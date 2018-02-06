23:31 06 февраля
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ВС Турции получили первые серийные отечественные дроны Anka-S

На вооружение турецкой армии поступили первые отечественные беспилотники. Как сообщает портал armyrecognition.com, компания Turkish Aerospace Industries (TAI) передала ВС Турции беспилотники Anka-S.

В компании TAI указывают, что военным переданы два серийных образца для проведения аттестационных испытаний. Если тестирование ударных дронов пройдёт успешно, то вскоре турецкая армия начнёт получать остальные заказанные беспилотники.

ВС Турции получили первые серийные отечественные дроны Anka-S



Разработка беспилотника Anka началась в 2004 году после отказа США продать Турции ударные дроны Reaper и Predator. Изначально компания TAI разработала две версии аппарата: Anka Block A (разведывательный) и Anka Block B (ударный), а серийный образец, получивший полный спектр возможностей, называется Anka-S.

Anka-S имеет максимальный взлётный вес 1,6 т (полезная нагрузка — 200 кг). Размах крыла составляет 17,4 м при общей длине менее 8 м. Беспилотник оснащается поршневым двигателем Thielert Centurion 2.0 мощностью 155 л. с. Заявленная максимальная продолжительность нахождения в воздухе составляет 24 часа, высота полёта может достигать 9 км, передает "Warspot"

Использованы фотографии: janes.com
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Комментарии 19

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  1. КВУ-НСвД Сегодня, 11:38
    Размах крыла составляет 17,4 м при общей длине менее 8 м. Беспилотник оснащается поршневым двигателем Thielert Centurion 2.0 мощностью 155 л. с. Заявленная максимальная продолжительность нахождения в воздухе составляет 24 часа, высота полёта может достигать 9 км,
    Всему заявленному конечно верить не стоит , но вопрос о наших аналогах висит в воздухе без внятного ответа
    КВУ-НСвД
    1. Sefevi Сегодня, 12:17
      Новость малость запоздала. В Сирии турецкие ударные дроны используются вовсю.
      Sefevi
      1. КВУ-НСвД Сегодня, 12:20
        Речь об именно тяжёлых стратегических ударно-разведывательных БПЛА
        КВУ-НСвД
    2. РУСС Сегодня, 13:26
      Цитата: КВУ-НСвД
      Всему заявленному конечно верить не стоит

      Это почему же?
      РУСС
      1. КВУ-НСвД Сегодня, 13:30
        Это почему же?
        Во первых - в Турции нет своей развитой школы авиастроения , а во вторых - сильное преувеличение своих возможностей и достижений - это часть восточного менталитета
        КВУ-НСвД
        1. Rokiii Сегодня, 14:03
          сильное преувеличение своих возможностей и достижений - это часть восточного менталитета

          и русского тоже,пусть и в меньшей степени..
          Rokiii
        2. РУСС Сегодня, 17:44
          Цитата: КВУ-НСвД
          Во первых - в Турции нет своей развитой школы авиастроения

          Они там быстро всё наверстывают , сейчас по авиостроению сотрудничают и с "Антонов" и с General Electric,турки с нуля за 7 лет создали свой ударный беспилотник , конечно что то слямзили у израильтян ,но всё-таки....
          РУСС
  2. a.s.zzz888 Сегодня, 11:39
    Без дронов сейчас ни как. Потому и клепают их все, у кого "технолоджи" позволяет...
    a.s.zzz888
    1. MoJloT Сегодня, 11:41
      Можно и без дронов, но с потерями ЛС.
      MoJloT
      1. Архивариус Вася Сегодня, 13:17
        Как у нас и произошло, увы...
        Архивариус Вася
        1. MoJloT Сегодня, 15:50
          Увы как еще произойдет не раз...
          MoJloT
  3. san4es Сегодня, 11:42
    Turkish Aerospace Industries (TAI) передала ВС Турции беспилотники Anka-S


    Турция решила эффективно и ведения борьбы с терроризмом, обеспечит значительную поддержку турецкой армии была полностью нажата кнопка для коренных беспилотного летательного аппарата. Двигателем, крылом, оператором, пушками и системами ИРА, которые могут участвовать только в национальных соревнованиях, будет турецкое производство. БПЛА, называемый Akinci, также будет поражен интеллектуальными боеприпасами. Каждая часть будет местной продукцией и внесет важный вклад в уничтожение турецкой армией террористических организаций.
    what
    Teskilat TV
    3 янв. 2017 г.
    san4es
  4. Rokiii Сегодня, 11:50
    тоже у израильтян лицензию купили? wink
    Rokiii
    1. профессор Сегодня, 12:50
      Цитата: Rokiii
      тоже у израильтян лицензию купили? wink

      Был контракт. Только он предусматривал установку турецкой полезной нагрузки которая получилась тяжелее оригинальной и соответственно радиус действия дрона снизился. Турки долго возмущались, а потом при содействии исламистов вообще разорвали контракт. Теперь вот у них дрон "турецкой" разработки.
      профессор
      1. stone Сегодня, 19:24
        Напоминает Гермес-450. Видимо делали по мотивам))
        stone
  5. Ren Сегодня, 12:05
    Что-то названия вооружений у них для русского уха очень знакомы:
    Алтай, Анка (прям Анка-пулемётчица) lol
    Ren
    1. Oleg7700 Сегодня, 13:01
      Всё тюркское, не перечесть это "знакомое" в русском языке за сотни лет. yes
      Oleg7700
  6. Спайков Джавелин Тоувич Сегодня, 16:22
    Anka-S. Буква «S» означает Saldirim тоисть штурмовой
    Спайков Джавелин Тоувич
  7. Лексус Сегодня, 20:52
    Вчера Иран, сегодня Турция. Даже эти с ударными беспилотниками. А у нас сказочник Рогозин.
    Лексус
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