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ГШ ВС Турции: Террористы атаковали турецкие войска в зоне деэскалации Идлиб
Генеральный штаб турецкой армии сообщает о том, что на территории зоны деэскалации Идлиб обстрелу со стороны боевиков был подвергнут наблюдательный пункт ВС Турции. Информационная служба «Anadolu» со ссылкой на официального представителя турецкого Генштаба сообщает о том, что террористы использовали миномёты и неуправляемые ракеты.
В результате террористической атаки в Идлибе погиб один и ранены шестеро турецких военных. Кроме того, ранение получил один гражданский.
Напомним, что турецкие войска занимаются мониторингом режима прекращения огня в зоне деэскалации - по так называемому её внутреннему периметру. ГШ ВС Турции при этом не сообщает о том, боевики какой группировки могли атаковать наблюдательный пункт турецкой армии, как не сообщает и того, в каком именно районе провинции это произошло. Извыестно, что турецкие войска открыли ответный огонь.
На данный момент турецкие посты развёрнуты в населённом пункте Салве, близ крепости Салман, а также на высоте Шейх Акил в приграничных с Турцией районах. Накануне появилась информация о том, что турецкие войска выдвинули дополнительные силы в Идлиб для создания 4-го наблюдательного пункта в зоне деэскалации.
Напомним, что именно из зоны деэскалации Идлиб боевиками «Джебхат ан-Нусра» (*запрещена в РФ) и аффилированных с ней других террористических группировок 3 февраля был сбит самолёт Су-25 ВКС РФ.
В результате террористической атаки в Идлибе погиб один и ранены шестеро турецких военных. Кроме того, ранение получил один гражданский.
Напомним, что турецкие войска занимаются мониторингом режима прекращения огня в зоне деэскалации - по так называемому её внутреннему периметру. ГШ ВС Турции при этом не сообщает о том, боевики какой группировки могли атаковать наблюдательный пункт турецкой армии, как не сообщает и того, в каком именно районе провинции это произошло. Извыестно, что турецкие войска открыли ответный огонь.
На данный момент турецкие посты развёрнуты в населённом пункте Салве, близ крепости Салман, а также на высоте Шейх Акил в приграничных с Турцией районах. Накануне появилась информация о том, что турецкие войска выдвинули дополнительные силы в Идлиб для создания 4-го наблюдательного пункта в зоне деэскалации.
Напомним, что именно из зоны деэскалации Идлиб боевиками «Джебхат ан-Нусра» (*запрещена в РФ) и аффилированных с ней других террористических группировок 3 февраля был сбит самолёт Су-25 ВКС РФ.
Использованы фотографии: facebook/zerbamedia
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