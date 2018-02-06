Ковтун: Не дай бог врагам увидеть нашу армию!

После начала гражданского конфликта на Добассе, Вооруженные силы Украины взяли курс на модернизацию. Местные предприятия ОПК начали проектировать новые модификации различных вооружений, в том числе танки, бронированные машины, системы разведки и связи и так далее.



Так, украинские конструкторы представили мини-бронетранспортер на дистанционном управлении "Фантом". Он оснащен крупнокалиберным пулеметом и оптической системой, позволяющей действовать даже в темное время суток.



Наравне с этим, в серию был запущен разведывательный БПЛА "Spectator". Беспилотник способен проводить в воздухе до 4 часов и осуществлять наведение управляемых артиллерийских боеприпасов.





Помимо этого, украинский ВПК презентовал модернизированную РСЗО на базе "Града", которая почила название "Верба".



Скандальный политолог из "Незалежной" Вячеслав Ковтун считает, что украинская армия набрала такую силу, что связываться с ней теперь не стоит.









