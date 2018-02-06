Обезьяны с гранатой, террористы с ПЗРК
Снова приходится возвращаться к сирийской теме. И опять — по трагическому поводу. В предыдущей статье я писала о том, как за попытку продвинуться к миру заплатили мирные жители Дамаска: после относительного затишья последовала серия террористических обстрелов. Теперь пришлось заплатить высокую цену и России — она потеряла одного из своих лучших бойцов.
Когда террористы выкладывали видео последнего боя Романа Филипова, они не просчитали всех последствий. Вероятно, тот, кто публиковал, просто-напросто не понял фразы «За наших пацанов!», которую сбитый пилот выкрикнул, прежде чем взорвать себя вместе с несколькими бандитами. Иначе эту фразу вырезали бы, потому что она отчетливо показывает контраст между героизмом русского воина и ничтожеством палачей, попытавшихся взять его живым. Показывает, что нашим есть за что сражаться и за что умирать в, казалось бы, далеком арабском государстве. А террористам — не за что, кроме как за американские и саудовские деньги. Даже если среди этих «оппозиционеров» были сирийцы — это те, кто давно продал свою Родину, кто втыкает кинжал в спину собственным соотечественникам.
Подвиг летчика не «замолчали» в ведущих российских СМИ. Наконец-то, молодежи показали, с кого брать пример. Гвардии майор Роман Филипов встал в один ряд с другими героями, выполнившими до конца свой интернациональный долг. Он представлен к высшей государственной награде — звезде Героя России. Города и регионы, с которыми связана его жизнь, сейчас гордятся им. Гордится Воронеж, где он провел детство и учился в школе. Гордится Приморский край, где он нес службу. Гордится Краснодарский край, где он проходил учебу. А когда промелькнула ошибочная информация, что пилот — симферополец, власти столицы Крыма даже предложили назвать именем героя улицу (в принципе, нет препятствий этой идее — не так уж важно, откуда он родом).
Все, кто его знал, отзываются о нем очень тепло, подчеркивают, что Роман очень любил авиацию и всегда был одним из лучших. Москвичи устроили стихийную акцию — принесли портрет героя и цветы к памятнику «Они защищали Родину» на Фрунзенской набережной.
На фоне героизма наших воинов в борьбе с международным терроризмом еще омерзительнее становятся грязные, тайные интриги тех, кто сперва породил этот терроризм, потом делал вид, что борется с ним, а в настоящее время продолжает откровенно вставлять палки в колеса тем, кто действительно сражается со злом.
США уже не бравируют своей хваленой «защитой демократии». Они пытаются оправдываться, опровергать факт поставок ПЗРК антисирийской «оппозиции» и даже выражать озабоченность тем, что это оружие попало в руки террористов.
Так, РИА «Новости» приводит слова представителя Пентагона Эрика Пэхона. который утверждает, будто США и их союзники не поставляли зенитное вооружение «партнерским силам» (как высказался этот представитель) и не будут этого делать в будущем. Не получали такое оружие и курды в Африне.
Газета The Washington Post наивно задается вопросом: и откуда террористы раздобыли переносные зенитно-ракетные комплексы? Дескать, «повстанцы» (как газета называет террористов) многократно просили США предоставить им ПЗРК, но Вашингтон «всегда выступал против», поскольку «опасался, что оружие попадет в руки террористов».
Официальный представитель Госдепартамента США Хизер Нойерт, со своей стороны, категорически опровергла утверждения о поставках Вашингтоном средств ПВО какой-либо группировке в Сирии. «Мы глубоко обеспокоены применением подобного оружия», — говорит она.
В общем, американские чиновники дружно принялись говорить, что Вашингтон тут ни при чем. Но факт остается фактом — откуда-то у бандитов, под контролем которых находится большая часть провинции Идлеб, появился тот самый переносной зенитно-ракетный комплекс, из-за которого прервалась жизнь замечательного летчика Романа Филипова.
Может ли быть вера государству, которое лгало с самого начала не только сирийского конфликта, но и всей «арабской весны»? Лгало, когда в 2011 году под предлогом «защиты мирных граждан» устроили варварские бомбардировки Ливии. Когда в том же 2011 году сирийскую «оппозицию» представляли исключительно как «мирных демонстрантов», а у нее уже вовсю было оружие (и не только легкое!) Когда в 2013 году была беспардонная попытка сфальсифицировать «химический» предлог для начала бомбардировок Дамаска. Когда в 2014 году США напоказ ужасались деяниям ИГИЛ (организация, запрещенная в РФ), а в 2017-м помогали тысячам ИГИЛоидов выйти живыми из Ракки, ведь эти живые орудия еще пригодятся.
Вспомним декабрь 2016 года. Предыдущий президент США Барак Обама, дорабатывая свои последние дни в Белом доме, распорядился снять ограничения на поставку военной техники «умеренной оппозиции» в Сирии. И хотя потом официальные лица предыдущей и последующей администрации опровергали такие поставки, трудно верить тем, кто изначально ставил целью свержение сирийской власти.
В американских властных кругах были и есть трезвомыслящие люди, которые знают, что террорист с ПЗРК опасен так же, как обезьяна с гранатой. Однако их голоса всегда тонули в хоре отчаянных «борцов за демократию во всем мире». Неужели эти «борцы» искренне не понимают опасности?
Просто сказки про «отважных и благородных борцов с диктаторскими режимами» существуют только в СМИ — для американских, европейских и прочих обывателей. Для этих же обывателей существуют и другие легенды — о том, что Белый дом думает, кому можно поставить оружие (включая ПЗРК), а кому нельзя. На деле «обезьяну с гранатой» совершенно сознательно используют против Сирии, а также против России, при этом надеясь, что всегда смогут ее проконтролировать. Практика показывает, что иногда не могут, и «обезьяна» вырывается из-под контроля. Тогда ее якобы ловят, вешают на нее другую эмблему и вновь выпускают убивать.
Когда террористы выкладывали видео последнего боя Романа Филипова, они не просчитали всех последствий. Вероятно, тот, кто публиковал, просто-напросто не понял фразы «За наших пацанов!», которую сбитый пилот выкрикнул, прежде чем взорвать себя вместе с несколькими бандитами. Иначе эту фразу вырезали бы, потому что она отчетливо показывает контраст между героизмом русского воина и ничтожеством палачей, попытавшихся взять его живым. Показывает, что нашим есть за что сражаться и за что умирать в, казалось бы, далеком арабском государстве. А террористам — не за что, кроме как за американские и саудовские деньги. Даже если среди этих «оппозиционеров» были сирийцы — это те, кто давно продал свою Родину, кто втыкает кинжал в спину собственным соотечественникам.
Подвиг летчика не «замолчали» в ведущих российских СМИ. Наконец-то, молодежи показали, с кого брать пример. Гвардии майор Роман Филипов встал в один ряд с другими героями, выполнившими до конца свой интернациональный долг. Он представлен к высшей государственной награде — звезде Героя России. Города и регионы, с которыми связана его жизнь, сейчас гордятся им. Гордится Воронеж, где он провел детство и учился в школе. Гордится Приморский край, где он нес службу. Гордится Краснодарский край, где он проходил учебу. А когда промелькнула ошибочная информация, что пилот — симферополец, власти столицы Крыма даже предложили назвать именем героя улицу (в принципе, нет препятствий этой идее — не так уж важно, откуда он родом).
Все, кто его знал, отзываются о нем очень тепло, подчеркивают, что Роман очень любил авиацию и всегда был одним из лучших. Москвичи устроили стихийную акцию — принесли портрет героя и цветы к памятнику «Они защищали Родину» на Фрунзенской набережной.
На фоне героизма наших воинов в борьбе с международным терроризмом еще омерзительнее становятся грязные, тайные интриги тех, кто сперва породил этот терроризм, потом делал вид, что борется с ним, а в настоящее время продолжает откровенно вставлять палки в колеса тем, кто действительно сражается со злом.
США уже не бравируют своей хваленой «защитой демократии». Они пытаются оправдываться, опровергать факт поставок ПЗРК антисирийской «оппозиции» и даже выражать озабоченность тем, что это оружие попало в руки террористов.
Так, РИА «Новости» приводит слова представителя Пентагона Эрика Пэхона. который утверждает, будто США и их союзники не поставляли зенитное вооружение «партнерским силам» (как высказался этот представитель) и не будут этого делать в будущем. Не получали такое оружие и курды в Африне.
Газета The Washington Post наивно задается вопросом: и откуда террористы раздобыли переносные зенитно-ракетные комплексы? Дескать, «повстанцы» (как газета называет террористов) многократно просили США предоставить им ПЗРК, но Вашингтон «всегда выступал против», поскольку «опасался, что оружие попадет в руки террористов».
Официальный представитель Госдепартамента США Хизер Нойерт, со своей стороны, категорически опровергла утверждения о поставках Вашингтоном средств ПВО какой-либо группировке в Сирии. «Мы глубоко обеспокоены применением подобного оружия», — говорит она.
В общем, американские чиновники дружно принялись говорить, что Вашингтон тут ни при чем. Но факт остается фактом — откуда-то у бандитов, под контролем которых находится большая часть провинции Идлеб, появился тот самый переносной зенитно-ракетный комплекс, из-за которого прервалась жизнь замечательного летчика Романа Филипова.
Может ли быть вера государству, которое лгало с самого начала не только сирийского конфликта, но и всей «арабской весны»? Лгало, когда в 2011 году под предлогом «защиты мирных граждан» устроили варварские бомбардировки Ливии. Когда в том же 2011 году сирийскую «оппозицию» представляли исключительно как «мирных демонстрантов», а у нее уже вовсю было оружие (и не только легкое!) Когда в 2013 году была беспардонная попытка сфальсифицировать «химический» предлог для начала бомбардировок Дамаска. Когда в 2014 году США напоказ ужасались деяниям ИГИЛ (организация, запрещенная в РФ), а в 2017-м помогали тысячам ИГИЛоидов выйти живыми из Ракки, ведь эти живые орудия еще пригодятся.
Вспомним декабрь 2016 года. Предыдущий президент США Барак Обама, дорабатывая свои последние дни в Белом доме, распорядился снять ограничения на поставку военной техники «умеренной оппозиции» в Сирии. И хотя потом официальные лица предыдущей и последующей администрации опровергали такие поставки, трудно верить тем, кто изначально ставил целью свержение сирийской власти.
В американских властных кругах были и есть трезвомыслящие люди, которые знают, что террорист с ПЗРК опасен так же, как обезьяна с гранатой. Однако их голоса всегда тонули в хоре отчаянных «борцов за демократию во всем мире». Неужели эти «борцы» искренне не понимают опасности?
Просто сказки про «отважных и благородных борцов с диктаторскими режимами» существуют только в СМИ — для американских, европейских и прочих обывателей. Для этих же обывателей существуют и другие легенды — о том, что Белый дом думает, кому можно поставить оружие (включая ПЗРК), а кому нельзя. На деле «обезьяну с гранатой» совершенно сознательно используют против Сирии, а также против России, при этом надеясь, что всегда смогут ее проконтролировать. Практика показывает, что иногда не могут, и «обезьяна» вырывается из-под контроля. Тогда ее якобы ловят, вешают на нее другую эмблему и вновь выпускают убивать.
Автор: Елена Громова
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