Иран наладил серийное производство БПЛА с высокоточным оружием

Иран наладил серийное производство тактических беспилотников "Мохаджер-6" с высокоточными "умными" бомбами, говорится в сообщении на сайте иранского министерства обороны.На церемонии открытия производства, состоявшейся в понедельник, присутствовал министр обороны Ирана Амир Хатами, назвавший БПЛА "Мохаджер-6" одним из важных достижений иранской оборонной промышленности. Он добавил, что новый беспилотник способен к длительным полетам, что позволяет ему выполнять задачи по рекогносцировке, наблюдению, а также оказывать поддержку при ведении боевых операций.«Мохаджер-6» является первыми БПЛА из серии «Мохаджер», который способен нести управляемое вооружение. Другая модификация этой серии «Мохаджер-4» уже применялась иранскими военными в ходе конфликтов в Сирии и Ираке. Кроме того, по неофициальным данным, эти аппараты поставлялись Ираном шиитской ливанской группировке «Хезболла».Ранее в 2014 году командующий военно-космическими силами КСИР генерал Амир Хаджизаде объявил о способности Ирана производить различные типы боевых БПЛА с дальностью действия до 3 тыс. км.