Налицо осязаемое движение вперёд, чему способствует активный позитивный настрой обеих сторон. На высшем уровне определены пять приоритетных направлений, а в рабочих группах начат предметный разговор о практическом осуществлении проектной деятельности.

Замминистра иностранных дел РФ Игорь Моргулов заявил о наметившемся прогрессе по российско-японскому диалогу, касающемуся вопроса совместного хозяйствования на островах Курильской гряды. По словам российского дипломата, у двух стран находится понимание осуществления основных принципов совместной хозяйственной деятельности на Южных Курилах.Заявление Игоря Моргулова приводит Life В МИД РФ отмечают, что важно выработать единую схему взаимовыгодной для обеих стран коммерческой деятельности на островах. При этом во внешнеполитическом ведомстве не комментируют того, что конкретно мешает самой России вести выгодную исключительно для себя деятельность на российских островах Дальнего Востока? И почему бы не уравнять «базис» и не подготовить одновременно взаимовыгодное сотрудничество Москвы и Токио, например, на Хоккайдо или Окинаве?..Нужно отметить, что в последнее время в РФ активизировались японские инвесторы. В частности, Япония вкладывается в создание в РФ медицинских центров и так называемых «умных» посёлков. Один из таких посёлков по японским технологиям собираются построить в нескольких км от Воронежа в рамках проекта совместного бизнес-сотрудничества.