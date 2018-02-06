11:23 06 февраля
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Президент России одобрил соглашение о возможном вхождении военных РЮО в ВС РФ

Президент РФ подписал закон о ратификации соглашения с Республикой Южная Осетия, предусматривающего вхождение югоосетинских военнослужащих в состав ВС РФ. Речь идёт о прохождении службы в рядах российской армии в добровольном порядке. Соглашение предусматривает прохождение военной службы в составе 4-й российской военной базы и регулирует аспекты постановки граждан Южной Осетии на воинский учёт в ВС России.

Президент России одобрил соглашение о возможном вхождении военных РЮО в ВС РФ


Документ, ратифицированный ранее парламентами двух стран, предполагает взаимное признание прохождение службы по призыву. Другими словами, если гражданин прошёл военную службу по призыву в одной из стран (РФ или РЮО), то он освобождается от прохождения службы по призыву в другой.


Также устанавливается порядок взаимной защиты секретной информации на основании межправительственного соглашения образца 2010 года.

Важно отметить, что соглашение отнюдь не предусматривает ликвидацию самого института армии РЮО. Вооружённые силы Республики Южная Осетия оставляют за собой прежний формат. Речь идёт именно о возможности добровольного прохождения службы в рядах Вооружённых сил России представителями Южной Осетии, что и отражено в подписанном президентом РФ Владимиром Путиным законе.

Для справки: численность ВС РЮО на 2017 год составляла 1,2 тыс. военнослужащих.

Использованы фотографии: Википедия
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Комментарии 17

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  1. Кот_Кузя Сегодня, 06:05
    Вообще надо Южную Осетию присоединить к Северной и создать просто Осетинскую республику в составе России. Не понимаю, зачем в СССР надо было делить Осетию на две части. Если бы сразу создали Осетинскую автономную республику в составе РСФСР, то никакого конфликта между осетинами и грузинами не было бы. Так же и Абхазскую автономную республику надо было присоединить к РСФСР, а не к Грузии. Абхазия всегда была отдельным государством и никогда не входила в состав Грузии, в 1810 абхазы самостоятельно как отдельное княжество попросились в подданство Российской империи. Зря Сталин потакал своим землякам и присоединил Абхазию к Грузии, вот и аукнулось это потакание.
    Кот_Кузя
    1. a.s.zzz888 Сегодня, 06:11
      Кот_Кузя Сегодня, 06:05 Новый
      Вообще надо Южную Осетию присоединить к Северной и создать просто Осетинскую республику в составе России.

      Да, возможно было бы так правильно, но полагаю, кто-то из них будет против.
      a.s.zzz888
      1. Наблюдатель2014 Сегодня, 08:24
        Кот_Кузя
        Вообще надо Южную Осетию присоединить к Северной и создать просто Осетинскую республику в составе России. Не понимаю, зачем в СССР надо было делить Осетию на две части. Если бы сразу создали Осетинскую автономную республику в составе РСФСР, то никакого конфликта между осетинами и грузинами не было бы
        Люблю читать такие комментарии мечтателей идеалистов.Браво..Конфликта между грузинами действительно небыло бы.А вот между Россией и Остией объединённой ?
        Наблюдатель2014
        1. Burbon Сегодня, 08:34
          Цитата: Наблюдатель2014
          Люблю читать такие комментарии мечтателей идеалистов

          взаимно
          Цитата: Наблюдатель2014
          А вот между Россией и Остией объединённой ?

          belay ...браво..была бы кровавая каша .....слов нет....
          Burbon
    2. oldseaman1957 Сегодня, 06:14
      Цитата: Кот_Кузя
      Вообще надо Южную Осетию присоединить к Северной и создать просто Осетинскую республику в составе России.
      - Проблем куча. Если объединять - начнётся добавочный вой, уже из Грузии. Нам это СЕЙЧАС надо? Потихоньку и этот вопрос рассосётся!
      oldseaman1957
      1. Каракурт Сегодня, 06:34
        Цитата: oldseaman1957
        Цитата: Кот_Кузя
        Вообще надо Южную Осетию присоединить к Северной и создать просто Осетинскую республику в составе России.
        - Проблем куча. Если объединять - начнётся добавочный вой, уже из Грузии. Нам это СЕЙЧАС надо? Потихоньку и этот вопрос рассосётся!



        Вы правы но хуже уже не будет
        Каракурт
  2. Геркулесыч Сегодня, 06:06
    Хорошо +!Теперь бы еще и абхазов подтянуть! Негоже им от соседей отстовать!
    Геркулесыч
    1. сибиралт Сегодня, 06:11
      Абхазы могут заключить аналогичное соглашение с признанными ими ЛДНР. Начало проложено. winked
      сибиралт
    2. garnik Сегодня, 11:08
      Не малая часть абхазов смотрит в сторону турции. Да и турки лезут в этот регион.Стараются максимально контролировать въезд на ПМЖ граждан других стран.
      garnik
  3. a.s.zzz888 Сегодня, 06:10
    Ну и надо полагать теперь по Закону можно вооружать, передавать вооружение армии РЮО. А это очень не маловажно, в связи с поставками мерикатосией укронацистам вооружения.
    a.s.zzz888
  4. rotmistr60 Сегодня, 06:37
    Решение принято, значит того стоило. Хорошая пилюля для грузин, а то привыкли из-за американских кустов погавкивать начисто забыв 08.08.08.
    rotmistr60
  5. mavrus Сегодня, 06:48
    Цитата: Кот_Кузя
    Вообще надо Южную Осетию присоединить к Северной и создать просто Осетинскую республику в составе России. Не понимаю, зачем в СССР надо было делить Осетию на две части. Если бы сразу создали Осетинскую автономную республику в составе РСФСР, то никакого конфликта между осетинами и грузинами не было бы. Так же и Абхазскую автономную республику надо было присоединить к РСФСР, а не к Грузии. Абхазия всегда была отдельным государством и никогда не входила в состав Грузии, в 1810 абхазы самостоятельно как отдельное княжество попросились в подданство Российской империи. Зря Сталин потакал своим землякам и присоединил Абхазию к Грузии, вот и аукнулось это потакание.

    Из чисто прагматических соображений... Из "Северной" Осетии в Южную иногда очень сложно добраться, и наоборот... из-за погодных условий. И вот чтобы народ без "начальства" и прочих прелестей цивилизации надолго не оставался и были придуманы две разные республики. Сталин родился и вырос по соседству, и прекрасно знал все местные проблемы. И обвинять его в том, что какие-то разделили единую страну на разные государства, это всё равно, как питерские нерадивые метростроевцы обвиняют Петра Первого... "Город, мол, не там построил, метро рыть неудобно".
    mavrus
    1. Кот_Кузя Сегодня, 06:53
      Хорошо, с Осетией понятно, но как вы объясните, почему Абхазию Сталин присоединил к Грузии, а не к РСФСР?
      Кот_Кузя
      1. 30 вис Сегодня, 07:47
        Зачем отдал Украине область войска Донского .земли Луганской и Донецкой областей! Вопросов много ...
        30 вис
        1. Кот_Кузя Сегодня, 08:28
          Украине эти земли подарил еще Ленин. А Абхазию Грузии Сталин подарил в 1931 г.
          Кот_Кузя
  6. лысова Сегодня, 06:55
    Тонкостей много и как их решить вопрос не простой. В основном секретная инфа, а договор 2010 - общий для ЕС, там даже Осетия не указана. Понятно, службу проходить только на своей территории. Но опять, же в каком составе (подразделении) служить ? Всё, что связано с нашим контингентом, будет известно " друзьям ", а кротятник будет.
    лысова
  7. Romka47 Сегодня, 09:32
    Потихонечку,по копеечки,по зернышку....
    Romka47
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