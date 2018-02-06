Американская империя отступает. Итоги первого года правления Трампа

Год назад Дональд Трамп стал хозяином Белого дома. За это время он и его оппоненты, увлекшись борьбой друг с другом, сумели сделать, казалось бы, невозможное. Они оставили Америку без большинства союзников, а их авторитет в мире стремительно падает по направлению к плинтусу.На днях социологическая служба Gallup подвела итоги исследования на тему "Согласие мира с глобальным лидерством Америки". Итоги обескуражили. В 2017 году глобальное лидерство США в мире поддерживали только 30% жителей планеты. Причем годом ранее данная цифра составляла 48%. Что же случилось, почему мир так резко разлюбил Америку?А случилось вот что. Президентом США стал Дональд Трамп, и американские элиты вступили в очень жесткое противостояние между собой. Мы отлично помним, как неожиданно проигравшие президентские выборы «демократы» решили далее просто мешать 45-му президенту Соединенных Штатов выполнять свою предвыборную программу. Невзирая на тот вред, который они приносят своей стране. Мы видели, как целый год они сражались друг с другом, как выливали на головы оппонентов отборные помои и даже привлекали к этому иностранных «партнеров». Как вы считаете, будет от этого расти к ним уважение? Конечно, нет.На последнем Давосе Джордж Сорос назвал нынешнего главу Белого дома недоразумением. Кто бы еще пару лет назад мог предположить нечто подобное? Американские политики сегодня словно с цепи сорвались и уничтожили последние табу в своей междоусобной борьбе. Стоит ли удивляться, что потеряли уважение к их президенту США и лидеры довольно влиятельных государств. Например, канцлер Германии Ангела Меркель решила проигнорировать Дональда Трампа и покинула форум сразу после своего выступления.Уже только слепой не видит, что во внешней политике у Вашингтона не все в порядке. Почти проигран Ближний Восток, огромные проблемы в Европе. Да и в Азии вследствие непоследовательности действий старой и новой администраций начала возникать неразбериха в отношениях к своим традиционным союзникам, Японии и Южной Корее. Они все с большим опасением смотрят в сторону Вашингтона и начали прорабатывать новые варианты обеспечения своей безопасности и соблюдения своих интересов в регионе и мире.И все это стало следствием того, что Дональд Трамп, вступив в должность, сразу начал ломать обамовские внешнеполитические схемы, а выстроить новые ему не дают фрондирующие американские конгрессмены. А что получается, когда глобальный лидер погружается в свои внутренние проблемы и перестает заниматься внешним миром? Правильно, на его место приходят новые.Сегодня мы все это отчетливо наблюдаем на Ближнем Востоке, в Европе и Азии. Россия, Китай и даже Иран с Турцией начали выпихивать Вашингтон с насиженных мест и выстраивают свою политику, не обращая внимания на позицию США. Катар, который еще недавно был простым орудием в руках Вашингтона, сегодня плотно идет в кильватере нового ближневосточного триумвирата России, Ирана и Турции. Даже Саудовская Аравия, столп американского влияния в регионе, начала с интересом посматривать в сторону Москвы и даже договариваться с ней. Немыслимые еще несколько лет назад события сегодня вдруг стали реальностью.Да и сама администрация Трампа делает все, чтобы мир учился обходиться без американцев. Он сам вышел из Тихоокеанской зоны свободной торговли и оборвал переговоры по созданию аналогичного образования с Европой. Да и все его публичные заявления можно интерпретировать только как нежелание США в дальнейшем тащить на себе бремя гегемонии.Именно против этого и выступают американские оппоненты Трампа, и именно это заставляет иностранцев менять свое отношение к Америке. Ничего личного, они просто приспосабливаются к новому мировому укладу, переход к которому уже, судя по всему, не остановить.Даже если после Дональда Трампа к власти вернутся его оппоненты, уже будет поздно спасать старый мировой порядок. К этому времени в общих чертах будет обозначена новая модель глобального мира, которая для большинства стран будет более удобной, выгодной и безопасной. А у США просто не хватит ни сил, ни влияния, чтобы ее сломать.И все это случилось только за первый год нахождения Трампа у власти. Что случится с американским влиянием за следующие три года подобного бардака, я даже боюсь себе представить. Одного только опасаюсь, чтобы американские элиты не увлеклись разборками и не уничтожили США, как это случилось с СССР 26 лет назад.