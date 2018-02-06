23:21 06 февраля
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Техмаш проведет модернизацию комплексов «Смельчак» и «Сантиметр»

Концерн «Техмаш» (входит в Ростех) планирует провести модернизацию комплексов корректируемого артиллерийского вооружения первого поколения «Сантиметр» и «Смельчак», сообщает пресс-служба компании.



Вопрос о их усовершенствовании обсуждался на научно-технической конференции, посвященной состоянию и перспективам развития артиллерийских боеприпасов полевой, танковой и морской артиллерии.


Модернизация будет проводиться на базе Научно-исследовательского машиностроительного института им. В.В. Бахирева.

Сообщается, «что оба комплекса, предназначенные для поражения бронетанковой техники, пусковых установок и артиллерийских орудий на огневых позициях, были созданы в одном из подразделений института и приняты на вооружении Сухопутных войск в 1980-е годы».

Техмаш проведет модернизацию комплексов «Смельчак» и «Сантиметр»


Сегодня перед нами стоит важнейшая задача успешного совершенствования и дальнейшего развития научно-производственной базы НИМИ, новых разработок и производств боеприпасов в интересах развития систем вооружения и оборонно-промышленного комплекса России,
цитирует пресс-служба гендиректора НИМИ им. В.В. Бахирева Александра Гордюхина.

В компании отметили, что в рамках научной конференции было «рассмотрено более 15 докладов, в обсуждении которых приняли участие около 100 ученых и специалистов ведущих предприятий боеприпасной отрасли России, представители Министерства обороны РФ, РАРАН и др.».

Использованы фотографии: rostec.ru/ Александр Уткин
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Комментарии 18

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  1. Alexey-74 Сегодня, 12:37
    Время не стоит на месте, теперь важно поразить цель с первого выстрела и очень быстро.
    Alexey-74
  2. андрей юрьевич Сегодня, 12:39
    «Сантиметр» и «Смельчак», -сложная судьба, ВО поскромничало в информации,а "бастион" не даёт копировать,поэтому для любознательных,даю ссылку:http://bastion-karpenko.ru/santimetr/
    андрей юрьевич
    1. Монос Сегодня, 13:03
      Спасибо за ссылку. Познавательно. smile Я так понимаю, вернулись к этой теме в связи с развитием беспилотников.
      Монос
  3. НЕКСУС Сегодня, 12:39
    Смельчак и Сантиметр боеприпасы знатные. А про Краснополь почему молчок?
    НЕКСУС
    1. kapitan92 Сегодня, 13:13
      Цитата: НЕКСУС
      Смельчак и Сантиметр боеприпасы знатные. А про Краснополь почему молчок?

      Андрей, hi ! Они были знатными в прошлом веке. Сантиметр и Смельчак требуют лазерной подсветки, а это наличие корректировщика . Они себя прекрасно зарекомендовали в Афганистане при использовании по ДОТам и укрепленным позициям, при стрельбе по подвижным мишеням (танк), лазерная подсветка моментально фиксируется бортовым оборудованием и идет отстрел аэрозольных выстрелов., при этом фиксируется позиция корректировщика. Безусловно рассматриваем современные танки потенциальных противников.
      ЕМНИП, Краснополь также требует "подсветки ".
      kapitan92
      1. x.andvlad Сегодня, 13:52
        Совершенно верно. Эти снаряды хороши, но в определенных ситуациях, когда можно безопасно осуществить подсветку цели. В 21 веке нужны снаряды нового поколения с возможностью автономного самонаведения на цель. В этом плане у нас, к сожалению, есть отставание от НАТО.
        x.andvlad
      2. Лопатов Сегодня, 13:55
        Цитата: kapitan92
        лазерная подсветка моментально фиксируется бортовым оборудованием и идет отстрел аэрозольных выстрелов

        А если фиксировать нечем, как и отстреливать нечего? Потому как осколки арт. снарядов всё "навесное" на броне, как корова языком слизали?
        На данный момент хвалёные снаряды с наведением по ЖПС попросту не обладают необходимой точностью. И к примеру, на перспективных итало-германских УАС "Вулкано" предусмотрели возможность дополнительной установки полуактивной лазерной ГСН для обеспечения достаточной точности.
        Лопатов
        1. kapitan92 Сегодня, 14:00
          Цитата: Лопатов
          А если фиксировать нечем, как и отстреливать нечего?

          Я акцентировал внимание на наличие современных танков противника (НАТО)., а против окраины пойдет за милую душу. hi
          kapitan92
          1. Лопатов Сегодня, 14:11
            Цитата: kapitan92
            Я акцентировал внимание на наличие современных танков противника (НАТО

            А у них разве все эти датчики и мортирки бронированные?
            Лопатов
  4. Zomanus Сегодня, 12:52
    Кажется что этих штук наделали преизрядно и они сейчас просто морально устарели.
    Ну так и отстреляли бы их на поле боя.
    Zomanus
    1. LSA57 Сегодня, 13:00
      Цитата: Zomanus
      Ну так и отстреляли бы их на поле боя.

      на каком? с кем мы воюем?
      LSA57
  5. Чичиков Сегодня, 12:56
    Правильно, хороший и более дешевый довесок к корректируемому "Краснополью".
    Чичиков
    1. андрей юрьевич Сегодня, 13:49
      Цитата: Чичиков
      Правильно, хороший и более дешевый довесок к корректируемому "Краснополью".

      ...юноша... fool я понимаю ваше стремление "отметиться", но...."иногда лучше жевать,чем говорить" (С) yes
      андрей юрьевич
      1. Чичиков Сегодня, 16:58
        Юноша, это ты! А ответ, почитай ниже, наверное для для такого умника как ты, потребовалось дополнительное разъяснение.
        Чичиков
    2. Лопатов Сегодня, 14:00
      Строго говоря, "Краснополье" управляемый снаряд по принятой ещё при СССР терминологии. Так как управляется на всей траектории. А "Сантиметр" корректируемый, так как управляется только на конечном участке.
      Но в основном Вы правы, действительно дешёвый довесок, изначально именно таким он и задумывался.

      Со "Смельчаком" другая история. Управляемых мин этого калибра не существует. При сравнительно низком рассеивании "Тюльпанов" посчитали, что импульсной коррекции достаточно.
      Лопатов
  6. Алекс2048 Сегодня, 14:51
    Лишь бы модернизация не оказалась дороже нового.
    Алекс2048
  7. Скифотавр Сегодня, 16:06
    Видео к теме:
    Скифотавр
  8. Tektor Сегодня, 17:04
    Можно модернизировать для применения Коалицией, когда успевать вводить поправки на рулевые механизмы снаряда непосредственно в полёте, анализируя данные отклонения от расчётной траектории по данным РЛС Коалиции. Тогда подсвет цели лазером не требуется: требуется лишь знать относительное расположение цели.
    Tektor
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