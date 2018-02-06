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Техмаш проведет модернизацию комплексов «Смельчак» и «Сантиметр»
Концерн «Техмаш» (входит в Ростех) планирует провести модернизацию комплексов корректируемого артиллерийского вооружения первого поколения «Сантиметр» и «Смельчак», сообщает пресс-служба компании.
Вопрос о их усовершенствовании обсуждался на научно-технической конференции, посвященной состоянию и перспективам развития артиллерийских боеприпасов полевой, танковой и морской артиллерии.
Модернизация будет проводиться на базе Научно-исследовательского машиностроительного института им. В.В. Бахирева.
Сообщается, «что оба комплекса, предназначенные для поражения бронетанковой техники, пусковых установок и артиллерийских орудий на огневых позициях, были созданы в одном из подразделений института и приняты на вооружении Сухопутных войск в 1980-е годы».
В компании отметили, что в рамках научной конференции было «рассмотрено более 15 докладов, в обсуждении которых приняли участие около 100 ученых и специалистов ведущих предприятий боеприпасной отрасли России, представители Министерства обороны РФ, РАРАН и др.».
Вопрос о их усовершенствовании обсуждался на научно-технической конференции, посвященной состоянию и перспективам развития артиллерийских боеприпасов полевой, танковой и морской артиллерии.
Модернизация будет проводиться на базе Научно-исследовательского машиностроительного института им. В.В. Бахирева.
Сообщается, «что оба комплекса, предназначенные для поражения бронетанковой техники, пусковых установок и артиллерийских орудий на огневых позициях, были созданы в одном из подразделений института и приняты на вооружении Сухопутных войск в 1980-е годы».
Сегодня перед нами стоит важнейшая задача успешного совершенствования и дальнейшего развития научно-производственной базы НИМИ, новых разработок и производств боеприпасов в интересах развития систем вооружения и оборонно-промышленного комплекса России,цитирует пресс-служба гендиректора НИМИ им. В.В. Бахирева Александра Гордюхина.
В компании отметили, что в рамках научной конференции было «рассмотрено более 15 докладов, в обсуждении которых приняли участие около 100 ученых и специалистов ведущих предприятий боеприпасной отрасли России, представители Министерства обороны РФ, РАРАН и др.».
Использованы фотографии: rostec.ru/ Александр Уткин
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