11:17 06 февраля
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Румынский министр обороны обратился в ГП в связи с потерей ВМС подводного дрона

Министр обороны Румынии Михай Фифор заявил об обращении в генеральную прокуратуру страны в связи с инцидентом в Чёрном море. В главном военном ведомстве Румынии сообщается о потере подводного дрона, который «проводил исследования». Это был единственный подводный дрон ВМС Румынии, и его Румыния потеряла. При этом важно отметить, что сама потеря произошла ещё летом 2017 года, и что в течение несколько месяцев ВМС Румынии пытались дрон найти в черноморских глубинах. Безрезультатно.

Речь идёт о подводном беспилотном аппарате SECRIS. Он был создан на подводной платформе компанией Ocean Server. Аппарат был поставлен на вооружение Центра научных исследований военно-морских сил Румынии (CCSFN).

Какие именно подводные исследования производил румынский дрон SECRIS, не сообщается. Также не сообщается и о том, какие конкретно результаты после обращения в генеральную прокуратуру спустя более чем полгода после потери подводного дрона ожидает румынский министр обороны Михай Фифор.


Румынский министр обороны обратился в ГП в связи с потерей ВМС подводного дрона


Кстати, г-н Фифор исполняет обязанности и председателя румынского кабинета министров – с середины января 2018 года. На баннере странички в соцсети Фейсбук Михай Фифор опубликовал гордую англоязычную запись «Мы – НАТО!»

Использованы фотографии: https://www.facebook.com/mfifor
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Комментарии 30

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  1. Лексус Сегодня, 07:06
    Наверное, по безалаберности, приблизился к территориальным водам палаты 404, а там ему живо "ноги приделали".
    Лексус
    1. insular Сегодня, 07:12
      Цитата: Лексус
      а там ему живо "ноги приделали".

      Не исключено, что сунули свой длинный нос в тер. воды России, где квалифицированные хирурги в тельняшках, провели не хитрую пластическую операцию по укорачиванию сего, не по мере длинного, носа
      insular
      1. Morozyaka Сегодня, 07:16
        Румыны по части упереть что- нибудь далеко впереди Украины. smile
        Morozyaka
        1. insular Сегодня, 07:21
          Цитата: Morozyaka
          Румыны по части упереть что- нибудь далеко впереди Украины. smile

          За то отстают по части потерять (в оригинале должно быть другое слово, нецензурного характера, но максимально полно отражающее экспрессию и отношение).
          Те земли теряют целыми областями и ВВТ дивизиями, а то и армиями.
          insular
        2. pvv113 Сегодня, 07:58
          Классическая ситуация: вор у вора дрон украл wink
          pvv113
          1. dik-nsk Сегодня, 09:12
            какие конкретно результаты после обращения в генеральную прокуратуру спустя более чем полгода после потери подводного дрона ожидает румынский министр обороны Михай Фифор
            да просто прикрывает пятую точку, мол, сообщил, все меры приняты, прошу списать)
            dik-nsk
        3. Burbon Сегодня, 08:31
          Цитата: insular
          Не исключено

          исключено.....он просто утонул,техника подвела......возможно его уже нашли , возможно наши....
          Burbon
          1. Dashout Сегодня, 10:06
            Неее..., Румыния - член НАТО. Дрон проводил "исследования", т.е. занимался разведкой. Против кого? Против России, конечно. Вот наши его обнаружили и средствами РЭБ привели к себе на исследования - что он там исследовал wink
            Dashout
            1. Burbon Сегодня, 10:20
              Цитата: Dashout
              Дрон проводил "исследования", т.е. занимался разведкой.

              это ваши домыслы....может он испытания проводил или учебные погружения...
              Цитата: Dashout
              Против кого? Против России

              с чего такой вывод??
              Цитата: Dashout
              Вот наши его обнаружили и средствами РЭБ привели к себе на исследования - что он там исследовал

              а это уже сказки - хотелки....
              он просто утонул и щас его ищут все....включая и нас
              Burbon
        4. влад66 Сегодня, 09:35
          Цитата: Morozyaka
          Румыны по части упереть что- нибудь далеко впереди Украины. smile

          И на старуху бывает проруха,по хитровыделанности еще не известно кто кого перешеголяет. laughing
          влад66
    2. сибиралт Сегодня, 07:17
      Похоже, дрон шибко умный, если за его розыском в прокуратуру обратились. lol
      сибиралт
      1. Angel_and_Demon Сегодня, 09:21
        Цитата: сибиралт
        Похоже, дрон шибко умный, если за его розыском в прокуратуру обратились. lol

        а надо было к Нептуну request
        Angel_and_Demon
      2. Romka47 Сегодня, 09:27
        настолько умный что решил свалить из НАТО laughing
        Romka47
    3. svp67 Сегодня, 10:31
      Цитата: Лексус
      Наверное, по безалаберности, приблизился к территориальным водам палаты 404, а там ему живо "ноги приделали"

      А такой вариант Вам в голову не приходил....
      svp67
  2. РусскийУзбек Сегодня, 07:11
    какая отварительная рожа.... Усё пропало шеф!!!)))
    РусскийУзбек
  3. Ушлый_башкорт Сегодня, 07:14
    Как в анекдоте - один сломали, другой потеряли.
    П.С. А нет ли здесь следа бурятских бронекопытных водолазов??!
    Ушлый_башкорт
    1. собаковод Сегодня, 07:24
      Есть! Вот, разбираем, что на цветмет, винты на пропеллер к флюгеру на крышу, стёклышки пацаны попросили, от солнца выжигать. А чё добру пропадать, шли мимо, валяется...
      собаковод
  4. rotmistr60 Сегодня, 07:17
    Это был единственный подводный дрон ВМС Румынии и его Румыния потеряла.
    Не суйтесь куда не следует и возможно все будет в порядке. Да и операторов следует обучать как положено. Как так, дрон потеряли и не поняли почему. По поводу Генеральной прокуратуры сразу представил, как следователи этой конторы облачились в водолазное снаряжение для осмотра места преступления (происшествия).
    rotmistr60
  5. Геркулесыч Сегодня, 07:18
    Они его не потеряли а пролюбили! wassat Позорники позорные! fool Таким даже стеклянный член доверить опасно -как вариант, потеряют также! wassat
    Геркулесыч
  6. a.s.zzz888 Сегодня, 07:19
    Ну так что, опять "русский след"? laughing И при чём тут "потерянный" дрон и прокуратура?!?!? request Да рыбы склевали его!!! laughing
    a.s.zzz888
  7. Геркулесыч Сегодня, 07:20
    Он поплыл на запах сала! lol Так что, могут не искать -сьеден заживо! wassat Или сильно понадкусан! !! wassat
    Геркулесыч
  8. Alex-a832 Сегодня, 07:31
    Что, у них поисками дронов ген.прокуратура занимается?
    Подлодки с экипажами пропадают бесследно, а тут какая-то автоматика, да ещё и подводная.
    Alex-a832
  9. Омскгазмяс Сегодня, 08:15
    А где дрон?
    Он... Он утонул.
    А зачем обратились в прокуратуру?
    Что можно было оформить права наследства.
    Какое наследство, он же беспилотный?
    Да, беспилотный. Но гребцы то были настоящими.
    Омскгазмяс
  10. злой партизан Сегодня, 08:58
    А где-то в Кремле в тайной комнате гнусно хихикает один русский хакер.... feel
    злой партизан
  11. Bulrumeb Сегодня, 09:06
    Министр обороны Румынии Михай Фифор заявил об обращении в генеральную прокуратуру страны в связи с инцидентом в Чёрном море. В главном военном ведомстве Румынии сообщается о потере подводного дрона, который «проводил исследования».

    конечно, прокуроры-то достанут
    Bulrumeb
  12. лысова Сегодня, 09:08
    --- " На баннере странички в соцсети Фейсбук Михай Фифор опубликовал гордую англоязычную запись «Мы – НАТО!» " - А значит - плывите голуби, плывите. Обратились в ГП - на кого же списать?! winked
    лысова
  13. AlexanderVP Сегодня, 09:27
    Россию еще не обвинили? Или уже все как надо? :)))
    AlexanderVP
  14. MoJloT Сегодня, 09:38
    Румынский дрон? Не не видели, уплыл наверное.
    MoJloT
  15. КОТ БАЮН Сегодня, 10:14
    - Чего? Дрон потеряли? Синенький такой? Беспилотный? С флагом Румынии? И царапина такая по левому борту? Нееее.. Не видели.
    КОТ БАЮН
  16. Ныробский Сегодня, 10:33
    Скоро румынские цыгане будут продавать на рынках Бухареста красивые портсигары и зажигалки наклёпанные из корпуса подводного дрона.
    Ныробский
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