плакаль crying
    Михаил177
  6. bubalik Сегодня, 18:48
    Американский дипломат Дж. Майкл Спрингман опубликовал в Twitter карикатуру о "друзьях" США, где Украина изображена в углу картинки в виде зловонной кучки.

    Однако главным поводом для обсуждения в опубликованной Спрингманом карикатуре стала изображенная в левом нижнем углу кучка собачьих экскрементов, в которую воткнут флаг Украины. Так автор карикатуры показал место Незалежной в системе "друзей" США.
    bubalik
    1. Вас Влад Сегодня, 18:58
      Цитата: bubalik
      Так автор карикатуры показал место Незалежной в системе "друзей" США.

      Украину съели,переварили и вот что осталось crying
      Вас Влад
      1. zhekazs Сегодня, 19:41
        Не всю переварили еще. Кучка маловата... laughing
        zhekazs
  7. КВУ-НСвД Сегодня, 18:49
    В оборонном ведомстве Хорватии заявляют о том, чтобы Украина заменила «нелетающие» самолёты отремонтированными по технологии.
    Напишите в Спортлото , а лучше забудьте и обратитесь в МиГ . Украинцам не до вас - у них тут битва света с ордой и построение "цэ эвропы" . А серьёзно - ну в чём проблема добросовестно выполнить обязательства ?
    КВУ-НСвД
  8. Дормидонт Сегодня, 18:50
    Почему бы им не повоевать друг с дружкой?
    Дормидонт
  9. masyanya Сегодня, 18:54
    хохлы и хорваты, что те, что эти на букву "Х"... wink
    masyanya
  10. Сержант71 Сегодня, 18:56
    Это "наши люди" на заводах"подшаманили" wassat Ахенты Путина повсюду! А в ответственный момент, эти самые самолёты выйдут из под контроля и полетят бомбить Фашингтон! laughing
    Сержант71
  11. Геркулесыч Сегодня, 18:57
    Хорватам нужно еще и флот свой вна укроину на ремонт отправить !Мазохизм, так по полной программе!
    Геркулесыч
  12. AlexanderVP Сегодня, 19:01
    Хорватам нужно просто СУшки и МИГи в России купить и не страдать фигней.
    AlexanderVP
  13. pavelpavel Сегодня, 19:12
    Хусым с НАТО, с Хорватией.
    pavelpavel
  14. новичок Сегодня, 19:18
    тут на “Конте“ висит новость с грифом срочно. под Донецком идут бои. Владыка Ситкх, прокомментируйте пожалуйста. прошу простить, что не по теме.
    новичок
    1. Владыка Ситх Сегодня, 19:32
      WarGonzo, [05.02.18 17:13]
      ⚡️СРОЧНО⚡️Прямо сейчас дончане услышали порядка двадцати «прилетов»

      WarGonzo, [05.02.18 17:58]
      Мы не писали про прилеты в Донецк, а писали о том, что дончане слышат. Прилеты могут быть как раз в районе Ясиноватой. Кто был в Донецке, тот знает, что разрывы на окраинах иногда слышно в самом центре

      WarGonzo, [05.02.18 17:58]
      [Переслано из Майор и Генерал]
      Про прилеты в Донецк ничего не известно, но со стороны ЯБП люди отчетливо слышат сплошную череду разрывов

      Фейк...
      Владыка Ситх
      1. новичок Сегодня, 19:37
        спасибо за комментарий.
        новичок
  15. Симон Сегодня, 19:21
    Ремонтируйте в России! А от Украины ни денег, ни самолетов не добьетесь, с них, "как с гуся вода"!
    Симон
  16. юра харламов Сегодня, 19:34
    Ха!спасибос украинцы!
    юра харламов
  17. юра харламов Сегодня, 19:36
    Верней укрофилы
    юра харламов
  18. Грац Сегодня, 19:50
    скупой платит дважды
    ничего они с украинцев не стребуют , те плевать хотели на все претензии, я думаю они и с мвф пошлют куда подальше в итоге с выплатами по кредитам
    Грац
  19. юра харламов Сегодня, 19:55
    Хохол родился а еврей из-за этого помер
    юра харламов
    1. сибиралт Сегодня, 21:08
      Пока не помер, но на вопрос, как здоровье, отвечает - "ще не вмерла..." lol
      сибиралт
  20. юра харламов Сегодня, 20:04
    Да кстати про ремонт авиатехники у нас тож хромает.на сбитом су25 когда его модернизировали до см3 звезду нанесли кверху ногами на крыле.авиация суеверна.плохой знак
    юра харламов
  21. Пулеметчик391 Сегодня, 20:05
    Украина как всегда в своем репертуаре. Самый "надежный" торговец оружием. По моему еще не было ни одного контракта на ремонт или продажу вооружения где бы Украина не смогла накосячить.
    Пулеметчик391
  22. Metallurg_2 Сегодня, 20:16
    Я думал эти птички только в Африке на вооружении остались...
    Metallurg_2
    1. oldzek Сегодня, 20:30
      да нет,есть ещё кое где,вон и в Сирии воюют.
      oldzek
  23. юра харламов Сегодня, 20:44
    21й был самый массовый реактивный.мы им почти всех друзей матрасов вооружили.нашему авиапрому не снилось такое.
    юра харламов
  24. Alex-a832 Сегодня, 21:05
    Украина это наше секретное оружие. Своего рода вирус. Только внедрить его в нато и ЕС - и всё, летальный исход гарантирован.
    Но об этом - никому, т.к. информация особой важности : по прочтении застрелиться... lol
    Alex-a832
  25. юра харламов Сегодня, 21:14
    Да точно.слава украини
    юра харламов
  26. юра харламов Сегодня, 21:35
    Ps.хироям слава
    юра харламов
  27. юра харламов Сегодня, 21:44
    Быстрей бы с пшеками за Львов сцепились
    юра харламов
  28. юра харламов Сегодня, 21:56
    Своих врагов надо стравливать на подходе
    юра харламов
  29. Jerk Сегодня, 22:12
    Хтож селюку доверил "литак" курочить? То ж не воз с соломой!
    Jerk
  30. юра харламов Сегодня, 22:28
    Тов. Офицеры пора понять мы в этой гонке вооружений одни.надеяться б не накого
    юра харламов
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