Безэкипажный противолодочный катер ACTUV (США)
Буквально несколько дней назад агентство DARPA и ряд организаций американской оборонной промышленности завершили первый этап испытаний безэкипажного противолодочного комплекса ACTUV. Единственный опытный образец передали в ведение другой структуры, которой теперь предстоит провести новые проверки, а затем передать его в ведение одной из частей военно-морских сил. Ожидается, что до конца текущего года ACTUV пополнит состав ВМС США.
В конце января агентство перспективных разработок DARPA сообщило об успешном решении своих задач в рамках перспективного проекта ACTUV. Оно провело все запланированные проверки перспективного безэкипажного противолодочного катера и теперь готово передать его другой организации. Дальнейшие работы с новой техникой будут выполняться силами Научно-исследовательским управлением ВМС США. По результатам его деятельности комплекс может быть принят на вооружение.
Судно ACTUV в представлении художников DARPA
Последние новости показывают, что оригинальный проект безэкипажного судна со специальной поисковой аппаратурой, в целом, оправдал возлагавшиеся на него надежды. Благодаря этому в обозримом будущем американские военно-морские силы смогут получить значительные количества новой техники, соответствующие предложенной концепции. Суда по типу ACTUV могут стать одними из самых многочисленных в ВМС Соединенных Штатов.
Проект ACTUV (ASW Continuous Trail Unmanned Vessel – «Безэкипажное противолодочное судно для длительных испытаний») был запущен в 2010 году по инициативе агентства DARPA. Проанализировав текущую обстановку, специалисты этой организации нашли основные угрозы безопасности на море и сформулировали методы борьбы с ними. Серьезным вызовом американские специалисты посчитали дизель-электрические подлодки третьих стран. Такая техника, имея низкую стоимость, может строиться в больших количествах. Малый шум дизельных лодок затрудняет их обнаружение.
Другой вариант облика катера, более близкий к реальности
Наличие большого числа малошумных лодок предъявляет особые требования к противолодочным комплексам американского флота в части количества и качества средств обнаружения. В конце прошлого десятилетия появилось любопытное предложение, позволяющее решить имеющиеся задачи. Патрулирование районов возможной активности ДЭПЛ противника предлагалось вести при помощи большого количества малогабаритных и легких безэкипажных судов, несущих набор поискового оборудования.
Для проверки новых идей предлагалось разработать и построить судно, полностью соответствующее предъявляемым требованиям. Затем следовало провести длительные всесторонние испытания. Технические требования к проекту были сформированы в 2010 году. Проект получил название, полностью раскрывающую суть планируемых работ. В нем отражалась и тактическая роль нового безэкипажного катера, и его предназначение для длительных испытаний. Полноразмерный опытный образец получил собственное имя Sea Hunter («Морской охотник»).
Принцип работы катера ACTUV
В течение первых двух лет несколько американских компаний занимались проработкой технического облика будущего судна ACTUV. В ноябре 2012 года организация DARPA выбрала автора наиболее удачного предложения, которое планировалось реализовывать в обозримом будущем. Подрядчиком стала компания Leidos, имевшая определенный опыт во всех необходимых сферах. С ней заключили контракт на разработку технического проекта и строительство опытного образца. За выполнение этих работ подрядчику полагалось 59 млн долларов.
На проектирование будущего катера ACTUV ушло около полутора лет. В 2014-м на одной из верфей началась сборка конструкций. В соответствии с планами, не позднее осени того же года опытный образец следовало спустить на воду. Полноценные испытания предполагалось начать только в 2016 году. Любопытно, что в рамках программы также было построено опытовое судно. Оно отличалось от полноценного ACTUV упрощенной конструкцией, но при этом несло почти полный набор радиоэлектронных и гидроакустических систем, предусмотренных проектом.
Осенью 2014 года начались испытания 13-метрового опытового судна под именем Pathfinder («Следопыт»). За несколько месяцев были выполнены разнообразные проверки с автономным движением по маршруту. В январе 2015-го оно успешно прошло речной маршрут длиной 35 морских миль (около 60 км), используя только заранее заложенную программу и данные от бортовых средств навигации и наблюдения. Вмешательство человека не понадобилось, и лодка успешно прибыла в пункт назначения. Такая проверка позволила определить реальные возможности аппаратуры «Морского охотника» еще до окончания его строительства.
В соответствии с техническим заданием, судно ACTUV должно нести набор различных средств наблюдения и обнаружения, предназначенных для поиска подводных лодок. Прочие требования, связанные с исключением экипажа, позволили вместить всю требуемую аппаратуру в сравнительно компактный корпус. Как следствие, готовый катер, при всех своих возможностях, не отличается большими габаритами. Его общая длина примерно равна 40 м, а водоизмещение не превышает 140 т.
Проект предусматривает использование корпуса большого удлинения и малой ширины с незначительно заваленным назад форштевнем. В носовой части катера борта плавно расходятся на небольшое расстояние, и после этого ширина корпуса не меняется. Ввиду ограниченной мореходности подобного корпуса пришлось использовать дополнительные корпуса-аутригеры. Они располагаются со сдвигом к корме и удерживаются в заданном положении при помощи пары поперечных балок. Перед первой балкой на палубе катера имеется небольшая рубка с местом для испытателей и устройствами для монтажа различной аппаратуры. Для снижения заметности катера в конструкции корпуса, надстройки и аутригеров широко используются углепластик и композиционные материалы.
Внутри основного корпуса судна ACTUV помещаются два дизельных двигателя, служащие основой его энергетической установки. Двигатели отвечают за работу бортовых генераторов, а также приводят в движение пару гребных винтов. При помощи такого движителя катер способен развить скорость до 27 узлов. Экономическая скорость 12 узлов обеспечивает дальность плавания до 10 тыс. морских миль. За счет этого автономность катера достигает 60-90 суток.
Большую часть времени безэкипажный катер должен контролироваться собственной автономной системой управления. Центральный бортовой компьютер способен собирать различные данные со всех доступных средств наблюдения, анализировать их и, при необходимости, принимать меры. Так, для навигации судно несет аппаратуру приема сигналов спутников GPS, несколько радиолокационных станций с разными характеристиками, а также всесуточную стереоскопическую оптико-электронную систему. При помощи всех этих приборов автоматика может следить за акваторией, находя другие надводные объекты или берег и предотвращая столкновение с ними.
Для проведения испытаний катер получил легкую рубку экипажа. Ее установили перед штатной надстройкой и оснастили всеми необходимыми приборами для контроля за должны оснащаться рубкой, и управление будет осуществляться только автоматикой или с удаленного пульта.
Изначально проект ACTUV предусматривал использование модульной архитектуры целевого оборудования. В зависимости от поставленных задач, катер предлагалось оснащать тем или иным быстросъемным оборудованием. При этом в большинстве конфигураций он должен был нести одни и те же приборы. Sea Hunter рассматривалось, в первую очередь, как противолодочное судно, и потому должно было нести соответствующие приборы. Так, его оснастили подкилевым обтекателем с антенной гидроакустической станции Modular Scalable Sonar System («Модульная масштабируемая гидроакустическая система») или MS3. Дополнительные станции такого рода должны были помещаться в корпусе. Также для обнаружения подлодок предлагалось использовать магнитометр.
Интереснейшим элементом бортовой аппаратуры является система TALONS (Towed Airborne Lift of Naval Systems – «Буксируемый воздушный подъемник для морских систем»). В ее состав входит базовое устройство с лебедкой, помещаемое на надстройке носителя, и легкий летательный аппарат с мягким крылом-парашютом, к которому предлагается подвешивать ту или иную аппаратуру. Во время движения катера крыло должно надуваться набегающим потоком, вследствие чего поднимает в воздух подвешенные приборы. За судном такой планер буксируется при помощи троса, выдаваемого с управляемой лебедки. Подъем антенны РЛС или оптических приборов на высоту до 60 м над уровнем моря позволяет в разы увеличить максимальную дальность наблюдения.
На борту автономного катера присутствует развитый комплекс средств связи, позволяющий обмениваться данными как с базой, так и с другими элементами противолодочной обороны. Катер ACTUV имеет возможность принимать данные с патрульных самолетов и надводных кораблей. Кроме того, он может выдавать им информацию. Предусмотрена возможность связи с базой, в том числе и с целью прямого управления судном с операторского пульта.
Разрабатывая новую концепцию, в соответствии с которой впоследствии было построено судно ACTUV, специалисты DARPA пришли к выводу об отсутствии необходимости бортового вооружения. Безэкипажный катер может быть всего лишь носителем поисковой аппаратурой, и это не окажет негативного влияния на эффективность его работы. Задачи уничтожения обнаруженной подлодки в таком случае возлагаются на корабли и самолеты, несущие требуемое вооружение.
В соответствии с задумкой авторов концепции, судно Sea Hunter или его будущие систершипы должно будет в течение длительного времени патрулировать заданный район в поисках подводных лодок противника. В зависимости от особенностей ситуации, катер сможет самостоятельно найти подлодку при помощи бортовых гидроакустических систем либо начать поиск, получив данные о ее предполагаемом местоположении. Найдя субмарину, автоматика катера сможет провести анализ шумов и магнитного поля для определения типа цели. Во время сопровождения обнаруженного объекта судно ACTUV должно будет передавать актуальную информацию разным потребителям, в первую очередь, носителям противолодочного вооружения.
Основной задачей катеров ACTUV должен был стать поиск подводных лодок. При этом характеристики гидроакустического комплекса MS3 обеспечивают выполнение иных работ. На одном из режимов эта система способна находить малоразмерные подводные объекты, такие как морские мины. Таким образом, без замены бортовой аппаратуры катер может быть как охотником за подлодками, так и тральщиком, пусть даже и с весьма ограниченным потенциалом.
В настоящее время задачи поиска и уничтожения подводных лодок в ВМС США возлагаются на эсминцы типа Arleigh Burke. На момент старта проекта ACTUV сутки оперативной деятельности такого корабля стоили около 700 тыс. долларов. Сутки работы безэкипажного «Морского охотника» должны были стоить не более 15-20 тысяч. Таким образом, с точки зрения стоимости работы один эсминец был эквивалентен 35 автономным судам. Правильная организация взаимодействия и боевой работы разных элементов противолодочной обороны позволила бы с максимальной эффективностью использовать расчетную экономию.
По ряду причин, строительство головного катера типа ACTUV затянулось на несколько месяцев. Спуск судна на воду состоялся на заводе Vigor Shipyards (г. Портленд, шт. Орегон) только в январе 2016 года. В конце месяца стартовали испытания, в рамках которых сначала проверили энергетическую установку и ходовые качества судна. По имеющимся данным, уже в рамках первых проверок катер Sea Hunter смог впервые обнаружить подводный объект, имитирующий субмарину противника. Изделие MS3 определило его наличие на дальности около 1 км.
В апреле того же года головной безэкипажный катер отправили в Сан-Диего для проведения проверок силами предприятия-разработчика и агентства DARPA. Впоследствии за испытания должно было отвечать Научно-исследовательское управление военно-морских сил. В соответствии с планами того времени, на все испытания отводилось два года. В сентябре 2018 года планировалось принять решение о дальнейшей судьбе имеющегося катера и всей программы.
С апреля по июнь 2016 года «Морской охотник» проходил ходовые испытания, во время которых показывал свои характеристики на разных акваториях и в отличающихся условиях. Расчетные параметры были подтверждены. Кроме того, катер показал свое умение уверенно держаться на воде при волнении до 4 баллов. По некоторым данным, после этих испытаний катер прошел небольшую доработку, и затем вернулся на морские полигоны. Теперь он должен был использовать не только силовую установку и системы управления, но и средства обнаружения целей.
Летом 2016-го начались новые испытания, в ходе которых автономный катер взаимодействовал с имитаторами подлодок и показывал свои возможности в деле их поиска. Были получены приемлемые результаты, однако в ряде случаев понадобилась доводка имеющейся аппаратуры. Технические подробности этих процессов, впрочем, не уточнялись.
В октябре того же года катер ACTUV впервые опробовал на практике систему TALONS. Отрабатывался подъем и спуск аппаратуры на мягком крыле в разных условиях и при разных вариантах движения судна-носителя. Кульминацией такой проверки стали два эпизода, во время которых планер выводился на высоту 1000 футов (около 300 м) и оставался в воздухе в течение полутора часов. Катер при этом выполнял разнообразные маневры, характерные для боевой работы.
По сообщениям последнего времени, весь 2017 год ушел у Leidos и DARPA на новые испытания единственного построенного безэкипажного катера с противолодочной аппаратурой. Эти работы, осуществлявшиеся под надзором агентства по перспективным разработкам, завершились всего несколько дней назад. В конце января катер перешел в ведение Научно-исследовательского управления ВМС. Как сообщается, теперь ему снова предстоит выйти на испытания, в ходе которых будут отрабатываться вопросы боевого применения техники.
Согласно утвержденному графику, новый этап испытаний под надзором военно-морских сил должен завершиться не позднее осени текущего года. Основные характеристики и возможности катера ACTUV уже установлены, и теперь военным предстоит решить вопрос его перспектив с точки зрения использования в составе флота. Если по результатам испытаний проект получит положительную оценку, то уже в обозримом будущем может появиться заказ на серийное строительство новых безэкипажных судов. При этом нельзя исключать возможность заказа разработки нового проекта похожего назначения.
По имеющимся данным, пока Пентагон склонен оценивать проект ACTUV с оптимизмом. Во время проведенных испытаний единственный существующий катер этого типа неплохо показал себя и подтвердил расчетные характеристики. С точки зрения техники, он действительно способен выполнять все возлагаемые функции. Одновременно с этим пока существуют некоторые вопросы в контексте включения новой техники в существующую структуру противолодочной обороны.
Дополнение кораблей, подлодок и самолетов безэкипажными катерами может быть связано с определенными проблемами организационного или технического характера. По всей видимости, оставшиеся испытания должны затрагивать именно такие вопросы. При получении положительных результатов дальнейшая судьба проекта будет понятна. Военно-морские силы закажут новую технику и начнут подготовку к ее включению в состав существующей противолодочной обороны.
По очевидным причинам, командование ВМС Соединенных Штатов пока не уточняло, как именно будет осуществляться развертывание будущих автономных противолодочных катеров и какое количество такой техники понадобится для получения желаемых результатов. Пока определенные предположения и выводы делаются только в контексте финансовой стороны дела. Катер типа ACTUV в разы или даже десятки раз дешевле любого эсминца или противолодочного самолета, а кроме того, присутствует огромная разница в стоимости эксплуатации.
Таким образом, у Пентагона появляется любопытный способ получения желаемых возможностей при достаточно умеренных тратах. Впрочем, пока о реальных планах по развертыванию новой техники не сообщалось. Если подобные сведения и будут оглашены, то не ранее будущей осени, когда командованию ВМС предстоит принять окончательное решение.
Несколько лет назад агентство DAPRA предложило новый способ совершенствования существующей противолодочной обороны за счет перспективных автономных безэкипажных катеров с аппаратурой поиска и обнаружения. Опытно-конструкторские работы последних лет показали, что имеющиеся технологии позволяют создать такую технику со всеми желаемыми функциями. Испытания опытных образцов, в свою очередь, продемонстрировали способность катера решать поставленные задачи. Сможет ли комплекс ACTUV заинтересовать военных и стать полноценной частью флота – покажет время. Итоговое решение по текущему проекту будет принято не раньше осени.
По материалам сайтов:
http://darpa.mil/
http://naval-technology.com/
http://navaldrones.com/
https://news.usni.org/
https://globalsecurity.org/
https://breakingdefense.com/
В конце января агентство перспективных разработок DARPA сообщило об успешном решении своих задач в рамках перспективного проекта ACTUV. Оно провело все запланированные проверки перспективного безэкипажного противолодочного катера и теперь готово передать его другой организации. Дальнейшие работы с новой техникой будут выполняться силами Научно-исследовательским управлением ВМС США. По результатам его деятельности комплекс может быть принят на вооружение.
Судно ACTUV в представлении художников DARPA
Последние новости показывают, что оригинальный проект безэкипажного судна со специальной поисковой аппаратурой, в целом, оправдал возлагавшиеся на него надежды. Благодаря этому в обозримом будущем американские военно-морские силы смогут получить значительные количества новой техники, соответствующие предложенной концепции. Суда по типу ACTUV могут стать одними из самых многочисленных в ВМС Соединенных Штатов.
Проект ACTUV (ASW Continuous Trail Unmanned Vessel – «Безэкипажное противолодочное судно для длительных испытаний») был запущен в 2010 году по инициативе агентства DARPA. Проанализировав текущую обстановку, специалисты этой организации нашли основные угрозы безопасности на море и сформулировали методы борьбы с ними. Серьезным вызовом американские специалисты посчитали дизель-электрические подлодки третьих стран. Такая техника, имея низкую стоимость, может строиться в больших количествах. Малый шум дизельных лодок затрудняет их обнаружение.
Другой вариант облика катера, более близкий к реальности
Наличие большого числа малошумных лодок предъявляет особые требования к противолодочным комплексам американского флота в части количества и качества средств обнаружения. В конце прошлого десятилетия появилось любопытное предложение, позволяющее решить имеющиеся задачи. Патрулирование районов возможной активности ДЭПЛ противника предлагалось вести при помощи большого количества малогабаритных и легких безэкипажных судов, несущих набор поискового оборудования.
Для проверки новых идей предлагалось разработать и построить судно, полностью соответствующее предъявляемым требованиям. Затем следовало провести длительные всесторонние испытания. Технические требования к проекту были сформированы в 2010 году. Проект получил название, полностью раскрывающую суть планируемых работ. В нем отражалась и тактическая роль нового безэкипажного катера, и его предназначение для длительных испытаний. Полноразмерный опытный образец получил собственное имя Sea Hunter («Морской охотник»).
Принцип работы катера ACTUV
В течение первых двух лет несколько американских компаний занимались проработкой технического облика будущего судна ACTUV. В ноябре 2012 года организация DARPA выбрала автора наиболее удачного предложения, которое планировалось реализовывать в обозримом будущем. Подрядчиком стала компания Leidos, имевшая определенный опыт во всех необходимых сферах. С ней заключили контракт на разработку технического проекта и строительство опытного образца. За выполнение этих работ подрядчику полагалось 59 млн долларов.
На проектирование будущего катера ACTUV ушло около полутора лет. В 2014-м на одной из верфей началась сборка конструкций. В соответствии с планами, не позднее осени того же года опытный образец следовало спустить на воду. Полноценные испытания предполагалось начать только в 2016 году. Любопытно, что в рамках программы также было построено опытовое судно. Оно отличалось от полноценного ACTUV упрощенной конструкцией, но при этом несло почти полный набор радиоэлектронных и гидроакустических систем, предусмотренных проектом.
Осенью 2014 года начались испытания 13-метрового опытового судна под именем Pathfinder («Следопыт»). За несколько месяцев были выполнены разнообразные проверки с автономным движением по маршруту. В январе 2015-го оно успешно прошло речной маршрут длиной 35 морских миль (около 60 км), используя только заранее заложенную программу и данные от бортовых средств навигации и наблюдения. Вмешательство человека не понадобилось, и лодка успешно прибыла в пункт назначения. Такая проверка позволила определить реальные возможности аппаратуры «Морского охотника» еще до окончания его строительства.
В соответствии с техническим заданием, судно ACTUV должно нести набор различных средств наблюдения и обнаружения, предназначенных для поиска подводных лодок. Прочие требования, связанные с исключением экипажа, позволили вместить всю требуемую аппаратуру в сравнительно компактный корпус. Как следствие, готовый катер, при всех своих возможностях, не отличается большими габаритами. Его общая длина примерно равна 40 м, а водоизмещение не превышает 140 т.
Проект предусматривает использование корпуса большого удлинения и малой ширины с незначительно заваленным назад форштевнем. В носовой части катера борта плавно расходятся на небольшое расстояние, и после этого ширина корпуса не меняется. Ввиду ограниченной мореходности подобного корпуса пришлось использовать дополнительные корпуса-аутригеры. Они располагаются со сдвигом к корме и удерживаются в заданном положении при помощи пары поперечных балок. Перед первой балкой на палубе катера имеется небольшая рубка с местом для испытателей и устройствами для монтажа различной аппаратуры. Для снижения заметности катера в конструкции корпуса, надстройки и аутригеров широко используются углепластик и композиционные материалы.
Внутри основного корпуса судна ACTUV помещаются два дизельных двигателя, служащие основой его энергетической установки. Двигатели отвечают за работу бортовых генераторов, а также приводят в движение пару гребных винтов. При помощи такого движителя катер способен развить скорость до 27 узлов. Экономическая скорость 12 узлов обеспечивает дальность плавания до 10 тыс. морских миль. За счет этого автономность катера достигает 60-90 суток.
Большую часть времени безэкипажный катер должен контролироваться собственной автономной системой управления. Центральный бортовой компьютер способен собирать различные данные со всех доступных средств наблюдения, анализировать их и, при необходимости, принимать меры. Так, для навигации судно несет аппаратуру приема сигналов спутников GPS, несколько радиолокационных станций с разными характеристиками, а также всесуточную стереоскопическую оптико-электронную систему. При помощи всех этих приборов автоматика может следить за акваторией, находя другие надводные объекты или берег и предотвращая столкновение с ними.
Для проведения испытаний катер получил легкую рубку экипажа. Ее установили перед штатной надстройкой и оснастили всеми необходимыми приборами для контроля за должны оснащаться рубкой, и управление будет осуществляться только автоматикой или с удаленного пульта.
Изначально проект ACTUV предусматривал использование модульной архитектуры целевого оборудования. В зависимости от поставленных задач, катер предлагалось оснащать тем или иным быстросъемным оборудованием. При этом в большинстве конфигураций он должен был нести одни и те же приборы. Sea Hunter рассматривалось, в первую очередь, как противолодочное судно, и потому должно было нести соответствующие приборы. Так, его оснастили подкилевым обтекателем с антенной гидроакустической станции Modular Scalable Sonar System («Модульная масштабируемая гидроакустическая система») или MS3. Дополнительные станции такого рода должны были помещаться в корпусе. Также для обнаружения подлодок предлагалось использовать магнитометр.
Интереснейшим элементом бортовой аппаратуры является система TALONS (Towed Airborne Lift of Naval Systems – «Буксируемый воздушный подъемник для морских систем»). В ее состав входит базовое устройство с лебедкой, помещаемое на надстройке носителя, и легкий летательный аппарат с мягким крылом-парашютом, к которому предлагается подвешивать ту или иную аппаратуру. Во время движения катера крыло должно надуваться набегающим потоком, вследствие чего поднимает в воздух подвешенные приборы. За судном такой планер буксируется при помощи троса, выдаваемого с управляемой лебедки. Подъем антенны РЛС или оптических приборов на высоту до 60 м над уровнем моря позволяет в разы увеличить максимальную дальность наблюдения.
На борту автономного катера присутствует развитый комплекс средств связи, позволяющий обмениваться данными как с базой, так и с другими элементами противолодочной обороны. Катер ACTUV имеет возможность принимать данные с патрульных самолетов и надводных кораблей. Кроме того, он может выдавать им информацию. Предусмотрена возможность связи с базой, в том числе и с целью прямого управления судном с операторского пульта.
Разрабатывая новую концепцию, в соответствии с которой впоследствии было построено судно ACTUV, специалисты DARPA пришли к выводу об отсутствии необходимости бортового вооружения. Безэкипажный катер может быть всего лишь носителем поисковой аппаратурой, и это не окажет негативного влияния на эффективность его работы. Задачи уничтожения обнаруженной подлодки в таком случае возлагаются на корабли и самолеты, несущие требуемое вооружение.
В соответствии с задумкой авторов концепции, судно Sea Hunter или его будущие систершипы должно будет в течение длительного времени патрулировать заданный район в поисках подводных лодок противника. В зависимости от особенностей ситуации, катер сможет самостоятельно найти подлодку при помощи бортовых гидроакустических систем либо начать поиск, получив данные о ее предполагаемом местоположении. Найдя субмарину, автоматика катера сможет провести анализ шумов и магнитного поля для определения типа цели. Во время сопровождения обнаруженного объекта судно ACTUV должно будет передавать актуальную информацию разным потребителям, в первую очередь, носителям противолодочного вооружения.
Основной задачей катеров ACTUV должен был стать поиск подводных лодок. При этом характеристики гидроакустического комплекса MS3 обеспечивают выполнение иных работ. На одном из режимов эта система способна находить малоразмерные подводные объекты, такие как морские мины. Таким образом, без замены бортовой аппаратуры катер может быть как охотником за подлодками, так и тральщиком, пусть даже и с весьма ограниченным потенциалом.
В настоящее время задачи поиска и уничтожения подводных лодок в ВМС США возлагаются на эсминцы типа Arleigh Burke. На момент старта проекта ACTUV сутки оперативной деятельности такого корабля стоили около 700 тыс. долларов. Сутки работы безэкипажного «Морского охотника» должны были стоить не более 15-20 тысяч. Таким образом, с точки зрения стоимости работы один эсминец был эквивалентен 35 автономным судам. Правильная организация взаимодействия и боевой работы разных элементов противолодочной обороны позволила бы с максимальной эффективностью использовать расчетную экономию.
По ряду причин, строительство головного катера типа ACTUV затянулось на несколько месяцев. Спуск судна на воду состоялся на заводе Vigor Shipyards (г. Портленд, шт. Орегон) только в январе 2016 года. В конце месяца стартовали испытания, в рамках которых сначала проверили энергетическую установку и ходовые качества судна. По имеющимся данным, уже в рамках первых проверок катер Sea Hunter смог впервые обнаружить подводный объект, имитирующий субмарину противника. Изделие MS3 определило его наличие на дальности около 1 км.
В апреле того же года головной безэкипажный катер отправили в Сан-Диего для проведения проверок силами предприятия-разработчика и агентства DARPA. Впоследствии за испытания должно было отвечать Научно-исследовательское управление военно-морских сил. В соответствии с планами того времени, на все испытания отводилось два года. В сентябре 2018 года планировалось принять решение о дальнейшей судьбе имеющегося катера и всей программы.
С апреля по июнь 2016 года «Морской охотник» проходил ходовые испытания, во время которых показывал свои характеристики на разных акваториях и в отличающихся условиях. Расчетные параметры были подтверждены. Кроме того, катер показал свое умение уверенно держаться на воде при волнении до 4 баллов. По некоторым данным, после этих испытаний катер прошел небольшую доработку, и затем вернулся на морские полигоны. Теперь он должен был использовать не только силовую установку и системы управления, но и средства обнаружения целей.
Летом 2016-го начались новые испытания, в ходе которых автономный катер взаимодействовал с имитаторами подлодок и показывал свои возможности в деле их поиска. Были получены приемлемые результаты, однако в ряде случаев понадобилась доводка имеющейся аппаратуры. Технические подробности этих процессов, впрочем, не уточнялись.
В октябре того же года катер ACTUV впервые опробовал на практике систему TALONS. Отрабатывался подъем и спуск аппаратуры на мягком крыле в разных условиях и при разных вариантах движения судна-носителя. Кульминацией такой проверки стали два эпизода, во время которых планер выводился на высоту 1000 футов (около 300 м) и оставался в воздухе в течение полутора часов. Катер при этом выполнял разнообразные маневры, характерные для боевой работы.
По сообщениям последнего времени, весь 2017 год ушел у Leidos и DARPA на новые испытания единственного построенного безэкипажного катера с противолодочной аппаратурой. Эти работы, осуществлявшиеся под надзором агентства по перспективным разработкам, завершились всего несколько дней назад. В конце января катер перешел в ведение Научно-исследовательского управления ВМС. Как сообщается, теперь ему снова предстоит выйти на испытания, в ходе которых будут отрабатываться вопросы боевого применения техники.
Согласно утвержденному графику, новый этап испытаний под надзором военно-морских сил должен завершиться не позднее осени текущего года. Основные характеристики и возможности катера ACTUV уже установлены, и теперь военным предстоит решить вопрос его перспектив с точки зрения использования в составе флота. Если по результатам испытаний проект получит положительную оценку, то уже в обозримом будущем может появиться заказ на серийное строительство новых безэкипажных судов. При этом нельзя исключать возможность заказа разработки нового проекта похожего назначения.
По имеющимся данным, пока Пентагон склонен оценивать проект ACTUV с оптимизмом. Во время проведенных испытаний единственный существующий катер этого типа неплохо показал себя и подтвердил расчетные характеристики. С точки зрения техники, он действительно способен выполнять все возлагаемые функции. Одновременно с этим пока существуют некоторые вопросы в контексте включения новой техники в существующую структуру противолодочной обороны.
Дополнение кораблей, подлодок и самолетов безэкипажными катерами может быть связано с определенными проблемами организационного или технического характера. По всей видимости, оставшиеся испытания должны затрагивать именно такие вопросы. При получении положительных результатов дальнейшая судьба проекта будет понятна. Военно-морские силы закажут новую технику и начнут подготовку к ее включению в состав существующей противолодочной обороны.
По очевидным причинам, командование ВМС Соединенных Штатов пока не уточняло, как именно будет осуществляться развертывание будущих автономных противолодочных катеров и какое количество такой техники понадобится для получения желаемых результатов. Пока определенные предположения и выводы делаются только в контексте финансовой стороны дела. Катер типа ACTUV в разы или даже десятки раз дешевле любого эсминца или противолодочного самолета, а кроме того, присутствует огромная разница в стоимости эксплуатации.
Таким образом, у Пентагона появляется любопытный способ получения желаемых возможностей при достаточно умеренных тратах. Впрочем, пока о реальных планах по развертыванию новой техники не сообщалось. Если подобные сведения и будут оглашены, то не ранее будущей осени, когда командованию ВМС предстоит принять окончательное решение.
Несколько лет назад агентство DAPRA предложило новый способ совершенствования существующей противолодочной обороны за счет перспективных автономных безэкипажных катеров с аппаратурой поиска и обнаружения. Опытно-конструкторские работы последних лет показали, что имеющиеся технологии позволяют создать такую технику со всеми желаемыми функциями. Испытания опытных образцов, в свою очередь, продемонстрировали способность катера решать поставленные задачи. Сможет ли комплекс ACTUV заинтересовать военных и стать полноценной частью флота – покажет время. Итоговое решение по текущему проекту будет принято не раньше осени.
По материалам сайтов:
http://darpa.mil/
http://naval-technology.com/
http://navaldrones.com/
https://news.usni.org/
https://globalsecurity.org/
https://breakingdefense.com/
Автор: Рябов Кирилл
Использованы фотографии: DARPA / darpa.mil
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