11:15 06 февраля
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МОК: ОКР будет отвечать за поведение российских болельщиков в Пхёнчхане

В Международном олимпийском комитете после предоставления информации о «единогласном» принятии решения по недопуску оправданных CAS российских атлетов озвучили новое решение по России. Глава спецкомиссии МОК "по допуску российских спортсменов" на Олимпийские игры-2018 в Пхёнчхан Николь Хевертц объявила о том, что «всю полноту ответственность за поведение российских болельщиков в Южной Корее будет нести Олимпийский комитет России (ОКР).

Напомним, что в то же самое время Олимпийский комитет России не восстановлен в правах в формате МОК. Получается парадоксальная ситуация (МОК она парадоксальной не кажется), когда у ОКР нет никаких прав, но появляются дополнительные обязанности – держать под контролем тысячи российских болельщиков, которые прибывают в Пхёнчхан для того, чтобы поддержать российских атлетов.

Мало того, МОК обязывает ОКР «контролировать» ещё и представителей средств массовой информации, включая деятельность СМИ на неолимпийских объектах.


МОК: ОКР будет отвечать за поведение российских болельщиков в Пхёнчхане


Г-жу Хевертц цитирует информационная служба ТАСС:
Основная ответственность ОКР - члены делегации. Что касается поведения российских болельщиков на Олимпиаде, то тут ситуацию можно сравнить с практикой, которая существует в футболе, где национальные федерации несут ответственность за поведение своих болельщиков на трибунах. Мы также включили в критерии (ответственности ОКР) и представителей СМИ, а также поведение на неолимпийских объектах.


О том, собирается ли МОК восстанавливать ОКР в правах, Николь Хевертц не сказала ни слова.

Использованы фотографии: inva.tv
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Комментарии 41

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  1. XII легион Сегодня, 06:20
    Пусть отвечает
    XII легион
    1. сибиралт Сегодня, 06:24
      Как говорится "не пришей рукав..." А с какой стати российский МОК должен отвечать за туристов и болельщиков из России? belay На то есть местная полиция и специальные стюарды в местах соревнований.
      сибиралт
      1. XII легион Сегодня, 06:27
        Пусть тогда восстанавливают в правах.
        Одно тянет второе так сказать
        XII легион
        1. Владимир16 Сегодня, 08:41
          Мок поставил раком чиновников из России. И пользует их. Чиновникам нравится. Для них деньги важнее всего. У них консенсус.
          Русскому человеку ни мок ни чинуши от мока нахрен не нужны..
          Владимир16
          1. Bulrumeb Сегодня, 09:25
            Мок поставил раком чиновников из России. И пользует их.

            мало того, что пользует, еще и требует 15 млн. приплатить, во как бывает
            Bulrumeb
            1. внук Перуна Сегодня, 10:11
              Все закономерно...
              внук Перуна
          2. влад66 Сегодня, 09:26
            МОК: ОКР будет отвечать за поведение российских болельщиков в Пхёнчхане

            Вот так отвечать надо. yes
            влад66
        2. Чёрный Сегодня, 08:47
          Пусть теперь МОК и дальше опускает ОКР - заслужили....хотели быть терпилами виноватыми во всём и вся - не нойте .....Думаю, что завтра МОК может заявить, что ОКР отвечает и за погоду в Корее на период игр laughing Я уверен, что руководство МОК и Минспорта действуют за одно с МОК и сознательно учавствуют в унижении России и российских спортсменов.
          Чёрный
        3. влад66 Сегодня, 09:04
          Стоит один раз прогнутся и из коленопреклоненной позиции не выбраться,хотели унижений получили.
          влад66
      2. антивирус Сегодня, 09:29
        это раздрай между РФ и Европой.
        ВАДА от Америк гонит волну на нас, Европа якобы дружит с нами.
        Сейчас вдруг всплыли о допинге в лижах-биатлоне и др видах где евро в лидерах.
        Мы против Европы и с США?
        антивирус
    2. Misha Честный Сегодня, 08:00
      ОКР будет отвечать за поведение российских болельщиков в Пхёнчхане
      Театр унижения и мазохизма продолжается. wassat
      Misha Честный
      1. Соломон Кейн Сегодня, 08:33
        На месте ОКР пригласил бы наших футбольных фанов на открытие ОИ-2018.......
        И праздник удался бы на славу....
        Соломон Кейн
  2. Геркулесыч Сегодня, 06:22
    Господа администраторы сайта! hi Публикуйте Пожалуйста, статьи об олимпиаде не в рубрике "новости "!То, что туда поехало,квазипатриоты и якобыспортсмены без флага и гимна недостойно, чтобы об них на первых полосах писали!
    Геркулесыч
  3. insular Сегодня, 06:25
    Все эти пляски униженных, должны волновать только униженных. Захотели ехать отстаивать честь "жизнь отдавших спортсменов", так впрягайтесь и глотайте то чем вас поливают. Еще и ложку возьмите, чтоб черпать удобнее было. Это только начало!
    Вы не достойны поддержки и сопереживания народа и сами выбрали путь позора. Без флага и гимна вы ни кто и звать вас ни как.
    insular
    1. Bulrumeb Сегодня, 09:26
      Все эти пляски униженных, должны волновать только униженных.

      все это конечно так, только вот банкет почему-то у них не за свой, а за наш общий счет
      Bulrumeb
  4. Лексус Сегодня, 06:31
    Сейчас ОКР объявит о необходимости увеличения штатов.
    Лексус
  5. rotmistr60 Сегодня, 06:33
    Эта западная сволота окопавшаяся в МОК создает для себя дополнительные условия для наказания российской команды. В чем-то поведение болельщиков не понравилось - к ответственности спортсменов, СМИ написали не то, что хотелось бы МОК - к ответственности. Вот, что полная безнаказанность делает с теми кому наплевать на олимпийские нормы ради политических целей. Представляю, что будет дальше и как будут изгаляться над нашими спортсменами в процессе игр.
    rotmistr60
  6. Стройбат запаса Сегодня, 06:34
    А почему всё еще не объявлен бойкот этому цирку с химическими конями? Может хватит уже уступать? Бойкот играм и ни копейки взносов. Плюс отмена трансляции в РФ. Тогда этот кошками драный МОК сам извиняться прибежит.
    Стройбат запаса
    1. insular Сегодня, 06:37
      Цитата: Стройбат запаса
      почему всё еще не объявлен бойкот этому цирку с химическими конями?

      Причин на самом деле много, вот только часть из них: Бабки, бабло, бабосы, лавэ, лавэшки, мани, тугрики... Продолжать можно очень долго.
      insular
      1. oldzek Сегодня, 10:45
        а для меня этой олимпиады НЕ СУЩЕСТВУЕТ! НЕТ РОССИИ-НЕТ ОЛИМПИАДЫ.
        oldzek
  7. filatik Сегодня, 06:51
    Не удивлюсь если болельщиков лишат после олимпиады статуса больлельщика...очередная провокация
    filatik
    1. PSih2097 Сегодня, 08:33
      Цитата: filatik
      Не удивлюсь если болельщиков лишат после олимпиады статуса больлельщика...очередная провокация

      придав им статус "зеленых человечков"... laughing
      PSih2097
  8. oracul Сегодня, 06:58
    То, что МОК единым фронтом против России, это не новость. А вот то, что ОКР во главе с невнятным председателем Жуковым, представляет собой желейное образование то это факт. Много слов о защите интересов спортсменов России и постоянно выжидательная позиция, что перед Олимпиадой в РИО, что в Корее. Видимо в надежде, что всё само собой "устаканится, что Бах в дружеских отношениях с Путиным В.В. Думаю, что истинное лицо сего господина прикрытое улыбчивостью, как показали события последних дней, представляет собой оскал русофоба.
    oracul
  9. samarin1969 Сегодня, 07:00
    Проблемы,однако....Закрыть за ненадобностью ОКР и никто не будет "нести ответственность".
    samarin1969
  10. Altona Сегодня, 07:01
    ОКР в лице Жукова сам согласился на разного рода унижения. Теперь пусть Жуков и Ко проверяют каждого болельщика. А вообще, странные требования к дисквалифицированному олимпийскому комитету.
    Altona
  11. лысова Сегодня, 07:01
    Похоже компроматов для болельщиков будет хватать. Сдержаться трудно будет. Успехов нашей сборной, как никогда при такой напряжённости.
    лысова
  12. РусскийУзбек Сегодня, 07:18
    Это есть предел??
    РусскийУзбек
    1. Misha Честный Сегодня, 08:08
      Цитата: РусскийУзбек
      Это есть предел??

      Для наших чиновников народ-имеющих это еще далеко не предел...
      Misha Честный
  13. AVGUST Сегодня, 07:19
    Ох и опасная ситуация, в ряды "наших" болельщиков могут затесаться провокаторы , которые в нужный для них момент могут кинуть или петарду, либо рулон туалетной бумаги , или ещё какую провокацию запустить, а попробуй потом в толпе выясни , кто кого в спину толкнул , или ещё чего учудил.......
    AVGUST
    1. a.s.zzz888 Сегодня, 07:27
      AVGUST Сегодня, 07:19
      Ох и опасная ситуация, в ряды "наших" болельщиков могут затесаться провокаторы

      Уже заготовлены нашими врагами, и БУДУТ провокации - в этом сомнений нет..
      a.s.zzz888
  14. dedBoroded Сегодня, 07:24
    Чую, что олимпиады не будет, на подходе грязное околоспортивное шоу, где на Россию будут всех собак вешать.
    dedBoroded
  15. a.s.zzz888 Сегодня, 07:25
    Мало того, МОК обязывает ОКР «контролировать» ещё и представителей средств массовой информации, включая деятельность СМИ на неолимпийских объектах.

    Полнейшая антироссийская бредятина ВРАГОВ... angry
    a.s.zzz888
  16. Tusv Сегодня, 07:34
    Распустить ОКР и пусть дальше в МОК выеживаются. Любой каприз на ваши деньги
    Tusv
  17. Alex-a832 Сегодня, 07:59
    ОКР несёт ответственность за сборную России, а там будут частники из России, которых МОК выбирало на своё усмотрение. Официально Россия в этих ОИ не участвует. Все свои заявления и прочие испражнения на бумагу могут распечатать на плотном картоне, свернуть в трубку и вбить себе в седалище - по экземпляру на каждого члена МОК. После ОИ надо пробивать вопрос о роспуске этих дегенератов.
    Alex-a832
  18. Hariton Laptev Сегодня, 08:20
    К гадалке не ходи но следующий шаг МОК будет примерно такой- найдут кучу нарушений среди болельщиков и ли провокаторов, и отстранят еще Россию на пару олимпиад, а всем ведущим спортсменам негласно скажут меняйте гражданство и все санкции с вас будут сняты. И можно сказать точно что большой спорт в России будет убит на ближайшие 20 лет. Вот и выполнение плана по изоляции страны который нам обещали.
    До полного восстановления в составе МОК не платить взносы в ни в вада ни структуры МОК, подавать иски во все возможные суды и инстанции, спецслужбам раскрывать и обнародовать по всему миру случаи употребления допинга западными спортсменами и случаи коррупции в спортивных структурах, Россия для них должна стань ни мальчиком для битья а кошмарным сном.
    Hariton Laptev
    1. insular Сегодня, 09:41
      Цитата: Hariton Laptev
      Россия для них должна стань ни мальчиком для битья а кошмарным сном.

      ...где то в параллельной реальности...
      insular
  19. pvv113 Сегодня, 08:26
    Правильно Захарова сказала - надо МОК на допинг проверить. Страшно подумать, что в этой конторе курят
    pvv113
  20. pjbunny Сегодня, 09:04
    Совсем не волнует этот «орган», в лице ОКР. Как и серые мышата, едующие что то «доказать» без флага, гимна, но, за деньги РФ. Надеюсь, будет по минимуму информациии о ходе фармолимпиады астматиков и прочих «тяжелобольных» непаролимпийцев.
    pjbunny
  21. sergo1914 Сегодня, 09:16
    То есть в МОК понимают, что в случае встречи на улице с Бахом, Освальдом, Маклареном и прочими участниками известного мероприятия, любой российский болельщик втащит в торец не задумываясь? На автопилоте.
    sergo1914
  22. Мур Сегодня, 09:44
    Полагаю, болельщикам есть смысл напрячься и сделать так, чтобы ОКР никогда больше в России не появился. Хватит уже этого парада тщеславия, тем более в котором мы дальше дворницкой не допускаемся.
    Вот перлы из свеженького. Не успели наши там, в Корее, подумать о вопросе игнора открытия игр (не всякий готов пройти в виде пленного), как тут же последовал испуганный визг из ОКР:
    «Тем более, в нынешней и без того сложной ситуации, когда такие провокации не приведут ни к чему хорошему. Наша делегация обязательно примет участие в церемонии открытия», — подчеркнул Поздняков. С.Поздняков - это такой очередной околоолимпийский чинуша.
    https://www.rbc.ru/society/05/02/2018/5a788da29a7
    9477215b0a6cc
    Мур
  23. Архивариус Вася Сегодня, 10:51
    Отлично, надо что-нить такое устроить (флаги, шашки дымовые и т.д) - чтоб сборную "нейтральных шкур" дисквалифицировали. wink
    Архивариус Вася
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