11:17 06 февраля
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Ситуация в Сирии

Удары ВВС международной коалиции привели к гибели десятков жителей Дейр-эз-Зора, ВКС РФ и САА выбили террористов из нескольких поселений Хамы. Об этом сообщает ФАН со ссылкой на сирийские источники.



В начале дня боевики незаконных вооруженных формирований нанесли ракетный удар по жилым районам города Хараста Восточной Гуты. В результате действий радикалов 15 мирных жителей населенного пункта получили тяжелые ранения. Позже стало известно об обстреле района Баб Тума сирийской столицы. Обстрел начался в момент, когда представители Межконфессиональной делегации из России раздавали гуманитарную помощь жителям Дамаска. Под огнем погибли два человека.


ВВС Турции нанесли ряд ударов по опорным пунктам Демократических сил Сирии (SDF) в окрестностях Африна (провинция Алеппо). Под прикрытием авиации солдаты турецкой армии захватили у SDF населенный пункт Сурки. Также сообщается о столкновениях между ССА и SDF недалеко от поселения Шаран. В конце дня стало известно, что ССА взяла под контроль высоту Сарыкая и деревню Дикмет Таш.

ВВС международной коалиции продолжали наносить удары по населенным пунктам провинции Дейр-эз-Зор. В том числе было атаковано поселение Аль-Бахра, в результате чего погибли десятки мирных жителей.

ВКС РФ совместно с ВВС Сирии нанесли удары по опорным пунктам террористов «Джебхат ан-Нусры» (запрещена в РФ) недалеко от населенного пункта Кафр Набель в провинции Идлиб. Кроме того российские летчики продолжили бомбить пункты дислокации радикальных исламистов в окрестностях Серакиба, а также в районе поселений Кафр Сажна, Хан Шейхун и Аль-Гадфа. Под прикрытием авиации сирийская армия выбила боевиков из двух поселений на юго-востоке региона.

Сирийская арабская армия (САА) вела обстрел укрепрайонов боевиков в окрестностях города Харб Нафса на юге провинции Хама. В северо-восточной части провинции продолжилась операция по освобождению территорий от террористов ИГ (группировка запрещена в РФ). Правительственные войска при поддержке ВКС РФ выбили игиловцев из населенных пунктов Маасран, Буюд Сифаф, Абу аль-Хейр, Таль Аш-Шур, Аль-Маляха Аль-Кабира, Аль-Дабийия и Вади Джаханм.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 17

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  1. Angel_and_Demon Сегодня, 09:07
    Под прикрытием авиации сирийская армия выбила боевиков из двух поселений на юго-востоке региона.
    работайте братья hi
    Angel_and_Demon
    1. Чёрный Сегодня, 09:13
      Пока американцы будут присутствовать в Сирии - война будет продолжаться.Пора заканчивать псевдодипломатию, а то так и будем хоронить лучших солдат, которых будут убивать из "подконтрольных патнёрам" территорий и из их же оружия....
      Чёрный
      1. Angel_and_Demon Сегодня, 09:15
        Цитата: Чёрный
        Пока американцы будут присутствовать в Сирии - война будет продолжаться.

        вот и я про тоже, надо пару раз промахнуться - тогда сами убегут, очень уж они не любят когда по ним попадает
        Angel_and_Demon
        1. cniza Сегодня, 09:30
          Эту работу должна сделать Турция. hi
          cniza
          1. Angel_and_Demon Сегодня, 09:36
            надо ей помочь - разведданными или еще чем нибудь таким
            Angel_and_Demon
            1. cniza Сегодня, 10:37
              Уже помогли Су - 25 потеряли и летчик погиб , вроде по просьбе Турции и под их гарантию.
              cniza
    2. Мар.Тира Сегодня, 10:27
      Правильнее сказать;-ЭТО ВАМ ЗА ПАЦАНОВ!Надеюсь не видимая часть тоже даёт результаты.Я имею ввиду работу ССО,по нейтрализации группировки причастной к гибели пилота,и её вдохновителей.
      Мар.Тира
      1. Angel_and_Demon Сегодня, 10:35
        а самое главное - вдохновителей negative
        Angel_and_Demon
  2. 210окв Сегодня, 09:14
    Ситуация становится все более туманной.После ввода турецких войск все осложнилось.
    210окв
    1. НасРать Сегодня, 09:32
      С вводом турецких войск, Асад стал зачищать Идлиб.. что говорит о давней договоренности (с начала всех бармалеев отправляли в Идлиб, а пришло время и стали зачищать и там) ..
      Да и курды по сговорчивее будут...
      НасРать
  3. rotmistr60 Сегодня, 09:16
    ВВС международной коалиции продолжали наносить удары по населенным пунктам... в результате чего погибли десятки мирных жителей.
    А сегодня показывали Иракский Мосул где коалиция так же "проявила" себя - камня на камне не осталось, десятки трупов под завалами лежат до сих пор, не исключена эпидемия. Вот так "работают" американцы со своими союзниками и ни одного осуждения от международного сообщества.
    rotmistr60
    1. cniza Сегодня, 09:31
      Подождите , ещё Россию в этом обвинят , что мы мешаем им.
      cniza
      1. Angel_and_Demon Сегодня, 09:38
        Цитата: cniza
        ещё Россию в этом обвинят

        а у вас есть другой претендент? laughing
        Angel_and_Demon
        1. cniza Сегодня, 10:38
          У них другого нет , а такой ерундой не страдаем. lol
          cniza
  4. Romka47 Сегодня, 09:32
    Бедная Сирия там никогда все спокойно не будет похоже.
    Romka47
    1. НасРать Сегодня, 09:37
      главное, по спокойнее будет у нас!!!!
      НасРать
      1. Romka47 Сегодня, 10:22
        И то правда!
        Romka47
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