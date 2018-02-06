Пилот штурмовика Су-25 докладывал на авиабазу "Хмеймим" о поразившей самолёт ракете

Когда президент Путин говорил о завершении активной стадии операции по поддержке Вооружённых сил Сирии в их контртеррористической работе, он говорил, что сохраняющийся и остающийся потенциал российских вооружённых сил в пунктах временного базирования достаточен для того, чтобы в случае необходимости наносить по террористам сокрушительный удар. Именно о таких точечных ударах речь и идёт.

Лётчик героически погиб, мы все соболезнуем родным и близким лётчика и гордимся нашими героями. Естественно, за этим трагическим происшествием последовали решительные действия по пресечению террористической активности.