11:23 06 февраля

Ответ России на уничтожение Су-25 в Сирии не заставил себя ждать

Военное сообщество продолжает обсуждать уничтожение российского штурмовика Су-25 над Идлибом, а также героическую смерть его пилота. Много вопросов до сих пор остаются открытыми. К примеру, почему летчик не выпустил тепловые ловушки, и как ПЗРК появились у террористов.

Тем не менее, реальность такова, что сирийское небо становится менее дружелюбным для ВКС России. Командование сирийской армии стремится как можно скорее зачистить подконтрольные боевикам территории. Но подобраться к месту убийства российского пилота пока не удается.

Российская армия сразу же после подтверждения гибели пилота, нанесла ракетный удар "Калибрами" по району крушения Су-25. Спустя некоторое время самолеты ВКС РФ сбросили десятки бомб на головы террористов. Согласно данным Минобороны, в первые часы операции возмездия удалось уничтожить до 30 боевиков.




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Комментарии 8

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  1. Romka47 Сегодня, 09:33
    А откуда запускали "калибры" ?
    Romka47
  2. юра харламов Сегодня, 09:36
    С подводной лодки.
    юра харламов
  3. юра харламов Сегодня, 09:37
    Эффектно.феерично.как в таракана ядерной ракетой.пиар дороже денег
    юра харламов
  4. НЕКСУС Сегодня, 09:41
    Российская армия сразу же после подтверждения гибели пилота, нанесла ракетный удар "Калибрами" по району крушения Су-25. Спустя некоторое время самолеты ВКС РФ сбросили десятки бомб на головы террористов.

    Но тех выродков там уже не было,которые сбили самолет и убили нашего пилота. Уничтожение этих террористов в частности дело важное,но думаю куда важнее найти тех уродов,которые поставили ПЗРК игиловцам. И с этими продавцами церемонится не надо,они подлежат уничтожению,причем показательному.
    НЕКСУС
  5. _TANKIST_ Сегодня, 09:50
    "Ответ" ПФФФФ, скока пафоса из ничего((((, обычное пи-о "СМИ", на дежурную работу ВКС называют "ответом", даже смешно и противно, чтобы самим не казаться олухами(((, ответом могло служить....что угодно....: применение тактического оружия))), окружение и уничтожение/взятие в плен, данного террористического анклава, уход Турции из данной провинции под политическим и военным давлением...., да что угодно, гадать можно бесконечно, но ничего этого нет и не будет, т.к. нет в достаточном количестве ни политической ни военной мощи((((, а впаривать ".....ВКС наносит ответный удар....", пошло и глупо, они и так каждый день их на носят!
    _TANKIST_
  6. юра харламов Сегодня, 09:50
    Эта известна.тока сделать в открытую не получится.мы не СССР.надо действовать их методами.подлыми .как за Пешкова забрали целый автобус их летчиков
    юра харламов
  7. Мур Сегодня, 10:15
    Кому положено на земле там, конечно, работает. И, полагаю, сделают всё правильно.
    Но вот неуклюжие попытки пиарщиков МО вызывают раздражение. Угу, покарали. Именно тех. Именно тридцать и ни одним меньше.
    Мур
    1. Мар.Тира Сегодня, 10:34
      Они печатают,что знают,что нашли в СМИ.Что им врать что ли?
      Мар.Тира
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