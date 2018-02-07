11:29 07 февраля

Медведев растоптал мечту самураев

Российский премьер-министр Д. Медведев своим указом разрешил Минобороны РФ разместить военные самолёты на Итурупе — одном из островов, из-за которого у Японии идёт «спор» с Россией. Заграничные аналитики считают, что Кремль «растоптал» мечту японцев о «возвращении» хотя бы части Курильских островов.



Правительство РФ разрешило Минобороны использовать для базирования авиации гражданский аэродром на о. Итуруп. Соответствующее распоряжение было подписано Дмитрием Медведевым.


«Раздел «Сахалинская область» перечня аэродромов совместного базирования Российской Федерации… дополнить позицией следующего содержания: «Итуруп — гражданский — Минобороны России», — цитирует документ ТАСС.

Напомним, в 2016 году на островах Итуруп и Кунашир Москва разместила береговые ракетные комплексы «Бал» и «Бастион». Ранее, в 2015 году, там же были поставлены на боевое дежурство ЗРК «Тор-М2У».

В ноябре 2017 года Кремль принял решение создать на Курильских островах военно-морскую базу. Указанный объект будет размещён на о. Матуа.

Россия намерена развернуть военные самолёты на Курилах: премьер Медведев «присвоил» двойное назначение аэропорту на о. Итуруп, относящемуся к «спорной Курильской гряде», пишет на ресурсе Rediff.com известный эксперт М. К. Бадракумар.

Стратегическое содержание такого рода действий однозначно, считает эксперт: Москва сделала «большой шаг вперёд в милитаризации Курильских островов». Об этом говорит «развёртывание на объекте военных самолётов, беспилотных летательных аппаратов и командных систем». Аэропорт, напоминает автор, имеет достаточно протяжённую взлётно-посадочную полосу и может принимать «гигантские самолёты».

Остров Итуруп, продолжает аналитик, является одним из четырёх островов, которые были «захвачены советскими войсками в последние дни Второй мировой войны». Этот остров расположен у северо-восточного побережья Хоккайдо, самой большой префектуры Японии.

Спор о Курильских островах, которые в Японии предпочитают именовать «северными территориями», препятствует подписанию официального мирного договора между Россией и Японией, напоминает автор. И Токио немедленно «выразил озабоченность» в связи с развёртыванием российских войск на Итурупе. Главный секретарь японского кабмина Й. Суга сказал: «Мы передали по дипломатическим каналам, что это идёт вразрез с позицией нашей страны. Мы собираем информацию о поведении российских военных на северных территориях».

Истоки решения Москвы, по предположению М. К. Бадракумара, можно увидеть в контексте американской системы противоракетной обороны «Aegis», ныне развёрнутой в Японии. Дело в том, что в декабре 2017 г. японское правительство утвердило рекордный оборонный бюджет — в размере 46 млрд. долл. США. Выделены и средства на обследование территориальных участков, где могли бы разместиться две наземные батареи «Aegis».

Ожидается, что Япония развернёт береговую систему «Aegis Ashore» к 2023 году.

Морская версия системы «Aegis» (созданная компанией «Lockheed Martin») уже установлена на японских военных кораблях.

В Кремле отказываются принимать уверения Японии о том, что система «Aegis Ashore» предназначена для защиты от ракетных атак противника (северокорейских баллистических ракет). Об этом, напоминает автор, сообщила представительница МИД РФ Мария Захарова 28 декабря 2017 года. По её словам, решение японского правительства о развёртывании американских систем противоракетной обороны «Aegis Ashore» «вызывает глубокое сожаление и серьёзную озабоченность». «Какими бы ни были аргументы и мотивы, — цитирует Захарову аналитик, — ясно, что развёртывание этих систем является ещё одним шагом на пути к созданию полноценного азиатско-тихоокеанского регионального сегмента глобальной системы ПРО США». Следует иметь в виду, что системы оснащены универсальными ракетными установками, и это значит, что их можно использовать как ударное оружие. И на практике это означает ещё одно нарушение Соединёнными Штатами Договора о РСМД, на сей раз при содействии Японии.

В связи с этим Москва считает, что этот шаг Японии идёт вразрез с усилиями по установлению мира и стабильности в регионе. Мало того, действия Токио противоречат задаче укрепления доверия между Россией и Японией и повлияют на общую атмосферу двусторонних отношений, в том числе и на переговоры, касающиеся мирного договора.

В ноябре прошлого года, пишет далее М. К. Бадракумар, президент России Владимир Путин публично выражал надежду, что Япония пересмотрит свой союз с США — это и есть условие мирного договора.

Теперешний же указ премьера Медведева, подписанный раньше запланированной встречи заместителей министров иностранных дел двух стран для обсуждения сотрудничества «на спорных курильских территориях», означает, видимо, угасание надежд Кремля на проведение Японией независимой внешней политики.

Есть и другие причины усиления Москвой «линий обороны» в районе Сахалина, считает военный эксперт. Причины эти известны: растущая напряжённость из-за Северной Кореи, наращивание военного потенциала США на Дальнем Востоке и новая холодная война между США и Россией. Между прочим, Москва работает над планом создания в регионе новой военно-морской базы для подводных лодок.

Ясно, что в таких условиях российско-японский мирный договор становится ещё более туманной перспективой, резюмирует Бадракумар. Это будет иметь «серьёзные последствия для динамичного развития энергетики в Восточной Азии в ближайшей перспективе». В итоге в трёхсторонней дипломатии (Россия, Китай, Япония) Токио окажется в невыгодном положении.

Забавно, отметим, что совсем недавно, в конце января 2018 г., прямо-таки в преддверии медведевского указа, японский премьер-министр Синдзо Абэ в очередной раз заявил о больших возможностях российско-японских отношений, по привычке свернув на «территориальный вопрос». «Мы будем углублять японско-российские связи, ещё более продвигая план сотрудничества по восьми направлениям, совместную хозяйственную деятельность на четырёх северных островах. […] Решив территориальный вопрос, мы заключим мирный договор с Россией».

Теперь-то понятно, что Токио предпочитает «углублять» не японско-российские связи, а японско-американские. Что и вызывает противодействие в виде указов Д. Медведева. Противодействие логичное, поскольку Москва постоянно заявляет о том, что вопроса о принадлежности южных Курильских островов не существует: он закрыт. Обсуждать же суверенитет России смысла нет.

Нынешняя позиция Кремля известна не только в России, но и в Японии. Наверняка кое-что об этом слышал и Синдзо Абэ. Вот она: по итогам Второй мировой войны острова Курильской гряды вошли в состав СССР. Российская Федерация — правопреемник СССР. Точка.

Обозревал и комментировал Олег Чувакин
— специально для topwar.ru

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
34

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 30

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. Познающий Сегодня, 06:15
    Ну наконец- Медведев " разогнал" стоящий столько лет над Курилами " туман" неопределенночти...
    Познающий
    1. a.s.zzz888 Сегодня, 06:34
      Познающий Сегодня, 06:15 Новый
      Ну наконец- Медведев " разогнал" стоящий столько лет над Курилами " туман" неопределенночти..
      hi ! Ну так ведь надо держать нос по ветру, иначе может и без него остаться.
      a.s.zzz888
    2. kenig1 Сегодня, 06:39
      То есть размещение "Бал", "Бастион", ПВО было туманом, а "кремень" Медведев изменив на бумаге предназначение аэродрома, что то разогнал? Бумага как говориться все стерпит.
      kenig1
    3. сибиралт Сегодня, 06:46
      Медведев разрешил главнокомандующему использовать гражданский аэродром? И кто в это поверит? lol Выборы на носу, однако.
      сибиралт
      1. татарин 174 Сегодня, 07:48
        Цитата: сибиралт
        Выборы на носу, однако.

        А причем тут выборы? Любое правительство, если оно не посажено у власти врагами, как это есть на Украине, будет защищать территории своего государства. Так что Медведев в этом прав, к этому ситуация с нагнетанием истерии против нас обязывает.
        татарин 174
      2. Вас Влад Сегодня, 08:11
        Цитата: сибиралт
        Медведев разрешил главнокомандующему использовать гражданский аэродром? И кто в это поверит?

        А вы?Вы верите?Вот смешно мне.
        Вас Влад
        1. ArikKhab Сегодня, 11:27
          Буревестник — аэродром совместного базирования на острове Итуруп (Сахалинская область). Принадлежит Министерству обороны РФ, используется также гражданской авиацией в качестве аэропорта.
          С 1983 года на замену 308-му иап на МиГ-21 прибыл 41-й иап ПВО на МиГ-23, В 1993 году истребительная авиация была выведена, осталась авиационная комендатура, которая обслуживает аэродром.
          С 2007 года по 2014 год велось строительство нового аэропорта «Итуруп» (недалеко от посёлока Курильск). 22 сентября 2014 года аэропорт принял свой первый регулярный рейс. Как и ожидалось, открытие аэропорта вызвало негативную реакцию МИД Японии, которая считает остров частью этой страны
          ArikKhab
    4. Венд Сегодня, 09:04
      Я смотрю на комментарии и усмехаюсь. Плохо делает человек о нем негатив, хорошо тоже о нем негатив. Видно дело не в Медведеве, а в комментаторах.
      Венд
      1. РУСС Сегодня, 09:32
        Цитата: Венд
        Я смотрю на комментарии и усмехаюсь. Плохо делает человек о нем негатив, хорошо тоже о нем негатив. Видно дело не в Медведеве, а в комментаторах.

        Такова уж доля Медведева laughing
        РУСС
      2. BerBer Сегодня, 09:35
        Я с Вами согласен. Медведев был не совсем компетентным президентом, но предателем я его не назову. Кстати в его правлении были и положительные моменты, к примеру он разогнал коррумпированную МВДшную верхушку. Я считаю, не надо на него сыпать все шишки - он делает свою работу, как может.
        BerBer
      3. Serg65 Сегодня, 09:53
        Цитата: Венд
        Видно дело не в Медведеве, а в комментаторах.

        Мне вот тоже интересно, придёт Зюганов в лице Грудинина к власти, ну на первых порах понятно-розовые очки, а потом? Как те же самые комментаторы будут относится к власти?
        Serg65
        1. Вас Влад Сегодня, 11:11
          Цитата: Serg65
          Как те же самые комментаторы будут относится к власти?

          Они будут чесать репу и думать:сбылась мечта идиота yes
          Вас Влад
  2. рюрикович Сегодня, 06:20
    Оказывается,не только Лукашенко пытается усидеть на двух стульях what wassat
    рюрикович
    1. a.s.zzz888 Сегодня, 06:35
      рюрикович Сегодня, 06:20 Новый
      hi !Оказывается,не только Лукашенко пытается усидеть на двух стульях what wassat

      Бацьке так же надо держаться в тренде, он в этих вопросах опытный боец.
      a.s.zzz888
  3. a.s.zzz888 Сегодня, 06:32
    Указанный объект будет размещён на о. Матуа.

    Да, бриванули ипенцнв "по-полной". И то, что будет база на о. Матуа, это своевременно и правильно. Хотя и очень дорогое мероприятие в плане логистики, климата.
    a.s.zzz888
  4. Декларант Сегодня, 06:35
    А как же соглашение о совместном использовании островов ? Японцы будут копошиться рядом с нашими базами ? Надо вернуть его на место, на "мертвую" точку.
    Декларант
    1. ArikKhab Сегодня, 11:18
      "Совместное использование" это ооооочень растяжимое понятие. Например разрешить гостиницы строить (с отчислением налого в бюджет РФ) с развитием туризма, разведение лососевых пород рыб или еще что то вроде того
      ArikKhab
  5. rotmistr60 Сегодня, 07:01
    «растоптал» мечту японцев о «возвращении» хотя бы части Курильских островов
    Выходит, что зарубежные "аналитики" были уверены, что России придется вернуть территории, которые по праву ей принадлежат. Плоховато за кордоном с аналитикой России и "аналитиками" и "экспертами".
    rotmistr60
    1. a.s.zzz888 Сегодня, 07:04
      rotmistr60 Сегодня, 07:01 Плоховато за кордоном с аналитикой России и "аналитиками" и "экспертами".

      ...они всегда гнали в одни ворота...
      a.s.zzz888
  6. Ren Сегодня, 07:26
    японский премьер-министр Синдзо Абэ в очередной раз заявил о больших возможностях российско-японских отношений, по привычке свернув на «территориальный вопрос». «Мы будем углублять японско-российские связи, ещё более продвигая план сотрудничества по восьми направлениям, совместную хозяйственную деятельность на четырёх северных островах. […] Решив территориальный вопрос, мы заключим мирный договор с Россией».

    Может уже реально решить с Японией территориальный вопрос и заключить мирный договор?
    Под территориальным вопросом я подразумеваю российский остров Хоккайдо, незаконно оккупированный Японией с 1855 года!!! angry
    Ren
    1. Вас Влад Сегодня, 08:19
      Цитата: Ren
      Может уже реально решить с Японией территориальный вопрос и заключить мирный договор?

      А он нам нужен?Мирный договор с оккупированной страной!Это надо сразу напрямую с США заключать,а он им нужен?Я думаю нет,не нужен, это их политика не японская wink
      Вас Влад
  7. oracul Сегодня, 07:35
    Всё понятно кроме одного - роль Медведева в этом вопросе? Он и правительство есть исполнительная власть и не надо приписывать ему того, что он сделал в силу исполнения своих прямых обязанностей.
    oracul
  8. серафимамурский Сегодня, 07:48
    Что то японцы неадекватный народ однако. Американцы нагнетают обстановку а мы отдадим острова и запрём тихоокеанский флот в Японском море. Может саке много пьют.
    серафимамурский
  9. Evgeniy667b Сегодня, 08:05
    Еще бы Медведев на Шикотане распорядился установить ПВО и чтото вроде "Искандеров", то ему можно простить некоторые его прегрешения! А то совместную деятельность удумали. Японским козлам нечего делать в нашем огороде!
    Evgeniy667b
  10. М.Михельсон Сегодня, 08:12
    Какая точка? Курильский вопрос всё равно придется решать.
    Скорее всего просто демонстрация силы для поднятия ставок.
    М.Михельсон
    1. ArikKhab Сегодня, 11:15
      да вроде как "Курильский вопрос" решен уже. В 1945 году
      ArikKhab
  11. Стирбьорн Сегодня, 09:03
    Вот прям взял и растоптал, росчерком пера превратив гражданский аэродром в военный! Всего то оказалось, как легко этот вопрос было решить, и самураи рыдают laughing
    На Украине такое называется "Перемога!"
    Честно говоря, думал, по названию статьи, что автор один из известных хитроплановых запутинцев - либо Каменев, либо Подоляка
    Стирбьорн
  12. masff2307 Сегодня, 10:30
    При решении этого вопроса следует, думаю, заглянуть в историю вопроса.

    http://interpolit.ru/blog/japonija_zamakhnulas_na
    _sakhalin/2016-04-20-6843?utm_source=politobzor.n
    et

    И проводить решение далее, всё также по дипломатическим каналам, отстаивая исконно русские земли.
    masff2307
  13. Ivan.A Сегодня, 10:47
    по итогам Второй мировой войны острова Курильской гряды вошли в состав СССР. Российская Федерация — правопреемник СССР. Точка.

    Пускай джапы раз и навсегда усвоят эти простые слова!
    Ivan.A
  14. ArikKhab Сегодня, 11:14
    "гражданский аэродром на о. Итуруп" до середины 90-х был военным. Буревестник назывался
    ArikKhab
Картина дня