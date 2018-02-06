Президент России одобрил соглашение о возможном вхождении военных РЮО в ВС РФ

Президент РФ подписал закон о ратификации соглашения с Республикой Южная Осетия, предусматривающего вхождение югоосетинских военнослужащих в состав ВС РФ. Речь идёт о прохождении службы в рядах российской армии в добровольном порядке. Соглашение предусматривает прохождение военной службы в составе 4-й российской военной базы и регулирует аспекты постановки граждан Южной Осетии на воинский учёт в ВС России.Документ, ратифицированный ранее парламентами двух стран, предполагает взаимное признание прохождение службы по призыву. Другими словами, если гражданин прошёл военную службу по призыву в одной из стран (РФ или РЮО), то он освобождается от прохождения службы по призыву в другой.Также устанавливается порядок взаимной защиты секретной информации на основании межправительственного соглашения образца 2010 года.Важно отметить, что соглашение отнюдь не предусматривает ликвидацию самого института армии РЮО. Вооружённые силы Республики Южная Осетия оставляют за собой прежний формат. Речь идёт именно о возможности добровольного прохождения службы в рядах Вооружённых сил России представителями Южной Осетии, что и отражено в подписанном президентом РФ Владимиром Путиным законе.Для справки: численность ВС РЮО на 2017 год составляла 1,2 тыс. военнослужащих.