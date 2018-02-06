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ВС Турции получили первые серийные отечественные дроны Anka-S
На вооружение турецкой армии поступили первые отечественные беспилотники. Как сообщает портал armyrecognition.com, компания Turkish Aerospace Industries (TAI) передала ВС Турции беспилотники Anka-S.
В компании TAI указывают, что военным переданы два серийных образца для проведения аттестационных испытаний. Если тестирование ударных дронов пройдёт успешно, то вскоре турецкая армия начнёт получать остальные заказанные беспилотники.
Разработка беспилотника Anka началась в 2004 году после отказа США продать Турции ударные дроны Reaper и Predator. Изначально компания TAI разработала две версии аппарата: Anka Block A (разведывательный) и Anka Block B (ударный), а серийный образец, получивший полный спектр возможностей, называется Anka-S.
Anka-S имеет максимальный взлётный вес 1,6 т (полезная нагрузка — 200 кг). Размах крыла составляет 17,4 м при общей длине менее 8 м. Беспилотник оснащается поршневым двигателем Thielert Centurion 2.0 мощностью 155 л. с. Заявленная максимальная продолжительность нахождения в воздухе составляет 24 часа, высота полёта может достигать 9 км, передает "Warspot"
В компании TAI указывают, что военным переданы два серийных образца для проведения аттестационных испытаний. Если тестирование ударных дронов пройдёт успешно, то вскоре турецкая армия начнёт получать остальные заказанные беспилотники.
Разработка беспилотника Anka началась в 2004 году после отказа США продать Турции ударные дроны Reaper и Predator. Изначально компания TAI разработала две версии аппарата: Anka Block A (разведывательный) и Anka Block B (ударный), а серийный образец, получивший полный спектр возможностей, называется Anka-S.
Anka-S имеет максимальный взлётный вес 1,6 т (полезная нагрузка — 200 кг). Размах крыла составляет 17,4 м при общей длине менее 8 м. Беспилотник оснащается поршневым двигателем Thielert Centurion 2.0 мощностью 155 л. с. Заявленная максимальная продолжительность нахождения в воздухе составляет 24 часа, высота полёта может достигать 9 км, передает "Warspot"
Использованы фотографии: janes.com
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