Россия подтверждает готовность поставить Индонезии новую партию БМП-3Ф

Что касается поставки дополнительной партии БМП-3Ф, то Россия, естественно, заинтересована в поставке дополнительных партий боевых машин пехоты и готова осуществить поставку по запросу наших партнеров

Россия готова поставить Индонезии еще одну партию боевых машин пехоты БМП-3Ф, сообщил заместитель главы Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Михаил Петухов.- сказал Петухов, при этом добавил, что Индонезия по-прежнему один из основных партнеров России в Азиатско-Тихоокеанском регионеМашинами БМП-3Ф российского производства вооружен Корпус морской пехоты Индонезии.Россию и Индонезию связывают традиционно прочные отношения в сфере военно-технического сотрудничества.С 1992 года в Индонезию были поставлены истребители Су-27 и Су-30МК2 и авиационные средства поражения к ним, вертолеты Ми-17В-5, Ми-35П, боевые машины пехоты БМП-3Ф, бронетранспортеры БТР-80, автоматы Калашникова "сотой" серии. Россия предоставляла Индонезии кредиты на приобретение российских вооружений.Джакарта рассматривала возможность приобретения у России дизель-электрических подводных лодок проекта 636, самолетов-амфибий Бе-200 в противопожарном варианте, противокорабельных ракет "Яхонт", передает "Интерфакс-АВН"