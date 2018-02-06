Украинский эксперт рассказал о факторе "преимущества" армии Украины над ВС РФ

Условно говоря, мы – более открытое в политическом смысле общество, чем Россия, а это даёт нам конкурентное преимущество, но дает его на длинные дистанции, срок 10-20 лет, при сохранении очень многих прочих обстоятельств. Но, с другой стороны, это видно на поле боя. Смотрите, в украинских вооружённых силах сложилась такая традиция, что все мыслят своей головой и сами принимают решения. Штаб бригады что-то приказал – ну и, слава Богу, договоримся.

Но чем хорош авторитаризм? Он помогает в короткие сроки сосредоточить важные ресурсы, решить вопросы. В демократии очень долго принимаются решения, долго совещаются и так далее. Зато, когда демократический каток раскатился, машина заработала – тогда тоталитаризм начинает проигрывать. Та же история была со Второй мировой войной – Гитлер с 1939-го по 1942-й лупил всех, загонял всех. Потом немножко пришли в себя - и кончилось это. Вот такая фишка.