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Украинский эксперт рассказал о факторе "преимущества" армии Украины над ВС РФ
Лица, называющие себя военными экспертами на Украине, продолжают публиковать заявления о том, где у Украины «имеется преимущество над Россией». Один из таких экспертов – Алексей Арестович – заявил о том, что преимуществом украинской армии над российской является «гибкость» и «отсутствие жёсткой централизации».
Из заявления Арестовича, который вызвался прокомментировать «кремлёвский доклад» США:
По словам «эксперта» более централизованная система в РФ не предусматривает такой гибкости, и это, оказывается, даёт украинской армии преимущество.
Одно только это заявление позволяет судить об уровне компетентности «военного эксперта», интервью с которым приводится на портале «Апостроф» в рубрике «Военное обозрение» (не путать с названием topwar.ru). Если, по мнению «военного эксперта», силовая составляющая вооружённых сил измеряется присутствием у них «гибкости» и заявлениями в стиле «штаб что-то приказал – договоримся», то можно судить по характеру отношений непосредственно в современной армии Украины.
Из заявления Арестовича, который вызвался прокомментировать «кремлёвский доклад» США:
Условно говоря, мы – более открытое в политическом смысле общество, чем Россия, а это даёт нам конкурентное преимущество, но дает его на длинные дистанции, срок 10-20 лет, при сохранении очень многих прочих обстоятельств. Но, с другой стороны, это видно на поле боя. Смотрите, в украинских вооружённых силах сложилась такая традиция, что все мыслят своей головой и сами принимают решения. Штаб бригады что-то приказал – ну и, слава Богу, договоримся.
По словам «эксперта» более централизованная система в РФ не предусматривает такой гибкости, и это, оказывается, даёт украинской армии преимущество.
Но чем хорош авторитаризм? Он помогает в короткие сроки сосредоточить важные ресурсы, решить вопросы. В демократии очень долго принимаются решения, долго совещаются и так далее. Зато, когда демократический каток раскатился, машина заработала – тогда тоталитаризм начинает проигрывать. Та же история была со Второй мировой войной – Гитлер с 1939-го по 1942-й лупил всех, загонял всех. Потом немножко пришли в себя - и кончилось это. Вот такая фишка.
Одно только это заявление позволяет судить об уровне компетентности «военного эксперта», интервью с которым приводится на портале «Апостроф» в рубрике «Военное обозрение» (не путать с названием topwar.ru). Если, по мнению «военного эксперта», силовая составляющая вооружённых сил измеряется присутствием у них «гибкости» и заявлениями в стиле «штаб что-то приказал – договоримся», то можно судить по характеру отношений непосредственно в современной армии Украины.
Использованы фотографии: apostrophe.ua
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