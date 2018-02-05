23:15 05 февраля
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Иран наладил серийное производство БПЛА с высокоточным оружием

Иран наладил серийное производство тактических беспилотников "Мохаджер-6" с высокоточными "умными" бомбами, говорится в сообщении на сайте иранского министерства обороны.

Иран наладил серийное производство БПЛА с высокоточным оружием


На церемонии открытия производства, состоявшейся в понедельник, присутствовал министр обороны Ирана Амир Хатами, назвавший БПЛА "Мохаджер-6" одним из важных достижений иранской оборонной промышленности. Он добавил, что новый беспилотник способен к длительным полетам, что позволяет ему выполнять задачи по рекогносцировке, наблюдению, а также оказывать поддержку при ведении боевых операций.


«Мохаджер-6» является первыми БПЛА из серии «Мохаджер», который способен нести управляемое вооружение. Другая модификация этой серии «Мохаджер-4» уже применялась иранскими военными в ходе конфликтов в Сирии и Ираке. Кроме того, по неофициальным данным, эти аппараты поставлялись Ираном шиитской ливанской группировке «Хезболла».

Ранее в 2014 году командующий военно-космическими силами КСИР генерал Амир Хаджизаде объявил о способности Ирана производить различные типы боевых БПЛА с дальностью действия до 3 тыс. км.

Использованы фотографии: Militaryedge.org
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Комментарии 63

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  1. Logall Сегодня, 20:14
    Молодым иранцы! И полигон для испытаний подходящий под боком...
    Что же на это ответят наши коллеги из Израиля? Явно, данные успехи персов им как серпом по наковальне...
    Logall
    1. ОВР Сегодня, 20:19
      Вы бы лучше спросили,Уважаемый Logall,что же мы с Вами ответим на это... wink
      ОВР
      1. 210окв Сегодня, 20:25
        А ведь иранцы не только козью морду Израилю показали но и нам..
        Цитата: ОВР
        Вы бы лучше спросили,Уважаемый Logall,что же мы с Вами ответим на это... wink
        210окв
        1. ОВР Сегодня, 20:28
          А я о чём,Димитрий...
          ОВР
        2. kapitan92 Сегодня, 20:38
          Цитата: 210окв
          А ведь иранцы не только козью морду Израилю показали но и нам..

          hi . Скоро папуасы наладят производство ударных БПЛА, а мы все "велосипед изобретаем".
          "Бороздим космос", "Буран" летал в режиме автопилота, СУ 57 на серию ставим, а с ударными БПЛА голая попа. Полный конфуз, господа!
          kapitan92
          1. dvvv Сегодня, 21:40
            Просто всё просрали : образование, науку, промышленность и понятие Родина тоже. Зато появилось 210 чел элиты... живут они элитно и такими проблемами на парятся
            dvvv
            1. kapitan92 Сегодня, 21:56
              Цитата: dvvv
              Просто всё просрали : образование, науку, промышленность и понятие Родина тоже.

              Вы очень категоричны! Продажность Горбача и "либерализм" (мягко выражаюсь) ЕБН, дорого обошлись России, и в развитии промышленности в т.ч., а вот о понятии Родина, к сожалению не получится спросить у майора Р Филлипова ,или офицера ССО А. Прохоренко, Царство им Небесное.
              Цитата: dvvv
              Зато появилось 210 чел элиты... живут они элитно и такими проблемами на парятся

              Они парятся другими проблемами. Всем придется за свое ответить. Никто этого еще не избежал.
              kapitan92
      2. AlexanderVP Сегодня, 20:36
        Дык уже есть аналоги российские. Дозор-600, например, еще с 2015 года.
        AlexanderVP
        1. dvvv Сегодня, 21:42
          и что , Дык, летает уже в Сирии и стрелять умеет? или только разрабатывают и разрабатывают?
          dvvv
      3. влад66 Сегодня, 21:00
        Цитата: ОВР
        Вы бы лучше спросили,Уважаемый Logall,что же мы с Вами ответим на это... wink

        А это проблема Израиля, а не наша. wink
        влад66
        1. ОВР Сегодня, 21:08
          Думаешь,Влад?А я вот не уверен,что это только Израиля проблема-персы никогда нам друзьями не были,дед мой,Иоанн Феодорович,3 Георгия как раз на персидском фронте получил в 1 мировую. hi
          ОВР
          1. влад66 Сегодня, 21:10
            Цитата: ОВР
            дед мой 3 Георгия как раз на персидском фронте получил в 1 мировую.

            Давай вспомним ещё убийство Грибоедова winked По крайней мере они и не враги. yes
            влад66
            1. ОВР Сегодня, 21:18
              Не турки,согласен... drinks hi Но и не братья они нам ...Нет у нас братьёв,сами себе завсегда были Братишками...
              ОВР
            2. dvvv Сегодня, 21:43
              да, помним, убили , гады!
              dvvv
            3. Симаргл Сегодня, 22:25
              Цитата: влад66
              Давай вспомним ещё убийство Грибоедова
              Ну давайте! Бунт устроили наглосаксы - "вспенили" религиозных фанатиков.
              Шах весьма не скупо просил прощения.
              Симаргл
    2. новичок Сегодня, 20:22
      молодцы, эт точно! Алексанлр, приветствую. неплохо разогналась иранская промышленность.
      новичок
      1. cniza Сегодня, 20:25
        Александр , Гарик , приветствую! hi для Израиля это "подарок" , а нам даже не знаю как сказать... - мы тоже сделаем.
        cniza
        1. новичок Сегодня, 20:32
          Виктор, с бодрым вечером! а чего нам отвечать именно Ирану, понять не могу? пусть репу чешут в Израиле.
          новичок
          1. cniza Сегодня, 20:38
            Да нам не Ирану отвечать надо , а себе ... где наши ударники? я про это.
            cniza
            1. новичок Сегодня, 20:41
              та да, Виктор, есть наработки, но что б в серию, именно ударные, скажем так: информацией не владею.
              новичок
              1. cniza Сегодня, 20:43
                А как ей можно владеть , если их пока нет , а пора.
                cniza
                1. новичок Сегодня, 20:47
                  я так осторожно ответил, ибо вроде как наши “родили“ в металле некий ударник, но даже не помню его предварительное название, читал вскльзь, по дороге на работу пару месяцев назад.
                  новичок
                  1. cniza Сегодня, 21:01
                    Гарик , наработок много , но или от нас пока скрывают , или нечего показать.
                    cniza
                    1. новичок Сегодня, 21:06
                      тут я подозреваю, что: а_ вечная проблема денег; б_ как всегда хотим сделать лучше “портнёров“, не наладив хотя б производство аналогов, что б “руку набить“, ну я так думаю.
                      новичок
                      1. cniza Сегодня, 21:10
                        А мне кажется , что наши предпочитают ракеты , а БПЛА это мол типа баловство , которое легко уничтожается.
                        cniza
                      2. новичок Сегодня, 21:18
                        очень может быть, Витя, но если так, пора кончать с этим хрущёвством. эти копеечные бабочки могут нанести урон противнику в десятки млн.
                        новичок
                2. cniza Сегодня, 22:03
                  Цитата: новичок
                  очень может быть, Витя, но если так, пора кончать с этим хрущёвством. эти копеечные бабочки могут нанести урон противнику в десятки млн.


                  Вот и я про это , должно быть все и как оно будет работать в реальных условиях , мы не знаем - разные театры , разные противники...
                  cniza
    3. Кент0001 Сегодня, 20:37
      А есть-ли успехи у персов, или это пиар. Пусть они свое творение в действии покажут, там будем посмотреть.
      Кент0001
    4. сибиралт Сегодня, 21:01
      М-да! А что об этом скажут Беня и Кушнер? recourse
      сибиралт
  2. svp67 Сегодня, 20:23
    Иран наладил серийное производство тактических беспилотников "Мохаджер-6" с высокоточными "умными" бомбами,
    Ну молодцы, вот только под крыльями ракеты, да еще и "воздух-воздух", далеко не самые тяжелые, а каков будет формат авиабомб?
    svp67
    1. новичок Сегодня, 20:28
      ну в статье ж написано: “с умными бомбами“. а уж какие, не сказано. если такие как у янки, дорогущие. а если вдруг наладили производство нашего приборчика, ну или аналога?
      новичок
      1. svp67 Сегодня, 20:33
        Цитата: новичок
        “с умными бомбами“

        Вот это и настораживает... захочет ли слишком "умная бомба" покидать самолет без парашюта?
        svp67
        1. новичок Сегодня, 20:38
          ну коллега, зачёт!!!
          новичок
    2. Серый брат Сегодня, 22:16
      Цитата: svp67
      Ну молодцы, вот только под крыльями ракеты

      Если ракету тупо сбросить не запуская двигатель, то она превращается в бомбу. Что непонятного?
      Серый брат
      1. svp67 Сегодня, 22:20
        Цитата: Серый брат
        Если ракету тупо сбросить не запуская двигатель, то она превращается в бомбу. Что непонятного?

        А если БПЛА тупо направить на цель, то он превратится в крылатую ракету...
        svp67
  3. q75agent Сегодня, 20:27
    вот как раз видео по теме
    q75agent
  4. Tiras Сегодня, 20:30
    С иранцами одна проблема - они часто врут, как, например, с супер пупер самолётом, то фотошопят запуски итд
    Tiras
    1. Gavrohs Сегодня, 21:37
      Здесь есть и другая проблема, насколько продажа технологии производство бпла
      Searcher Mk 2 предусматривает передачу технологии третей стороне?!Но деньги не пахнут как известно!
      Gavrohs
  5. Gavrohs Сегодня, 20:30
    Да наладили-на форпост российский очень уж похож(40 летней давности)!Интересно получаеться wink
    Gavrohs
    1. _Jack_ Сегодня, 21:55
      А что Searcher (форпост) разве ударный? Маловат он для нормального ударного
      _Jack_
  6. КВУ-НСвД Сегодня, 20:32
    "Мохаджер-6" с высокоточными "умными" бомбами,
    Не наш ли Гефест там стоит ?
    объявил о способности Ирана производить различные типы боевых БПЛА с дальностью действия до 3 тыс. км.
    И это не хвастливое преувеличение! , а психологическое воздействие на противника! winked
    КВУ-НСвД
    1. prosto_rgb Сегодня, 21:08
      Цитата: КВУ-НСвД
      Не наш ли Гефест там стоит ?

      нет
      prosto_rgb
  7. Vadim851 Сегодня, 20:53
    Уж слишком попахивает преувеличением, в этом иранцы были уличены раньше. Но над БПЛА они работают, причём довольно успешно, но до Рипера им явно далековато. А пепелац дальностью до 1 тыс км с парочкой ПТУР вполне могли родить. Правда для ПВО и ВВС Израиля не сложная цель это.
    Vadim851
  8. профессор Сегодня, 20:56
    Иран наладил серийное производство тактических беспилотников "Мохаджер-6" с высокоточными "умными" бомбами, говорится в сообщении на сайте иранского министерства обороны.

    Уж очень сей исламский папелац на израильский дрон похож, а ракеты на Спайки. Чудо персидской копировальной техники. lol
    профессор
    1. cniza Сегодня, 21:02
      Вполне , но если будет работать , то какая разница .
      cniza
      1. профессор Сегодня, 21:08
        Цитата: cniza
        Вполне , но если будет работать , то какая разница .

        "Если..." Исламисты известны своей элементной базой, хайтеком и научной школой.
        профессор
        1. новичок Сегодня, 21:13
          ну профессор, это вам не кучка партизан, здесь работает целая гос машина. ну эл. база, так можно “слизать“, можно и купить.
          новичок
          1. профессор Сегодня, 21:51
            Цитата: новичок
            ну профессор, это вам не кучка партизан, здесь работает целая гос машина. ну эл. база, так можно “слизать“, можно и купить.

            А хоть две гос машины. Всего на черном рынке не купишь. Вот Россия поступила мудро и официально купила лицензию в Израиле на рабочую лошадку Сирии- Форпост.

            Цитата: Vadim851
            Работать то будет, большой вопрос как, причем как показывает практика, копия в 99% случаев хуже оригинала, тот же Китай, особенно раньше. Интересно посмотреть будет

            Нет. Китайские копии не редко лучше оригинала. Так например наш китайский филиал копирует наши станки и в итоге они получаются лучше оригинала. Секрет прост. На нас давят дабы мы выпустили прототип как можно быстрее, а у китайцев потом неограниченно времени на копирование и на устранение недостатков. Да и штат у них превосходит наш.
            профессор
            1. новичок Сегодня, 22:06
              ну если б у Ирана был ресурс в две гос. машины, вам было б очень плоха. да и причём тут чёрный рынок? да и что можно “слизать“ на чёрном рынке? я говорю о вполне решаемой задаче для спецслужб: хищение или покупка технологий других гос.тв. Израиль в этом случае тоже не исключение.
              новичок
    2. Геркулесыч Сегодня, 21:03
      Пусть и так, но ведь наладили выпуск! hi
      Геркулесыч
    3. КВУ-НСвД Сегодня, 21:05
      Так если оригинал хорош и хватает компетенций , то чтож не скопировать . Главное , чтобы копия была на уровне , а не суррогат
      КВУ-НСвД
    4. Vadim851 Сегодня, 21:45
      Работать то будет, большой вопрос как, причем как показывает практика, копия в 99% случаев хуже оригинала, тот же Китай, особенно раньше. Интересно посмотреть будет
      Vadim851
  9. Геркулесыч Сегодня, 21:06
    А мы свои протопопы или прототипы еще пять лет поиспытываем, забракуем и вторую группу, что проходит испытания, и начнем разробатывать третью группу! А пока своих нету, купим лицензию у китайцев или даже у иранцев!
    Геркулесыч
  10. Крановщик Нахамкинсон Сегодня, 21:15
    Это событие,очередной удар
    остро отточеным серпом,по
    тестикулам.....
    Молодец Иран.
    Теперь беня может закатить
    очередную истерику в ООН.
    Крановщик Нахамкинсон
  11. interprice Сегодня, 21:22
    А Иранцы не из робкого десятка оказались, хоть ы им и нагадили изрядно, но не сдаются, уважение таким государствам, тем более подходящий полигон для испытаний боем рядышком лежит, думаю такие технологии у них будут развиваться) Удачи Иранцы!
    interprice
  12. dvvv Сегодня, 21:47
    Ну элементная база там Кетай и все что можно там Кетай, благо нефть китайсы покупали при амерском эмбарго хоть и за полцены. А вот как это будет сбиваться нашими израильскими товарисчами вопрос интересный , очень.
    dvvv
  13. Slava333 Сегодня, 22:06
    Цитата: ОВР
    Думаешь,Влад?А я вот не уверен,что это только Израиля проблема-персы никогда нам друзьями не были,дед мой,Иоанн Феодорович,3 Георгия как раз на персидском фронте получил в 1 мировую. hi

    Извините, но в 1 мировую на персидском фронте воевали не с персами а с турками (персы были официально нейтралами но по факту невоюющими союзниками России).
    Slava333
  14. Vard Сегодня, 22:07
    Иранский Пежо 206... По качеству лучше французского... Так что могут...
    Vard
  15. юра харламов Сегодня, 22:11
    Иран оно же персы сдадут также быстро как и подружились.у России 2 союзника.все про них знают .александр3
    юра харламов
  16. юра харламов Сегодня, 22:22
    Наши когда сели ту22 у них .американцы предъявили .и мы оттуда убрались.
    юра харламов
  17. Дормидонт Сегодня, 22:34
    Работайте, братья!
    Дормидонт
  18. юра харламов Сегодня, 22:41
    Если б с Персии работали тоб не было щас сбитого су25
    юра харламов
  19. q75agent Сегодня, 22:42
    Российский военно-транспортный самолет Ан-72 (RF-72949) заметили на аэродроме Хатай в турецком районе Антакья, который граничит с сирийской провинцией Идлиб. Об этом сообщает Telegram-канал Directorate 4, отслеживающий ситуацию на Ближнем Востоке.

    Отмечается, что большая часть границы между странами с сирийской стороны контролируется боевиками.

    Канал связывает прибытие самолета именно в этот район Турции с инцидентом с российским штурмовиком Су-25, который был сбит в провинции Идлиб.
    q75agent
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