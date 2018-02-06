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Пилот штурмовика Су-25 докладывал на авиабазу "Хмеймим" о поразившей самолёт ракете
Пилот штурмовика Су-25 РФ майор Роман Филипов, как сообщают официальные источники, докладывал о поразившей самолёт ракете. При этом лётчик до последнего пытался держать самолёт в воздухе и в конечном итоге передал на авиабазу "Хмеймим" сообщение о катапультировании.
В Кремле прокомментировали события 3 февраля в сирийской провинции Идлиб, назвав российского лётчика настоящим героем, принявшим бой с террористами после катапультирования с борта поражённого ракетой ПЗРК штурмовика.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал и продолжающуюся операцию ВКС РФ в Сирийской Арабской Республике (цитата RT):
Глава кремлёвской пресс-службы добавил:
Роман Филипов учился в воронежской школе №85, окончил Краснодарское высшее военное авиационное училище лётчиков, длительное время проходил службу в Приморье. Майор Филипов являлся призёром всеармейского конкурса «Авиадартс». У него остались жена и 4-летняя дочь.
Российского офицера, погибшего в Сирии, представили к званию Герою России посмертно.
В Кремле прокомментировали события 3 февраля в сирийской провинции Идлиб, назвав российского лётчика настоящим героем, принявшим бой с террористами после катапультирования с борта поражённого ракетой ПЗРК штурмовика.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал и продолжающуюся операцию ВКС РФ в Сирийской Арабской Республике (цитата RT):
Когда президент Путин говорил о завершении активной стадии операции по поддержке Вооружённых сил Сирии в их контртеррористической работе, он говорил, что сохраняющийся и остающийся потенциал российских вооружённых сил в пунктах временного базирования достаточен для того, чтобы в случае необходимости наносить по террористам сокрушительный удар. Именно о таких точечных ударах речь и идёт.
Глава кремлёвской пресс-службы добавил:
Лётчик героически погиб, мы все соболезнуем родным и близким лётчика и гордимся нашими героями. Естественно, за этим трагическим происшествием последовали решительные действия по пресечению террористической активности.
Роман Филипов учился в воронежской школе №85, окончил Краснодарское высшее военное авиационное училище лётчиков, длительное время проходил службу в Приморье. Майор Филипов являлся призёром всеармейского конкурса «Авиадартс». У него остались жена и 4-летняя дочь.
Российского офицера, погибшего в Сирии, представили к званию Герою России посмертно.
Использованы фотографии: Твиттер
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