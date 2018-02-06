11:19 06 февраля
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Украинский эксперт рассказал о факторе "преимущества" армии Украины над ВС РФ

Лица, называющие себя военными экспертами на Украине, продолжают публиковать заявления о том, где у Украины «имеется преимущество над Россией». Один из таких экспертов – Алексей Арестович – заявил о том, что преимуществом украинской армии над российской является «гибкость» и «отсутствие жёсткой централизации».

Из заявления Арестовича, который вызвался прокомментировать «кремлёвский доклад» США:
Условно говоря, мы – более открытое в политическом смысле общество, чем Россия, а это даёт нам конкурентное преимущество, но дает его на длинные дистанции, срок 10-20 лет, при сохранении очень многих прочих обстоятельств. Но, с другой стороны, это видно на поле боя. Смотрите, в украинских вооружённых силах сложилась такая традиция, что все мыслят своей головой и сами принимают решения. Штаб бригады что-то приказал – ну и, слава Богу, договоримся.


Украинский эксперт рассказал о факторе "преимущества" армии Украины над ВС РФ



По словам «эксперта» более централизованная система в РФ не предусматривает такой гибкости, и это, оказывается, даёт украинской армии преимущество.

Но чем хорош авторитаризм? Он помогает в короткие сроки сосредоточить важные ресурсы, решить вопросы. В демократии очень долго принимаются решения, долго совещаются и так далее. Зато, когда демократический каток раскатился, машина заработала – тогда тоталитаризм начинает проигрывать. Та же история была со Второй мировой войной – Гитлер с 1939-го по 1942-й лупил всех, загонял всех. Потом немножко пришли в себя - и кончилось это. Вот такая фишка.


Одно только это заявление позволяет судить об уровне компетентности «военного эксперта», интервью с которым приводится на портале «Апостроф» в рубрике «Военное обозрение» (не путать с названием topwar.ru). Если, по мнению «военного эксперта», силовая составляющая вооружённых сил измеряется присутствием у них «гибкости» и заявлениями в стиле «штаб что-то приказал – договоримся», то можно судить по характеру отношений непосредственно в современной армии Украины.

Использованы фотографии: apostrophe.ua
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Комментарии 36

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  1. Монос Сегодня, 10:50
    "Украинский военный эксперт" - уже смешно. smile
    Монос
    1. 210окв Сегодня, 10:54
      Да просто один из волонтеров-мародеров..Добрый день Виктор hi
      Цитата: Монос
      "Украинский военный эксперт" - уже смешно. smile
      210окв
      1. Монос Сегодня, 10:59
        Добрый день, Дмитрий. hi
        Монос
    2. dik-nsk Сегодня, 10:54
      преимуществом украинской армии над российской является «гибкость» и «отсутствие жёсткой централизации»
      в армии это преимущество??? то есть махновщина круче регулярных войск, ну, что "эксперт", ага
      dik-nsk
      1. volodya Сегодня, 11:01
        Ну это фсё понятно! Самая сильная армия в Европе,а возможно и во всём мире!
        volodya
        1. LSA57 Сегодня, 11:17
          Цитата: volodya
          Самая сильная армия в Европе,а возможно и во всём мире!

          не надо так громко, а то на вселенную замахнуться
          LSA57
    3. cniza Сегодня, 10:55
      преимуществом украинской армии над российской является «гибкость» и «отсутствие жёсткой централизации».


      О чем дальше говорить. Приветствую Виктор! hi
      cniza
      1. Монос Сегодня, 11:06
        Моё почтение, Виктор! hi
        Штаб бригады что-то приказал – ну и, слава Богу, договоримся.

        Постеснялся чудак сказать прямо: "Штаб что-то приказал? Да и хрен с ним!". laughing
        Монос
      2. Подрезчик Сегодня, 11:11
        Понимаю так: зарегистрировался на форуме, выкинул пару комментариев угодных власти, пару дней не побрился-и ты уже военный эксперт! Значит ни военного образования, ни службы в армии, ни научных работ или исследований, ни аналитического склада ума и т.д. не надо!
        Чудны дела твои Господи в этой стране! belay
        Подрезчик
    4. Дормидонт Сегодня, 10:57
      У этого существа все диагнозы на роже
      Дормидонт
      1. allaykbar Сегодня, 10:58
        Зато, когда демократический каток раскатился, машина заработала – тогда тоталитаризм начинает проигрывать.


        какие же они не умные папусы
        allaykbar
    5. Piramidon Сегодня, 11:07
      Цитата: Монос
      "Украинский военный эксперт" - уже смешно. smile

      А что, по лицу не видно? Интеллект прямо на лбу написан. Но, судя по окружающей обстановке, снимок сделан еще в палате.
      Piramidon
    6. ЮБОРГ Сегодня, 11:16
      Он рассказывает не о армии, а о бандах, где каждый сам за себя. Это точно не армия. В адекватности этого "эксперта", пусть решают лучше психиатры.
      ЮБОРГ
  2. 210окв Сегодня, 10:51
    "Договоримся?"Это что то из разряда бандитского.Впрочем неудивительно.У них это наверное и в уставах уже прописано.
    210окв
    1. Дормидонт Сегодня, 10:55
      Как промычало одно животное :"Хэнэтика". Последствия острого йододефицита, отягощенные врождённым сифилисом
      Дормидонт
    2. Ст.пропорщик Сегодня, 10:57
      "Перетрём"?
      Ст.пропорщик
    3. LSA57 Сегодня, 11:06
      Цитата: 210окв
      "Договоримся?"

      ну это вроде как в штабе приказали наступать, договорились и остались в окопах
      LSA57
  3. Дормидонт Сегодня, 10:53
    Укровойско очень гибко. В случае очередных ошеломительных звездюлей, всё войско через 24 часа уже чистит польские толчки
    Дормидонт
    1. garpastum75 Сегодня, 11:02
      laughing Спасибо!Поржал.....
      garpastum75
  4. kenig1 Сегодня, 10:55
    В том числе договориться по цене на патроны.)
    kenig1
  5. Архивариус Вася Сегодня, 10:55
    "Украинский военный эксперт" - коли так то без стопаря статью читать не стоит laughing
    Архивариус Вася
    1. Александр 3 Сегодня, 11:04
      Этот иксперд говорил о гибкости укроармии ,конечно они все там после пол литра гибкие и мягкие становятся.
      Александр 3
  6. Egorovich Сегодня, 10:56
    Для чего "рассуждения" очередного бандеровского д.е.б.и.л.а вынесли на ВО? Пустоголовый приду.рок с отсутствием мозга.
    Egorovich
    1. LSA57 Сегодня, 11:08
      Цитата: Egorovich
      Для чего "рассуждения" очередного бандеровского д.е.б.и.л.а вынесли на ВО?

      врага надо знать в лицо laughing
      LSA57
  7. Железякин Сегодня, 10:56
    Eggсперт! Так это, лишьбы только ляпнуть! Отрабатываем зеленые, хрустящие печеньки?!
    Железякин
  8. К-50 Сегодня, 10:57
    Украинский эксперт рассказал о факторе "преимущества" армии Украины над ВС РФ

    Конечно, есть такое преимущество. Снял кастрюлю с головы и можно хавчик сварганить. yes laughing
    К-50
  9. sgrabik Сегодня, 10:58
    ВСУ это банда Махновцев а не армия, для них полная анархия - это и есть мать порядка.
    sgrabik
  10. Михаил177 Сегодня, 10:59
    Ба, да это же знаменитые хохлоиксперды, достойные ученики "британских учёных".
    Михаил177
  11. ufpb Сегодня, 11:00
    "Каждый козак сам себе гетьман." В случаи войны растворяемся на просторах необъятной Родины (Украины). Как делать - смотрим видеонаставление инструктора Попандопало из к\ф "Свадьба в Малиновке".
    ufpb
  12. Alex-a832 Сегодня, 11:01
    Например:
    Из штаба поступил приказ идти в атаку! Выносим на общее голосование по бюллетеню с тремя вариантами: 1. атакуем, 2. сидим в окопе, 3. сдаёмся. О це демократия!
    Alex-a832
  13. afrikanez Сегодня, 11:02
    Ну уж если у них "эксперты" такое лепят, то совсем не удивительно, что от государства и армии осталось одно "гуляй поле"!
    afrikanez
  14. КВУ-НСвД Сегодня, 11:02
    в украинских вооружённых силах сложилась такая традиция, что все мыслят своей головой и сами принимают решения. Штаб бригады что-то приказал – ну и, слава Богу, договоримся.
    Ну вообще-то это концепция не армии , а сборища вооружённых отморозков - вспоминаются советы воинских частей после февраля 1917-го с известным результатом . История повторяется , но как фарс
    КВУ-НСвД
  15. Комментарий был удален.
  16. Alex-a832 Сегодня, 11:15
    Смех смехом, а полярная лиса кверху мехом! У них такие эхксперды нетолько словоблудием занимаются, но ещё и у руля стоят по всем направлениям власти. Выражаю свои самые искренние соболезнования тому украинскому народу, у кого оказался иммунитет к вирусам слабоумия и русофобии!
    Alex-a832
  17. Alexey-74 Сегодня, 11:17
    Зачем этих попугаев вообще комментировать? Он сам хоть понял, что сказал......
    Alexey-74
  18. weksha50 Сегодня, 11:17
    "в украинских вооружённых силах сложилась такая традиция, что все мыслят своей головой и сами принимают решения. Штаб бригады что-то приказал – ну и, слава Богу, договоримся"...

    laughing laughing laughing
    Вообще-то, такая фигня называется анархией... И в истории создания Красной Армии ЭТО - давно пройденный этап...
    Но вот в масштабах Украины топтание по граблям - самое то...
    P.S. А вообще - стоит ли обращать внимание на таких "военных экспертов" ?
    Что-то развелось экспертов... и не только на Украине... Палкой кинь - в эксперта в любой области попадешь...
    weksha50
  19. astepanov Сегодня, 11:17
    Это написано "для внутреннего употребления" и для скачущего лохтората вполне годится. Обычная пропагандистская говорильня, на которую вряд ли стоит обращать внимание - разве что только как на образец того, как морочат головы.
    astepanov
  20. anjey Сегодня, 11:18
    “Условно говоря, мы – более открытое в политическом смысле общество, чем Россия, а это даёт нам конкурентное преимущество
    Бардак во власти,коррупция ,бандеровский нацизм,прикрываемые властью убийства и запуганное население , война со своим народом на Донбассе, желание большинства свалить за кордон - это глупое приемущество и свобода беззакония????
    anjey
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