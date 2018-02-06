23:27 06 февраля

Обезьяны с гранатой, террористы с ПЗРК

Снова приходится возвращаться к сирийской теме. И опять — по трагическому поводу. В предыдущей статье я писала о том, как за попытку продвинуться к миру заплатили мирные жители Дамаска: после относительного затишья последовала серия террористических обстрелов. Теперь пришлось заплатить высокую цену и России — она потеряла одного из своих лучших бойцов.



Когда террористы выкладывали видео последнего боя Романа Филипова, они не просчитали всех последствий. Вероятно, тот, кто публиковал, просто-напросто не понял фразы «За наших пацанов!», которую сбитый пилот выкрикнул, прежде чем взорвать себя вместе с несколькими бандитами. Иначе эту фразу вырезали бы, потому что она отчетливо показывает контраст между героизмом русского воина и ничтожеством палачей, попытавшихся взять его живым. Показывает, что нашим есть за что сражаться и за что умирать в, казалось бы, далеком арабском государстве. А террористам — не за что, кроме как за американские и саудовские деньги. Даже если среди этих «оппозиционеров» были сирийцы — это те, кто давно продал свою Родину, кто втыкает кинжал в спину собственным соотечественникам.


Подвиг летчика не «замолчали» в ведущих российских СМИ. Наконец-то, молодежи показали, с кого брать пример. Гвардии майор Роман Филипов встал в один ряд с другими героями, выполнившими до конца свой интернациональный долг. Он представлен к высшей государственной награде — звезде Героя России. Города и регионы, с которыми связана его жизнь, сейчас гордятся им. Гордится Воронеж, где он провел детство и учился в школе. Гордится Приморский край, где он нес службу. Гордится Краснодарский край, где он проходил учебу. А когда промелькнула ошибочная информация, что пилот — симферополец, власти столицы Крыма даже предложили назвать именем героя улицу (в принципе, нет препятствий этой идее — не так уж важно, откуда он родом).

Обезьяны с гранатой, террористы с ПЗРК


Все, кто его знал, отзываются о нем очень тепло, подчеркивают, что Роман очень любил авиацию и всегда был одним из лучших. Москвичи устроили стихийную акцию — принесли портрет героя и цветы к памятнику «Они защищали Родину» на Фрунзенской набережной.

На фоне героизма наших воинов в борьбе с международным терроризмом еще омерзительнее становятся грязные, тайные интриги тех, кто сперва породил этот терроризм, потом делал вид, что борется с ним, а в настоящее время продолжает откровенно вставлять палки в колеса тем, кто действительно сражается со злом.

США уже не бравируют своей хваленой «защитой демократии». Они пытаются оправдываться, опровергать факт поставок ПЗРК антисирийской «оппозиции» и даже выражать озабоченность тем, что это оружие попало в руки террористов.

Так, РИА «Новости» приводит слова представителя Пентагона Эрика Пэхона. который утверждает, будто США и их союзники не поставляли зенитное вооружение «партнерским силам» (как высказался этот представитель) и не будут этого делать в будущем. Не получали такое оружие и курды в Африне.

Газета The Washington Post наивно задается вопросом: и откуда террористы раздобыли переносные зенитно-ракетные комплексы? Дескать, «повстанцы» (как газета называет террористов) многократно просили США предоставить им ПЗРК, но Вашингтон «всегда выступал против», поскольку «опасался, что оружие попадет в руки террористов».

Официальный представитель Госдепартамента США Хизер Нойерт, со своей стороны, категорически опровергла утверждения о поставках Вашингтоном средств ПВО какой-либо группировке в Сирии. «Мы глубоко обеспокоены применением подобного оружия», — говорит она.

В общем, американские чиновники дружно принялись говорить, что Вашингтон тут ни при чем. Но факт остается фактом — откуда-то у бандитов, под контролем которых находится большая часть провинции Идлеб, появился тот самый переносной зенитно-ракетный комплекс, из-за которого прервалась жизнь замечательного летчика Романа Филипова.

Может ли быть вера государству, которое лгало с самого начала не только сирийского конфликта, но и всей «арабской весны»? Лгало, когда в 2011 году под предлогом «защиты мирных граждан» устроили варварские бомбардировки Ливии. Когда в том же 2011 году сирийскую «оппозицию» представляли исключительно как «мирных демонстрантов», а у нее уже вовсю было оружие (и не только легкое!) Когда в 2013 году была беспардонная попытка сфальсифицировать «химический» предлог для начала бомбардировок Дамаска. Когда в 2014 году США напоказ ужасались деяниям ИГИЛ (организация, запрещенная в РФ), а в 2017-м помогали тысячам ИГИЛоидов выйти живыми из Ракки, ведь эти живые орудия еще пригодятся.

Вспомним декабрь 2016 года. Предыдущий президент США Барак Обама, дорабатывая свои последние дни в Белом доме, распорядился снять ограничения на поставку военной техники «умеренной оппозиции» в Сирии. И хотя потом официальные лица предыдущей и последующей администрации опровергали такие поставки, трудно верить тем, кто изначально ставил целью свержение сирийской власти.

В американских властных кругах были и есть трезвомыслящие люди, которые знают, что террорист с ПЗРК опасен так же, как обезьяна с гранатой. Однако их голоса всегда тонули в хоре отчаянных «борцов за демократию во всем мире». Неужели эти «борцы» искренне не понимают опасности?

Просто сказки про «отважных и благородных борцов с диктаторскими режимами» существуют только в СМИ — для американских, европейских и прочих обывателей. Для этих же обывателей существуют и другие легенды — о том, что Белый дом думает, кому можно поставить оружие (включая ПЗРК), а кому нельзя. На деле «обезьяну с гранатой» совершенно сознательно используют против Сирии, а также против России, при этом надеясь, что всегда смогут ее проконтролировать. Практика показывает, что иногда не могут, и «обезьяна» вырывается из-под контроля. Тогда ее якобы ловят, вешают на нее другую эмблему и вновь выпускают убивать.
Автор: Елена Громова


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Комментарии 32

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  1. Лесс Сегодня, 15:18
    На деле «обезьяну с гранатой» совершенно сознательно используют против Сирии, а также против России, при этом надеясь, что всегда смогут ее проконтролировать
    Вот правильно человек сказал:
    Лесс
    1. Chertt Сегодня, 15:36
      Понятно, что такой информации нет и быть не может, Но хочется верить, что пару тройку животных, реально виновных в смерти нашего летчика, накрыли звездно полосатым
      Chertt
    2. dauria Сегодня, 15:43
      На деле «обезьяну с гранатой»


      Эта обезьяна устроила ловушку, на которую купились наши командиры. Поставили приманку в виде "беспокоящей " цели, грамотно разместили расчеты ПЗРК , наверняка ждали и "спасателей" судя по пехоте. И ждали шаблонных действий. Понятно, учатся на ошибках, и обстрелянных командиров ( пусть и ошибавшихся) наотмаш менять - глупость несусветная.
      Только не "обезьяны" это, а противник. Даже если он босиком и в драном халате.
      dauria
  2. сибиралт Сегодня, 15:23
    Про обезьяну с гранатой не тот случай. Су-25 сбили спецы в порядке подготовленной операции и не без помощи Турции. Маршруты полетов менять почаще нужно, а не "протоптанные" тропы устраивать.
    сибиралт
  3. BAI Сегодня, 16:00
    Ближний Восток напичкан оружием (плюс всевозможные поставки из Восточной Европы и стран бывшего СССР, а есть еще Афганистан). Бросишь палку в верблюда, попадешь в танк. Странно не то что сбили, а то что раньше ПЗРК не всплыли.
    BAI
    1. tihonmarine Сегодня, 22:02
      Не думай, что если в руки попал ПЗРК то ты нажав кнопку попадешь в цель. Скорее в божий свет как в копеечку. Что бы попасть нужно ещё и хорошо подготовленная группа эдак из 10-15 человек с разными приборами и т.д. А без этого ты будешь "обезьяна с гранатой".
      tihonmarine
  4. Костадинов Сегодня, 16:04
    Летчик предпочел смерть перед сдачи в плен и он настоящий герой. Он не положил оружие когда у врага било абсолютное превосходство за что честь и слава ему.
    Но когда говорим что враг его "обьезяна с гранатой" мьи унижаем не только врага но и нашего героя.
    У исламистов много плохого и недостатков. Прежде всего ето террор против невинних людей и жестокое обращение с военнопленними. Но им нельзя отказат в презрение к смерти в бою. Им нельзя также отказат в способности сопротивлятся противнику у которого большое превосходство в вооружение.
    Летчик на Су-25 ето все таки не безоружний мальчик в школу в Беслане и его враг с ПЗРК ето не террорист которий взял в заложники женщини и дети. Он тоже боец которий пошел на бой против превосходящего противника хотя и за неправое дело.
    Костадинов
    1. Балу Сегодня, 21:25
      Цитата: Костадинов
      его враг с ПЗРК ето не террорист которий взял в заложники женщини и дети. Он тоже боец которий пошел на бой против превосходящего противника хотя и за неправое дело.

      Он и есть тупой оборзевший баран под руководством фашингтонских макак. Суть политики США везде одна-обмануть, ограбить, убить. Те , кто с ними дружит против России становятся мишенями.
      Балу
  5. Strashila Сегодня, 16:48
    За обезьянами с гранатами или еще чем, всегда стоит дрессировщик... он обучает обезьяну, он дает ей гранату, он говорит ей "фас"... не надо вестись на бороду с чалмой и драный халат, это для съемок... дрессировщик всегда остается за кадром.
    Strashila
  6. turbris Сегодня, 17:30
    Конечно будет трудно доказать причастность США к этому случаю, но надо ли доказывать, большинство людей в мире отлично понимают кто выращивает террористов в Сирии и откуда взялся этот ПЗРК.
    turbris
  7. Ураган70 Сегодня, 17:39
    "На деле «обезьяну с гранатой» совершенно сознательно используют против Сирии, а также против России, при этом надеясь, что всегда смогут ее проконтролировать. Практика показывает, что иногда не могут, и «обезьяна» вырывается из-под контроля. Тогда ее якобы ловят, вешают на нее другую эмблему и вновь выпускают убивать..."
    Автор Елена Громова, не надо громких слов! Вы ПЗРК в глаза видели? Человеку то учиться нужно, чтобы грамотно применять, а вы про обезьян каких то! Ну не ужалите вы их обзываниями своими, им по-барабану и обзывания и вы лично.
    Не первый раз у вас какая то непрофессиональность в статьях, вон последняя была в статье о Высоцком... Хоть бы немножко перед выкладкой поинтересовались деталями, но вы же не сами статьи пишите, а копирайтите откуда то, в этом и проблема ваша, сами то вы не в теме, а выложить хочется!
    Ураган70
  8. andrej-shironov Сегодня, 17:58
    Уважаемая Елена! Привык в жизни рассматривать лишь факты. Они либо есть либо их нет. Вся остальная вера от лукавого. Поэтому предлагаю дождаться фактов или подтверждающих вашу теория или отвергающих и уже тогда действовать по обстакановке! Если этот ПЗРК американский, значит через 10 е руки поставить в Сирию войскам Асада наши ПЗРК.
    andrej-shironov
    1. Мацуда Кабусики Сегодня, 18:43
      Факты, а кому они нужны в настоящее время.
      Мацуда Кабусики
      1. andrej-shironov Сегодня, 18:55
        Смею предположить думающим людям. Не всегда всё так как кажется! И лишь факты помогают отделить зёрна от плевел.
        andrej-shironov
    2. pilot8878 Сегодня, 20:34
      Цитата: andrej-shironov
      Уважаемая Елена! Привык в жизни рассматривать лишь факты. Они либо есть либо их нет. Вся остальная вера от лукавого. Поэтому предлагаю дождаться фактов или подтверждающих вашу теория или отвергающих и уже тогда действовать по обстакановке! Если этот ПЗРК американский, значит через 10 е руки поставить в Сирию войскам Асада наши ПЗРК.

      Во-первых, у Асада есть не только ПЗРК, а и гораздо более тяжёлые системы, а, во-вторых, как это повлияет на американцев? У бородачей и так авиации нет и им от всех этих систем ни жарко, ни холодно.
      pilot8878
  9. Doliva63 Сегодня, 18:02
    Нигде не обратили внимание на 2 момента: при выходе из атаки лётчик не применил ЛТЦ, а даже при наличии БКО Витебск это предусмотрено; ПЗРК вполне мог быть нашей Иглой. Я к тому, что разбор должен быть всеоблющим.
    Doliva63
    1. Spambox Сегодня, 18:48
      Еще одна странность что его сбили из ПЗРК ( в чем я сильно сомневаюсь) Грач очень живуч. Во время конфликта в Грузии в 25 всадили две ракеты, но он успешно дотянул до базы. Мое мнение что сбили его чем-то на подобии Осы, сигналы их рлс уже засекали и пару машин были уничтожены.
      Летчик герой , вечная память!
      Spambox
      1. shura7782 Сегодня, 21:08
        Грач очень живуч. .Да, живуч. Всякое бывает на войне. При попадании ракеты в один из двигателей может произойти срыв одной лопатки. В этом случае она становится снарядом, который может вывести из строя второй двигатель. Был случай такой с Як-28. Сорвавшаяся лопатка двигателя, на вылет пробила фюзеляж и угодила во второй двигатель
        shura7782
  10. Vladimir 5 Сегодня, 18:44
    Много мыслей приходит по гибели пилота и самолёта. Уж многим наруку оно, чего греха таить, даже перекликается с президентскими выборами,- чтоб поднять волну птриотизма, что наруку президенту.... Начинём с явной подставы самолёта, наличие ПЗРК и применение в зоне спокойствия. После давних "маневров" с тремя мешками гексогена в подвале дома, уже ничему не удивлюсь. А героя лётчика жаль, достойный пилот и мужественный воин...
    Vladimir 5
    1. shura7782 Сегодня, 21:14
      Начинём с явной подставы самолёта, наличие ПЗРК и применение в зоне спокойствия Vladimir 5 Вы чего тут нагородили?
      shura7782
      1. Vladimir 5 Сегодня, 22:09
        Во первых работа в одиночку, что странно, ведь всегда парами, да и без прикрытия , ведь рядом турки бомбят и свою ПВО развернули, а ведь случай с одиночным Су-24 ещё свеж.. Во вторых никаких протвоизенитных действ, в зоне туркоманских банд и досягаемости ПЗРК,- как будто на учебном полигоне, кто отдавал такие приказы? ...В третьих, подловить наших посредством ПЗРК готовят давно, (тут все хлопочут, от американцев, саудитов ,до турок)- большого ума понять не надо, и такие действия и тд...
        Vladimir 5
    2. Svidetel 45 Сегодня, 22:52
      Что, с утра не опохмелился, если такую чушь мелишь, или просто провокатор госдеповский?
      Svidetel 45
  11. Kontur Сегодня, 20:27
    Смотрел видео, когда самолёт только подбили и он был в воздухе. Судя по плавающему автофокусу это была лох-камера начала XXI века или мобильник. Высота ИМХО не превышала 2000 метров. Дальше смартфон просто не сфокусирует. Пилот физически не успел предпринять контрмеры, только доложить.
    Сейчас Генштаб будет грустные песни на разные лады петь. Летел чуть ниже 5000 м. Потом союзники виноваты, не обеспечили безопасность на низком эшелоне. Обещали, пiдманули. Лишь бы себя выгородить.
    Аксиома остаётся прежняя:
    Подвиг одного это следствие преступления других.
    Kontur
  12. Xscorpion Сегодня, 20:30
    Цитата: Spambox
    Еще одна странность что его сбили из ПЗРК ( в чем я сильно сомневаюсь) Грач очень живуч. Во время конфликта в Грузии в 25 всадили две ракеты, но он успешно дотянул до базы. Мое мнение что сбили его чем-то на подобии Осы, сигналы их рлс уже засекали и пару машин были уничтожены.
    Летчик герой , вечная память!


    Иглой вполне могли.Она в большинстве случаев не в движок бьет,а в в корпус,там индукционный датчик ,реагирующий на металл, поэтому ЛТЦ малоэффективны против нее,да и селектор целей всегда включен по умолчанию.К тому же все зависит от того,сколько топлива в ЗУР оставалось,оно тоже детонирует,чем быстрее ракета догнала цель,тем мощнее взрыв.Так что скорее всего это была советская ракета.Более чем в 30 странах стоит на вооружении,в том числе и в Сирии их было до гражданской войны большое количество.Сколько их могло попасть не в те руки,когда сирийская армия беспорядочно отступала до вмешательства наших войск,остается лишь догадываться.
    Xscorpion
  13. gromovanton Сегодня, 20:47
    Наш соотечественник герой и это безусловно ! Для меня странно другое:
    1. Штатные средства против ПЗРК не сработали либо по причине неприменения ( нарушение инструкции) либо их отсутствия либо их неэффективности
    2. Квадрат куда отправили на задание летчика был известен, как и его специфика, тем не менее не было прикрытия не истребителями ни хотя бы дублером штурмовиком ( почему ?)
    3. Раз ПЗРК единичный был доставлен в ту зону и успешно применен, значит
    а) наша разведка об этом не знала
    б) те кто применил ожидали в этом районе в это время вылет нашего самолета и обладали Навыками по его применению
    Могу ошибаться, просто мысли.
    С уважением, Громов Антон Сергеевич
    gromovanton
  14. Антисовок Сегодня, 20:47
    Надо же у щедро спонсируемых боевиков-профессионалов, раздербанивших целое государство, откуда-то есть пзрк! МО в шоке!
    Антисовок
  15. Xscorpion Сегодня, 20:50
    Цитата: Kontur
    Смотрел видео, когда самолёт только подбили и он был в воздухе. Судя по плавающему автофокусу это была лох-камера начала XXI века или мобильник. Высота ИМХО не превышала 2000 метров. Дальше смартфон просто не сфокусирует. Пилот физически не успел предпринять контрмеры, только доложить.
    Сейчас Генштаб будет грустные песни на разные лады петь. Летел чуть ниже 5000 м. Потом союзники виноваты, не обеспечили безопасность на низком эшелоне. Обещали, пiдманули. Лишь бы себя выгородить.
    Аксиома остаётся прежняя:
    Подвиг одного это следствие преступления других.


    Тоже смотрел,ракета меньше 5 секунд летела, топлива в ней больше 2/3 оставалось,а это значит что взрыв был мощнее раза в 2(я все таки склоняюсь к тому что это была Игла,другая ракета не нанесла бы таких значительных повреждений Грачу)За это время летчик не успел применить ЛТЦ, возможно вообще не видел атаки,так как даже никаких маневров не делал,да и не помогли бы они,слишком маленькое расстояние до цели,ракета даже не успела бы обратить внимание на ловушки.
    Xscorpion
  16. tank64rus Сегодня, 21:12
    Вечная память и Слава Герою! А амеров не чему не научил опыт Стингеров в Афгане. Или думают опять потом выкупить их у полевых командиров головорезов. Или ПЗРК так и американские инструктора из рук и не выпускали.. Как говорит Верховный террористов в плен не берут.
    tank64rus
  17. Cop Сегодня, 21:32
    У этой трагедии есть свои виновки. Ведь и командуюший группировкой, и оперативный дежурный, и тот, кто выдавал полётное задание думаю предполагали, что у сирийской "оппозиции" могут быть ПЗРК. Если это был ПЗРК, а не, например "Оса". На видео, которое опубликовали боевики хорошо видно как самолёт сначала пускает ркаеты, а потом через некоторое время в него самого попадает ркакета. Причём самлолёт летел горизонтально, не отстреливая никаких тепловых ловушек и лётчик скорее всего до момента попадания ракеты даже не предполагал, что в него выпустили ракету. После этого так и видится лицо нашего министра обороны, который с экрана телевизора рассказывает сколько новых образцов оружия было испытано в Сирии и как оно здорово себя показало. Вот так и хочется спросить, г-н министр, а где ваш хвалёный "Президент С"?
    Cop
  18. tihonmarine Сегодня, 21:54
    Что обезьяна с гранатой, что террорист с ПЗРК или нацик" с "Джевелином", разницы никакой. Здесь опять та же "палка" у которой два конца, и все эти игрушки могут лететь и в сторону врага и в сторону хозяина. Одно объединяет этих хлопцев, это обезьяньи мозги.
    tihonmarine
  19. rocket757 Сегодня, 22:24
    один закономерный вопрос - Какой идиёт поверил туркам и дал указание летать на малой высоте, доступной для поражения ПЗРК ????? -
    Это ТЕ ЖЕ ГРАБЛИ ... и опять гибнут наши воины!!!!
    К стенке коз---- фигового командира!!!
    rocket757
  20. Anyone Сегодня, 23:15
    Цитата: Spambox
    Еще одна странность что его сбили из ПЗРК ( в чем я сильно сомневаюсь) Грач очень живуч. Во время конфликта в Грузии в 25 всадили две ракеты, но он успешно дотянул до базы. Мое мнение что сбили его чем-то на подобии Осы, сигналы их рлс уже засекали и пару машин были уничтожены.
    Летчик герой , вечная память!

    У "Осы" характерный след. Это не "Оса". ПЗРК от наших турецких "партнеров". Американцы ПЗРК в Сирию не поставляли и не планирут пока - это не в их интересах, так как они там сами летают. А оружие в Сирии имеет тенденцию переходить из рук в руки. Надеюсь, мы действуем в Сирии аналогично и не даем ПЗРК асадовский раздолбаям и прочим иранопрокси, Хезболлонцам и КСИРовцам.
    Anyone
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