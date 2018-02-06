11:17 06 февраля
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Минобороны анонсировало создание сверхскоростного вертолета

Замминистра обороны РФ Юрий Борисов посетил Арсеньевскую авиационную компанию "Прогресс" им. Н.И.Сазыкина (Приморский край), в ходе которой заявил, что российские военные хотят получить на вооружение сверхскоростной вертолёт, который сможет развивать скорость до 400 км/ч.

Минобороны анонсировало создание сверхскоростного вертолета


В планах министерства обороны в рамках текущей Государственной программы вооружения ( 2018 - 2027) запланирована работа по созданию скоростного вертолёта. Безусловно, военным всегда хочется, чтобы было быстрее. Скоростные характеристики нас устроили бы в таких пределах: крейсерская скорость от 350 до 400 км/ч. Как говорят конструкторы, у них есть технические решения для реализации этой задачи
- сказал Ю.Борисов во вторник журналистам после совещания в компании


Он подчеркнул, что промышленность заявляет о готовности создать такой вертолёт за срок не менее 5-7 лет.

Ранее Борисов говорил о планах поднять в воздух скоростной вертолет к 2025 году.

В ноябре 2017 года гендиректор "Вертолетов России" Андрей Богинский сообщил журналистам, что в 2018 году холдинг представит Минобороны РФ две концепции перспективного скоростного вертолета.

Над этим проектом работает два конструкторских бюро, а потом заказчик выберет более предпочтительное решение
- сказал А.Богинский.

Ранее сообщалось, что "Вертолеты России" подписали с Минобороны РФ контракт на формирование концепции скоростного боевого вертолета (СБВ), передает "Интерфакс-АВН"

Использованы фотографии: https://nplus1.ru/
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Комментарии 31

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  1. Komissar 4K Сегодня, 10:08
    Хорошая новость!
    Komissar 4K
    1. Гигант мысли Сегодня, 10:21
      Была информация про создание скоростного вертолёта, но про сверхскоростного ещё не было никакой инфы, идея в общем-то неплохая, реализовать, конечно, будет трудновато, но будем надеяться, что наши КБ выдадут на гора очень хорошие проекты.
      Гигант мысли
    2. vkl.47 Сегодня, 10:29
      Вертолёт для ЦСН
      vkl.47
  2. павлентий Сегодня, 10:14
    Макет какой-то неудачный, пришлось читать несколько статей чтоб понять принцип и конструкцию...
    Идея интересная, не знаю насчет существования таких технологий в настоящее время.
    павлентий
    1. Komissar 4K Сегодня, 10:17
      Зря выставили макет, американцы могут украсть. При Сталине такого не было! Ведь это секретная информация!!!
      Komissar 4K
      1. НасРать Сегодня, 10:25
        Цитата: Komissar 4K
        Зря выставили макет, американцы могут украсть.


        Что украсть...макет? laughing
        НасРать
        1. КВУ-НСвД Сегодня, 10:30
          На фото просто красивый футуристичный концепт . Реальная машина будет более традиционна
          КВУ-НСвД
        2. Komissar 4K Сегодня, 10:32
          Ну да. По нему можно многое узнать.
          Komissar 4K
          1. КВУ-НСвД Сегодня, 10:43
            По нему можно многое узнать.
            Что узнать ? Степень креативной фантазии дизайнеров КБ Камова ?
            КВУ-НСвД
            1. LiSiCyn Сегодня, 10:55
              Цитата: КВУ-НСвД
              Степень креативной фантазии дизайнеров КБ Камова ?

              В точку!!! good в штатах, уже два прототипа летают... Сейчас увидят макет, и давай свои переделывать lol
              LiSiCyn
              1. Komissar 4K Сегодня, 11:07
                Цитата: LiSiCyn
                Цитата: КВУ-НСвД
                Степень креативной фантазии дизайнеров КБ Камова ?

                В точку!!! good в штатах, уже два прототипа летают... Сейчас увидят макет, и давай свои переделывать lol
                - зря смеётесь, 99% того что нас окружает, было придумано в СССР и затем украдено.
                Недавно передача была на канале Звезда, я заинтересовался, нам мастер (я практику на заводе прохожу) всё рассказал чётко. Сам дядька от бога, недавно у нас разливочная машина сломалась - он починил на раз-два
                Komissar 4K
      2. Piramidon Сегодня, 10:59
        Цитата: Komissar 4K
        Зря выставили макет, американцы могут украсть. При Сталине такого не было! Ведь это секретная информация!!!

        Эту модельку с 2008 года уже по международным выставкам таскают. Никто не крадет. да и что можно взять с красивого кусочка дерева?
        Впервые концепт-модель этого вертолета была представлена во время международной выставки «ХелиРаша-2008», которая состоялась в МВЦ «Крокус Экспо».
        Piramidon
  3. a.s.zzz888 Сегодня, 10:19
    Арсеньевцы возьмутся - сделают! good
    a.s.zzz888
  4. Николай Р-ПМ Сегодня, 10:20
    У МВЗ на Ми-24ЛЛ сформирован НТЗ. Лопасти новой конструкции при старых двигателях и главном редукторе обеспечивали на испытаниях скорость до 400 км/ч.
    Камовцы все еще летающей лаборатории (демонстратора) не продемонстрировали. Но при этом любопытно, что заявление Борисова прозвучало в Арсеньеве, на заводе занимаюшимся серийным выпуском ка-52.
    Николай Р-ПМ
  5. Santa Bear Сегодня, 10:26
    А у американцев уже есть такой, как раз на вооружение принимают. S-97 Raider.
    Santa Bear
    1. КВУ-НСвД Сегодня, 10:33
      Американцы много чего "принимают" . Раньше вот например "Команча" , да не всё летает в армии в больших кол-вах
      КВУ-НСвД
      1. Santa Bear Сегодня, 10:40
        Но у нас есть только макет и летающая лаборатория на базе Ми24, а у них уже собирают вполне себе летающие образцы, которым до принятия на вооружения меньше, чем нашим макетам до первого лётного прототипа
        Santa Bear
        1. КВУ-НСвД Сегодня, 11:08
          Они и Раптора собрали давно , да дорог чертяка , и Пингвин наклёпан сотнями , да половина не летает и дороги в содержании безумно ( по их собственным заявлениям ) "сырой" аппарат в серии России не по карману
          КВУ-НСвД
    2. Tektor Сегодня, 11:14
      Вот, если ориентироваться на эту фотку, то для скоростного вертолёта концы лопастей должны соединиться намертво (вращаться в одну сторону), создав гораздо более жёскую конструкцию, выдерживающую большие ветровые нагрузки. Внутри внешнего контура может быть такой же контур меньшего диаметра, вращающийся встречно.
      Tektor
  6. loginovich Сегодня, 10:26
    Цитата: Komissar 4K
    Зря выставили макет, американцы могут украсть. При Сталине такого не было! Ведь это секретная информация!!!

    При Сталине молча строили вертолеты и хвастались уже испытанной техникой. Сейчас парад анонсов ,которым все благочинии примеривания заканчиваются. Уже жду радостных сообщений о переносе сроков в право.
    loginovich
    1. LiSiCyn Сегодня, 11:11
      При Сталине, вертолетов не строили... Вру ))) Один построили Ми-1, и даже на вооружение приняли.
      LiSiCyn
  7. Piramidon Сегодня, 10:31
    Ни фига не понятно. Если у него винт складывается в полете на "спину", то чем обеспечивается подъемная сила?
    Piramidon
    1. Komissar 4K Сегодня, 10:37
      Кавитационный эффект, который создают сложенные лопасти. Воздух обтекает лопасти сверху и снизу, создавая кавитацию на концах. Из-за разности давления, возникает ТОЛКАЮЩАЯ сила.
      Komissar 4K
      1. Piramidon Сегодня, 10:48
        Цитата: Komissar 4K
        Кавитационный эффект, который создают сложенные лопасти. Воздух обтекает лопасти сверху и снизу, создавая кавитацию на концах. Из-за разности давления, возникает ТОЛКАЮЩАЯ сила.

        Вообще то я спрашивал о подъемной силе. А кавитация возникает при движении тела в жидкости. И "толкающая" сила в данной конструкции, по задумке, должна обеспечиваться ТРД.
        Piramidon
        1. Komissar 4K Сегодня, 10:51
          Цитата: Piramidon
          Цитата: Komissar 4K
          Кавитационный эффект, который создают сложенные лопасти. Воздух обтекает лопасти сверху и снизу, создавая кавитацию на концах. Из-за разности давления, возникает ТОЛКАЮЩАЯ сила.

          Вообще то я спрашивал о подъемной силе. А кавитация вообще то возникает при движении тела в жидкости. И "толкающая" сила в данной конструкции должна обеспечиваться ТРД.

          Посмотрите на концы лопастей на макете! И в том-то и изюминка - кавитация в этом случае возникает в воздухе.
          А подъёмная сила возникает на корне лопастей. В принципе, всё очевидно.
          Komissar 4K
          1. Piramidon Сегодня, 10:54
            Цитата: Komissar 4K
            Посмотрите на концы лопастей на макете!

            Концы лопастей не видны, да и судя по описанию они укладываются в футляр.
            https://andreyvadjra.livejournal.com/573865.html
            И в том-то и изюминка - кавитация в этом случае возникает в воздухе.

            А эта инфа откуда?
            Piramidon
            1. павлентий Сегодня, 11:15
              Поддержу Пирамидона в том, что понятие "кавитация" связано с жидкостями, в воздушной среде похожее явление возникает во время преодоления звукового барьера, но мы здесь говорим о скоростях дозвуковых. Какая-то подъемная сила создается фюзеляжем и, возможно, этим волшебным футляром, но ее явно недостаточно...Нужны дополнительные несущие поверхности
              павлентий
    2. павлентий Сегодня, 10:39
      "Вертолет поднимается с земли с помощью жестких и укороченных винтов. Набирает скорость 400 км/ч, потом включается турбореактивный двухконтурный двигатель, разгоняющий машину до 700-800 км/ч. Затем винты автоматически складываются в футляр на "спине" геликоптера. Когда надо сесть, винты снова раскладываются, реактивный движок выключается, и машина приземляется в обычном режиме."
      Звучит как бред, но за что купил, за то и продаю))
      павлентий
      1. Piramidon Сегодня, 10:43
        Цитата: павлентий
        Звучит как бред, но за что купил, за то и продаю))

        Вот и я прочитал то же самое и остался в непонятках.
        Piramidon
  8. tchoni Сегодня, 10:32
    Лучше б они анонсировали создание сверхинформативного информационного поля пилота в частности и, вертолета в целом. А не занимались бы написанием диссертаций на тему "О влиянии бесконечно длинной электромагнитной волны , распространяющейся в идеальном вакууме на бесконечно верующих коллег".
    Нужен скоростной вертолет !? - купите штурмовик!-) И вся недолга.
    Какой гешефт получат вертолетчики , если их скорость возрастет на сотню км/ч?
    tchoni
  9. лысова Сегодня, 10:50
    Информационный старт дан. Кто к 25-му придёт первый. А в тихую уже не получается, везде уши. А он нужен - время подлёта к точке сокращается на одну треть ( ой как бывает важно ), а дальше завис и оценка обстановки, на самолёте за сопку не спрячешься.
    лысова
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