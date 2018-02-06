«Убийца авианосцев». Китай испытал новую баллистическую противокорабельную ракету

Источники информации:

https://www.popmech.ru/weapon/news-408552-kitaycy-ispytali-unikalnuyu-raketu

http://rbase.new-factoria.ru/missile/wobb/df21/df21.shtml

http://www.militaryparitet.com/perevodnie/data/ic_perevodnie/6553

Материалы из открытых источников

В конце января 2018 года китайские военные провели испытания модернизированной ракеты DF-21D. По словам представителей Народно-освободительной армии Китая (НОАК), эффективность оружия удалось повысить, об этом сообщает китайский телеканал CCTV. В сюжете канала рассказывалось о том, что ракета была запущена с мобильной пусковой установки нового типа, которая в состоянии передвигаться и по бездорожью.DF-21D (DongFeng, переводится с китайского как «Восточный ветер») – это китайская твердотопливная двухступенчатая баллистическая ракета средней дальности. Уникальным данное оружие делает тот факт, что это первая и единственная в мире противокорабельная баллистическая ракета. Считается также, что DF-21D стала первой системой вооружений, которая в состоянии поражать движущиеся авианосные ударные группы (АУГ) противника на большом удалении с помощью наземных подвижных пусковых установок. Данная баллистическая ракета, которую уже называют «убийцей авианосцев», стоит на первом месте в рейтинге самого грозного оружия Китая, составленном специалистами Минобороны США. Стоит отметить, что в 1974 году в Советском Союзе разрабатывалась баллистическая ракета Р-27К аналогичного назначения, что и китайская ракета DF-21D, однако советская разработка так и не была принята на вооружение.Еще в августе 2010 года газета The Washington Times публиковала мнение аналитиков о том, что ракета «Восточный ветер» сможет пробить защиту лучших американских авианосцев и может стать первой угрозой для глобального господства ВМC США на море со времен холодной войны. В настоящее время американские военные пристально наблюдают за проводимыми в КНР испытаниями новых образцов ракетного оружия. Так в ноябре 2017 года, по информации американской разведки, в Китае в условиях секретности состоялись два летных испытания новой баллистической ракеты DF-17, которая была оснащена гиперзвуковым глайдером.Испытанная в конце января модернизированная противокорабельная баллистическая ракета DF-21D, которая, по предварительным данным, могла получить новый индекс – DF-21G, стала на 30 процентов мощнее прежней модификации. Кроме описания возросшей мощности и того, что для ракеты могла быть создана новая мобильная пусковая установка, китайские издания никакой дополнительной информации не приводят. Можно лишь отметить, что ранее китайские военные специалисты уже много раз выделяли уникальную систему перезарядки ракетного комплекса DF-21D, позволяющего произвести повторный пуск баллистической ракеты спустя несколько минут.Стоит отметить, что и о ракете DF-21D можно найти крайне небольшой объем достоверной информации, об испытаниях же модернизированной версии ракеты китайские средства массовой информации упомянули в буквальном смысле двумя строчками. Ракета DF-21D и установка для ее запуска впервые были показаны широкой публике лишь 3 сентября 2015 года. Они демонстрировались в Пекине в рамках большого военного парада, который был приурочен к 70-летию со дня окончания Второй мировой войны.Первоначально мобильный ракетный комплекс DF-21 средней дальности создавался для нанесения ударов по командным пунктам управления, административно-политическим центрам противника, а также небольшим площадным целям: морским портам, аэродромам, нефтяным и газовым терминалам, электростанциям. DF-21 создавалась как стратегическое оружие, но в дальнейшем данные баллистические ракеты средней дальности стали носителями не только ядерных (мощность боеголовки порядка 300 кт), но и обычных вооружений.Головным разработчиком китайского комплекса DF-21 стала Вторая Аэрокосмическая академия КНР, сегодня известная как China Changfeng Mechanics and Electronics Technology Academy (CCMETA). Данная академия входит в состав китайской аэрокосмической корпорации China Aerospace Science & Industry Corporation. Работы по созданию баллистической ракеты средней дальности активно велись в Китае с середины 1970-х годов. Они развивались параллельно с работами по созданию первой в стране твердотопливной ракеты для подводных лодок JL-1. В конструкции новой ракеты средней дальности DF-21 достаточно широко использовались наработки по корпусу и двигателю ракеты JL-1. Главным конструктором обеих ракет выступал Хуан Вэйлу. С технической точки зрения DF-21 – это двухступенчатая твердотопливная ракета, оснащенная отделяемой головной частью. DF-21 – первая китайская твердотопливная баллистическая ракета наземного базирования.Первые успешные летные испытания новой ракеты прошли в Китае 20 мая 1985 года. Еще через два года, в мае 1987 состоялись вторые летные испытания ракеты, испытания проводились на 25-й ракетной базе (Учжай). В 1988 году испытания комплекса DF-21 были успешно завершены, однако принятие новой ракеты на вооружение затянулось. В дальнейшем ракета непрерывно модернизировалась. В 1996 году была принята на вооружении модификация DF-21A с круговым вероятным отклонением 100-300 метров. В 2006 году была впервые показана ракета DF-21C с круговым вероятным отклонением, уменьшившимся до 30-40 метров. Наиболее современным серийным вариантом ракеты считается версия DF-21D, круговое вероятное отклонение которой составляет 30 метров, возможно, она еще точнее. По показателю КВО китайцы сравнялись с американской ракетой средней дальности MGM-31C Pershing II. Как и американский аналог, снятый с вооружения в 1989 году, китайская ракета получила маневрирующую головную часть. Специалисты даже отмечают, что они обладают схожими чертами.Маневрирующий боевой блок ракеты DF-21D может сочетаться с различными типами систем наведения на цель. Первоначальные данные для стрельбы могут выдаваться авиационной или спутниковой системами целеуказания, а также загоризонтными РЛС. Считается, что именно для обеспечения эффективного целеуказания своих противокорабельных баллистических ракет КНР ранее запустил в космос ряд спутников: 9 декабря 2009 года – оптико-электронный спутник Яогань-7; 14 декабря 2009 года – радиолокационный спутник с синтезированием апертуры Яогань-8; 5 марта 2010 года – серию из трех спутников морской радиоэлектронной разведки Яогань-9. В дальнейшем запуски данной серии китайских разведывательных спутников продолжились, последний запуск был осуществлен 24 ноября 2017 года, когда на орбиту было выведено три новых спутника.Предполагается, что на нисходящем участке траектории полета после отделения головной части ракеты DF-21D ее скорость достигает 10М. На пассивном участке полета наведение осуществляется при помощи радиолокационной ГСН с обработкой сигнала бортовой цифровой вычислительной системой. Судя по публикуемой сегодня информации, управление маневрирующей головной частью на этом участке полета осуществляется расположенными на ней аэродинамическими рулями и блоком газоструйной коррекции. Делать выводы о боевой эффективности и техническом совершенстве системы самонаведения китайской противокорабельной баллистической ракеты сложно, ввиду малого объема информации в открытом доступе. При этом можно предположить, что небольшое подлетное время (до 12 минут), большая скорость полета и большие углы пикирования головной части на цель делают задачу перехвата китайской ракеты очень сложной для всех существующих на данный момент времени противоракетных систем.Считается, что баллистическая противокорабельная ракета имеет массу до 15 тонн. Дальность ее полета оценивается в 1450 км. При этом некоторые специалисты считают, что она может достигать и 2700 км. В неядерном исполнении двухступенчатая ракета оснащается боевой частью с обычной взрывчаткой массой 500 кг. Считается, что этого достаточно для нанесения серьезных повреждений крупным надводным кораблям, в том числе авианосцам. Отдельные специалисты полагают, что для потопления авианосца будет достаточно одной такой ракеты.Отдельно можно отметить, что ракета DF-21 использовалась и в ходе проведения испытаний китайской системы противоспутникового оружия. К примеру, 11 января 2007 года мировые СМИ сообщили об успешном испытании данной системы. Модернизированная ракета DF-21 успешно вывела на околоземную орбиту специальный кинетический перехватчик KKV, который успешно поразил китайский же метеорологический спутник Fengyun 1C (FY-1C), ранее уже выведенный из эксплуатации. Сообщалось, что перехват цели был произведен на высоте 537 км над центральными районами КНР на встречном курсе и скорости 8 км/с.Считается, что позиционные районы развертывания противокорабельных баллистических ракет DF-21D расположены в горах Чанбайшань. Военные эксперты отмечают, что данные горы являются единственным местом в КНР, с которого баллистические противокорабельные ракеты могут охватить все ключевые цели в Японии. В случае возможного военного конфликта, противокорабельные баллистические ракеты смогут достаточно эффективно перекрыть все точки входа и выхода в Японское море, что позволит НОАК компенсировать сравнительную слабость своих военно-морских сил.Упомянутый выше горный хребет, который простирается вдоль северо-восточных китайских провинций Хэйлунцзян, Цзилинь и Ляонин, обеспечивает достаточно выгодную стратегическую позицию, которая позволяет НОАК диктовать свои условия в Восточно-Китайском море. Позиционные районы ракет в горах Чанбайшань дают китайским военным возможность контролировать на севере пролив Лаперуза, который разделяет южную часть российского острова Сахалин с северной частью японского острова Хоккайдо, а на юге – Цусимский пролив, соединяющий между собой Японское и Восточно-Китайское моря.Смысл расположения ракет DF-21D в горах Чанбайшань распространяется и на ограничение доступности Тайваня в ходе возможного военного конфликта. Ракеты, развернутые в северо-восточных и юго-восточных районах КНР могут выступать сдерживающим фактором против вмешательства США в случае возможного военного конфликта между соседями по Тайваньскому проливу. Ракета DF-21D, как и ее испытанная недавно модернизированная версия, существенно расширяют возможности Китая по противодействию морским операциям со стороны США вокруг Тайваня.