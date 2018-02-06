11:15 06 февраля
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Венгрия: Миссию ОБСЕ нужно распространить и на западную часть Украины

Венгерское правительство распространило информацию по поводу инициативы, связанной с украинской Закарпатской областью. В Будапеште обращаются к ОБСЕ с призывом ввести на Закарпатье миссию наблюдателей этой организации. Такое предложение в штаб-квартиру ОБСЕ поступило в связи с нападением на представительство Общества венгерской культуры Закарпатья в Ужгороде.

Из сообщения:
Официальный Будапешт ожидает, что власти Украины найдут преступников и в ближайшее время установят мотивы нападения (на венгерскую общественную организацию). Мы ожидаем от украинских властей гарантий безопасности венгров Закарпатья.


Далее добавлено, что венгерская инициатива и ранее состояла в том, чтобы миссия ОБСЕ вела свою работу не только на территории Донбасса, но и на западе Украины.


Реакция венгерского правительства связана с тем, что в минувшее воскресенье неизвестные осуществили поджог здания Закарпатского союза венгров, используя «коктейль Молотова». В украинских СМИ тут же было объявлено, что имела место «антиукраинская провокация».

Венгрия: Миссию ОБСЕ нужно распространить и на западную часть Украины


Напомним, что Закарпатский союз венгров активно выступает за сохранение в Закарпатской области обучения в венгерских школах на родном языке, что фактически отметает новый украинский закон об образовании.

Использованы фотографии: uzhgorod.in
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Комментарии 26

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  1. Геркулесыч Сегодня, 06:00
    Ставлю венгров в известность что в ОБСЕ набирают исключительно дифективов -только слепых и глухих!
    Геркулесыч
    1. Лексус Сегодня, 06:06
      Геркулесыч hi
      в ОБСЕ набирают исключительно дифективов -только слепых и глухих!

      У них зрение и слух полностью восстановятся, если сзади наших миротворцев в изготовке к стрельбе поставить.
      Лексус
      1. Геркулесыч Сегодня, 06:50
        Лексус hi -Только живительная пуля в мягкую часть тела ОБСЕшника может вернуть им зрение, и то ненадолго!
        Геркулесыч
        1. Лексус Сегодня, 07:02
          Только живительная пуля в мягкую часть тела ОБСЕшника может вернуть им зрение, и то ненадолго!

          Им и без огнестрела будет "жарко", а главное поделом.
          Лексус
    2. влад66 Сегодня, 08:36
      В Будапеште обращаются к ОБСЕ с призывом ввести на Закарпатье миссию наблюдателей этой организации

      Сначала нужно венграм хохлов в котел загнать,потом съездить в Минск и будет им счастье. yes
      влад66
    3. Житель Урала Сегодня, 11:10
      Уверяю - в Закарпатье ОБСЕшники зрячие будут работать, ведь Венгрия в глазах Европы стоит на несколько ступеней выше на лестнице Дарвина, чем Украина.
      Житель Урала
  2. Горный стрелок Сегодня, 06:00
    Вот это поворот! А что? Венгры, хорошее начало. А поляки "миротворцев" во Львов введут, пару дивизий, с танками и средствами усиления... И будет ВНА тихо, как на кладбище!
    Горный стрелок
    1. Геркулесыч Сегодня, 06:05
      "А на кладбище, все спокойненько, исключительная благодать " lol laughing ПС -Приветствую hi лучшего из Горных Стрелков soldier !
      Геркулесыч
      1. Горный стрелок Сегодня, 06:36
        СПС! Взаимное наше вам hi
        Горный стрелок
  3. Геркулесыч Сегодня, 06:03
    Венграм, как и румынам, нужно скооперироваться, и закрыть укроине дорогу в Евросоюз, из за закона о языке! Короче, придержать укроину за язык! negative
    Геркулесыч
    1. Ушлый_башкорт Сегодня, 06:58
      Им дорога в ЕС и так закрыта. Дали рядом постоять только.
      Ушлый_башкорт
      1. Лелёк Сегодня, 09:08
        Цитата: Ушлый_башкорт
        Им дорога в ЕС и так закрыта. Дали рядом постоять только.

        hi
        В сейме Польши прорабатывается обращение в ЕП об отмене безвизового режима для граждан "незалежной". И ведь могут настоять.
        Лелёк
    2. влад66 Сегодня, 08:48
      Цитата: Геркулесыч
      и закрыть укроине дорогу в Евросоюз, из за закона о языке!

      Геркулесыч hi Венгры давно уж услышали вас,сказали сделают все возможное и невозможное,что бы в ЕС Украины и рядом не стояло,дело в том что и ЕС Украина нужна лишь как рынок сбыта.своего залежалого товара и ни о каком членстве даже речи не идет. hi
      влад66
  4. Лексус Сегодня, 06:03
    Можно увеличить группировку российских миротворцев в Приднестровье, и часть из них потом на западную границу руины перебросить. При эпидемии бешенства очень важны карантинные мероприятия.
    Лексус
  5. a.s.zzz888 Сегодня, 06:14
    Официальный Будапешт ожидает, что власти Украины найдут преступников и в ближайшее время установят мотивы нападения (на венгерскую общественную организацию). Мы ожидаем от украинских властей гарантий безопасности венгров Закарпатья.

    Ну это товарищи венгры погорячились! Никто не будет искать бандюг, а тем более наказывать, хотя они там особо и не скрываются. Укронацизм - и этим сказано ВСЁ!
    a.s.zzz888
    1. oldzek Сегодня, 10:34
      а я думаю что найдут но только далеко на востоке краины.а может и вообще за её пределами.
      oldzek
  6. XII легион Сегодня, 06:15
    Лучше распространить на территорию Венгрии
    XII легион
  7. лысова Сегодня, 06:27
    Спасение утопающих - дело самих утопающих. Зачем искать правду в дурдоме - дохлый номер.
    лысова
  8. rotmistr60 Сегодня, 06:42
    ОБСЕ по всей видимости не до венгерских проблем на Западной Украине. Они вообще проблемы решать не могут, а иногда просто не хотят. А самой Украине "хоть с... в глаза все божья роса". И в этой ситуации быстро найдут "руку Москвы".
    rotmistr60
    1. Лелёк Сегодня, 09:14
      Цитата: rotmistr60
      А самой Украине "хоть с... в глаза все божья роса".

      hi , Геннадий.
      Этим делом в отношении глаз Руины занялся мерзопакостник Гордон. С чего бы это так переобуться?
      Лелёк
  9. Metallurg_2 Сегодня, 06:44
    Преступников может быть и найдут, да только в последнее время большинство преступников - патрыёты и вытираны АТО. Поэтому поймут, пожурят для вида и отпустят. Тут надо не миссию ОБСЕ, а натурально воинский контингент вводить, чтобы чубатых успокоить.
    Metallurg_2
  10. MOSKVITYANIN Сегодня, 07:14
    Закарпатский союз венгров активно выступает за сохранение в Закарпатской области обучения в венгерских школах на родном языке

    Пускай выступает, Украина страна свободная, т.с. площадки для диалога открыты для всех....
    что фактически отметает новый украинский закон об образовании.

    Как себя автор себя чувствует? Это что каждая НКО может игнорировать законодательство страны? А как насчет украинских школ в Венгрии?
    MOSKVITYANIN
  11. Alex-a832 Сегодня, 08:08
    И в Куев, на майдан незалыжности заодно - это у них постоянно дейстаующая "горячая точка".
    Alex-a832
    1. pvv113 Сегодня, 08:30
      Цитата: Alex-a832
      на майдан незалыжности заодно

      На майдан не войска, а санитаров ввести нужно
      pvv113
  12. morpogr Сегодня, 08:48
    Вообщем пора официально вводить внешнее управление на всей территории Украины. А заинтересованным государствам брать под контроль где проживают нацменьшинства Украины. С дальнейшим переформатированием государства. hi
    morpogr
  13. Сержант71 Сегодня, 08:51
    Так-так. Что-то мне это напоминает. Провокации против Чехословакии и Польши в 30-е годы. И там и там закончилось одинаково.
    Сержант71
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