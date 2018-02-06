23:22 06 февраля
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В КНР проведено испытание по перехвату ракет средней дальности

В понедельник в Китае проведено успешное испытание по перехвату ракет средней дальности, передает РИА Новости сообщение Минобороны КНР.



Пятого февраля Китай в пределах национальной территории провел испытания технологии перехвата ракет средней дальности наземного базирования. Все поставленные в ходе испытаний цели были достигнуты,
говорится в релизе ведомства.


При этом тип задействованных ракет, а также система перехвата ракет средней дальности не указываются.

В министерстве подчеркнули, что «испытания являются оборонительными и не направлены против других государств».

Сообщение об успешном испытании поступило на фоне недавних неудачных тестов в США. Первого февраля американские СМИ со ссылкой на свои источники сообщили, что неудачей закончились испытания системы ПРО Aegis Ashore Missile Defense Test Complex (AAMDTC). Тестировалась зенитная управляемая ракета SM-3 Block IIA. Она была запущена с испытательного полигона Aegis Ashore на Гавайях, однако не смогла поразить другую ракету, выпущенную с самолета.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 8

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  1. 210окв Сегодня, 11:29
    Китай фору уже всем дает..Вот какие дает результаты правильное и целенаправленное руководство страной и экономикой.
    210окв
    1. Alex_Rarog Сегодня, 13:10
      Так китай уже последние лет 5 точно перестал просто копирыванием заниматься! Они уже и разработки собственные внедряют.
      Alex_Rarog
  2. Пытливый Сегодня, 11:30
    Хороший щелчок по носу амерам. Подозреваю ксерокс с С—300
    Пытливый
    1. НасРать Сегодня, 11:53
      Цитата: Пытливый
      Подозреваю ксерокс с С—300

      ксерокс с С-300 ? Да Вы видать не в теме... wassat
      тогда читайте:
      https://topwar.ru/5141-sovremennye-sistemy-pvo-hq
      -9-fd-2000-chast-3.html
      НасРать
  3. КВУ-НСвД Сегодня, 11:34
    А в Корее никакой из недавно прибывших американских "тхадов" не пропадал ? Шутка . Китайцы вообще последнее время много демонстрируют , анонсируют , "засвечивают" и допускают "утечки" . Для них это не характерно . Смена концепции военного соревнования ?
    КВУ-НСвД
  4. Alexey-74 Сегодня, 11:44
    Чего то китайцы раздухарились.....я бы осторожнее относился ко всей инфе по всем их разработкам
    Alexey-74
    1. rotmistr60 Сегодня, 12:55
      я бы осторожнее относился ко всей инфе по всем их разработкам
      А в чем проблема? Китайская армия (НОАК) действительно модернизируется и оснащается высокими темпами и занимает достойное место среди армий мира. Они могут сегодня это себе позволить не взирая на расходы.
      rotmistr60
  5. Deadушка Сегодня, 12:04
    Сообщение об успешном испытании поступило на фоне недавних неудачных тестов в США

    Deadушка
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