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Польша в Европе — номер один. Поэтому русские начнут свою войну с неё
Польша — государство, имеющее важнейшее значение. Именно поэтому свою новую войну Россия начнёт с неё. Первоочередной план Москвы: поссорить Варшаву с Брюсселем и сделать так, чтобы Польша отпала от Евросоюза. Затем последует военная агрессия.
Польша — важная страна, однако она переживает пору конфликтов, и эти конфликты подогревает Москва. И Польша теряет значение для Европы, делает вывод польский журналист Казимеж Вуйчицки, чей материал опубликовал популярный ресурс «Onet».
Вуйчицки не сомневается, что главная нынешняя цель Москвы — сделать так, чтобы Польша откололась от ЕС. После этого русские предпримут акт военной агрессии. «Многие военные НАТО и на Украине предостерегают, что Москва готовится к войне, настоящей войне, — цитирует Казимежа Вуйчицки сайт «ИноТВ». — Рассматривают даже военные сценарии нападения через Белоруссию. Но чтобы её начать, Кремль, в соответствии со своей новейшей доктриной, должен получить преимущество в пропагандистской войне».
План русских, по мнению журналиста, таков: «враг», то есть Запад, «должен быть разобщён и рассорен». А уж потом можно и «нанести удар».
Откуда взял автор такие «сведения»? «Прочитать это можно в профильной российской литературе, посвящённой так называемой войне 3.0, которая напоминает современный «Mein Kampf», — заявляет польский журналист. И далее переходит к подробностям.
Если Москве удастся изолировать Польшу, эту «важную страну», Кремль победит в войне, которую автор именует «войной лжи и дезинформации».
Почему поляк предрекает успех русской пропаганде в Польше? Ведь в других странах Европы успеха у путинской пропаганды нет. Оказывается, в Польше Кремлю удалось использовать создавшуюся атмосферу «внутреннего напряжения». И теперь часть поляков считает, что главная опасность — беженцы, и опасность идёт с Запада, ведь это Запад принимает мигрантов.
Вот он, план коварного Путина, во всей красе:
В итоге «важная страна», то есть Польша, «всё больше теряет значение», польские политики «не знают», как погасить «внутренние споры». А путинские «тролли» продолжают работать яко пчёлки, «оглупляя» и «ссоря» поляков…
Таким образом, Казимеж Вуйчицки допускает (вернее, не допускает, а заявляет), что война пропаганды, которую якобы развернул Кремль в Польше, в результате приведёт к расколу не только в Польше, но и в Евросоюзе. Кончится это тем, что Варшава разругается с Брюсселем, и поляки убегут из ЕС.
Впрочем, аргументов к последнему тезису у журналиста нет. Было бы поистине огромной глупостью для Варшавы выйти из ЕС. Сегодня Польша является шестой экономикой Европейского союза. Поистине, верх глупости или наивности — ставить на экономическом будущем в составе ЕС крест.
Что касается «ссор», то в скандалах между Польшей и ЕС виноват совсем не Путин. Варшава со своими антидемократическими реформами судебной сферы сама вбила клин между собой и Брюсселем. Санкции против Польши, о которых нынче говорят в Брюсселе, являются плодом внутренней польской политики, а не результатом кремлёвской пропаганды.
Плакат времён Великой Отечественной войны
Польша — важная страна, однако она переживает пору конфликтов, и эти конфликты подогревает Москва. И Польша теряет значение для Европы, делает вывод польский журналист Казимеж Вуйчицки, чей материал опубликовал популярный ресурс «Onet».
Вуйчицки не сомневается, что главная нынешняя цель Москвы — сделать так, чтобы Польша откололась от ЕС. После этого русские предпримут акт военной агрессии. «Многие военные НАТО и на Украине предостерегают, что Москва готовится к войне, настоящей войне, — цитирует Казимежа Вуйчицки сайт «ИноТВ». — Рассматривают даже военные сценарии нападения через Белоруссию. Но чтобы её начать, Кремль, в соответствии со своей новейшей доктриной, должен получить преимущество в пропагандистской войне».
План русских, по мнению журналиста, таков: «враг», то есть Запад, «должен быть разобщён и рассорен». А уж потом можно и «нанести удар».
Откуда взял автор такие «сведения»? «Прочитать это можно в профильной российской литературе, посвящённой так называемой войне 3.0, которая напоминает современный «Mein Kampf», — заявляет польский журналист. И далее переходит к подробностям.
Если Москве удастся изолировать Польшу, эту «важную страну», Кремль победит в войне, которую автор именует «войной лжи и дезинформации».
Почему поляк предрекает успех русской пропаганде в Польше? Ведь в других странах Европы успеха у путинской пропаганды нет. Оказывается, в Польше Кремлю удалось использовать создавшуюся атмосферу «внутреннего напряжения». И теперь часть поляков считает, что главная опасность — беженцы, и опасность идёт с Запада, ведь это Запад принимает мигрантов.
Вот он, план коварного Путина, во всей красе:
«Европейский союз должен рухнуть, а Россия должна стать непобедимой державой. На Западе христианству угрожает истребление, а кагэбэшник Путин защитит его. С Украиной нельзя примириться, пока она не примет кремлёвскую версию событий. И это не на Россию смотрят с самым большим опасением, а всё больше на Запад».
В итоге «важная страна», то есть Польша, «всё больше теряет значение», польские политики «не знают», как погасить «внутренние споры». А путинские «тролли» продолжают работать яко пчёлки, «оглупляя» и «ссоря» поляков…
* * *
Таким образом, Казимеж Вуйчицки допускает (вернее, не допускает, а заявляет), что война пропаганды, которую якобы развернул Кремль в Польше, в результате приведёт к расколу не только в Польше, но и в Евросоюзе. Кончится это тем, что Варшава разругается с Брюсселем, и поляки убегут из ЕС.
Впрочем, аргументов к последнему тезису у журналиста нет. Было бы поистине огромной глупостью для Варшавы выйти из ЕС. Сегодня Польша является шестой экономикой Европейского союза. Поистине, верх глупости или наивности — ставить на экономическом будущем в составе ЕС крест.
Что касается «ссор», то в скандалах между Польшей и ЕС виноват совсем не Путин. Варшава со своими антидемократическими реформами судебной сферы сама вбила клин между собой и Брюсселем. Санкции против Польши, о которых нынче говорят в Брюсселе, являются плодом внутренней польской политики, а не результатом кремлёвской пропаганды.
Обозревал и комментировал Олег Чувакин
— специально для topwar.ru
— специально для topwar.ru
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
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