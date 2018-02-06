11:21 06 февраля
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Польша в Европе — номер один. Поэтому русские начнут свою войну с неё

Польша — государство, имеющее важнейшее значение. Именно поэтому свою новую войну Россия начнёт с неё. Первоочередной план Москвы: поссорить Варшаву с Брюсселем и сделать так, чтобы Польша отпала от Евросоюза. Затем последует военная агрессия.


Плакат времён Великой Отечественной войны


Польша — важная страна, однако она переживает пору конфликтов, и эти конфликты подогревает Москва. И Польша теряет значение для Европы, делает вывод польский журналист Казимеж Вуйчицки, чей материал опубликовал популярный ресурс «Onet».


Вуйчицки не сомневается, что главная нынешняя цель Москвы — сделать так, чтобы Польша откололась от ЕС. После этого русские предпримут акт военной агрессии. «Многие военные НАТО и на Украине предостерегают, что Москва готовится к войне, настоящей войне, — цитирует Казимежа Вуйчицки сайт «ИноТВ». — Рассматривают даже военные сценарии нападения через Белоруссию. Но чтобы её начать, Кремль, в соответствии со своей новейшей доктриной, должен получить преимущество в пропагандистской войне».

План русских, по мнению журналиста, таков: «враг», то есть Запад, «должен быть разобщён и рассорен». А уж потом можно и «нанести удар».

Откуда взял автор такие «сведения»? «Прочитать это можно в профильной российской литературе, посвящённой так называемой войне 3.0, которая напоминает современный «Mein Kampf», — заявляет польский журналист. И далее переходит к подробностям.

Если Москве удастся изолировать Польшу, эту «важную страну», Кремль победит в войне, которую автор именует «войной лжи и дезинформации».

Почему поляк предрекает успех русской пропаганде в Польше? Ведь в других странах Европы успеха у путинской пропаганды нет. Оказывается, в Польше Кремлю удалось использовать создавшуюся атмосферу «внутреннего напряжения». И теперь часть поляков считает, что главная опасность — беженцы, и опасность идёт с Запада, ведь это Запад принимает мигрантов.

Вот он, план коварного Путина, во всей красе:

«Европейский союз должен рухнуть, а Россия должна стать непобедимой державой. На Западе христианству угрожает истребление, а кагэбэшник Путин защитит его. С Украиной нельзя примириться, пока она не примет кремлёвскую версию событий. И это не на Россию смотрят с самым большим опасением, а всё больше на Запад».


В итоге «важная страна», то есть Польша, «всё больше теряет значение», польские политики «не знают», как погасить «внутренние споры». А путинские «тролли» продолжают работать яко пчёлки, «оглупляя» и «ссоря» поляков…

* * *


Таким образом, Казимеж Вуйчицки допускает (вернее, не допускает, а заявляет), что война пропаганды, которую якобы развернул Кремль в Польше, в результате приведёт к расколу не только в Польше, но и в Евросоюзе. Кончится это тем, что Варшава разругается с Брюсселем, и поляки убегут из ЕС.

Впрочем, аргументов к последнему тезису у журналиста нет. Было бы поистине огромной глупостью для Варшавы выйти из ЕС. Сегодня Польша является шестой экономикой Европейского союза. Поистине, верх глупости или наивности — ставить на экономическом будущем в составе ЕС крест.

Что касается «ссор», то в скандалах между Польшей и ЕС виноват совсем не Путин. Варшава со своими антидемократическими реформами судебной сферы сама вбила клин между собой и Брюсселем. Санкции против Польши, о которых нынче говорят в Брюсселе, являются плодом внутренней польской политики, а не результатом кремлёвской пропаганды.

Обозревал и комментировал Олег Чувакин
— специально для topwar.ru

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
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Комментарии 72

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  1. Горный стрелок Сегодня, 07:38
    Да на кой нам сдались эти ляхи? Заносчивые и гонористые, толку то с них? Хотя, разделить это недоразумение, чтоб "не воняло". Гиенами Европы ( как их Черчилль назвал). Вторую мировую спровоцировали. И опять им неймется?
    Горный стрелок
    1. 210окв Сегодня, 08:16
      Нам то они не зачем..Только им мы необходимы.Как пугало и средство зарабатывания денег на русофобии
      Цитата: Горный стрелок
      Да на кой нам сдались эти ляхи? Заносчивые и гонористые, толку то с них? Хотя, разделить это недоразумение, чтоб "не воняло". Гиенами Европы ( как их Черчилль назвал). Вторую мировую спровоцировали. И опять им неймется?
      210окв
      1. Подрезчик Сегодня, 08:29
        Польша — важная страна, однако она переживает пору конфликтов, и эти конфликты подогревает Москва.

        Начали судебную реформу, идущую вразрез с политикой ЕС-виновата Москва. Не желают принимать мигрантов-виновата Москва. Начинаются проблемы с укронационализмом-виновата Москва. Ну а уж важнее Польши-нет страны! belay
        Очередной бред польского нацика, оплаченный из-за океана! fool
        Подрезчик
        1. Angel_and_Demon Сегодня, 09:13
          Цитата: Подрезчик
          виновата Москва.

          а в рождаемости - тоже Москва?
          Angel_and_Demon
          1. Подрезчик Сегодня, 09:44
            Цитата: Angel_and_Demon
            Цитата: Подрезчик
            виновата Москва.

            а в рождаемости - тоже Москва?

            Наверное... wink Если додумаются так утверждать (а додуматься могут!)-ржачка будет на весь мир! laughing
            Подрезчик
            1. Angel_and_Demon Сегодня, 09:47
              а я хочу в этом поучаствовать laughing
              Angel_and_Demon
              1. Подрезчик Сегодня, 10:07
                Цитата: Angel_and_Demon
                а я хочу в этом поучаствовать laughing

                good good good Польские девки горячие, желаю удачи!!! wink
                Подрезчик
                1. Angel_and_Demon Сегодня, 10:19
                  Цитата: Подрезчик
                  Польские девки горячие, желаю удачи!!!

                  спасибо laughing drinks
                  Angel_and_Demon
        2. cniza Сегодня, 09:14
          Александр , приветствую ! hi удобно , не надо думать , все принимают с удовольствием , потому что сами так же поступают. Чего ещё ждать от них?
          cniza
          1. Подрезчик Сегодня, 09:50
            Цитата: cniza
            Александр , приветствую ! hi удобно , не надо думать , все принимают с удовольствием , потому что сами так же поступают. Чего ещё ждать от них?

            Виктор, доброго дня! hi Думаю ждать больше нечего, если глава МИД Польши пошлет на три буквы главу МИД Германии, виновата будет...Москва! belay Пластинка заезженна, а из-за океана новую не присылают!!! hi
            Подрезчик
            1. cniza Сегодня, 10:33
              Вот пусть и посылают друг друга , хоть от нашего имени lol , нам все равно.
              cniza
    2. oldseaman1957 Сегодня, 08:16
      Цитата: Горный стрелок
      И опять им неймется?
      - Они по жизни шелудивые. Не понимал раньше: почему Польшу делили два раза. - Теперь вопрос отпал... А сейчас прут на всех парах на третий раздел! (Мировая история, Банк Империал, Сказка про белого бычка)...
      oldseaman1957
      1. 210окв Сегодня, 08:46
        Кстати.Польшу делили три раза.18,19,20 век...Может осталось окончательно решить польский вопрос.
        Цитата: oldseaman1957
        Цитата: Горный стрелок
        И опять им неймется?
        - Они по жизни шелудивые. Не понимал раньше: почему Польшу делили два раза. - Теперь вопрос отпал... А сейчас прут на всех парах на третий раздел! (Мировая история, Банк Империал, Сказка про белого бычка)...
        210окв
      2. Варяг_0711 Сегодня, 08:59
        oldseaman1957 Сегодня, 08:16 ↑ Новый
        Не понимал раньше: почему Польшу делили два раза. - Теперь вопрос отпал... А сейчас прут на всех парах на третий раздел!
        На сколько мне известно из истории было ТРИ раздела Польши и все при Екатерине Великой. В принципе, "четвертым разделом" можно было бы считать 1939 год, когда СССР вернул свои территории, а Германия прихватизировала все остальное. Вопрос в том, что если затевать пятый (ну или четвертый) раздел, то кому её отдать? Нам она даром за амбаром не нужна. Отдать немцам, чревато последствиями, не дай Бог очередной Рейх создадим, как не крути, а как говорили наши деды - "немец мужчина серьезный". И что с поляками тогда делать? Ну не трибалтам же отдавать? Объединить с Украиной? Но, по-моему, два гнойных паука в одном флаконе, это перебор, причем даже слишком.
        Так что я даже не знаю, куда их присоединять и между кем делить.
        Варяг_0711
        1. Григорий_45 Сегодня, 09:33
          Цитата: Варяг_0711
          Так что я даже не знаю, куда их присоединять и между кем делить

          переселить на Антерктиду. Только нужно будет убедить "заланых", что для пингвинов это вполне безопасно...
          Григорий_45
          1. влад66 Сегодня, 09:41
            Цитата: Григорий_45
            переселить на Антерктиду. Только нужно будет убедить "заланых", что для пингвинов это вполне безопасно.

            Пожалейте пингвинов Коллега request Вон выпнуть в Космос и пускай Альфа Центавру осваивают. hi
            влад66
    3. Венд Сегодня, 09:05
      Цитата: Горный стрелок
      Да на кой нам сдались эти ляхи? Заносчивые и гонористые, толку то с них? Хотя, разделить это недоразумение, чтоб "не воняло". Гиенами Европы ( как их Черчилль назвал). Вторую мировую спровоцировали. И опять им неймется?

      Польша России даром не нужна, но поляки всегда считали себя главной страной Европы. Амбиции у них совсем зашкалили. Если России нужно отколоть от ЕС кого-то, то важней отколоть Францию, Германию или Италию. Поляки чувствую приближение своей ненужности для ЕС и США начинают впадать в панику. Украинский синдром Польша очередная страна щит сдерживающая Россию наравне с Прибалтикой, Грузией и Украиной. laughing
      Венд
  2. Геркулесыч Сегодня, 07:38
    Не воюет в дурдоме главврач с психами! fool
    Геркулесыч
    1. 210окв Сегодня, 08:18
      Вы предлагаете начинать их "лечить"..?Раз мы из медперсонала....Ну хорошо..Массово.Всем ударную дозу галоперидола.
      Цитата: Геркулесыч
      Не воюет в дурдоме главврач с психами! fool
      210окв
      1. Соломон Кейн Сегодня, 08:44
        ...ударную дозу галоперидола.

        Да с таким диагнозом, скорее "Влупилин с Пропихнином" лучше подойдет
        Соломон Кейн
        1. cniza Сегодня, 09:16
          Костя , hi они сами себя сведут в могилу , без наших усилий.
          cniza
          1. Соломон Кейн Сегодня, 09:25
            Крысам свойственно сжирать друг друга в критических ситуациях...
            Виктор, Салют! hi
            Соломон Кейн
            1. cniza Сегодня, 09:27
              Главное , во время оставшегося крысоеда прихлопнуть.
              cniza
  3. a.s.zzz888 Сегодня, 07:39
    Вуйчицки не сомневается, что главная нынешняя цель Москвы — сделать так, чтобы Польша откололась от ЕС.

    Её сами гейроповцы скоро пинками выкинут, пока за них мерикатосы стоят... но это не на долго поимеют - и на свалку...
    a.s.zzz888
  4. Alex-a832 Сегодня, 07:39
    Бессвязный параноидальный бред очередного русофоба. Интересует только одно: у них действительно так плохо со здравомыслием, что они сами верят в этот бред, при том, что отсутствуют исторические предпосылки, доказательства интереса России к захвату Польши в настоящем, отсутствие мотивов и реальных действий, то есть полностью отсутствуют причинно- следственные связи для таких выводов?
    Alex-a832
  5. сибиралт Сегодня, 07:41
    Что-то у Польши последнее время нелады с чехами, украинцами и немцами. Похоже, назревает передел Польши 3.0. Сами же и выпрашивают.winked
    сибиралт
    1. Варяг_0711 Сегодня, 09:10
      сибиралт Сегодня, 07:41 Новый
      Похоже, назревает передел Польши 3.0.
      3.0 был в 1795 году. Если новый будет, то это будет 4.0, а то и 5.0, учитывая раздел Польши в 1939 году.
      Варяг_0711
  6. sdc_alex Сегодня, 07:42
    Польша в Европе — номер один. Поэтому русские начнут свою войну с неё


    В очередь, собачьи дети! laughing
    Сначала разобрались бы с прибалтами, украми и пр. в кого нам "войти" в первую очередь.... laughing
    А то все на перебой утверждают, что именно их завоюют в "первую очередь".

    Как "женщины с низкой социальной ответственностью" сидят и надеются, что клиент возьмет первыми именно их laughing
    sdc_alex
  7. Васян1971 Сегодня, 07:42
    " Если Москве удастся изолировать Польшу, эту «важную страну»"...
    То все вздохнут спокойней, ибо место еврогиены - в клетке.
    Васян1971
  8. Tusv Сегодня, 07:42
    Вы там с Украиной разберитесь, кто номер один в Европе. Тех и "воевать"пойдем.
    Tusv
  9. Zubr Сегодня, 07:42
    Ну а как иначе, конечно Польша очень удобный плацдарм для дальнейшей нашей экспансии на Европу. =))))) Интересно, остались в Польше ещё разумные люди ? =))
    Zubr
    1. Варяг_0711 Сегодня, 09:16
      Zubr Сегодня, 07:42 Новый
      Интересно, остались в Польше ещё разумные люди ? =))
      Судя по тем, которых транслирует наше ТВ, там не то что "нормальных" не осталось, там и тех кого можно было бы назвать просто людьми не осталось!
      Хотя нельзя так про весь польский народ. Есть же те, которые пытаются в той русофобской вакханалии, которая там творится, следить за нашими памятниками. Есть байкеры, которые с нашими мотопробег на 9 мая устраивают. Другое дело что их меньшинство, да и в правительстве нормальных и адекватных не наблюдается от слова совсем.
      Варяг_0711
  10. Ил-18 Сегодня, 07:43
    ЕС денежку больше давать не желают? Холявы больше не будет?
    Правильно! Виновата Россия... Ну, больше некому... Поляков, вон, разделила. А Падет Польша Европе не жить.
    Это было краткое содержание польской повестки дня. sad
    Ил-18
  11. iliitchitch Сегодня, 07:51
    Шиза заразна , лучше не читать такое . польше в 1612-м её место указали , они там же , где и прибалтика - возле параши .
    iliitchitch
  12. Доктор Бармалей Сегодня, 07:59
    Польша в Европе — номер один. Поэтому русские начнут свою войну с неё

    Бородатый анекдот:
    Девушка стоит на балконе, а мимо идет мужчина.
    Девушка вдруг как крикнет:
    - Мужчина! Я вас боюсь!
    - Чего это вы меня боитесь?
    - А вы меня изнасилуете.
    - Так как же я вас изнасилую, если я внизу, а вы на балконе?!
    - А я сейчас к вам спущусь...
    Доктор Бармалей
  13. arhPavel Сегодня, 08:08
    Всё ждут, всё надеяться..
    Чем таким интересно Польша важна?
    Мне кажется Россия получила достаточно опыта от совместной работы с Польшей и во времена СССР и во времена Империи.
    Сейчас нет необходимости ввода войск, всё решит РВСН
    arhPavel
  14. Наблюдатель2014 Сегодня, 08:11
    Польша в Европе — номер один. Поэтому русские начнут свою войну с неё
    Как задостали эти западные нытики.Всё время орут перед войной в Европе что русские вот прям сейчас на них нападут.А потом сами войну и начинают.Прям вот спим и видим как на этот польский табор дармоедов нападаем.Тянем их в ТС,ОДКБ. Начинаем как при СССР всякую дрянь у них скупать.На каждом углу плакаты про дружбу народов. belay Фу! Не в коем случае опять эту ерунду.Отожмём северные земли вдоль Балтийского моря.Будем граничить с Германией.Остальное в радиоактивный пепел.И всё laughing
    Наблюдатель2014
  15. seregatara1969 Сегодня, 08:15
    так дело не пойдёт - вчера мы должны были напасть на литву а сегодня вдруг на польшу ! а как же литва ? на кого россии надо напасть в первую очередь ?на польшу или литву ? вы уж определитесь там у себя в европе - на кого напасть в первую очередь и куда русским свои танки поворачивать
    seregatara1969
    1. Андрей Панов Сегодня, 08:30
      Аукцион надо устроить! Кто больше даст-тех и будем кушать. Не забыть бы салфетку нацепить...
      Андрей Панов
    2. DMoroz Сегодня, 09:47
      они на себя пытаются направить всеми способами. Уже и немцам статистику заказали, что их Россия сможет захватить всего за одну ночь, а всю Прибалтику аж за целых 60 часов... wassat
      DMoroz
    3. домохозяйка Сегодня, 10:36
      Всех! Всех завоюем, всю европу, потом америку! Вот кто первый бояться начнёт, того и завоюем! Мы ОРДА!!! Уже не смешно, а противно - их вопли и злоба! Начиная с прибалтийских монстров!
      домохозяйка
  16. Dr.Hláva Сегодня, 08:19
    Эта статья ПОЛНАЯ ЧУШЬ!!! Автор является нестабильной личностью со склоном к фантазированию!!!
    Dr.Hláva
  17. pvv113 Сегодня, 08:20
    Польша — государство, имеющее важнейшее значение.

    Поляки очень высокого мнения о себе. А самомнение затмевает им разум
    pvv113
  18. Вышибала Сегодня, 08:21
    Все о войне да о войне
    О нархозяйстве надо думать, экономику зачуханную поднимать
    Вышибала
  19. Dr.Hláva Сегодня, 08:22
    с какого времени Польша Ню1????? Тебе снилось или курил что то ДУРНОЕ??Автор уходи назад в Твою школу- Тебя там НИЧЕМ не научили- требуй деньги обратно!!!
    Dr.Hláva
  20. XYZ Сегодня, 08:28
    Они всеми фибрами души хотят стать "важными", чтобы о них говорили в СМИ, чтобы в качестве главных участвовать в общеевропейской политике. Это комплекс "недоевропейцев", тех, кого европейцами просто назначили в силу определенных исторических причин. Самое больное для них - вывесить со стороны России плакат "Вы нам не интересны". Нам не интересна дальняя европейская окраина с ее местечковым укладом, самомнением и дикими привычками. Вы - не номер один!
    XYZ
  21. Vard Сегодня, 08:31
    Все бывшие... страны восточной Европы... Кроме пожалуй Чехии и Венгрии... спят и видят как их оккупирует Россия... Хоть покушают вволю...
    Vard
  22. rotmistr60 Сегодня, 08:34
    Польша отпала от Евросоюза. Затем последует военная агрессия.
    Понятно, что и.диотов с русофобской установкой хватает во всех странах Европы, но Польша, Прибалтика и конечно Украина впереди планеты всей. Именно в этих странах громче всех орут о том, что Россия если не сегодня, то завтра точно нападет на них. А Украина уже 4года "воюет" с Россией защищая своей грудью Европу от вторжения "орды".
    rotmistr60
  23. serg.shishkov2015 Сегодня, 08:35
    как говорил Павел Корчагин-Сами сдохнете от кокаина,без наших сабель!
    serg.shishkov2015
  24. КВУ-НСвД Сегодня, 08:37
    Кончится это тем, что Варшава разругается с Брюсселем, и поляки убегут из ЕС.
    Да они сами оттуда свалят , как только перестанут получать дотации из ЕС и должны будут из реципиента превратится в донора . Единство ЕС ещё тот карточный домик
    КВУ-НСвД
  25. sxfRipper Сегодня, 08:40
    Ешче Польска не сгинела... Но уже дала душок... Далее не комментирую!
    sxfRipper
    1. DMoroz Сегодня, 09:39
      Так же и с щеневмерликами...
      DMoroz
  26. КОТ БАЮН Сегодня, 08:45
    Польша — государство, имеющее важнейшее значение. Именно поэтому свою новую войну Россия начнёт с неё. Первоочередной план Москвы: поссорить Варшаву с Брюсселем и сделать так, чтобы Польша отпала от Евросоюза. Затем последует военная агрессия.

    После подобного тезиса можно далее и не читать... Ну хотя бы что б не тратить время на поиски логики в очередных перепевках про "русскую угрозу".
    КОТ БАЮН
  27. Грац Сегодня, 08:51
    нам торопится некуда будем сидеть у реки и ждать когда проплывет труп врага, а так оно и будет
    Грац
  28. злой партизан Сегодня, 08:54
    Так и хочется сказать этому Казимежу: "Выдыхай Бобёр, выдыхай!!". wassat
    злой партизан
  29. Феликс Сегодня, 08:55
    Польша в Европе — номер один. Поэтому русские начнут свою войну с неё

    А вот сейчас прибалтам стало обидно!
    Феликс
  30. morpogr Сегодня, 09:10
    Мания величия так и прёт у пшеков. Вот прям весь ес на Польше держится и на них уповает в борьбе с угрозой с востока. Видно это уже не излечимо. fool
    morpogr
  31. SerB60 Сегодня, 09:17
    Номер 1? В очередь, блин, ваше место за Украиной, "весьмирзнает", что она самая важная в Европе и только она одна противостоит России.
    SerB60
  32. sergo1914 Сегодня, 09:18
    Плакат не потерял актуальности. Вот как предки могли сформулировать.
    sergo1914
  33. rpuropuu Сегодня, 09:19
    Многие военные НАТО и на Украине предостерегают, что Москва готовится к войне, настоящей войне
    Самые надежные источники информации belay fool Готовые за бюджетные деньги продать все что угодно и страну и собственный народ recourse
    rpuropuu
  34. Ingvar0401 Сегодня, 09:19
    Поляки это цыгане. До сих пор помню как во времена Варшавского договора матросы ходили по Балтийску и продавали поношенные вещи, сломанные солнечные очки и т.д. Зато от нас тащили электроприборы, игрушки...
    Ingvar0401
  35. Григорий_45 Сегодня, 09:23
    Вуйчицки не сомневается, что главная нынешняя цель Москвы — сделать так, чтобы Польша откололась от ЕС. После этого русские предпримут акт военной агрессии.

    они там с прибалтами не подерутся за право, кому должны первому дать в пятак? Каждый претендует на право называться "жертвой". Каждый так рьяно доказывает, что именно он получит в лоб, что порой даже кажется - не случись того, они там очень расстроятся laughing
    Григорий_45
  36. AlexanderVP Сегодня, 09:25
    Кто то очень в Польше испугался, что все больше и больше поляков начинают думать своей головой и видят, что реальная угроза идет от западных "ценностей". Эти настроения решили срочно "забомбить" глупыми статейками в СМИ.
    AlexanderVP
  37. Григорий_45 Сегодня, 09:30
    Москва готовится к войне, настоящей войне, — цитирует Казимежа Вуйчицки сайт «ИноТВ».
    План русских, по мнению журналиста, таков: «враг», то есть Запад, «должен быть разобщён и рассорен»

    Ага, когда на Россию ополчились полмира, мы должны с беспечностью ударенного по каске кирпичом на это спокойно взирать?
    Они готовятся к войне - готовимся к ней и мы. Что же так не устроило уважаемого пана? Si vis pacem, para bellum

    "кто хочет мира, пусть готовится к войне; кто хочет победы, пусть старательно обучает воинов; кто желает получить благоприятный результат, пусть ведёт войну, опираясь на искусство и знание, а не на случай. Никто не осмеливается вызывать и оскорблять того, о ком он знает, что в сражении тот окажется сильнее его" - "Краткое изложение военного дела". Книга III. V век
    Григорий_45
  38. НЕКСУС Сегодня, 09:49
    Польша — государство, имеющее важнейшее значение.

    Польша со времен ВОВ -это уже не государство ,а искусственное образование,которое сегодня на карте красуется благодаря нам.
    Европейцев история ничему не учит. Каждые 50-100 лет они начинают лаять и нападать на нас,после чего в парижах,берлинах,варшавах и тд появляется русский солдат и на следующие 50-100 лет тишь и благодать в Европе с правильным пониманием в нашу сторону. После ВОВ прошло более 70 лет ...видимо пора снова пройтись нашему солдату по этим городам,чтобы освежить память европейцам.
    НЕКСУС
    1. Григорий_45 Сегодня, 10:17
      Цитата: НЕКСУС
      видимо пора снова пройтись нашему солдату по этим городам,чтобы освежить память европейцам.

      вы готовы угробить еще тысячи жизней, чтобы что-то освежить и кому-то доказать? Дерзайте. Сами, в одиночестве. Не наигрались еще в войнушки?
      Цитата: НЕКСУС
      и на следующие 50-100 лет тишь и благодать в Европе с правильным пониманием в нашу сторону.

      Этог с 1945 в Европе тишь и благодать была? Холодной войны как не бывало? Вы сколько лет в коме?..
      Григорий_45
  39. kartalovkolya Сегодня, 10:04
    Бредятина на которую хочется наплевать и забыть!Правильно здесь уже говорилось о том,что на кой ляд они нам нужны,наверное хватит того,что эти "нахлебники" полвека сидели у нас на шее.Думаю на Западе все и всё поняли про этих нахлебников с мировыми претензиями,а России такие друзья и на хрен не нужны и никто не захочет снова их садить себе на шею.Пусть их Европа кормит!
    kartalovkolya
    1. jetfors_84 Сегодня, 10:36
      Как вспомню в конце 70-х, мы в очередях стояли, масло по талонм выдавали. А нам говорили мы польским трудящимся помогаем. Допомогались.
      jetfors_84
  40. Виктор-М Сегодня, 10:12
    Польша — государство, имеющее важнейшее значение. Именно поэтому свою новую войну Россия начнёт с неё.

    Россия войны не начинает, она их заканчивает.
    Иногда пословица "Не тронь дерьмо,оно и вонять не будет" не работает, иногда лучше его убрать, чтобы оно не воняло.
    Виктор-М
  41. jetfors_84 Сегодня, 10:33
    Что за бред.Если пшеки сами рассорятся с европой с ними и воевать не надо будет.
    jetfors_84
  42. Стройбат запаса Сегодня, 11:02
    Достали уже пшеки. Всё им кажется, что они великая страна, на которую покушаются злобные русские. Не доходит до них, что нам они не нужны даже как предполье. Они просто ничего не значат. Пшек-пшик.
    Стройбат запаса
  43. Berkut24 Сегодня, 11:18
    План русских, по мнению журналиста, таков...

    Собственно, это единственные аргументы против России на протяжении последних столетий.
    Berkut24
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