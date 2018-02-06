23:24 06 февраля
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В МИД РФ заявили о прогрессе по вопросу совместного хозяйствования с Японией на Курилах

Замминистра иностранных дел РФ Игорь Моргулов заявил о наметившемся прогрессе по российско-японскому диалогу, касающемуся вопроса совместного хозяйствования на островах Курильской гряды. По словам российского дипломата, у двух стран находится понимание осуществления основных принципов совместной хозяйственной деятельности на Южных Курилах.

Заявление Игоря Моргулова приводит Life:
Налицо осязаемое движение вперёд, чему способствует активный позитивный настрой обеих сторон. На высшем уровне определены пять приоритетных направлений, а в рабочих группах начат предметный разговор о практическом осуществлении проектной деятельности.


В МИД РФ заявили о прогрессе по вопросу совместного хозяйствования с Японией на Курилах



В МИД РФ отмечают, что важно выработать единую схему взаимовыгодной для обеих стран коммерческой деятельности на островах. При этом во внешнеполитическом ведомстве не комментируют того, что конкретно мешает самой России вести выгодную исключительно для себя деятельность на российских островах Дальнего Востока? И почему бы не уравнять «базис» и не подготовить одновременно взаимовыгодное сотрудничество Москвы и Токио, например, на Хоккайдо или Окинаве?..

Нужно отметить, что в последнее время в РФ активизировались японские инвесторы. В частности, Япония вкладывается в создание в РФ медицинских центров и так называемых «умных» посёлков. Один из таких посёлков по японским технологиям собираются построить в нескольких км от Воронежа в рамках проекта совместного бизнес-сотрудничества.

Использованы фотографии: Фейсбук
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Комментарии 56

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  1. Logall Сегодня, 12:12
    А куда пойдут налоги? Если пополам, тогда я - "баба Яга"! Я против... Ну, а если в бюджет РФ, тогда пусть вливают бабосики...
    Logall
    1. Серый брат Сегодня, 12:15
      Цитата: Logall
      А куда пойдут налоги?

      Мне пойдут.
      Серый брат
      1. Logall Сегодня, 12:26
        Цитата: Серый брат
        Цитата: Logall
        А куда пойдут налоги?

        Мне пойдут.

        Ничего, подождите немного - лет шесть... Придём к власти и всех расхитителей "социалистической собственности" призовём к ответу... angry
        Logall
        1. Ратник с пулеметом Сегодня, 12:31
          там к стенке прислонять пора будет,что такое ответ они в принципе не знают,вот будет время научиться да только поздно будет
          Ратник с пулеметом
          1. Logall Сегодня, 12:33
            Всего лишь нужно - не продлять мараторий, а все миханизмы имеются...
            "Используй то, что под рукой..."
            Logall
            1. андрей юрьевич Сегодня, 13:03
              Цитата: Logall
              не продлять мараторий

              звучит как мат... what
              андрей юрьевич
              1. Logall Сегодня, 13:17
                Цитата: Logall
                продлять
                Цитата: андрей юрьевич
                звучит как мат

                д=б?
                Когда за казнокрадство речь заходит, то всегда материться тянет yes
                Logall
                1. андрей юрьевич Сегодня, 13:27
                  Цитата: Logall
                  Когда за казнокрадство речь заходит, то всегда материться тянет

                  вопрос решаем... drinks - другого система не оставляет...или бороться или смириться.
                  андрей юрьевич
        2. oldseaman1957 Сегодня, 12:32
          Цитата: Logall
          А куда пойдут налоги?
          - Тут песня другая! До японцев, кажется, дошло, что лучше СОВМЕСТНО использовать Курилы, чем иметь от "осла уши"! А там и с налогами разберутся...
          oldseaman1957
          1. андрей юрьевич Сегодня, 13:02
            Цитата: oldseaman1957
            - Тут песня другая! До японцев, кажется, дошло, что лучше СОВМЕСТНО использовать Курилы

            и лучше использовать Страну,чем отдельно взятые острова.
            андрей юрьевич
          2. Orionvit Сегодня, 13:03
            Цитата: oldseaman1957
            До японцев, кажется, дошло, что лучше СОВМЕСТНО использовать Курилы

            Не верю я азиатскую "открытость". Им главное на островах закрепиться, а дальше как получится. Завтра "Или ишак помрёт, или султан, или я", а японцы уже там.
            Orionvit
        3. Серый брат Сегодня, 12:39
          Цитата: Logall
          Ничего, подождите немного - лет шесть...

          И что ви сделаете Императору Японии? laughing
          Серый брат
        4. МойВрач Сегодня, 13:16
          Цитата: Logall
          Ничего, подождите немного - лет шесть... Придём к власти и всех расхитителей "социалистической собственности" призовём к ответу... angry

          Боюсь лет через шесть с такими словами и произойдет бунт. Но после него уже России не будет.
          МойВрач
          1. Logall Сегодня, 14:28
            Россия не один бунт переживала! - и Разина, и Пугачева, февральский, Великий Октябрь, лихие девяностые... Не считая разного рода - интервенций. Всё с Россиюшкой будет хорошо! - чего за Вас, с Вашими настроениями, сказать не могу.
            Logall
        5. AUL Сегодня, 19:49
          Цитата: Logall
          Цитата: Серый брат
          Цитата: Logall
          А куда пойдут налоги?

          Мне пойдут.

          Ничего, подождите немного - лет шесть... Придём к власти и всех расхитителей "социалистической собственности" призовём к ответу... angry

          Думаю, что за 6 лет вся мерзость благополучно свалит в теплые края со всей родней и баблом. Поздно будет кого-то призывать.
          AUL
      2. sapporo1959 Сегодня, 12:51
        Ну налоги как и краб с рыбой пойдут вестимо в Японию! Хотя опять же хоть машин навозим..Да и металлолом нынче опять же и в цене и стране поднимающейся с коленов всегда пригодится..Хоть топоров да лопат для гектара Дальневосточного на клепаем..
        sapporo1959
        1. Серый брат Сегодня, 13:00
          Цитата: sapporo1959
          Ну налоги как и краб с рыбой пойдут вестимо в Японию!

          Не путайте налоги с рыбой, рыба конечно в Японию - так прибыль больше, потому что везти ближе.
          А про налоги здесь почитайте (познавательно):
          https://studfiles.net/preview/1757213/page:4/
          Серый брат
          1. sapporo1959 Сегодня, 18:08
            А что мне про налоги читать если я там жил,да и сейчас связь поддерживаю.Куда прибыль девается у рыбопромышленников это я знаю,ну а вот куда налоги деваются вот тут вопрос уже интересный и весьма и весьма не понятный? Можете сами кстати посмотреть тут про Корсаков.
            http://www.yaplakal.com/forum2/topic1244971.html
            sapporo1959
            1. Серый брат Сегодня, 19:17
              Цитата: sapporo1959
              .Куда прибыль девается у рыбопромышленников это я знаю

              Налоги у них деваются точно туда же. Если вы мне скажете что вот этот вот конкретный представитель бызнеса честно платит налоги, то я рассмеюсь вам в лицо.
              И абсолютно неважно на кого вы укажите.
              Серый брат
        2. МойВрач Сегодня, 13:19
          Цитата: sapporo1959
          Ну налоги как и краб с рыбой пойдут вестимо в Японию! Хотя опять же хоть машин навозим..Да и металлолом нынче опять же и в цене и стране поднимающейся с коленов всегда пригодится..Хоть топоров да лопат для гектара Дальневосточного на клепаем..

          Откуда такая информация? Догадались? Если Ваше личное мнение, то вряд ли оно кому то интересно?
          МойВрач
          1. sapporo1959 Сегодня, 18:59
            А чего тогда отвечаем? А товарисчь!
            sapporo1959
        3. Альф Сегодня, 20:39
          Цитата: sapporo1959
          Хоть топоров да лопат для гектара Дальневосточного на клепаем..

          Зачем клепать ? Купим в Китае, там дешевле.
          Альф
      3. ДЕДПИХТО Сегодня, 12:51
        Скажу честно,я нихрена не понял из этой статьи feel ..чего (где-понятно) хозяйствовать вместе собираются?..прогресс то в чем?Понял только,что японцы понемногу стали вкладываться в мед.центры РФ и в ,,умные,, поселки..,,Умный,, поселок это Москва,что-ли?..вместе с медцентрами what Пойду лучше читать ,,Мурзилку,,-познавательнее))
        ДЕДПИХТО
        1. Orionvit Сегодня, 13:09
          Цитата: ДЕДПИХТО
          Скажу честно,я нихрена не понял из этой статьи

          А что вам надо конкретно услышать? Это новость, а не политико-экономический отчёт о совместной деятельности. Посыл в том, что Японцы замолкли о своих претензиях (я подозреваю временно), на "свои северные территории", а решили договариваться на условиях России. Всё равно, не верю я их хитрым азиатским ро...., простите лицам.
          Orionvit
          1. ДЕДПИХТО Сегодня, 14:16
            Цитата: Orionvit
            Всё равно, не верю я их хитрым азиатским ро...., простите лицам.

            Вам показать фотки самых бесхитростных,простодушных лиц России или сами в тырнете посмотрите? wink laughing
            ДЕДПИХТО
            1. Orionvit Сегодня, 14:33
              Цитата: ДЕДПИХТО
              Вам показать фотки самых бесхитростных,простодушных лиц

              Если вы про Чубайса, то это классика жанра, да и остальные не далеко ушли. Дело то в том, что "бесхитростные простодушные лица", это проблема не только одной России, а всего мира. Россия тут даже не в первом десятке. Понятно, что вопрос нужно решать, но только не очередным развалом государства, тем более в условиях войны.
              Orionvit
    2. влад66 Сегодня, 12:46
      И почему бы не уравнять «базис» и не подготовить одновременно взаимовыгодное сотрудничество Москвы и Токио, например, на Хоккайдо или Окинаве?..

      Автор почитайте
      Авиация Воздушно-космических сил (ВКС) России и подразделения гражданской авиации будут дислоцированы на острове Итуруп Сахалинской области.Соответствующее распоряжение за подписью председателя Правительства Дмитрия Медведева опубликовано на официальном портале правовой информации.Из документа следует, что дополняется список аэродромов совместного базирования России, который был утверждён кабмином в начале августа 2007 года.Ранее министр обороны Сергей Шойгу сообщил, что Россия в текущем году приступит к строительству постоянной базы на островах Курильской гряды Парамушире и Матуа.Прикрытие объектов на них от нападения с моря будут обеспечивать береговые противокорабельные ракетные комплексы «Бастион» и «Бал», простреливающие акваторию от Камчатки до Итурупа.В настоящее время на Курильских островах находится пулемётно-артиллерийская дивизия Восточного военного округа.
      И скажите острова будем отдавать вместе с базой ВКС РФ или все же нет.Прочих страдальцев тоже касается,не переживайте острова никто не отдает. hi
      влад66
      1. Магарыч Сегодня, 12:54
        Все правильно, сейчас статус Охотского моря - внутреннее море РФ, как только хоть один остров переходит с иной из сторон, мы опять получаем грабли в виде 200 мильной зоны, и белого пятна нейтральных вод внутри целостной РФ.
        Магарыч
        1. андрей юрьевич Сегодня, 13:00
          В МИД РФ заявили о прогрессе по вопросу совместного хозяйствования с Японией на Курилах
          в перспективе бюджетные "лексусы" по цене "гранты"? или японская Иваси? или что? я тихо худею... нам не хватает людей или интересов? или нам там не надо?
          андрей юрьевич
  2. ded100 Сегодня, 12:18
    Цитата: Серый брат
    Цитата: Logall
    А куда пойдут налоги?

    Мне пойдут.

    Серый брат аватаркой не вышел! wassat
    ded100
    1. андрей юрьевич Сегодня, 14:30
      Цитата: ded100
      Серый брат аватаркой не вышелел
      ваш по Васнецову,вообще... кошмарен...
      андрей юрьевич
  3. BerBer Сегодня, 12:23
    Нам конечно интересно перетянуть "японское одеяло" на себя. Особенно в плане торговли. Будет торговля, будет меньше поводов для конфликтов. Только Мерка там плотно присела, тяжело будет подвинуть.
    BerBer
    1. Стропорез Сегодня, 12:55
      Цитата: BerBer
      Нам конечно интересно перетянуть "японское одеяло" на себя. Особенно в плане торговли.

      За счёт территорий? Как только кошка сунет коготок, не успеешь оглянуться, а уже морда тут, как тут.Через 6-ть лет япы заселят острова, под видом комерсов. А затем косовский вариант?
      Стропорез
  4. starogil Сегодня, 12:26
    "...что конкретно мешает самой России вести выгодную исключительно для себя деятельность...."
    Глаза завидущие, руки загребущие чинодралов.
    starogil
  5. КВУ-НСвД Сегодня, 12:28
    Совместная деятельность на Курилах - попытка впихнуть невпихуемое в вопросе решения вопроса островов . С другой стороны , хоть попытка.....
    КВУ-НСвД
  6. Опасный Сегодня, 12:29
    А почему только Япония и только Курилы? Я хочу, чтобы в моем городе все хозяйство велось с Германией, и дороги, и строительство и инвестиции и тд.
    Шутка!
    PS Сколько лет нам по ТВ вещали, что Курилы не отдадим, а сейчас уже совместное хозяйствование. Не нравится это все, так можно и всю страну сдать в аренду другим государствам
    Опасный
    1. Ратник с пулеметом Сегодня, 12:37
      так рулилы туда и рулят,проще все сдать,а не серьезно и вдумчиво работать(он этого паталогически не хотят или не умеют)
      Ратник с пулеметом
      1. Logall Сегодня, 12:40
        Женя, я подозреваю, что из-за рубежа откаты больше..!
        Logall
        1. Ратник с пулеметом Сегодня, 12:43
          я про это и говорю,все что угодно только чтобы не думать и не работать,а откаты это "родное,любимое" и не напряжное дело, для страны где законы не работают как положено.
          Ратник с пулеметом
  7. Житель Урала Сегодня, 12:31
    Не понимаю зачем это лояльничение?
    Была бы спорная территория - еще понятно. А так острова наши - закрыть границу и разговоры все прекратить на это тему уже. Все эти заигрывания позволяют им думать и надеяться на возврат - а потом через 100 лет опять обижаться будут. Надо вопрос давно закрыть уже было и плевать на чужое мнение.
    Житель Урала
    1. Ратник с пулеметом Сегодня, 12:39
      а то еще фрицам Кенигберг захочется вернуть wassat
      Ратник с пулеметом
    2. Orionvit Сегодня, 13:14
      Цитата: Житель Урала
      А так острова наши - закрыть границу и разговоры все прекратить на это тему уже.

      Соскучились по "железному занавесу"? Хотя, если честно, даже скучаю по тем временам, как то эта "открытость" уже достала.
      Orionvit
  8. rotmistr60 Сегодня, 12:38
    прогрессе по российско-японскому диалогу, касающемуся вопроса совместного хозяйствования на островах Курильской гряды
    Когда года полтора назад при обсуждении темы Курил я написал, что возможно разговор пойдет о совместном использовании островов с японским финансированием и технологиями меня круто заминусовали. Ни пяди родной земли (как будто кто-то собирался отдавать), лучше пусть все сгниет, но японцев не допустим... А сегодня уже идут переговоры.
    rotmistr60
  9. Михаил м Сегодня, 12:52
    В МИД РФ заявили о прогрессе по вопросу совместного хозяйствования с Японией на Курилах
    При Иосифе Виссарионовиче МИД уже имел бы новый состав. А по поводу судьбы старого состава либералы не устали бы сокрушаться.
    Михаил м
  10. Николай Петров Сегодня, 13:11
    Что-то не нравятся мне эти поползновения (естественно моё, да и всех здесь присутствующих мнение никому не интересно). Сначала "не отдадим", потом - "надо разговаривать", теперь - "совместно использовать".
    А каким образом в случае необходимости потом самураев выкорчёвывать собираются? А друзьями они нам никогда не были и не будут.
    Николай Петров
    1. spiriolla-45 Сегодня, 13:37
      наш гарант, ещё при жизни, желает всю Россию распроданной увидеть.
      spiriolla-45
  11. МИМО ПРОХОДИЛ Сегодня, 13:20
    Лондоноградцы в теме? Ну в смысле в доле?
    Тогда продадут - а остров это еще и 200 мильная экономическая зона вокруг него и удобная база для сил "самообороны"
    МИМО ПРОХОДИЛ
  12. Галеон Сегодня, 13:22
    Когда на Хоккайдо совместно хозяйствовать начнем? А то пришли, "хозяева", начали "хозяйствовать".
    Галеон
  13. spiriolla-45 Сегодня, 13:35
    Походу, наш гарант , тихой сапой сдаст острова кисломордым самураям. Страну дербанять не стесняясь , валютный резерв весь в западных банках, острова и территории потихоньку раздают, под благовидными названиями.
    spiriolla-45
  14. сталевар Сегодня, 14:16
    Прогресс в переговорах? Это чья земля? МИД уговаривает использовать нашу территорию? А почему сразу не отдать? Когда начнётся использование, они нас потом просто выгонят, а МИД будет выражать озабоченность!
    сталевар
  15. Сибирский цирюльник Сегодня, 16:45
    Читая такие новости,об "улучшении сотрудничества", на фоне печальной новости,о погибшем парне, в Сирии( там, мы " сотрудничаем" с Турцией), становится ,немного тошно,на душе... Кроме денег- ничего в мозгах...(
    Сибирский цирюльник
  16. серж сибиряк Сегодня, 18:08
    На фоне разглагольствований о полностью платной медицине и образованию,ведущим к расширению кладбищь на Руси,эта новость ведёт ещё и к распродаже земель Русских. soldier
    серж сибиряк
    1. sapporo1959 Сегодня, 20:25
      Зато Крым наш!
      sapporo1959
  17. Альф Сегодня, 20:36
    Пусть скажут честно-Готовим передачу. Чего тень на плетень наводить ?
    Альф
  18. Radikal Сегодня, 22:25
    Цитата: oldseaman1957
    Цитата: Logall
    А куда пойдут налоги?
    - Тут песня другая! До японцев, кажется, дошло, что лучше СОВМЕСТНО использовать Курилы, чем иметь от "осла уши"! А там и с налогами разберутся...

    На самом деле всё гораздо проще, и хитрее: сначала совместная хоз.деятельность, потом появятся японские посёлки, ну а потом вдруг окажется, что острова переданы (проданы) Японии, примерно так же как острова на Амуре - Китаю! sad
    Radikal
  19. Лексус Сегодня, 23:13
    И в чём прогресс-то? "Совместная деятельность" = "в мой дом придёт какое-то "мурло" и будет жрать за мой счёт, ещё спать с моей женой, а, чтобы оно до моего дома доползло, не окочурившись в пути, ему нужно почку отдать".
    Браво, кремлёвские политики!
    Лексус
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