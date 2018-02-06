23:24 06 февраля
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ГШ ВС Турции: Террористы атаковали турецкие войска в зоне деэскалации Идлиб

Генеральный штаб турецкой армии сообщает о том, что на территории зоны деэскалации Идлиб обстрелу со стороны боевиков был подвергнут наблюдательный пункт ВС Турции. Информационная служба «Anadolu» со ссылкой на официального представителя турецкого Генштаба сообщает о том, что террористы использовали миномёты и неуправляемые ракеты.

В результате террористической атаки в Идлибе погиб один и ранены шестеро турецких военных. Кроме того, ранение получил один гражданский.

ГШ ВС Турции: Террористы атаковали турецкие войска в зоне деэскалации Идлиб



Напомним, что турецкие войска занимаются мониторингом режима прекращения огня в зоне деэскалации - по так называемому её внутреннему периметру. ГШ ВС Турции при этом не сообщает о том, боевики какой группировки могли атаковать наблюдательный пункт турецкой армии, как не сообщает и того, в каком именно районе провинции это произошло. Извыестно, что турецкие войска открыли ответный огонь.

На данный момент турецкие посты развёрнуты в населённом пункте Салве, близ крепости Салман, а также на высоте Шейх Акил в приграничных с Турцией районах. Накануне появилась информация о том, что турецкие войска выдвинули дополнительные силы в Идлиб для создания 4-го наблюдательного пункта в зоне деэскалации.

Напомним, что именно из зоны деэскалации Идлиб боевиками «Джебхат ан-Нусра» (*запрещена в РФ) и аффилированных с ней других террористических группировок 3 февраля был сбит самолёт Су-25 ВКС РФ.

Использованы фотографии: facebook/zerbamedia
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Комментарии 22

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  1. 210окв Сегодня, 11:32
    Эта "зона деэскалации"-питомник терроризма..Уничтожать пора,а не мониторить.
    210окв
    1. роман66 Сегодня, 11:43
      "" монитор - класс низкобортных броненосных кораблей с мощным артиллерийским вооружением""- вот так мониторить нужно!!
      роман66
    2. Монос Сегодня, 11:54
      Я так понимаю, турки согласны с тем, чтобы их подопечных в Идлибе закатали в асфальт. А иначе как ещё эту новость воспринимать?
      Монос
      1. лесовозник Сегодня, 12:16
        Да скорее всего - отмазываются - возможно не было никакого обстрела , просто шибко напужались наших ракетных и авиаударов на свои бестолковки , в виде отместки за СУ-25, типа " нас тоже лупят, мы свои свои"
        лесовозник
      2. donavi49 Сегодня, 12:19
        Скорее напротив. Они разместились в Ейсе - фактически закрыв возможность наступления Алепской группировки на осажденные шиитские поселки Фуа и Кефрая.

        Также они 180 ед. техники сейчас перебрасывают на АБ у Идлиба. Поэтому скорее раздел так и пойдет. Если в прошлый раз они просто прокатились на броневичках. То сейчас с экскаваторами и танками едут. То есть сомнительно, что уйдут.
        donavi49
      3. JonnyT Сегодня, 12:21
        Это не подопечные турков, это "вольные стрелки", которые сначала стреляют в турков со стороны Саа, затем в САА со стороны турков.
        В таком гадюшнике как идлибщина найти сброд, готовый на все ради денег, труда не составляет. более того, там абсолютно нет контроля, шаряться все начиная от SAS и оперативников цру, заканчивая северокорейскими военными.
        JonnyT
        1. Монос Сегодня, 12:28
          Цитата: JonnyT
          заканчивая северокорейскими военными.

          Что, реально северокорейцы шарятся? Где бы поподробнее об этом узнать? Как-то сомнения меня одолевают.
          Монос
          1. JonnyT Сегодня, 13:42
            Цитата: Монос
            Как-то сомнения меня одолевают.

            Это все слухи:

            На стороне режима Башара Асада в Сирии сражается ополчение из КНДР, утверждает глава делегации Высшего комитета по переговорам сирийской оппозиции на переговорах в Женеве Асаад аз-Зоуби

            По словам Бермудеса, после начала "арабской весны" неоднократно поступали сообщения о том, что небольшие группы северокорейских военных оказывают логистическую поддержку сирийскому режиму

            КНДР поставляет оружие Сирии начиная с 60-х годов. Специалисты КНДР выполняют работы на сирийской территории по модернизации ПВО, ракет и тд.

            конечно с северокорейцами в идлибе я преувеличил, однако кндр в сирии присутствует, а Асад им за это платит
            JonnyT
  2. allaykbar Сегодня, 11:32
    Эрдоган явно не соответствует быть тенью Аллаха на Земле. Много на себя берет имея за спиной далеко не Османскую империю.

    Посмотрим как долго его будет носить на себе Земля
    allaykbar
  3. helmi8 Сегодня, 11:40
    Взять эту зону "деэскалации" и накрыть ковровыми бомбардировками, нечего с этими отморозками в благородство играть. Мало урока, когда в Алеппо по коридорам половину урюков выпустили вместо того, чтоб загасить их там вместе с штатовскими инструкторами?
    helmi8
  4. mavrus Сегодня, 11:46
    Я так понимаю, что зона дэскалации, это зона где не должно было быть турецких военных, по определению.
    Интересная логика, сами турки вторгаются туда, куда не следует, а виноваты те кто обстрелял эту "зону дэскалации", нарушив тем самым договорённости.
    mavrus
  5. DMoroz Сегодня, 11:47
    Заигрался султан в вашим-нашим, получил ответку от своих бабахов за то, что не смог защитить их после сбитого нашего СУ...
    DMoroz
  6. Светлана Сегодня, 11:53
    Напомним, что именно из зоны деэскалации Идлиб боевиками «Джебхат ан-Нусра» (*запрещена в РФ) и аффилированных с ней других террористических группировок 3 февраля был сбит самолёт Су-25 ВКС РФ.

    Не кажется ли нашим гениальным военным стратегам, что это результат вывода боевиков по гуманитарным коридорам в Идлиб? Не на их ли совести смерть наших ребят?
    https://topwar.ru/102346-siriyskie-smi-boeviki-be
    z-oruzhiya-nachali-vyhodit-cherez-koridory-v-alep
    po.html
    После того, как первый самолет был сбит, турок обвиняли, что они пригревают террористов, а сейчас они стали белые и пушистые? С чего бы?
    Светлана
    1. XXXIII Сегодня, 12:09
      Цитата: Светлана
      После того, как первый самолет был сбит, турок обвиняли, что они пригревают террористов, а сейчас они стали белые и пушистые? С чего бы?

      Не кажется ли нашим гениальным военным стратегам, что это результат вывода боевиков по гуманитарным коридорам в Идлиб? Не на их ли совести смерть наших ребят?

      Чтоб нашими руками продолжить войну! И не стать жертвой террористов, которые попытаются ответить, типа это не мы.....Нужно не спрашивать всяких дядь проходимцев, а отправить туда крылатых птичек и побольше, а не выдумывать оправдания, есть ведь сейчас в арсенале такие средства МО....
      XXXIII
    2. rotmistr60 Сегодня, 12:31
      Светлана
      а сейчас они стали белые и пушистые? С чего бы?
      Ну не белые и совсем не пушистые. На сегодня скорее темно-серые и взъерошенные.
      Не кажется ли нашим гениальным военным стратегам
      По поводу "гениальности" ни чего не скажу, а вот то, что разрабатывают операции грамотные и профессиональные военные это 100%.
      rotmistr60
      1. Светлана Сегодня, 13:30
        Цитата: rotmistr60
        По поводу "гениальности" ни чего не скажу, а вот то, что разрабатывают операции грамотные и профессиональные военные это 100%.

        Возможно, кто повыше, коррективы вносит по ходу дела?
        Светлана
  7. mihey Сегодня, 12:08
    Цитата: Светлана
    Не кажется ли нашим гениальным военным стратегам, что это результат вывода боевиков по гуманитарным коридорам в Идлиб? Не на их ли совести смерть наших ребят?

    Результат вывода - освобожденные от бабахов территории без еще больших жертв и разрушений. Так бы Алеппо до сих пор под ними был бы или лежал совсем в руинах, как Ракка или Мосул. А смерти, конечно, на их совести (ну так, как они ее понимают).
    mihey
  8. Alex-a832 Сегодня, 12:49
    Это не "зона деэскалации" - это "скамейка запасных" для террористов. Пора это крысиное гнездо ликвидировать. Пока в Сирии остаются такие очаги "деэскалации" у "демократизаторов" и прочих "друзей" Сирии будет шанс снова пойти в наступление на правительственные силы.
    Alex-a832
  9. Altona Сегодня, 13:28
    Информация о гибели СУ-25 по материалам военных форумов

    City
    limonov_eduard
    February 6th, 12:02

    1. Пуск ПЗРК был произведен по ВЕДОМОМУ самолёту. Именно так рекомендуют все методички, которые были отобраны у различных пород боевиков, -от афганских муджахедов до боевиков Хаттаба в Чечне. То-есть расчёт ПЗРК был подготовлен и действовал в соответствии с инструкциями.

    2.Пуск ПЗРК - это довольно хлопотное дело. Есть одна особенность УСПЕШНОГО ПУСКА - он должен быть произведен с такого расстояния, с которого воздушная цель не сможет уклониться от ракеты, даже если обнаружен факт пуска. Либо самолёт в пределах досягаемости ПЗРК должен выполнять такой манёвр- в нашем случае выход из пикирования с набором высоты - при котором пилоту трудно резко изменить параметры полёта летательного аппарата.
    Обычно такие места подбирают заранее. В Афгане - выходы из ущелий, мимо которых идёт вертушка. Либо цель-приманка, которую можно атаковать только одним способом. Судя по рельефу, там было второе. Плюс была целая группа, в которую входили :

    -лица.осуществлявшие наблюдения и упреждавшие "пускачей" о траектории полёта самолёта ;
    -группа радиоперехвата ;
    -группа видеофиксации (как минимум с двух точек) ;
    -собственно "пускачи"(не исключено, что расчётов было два);
    -группа управления этой операцией.

    То -есть человек 30, на пяти-шести пикапах, которые тусовались в этом районе уже несколько дней.

    3. Самолёт снят с нескольких точек. Именно в момент попадания ракеты. Это значит, что кому-то было известно о том, что будет попытка сбития и она запланирована.

    4. Видно, что до того, как его сбили, он выпускает две ракеты. То есть было подготовлено место засады и приманка в виде важной цели. Его сбили на выходе из пикирования. Это не спонтанный успех, это подготовленная операция.

    ДОПОЛНЕНИЕ
    В районе спецоперации "совершенно случайно" оказался корреспондент "Ассошиэйтед Пресс", сразу взявший интервью у боевиков сбивших самолёт.

    Почти на 100 % не обошлось без "тихого" благословения турок...., и их приближённых туркоманов...
    -----------------------------
    Из ЖЖ Эдуарда Лимонова.
    Altona
  10. garnik Сегодня, 14:44
    А были ли серьезные боестолкновения турок с нусрой или с другими басмачами? Возможно это" театрализаванное представление",мол и мы имеем жертвы от басмачей. Не то что курды,против которого" военная машина" турок работает. Большой кусок Сирии мы им оставляем.Значит они выросли до нас ,раз делимся с ними. Печально.
    garnik
  11. Пётр Иванов Сегодня, 15:45
    Руками духов турки инспирируемые англоамерикоизраильским блоком сбили русский штурмовик.
    Пётр Иванов
  12. Лексус Сегодня, 20:49
    Жуки в коробке зашевелились и стали грызть друг друга.
    Лексус
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