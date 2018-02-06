Противотанковые подразделения получат машину управления «Завет»

Системы управления ПТРК можно без труда интегрировать. Боевой опыт применения таких комплексов в Сирии, несомненно, учтен в новой АСУ. Боевики достаточно быстро перемещались между укрепленными районами на легкобронированных машинах. Были остро необходимы системы, координирующие действия противотанковых средств. Не исключаю, что новая АСУ все-таки пройдет опытную эксплуатацию в ходе сирийского конфликта,

Российские противотанковые подразделения получат машину управления с элементами искусственного интеллекта «Завет», сообщают Известия По данным газеты, в 2018 году первые машины боевого управления 83Т289-1 «Завет» передадут в войска для тестирования. Они создаются на базе БМП-3. Отличие в том, что вместо пушек на башне установлены системы наблюдения. При этом машина вооружена крупнокалиберным пулеметом.Сердце комплекса – автоматизированная система управления. Ее блоки, а также работающий с нею расчет спрятаны под броней. Перед боем АСУ детально просканирует местность, определит танкоопасные направления. После получения информации о появлении бронетехники система в считаные секунды соберет разведданные от наземных подразделений и беспилотных летательных аппаратов.«В автоматическом режиме будут определены направление и скорость передвижения противника. Цели классифицируют по степени угрозы. После этого АСУ составит план их уничтожения и передаст их координаты расчетам противотанковых средств», – пишет газета со ссылкой на военное ведомство.Отмечается, что в первую линию защиты войдут дальнобойные ракетные системы «Хризантема», оснащенные оптико-электронными приборами и радиолокаторами и способные поражать цели в радиусе до 6 км. Затем бронетехнику встретят ПТРК «Корнет» с дальнобойностью в 5 км.сказал изданию военный эксперт Алексей Леонков.