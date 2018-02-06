Румынский министр обороны обратился в ГП в связи с потерей ВМС подводного дрона

Министр обороны Румынии Михай Фифор заявил об обращении в генеральную прокуратуру страны в связи с инцидентом в Чёрном море. В главном военном ведомстве Румынии сообщается о потере подводного дрона, который «проводил исследования». Это был единственный подводный дрон ВМС Румынии, и его Румыния потеряла. При этом важно отметить, что сама потеря произошла ещё летом 2017 года, и что в течение несколько месяцев ВМС Румынии пытались дрон найти в черноморских глубинах. Безрезультатно.Речь идёт о подводном беспилотном аппарате SECRIS. Он был создан на подводной платформе компанией Ocean Server. Аппарат был поставлен на вооружение Центра научных исследований военно-морских сил Румынии (CCSFN).Какие именно подводные исследования производил румынский дрон SECRIS, не сообщается. Также не сообщается и о том, какие конкретно результаты после обращения в генеральную прокуратуру спустя более чем полгода после потери подводного дрона ожидает румынский министр обороны Михай Фифор.Кстати, г-н Фифор исполняет обязанности и председателя румынского кабинета министров – с середины января 2018 года. На баннере странички в соцсети Фейсбук Михай Фифор опубликовал гордую англоязычную запись «Мы – НАТО!»