23:29 06 февраля
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Передача флоту МРК "Вышний Волочек" отложена из-за проблем с китайским двигателем

ВМФ России получит малый ракетный корабль (МРК) проекта 21631 "Вышний Волочек" не раньше апреля 2018 года, заявил информированный источник в оборонно-промышленном комплексе.

По его словам, задержка вызвана проблемами с высокооборотным судовым дизелем CHD622V20 производства КНР.

Передача флоту МРК "Вышний Волочек" отложена из-за проблем с китайским двигателем



Сейчас инженеры в тесном сотрудничестве с флотом устраняют проблемы. В ближайшее время придут элементы системы двухступенчатого турбонаддува и недочеты устранят – добавил он.

Согласно первоначальному проекту, на все девять кораблей строящейся серии "Буянов-М" планировали поставить немецкие двигатели MTU 16V4000M90. Однако из-за прекращения поставок, вызванного санкциями, дизели MTU установили только на пять кораблей, переданных флоту в 2014–2015 годах.

На оставшиеся корабли серии командование ВМФ решило поставить китайские дизели – 20-цилиндровые CHD622V20 мощностью 3200 кВт.

По словам главного конструктора дизеля М150 "Пульсар" ПАО "Звезда" Александра Архипова, двигатель из КНР для кораблей проекта 21631 – это лицензионная копия немецкого дизеля Deutz TBD622, при этом компания-производитель Deutz-MWM уже ушла с рынка.

Источник в одной из двигателестроительных компаний, знакомый с ситуацией, заявил изданию, что двигатель CHD622V20 не вполне соответствует требованиям к силовой установке военного корабля.

Его создавали для гражданских судов, где совсем другие нагрузки на энергоустановку, и "военно-морские" скоростные режимы он просто не потянет, что обязательно проявится в будущем
– добавил источник.

Он подчеркнул, что китайский дизель по сравнению с MTU, которые успели поставить на первые "Буяны-М", менее надежен и потребляет больше топлива.

Использованы фотографии: http://agentmdk.ru/
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Комментарии 135

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  1. Muvka Сегодня, 12:56
    Вот оно Китайское качество. В который раз за последние несколько недель. Вы реально считаете, что у них на флоте лучше? Что их корабли - это что-то серьезное? Это куча хреново работающего хлама.
    Muvka
    1. Alex_Rarog Сегодня, 13:00
      Да нафига им флот? Его задача один раз десант сдержать. А что не сдержат то пехота по земле раскатает... это нам флот нужен! А китайцам он чисто как щит от первого удара.
      Alex_Rarog
      1. Shurik70 Сегодня, 17:01
        Цитата: Alex_Rarog
        это нам флот нужен! А китайцам он чисто как щит от первого удара

        Китайцам флот нужен не менее чем нам. У них тоже много спорных территорий, а Шри-Ланка вообще остров. Я японцы под боком, и базы американские.
        А что до качества - в Китае сейчас полно частных лавочек, и клепают всё подряд. Так что претензии должны быть в первую очередь к тому, кто решил покупать двигатели в дешёвой лавочке, вместо проверенного поставщика. С чего вы решили, что на свой флот китайцы ставят движки от того-же производителя?
        Shurik70
      2. Lock36 Сегодня, 21:37
        Да ну? А когда китайская пехота последний раз себя так проявила? Историю почитайте. Как, например, их японцы как свиней резали в 30е годы...
        Lock36
    2. Стропорез Сегодня, 13:03
      А какие у вас есть основания полагать, что китайцы не умышленно поставляют нам некачественные изделия?
      ДОжили......за 25-ть лет, у китайцев закупаем двигуны для
      ВМФ. А до этого и вовсе у вероятных "партнёров". am
      Стропорез
      1. андрей юрьевич Сегодня, 13:06
        Передача флоту МРК "Вышний Волочек" отложена из-за проблем с китайским двигателем
        а точно,что на сайте нельзя изъясняться по русски? у меня есть вопросы,на простом русском языке, к некоторым "чиновникам"...
        андрей юрьевич
        1. НасРать Сегодня, 13:13
          Вот же ж команде ж.опа будет...
          НасРать
          1. андрей юрьевич Сегодня, 13:16
            Цитата: НасРать
            Вот же ж команде ж.опа будет...
            согласен...но не смешно...
            андрей юрьевич
          2. НЕКСУС Сегодня, 14:02
            Цитата: НасРать
            Вот же ж команде ж.опа будет...

            Это толстое и глубокое состояние будет до того момента,пока в серию отечественные двигуны не пойдут.А после скорее всего заменят этот китайский хлам на российскую СУ.
            НЕКСУС
            1. Комментарий был удален.
            2. Григорий_45 Сегодня, 15:03
              Цитата: НЕКСУС
              заменят этот китайский хлам

              О как, уже "китайский хлам"?
              кто-то нам совсем недавно пел басни, что Китай едва ли не обогнал СССР и китайская продукция ВПК - одна из лучших в мире. Он, мол, даже свою школу наработали! Как же так, китайские дизеля барахлят? В чем же загвоздка, а, уважаемый? Отрабатываете программу переобувания в воздухе?
              Григорий_45
              1. НЕКСУС Сегодня, 16:00
                Цитата: Григорий_45
                кто-то нам совсем недавно пел басни, что Китай едва ли не обогнал СССР и китайская продукция ВПК - одна из лучших в мире.

                Уважаемый умник,не надо надевать кота на глобус. Я говорил о том,что в ближайшей перспективе,15-20 лет,нам за китайцами еще бы не пришлось гоняться в вопросе технологий и военных изделий в частности.
                Ваш "душевный порыв" ,а попросту высер ,говорит лишний раз о том,как вы внимательно читаете посты . Вы сюда со своей сермяжной мудростью пришли зачем?Или папа с мамой не приучили читать вдумчиво и осмысленно?
                НЕКСУС
                1. Григорий_45 Сегодня, 17:31
                  Цитата: НЕКСУС
                  Я говорил о том

                  вот о чем Вы говорили:

                  пост: https://topwar.ru/134921-kitayskie-atomnye-podlod
                  ki-okazalis-slishkom-shumnymi.html#comment-id-783
                  7089
                  что ж Вы, батенька, прямо в воздухе переобуваетесь? Склерозом страдаете, или перекраситься решили? То Китай - локомотив прогресса, то "китайский хлам". Вы уж определитесь, что ли, для себя хотя бы. И еще совести хватает упорствовать. В отличие от вас приступами склероза не страдаю.
                  Ну а насчет высеров - это вы к себе с вопросом. Как прекратить недержание. Тут уж либо не врать, либо записывай, что врешь.
                  Григорий_45
                  1. НЕКСУС Сегодня, 18:33
                    Цитата: Григорий_45
                    что ж Вы, батенька, прямо в воздухе переобуваетесь?

                    Вы еще свою невнимательность решили народу показать...Читаем вдумчиво ,что я написал-
                    "Нынешний Китай по своим мощностям,промышленной и экономической мощности под стать СССР,только с людским ресурсом в разы большим. За этими ребятами очень скоро не мы не США не угонимся"
                    Выделю для вас ,умника,дабы вы не начали снова растекаться словоблудием.
                    И где вы нашли противоречие в моих словах сейчас и тогда?Или вы считаете,что сегодняшний Китай отсталое государство с никчемной экономикой и промышленностью?
                    Так что там про переобувку в воздухе?Очень интересно послушать.
                    НЕКСУС
                    1. Григорий_45 Сегодня, 19:03
                      Цитата: НЕКСУС
                      Выделю для вас

                      и я Вам, страдающему косоглазием:
                      Цитата: НЕКСУС
                      Нынешний Китай по своим мощностям,промышленной и экономической мощности под стать СССР,только с людским ресурсом в разы большим. За этими ребятами очень скоро не мы не США не угонимся"

                      Но, думаю, вы даже с выделением не поймете.
                      Снимите уже кастрюлю с головы, она явно не лучшим образом действует на мыслительные процессы (может, волны какие не пропускает, или наоборот, застой?)
                      Цитата: НЕКСУС
                      Или вы считаете,что сегодняшний Китай

                      свое мнение о Китае я высказал в той самой ветке, на которую дал ссылку. Вы, батенька, не придумывайте за меня, это подлог называется, и красноречиво свидетельствует о том, что Вы слились, раз пытаетесь исказить слова собеседника и таким нечестным образом выставив его мягко говоря недалеким. Вы б полечились, пока еще не дошло до стадии "писец неизлечим" (или уже дошло?), а то переживаем за вас, искренни) От кого еще будет слушать такие волшебные порой мысли? С наилучшими пожеланиями hi
                      Григорий_45
                      1. НЕКСУС Сегодня, 20:03
                        Цитата: Григорий_45
                        и я Вам, страдающему косоглазием:
                        Цитата: НЕКСУС
                        Нынешний Китай по своим мощностям,промышленной и экономической мощности под стать СССР,только с людским ресурсом в разы большим. За этими ребятами очень скоро не мы не США не угонимся"

                        Ну что тут можно о вас сказать то?Диагноз ясен. Окурат по Лаврову.
                        За сим более свое время тратить на такого Гиганта мысли не хочу. Продолжайте натягивать кота на глобус с матом и песнями,а так же растекаться словоблудием на ВО.
                        НЕКСУС
      2. kapitan92 Сегодня, 13:26
        Цитата: Стропорез
        А какие у вас есть основания полагать, что китайцы не умышленно поставляют нам некачественные изделия?
        ДОжили......за 25-ть лет, у китайцев закупаем двигуны для
        ВМФ. А до этого и вовсе у вероятных "партнёров". am

        hi Честно говоря, не совсем понимаю ,почему мы не можем через фирмы посредников прикупить десяток немецких двигателей Этот способ применялся еще в СССР, при покупке прецизионных станков в Японии. Имеется информация, что окраина приобретает двигуны для своих БТРов в России, через британских посредников. Так, в чем проблема?
        kapitan92
        1. Стропорез Сегодня, 13:58
          Цитата: kapitan92
          Честно говоря, не совсем понимаю ,почему мы не можем через фирмы посредников прикупить десяток немецких двигателей Этот способ применялся еще в СССР,

          Во-первых РФ это явно не СССР. И второе .Почему до сих пор не налажен выпуск своих двигунов?
          Цитата: kapitan92
          при покупке прецизионных станков в Японии.

          Заметьте станков, а не готовой продукции, а это две большие разницы.
          Стропорез
          1. kapitan92 Сегодня, 14:06
            Цитата: Стропорез
            Во-первых РФ это явно не СССР

            good
            Цитата: Стропорез
            Почему до сих пор не налажен выпуск своих двигунов?

            От проектирования до выхода на "гора" готовых двигателей, от 5 лет срока, при нормальном финансировании. А проще говоря, кто об этом думал из МО? Вероятно предполагали, что "братья" и "партнеры" будут существовать вечно.
            Цитата: Стропорез
            Заметьте станков, а не готовой продукции, а это две большие разницы.

            Не вижу большой разницы, ибо схема одна. Работать никто не хочет в этом направлении, но это уже другая тема. hi
            kapitan92
            1. Стропорез Сегодня, 14:12
              Цитата: kapitan92
              От проектирования до выхода на "гора" готовых двигателей, от 5 лет срока,

              Закопипастить немецкий, никаких проблем.
              Цитата: kapitan92
              Не вижу большой разницы, ибо схема одна.

              Коллега, я говорил о том, что купить оборудование для наладки собственного производства и купить готовое изделие-это две большие разницы! hi
              Стропорез
              1. kapitan92 Сегодня, 14:24
                Цитата: Стропорез
                Закопипастить немецкий, никаких проблем.

                Это у китайцев!
                Цитата: Стропорез
                Коллега, я говорил о том, что купить оборудование для наладки собственного производства и купить готовое изделие-это две большие разницы!

                Согласен, но есть одно но! Купить оборудование, наладить собственное производство это, прежде всего время и деньги. Двигатели нужны вчера, так что для достижения цели все способы хороши. hi
                kapitan92
            2. Оверлок Сегодня, 14:25
              Цитата: kapitan92
              Вероятно предполагали, что "братья" и "партнеры" будут существовать вечно.


              вот ведь как было!
              Оверлок
            3. ЗВО Сегодня, 14:28
              Цитата: kapitan92

              Не вижу большой разницы, ибо схема одна. Работать никто не хочет в этом направлении, но это уже другая тема. hi


              Такие двигатели - штучные. Продаются в составе - проекта. По проекту пуско-наладка и монтаж - в составе и все тут.
              Иначе не бывает.

              Если вы никогда от сохи не отрывались. и кроме торговли песком ничего не знаете - учитесь.
              ЗВО
              1. kapitan92 Сегодня, 14:41
                Цитата: ЗВО
                Если вы никогда от сохи не отрывались. и кроме торговли песком ничего не знаете - учитесь.

                kapitan92
                1. ЗВО Сегодня, 15:33
                  Цитата: kapitan92
                  ]


                  Ну оно то и понятно.
                  Зачем в голове что-то иметь и понимать - проще искать карикатурки и демы.
                  ЗВО
              2. kapitan92 Сегодня, 20:38
                Цитата: ЗВО
                Такие двигатели - штучные. Продаются в составе - проекта. По проекту пуско-наладка и монтаж - в составе и все тут.
                Иначе не бывает.

                Ладно, Господа! Все-таки придется "осссссобливо вумным" поведать правду. В начале 2000-х, занимался экспортом авиазапчпстей за рубеж, так жизнь сложилась. Купить и продать можно все, что угодно, лишь бы были бабки. Не буду оригинальным, если напомню, что все продается и все покупается, даже человеческая жизнь.
                По поводу "штучных" двигателей, в составе проекта. Это не глупость, это не знание, а это простительно для высокомерных дилетантов, т.е. моего визави.
                Двигатель MTU 16V4000G23
                Стационарные дизельные двигатели MTU 16V4000 успешно применяются на строительных объектах, железнодорожном транспорте и в военной технике в составе генераторых установок.

                MTU 16V4000G23 - дизельный 16-ти цилидровый рядный двигатель для промышленных установок и техники. МТУ 16V4000G23 оснащен электронной системой подачи топлива под давлением "Common-Rail", жидкостной системой охлаждения, масляным теплообменником, характеризуется низким уровнем шума и экономичным расходом топлива и масла.

                Идеально сбалансированный двигатель 16V4000G23 MTU удобен для установки и эксплуатации в составе стационарных дизельных генераторов. Конструкция мотора рассчитана на долгую надежную работу в тяжелых условиях эксплуатации более 30 тыс.часов до капитального ремонта.


                MTU 16V4000G23 дизельный используется в комплектации дизель-генераторов Gesan, Energo, Himoinsa, EPS System, Fogo: Gesan DTA 275 E, Gesan DTA 300E, Energo ED 280/400 MU, Himoinsa HMW-280 T5, Himoinsa HRMW-280 T5, EPS System GMT 310, Fogo FU280.
                Это изделие двойного назначения, как их называют. Купить их через подставные фирмы, зарегистрированные в Ю. Америке, в Африке и т.д., где они раньше применялись, нет проблем. Закупается это все как комплектующие или запчасти.
                ВСЁ.! Дальше коммерция и мой хлеб. Умникам привет! hi
                kapitan92
            4. DenZ Сегодня, 15:52
              Цитата: kapitan92
              Не вижу большой разницы, ибо схема одна. Работать никто не хочет в этом направлении, но это уже другая тема

              Зря не видите. С точки зрения таможни ( немецкой и нашей тоже) это совсем не одинаковые вещи. И если движки ввезти не могут значит уже пробывали но ничего не получилось. Станки кое-какие до сих пор таскают с Европы а вот двигатели... Немцам за несоблюдение санкционного режима тоже по шапке влетит будь здоров. Они может и рады бы продать но...
              DenZ
              1. kapitan92 Сегодня, 20:40
                Цитата: DenZ
                Зря не видите. С точки зрения таможни ( немецкой и нашей тоже) это совсем не одинаковые вещи. И если движки ввезти не могут значит уже пробывали но ничего не получилось.

                Уже все объяснил, постом выше. hi
                kapitan92
          2. Serg65 Сегодня, 14:14
            Цитата: Стропорез
            Почему до сих пор не налажен выпуск своих двигунов?

            Так потому, что и при Союзе не был налажен crying
            Serg65
            1. Оверлок Сегодня, 14:26
              Цитата: Serg65
              Так потому, что и при Союзе не был налажен

              но тогда была Украинская Советская Социалистическая република с заводом в г. Николаев
              Оверлок
              1. Serg65 Сегодня, 14:32
                Цитата: Оверлок
                но тогда была Украинская Советская Социалистическая република с заводом в г. Николаев

                Причём тут Украина и Николаев? Дизелей там не делали!
                Serg65
                1. Оверлок Сегодня, 14:42
                  Цитата: Serg65
                  Причём тут Украина и Николаев? Дизелей там не делали!

                  С 1954 по 1964 год разработаны и изготовлены двигатели первого поколения — М2, Д2, Д3, М8 для противолодочных и сторожевых кораблей.

                  В 1958 году создан первый в мире главный газотурбинный агрегат МЗ с реверсивным редуктором (36 000 л. с., 260 г/л. с.×ч, ресурс 5000 ч) для больших противолодочных кораблей проекта 61.

                  С 1965 по 1970 год созданы двигатели второго поколения М60, М62, М8К, М8Е с повышенной экономичностью (200—240 г/л. с.×ч), улучшенными акустическими характеристиками, ресурсом не менее 10 000 часов. На их базе разработаны и переданы в серию высокоэкономичные установки М5, М7, М9, М12, М21 для водоизмещающих противолодочных, десантных, сторожевых кораблей. Технические данные двигателей позволили повысить дальность плавания. Для кораблей на воздушной подушке и на подводных крыльях созданы установки ДТ4 и М10.
                  С 1971 по 1985 год разработан унифицированный ряд двигателей третьего поколения М75 (UGT 3000), М70 (UGT 6000), М90 (UGT 15000) с КПД 30—36 %, пригодных для использования в газотурбинных установках кораблей любого класса и применения в промышленности. На базе двигателей третьего поколения созданы газотурбинные агрегаты для новых типов кораблей:

                  уникальная установка М21 типа COGAS для ракетных крейсеров проекта 1164 «Атлант» (в 1981 году);
                  установка М35 суммарной мощностью 50 000 л. с. для десантного корабля на воздушной подушке проекта «Зубр»;
                  маршевый агрегат М16 (в 1985 году) мощностью 10 000 л. с. для корабля на подводных крыльях проекта «Сокол»;
                  установка М37 (в 1985 году) — для пассажирского судна на подводных крыльях «Циклон». Скорость — 42 узла, дальность плавания − 300 миль.
                  На базе двигателя UGT 15000 создан новый морской дизель-газотурбинный агрегат мощностью 27 500 лошадиных сил.
                  Оверлок
                  1. Serg65 Сегодня, 18:41
                    Цитата: Оверлок
                    С 1954 по 1964 год разработаны

                    Что из выше перечисленного вы относите к маршевы дизелям?
                    Serg65
        2. Григорий_45 Сегодня, 15:10
          Цитата: kapitan92
          Честно говоря, не совсем понимаю ,почему мы не можем через фирмы посредников прикупить десяток немецких двигателей

          Можем. А обслуживать их потом как, где запчасти брать?
          И второй нюанс. Маловероятный, но может быть. В контракте могут прописать пункт о предоставлении поставщику материалов (вплоть до инспекции) где и как эти дизеля были установлены.
          В частности, когда наш завод покупал американские "Камминсы", руководство каким-то образом уверяло "партнеров", что мы их ни коем образом не поставим на БМП (хотя всем понятно - Заказчик бы ноги прострелил если вдруг желающие бы нашлись). Это было еще до санкций. Вообще, с этим строго на западе - если продал изделие двойного назначения.
          Григорий_45
        3. Антарес Сегодня, 19:14
          Цитата: kapitan92
          БТРов в России, через британских посредников

          там Дойц(Германия) или харьковский. Немцы продают напрямую
          ЯМЗ для КРазов могли через молдавских
          Антарес
      3. Serg65 Сегодня, 14:12
        Цитата: Стропорез
        ДОжили......за 25-ть лет, у китайцев закупаем двигуны для

        А при Союзе у кого закупали?
        Serg65
        1. роман66 Сегодня, 14:54
          привет, с печки бряк! hi репетир тебе в камбуз! развоевался ты сегодни - за живое задело, соляра?
          роман66
          1. Serg65 Сегодня, 18:20
            hi Здорова Рома!
            Цитата: роман66
            репетир тебе в камбуз!

            belay Не, ну то что ты извращенец я уже давно догадывался! tongue
            Цитата: роман66
            за живое задело, соляра?

            am А то? Лишь бы ляпнуть. за державу обидно, Рома recourse
            Serg65
            1. роман66 Сегодня, 18:32
              предлагаю перестать поставлять амерам рд-180 и ставить их на корабли - летать будут! представь озадаченную морду ихнего адмирала, когда мрк пролетит мимо ауг, опорожнив гальюн над головами lol
              роман66
              1. Serg65 Сегодня, 18:38
                laughing laughing good
                Рома, я думал что конопля наша прерогатива, ан нет! На хавчик не пробивает wink
                drinks
                Serg65
                1. роман66 Сегодня, 18:42
                  ну пожрать-то я всегда любил drinks но на что ты намекаешь - нет! stop у меня и так фантазия хорошая, а дури своей хватает!
                  роман66
                  1. Serg65 Сегодня, 19:09
                    Цитата: роман66
                    а дури своей хватает!

                    laughing Ну хоть у тебя дурь нормальная, не зашкаливает!
                    bully
                    Serg65
                    1. роман66 Сегодня, 19:29
                      а вот всяко бывает request tongue
                      роман66
        2. Григорий_45 Сегодня, 15:11
          Цитата: Serg65
          А при Союзе у кого закупали?

          для гражданского флота тоже покупали - в Польше и ГДР. Немецкие движки хвалили...
          Григорий_45
      4. Dart2027 Сегодня, 14:55
        Цитата: Стропорез
        ДОжили......за 25-ть лет, у китайцев закупаем двигуны

        Если корабли изначально проектировали под немецкие, то наши туда уже не поставить - придется переделывать весь корабль.
        Dart2027
        1. Стропорез Сегодня, 15:01
          Цитата: Dart2027
          Если корабли изначально проектировали под немецкие, то наши туда уже не поставить - придется переделывать весь корабль.

          Даже если так, то почему чайновские вставляют?
          Стропорез
          1. Dart2027 Сегодня, 20:13
            Цитата: Стропорез
            то почему чайновские вставляют

            Потому, что они копии немецких.
            Dart2027
            1. Стропорез Сегодня, 20:18
              Цитата: Dart2027
              Потому, что они копии немецких.

              А вы коменты читали? Я уже говорил, почему мы не скопипастили?
              Стропорез
              1. Dart2027 Сегодня, 20:21
                Цитата: Стропорез
                Я уже говорил, почиму мы не скопипастили

                Потому, что китайцы получили от немцев технологию производства, а у нас ее нет. То есть дизеля у нас делают, но по своим технологиям.
                Dart2027
        2. Лексус Сегодня, 19:28
          Если корабли изначально проектировали под немецкие, то наши туда уже не поставить - придется переделывать весь корабль.

          А в чём сложность-то? Китайцы делают такие же немецкие движки, только у себя, и плевали на все авторские права. Да все движки схожей мощности имеют практически одинаковые массогабаритные параметры.
          Лексус
          1. Dart2027 Сегодня, 20:17
            Цитата: Лексус
            немецкие движки, только у себя, и плевали на все авторские права

            Они делают по лицензии, то есть купив всю техническую документацию.
            Цитата: Лексус
            имеют практически одинаковые массогабаритные параметры

            Есть еще системы управления, состав обслуживающих систем и прочее.
            Dart2027
            1. Лексус Сегодня, 20:35
              Они делают по лицензии, то есть купив всю техническую документацию.

              Они, помнится, лицензию на Су-27 купили. И что? Скопировали и послали. Теперь только двигуны покупают, и то пока. Немцев, если заартачатся, с рынка пхнут без сожалений, а альтернативу без особого труда найдут.
              Есть еще системы управления, состав обслуживающих систем и прочее.

              Разница всё равно непринципиальна.
              Лексус
              1. Dart2027 Сегодня, 20:57
                Цитата: Лексус
                Они, помнится, лицензию на Су-27 купили. И что? Скопировали и послали.

                Правильно. Купили лицензию. А потом скопировали. Плюс их техническая школа основана на нашей, то есть многие технические решения им были уже известны.
                .
                Цитата: Лексус
                Разница всё равно непринципиальна.

                В том-то и дело, что принципиальная.
                Dart2027
                1. Лексус Сегодня, 21:03
                  В том-то и дело, что принципиальная.

                  И что? Сидеть и ждать "у моря погоды" или когда санкции снимут?
                  Лексус
                  1. Dart2027 Сегодня, 21:44
                    Цитата: Лексус
                    Сидеть и ждать "у моря погоды" или когда санкции снимут?

                    Разрабатывать корабли со своими дизелями. Но это новые серии, а вот в уже спроектированных и построенных - увы.
                    Dart2027
                    1. Лексус Сегодня, 22:54
                      Отрадно, что, в конце концов, пришли к общему знаменателю. hi
                      Лексус
    3. баклан Сегодня, 13:17
      Это статья тем, кто утверждает, что китайское качество на уровне мировых стандартов. А вообще не понятно, зачем было гражданский двигатель ставить на боевой корабль.
      баклан
    4. 210окв Сегодня, 13:24
      Этот "хлам"как Вы выразились строится высокими темпами и доводится до ума.Чего нам не хватает.Ничего не говорит о том что к китайскому производителю пришлось обратится?
      Цитата: Muvka
      Вот оно Китайское качество. В который раз за последние несколько недель. Вы реально считаете, что у них на флоте лучше? Что их корабли - это что-то серьезное? Это куча хреново работающего хлама.
      210окв
      1. Muvka Сегодня, 13:37
        И где этот ум? Когда доведется то? Долго еще доводить будут?
        Muvka
    5. Отец солдата Сегодня, 13:33
      Ну так нахлобучте китайских партнеров за голимый брак и впредь устанавливайте отечественные движки.
      Отец солдата
    6. сибиралт Сегодня, 13:39
      Свои движки пора делать. Всё никак импортозаместиться в этом деле не можем после либеральной разрухи. Или у нас мало морей и океанов? winked
      сибиралт
    7. iouris Сегодня, 14:56
      Цитата: Muvka
      Вот оно Китайское качество.

      Видимо, китайское качество всё же выше качества "отечественных производителей".
      iouris
    8. N.O.M.A.D.E. Сегодня, 14:59
      Ахах, я ещё несколько лет назад писал о том, что будем закупать китайские "копии" судовых двигателей. Так меня аж ура патриоты заминусовали)) По теме, просто наши "комерсы" закупили и поставили не то что нужно и смонтировали не очень. В общем, все в "наилучших традициях" ( хотели как лучше, а вышло как обычно..). Суда Китайцев норм ходят и не жужат..
      N.O.M.A.D.E.
    9. лесовозник Сегодня, 15:42
      Цитата: Muvka
      Вот оно Китайское качество. В который раз за последние несколько недель. Вы реально считаете, что у них на флоте лучше? Что их корабли - это что-то серьезное? Это куча хреново работающего хлама.

      Да,китайская техника всегда отличалась отвраительным качеством, но у меня просто не укладывается в голове - как же так, ракетные и авиадвигатели делаем лучше всех а судовые и автомобильные ну никак не научимся? Или блин не надо никому?
      лесовозник
  2. Alex_Rarog Сегодня, 12:56
    Блин КИТАЙСКИЙ ДИЗЕЛЬ КАРЛ!!! Я очень надеюсь что у нас уже налаживают производство подобных силовых установок!
    Alex_Rarog
    1. Стропорез Сегодня, 13:02
      Цитата: Alex_Rarog
      Я очень надеюсь что у нас уже налаживают производство подобных силовых установок!

      Надежда умирает последней вместе с импортозамещением.
      Стропорез
    2. Офицер запаса Сегодня, 13:12
      Отец моей жены 50 лет проработал на "Звезде", прошел путь от токаря до начальника цеха. С 2012 - на пенсии. Ушел в возрасте 72 лет, ноги совсем отказали. От завода тогда осталось одно название.
      Сейчас прочитал ему эту заметку про китайский дизель. Лучше бы этого не делал. Услышал весьма яркие эпитеты. И про руководство завода, и про руководство города, и про руководство страны.
      Офицер запаса
      1. андрей юрьевич Сегодня, 13:24
        Цитата: Офицер запаса
        Сейчас прочитал ему эту заметку про китайский дизель. Лучше бы этого не делал. Услышал весьма яркие эпитеты. И про руководство завода, и про руководство города, и про руководство страны.
        Лёха... лучше бы ты....(задержался на работе)... yes
        андрей юрьевич
  3. My_Log_In Сегодня, 12:58
    главного конструктора дизеля М150 "Пульсар" ПАО "Звезда" Александра Архипова

    а по содержательной части главному конструктору есть что сказать?
    My_Log_In
    1. kepmor Сегодня, 13:21
      нечего ему сказать...эта проблема ещё с советских времён тянется...
      никогда у нас не было нормальных корабельных высокооборотистых дизелей...
      М-504, М-507А с кучей ДГ всегда были головной болью и механиков и командиров...
      kepmor
  4. Михаил м Сегодня, 12:59
    Импортозамещение в действии. Вместо немецких движков воткнули китайские. А в случае напряга с немцами или китайцами запчасти и комплектующие будем в Анголе закупать? Хотя с немцами уже проблему имеем.
    Михаил м
    1. андрей юрьевич Сегодня, 13:52
      Цитата: Михаил м
      Импортозамещение в действии.

      никому не говорите! am узнают- в тапки вобьют!
      андрей юрьевич
    2. андрей юрьевич Сегодня, 14:06
      Цитата: Михаил м
      Импортозамещение в действии. Вместо немецких движков воткнули китайские. А в случае напряга с немцами или китайцами запчасти и комплектующие будем в Анголе закупать?

      в Беларуси... тока одни остались братья...
      андрей юрьевич
  5. teron Сегодня, 13:02
    Я полностью разделяю печальный взгляд Андрея из Челябинска на будущее Российского флота. Это просто какой-то позор.
    teron
    1. андрей юрьевич Сегодня, 13:54
      Цитата: teron
      Я полностью разделяю печальный взгляд Андрея из Челябинска

      я то-земляк Андрюхи... а если б ,Вы услышали Моряков... Ваши уши готовы? belay
      андрей юрьевич
      1. teron Сегодня, 13:58
        Я и сам на неправильном русском могу. Толку то.
        Если бы наши "послания" помогли, а то просто сотрясение воздуха.
        teron
        1. андрей юрьевич Сегодня, 14:07
          Цитата: teron
          Если бы наши "послания" помогли, а то просто сотрясение воздуха.

          согласен.
          андрей юрьевич
  6. alkor Сегодня, 13:02
    Я думаю, что это позор России - не иметь своего нормального двигателестроения. Всех членов правительства, кто за это отвечает, получающих огромные зарплаты, носящих дорогие костюмы, важно рассуждающих из ящика о проблемах экономики, и ни хрена не сделавших за МНОГИЕ ГОДЫ гнать поганой метлой на рудники, и чтобы зарплату вернули!!!!!
    alkor
    1. Alexey RA Сегодня, 13:29
      Предложите своё решение.
      Дано: имеется Коломенский завод. Который загружен заказами РЖД, с которых он и живёт. И для которого флотские малосерийные заказы с крайне жёсткими требованиями - это просто геморрой: доходов мало, а проблем - выше крыши. На все требования флота о доработке движков завод реагирует в темпе невыспавшегося ленивца. Лишать завод флотских заказов и угрожать переходом флота на импорт бесполезно - завод только рад избавиться от геморроя и штамповать родные тепловозные движки.
      Alexey RA
      1. alkor Сегодня, 14:29
        Предложу решение. Заводы, выпускающие критически важную оборонную продукцию и другую продукцию государственного назначения, должны быть акционерным обществом с блокирующим пакетом государства. Или должны быть казенными предприятиями. И деньги, соответственно, на модернизацию из бюджета получать. А в замен - дизеля серийно гнать для страны и министерства обороны. А то распродали все, теперь ходим и просим, ну сделайте дизель, пожалуйста!
        alkor
      2. Alexanast Сегодня, 15:52
        Цитата: Alexey RA
        Дано: имеется Коломенский завод.


        Судя по тем процессам, которые происходят на КЗ, скоро и этого не будет дано...
        А во - вторых КЗ никогда не выпускал высокооборотистых движков... hi
        Alexanast
    2. андрей юрьевич Сегодня, 13:56
      Цитата: alkor
      Я думаю, что это позор России - не иметь своего нормального двигателестроения

      а оно было...и недавно,это развалилось в ближайшие 10 лет- обидно да? за кого голосовали?
      андрей юрьевич
      1. Serg65 Сегодня, 14:19
        Цитата: андрей юрьевич
        это развалилось в ближайшие 10 лет- обидно да?

        Юрьич, со времён Сталина было два завода на весь Союз, они же два и в РФ, где и чё развалилось???
        Serg65
        1. Alexey RA Сегодня, 14:57
          Цитата: Serg65
          Юрьич, со времён Сталина было два завода на весь Союз, они же два и в РФ, где и чё развалилось???

          Хе-хе-хе... а ведь в РФ три завода дизелей: Коломна, питерская "Звезда" и Уральский дизель-моторный завод. Вы же должны помнить скандальное выступление Чиркова по корабельным дизелям:
          В. Чирков сообщил, что в России всего три предприятия, которые занимаются производством морских силовых установок: Коломенский дизель, Уральский дизель, "который делает так, что через два месяца крышки на этих установках морская вода полностью разъедает". Кроме того, есть завод "Звезда", отметил главком, который на Морском салоне показал двигатель своей разработки, но изготовленный фактически в Австрии.
          "А где в России взять металл, из которого будут делать этот двигатель? У нас в России способны делать такие корпуса и такие детали? Нет", — сказал главком.

          Причём УДМЗ, что удивительно, свой косяк признал.
          Alexey RA
          1. Serg65 Сегодня, 18:31
            Приветствуем Алексей hi
            Цитата: Alexey RA
            в РФ три завода дизелей

            laughing Ну, друг мой, я дизеля УДМЗ не встречал в своей практике! А вот Русский Дизель запамятовал-каюсь recourse , только Русское Чудо ставили на вспомогачи, на строевых кораблях их не было. 6 ДР 300 -это было действительно ЧУДО!!!
            Serg65
  7. КВУ-НСвД Сегодня, 13:03
    Его создавали для гражданских судов, где совсем другие нагрузки на энергоустановку, и "военно-морские" скоростные режимы он просто не потянет, что обязательно проявится в будущем
    То есть грабли видели , но наступили....Этот МРК был жизненно важен для обороны страны и не мог дождаться ярославского мотора ? Теперь постоянный попадос на нескончаемые поломки и простои ? Кого подмазали китайцы ?
    КВУ-НСвД
    1. Alexey RA Сегодня, 13:10
      Цитата: КВУ-НСвД
      Этот МРК был жизненно важен для обороны страны и не мог дождаться ярославского мотора ?

      Ярославского? А разве там первоначально была не звезда от "Звезды" - М507А?
      М507А – двигатель, состоящий из двух 56-ти цилиндровых отсеков (дизелей), каждый из которых работает на свой вал. Отсеки связаны между собой главной передачей, передающей вращение от коленчатых валов отсеков к фланцу отбора мощности.
      © ПАО "Звезда"
      ЕМНИП, дизеля для флота у нас делают питерская "Звезда" (катера и малые корабли) и Коломна.
      Alexey RA
      1. КВУ-НСвД Сегодня, 13:22
        Вы правы . hi Неспециалист и мог напутать . Следовало написать "отечественного" . Приношу извинения за допущенную неточность . Работаю над ошибками .
        КВУ-НСвД
      2. Лексус Сегодня, 19:19
        дизеля для флота у нас делают питерская "Звезда" (катера и малые корабли) и Коломна.

        Эпопея с немецкими дизелями уже почти 20 лет длится. Когда пошли экспортные контракты, заказчик (Вьетнам) пожелал их увидеть на наших кораблях. Для модификаций отечественного ВМФ изначально планировались к установке именно коломенские дизеля. Потому что к немцам доверия нет и не было. Куда всё делось - тут и без меня в комментах уже всё подробно расписали. hi
        Лексус
  8. askort154 Сегодня, 13:07
    Статья запоздалая. Судя по фото, решение уже найдено. Буксир ему в зад и, вперёд ! Реальное импорт замещение ! good
    askort154
  9. Lesorub Сегодня, 13:08
    Вот и столкнулись с тем, что нет своего производства (в СССР строили сами, не могли - брали лицензию), Да закупать готовое экономически выгодно "как бы" для одиночных образцов, но страна на данный момент строит много образцов боевой техники для которой необходимо свое производство!
    Lesorub
    1. андрей юрьевич Сегодня, 14:11
      Цитата: Lesorub
      Вот и столкнулись с тем, что нет своего производства (в СССР строили сами, не могли - брали лицензию),

      и это-печаль великая,а не радость "либерасов"... "покарманам тырить"-не страной руководить...
      андрей юрьевич
    2. Serg65 Сегодня, 14:25
      Цитата: Lesorub
      (в СССР строили сами, не могли - брали лицензию

      В СССР 80% дизелей закупали в Финляндии и в Дании, а на советские (особенно коломенские) кроме мата не выражались и слова были практически теже, только Россия на СССР поменяйте
      Цитата: alkor
      то позор России - не иметь своего нормального двигателестроения. Всех членов правительства, кто за это отвечает, получающих огромные зарплаты, носящих дорогие костюмы, важно рассуждающих из ящика о проблемах экономики, и ни хрена не сделавших за МНОГИЕ ГОДЫ гнать поганой метлой на рудники, и чтобы зарплату вернули!!!!!

      hi
      Serg65
      1. Григорий_45 Сегодня, 17:54
        Цитата: Serg65
        В СССР 80% дизелей закупали в Финляндии

        хм... а как же СП с финской "Вяртсилой"? Приказало долго жить, или ассортимент не тот?
        Григорий_45
        1. Serg65 Сегодня, 18:33
          Цитата: Григорий_45
          а как же СП с финской "Вяртсилой"?

          what У нас стояли оригиналы лицензионных я не встречал
          Serg65
  10. Стирбьорн Сегодня, 13:09
    М-да, так значит санкции все-таки влияют...а как тут смеялись над немцами, типа мол теперь у китайцев купим, а немцы без денег останутся
    Стирбьорн
  11. ul_vitalii Сегодня, 13:10
    Вляпались, всю линейку кораблей в разнобой сделали, слово лицензия не для Китая, всё по-своему делают.
    ul_vitalii
  12. юра харламов Сегодня, 13:11
    Китайский двигатель?ПОЗОР
    юра харламов
  13. Hariton Laptev Сегодня, 13:12
    Почему для стратегических отраслей поставляем из за бугра???? А случись война и что запчасти у них просить будем?? а понадобится большое количество техники опять ленг лиз в ход пойдет???
    Hariton Laptev
  14. Геркулесыч Сегодня, 13:13
    Приплыли! Позор! Дальше только массовая закупка китайской военной техники! Флот у властей в пасынках -отсюда и долгострои, и китайские движки для боевых кораблей!
    Геркулесыч
    1. kepmor Сегодня, 13:33
      у нас вся страна один большой пасынок....
      kepmor
  15. Сержант71 Сегодня, 13:16
    Есть альтернативные решения! Паруса, вёсла!
    А если без шуток, то беда-печаль полная. Уже и с МРК проблемы начались. Неужели, за 4 года, я уж не говорю за предыдущие десятилетия, нельзя было озаботиться созданием даже маломощного своего дизелька? Ну это же не сложнейшие газотурбинные двиганы, с которой много мороки! Это же простейшие движки. Такое ощущение, что всем - МО, Госкорпорациям, правительству, НАЧХАТЬ на всё.
    Сержант71
    1. N.O.M.A.D.E. Сегодня, 15:38
      Нет, только способны на базе Ту-160 создавать "бизнес-джеты" wassat
      По факту, досихпор не одной нормальной сэу нет. То что построили стэнд для испытаний так и тишина.. Всем пофиг
      N.O.M.A.D.E.
  16. q75agent Сегодня, 13:17
    двигатели значит закупаем , а ударные БПЛА гордость не позволяет ????
    q75agent
  17. Komissar 4K Сегодня, 13:20
    Наверняка у нас есть не менее достойные двигатели! Зачем пихают это китайское барахло???
    Тут уже многократно писали, что двигатели уже вот-вот начнут производить, вроде сроки подошли. Но чиновники пилят откаты!
    Komissar 4K
    1. Alexey RA Сегодня, 13:32
      Цитата: Komissar 4K
      Наверняка у нас есть не менее достойные двигатели! Зачем пихают это китайское барахло???

      Затем, что китайское барахло лучше достойных отечественных двигателей. Проблема качества отечественных дизелей пару лет назад обсуждалась на уровне главкома флота - Уральский завод признал, что проблемы у него есть... и всё продолжилось.
      Не от хорошей жизни флот ушёл от "Звезды" и Коломны на MTU.
      Alexey RA
      1. Komissar 4K Сегодня, 13:52
        Цитата: Alexey RA
        Цитата: Komissar 4K
        Наверняка у нас есть не менее достойные двигатели! Зачем пихают это китайское барахло???

        Затем, что китайское барахло лучше достойных отечественных двигателей. Проблема качества отечественных дизелей пару лет назад обсуждалась на уровне главкома флота - Уральский завод признал, что проблемы у него есть... и всё продолжилось.
        Не от хорошей жизни флот ушёл от "Звезды" и Коломны на MTU.

        Т.е. нам ЛГУТ??? Как так??? Это какой-то разоблачизм от Навального.
        Komissar 4K
      2. Kurare Сегодня, 14:04
        Цитата: Alexey RA
        Не от хорошей жизни флот ушёл от "Звезды" и Коломны на MTU.

        Перешли от российских на намецкие двигатели в основном из-за того, что в свое производство нужно было вкладывать деньги, и немалые. А у MTU всё готово, двигатель прекрасный и заморочек с производством нет.
        Ушли именно "от хорошей" жизни: деньги были, а дополнительно работать не хотели.
        Kurare
        1. donavi49 Сегодня, 14:22
          Есть комплекс.

          1) Кто оплатит? Создание дизеля и производства под него, не реанимация 50 летнего агрегата, а достойного двигателя +/- на уровне текущего поколения, будет стоить дорого и займет определенное время.

          2) Где брать технологии? Опять же в идеале надо взять у кого-то лицензию и на основе этого делать двигатель, ибо разрыв больше поколения просто так не пройти.

          3) Загрузка.

          Коломна например аккумулирует средства за счет больших коммерческих продаж (Тепловозные агрегаты). Она сейчас делала вполне себе современный дизель Д500 - который пытается, далеко не без проблем, запустить в серию. Однако у нее есть загрузка, есть экономическая эффективность и федеральная помощь им помогла. Для флота они вариант Д500 сделают - но сильно позже 2020. Пока они сфокусированы исключительно на тепловозах.


          Беда в том, что МРК нужен другой двигатель. Можно было поставить высокооборотку от Звезды - которая еще Хрущева генсеком застала. Но там комплекс проблем, во первых китаец на фоне лучше, во вторых сам корабль проектировался под принципиально иной агрегат.

          В итоге выбрали китайца для этого типа МРК - так как он наиболее близок к МТУ по основным характеристикам и объем переделок под него минимален.

          Но я про что? Скажем вложили кучу денег - сделали нормальный +/- дизель для малого водоизмещения. Дальше что? С уровнем заказов в 2-3 дизеля в год - стоимость его будет фантастической. Коломна опять же компенсируют это тем, что основной вал идет на тепловозы. Дизель такого типа на тепловозы не пойдет. Следовательно будут или цельноплатиновые дизеля (и как итог корвет/МРК по цене в треть Берка) или надо искать загрузку для предприятия.

          Собственно это ответ почему тот же Дойтц ушел с рынка. Нет большой загрузки - конец.
          donavi49
    2. kepmor Сегодня, 13:45
      разочарую вас..."вот-вот" тянется десятилетиями...и вряд ли наступит в ближайшие годы...
      хороший дизель - это высокотехнологичный агрегат, тем более корабельный с рабочими оборотами от 800 до 2000...
      пока что технологию довели до ума лишь штаты,японцы,немцы,англичане,шведы и финны...правда корейцы тоже близки к этому...
      kepmor
  18. next322 Сегодня, 13:24
    из всей современной оборонки рф , военное судостроение в полном загоне, а кадры которые там рулят просто удивляют......бред про эсминцы сменяется бредом про какие то авианосцы,УДК ,на самом деле даже 950 тонный простенький корветик река-море строится 5лет,про бдк грен и говорить не хочется
    next322
  19. Doliva63 Сегодня, 13:26
    Импортозамещение в действии. А что, на выпуске своего изрядно сэкономили + откатик, наверное, небольшой. В общем, со всех сторон хорошо быть патриотом у кормушки! laughing Но когда-то это должно закончиться - нельзя же над страной вечно издеваться.
    Doliva63
    1. Alexey RA Сегодня, 13:54
      Цитата: Doliva63
      Импортозамещение в действии. А что, на выпуске своего изрядно сэкономили + откатик, наверное, небольшой.

      Дык... проблема в том, что выпуск своего неинтересен в первую очередь для производителя. Тот же естественный монополист по мощным корабельным дизелям живёт с заказов РЖД и флотские заказы ему неинтересны.
      Alexey RA
  20. 16112014nk Сегодня, 13:26
    Программа импортозамещения в исполнении нашего пр-ва либерастов работает так - одни поставщики импорта просто меняются на других ( в данном случае поменяли немцев на китайцев ).
    16112014nk
    1. Лексус Сегодня, 19:12
      Подозреваю, что на китайских дизелях шильдики поменяли, чтобы отчитаться об "импортозамещении", а те, глядя на такое, с гарантией послали куда подальше.
      Лексус
      1. 16112014nk Сегодня, 19:30
        Развитие ситуации в этом русле - 99%. Кредо "эффективных менеджеров" объе...,пардон, объегорить ближнего. И дальнего тоже. И всё в свой карман.
        А дальше - хоть трава не расти.
        16112014nk
  21. silver169 Сегодня, 13:45
    Свое нужно развивавть, а не гнаться за заграничным. Докатилась Россия, уже и производство судовых дизелей не способны наладить. Зачем же тогда из штанов выпрыгивать. Какая там великая держава. Смех один. Сидите тихо и сосите американгскую писю.
    silver169
    1. kepmor Сегодня, 14:59
      судя по твоему флажку, отсосом занимаешься уже не одно столетие...продолжай...
      а мы тут сами как-нибудь разберёмся...без вечно сосущих....
      kepmor
      1. silver169 Сегодня, 15:05
        Судя по твоему бреду, отсос это именно твое все. Насчет разберемся, уже почти 30 лет разбираетесь, на потеху всему миру.
        silver169
  22. Alexey-74 Сегодня, 13:54
    Китайский ширпотреб в действии у ВМФ России!!!
    Alexey-74
  23. Evgeniy667b Сегодня, 13:56
    Основная масса предприятий пошла по миру Не При "уральском самородке" (ЕБН), а как раз при Путине (около 70 тысяч). Если он выйдет на очередной срок, то будет только хуже.
    Evgeniy667b
  24. ЗВО Сегодня, 14:49
    Ну практически все отметились...

    Но никто не написал про вот это инженеры в тесном сотрудничестве с флотом устраняют проблемы. В ближайшее время придут элементы системы двухступенчатого турбонаддува и недочеты устранят.

    Судя по всему - в случившемся виновато санкт-петербургское ООО "Морские пропульсивные системы", которое и спроектировало Машинный комплекс.
    И спроектировало - совершенно бездарно. Если понадобилось заказывать "элементы системы двухступенчатого турбонаддува".
    Т.е. о характеристиках покупаемого изделия - никто из НАШИХ инженерах - даже в мануалы не заглянул...

    Китайцы этого завода делаю дизеля уже 60 лет.
    30 лет они выпускают дизеля Deutz
    10 лет они выпускают дизеля MAN Diesel AG.

    при этом компания-производитель Deutz-MWM уже ушла с рынка.
    - она не ушла с рынка - она вошла в состав Катерпиллара. И теперь просто по другому называется. Двигатели она делать не перестала.

    Автору - надо бы хоть немного научиться пользоваться информацией.
    ЗВО
  25. Dazdranagon Сегодня, 14:54
    Печально, что своих нет...
    Dazdranagon
  26. kig Сегодня, 15:01
    япона мать, ну нет слов. Ну успели поставить немецкие двигатели на пять кораблей, а где вы ЗИП брать будете? Наверняка запчасти тоже под санкциями. Понимаю, что своих нет - а кто мешал наконец их сделать? Был период, когда в стране были деньги, и на что их потратили? Ну а КИТАЙСКИЙ ГЛАВНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ ДЛЯ РОССИЙСКОГО КОРАБЛЯ - это уже верх дебилизма.
    kig
  27. богомданый Сегодня, 15:59
    скоро весельные лотки без китайских технологий выпускать не сможем
    богомданый
  28. Антисовок Сегодня, 16:11
    Неужели даже для таких малюток не можем отечественное двигло произвести?
    Антисовок
  29. genpolitproekt Сегодня, 17:05
    Доверять КНР, значит не доверять себе...
    genpolitproekt
  30. Волька Сегодня, 17:53
    а как насчет импортозамещения...
    Волька
  31. rumatam Сегодня, 18:09
    ну что, консультанты строителя подвели, опять грабли. То Табуреткин с Мисстралями теперь Кожугетыч с китайщиной, куда катимся...............
    rumatam
  32. Из Твери Сегодня, 18:26
    Грачи устаревшие,а дизеля просто ОГОНЬ.
    Из Твери
  33. kefan Сегодня, 18:26
    Ну а что еще было ожидать от продукции из Китая.
    kefan
  34. Оверлок Сегодня, 18:32
    на все девять кораблей строящейся серии «Буянов-М» планировали поставить немецкие двигатели MTU 16V4000M90. Однако из-за прекращения поставок, вызванного санкциями, дизели MTU установили только на пять кораблей, переданных флоту в 2014–2015 годах.

    На оставшиеся корабли серии командование ВМФ решило поставить китайские дизели – 20-цилиндровые CHD622V20 мощностью 3200 кВт.

    По словам главного конструктора дизеля М150 «Пульсар» ПАО «Звезда» Александра Архипова, двигатель из КНР для кораблей проекта 21631 – это лицензионная копия немецкого дизеля Deutz TBD622, при этом компания-производитель Deutz-MWM уже ушла с рынка.

    Источник в одной из двигателестроительных компаний, знакомый с ситуацией, заявил изданию, что двигатель CHD622V20 не вполне соответствует требованиям к силовой установке военного корабля.

    «Его создавали для гражданских судов, где совсем другие нагрузки на энергоустановку, и «военно-морские» скоростные режимы он просто не потянет, что обязательно проявится в будущем», – добавил источник.

    Он подчеркнул, что китайский дизель по сравнению с MTU, которые успели поставить на первые «Буяны-М», менее надежен и потребляет больше топлива.
    http://in24.org/technology/30630?utm_source=warfi
    les.ru
    Оверлок
  35. Генерал Песчаных Карьеров Сегодня, 18:50
    Кроилово ведет к попадалову. Додуматься только, купить китайский двигатель.
    Генерал Песчаных Карьеров
  36. Лексус Сегодня, 19:05
    Позор, да и только!
    Лексус
  37. Фурия Сегодня, 21:44
    А почему нет надежного российского двигателя?! Потому что нет в кремле русского мужика,патриота России !
    Фурия
  38. Прутков Сегодня, 22:07
    На американском Замволте стоят газовые турбины Ролс-Ройс. И никто караул не кричит. Нет ни одной страны, которая все делала у себя. Сейчас не "икру метать" надо, а защищать иностранных поставщиков от санкций. Для этого стоило бы засекретить все контакты. Первым делом надо выпереть все аудиторские конторы, финансовые рейтинговые агенства из стран, которые ввели санкции. Через них утекает информация.
    Прутков
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