Венгрия: Миссию ОБСЕ нужно распространить и на западную часть Украины

Официальный Будапешт ожидает, что власти Украины найдут преступников и в ближайшее время установят мотивы нападения (на венгерскую общественную организацию). Мы ожидаем от украинских властей гарантий безопасности венгров Закарпатья.

Венгерское правительство распространило информацию по поводу инициативы, связанной с украинской Закарпатской областью. В Будапеште обращаются к ОБСЕ с призывом ввести на Закарпатье миссию наблюдателей этой организации. Такое предложение в штаб-квартиру ОБСЕ поступило в связи с нападением на представительство Общества венгерской культуры Закарпатья в Ужгороде.Из сообщения:Далее добавлено, что венгерская инициатива и ранее состояла в том, чтобы миссия ОБСЕ вела свою работу не только на территории Донбасса, но и на западе Украины.Реакция венгерского правительства связана с тем, что в минувшее воскресенье неизвестные осуществили поджог здания Закарпатского союза венгров, используя «коктейль Молотова». В украинских СМИ тут же было объявлено, что имела место «антиукраинская провокация».Напомним, что Закарпатский союз венгров активно выступает за сохранение в Закарпатской области обучения в венгерских школах на родном языке, что фактически отметает новый украинский закон об образовании.