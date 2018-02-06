Минобороны анонсировало создание сверхскоростного вертолета

В планах министерства обороны в рамках текущей Государственной программы вооружения ( 2018 - 2027) запланирована работа по созданию скоростного вертолёта. Безусловно, военным всегда хочется, чтобы было быстрее. Скоростные характеристики нас устроили бы в таких пределах: крейсерская скорость от 350 до 400 км/ч. Как говорят конструкторы, у них есть технические решения для реализации этой задачи

Над этим проектом работает два конструкторских бюро, а потом заказчик выберет более предпочтительное решение

Замминистра обороны РФ Юрий Борисов посетил Арсеньевскую авиационную компанию "Прогресс" им. Н.И.Сазыкина (Приморский край), в ходе которой заявил, что российские военные хотят получить на вооружение сверхскоростной вертолёт, который сможет развивать скорость до 400 км/ч.- сказал Ю.Борисов во вторник журналистам после совещания в компанииОн подчеркнул, что промышленность заявляет о готовности создать такой вертолёт за срок не менее 5-7 лет.Ранее Борисов говорил о планах поднять в воздух скоростной вертолет к 2025 году.В ноябре 2017 года гендиректор "Вертолетов России" Андрей Богинский сообщил журналистам, что в 2018 году холдинг представит Минобороны РФ две концепции перспективного скоростного вертолета.- сказал А.Богинский.Ранее сообщалось, что "Вертолеты России" подписали с Минобороны РФ контракт на формирование концепции скоростного боевого вертолета (СБВ), передает "Интерфакс-АВН"