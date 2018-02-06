Сводка от военкора "Маг" о событиях в ДНР и ЛНР за 27 января - 2 февраля

На этой неделе количество обстрелов продолжало оставаться ниже среднего уровня. В ходе обстрелов, за прошедшую неделю, мирные жители и военные не пострадали. Но, к сожалению, продолжали разрушаться жилые дома и инфраструктура Республик.Также, хочу обратить внимание на участившееся полеты вдоль линии фронта американского БЛА RQ-4B. Если в предыдущие годы такие полеты осуществлялись раз в квартал или пол года, год назад после инаугурации Трампа, раз в месяц. То с начала 2018 года они летают несколько раз в неделю, причем не только у нас вдоль линии фронта, но и вокруг Крыма. Учитывая стоимость часа полета и такое количество полетов, можно сделать вывод, что готовится на нашем фронте, что то серьезное.Думаю, ближе к началу Олимпийских игр, ВСУ начнут сильные обстрелы, после чего последуют заявления о том, что «сепаратисты» их обстреливают и они вынуждены начать боевые действия. А там и выборы в России уже близко и все эти провокации на всех фронтах направлены именно под это мероприятие.По прежнему нет мобильной связи с Украиной и думаю вряд ли появится. Это был еще один мост, связывающий жителей Республик с жителями Украины. Киевские власти планомерно, в течении четырех лет, разрывали связи с Донбассом, будь то социальные выплаты или экономические связи. Сейчас же поступила информация, что Киев планирует нас отключить от водо- и энергоснабжения.ДНР:Разведка выявила огневые позиции артиллерии запрещенной Минскими договоренностями в зоне ограничения тяжелых вооружений. Так, в районе населенных пунктов:- н.п. Курахово (от линии фронта 17 км) выявлены огневые позиции трех САУ «Гвоздика» калибром 122-мм из состава 30 омбр;- н.п. Желанное Второе (от линии фронта 11 км) отмечено местонахождение четырех пушек-гаубиц Д-20 калибром 152-мм из состава 57 омпбр.В район н.п. Волноваха в зону ответственности 93-й омбр прибыло специального подразделения ВСУ, с целью выполнения задач по диверсионно-разведывательной деятельности.ВСУ усиливают в районе н.п. Артемовск группировку войск для подготовки провокационных действий в направлении н.п. Горловка. Так, для усиления 54-й и 24-й омбр, дислоцирующихся на данном направлении, ВСУ перебросили подразделения 17-й отбр, 95-й одшбр, 81-й оаэбр усиленных артиллерийскими дивизионами 26-й и 43-й оабр.Командование ВСУ продолжает сосредоточение тяжелого вооружения вблизи линии фронта. В частности:- 122 мм САУ «Гвоздика» - 10 единиц;- 100 мм противотанковых пушек «РАПИРА» - 12 единиц;- танк Т-64 – 20 единиц.Выявлено прибытие 1-го и 3-го танкового батальона, а также тыловых подразделений 17-й отдельной танковой бригады в район н.п. Затишное (41 км северо-западнее Мариуполя).ЛНР:Украинские силовики активизировали разведку с использованием беспилотных летательных аппаратов на линии боевого соприкосновения, в том числе для корректировки огня артиллерийских подразделений. Отмечены полеты БПЛА ВСУ в районах населенных пунктов Новотошковское, Крымское и Трехизбенка, а также Степовое и Троицкое.ВСУ продолжают размещать вооружение и военную технику, запрещенную Минскими соглашениями, вдоль линии боевого соприкосновения. Так, в районе:- н.п. Золотое обнаружены замаскированные 100-мм противотанковые пушки МТ-12 «Рапира» в количестве шести единиц;- н.п. Катериновка огневая позиция двух минометов калибром 120-мм;- н.п. Троицкое позиция минометной батареи, шесть минометов калибром 120-мм 54 бригады.Также, противник продолжает наращивать боевой потенциал вдоль линии соприкосновения. Установлено, что в районе населённого пункта Светлодарск силами личного состава 1-го батальона 54-й бригады ВСУ проводятся инженерные работы по оборудованию новых позиций. Кроме того, отмечено усиление передовых позиций ВСУ личным составом и военной техникой в районе населенных пунктов Золотое и Троицкое.Так, на этой неделе в отчетах ОБСЕ зафиксировано отсутствие:- семи 152-мм буксируемых гаубиц «Гиацинт-Б»;- восьми 152-мм буксируемых гаубиц «Мста-Б»;- четырех 152-мм самоходных гаубицы «Акация»;- двух 122-мм реактивных системы залпового огня БМ-21 «Град»;- четырнадцати 100-мм противотанковых пушек МТ-12 «Рапира»;- тринадцати танков Т-64 и Т-72;- шести 120-мм автоматических минометов.Теперь, что касается произошедших на неделе боев и обстрелов.18:10 в районе Логвиново обстрел наших позиций из к/к пулеметов и БМП-1.20:00 на линии фронта Аэропорт – Спартак – ЯБП бои с применением минометов калибром 82-мм и 120-мм и техники.21:30 на линии фронта Аэропорт – Спартак – ЯБП после перерыва возобновился бой и минометные обстрелы. Сильно активны снайперы с ПНВ.В субботу ВСУ обстреляли ДНР 2 раза.На Донецком направлении по району населенного пункта Спартак противник выпустил 15 мин калибром 82-мм и 120-мм, а также применил различные типы гранатометов и стрелкового оружия.За прошедшие сутки ВСУ обстреляли ЛНР 1 раз, применив БМП и КК. Обстрелам подверглись позиции НМ ЛНР в районе н.п. Логвиново.11:10 в районе Логвиново обстрел наших позиций из минометов калибром 82-мм и БМП-1. 13:40 в районе Логвиново обстрел наших позиций из минометов калибром 82-мм и БМП-1.15:40 на линии фронта Аэропорт – Спартак – ЯБП начались стрелково-минометные бои.18:00 на линии фронта Аэропорт – Спартак – ЯБП продолжаются бои с применением к/к пулеметов, минометов и техники.21:00 в районе Калиново (ЛНР) разведка боем, ВСУ под прикрытием минометов, попытались приблизиться к нашим позициям.22:40 в районе Логвиново обстрел наших позиций из минометов калибром 120-мм и БМП-1.23:05 в районе Калиново (ЛНР) возобновились минометные обстрелы калибром 82-мм и 120-мм и БМП-1.В воскресенье ВСУ обстреляли ДНР 6 раз.На Донецком и Горловском направлениях по районам четырех населенных пунктов: Александровка, Зайцево, Ясиноватая и Спартак противник выпустил 24 мины калибром 82-мм, произвел 5 выстрелов из БМП-2, а также применял различные типы гранатометов и стрелкового оружия.В воскресенье ВСУ обстреляли ЛНР 4 раза, применив минометы 82-мм и 120-мм, и БМП. Обстрелам подверглись позиции НМ ЛНР в районе н.п. Логвиново и Калиново.19:50 на южном фронте обстрел наших позиций из к/к пулеметов, гранатометов, АГС и минометов.19:50 Петровский и Кировский районы Донецка под обстрелом к/к пулеметов и минометов.20:10 в районе Александровка бой с применением к/к пулеметов.20:20 на линии фронта Аэропорт – Спартак – ЯБП минометные обстрелы наших позиций калибром 82-мм и 120-мм.За понедельник ВСУ обстреляли ДНР 7 раз.На Донецком и Мариупольском направлениях по районам населенных пунктов: Александровка, Новоласпа, Белокаменка, Докучаевск, Верхнеторецкое, а также Петровскому и Кировскому районам Донецка противник выпустил 6 мин калибром 82-мм и 6 мин калибром 120-мм, а также применял вооружение БМП-2, различные типы гранатометов и стрелкового оружия. В результате обстрела повреждение получило одно домостроения по адресу г. Докучаевск ул. Ленина д.98.За прошедшие сутки ВСУ не обстреливали ЛНР.07:45 в районе Лозовое бой с применением к/к пулеметов.12:00 в районе Докучаевска начался бой с применением минометов 82-мм и 120-мм и БМП-2.18:00 в районе Веселая Гора (ЛНР) минометный обстрел калибром 82-мм.19:00 Петровский район Донецка под гранатометов, минометов калибром 82-мм и БМП-2.20:35 в районе Лозовое обстрел наших позиций из к/к пулеметов, АГС и СПГ-9.22:10 в районе Аэропорта бой с применением АГС, СПГ-9, калибром 82-мм и 120-мм и БМП-1.22:30 в районе Калиновка обстрел наших позиций из минометов калибром 82-мм и БМП-1.23:30 в районе Аэропорта продолжается бой с применением к/к пулеметов и минометов.Во вторник ВСУ обстреляли ДНР 7 раз.На Донецком направлении по районам населенных пунктов: Александровка, Спартак, Докучаевск, а также Петровскому району Донецка противник выпустил 13 мин калибром 82-мм, а также применил вооружение БМП-2, различные типы гранатометов и стрелковое оружие.Во вторник ВСУ обстреляли ЛНР 4 раза, применив минометы 82-мм, БМП, СПГ, АГС, КК и СО. Обстрелам подверглись позиции НМ ЛНР в районе н.п. Лозовое, Веселая Гора, Калиновка.02:30 Кировский район Донецка под стрелково-минометным обстрелом.15:25 в районе Калиновка сильный минометный обстрел калибром 82-мм.17:05 на линии фронта Аэропорт – Спартак – ЯБП идет бой, применяется к/к пулеметы, ВОГи, гранатометы, минометы 82-мм и 120-мм и техники.20:00 западнее Горловки в районе Широкой Балки начался бой.20:20 в районе Озеряновки начался стрелково-минометный бой.20:30 юго-западнее и западнее Горловки начались бои с применением к/к пулеметов и минометов 82-мм и 120-мм.21:05 по району ЯБП минометный обстрел калибром 120-мм.21:05 в районе Логвиново обстрел наших позиций с гранатометов, АГС и БМП-1.22:10 в районе Калиново (ЛНР) минометный обстрел.23:20 в районе Калиново (ЛНР) продолжается стрелково-минометный бой.В среду ВСУ обстреляли ДНР 10 раз.На Донецком направлении противник применил минометы, вооружение БМП, различные виды гранатометов и стрелкового оружия. По прилегающим районам шести населенных пунктов Трудовские, Докучаевск, Спартак, Жабичево, Ясиноватая, Аэропорту выпущено 36 мин калибром 82-мм и 10 мин калибром 120-мм.На Горловском направлении противник применил: вооружение БМП, различные виды гранатометов и стрелкового оружия. Обстрелам подверглись районы трех населенных пунктов Широкая Балка, Озеряновка, Верхнеторецкое.В ЛНР за сутки украинские силовики 2 раза нарушили режим прекращения огня, применив минометы 82-мм, БМП, РПГ и АГС. Обстрелам подверглись позиции НМ ЛНР в районе н.п. Калиновка и Логвиново.09:00 Докучаевск под сильным обстрелом, работает стрелковое, минометы и техника. Дети и учителя учебных учреждений были вынуждены спуститься в укрытие (подвалы).11:20 в районе Логвиново бой с применением АГС и БМП-1. 11:20 в районе Калиново (ЛНР) бой с применением к/к пулеметов и минометов калибром 82-мм и 120-мм.11:50 в районе Калиново (ЛНР) минометный обстрел калибром 82-мм и 120-мм. 12:45 на линии фронта Аэропорт – Спартак – ЯБП обстрел из минометов и техники.12:55 в районе Калиново (ЛНР) минометный обстрел калибром 120-мм и БМП-1.16:00 в районе Логвиново минометный обстрел калибром 82-мм и БМП-1. 19:00 на линии фронта Аэропорт – Спартак – ЯБП бои с применением к/к пулеметов, гранатометов, АГС, СПГ-9 и минометов 82-мм и 120-мм.19:00 над Донецком появились БПЛА, сбивают из ЗУ.19:24 в Донецке совершен теракт, обстреляно здание Министерства обороны ДНР.20:00 в районе Калиново (ЛНР) и округа прилеты снарядов арты.20:30 в районе Логвиново минометный обстрел калибром 82-мм и 120-мм и техники.20:35 юго-западнее и севернее Горловки бой с применением к/к пулеметов и минометов.20:35 в районе Логвиново минометный обстрел калибром 120-мм и артобстрел калибром 152-мм.21:00 в районе Калиново (ЛНР) обстрел минами и снарядами наших позиций.21:15 трасса Бахмутка (ЛНР) стрелково-минометные бои.21:40 в районе Калиново (ЛНР) продолжается обстрел. Минометы и артиллерия.22:45 в районе Логвиново прилетело 12 мин калибром 120-мм.23:15 севернее Горловки в районе Зайцево кратковременные бои и минометный обстрел.В четверг ВСУ обстреляли ДНР 10 раз.На Донецком направлении в результате обстрела Докучаевска повреждение получил жилой дом по ул. Индустриальная,2а. Также под огонь ВСУ попал Докучаевский нефтеперерабатывающий завод, расположенный по адресу улица Индустриальная, 3б. Повреждено заводское оборудование, теплообменники, нефтепровод, обшивка емкости для хранения нефтепродуктов.За прошедшие сутки ВСУ обстреляли ЛНР 6 раз, применив артиллерию 152-мм, минометы 82-мм и 120-мм, БМП, АГС и стрелковое оружие. Обстрелам подверглись позиции НМ ЛНР в районе н.п. Логвиново и Калиново.00:00 в районе ЯБП стрелково-минометный бой.12:45в районе Нижнее Лозовое обстрел наших позиций из к/к пулеметов, АГС и БМП-1.15:00 на линии фронта Аэропорт – Спартак – ЯБП начались стрелково-минометные бои.15:15 Донецкая фильтровальная станция подверглась минометному обстрелу ВСУ, по станции было выпущено 15 мин калибром 82-мм, также применялись гранатомёты и стрелковое оружие. Персонал станции эвакуирован в убежище.15:30 район ЯБП под минометным обстрелом калибром 82-мм и 120-мм.15:30 в районе Калиново (ЛНР) минометный обстрел калибром 82-мми 120-мм.18:30 Петровский район Донецка под обстрелом к/к пулеметов и минометов калибром 82-мм.18:50 на южном фронте в районе Коминтерново, Ленинское и Саханка позиционные бои с применением к/к пулеметов, ЗУ, гранатометов и минометов.19:00 на линии фронта Аэропорт – Спартак – ЯБП продолжается бой, применяется стрелковое и минометы.22:20 в районе Стаханова (ЛНР) бой с применением к/к пулеметов и гранатометов.В пятницу ВСУ обстреляли ДНР 14 раз.На Донецком направлении противник применял: минометы, БМП, различные виды гранатометов и стрелкового оружия, пытаясь спровоцировать подразделения ВС ДНР на ведение огня из запрещенных вооружений. По прилегающим районам населенных пунктов Ясиноватая, Крутая Балка, Аэропорту и Петровскому району Донецка выпущено 39 мин калибром 82-мм и 14 мин калибром 120-мм.На Горловском направлении противник применял также БМП, различные виды гранатометов и стрелкового оружия. Обстрелам подвергся район н.п. Верхнеторецкое.На Мариупольском направлении противник применил гранатометы и стрелковое оружие. Впервые за неделю велся огонь из танков, всего по нашим позициям противник выпустил 6 танковых снарядов. Обстрелам подверглись районы населенных пунктов Коминтерново, Ленинское, Саханка.За прошедшие сутки ВСУ обстреляли ЛНР 1 раз, применив БМП, АГС и КК. Обстрелам подверглись позиции НМ ЛНР в районе н.п. Нижнее Лозовое.ВСУ обстреляли ДНР 53 раза и выпустил по территории Республики 152 мины калибром 82-мм и 120-мм. Огневому воздействию со стороны ВСУ подвергались районы пятнадцати населённых пунктов Республики. В результате обстрелов со стороны ВСУ разрушение получило четыре домостроения.ВСУ обстреляли ЛНР 17 раз. Огонь велся из всех видов вооружения. В том числе, применялось, запрещенное Минскими договоренностями вооружение: 152 мм артиллерию, 82-мм и 120-мм минометы, БМП, АГС, СПГ, гранатометы различных типов и стрелковое оружие. Всего по территории Республики было выпущено более 290 снарядов, мин и гранат. По сравнению с прошлой неделей количество обстрелов со стороны ВСУ увеличилось на семь.Всем терпения и здоровья!