23:31 06 февраля
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Россия подтверждает готовность поставить Индонезии новую партию БМП-3Ф

Россия готова поставить Индонезии еще одну партию боевых машин пехоты БМП-3Ф, сообщил заместитель главы Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Михаил Петухов.

Россия подтверждает готовность поставить Индонезии новую партию БМП-3Ф


Что касается поставки дополнительной партии БМП-3Ф, то Россия, естественно, заинтересована в поставке дополнительных партий боевых машин пехоты и готова осуществить поставку по запросу наших партнеров
- сказал Петухов, при этом добавил, что Индонезия по-прежнему один из основных партнеров России в Азиатско-Тихоокеанском регионе


Машинами БМП-3Ф российского производства вооружен Корпус морской пехоты Индонезии.

Россию и Индонезию связывают традиционно прочные отношения в сфере военно-технического сотрудничества.

С 1992 года в Индонезию были поставлены истребители Су-27 и Су-30МК2 и авиационные средства поражения к ним, вертолеты Ми-17В-5, Ми-35П, боевые машины пехоты БМП-3Ф, бронетранспортеры БТР-80, автоматы Калашникова "сотой" серии. Россия предоставляла Индонезии кредиты на приобретение российских вооружений.

Джакарта рассматривала возможность приобретения у России дизель-электрических подводных лодок проекта 636, самолетов-амфибий Бе-200 в противопожарном варианте, противокорабельных ракет "Яхонт", передает "Интерфакс-АВН"

Использованы фотографии: http://bmpd.livejournal.com/2553634.html
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Комментарии 3

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  1. КВУ-НСвД Сегодня, 12:18
    Россию и Индонезию связывают традиционно прочные отношения в сфере военно-технического сотрудничества.
    Лишь бы США палкой в колёса не тыкали , надавив на Индонезию
    КВУ-НСвД
    1. Chertt Сегодня, 13:32
      Цитата: КВУ-НСвД
      Лишь бы США палкой в колёса не тыкали

      Обязательно будет, сущность у них такая. Нужно чтобы у России было такое предложение, от которого сложно отказаться
      Chertt
  2. Лексус Сегодня, 22:03
    Выражениями готовности сыт не будешь. В среде любых продаж имеют вес только исполненные контракты, обеими сторонами.
    Лексус
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