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МОК: ОКР будет отвечать за поведение российских болельщиков в Пхёнчхане
В Международном олимпийском комитете после предоставления информации о «единогласном» принятии решения по недопуску оправданных CAS российских атлетов озвучили новое решение по России. Глава спецкомиссии МОК "по допуску российских спортсменов" на Олимпийские игры-2018 в Пхёнчхан Николь Хевертц объявила о том, что «всю полноту ответственность за поведение российских болельщиков в Южной Корее будет нести Олимпийский комитет России (ОКР).
Напомним, что в то же самое время Олимпийский комитет России не восстановлен в правах в формате МОК. Получается парадоксальная ситуация (МОК она парадоксальной не кажется), когда у ОКР нет никаких прав, но появляются дополнительные обязанности – держать под контролем тысячи российских болельщиков, которые прибывают в Пхёнчхан для того, чтобы поддержать российских атлетов.
Мало того, МОК обязывает ОКР «контролировать» ещё и представителей средств массовой информации, включая деятельность СМИ на неолимпийских объектах.
Г-жу Хевертц цитирует информационная служба ТАСС:
О том, собирается ли МОК восстанавливать ОКР в правах, Николь Хевертц не сказала ни слова.
Напомним, что в то же самое время Олимпийский комитет России не восстановлен в правах в формате МОК. Получается парадоксальная ситуация (МОК она парадоксальной не кажется), когда у ОКР нет никаких прав, но появляются дополнительные обязанности – держать под контролем тысячи российских болельщиков, которые прибывают в Пхёнчхан для того, чтобы поддержать российских атлетов.
Мало того, МОК обязывает ОКР «контролировать» ещё и представителей средств массовой информации, включая деятельность СМИ на неолимпийских объектах.
Г-жу Хевертц цитирует информационная служба ТАСС:
Основная ответственность ОКР - члены делегации. Что касается поведения российских болельщиков на Олимпиаде, то тут ситуацию можно сравнить с практикой, которая существует в футболе, где национальные федерации несут ответственность за поведение своих болельщиков на трибунах. Мы также включили в критерии (ответственности ОКР) и представителей СМИ, а также поведение на неолимпийских объектах.
О том, собирается ли МОК восстанавливать ОКР в правах, Николь Хевертц не сказала ни слова.
Использованы фотографии: inva.tv
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