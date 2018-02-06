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Минобороны анонсировало создание сверхскоростного вертолета
Замминистра обороны РФ Юрий Борисов посетил Арсеньевскую авиационную компанию "Прогресс" им. Н.И.Сазыкина (Приморский край), в ходе которой заявил, что российские военные хотят получить на вооружение сверхскоростной вертолёт, который сможет развивать скорость до 400 км/ч.
Он подчеркнул, что промышленность заявляет о готовности создать такой вертолёт за срок не менее 5-7 лет.
Ранее Борисов говорил о планах поднять в воздух скоростной вертолет к 2025 году.
В ноябре 2017 года гендиректор "Вертолетов России" Андрей Богинский сообщил журналистам, что в 2018 году холдинг представит Минобороны РФ две концепции перспективного скоростного вертолета.
Ранее сообщалось, что "Вертолеты России" подписали с Минобороны РФ контракт на формирование концепции скоростного боевого вертолета (СБВ), передает "Интерфакс-АВН"
В планах министерства обороны в рамках текущей Государственной программы вооружения ( 2018 - 2027) запланирована работа по созданию скоростного вертолёта. Безусловно, военным всегда хочется, чтобы было быстрее. Скоростные характеристики нас устроили бы в таких пределах: крейсерская скорость от 350 до 400 км/ч. Как говорят конструкторы, у них есть технические решения для реализации этой задачи- сказал Ю.Борисов во вторник журналистам после совещания в компании
Он подчеркнул, что промышленность заявляет о готовности создать такой вертолёт за срок не менее 5-7 лет.
Ранее Борисов говорил о планах поднять в воздух скоростной вертолет к 2025 году.
В ноябре 2017 года гендиректор "Вертолетов России" Андрей Богинский сообщил журналистам, что в 2018 году холдинг представит Минобороны РФ две концепции перспективного скоростного вертолета.
Над этим проектом работает два конструкторских бюро, а потом заказчик выберет более предпочтительное решение- сказал А.Богинский.
Ранее сообщалось, что "Вертолеты России" подписали с Минобороны РФ контракт на формирование концепции скоростного боевого вертолета (СБВ), передает "Интерфакс-АВН"
Использованы фотографии: https://nplus1.ru/
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