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В КНР проведено испытание по перехвату ракет средней дальности
В понедельник в Китае проведено успешное испытание по перехвату ракет средней дальности, передает РИА Новости сообщение Минобороны КНР.
При этом тип задействованных ракет, а также система перехвата ракет средней дальности не указываются.
В министерстве подчеркнули, что «испытания являются оборонительными и не направлены против других государств».
Сообщение об успешном испытании поступило на фоне недавних неудачных тестов в США. Первого февраля американские СМИ со ссылкой на свои источники сообщили, что неудачей закончились испытания системы ПРО Aegis Ashore Missile Defense Test Complex (AAMDTC). Тестировалась зенитная управляемая ракета SM-3 Block IIA. Она была запущена с испытательного полигона Aegis Ashore на Гавайях, однако не смогла поразить другую ракету, выпущенную с самолета.
Пятого февраля Китай в пределах национальной территории провел испытания технологии перехвата ракет средней дальности наземного базирования. Все поставленные в ходе испытаний цели были достигнуты,говорится в релизе ведомства.
При этом тип задействованных ракет, а также система перехвата ракет средней дальности не указываются.
В министерстве подчеркнули, что «испытания являются оборонительными и не направлены против других государств».
Сообщение об успешном испытании поступило на фоне недавних неудачных тестов в США. Первого февраля американские СМИ со ссылкой на свои источники сообщили, что неудачей закончились испытания системы ПРО Aegis Ashore Missile Defense Test Complex (AAMDTC). Тестировалась зенитная управляемая ракета SM-3 Block IIA. Она была запущена с испытательного полигона Aegis Ashore на Гавайях, однако не смогла поразить другую ракету, выпущенную с самолета.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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