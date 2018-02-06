Передача флоту МРК "Вышний Волочек" отложена из-за проблем с китайским двигателем

Его создавали для гражданских судов, где совсем другие нагрузки на энергоустановку, и "военно-морские" скоростные режимы он просто не потянет, что обязательно проявится в будущем

ВМФ России получит малый ракетный корабль (МРК) проекта 21631 "Вышний Волочек" не раньше апреля 2018 года, заявил информированный источник в оборонно-промышленном комплексе.По его словам, задержка вызвана проблемами с высокооборотным судовым дизелем CHD622V20 производства КНР.Сейчас инженеры в тесном сотрудничестве с флотом устраняют проблемы. В ближайшее время придут элементы системы двухступенчатого турбонаддува и недочеты устранят – добавил он.Согласно первоначальному проекту, на все девять кораблей строящейся серии "Буянов-М" планировали поставить немецкие двигатели MTU 16V4000M90. Однако из-за прекращения поставок, вызванного санкциями, дизели MTU установили только на пять кораблей, переданных флоту в 2014–2015 годах.На оставшиеся корабли серии командование ВМФ решило поставить китайские дизели – 20-цилиндровые CHD622V20 мощностью 3200 кВт.По словам главного конструктора дизеля М150 "Пульсар" ПАО "Звезда" Александра Архипова, двигатель из КНР для кораблей проекта 21631 – это лицензионная копия немецкого дизеля Deutz TBD622, при этом компания-производитель Deutz-MWM уже ушла с рынка.Источник в одной из двигателестроительных компаний, знакомый с ситуацией, заявил изданию, что двигатель CHD622V20 не вполне соответствует требованиям к силовой установке военного корабля.– добавил источник.Он подчеркнул, что китайский дизель по сравнению с MTU, которые успели поставить на первые "Буяны-М", менее надежен и потребляет больше топлива.