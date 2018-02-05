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МО Хорватии обвинило Украину в подрыве боеготовности страны-члена НАТО
ИА ТАСС со ссылкой на хорватское издание Jutarnji list сообщает о том, что Минобороны Хорватии выдвигает претензии Киеву по поводу некачественного ремонта истребителей советского производства МиГ-21, остающихся на вооружении ВВС балканского государства. В оборонном ведомстве Хорватии заявляют о том, чтобы Украина заменила «нелетающие» самолёты отремонтированными по технологии.
Напомним, что скандал вокруг 12-ти «отремонтированных» МиГ-21 ВВС Хорватии разгорелся в 2016 году. Хорватские лётчики стали обнаруживать неисправности после ремонта украинским самолётов предприятием «Укрспецэкспорт». Украина всякий раз отвечала, что никаких неполадок выявлено быть не может.
Теперь сообщается, что МО Хорватии направило в Киев служебную ноту, в которой требует возместить ущерб, предоставив Загребу «новые самолёты взамен отремонтированных с низким уровнем качества». В Загребе отмечают, что договор предполагал эксплуатацию МиГ-21 ещё до 2023 года, однако хорватские лётчики констатируют, что после ремонта за штурвал истребителей садиться небезопасно.
Чашу терпения хорватского военного ведомства переполнил недавний инцидент, когда во время полёта обнаружилась течь баков и отказ навигационной системы. Самолёт удалось посадить, как сообщается, лишь благодаря мастерству пилота.
Из материала в хорватском СМИ:
Хорватское МО требует от Украины полной замены 4-х истребителей.
Напомним, что скандал вокруг 12-ти «отремонтированных» МиГ-21 ВВС Хорватии разгорелся в 2016 году. Хорватские лётчики стали обнаруживать неисправности после ремонта украинским самолётов предприятием «Укрспецэкспорт». Украина всякий раз отвечала, что никаких неполадок выявлено быть не может.
Теперь сообщается, что МО Хорватии направило в Киев служебную ноту, в которой требует возместить ущерб, предоставив Загребу «новые самолёты взамен отремонтированных с низким уровнем качества». В Загребе отмечают, что договор предполагал эксплуатацию МиГ-21 ещё до 2023 года, однако хорватские лётчики констатируют, что после ремонта за штурвал истребителей садиться небезопасно.
Чашу терпения хорватского военного ведомства переполнил недавний инцидент, когда во время полёта обнаружилась течь баков и отказ навигационной системы. Самолёт удалось посадить, как сообщается, лишь благодаря мастерству пилота.
Из материала в хорватском СМИ:
Этот запрос является официальным подтверждением неудовлетворительного ремонта хорватских военных самолетов на Украине, за который было уплачено около 22 млн долларов, а также доказательством преступных действий, которые совершило украинское предприятие, создав угрозу для жизни хорватских летчиков, а также разрушив боеготовность страны - члена НАТО.
Хорватское МО требует от Украины полной замены 4-х истребителей.
Использованы фотографии: Википедия
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