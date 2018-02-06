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Ситуация в Сирии
Удары ВВС международной коалиции привели к гибели десятков жителей Дейр-эз-Зора, ВКС РФ и САА выбили террористов из нескольких поселений Хамы. Об этом сообщает ФАН со ссылкой на сирийские источники.
В начале дня боевики незаконных вооруженных формирований нанесли ракетный удар по жилым районам города Хараста Восточной Гуты. В результате действий радикалов 15 мирных жителей населенного пункта получили тяжелые ранения. Позже стало известно об обстреле района Баб Тума сирийской столицы. Обстрел начался в момент, когда представители Межконфессиональной делегации из России раздавали гуманитарную помощь жителям Дамаска. Под огнем погибли два человека.
ВВС Турции нанесли ряд ударов по опорным пунктам Демократических сил Сирии (SDF) в окрестностях Африна (провинция Алеппо). Под прикрытием авиации солдаты турецкой армии захватили у SDF населенный пункт Сурки. Также сообщается о столкновениях между ССА и SDF недалеко от поселения Шаран. В конце дня стало известно, что ССА взяла под контроль высоту Сарыкая и деревню Дикмет Таш.
ВВС международной коалиции продолжали наносить удары по населенным пунктам провинции Дейр-эз-Зор. В том числе было атаковано поселение Аль-Бахра, в результате чего погибли десятки мирных жителей.
ВКС РФ совместно с ВВС Сирии нанесли удары по опорным пунктам террористов «Джебхат ан-Нусры» (запрещена в РФ) недалеко от населенного пункта Кафр Набель в провинции Идлиб. Кроме того российские летчики продолжили бомбить пункты дислокации радикальных исламистов в окрестностях Серакиба, а также в районе поселений Кафр Сажна, Хан Шейхун и Аль-Гадфа. Под прикрытием авиации сирийская армия выбила боевиков из двух поселений на юго-востоке региона.
Сирийская арабская армия (САА) вела обстрел укрепрайонов боевиков в окрестностях города Харб Нафса на юге провинции Хама. В северо-восточной части провинции продолжилась операция по освобождению территорий от террористов ИГ (группировка запрещена в РФ). Правительственные войска при поддержке ВКС РФ выбили игиловцев из населенных пунктов Маасран, Буюд Сифаф, Абу аль-Хейр, Таль Аш-Шур, Аль-Маляха Аль-Кабира, Аль-Дабийия и Вади Джаханм.
В начале дня боевики незаконных вооруженных формирований нанесли ракетный удар по жилым районам города Хараста Восточной Гуты. В результате действий радикалов 15 мирных жителей населенного пункта получили тяжелые ранения. Позже стало известно об обстреле района Баб Тума сирийской столицы. Обстрел начался в момент, когда представители Межконфессиональной делегации из России раздавали гуманитарную помощь жителям Дамаска. Под огнем погибли два человека.
ВВС Турции нанесли ряд ударов по опорным пунктам Демократических сил Сирии (SDF) в окрестностях Африна (провинция Алеппо). Под прикрытием авиации солдаты турецкой армии захватили у SDF населенный пункт Сурки. Также сообщается о столкновениях между ССА и SDF недалеко от поселения Шаран. В конце дня стало известно, что ССА взяла под контроль высоту Сарыкая и деревню Дикмет Таш.
ВВС международной коалиции продолжали наносить удары по населенным пунктам провинции Дейр-эз-Зор. В том числе было атаковано поселение Аль-Бахра, в результате чего погибли десятки мирных жителей.
ВКС РФ совместно с ВВС Сирии нанесли удары по опорным пунктам террористов «Джебхат ан-Нусры» (запрещена в РФ) недалеко от населенного пункта Кафр Набель в провинции Идлиб. Кроме того российские летчики продолжили бомбить пункты дислокации радикальных исламистов в окрестностях Серакиба, а также в районе поселений Кафр Сажна, Хан Шейхун и Аль-Гадфа. Под прикрытием авиации сирийская армия выбила боевиков из двух поселений на юго-востоке региона.
Сирийская арабская армия (САА) вела обстрел укрепрайонов боевиков в окрестностях города Харб Нафса на юге провинции Хама. В северо-восточной части провинции продолжилась операция по освобождению территорий от террористов ИГ (группировка запрещена в РФ). Правительственные войска при поддержке ВКС РФ выбили игиловцев из населенных пунктов Маасран, Буюд Сифаф, Абу аль-Хейр, Таль Аш-Шур, Аль-Маляха Аль-Кабира, Аль-Дабийия и Вади Джаханм.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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