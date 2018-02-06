23:20 06 февраля

Американская империя отступает. Итоги первого года правления Трампа

Американская империя отступает. Итоги первого года правления Трампа


Год назад Дональд Трамп стал хозяином Белого дома. За это время он и его оппоненты, увлекшись борьбой друг с другом, сумели сделать, казалось бы, невозможное. Они оставили Америку без большинства союзников, а их авторитет в мире стремительно падает по направлению к плинтусу.

На днях социологическая служба Gallup подвела итоги исследования на тему "Согласие мира с глобальным лидерством Америки". Итоги обескуражили. В 2017 году глобальное лидерство США в мире поддерживали только 30% жителей планеты. Причем годом ранее данная цифра составляла 48%. Что же случилось, почему мир так резко разлюбил Америку?


Американский междусобойчик

А случилось вот что. Президентом США стал Дональд Трамп, и американские элиты вступили в очень жесткое противостояние между собой. Мы отлично помним, как неожиданно проигравшие президентские выборы «демократы» решили далее просто мешать 45-му президенту Соединенных Штатов выполнять свою предвыборную программу. Невзирая на тот вред, который они приносят своей стране. Мы видели, как целый год они сражались друг с другом, как выливали на головы оппонентов отборные помои и даже привлекали к этому иностранных «партнеров». Как вы считаете, будет от этого расти к ним уважение? Конечно, нет.



На последнем Давосе Джордж Сорос назвал нынешнего главу Белого дома недоразумением. Кто бы еще пару лет назад мог предположить нечто подобное? Американские политики сегодня словно с цепи сорвались и уничтожили последние табу в своей междоусобной борьбе. Стоит ли удивляться, что потеряли уважение к их президенту США и лидеры довольно влиятельных государств. Например, канцлер Германии Ангела Меркель решила проигнорировать Дональда Трампа и покинула форум сразу после своего выступления.

Мир уходит из-под ног

Уже только слепой не видит, что во внешней политике у Вашингтона не все в порядке. Почти проигран Ближний Восток, огромные проблемы в Европе. Да и в Азии вследствие непоследовательности действий старой и новой администраций начала возникать неразбериха в отношениях к своим традиционным союзникам, Японии и Южной Корее. Они все с большим опасением смотрят в сторону Вашингтона и начали прорабатывать новые варианты обеспечения своей безопасности и соблюдения своих интересов в регионе и мире.



И все это стало следствием того, что Дональд Трамп, вступив в должность, сразу начал ломать обамовские внешнеполитические схемы, а выстроить новые ему не дают фрондирующие американские конгрессмены. А что получается, когда глобальный лидер погружается в свои внутренние проблемы и перестает заниматься внешним миром? Правильно, на его место приходят новые.

Сегодня мы все это отчетливо наблюдаем на Ближнем Востоке, в Европе и Азии. Россия, Китай и даже Иран с Турцией начали выпихивать Вашингтон с насиженных мест и выстраивают свою политику, не обращая внимания на позицию США. Катар, который еще недавно был простым орудием в руках Вашингтона, сегодня плотно идет в кильватере нового ближневосточного триумвирата России, Ирана и Турции. Даже Саудовская Аравия, столп американского влияния в регионе, начала с интересом посматривать в сторону Москвы и даже договариваться с ней. Немыслимые еще несколько лет назад события сегодня вдруг стали реальностью.

Самоизоляция США

Да и сама администрация Трампа делает все, чтобы мир учился обходиться без американцев. Он сам вышел из Тихоокеанской зоны свободной торговли и оборвал переговоры по созданию аналогичного образования с Европой. Да и все его публичные заявления можно интерпретировать только как нежелание США в дальнейшем тащить на себе бремя гегемонии.



Именно против этого и выступают американские оппоненты Трампа, и именно это заставляет иностранцев менять свое отношение к Америке. Ничего личного, они просто приспосабливаются к новому мировому укладу, переход к которому уже, судя по всему, не остановить.

Дороги назад нет

Даже если после Дональда Трампа к власти вернутся его оппоненты, уже будет поздно спасать старый мировой порядок. К этому времени в общих чертах будет обозначена новая модель глобального мира, которая для большинства стран будет более удобной, выгодной и безопасной. А у США просто не хватит ни сил, ни влияния, чтобы ее сломать.

И все это случилось только за первый год нахождения Трампа у власти. Что случится с американским влиянием за следующие три года подобного бардака, я даже боюсь себе представить. Одного только опасаюсь, чтобы американские элиты не увлеклись разборками и не уничтожили США, как это случилось с СССР 26 лет назад.
Автор: Юрий Подоляка (Yurasumy)


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Комментарии 45

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  1. Комментарий был удален.
    1. Сержант71 Сегодня, 15:21
      "Скоро вашей Омерике кирдык!" (с) украинский иксперд и участник первого майдана Юра Подоляка wassat
      Сержант71
      1. Yurasumy Сегодня, 15:27
        Я написал Кирдык? В каком абзаце. Не надо за меня додумывать.
        Yurasumy
        1. В. Салама Сегодня, 22:13
          Одного только опасаюсь, чтобы американские элиты не увлеклись разборками и не уничтожили США, как это случилось с СССР 26 лет назад.
          Это что, проговорка по Фрейду? Я вот, например, не опасаюсь, а надеюсь. Достали уже эти американцы со своей демократией и гуманитарными бомбардировками. Но только надежда эта необоснованная пока: все элиты и всегда "грызлись", как пауки в банке и что? Кто развалился, СССР? Там причина другая была. Подумаешь - потеряли позиции. Погрызутся - наверстают и в других условиях, рано их сбрасывать со счетов. Если сами будем лохами, то можем и потерять наверстанное. Пока оптимизма мало на текущий момент.
          В. Салама
    2. Chertt Сегодня, 15:32
      "Что случится с американским влиянием за следующие три года подобного бардака, я даже боюсь себе представить"
      Не все могут смотреть в завтрашний день......А мы посмотрим уважаемый Юрий (Yurasumy) hi
      Chertt
      1. BerBer Сегодня, 16:38
        Наша проблема в том, что мы слишком оглядываемся на других. Нужно выстраивать свою зону комфорта, свою экономику. И тогда не надо будет думать о том, что будет с долларом, то бишь с Америкой. Нужно из России делать "тихую гавань" для промышленников всех стран. А рынки были и будут несмотря на смену платёжных средств. Ну там ракушки, или уран, или ещё что-то.
        Так что от развала США пострадают только держатели долларов.
        BerBer
        1. Chertt Сегодня, 16:46
          Все правильно,
          Цитата: BerBer
          мы слишком оглядываемся на других. Нужно выстраивать свою зону комфорта, свою экономику.

          Этим сейчас и занимаемся, другое дело, что это давно надо было сделать. Но Россия птица гордая, пока не пнешь (санкциями) не полетит.
          Chertt
          1. BerBer Сегодня, 16:59
            Рядом хороший пример. Если бы не они, наши любители холявы тоже бы выступали. А так, есть и положительное в украинском кризисе, как то расхотелось для многих, видя итоги.
            BerBer
            1. Chertt Сегодня, 17:09
              Цитата: BerBer
              Рядом хороший пример

              Жаль, что такой жесткий. Что не говорите, а два славянских народа удалось сделать врагами.
              Chertt
              1. смерш Сегодня, 20:07
                Ничего удивительного тут нет. У США с Британией давно очень непростые отношения. А это по сути когда-то был один народ.
                смерш
          2. Petr1968 Сегодня, 17:10
            Цитата: Chertt
            Этим сейчас и занимаемся, другое дело, что это давно надо было сделать. Но Россия птица гордая, пока не пнешь (санкциями) не полетит.

            18 лет? А еще говорят прибалты тормоза.
            Petr1968
            1. Chertt Сегодня, 17:13
              Цитата: Petr1968
              18 лет? А еще говорят прибалты тормоза

              Нет, просто такого мудреца как вы, в правительстве не было. Теперь с таким экспертом , Путину полегче станет
              Chertt
        2. APASUS Сегодня, 21:21
          Цитата: BerBer
          Наша проблема в том, что мы слишком оглядываемся на других.

          Мы не оглядываемся на других ,мы просто живем по правилам глобального мира ,вот в чем наша беда .Мы стали зависимы от глобализации.
          Цитата: BerBer
          Нужно из России делать "тихую гавань" для промышленников всех стран

          Мы и так проходной двор ,надо строить прежде свою экономику.Вот после санкций оказалось что мы продовольственные товары можем производить и сельхозтехнику выпускаем.Только надо повернуться лицом к производителю,а не только к ТЭК.
          Цитата: BerBer
          Так что от развала США пострадают только держатели долларов.

          От падения США пострадают все ,это прежде всего громадный рынок,вот почему Китай не идет на авантюры с обрушением США .Он хочет плавно заместить американцев .
          APASUS
  2. ROM1077 Сегодня, 15:19
    Цитата: ROM1077
    ОТЛИЧНАЯ НОВОСТЬ
    ROM1077
  3. parusnik Сегодня, 15:20
    Одного только опасаюсь, чтобы американские элиты не увлеклись разборками и не уничтожили США
    ,.....Друг друга, элиты возможно и постреляют,но страну не уничтожат..
    parusnik
    1. Chertt Сегодня, 15:24
      Цитата: parusnik
      Друг друга, элиты возможно и постреляют,но страну не уничтожат..

      Очень категоричное заявление. У вас астральная связь с Вангой ?
      Chertt
      1. parusnik Сегодня, 15:33
        Очень категоричное заявление
        ...А какими словами подтверждается категоричность? Словом возможно? Которое указывает на вероятность события и не более...
        parusnik
    2. BerBer Сегодня, 17:00
      Вспоминая историю основания этого государства, как то не верится, что всё у них пройдёт гладко. По моему это у них "Кольт" уровнял всех в правах.
      BerBer
      1. parusnik Сегодня, 18:11
        По моему это у них "Кольт" уровнял всех в правах.
        ...А ежели еще вспомнить, что из 45 президентов на 7-х были совершены покушения, причем 4-е закончились смертельным исходом...
        parusnik
  4. Лесс Сегодня, 15:23
    Одного только опасаюсь, чтобы американские элиты не увлеклись разборками и не уничтожили США, как это случилось с СССР 26 лет назад.
    Это ещё почему? Если сумеют сохранить ядрён батоны под контролем и в безопасности, то пущай себе разваливаются, я не против.
    Лесс
    1. dauria Сегодня, 17:55
      то пущай себе разваливаются, я не против.


      Хм, вторая экономика ( а во многом и первая). Развалится - все под обломками доллара окажемся. Мы уже не самодостаточные - просто часть долларовой системы. Не сдохнем, конечно, но хлеб без масла какое-то время лопать будем.
      dauria
      1. Лесс Сегодня, 18:31
        За удовольствие надо платить и хлеб без масла вполне приемлимая цена)
        Лесс
  5. Ivan.A Сегодня, 15:26
    Одного только опасаюсь, чтобы американские элиты не увлеклись разборками и не уничтожили США, как это случилось с СССР 26 лет назад.

    Опасаться точно не нужно.
    Нужно поддержать их в этом благом начинание. Весь мир вдохнет чистым воздухом! laughing
    Ivan.A
  6. BAI Сегодня, 15:52
    Самый главный итог года президентства Трампа - всему миру было наглядно показано, что президент не хозяин Америки, он может руководить только тогда, когда выполняет волю некоего "теневого правительства", которое и обладает реальной властью в Америке. Несогласные - пойдут по стопам Кеннеди. Только с кем теперь вести какие-либо переговоры?
    BAI
    1. alex122 Сегодня, 16:48
      Это называется демократия. Когда президент не прибрает власть к рукам имея карманную партию которая поддерживает все законы.
      alex122
      1. Igor Golov Сегодня, 20:27
        Это называется дурдом, а не демократия. Разве демократия не должна уважать выбор народа страны?
        Igor Golov
    2. Igor Golov Сегодня, 20:26
      С бывшими союзниками США. Другого выбора нет.
      Igor Golov
  7. А. Привалов Сегодня, 16:01
    Если честно, статья меня весьма удивила. Достаточно просто окинуть взглядом всю работу, которую инициировал Трамп, начиная с января 2017 года, чтобы убедиться в масштабности и важности его достижений.
    Для интересующихся, подробности тут:
    http://qoo.by/3NsB
    А. Привалов
    1. omit Сегодня, 18:41
      А. Привалов
      Для интересующихся, подробности тут:
      http://qoo.by/3NsB
      Трамп ещё и снизил налоги, а это главное.
      omit
  8. ротмистр Сегодня, 16:10
    "И все это случилось только за первый год нахождения Трампа у власти. Что случится с американским влиянием за следующие три года подобного бардака, я даже боюсь себе представить. Одного только опасаюсь, чтобы американские элиты не увлеклись разборками и не уничтожили США, как это случилось с СССР 26 лет назад. "
    Уважаемый автор, если вы не гражданин Америки и у вас там не лежат миллионы долларов - не бойтесь. Граждане США не боялись, когда рушился СССР, наоборот радовались. Давайте и мы подождем и если все получится , то порадуемся за США, когда развалится.
    ротмистр
    1. Petr1968 Сегодня, 17:12
      Цитата: ротмистр
      Давайте и мы подождем и если все получится , то порадуемся за США, когда развалится.

      Пока толстый сохнет, худой сдохнет. (народная мудрость)
      Petr1968
  9. turbris Сегодня, 17:22
    Все очень просто во взаимоотношениях стран в мире, даешь деньги - ты наш друг и мы тебя слушаем, не даешь деньги - мы будем искать того, кто дает или примкнем к тому, кто сильный. Таких государств-паразитов полно во всех частях света и Россия в этом неоднократно убеждалась, где наши друзья по соцлагерю? В мире есть не более десятка государств, способных проводить свою независимую политику, но и они утратили эту способность, став участниками различных блоков. Против гегемонии США сейчас в открытую выступает только Россия, но число недовольных множится и будет интересно посмотреть за дальнейшим развитием событий.
    turbris
    1. Кошкин Сегодня, 20:22
      Ежу понятно, если ы задавят Россию, то дальше будут поступать с другими странами по своему усмотрению, то есть, творить полный беспредел.
      Кошкин
  10. omit Сегодня, 18:38
    Трамп снизил налоги в США

    December 20th, 2017

    Обе палаты конгресса США приняли законопроект о налоговой реформе, предполагающий снижение ставки для бизнеса и физических лиц, сообщает Reuters. Теперь документ должен подписать президент Трамп. Сомнений в том что он его подпишет - нет никаких. Он подписывает все что ему приносят).

    Согласно закону, налоговая ставка для компаний составит 21% с 2018 года при 35% в настоящий момент.

    Для физических лиц, налоговые ставки также снижаются, и увеличивается сумма которая не подлежит налогообложению, и вычеты за детей. Для семейной пары которая подает совместную декларацию, первые $24 тысячи дохода в год облагаются нулевым налогом. За каждого ребенка они получат до $2000 в год. Так, например, при типичном для США семейном доходе в $100,000 в год, федеральный подоходный налог который заплатит семейная пара с двумя детьми составит не более $4739 в год (4,7%).
    omit
    1. А. Привалов Сегодня, 19:14
      Говорят, что эта налоговая реформа не столь однозначна.
      "Истина заключается в том, - пишет сильно недолюбливающая его Washington Post, - что в будущем году 8 американцев из 10 будут платить меньше налогов... И лишь 5% будут платить больше".
      Притом это меньшинство будет состоять в основном из зажиточных людей, которые получают больше 100 тысяч в год и владеют дорогими домами в штатах с высокими местными налогами, таких как Нью-Йорк.

      Но это горе или радость американцев в чистом виде. Россияне озабочены своими проблемами.
      А. Привалов
      1. Кошкин Сегодня, 20:20
        А что будет с национальным долгом?
        Кошкин
        1. А. Привалов Сегодня, 21:21
          Цитата: Кошкин
          А что будет с национальным долгом?

          А что с ним сделается? Будет себе, да и будет.
          Третьего дня он был 20 494 486 445 042,85 долларов.
          Тут можно полюбоваться на него он лайн: http://usdebtclock.org/

          Государственный долг по странам Европейского союза в процентах от ВВП:
          Франция — 93,5 %
          Германия — 78,4 %
          Португалия — 129,0 %
          Италия — 132,6 %
          Греция — 175,1 %
          Для сравнения: США — 116,4 % ВВП , Япония — 239,2 % ВВП

          Россияне удерживают в руках 100 млрд. зелёных.
          А. Привалов
  11. Morrrow Сегодня, 18:55
    На кого это рассчитано?
    Morrrow
  12. ЗВО Сегодня, 19:10
    Опять Этот Подоляка со своей альтернативной, а вернее больной фантазией.

    Даже американские военные ошалевают от того. как Трамп всех загибает.
    Он увеличивает свой военный бюджет.
    Он заставил увеличить военный бюджет Эуропцев почти в 2 раза. До требуемых 2% от ВВП.
    И многое другое.

    Только альтернативный подоляка ничего не видит
    ЗВО
  13. businessv Сегодня, 20:15
    Цитата: dauria
    Хм, вторая экономика ( а во многом и первая).

    Друзья, штаты живут по принципу "лучше быть богатым заёмщиком, чем бедным ростовщиком". 20 трл. $ долга! Как вы думаете, если бы Россия нарисовала себе хотя бы половину от той двадцатки платёжных бумаг, которые имели бы хождение во всём мире, закупила оборудование и спецов для работы на нём, на каком месте была бы её экономика?! На штаты работает весь мир, поэтому у них всё относительно неплохо. Как только закроются "филиалы" ФРС в крупнейших экономиках мира и для взаиморасчётов они перейдут на другую валюту, штатам будет сильно нехорошо.
    businessv
  14. Кошкин Сегодня, 20:19
    "Да и все его публичные заявления можно интерпретировать только как нежелание США в дальнейшем тащить на себе бремя гегемонии".

    А может быть США импотент: хочет, а не может?

    "Одного только опасаюсь, чтобы американские элиты не увлеклись разборками и не уничтожили США, как это случилось с СССР 26 лет назад".

    Не боись - будет всем от этого много лучше!
    Кошкин
  15. trump Сегодня, 21:37
    Цитата: смерш
    Ничего удивительного тут нет. У США с Британией давно очень непростые отношения. А это по сути когда-то был один народ.


    Вообще-то говорят , что США создали американцы, так как первые европейские поселенцы селились вдоль относительно небольшой территории побережья, их потомки, рожденные уже на континенте, те. американцы, которые не видели никогда европы , уже поэднее двинули на запад - ДИКИЙ ЗАПАД - если слышали
    trump
  16. Natalia777 Сегодня, 21:49
    Ни малейшего сожаления не вызывают проблемы США и если США развалятся и исчезнут с лица Земли, то совершится справедливость. Великий Вождь всех индейских племен Кагахи: - "Каждый честный американец, каждый гражданин США должен понимать, что паспорт гражданина США на самом деле является удостоверением личности палача, фашиста и члена СС. Это произошло потому, что такими их сделали президенты США – особенно два Буша, Клинтон, и Обама. Кроме того, я думаю, что США должны быть разрушены."
    Natalia777
    1. NF68 Сегодня, 22:02
      Цитата: Natalia777
      Ни малейшего сожаления не вызывают проблемы США и если США развалятся и исчезнут с лица Земли, то совершится справедливость. Великий Вождь всех индейских племен Кагахи: - "Каждый честный американец, каждый гражданин США должен понимать, что паспорт гражданина США на самом деле является удостоверением личности палача, фашиста и члена СС. Это произошло потому, что такими их сделали президенты США – особенно два Буша, Клинтон, и Обама. Кроме того, я думаю, что США должны быть разрушены."


      Только основная проблемма состоит в том, что США падая не просто потянут за собой черт знает сколько стран, но еще и по своей старой привычке, по стараются выжить за счет тех стран, которые они потянули за собой.
      NF68
  17. Natalia777 Сегодня, 21:53
    Цитата: Petr1968
    Цитата: Chertt
    Этим сейчас и занимаемся, другое дело, что это давно надо было сделать. Но Россия птица гордая, пока не пнешь (санкциями) не полетит.

    18 лет? А еще говорят прибалты тормоза.

    Для глобальных перемен в политике и истории 18 лет - это меньше секунды. А волшебной палочки как не было так и нет.
    Natalia777
  18. Natalia777 Сегодня, 21:59
    Цитата: Petr1968
    Цитата: ротмистр
    Давайте и мы подождем и если все получится , то порадуемся за США, когда развалится.

    Пока толстый сохнет, худой сдохнет. (народная мудрость)

    Толстый и надутый - разные вещи. Как видим, США - это большой мыльный пузырь. И он обязательно лопнет или сдуется. И похоже, что для США время "Х" подошло.
    Natalia777
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