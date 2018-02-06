11:24 06 февраля
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Противотанковые подразделения получат машину управления «Завет»

Российские противотанковые подразделения получат машину управления с элементами искусственного интеллекта «Завет», сообщают Известия.

БМП-3

По данным газеты, в 2018 году первые машины боевого управления 83Т289-1 «Завет» передадут в войска для тестирования. Они создаются на базе БМП-3. Отличие в том, что вместо пушек на башне установлены системы наблюдения. При этом машина вооружена крупнокалиберным пулеметом.


Сердце комплекса – автоматизированная система управления. Ее блоки, а также работающий с нею расчет спрятаны под броней. Перед боем АСУ детально просканирует местность, определит танкоопасные направления. После получения информации о появлении бронетехники система в считаные секунды соберет разведданные от наземных подразделений и беспилотных летательных аппаратов.

«В автоматическом режиме будут определены направление и скорость передвижения противника. Цели классифицируют по степени угрозы. После этого АСУ составит план их уничтожения и передаст их координаты расчетам противотанковых средств», – пишет газета со ссылкой на военное ведомство.

Отмечается, что в первую линию защиты войдут дальнобойные ракетные системы «Хризантема», оснащенные оптико-электронными приборами и радиолокаторами и способные поражать цели в радиусе до 6 км. Затем бронетехнику встретят ПТРК «Корнет» с дальнобойностью в 5 км.

Системы управления ПТРК можно без труда интегрировать. Боевой опыт применения таких комплексов в Сирии, несомненно, учтен в новой АСУ. Боевики достаточно быстро перемещались между укрепленными районами на легкобронированных машинах. Были остро необходимы системы, координирующие действия противотанковых средств. Не исключаю, что новая АСУ все-таки пройдет опытную эксплуатацию в ходе сирийского конфликта,
сказал изданию военный эксперт Алексей Леонков.

Использованы фотографии: https://ru.wikipedia.org
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Комментарии 14

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  1. a.s.zzz888 Сегодня, 10:21
    «В автоматическом режиме будут определены направление и скорость передвижения противника. Цели классифицируют по степени угрозы. После этого АСУ составит план их уничтожения и передаст их координаты расчетам противотанковых средств», – пишет газета со ссылкой на военное ведомство.

    Сколько высвободиться людей и логарифмических линеек!!! good
    a.s.zzz888
    1. Гигант мысли Сегодня, 10:29
      Все понимают, что , чем лучше управляемость в бою, тем эффективнее применение вооружений, поэтому появление в войсках "Завета" должно быть принято с явным оптимизмом, пожелаем скорейшего освоения этой новой техники.
      Гигант мысли
      1. a.s.zzz888 Сегодня, 10:33
        Гигант мысли Сегодня, 10:29 ...поэтому появление в войсках "Завета" должно быть принято с явным оптимизмом, пожелаем скорейшего освоения этой новой техники.

        Троекратное "Ура!"
        А если серьезно, то конечно "за", и чем скорей тем лучше, и не навредить при этом качеству.
        a.s.zzz888
  2. КВУ-НСвД Сегодня, 10:23
    Ещё один пазл в мозаику сетецентричности , теперь для истребителей танков . Радует
    КВУ-НСвД
    1. a.s.zzz888 Сегодня, 10:35
      КВУ-НСвД Сегодня, 10:23 Новый
      Ещё один пазл в мозаику сетецентричности , теперь для истребителей танков . Радует

      Вот если все пазлы соберутся, тогда можно мерикатосов посылать совсем далеко, и даже в океан на ПМЖ... bully
      a.s.zzz888
      1. КВУ-НСвД Сегодня, 10:40
        тогда можно мерикатосов посылать совсем далеко, .
        Они тоже мозаику собирают и не без успеха
        КВУ-НСвД
        1. a.s.zzz888 Сегодня, 10:43
          КВУ-НСвД Сегодня, 10:40 ...Они тоже мозаику собирают и не без успеха

          ... скудоумие - отличительная черта ВСЕЙ мерикатосии..
          a.s.zzz888
          1. КВУ-НСвД Сегодня, 10:48
            Недооценка противника , как наркотик - весело , но смертельно
            КВУ-НСвД
  3. san4es Сегодня, 10:24
    Сердце комплекса – автоматизированная система управления. Ее блоки, а также работающий с нею расчет спрятаны под броней.


    Комплекс средств автоматизации управления Proton деление, изделие 83т289-1 . для противотанкового подразделения
    2017форум армия soldier


    2018 году первые машины боевого управления 83Т289-1 «Завет» передадут в войска для тестирования.
    san4es
  4. Лопатов Сегодня, 10:31

    http://www.vitalykuzmin.net/keyword/missile/
    Лопатов
  5. tchoni Сегодня, 10:38
    Мдя. Сугубо противотанковая вещь . И, судя по всему, нпо старой доброй советской традиции, нормальным круговым обзором пожертвовали опять во имя... да не важно. Не нужен он в танке и фсё тут.
    tchoni
    1. Лопатов Сегодня, 10:48
      Цитата: tchoni
      Мдя. Сугубо противотанковая вещь .

      Не совсем. Командиры-противотанкисты ко всему прочему должны управлять огнём поддерживающих их подразделений ствольной артиллерии, ведущих огонь с ЗОП, а так же осуществлять подсветку целей для УАС

      Цитата: tchoni
      нормальным круговым обзором пожертвовали

      Он и не нужен. Противотанковые подразделения- "пожарная команда", они знают, откуда придёт противник
      Лопатов
  6. Alexey-74 Сегодня, 10:39
    Все идет к автоматизации и замене человека. Сетецентрическая концепция развивается очень быстро, и важно не отстать в ней.
    Alexey-74
  7. skomfit Сегодня, 11:08
    Завещает-врагам кару,как Садому и Гоморе-огненную смерть с небес.
    skomfit
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