Ответ России на уничтожение Су-25 в Сирии не заставил себя ждать

Военное сообщество продолжает обсуждать уничтожение российского штурмовика Су-25 над Идлибом, а также героическую смерть его пилота. Много вопросов до сих пор остаются открытыми. К примеру, почему летчик не выпустил тепловые ловушки, и как ПЗРК появились у террористов.



Тем не менее, реальность такова, что сирийское небо становится менее дружелюбным для ВКС России. Командование сирийской армии стремится как можно скорее зачистить подконтрольные боевикам территории. Но подобраться к месту убийства российского пилота пока не удается.



Российская армия сразу же после подтверждения гибели пилота, нанесла ракетный удар "Калибрами" по району крушения Су-25. Спустя некоторое время самолеты ВКС РФ сбросили десятки бомб на головы террористов. Согласно данным Минобороны, в первые часы операции возмездия удалось уничтожить до 30 боевиков.











