11:19 06 февраля
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Пилот штурмовика Су-25 докладывал на авиабазу "Хмеймим" о поразившей самолёт ракете

Пилот штурмовика Су-25 РФ майор Роман Филипов, как сообщают официальные источники, докладывал о поразившей самолёт ракете. При этом лётчик до последнего пытался держать самолёт в воздухе и в конечном итоге передал на авиабазу "Хмеймим" сообщение о катапультировании.

В Кремле прокомментировали события 3 февраля в сирийской провинции Идлиб, назвав российского лётчика настоящим героем, принявшим бой с террористами после катапультирования с борта поражённого ракетой ПЗРК штурмовика.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал и продолжающуюся операцию ВКС РФ в Сирийской Арабской Республике (цитата RT):
Когда президент Путин говорил о завершении активной стадии операции по поддержке Вооружённых сил Сирии в их контртеррористической работе, он говорил, что сохраняющийся и остающийся потенциал российских вооружённых сил в пунктах временного базирования достаточен для того, чтобы в случае необходимости наносить по террористам сокрушительный удар. Именно о таких точечных ударах речь и идёт.



Глава кремлёвской пресс-службы добавил:
Лётчик героически погиб, мы все соболезнуем родным и близким лётчика и гордимся нашими героями. Естественно, за этим трагическим происшествием последовали решительные действия по пресечению террористической активности.


Роман Филипов учился в воронежской школе №85, окончил Краснодарское высшее военное авиационное училище лётчиков, длительное время проходил службу в Приморье. Майор Филипов являлся призёром всеармейского конкурса «Авиадартс». У него остались жена и 4-летняя дочь.

Пилот штурмовика Су-25 докладывал на авиабазу "Хмеймим" о поразившей самолёт ракете


Российского офицера, погибшего в Сирии, представили к званию Герою России посмертно.

Использованы фотографии: Твиттер
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Комментарии 40

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  1. Лексус Сегодня, 05:40
    Лётчик действовал грамотно и исполнил свой долг до конца. Низкий поклон и искренние соболезнования родителям, воспитавшим Героя. hi
    Лексус
    1. Каракурт Сегодня, 06:32
      За Вас пацаны!!! ---Какие слова , одна месть и презрение к страху----До слез !!!! crying
      Каракурт
    2. Венд Сегодня, 09:08
      Война без погибших не бывает. Первыми уходят лучшие. На одного героя в России стало меньше. Низкий поклон родителям!
      Венд
  2. Геркулесыч Сегодня, 05:58
    Теперь бы выяснить, откуда эти ПЗРК, и спросить, жестоко, по мужски, за самолет и за пилота!
    Геркулесыч
    1. сибиралт Сегодня, 06:07
      Одно понятно, что попал он в засаду, как и первый погибший пилот в Турции. Маршрут полетов был известен, съемки попадания и падения самолета, а затем планируемое пленение, всё было подготовлено, как и в первом случае. Так что, почерк турецкий. Однако, "турецкий поток" важнее жизни наших пилотов. winked
      сибиралт
      1. НасРать Сегодня, 08:37
        Эта история для меня показала, что для патрулирования нужны ударные беспилотники... Металл бы мог быть и сбит, но герой был бы с семьёй...

        И к чему тут приплетать "турецкий поток"? На смерти пилота сейчас начнут конспирологию "продвигать"...ни чести, ни совести...

        У Вас есть точная информация, не домыслы...а достоверная информация?
        НасРать
  3. a.s.zzz888 Сегодня, 06:07
    Роман Филипов учился в воронежской школе №85, окончил Краснодарское высшее военное авиационное училище лётчиков, длительное время проходил службу в Приморье.

    Коллектив школы ходатайствует о присвоении им. Р.Филипова. Во Владивостоке ходатайствуют перед мэрией о названии одной из улиц города, в честь Героя России.
    Российский офицер - и этим сказано ВСЁ!!!
    Преклоняюсь перед подвигом Романа!!!soldier
    a.s.zzz888
  4. ДЕДПИХТО Сегодня, 06:43
    [iПилот штурмовика Су-25 РФ майор Роман Филипов, как сообщают официальные источники, докладывал о поразившей самолёт ракете. При этом лётчик до последнего пытался держать самолёт в воздухе и в конечном итоге передал на авиабазу "Хмеймим" сообщение о катапультировании.][/i]
    Сколько-же времени прошло с момента попадания ракеты( по выдержке из оф.источника рация была исправна и летчик сразу сообщил,что атакован и ведет подбитую машину в сторону своих) до момента катапультирования + наземный бой в одиночку.И когда подняли людей на выручку? request Блин,одни вопросы recourse
    ДЕДПИХТО
    1. Stas157 Сегодня, 06:57
      Даже не пытались спасти, хотя технически это было возможно. Место приземления летчика всёго 7 км до дислокации сирийских войск. И если бы там на подстраховке дежурили пара Ми-24, то смогли бы забрать летчика уже в момент приземления.
      Stas157
      1. sdc_alex Сегодня, 07:20
        Цитата: Stas157
        если бы там на подстраховке дежурили пара Ми-24, то смогли бы забрать летчика уже в момент приземления.

        Летчик успел передать, что по нему отработал ПЗРК... поэтому, как мне кажется, посылать вертолет с командой именно к месту падения - чревато риском потерять там еще и вертолет... к тому же это ведь сирийская армия, а не наша и вряд ли они вообще знали план полета этого самолета, а потому и не были готовы... да и сколько мог длиться наземный бой приземлившегося пилота с чертями??? несколько минут? не думаю, что он там аки ковбой с АПСом прыгал, уничтожая несметные полчища нечисти в течении нескольких часов.
        sdc_alex
        1. Stas157 Сегодня, 08:20
          Цитата: sdc_alex
          Летчик успел передать, что по нему отработал ПЗРК... поэтому, как мне кажется, посылать вертолет с командой именно к месту падения - чревато риском потерять там еще и вертолет.

          У ПЗРК радиус действия не большой, а пилот приземлился в стороне от стрелка. Если уж приняли решение, что можно летать на высоте менее 5 км, то в этом случае можно для вертолета сделать исключение, чтобы он мог спасти пилота. Тем более вертолеты, там и так везде летают. План полета самолета могли знать вертолетчики, для того чтобы быть на подхвате в 7 км на дислокации сирийской армии. Лететь там до пилота 3 минуты. Боевики и добежать не успели бы.
          Stas157
        2. Навигатор 1 Сегодня, 08:31
          Не нужно иронии. У Изролитян подразделение 669 занимается освобождением не то чтобы живых, а погибших военнослужащих и гражданских лиц . С применением силовых операций , не договориваются чтобы турки оказали содействие по доставке тела . Я уже не говорю по поводу живых военнослужащих Израиля. Кстати во время эвакуации не один раненый не погиб на борту вертолёта. А тут авган , первая чеченская, вторая чеченская, в Сирии сидим два года и не черта не можем организовать службу ПСС. Обидно за державу и стыдно.
          Навигатор 1
      2. влад66 Сегодня, 08:32
        Цитата: Stas157
        Даже не пытались спасти, хотя технически это было возможно.

        За такие слова личика бьют и не спрашивают фамилии,очень правильно делают yes кстати.
        Цитата: Stas157
        Место приземления летчика всёго 7 км до дислокации сирийских войск.

        А до бабахов всего несколько сотен метров,местность густонаселенная и недружественная .
        Цитата: Stas157
        И если бы там на подстраховке дежурили пара Ми-24,

        То потеряли бы и пару МИ-24.
        Цитата: sdc_alex
        а желательно несколько групп, каждая из которых будет с земли сопровождать полет каждого самолета.

        Коллега,тут уже звучали предложения от военов-Панцирь-С к крыльям подвешивать. hi
        влад66
        1. Stas157 Сегодня, 08:48
          Цитата: влад66
          За такие слова личика бьют и не спрашивают фамилии,очень правильно делают yes кстати.

          Когда пилота спасти не смогли. Не пытались! Остается только рот затыкать. А история меж тем повторяется.
          Цитата: влад66
          То потеряли бы и пару МИ-24.

          Зачем они вообще там, если не ради таких случаев? Как же они в других местах летают, или может страховка у них имеется от пресловутого ПЗРК? Повторяю. Если разрешили штурмовку на малых высотах, где есть риск поймать ПЗРК, должны были разрешить и спасательную операцию на вертолетах. Или надо было не разрешать ничего.
          Риск потерять вертолет всегда имеется, на то она и война. Но, как говорится сам погибай, а товарища выручай! Ни у кого наверное не повернется язык обвинить, что во время спасательной операции, был потерян вертолет и погиб Саша Позынич. Я не слышал, чтобы кто то говорил, что зря спасали штурмана Су-24.
          Stas157
          1. влад66 Сегодня, 08:51
            Цитата: Stas157
            Если разрешили штурмовку на малых высотах, где есть риск поймать ПЗРК, должны были разрешить и спасательную операцию на вертолетах

            Читаем внимательно и думаем,а не лозунги орем.
            Цитата: влад66
            А до бабахов всего несколько сотен метров,местность густонаселенная и недружественная
            влад66
            1. Stas157 Сегодня, 09:15
              Цитата: влад66
              Читаем внимательно и думаем,а не лозунги орем.
              Цитата: влад66
              А до бабахов всего несколько сотен метров,местность густонаселенная и недружественная

              А что, на штурмовку отправляют еще и в другие местности, в дружественные?
              Stas157
          2. sdc_alex Сегодня, 09:28
            "Спасти рядового Райена" смотрели? Так вот там американцы, из-за одного бойца положили не меньше роты.... но это кино...
            sdc_alex
          3. sdc_alex Сегодня, 10:24
            Цитата: Stas157
            Я не слышал, чтобы кто то говорил, что зря спасали штурмана Су-24.

            А я слышал, что спасательную операцию плохо спланировали и организовали... поэтому и потеряли вертолет и отличного бойца - Александра Позынича. Подобные операции планировать надо, а не мчаться "с шашкой нагало" и ради спасения одной жизни терять несколько других.... это все люди, живые, их терять вообще не надо.
            sdc_alex
            1. Stas157 Сегодня, 10:36
              Цитата: sdc_alex
              Подобные операции планировать надо, а не мчаться "с шашкой нагало"

              Моя основная мысль была, как раз про это. Было бы хорошо, если бы Су-25 прикрывали, и он был оборудован системами РЭБ, как последние модификации. Было бы хорошо, если бы спланировали дежурство спасательных вертолетов дежуривших недалеко в зоне занимаемой сирийской армией. Не думаю, что например израильтяне, в подобном случае, не предприняли также ничего, чтобы спасти своего сбитого летчика.
              Да, еще срочно нужно спланировать ударный БПЛА, который может производить штурмовку НУРСами движущиеся цели, для того чтобы не было необходимости рисковать пацанами.
              Stas157
    2. sdc_alex Сегодня, 06:58
      Цитата: ДЕДПИХТО
      Сколько-же времени прошло с момента попадания ракеты( по выдержке из оф.источника рация была исправна и летчик сразу сообщил,что атакован и ведет подбитую машину в сторону своих) до момента катапультирования + наземный бой в одиночку.И когда подняли людей на выручку?


      не думаю, что больше 5-10 мин. А скорее всего меньше. За это время поднять людей, погрузить, перебросить в нужное место и пробиться к месту падения, не потеряв при этом средство доставки команды спасения да и саму команду (как это было с Пешковым) - вряд ли реально....

      А черти, сбившие самолет, при любом раскладе находились ближе к месту падения.... как минимум в пределах видимости... т.к., на сколько я понимаю, ПЗРК иначе не работает.
      sdc_alex
      1. ДЕДПИХТО Сегодня, 07:56
        Цитата: sdc_alex
        За это время поднять людей, погрузить, перебросить в нужное место и пробиться к месту падения,

        А я по своей простоте думал, что ежели наша авиация на боевом вылете, так и группа спасения должна быть наготове,в полной боевой,на расстоянии быстрого подскока к месту проведения операции авиацией...а оно вона как belay
        ДЕДПИХТО
        1. sdc_alex Сегодня, 08:20
          а желательно несколько групп, каждая из которых будет с земли сопровождать полет каждого самолета.. wink

          а если честно, то группа то наверняка есть и даже в полной боевой и на готове, но все равно нужно время.... и ни как не 5-10 мин.
          sdc_alex
          1. ДЕДПИХТО Сегодня, 08:39
            Мда,работу дронов приходится выполнять людям,где пешком а где на подводах...и гибнуть sad
            ДЕДПИХТО
            1. sdc_alex Сегодня, 09:46
              да.... да звездных воин и боевых дронов нам еще далеко.... к сожалению. и поэтому эту тяжелую работу приходится делать людям.
              sdc_alex
              1. ДЕДПИХТО Сегодня, 09:53
                В Иране так не думают и БПЛА у них уже есть,причем серийное производство а не опытные,штучные модели...другая галактика?
                ДЕДПИХТО
                1. sdc_alex Сегодня, 10:00
                  то то я смотрю в Сирии сплошь иранские БПЛА бороздят просторы сирийского неба, все видят, все знают, за всем следят... и даже бомбят. hi
                  sdc_alex
                  1. ДЕДПИХТО Сегодня, 10:17
                    Ну хорошо,иранские пока не бороздят,но это дело ближайшего времени,так что увидите..с конвейера в небо путь гораздо ближе,чем с бумаги.. hi
                    ДЕДПИХТО
    3. voyaka uh Сегодня, 11:19
      Не было даже попытки спасательной операции, хотя
      знали время и место поражения самолета и приземления летчика. negative
      voyaka uh
  5. Alex_K Сегодня, 07:28
    Летчику вечная память. Настоящий герой! А вот почему посылают на мониторинг устаревшие штурмовики, когда во всем мире эту функцию выполняют беспилотники, вот это не понятно. Китай и даже Иран давно освоили эти технологии, а нам дешевле отправить на верную смерть пилота. А самое главное вряд ли кто за это ответит.
    Alex_K
    1. sdc_alex Сегодня, 09:55
      Цитата: Alex_K
      когда во всем мире эту функцию выполняют беспилотники

      Сирия - это не весь мир...
      Цитата: Alex_K
      Китай и даже Иран давно освоили эти технологии

      покажите нам китайские и иранские беспилотники над зоной боевых действий, в Сирии.

      "Мониторинг" - очень не конкретное понятие, Су-25 - не разведывательный самолет и "мониторить" местность он может только своим штатным вооружением, чем, скорее всего, он там и занимался...
      А вот на счет малых высот - я не пилот и в авиации не силен, но, по моему, штурмовик в принципе, может работать только с малых высот. Он ведь не бомбардировщик.... хотя может и ошибаюсь.
      sdc_alex
  6. groks Сегодня, 08:01
    Земляк оказывается. Причём дважды земляк.
    groks
  7. Hariton Laptev Сегодня, 08:30
    Цитата: sdc_alex
    А черти, сбившие самолет, при любом раскладе находились ближе к месту падения.... как минимум в пределах видимости... т.к., на сколько я понимаю, ПЗРК иначе не работает.

    Плюс они все на джипах так что им добраться к месту приземления было вообще делом двух трех минут.
    Hariton Laptev
  8. юра харламов Сегодня, 08:52
    Какое патрулирование?очнитесь!вопрос другой.какой их отправил работать нурсами с этих высот в этот район.
    юра харламов
  9. К-50 Сегодня, 08:58
    Земля пухом, Воин!!!
    К-50
  10. юра харламов Сегодня, 09:06
    Б.я.слов нет.угробили парня .даже ПСС не подняли.высокоточный удар .30 боевиков.
    юра харламов
    1. sdc_alex Сегодня, 09:23
      Цитата: юра харламов
      даже ПСС не подняли

      точно не подняли? сами видели?

      писали где то инфу, что пилот запрашивал удар авиации по своим координатам.... т.е. связь с ним была и ситуацию с земли он докладывал... хотя кто его знает. я там тоже не был.
      sdc_alex
  11. AKsvlad047 Сегодня, 09:11
    Летчик заслужено представлен к званию Героя России! Он тот на кого должны все равняться! Но блин мне не понятно почему его сбили? Почему не сработали все системы защиты? Если он докладывал, что атакован, то успел ее увидеть, а значит: отстрелить тепловые ловушки, включить систему РЭБ, провести противоракетный маневр! И все равно его сбили!!! Когда узнаем, что это за ПЗРК, тогда и получим ответы, кто наш враг! Хатя я думаю там друзей и нет!!! Кто слышал, что за ПЗРК был применен????
    AKsvlad047
  12. Корсар0304 Сегодня, 09:47
    Много вопросов, очень много... И первый из них - откуда у чертей современные ПЗРК
    Корсар0304
  13. Опер Сегодня, 10:09
    Здесь да и на других ресурсах столько настоящих суперпупер профи!!! Столько специалистов высочайшей категории разбирающихся в самых мельчайших тонкостях всех сфер военной науки и боевого применения любого вида оружия начиная от рогатки до штурмовика! Такой потенциал ума да, что там ума - гениальности в каждой строчке!!! Действительно и куда смотрит власть?! Не надо далеко за гениями ходить. Вот прямо с Военного обозрения и из этого самого обсуждения взять человек 5-ть! Да это я загнул! Трех хватит и все! Вообще все! Все враги сдадутся! И не только в Сирии! И русские солдаты на войне гибнуть перестанут! И генштаб весь сразу распустят! Зачем он вообще нужен?! Одного умника можно еще в МОК направить, чтобы Бах извинился! А известного здесь гения с армянской аватаркой в Турцию! Чтобы никакого турецкого потока мы не строили вообще! Пусть турки просто так платят! Ну конечно после того, как гору Арарат Армении вернут и контрибуцию армянам выплатят!
    Ну а если серьезно, то я сейчас постараюсь подобрать пару характеристик этим умникам из нормативной лексики. Из ненормативной боюсь и начинать, т.к.закончу вероятно только к вечеру. Так вот. Самые безобидные из этих умников это просто дураки! Ну человек и все! Ему искренне кажется, что он все знает и главное знает как! На таких внимания не надо обращать, а если сильно надоедают просто послать нах отсюда! Другая категория гениев вопрос куда сложнее! Они всегда тут, как тут при любом значимом событии! Будь то событие радостное или нет они обязательно брызнут своим ядом! Я помню, когда в Москве только начинали строить комплекс на Поклонной горе, как они визжали!!!!! "Какой музей? Какие храмы?! Какой патриотизм?! Вы голодранцы - накормите за эти деньги пенсионеров!!!!! Какой вам патриотизм!!!!!" Понимаете, это отъявленные подлецы и подонки! Они всегда стараются уколоть людей в самое больное, ковырнуть своим грязным коготком еще не зажившую рану! Погиб русский летчик. Настоящий русский человек и офицер! И как погиб! Это тот случай, когда в нашем народе говорят - на миру и смерть красна! Все нормальные люди глубоко скорбят и одновременно гордятся! Да, эти два чувства скорби и гордости переполняют сейчас всех НАШИХ людей! От всей души хочется сказать какие то теплые слова родным героя!
    Обнять их и хоть чем то помочь. Вообще хочется сделать, что то хорошее. С каждым таким искренним геройским примером мы все становимся лучше! Потому, что это и есть пример всем нам! Как нужно жить, как поступать, как родину любить! И вот этого эти выродки жутко боятся. Они под плаксивые лукавые всхлипы и здесь пытаются нагадить! И здесь они пытаются посеять смуту и сомнения. Они моментально находят виноватых - "Путин, власть вообще, командование, якобы старые самолеты и вообще мол спасать не спешили ... И мол жив был бы геройский парень если бы не в такой стране родился..." Да нет гниды! Это вот как раз наша русская земля рождает таких ребят! И погиб он не за себя лично! Он сказал за что и Божьим Проведением мы знаем эти слова и это вам он их сказал в тоже том числе лукавые умники - ЭТО ВАМ ЗА ПАЦАНОВ! Для русского человека всегда было важно стремление к справедливости! Всегда было важно жить в великой стране России! Вот этого жутко боятся все эти картавые гениальности! Они всегда спекулируют на нашем горе и еще больше на нашей гордости! Может хватит это терпеть пацаны?!
    Опер
    1. AUL Сегодня, 11:18
      Зря ёрничаете, Опер! Здесь, на ВО, не только школота и штатные пропагандисты водятся. Много народа, который суть вопроса знает не по фильмам и книжкам, а изучил своим потом, мозолями и синяками. Так что ирония ваша неуместна. А то получается - все дуpаки, а Опер - в белом фраке!
      AUL
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