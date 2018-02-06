Польша в Европе — номер один. Поэтому русские начнут свою войну с неё

Плакат времён Великой Отечественной войны

«Европейский союз должен рухнуть, а Россия должна стать непобедимой державой. На Западе христианству угрожает истребление, а кагэбэшник Путин защитит его. С Украиной нельзя примириться, пока она не примет кремлёвскую версию событий. И это не на Россию смотрят с самым большим опасением, а всё больше на Запад».

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Обозревал и комментировал Олег Чувакин

— специально для topwar.ru