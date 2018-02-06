Ответ России на уничтожение Су-25 в Сирии не заставил себя ждать
Военное сообщество продолжает обсуждать уничтожение российского штурмовика Су-25 над Идлибом, а также героическую смерть его пилота. Много вопросов до сих пор остаются открытыми. К примеру, почему летчик не выпустил тепловые ловушки, и как ПЗРК появились у террористов.
Тем не менее, реальность такова, что сирийское небо становится менее дружелюбным для ВКС России. Командование сирийской армии стремится как можно скорее зачистить подконтрольные боевикам территории. Но подобраться к месту убийства российского пилота пока не удается.
Российская армия сразу же после подтверждения гибели пилота, нанесла ракетный удар "Калибрами" по району крушения Су-25. Спустя некоторое время самолеты ВКС РФ сбросили десятки бомб на головы террористов. Согласно данным Минобороны, в первые часы операции возмездия удалось уничтожить до 30 боевиков.
Тем не менее, реальность такова, что сирийское небо становится менее дружелюбным для ВКС России. Командование сирийской армии стремится как можно скорее зачистить подконтрольные боевикам территории. Но подобраться к месту убийства российского пилота пока не удается.
Российская армия сразу же после подтверждения гибели пилота, нанесла ракетный удар "Калибрами" по району крушения Су-25. Спустя некоторое время самолеты ВКС РФ сбросили десятки бомб на головы террористов. Согласно данным Минобороны, в первые часы операции возмездия удалось уничтожить до 30 боевиков.
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