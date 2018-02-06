23:28 06 февраля
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Американские СМИ раскрыли некоторые подробности проекта гиперзвукового самолета

Проектируемый гиперзвуковой самолет-разведчик Valkyrie II может облететь земной шар за несколько часов, при этом он способен нести ракеты, заявил изданию Daily Mail инженер компании-разработчика самолета Кевин Боукатт.



«Гиперзвуковое судно под кодовым названием Valkyrie II будет двигаться со скоростью в пять раз больше скорости звука. Судно, которое должно заменить легендарный сверхзвуковой самолет-разведчик Blackbird SR-71, планируется использовать для разведки и доставки ракет», – приводит статью газета Взгляд.


По словам Боукатта, «самолет будет быстрее пули в два раза, в любую точку мира на этом самолете можно будет добраться за два часа».

В то же время инженер сообщил, что это только «одна из нескольких концепций, рассматриваемых компанией Boeing для создания гиперзвуковых самолетов». Проект, о котором идет речь, предназначен для военного применения.

Издание отмечает, что такой самолет сможет помочь американскому ядерному оружию преодолевать практически «любую систему противоракетной обороны за счет скорости передвижения».

Напомним, ранее в Пентагоне заявляли, что техническое преимущество, которое было у США в разработке гиперзвукового оружия, утрачено, вперед вышли Россия и Китай, достигшие значительных успехов в этой области.

Использованы фотографии: https://naked-science.ru
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Комментарии 39

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  1. Монос Сегодня, 13:15
    Я бы не хотел сидеть в этом самолёте при разгоне и торможении. smile
    Монос
    1. фигвам Сегодня, 13:17
      Мне кажется проще сделать ракету с такой же скоростью и дальностью, да и ракета С-500 в 2.5 раза быстрей этого самолёта.
      фигвам
      1. Владимир16 Сегодня, 14:55
        Да плевать боингу на то, что проще. Важно отломить кусок пирога под названием БЮДЖЕТ.
        Владимир16
    2. сибиралт Сегодня, 13:32
      Может, хоть их Трамп не захочет эту "Валькирию" увидеть в пассажирском варианте? belay
      сибиралт
    3. Alex_Rarog Сегодня, 14:17
      Главное при маневрировании) ленейное ускорение это одно а вот боковое вот там капец)))
      Alex_Rarog
  2. КВУ-НСвД Сегодня, 13:17
    По словам Боукатта, «самолет будет быстрее пули в два раза, в любую точку мира на этом самолете можно будет добраться за два часа».
    И несомненно это достижение передовой американской технической мысли попадёт в очередной голливудский блокбастер , что сделает его гордостью американского пипла и придаст ему уверенности в безоговорочном превосходстве над миром "под холмом" .
    КВУ-НСвД
  3. Геркулесыч Сегодня, 13:18
    Короче, сказка типа полета на Луну в 60е годы! Ждут, когда у нас будут результаты, и купят их у какого-нибудь полунищего инженера, занимающегося сейчас подобными разроботками для нужд России.
    Геркулесыч
  4. Александр 3 Сегодня, 13:20
    Прочитал и страшна стало.Когда мечтаешь не отказывай себе ни в чём.Задачи можно перед собой любые ставить.По моему сначала делают а потом говорят типа( мы тут задумали создать.)
    Александр 3
  5. bankirchik34 Сегодня, 13:22
    самолет который будет доставлять ядерное оружие?) ракета дешевле проще, надежнее. Очередной распил военного бюджета, ничего более.
    bankirchik34
    1. kostyan77708 Сегодня, 13:31
      Будут на нем на "Звезду Смерти" летать wassat wassat а по серьезному распил бюджета и ничего более, как выше написано
      kostyan77708
  6. ВЕРЕСК Сегодня, 13:28
    Состряпали?Ну-флаг им в руки и барабан на шею. Врут-как ребёнок,слопавший мороженное и скидывает вину на кошку.
    ВЕРЕСК
    1. san4es Сегодня, 13:35
      hi ...Вспомнили

      Норт Аме́рикен XB-70 «Вальки́рия» (англ. XB-70 Valkyrie — Вэлкири) был задуман Стратегическим авиационным командованием США в 1950-е как высотный бомбардировщик, который должен был летать со скоростью, соответствующей М=3 (т. е. в 3 раза превышающей скорость звука). Однако, затем выявился ряд обстоятельств, заставивший правительство сократить проект до исследовательского: бороводородное топливо оказалось очень ядовитым и очень дорогим; развивалось ракетное оружие, ставившее под вопрос саму необходимость в пилотируемых бомбардировщиках; появились мобильные зенитно-ракетные комплексы, что делало XB-70 уязвимым. Советский Миг-25 был разработан именно против этой американской машины, что также послужило причиной отказа от дальнейших разработок. После прекращения полётов U-2 жизнеспособность программы оказалась под вопросом, и она была изменена в сторону исследовательской, для изучения аэродинамики, двигателей и других предметов, связанных с большим сверхзвуковым самолётом. Министерство обороны решило, что эффект от проекта не оправдывает его стоимость, и, вместо планировавшихся трёх исследовательских самолётов (а изначально — 50 боевых), в июле 1964 ограничило программу созданием двух двухместных тестовых самолётов.
      Стоимость программы разработки - $1,5 млрд.
      Стоимость единицы - $750 млн.
      Категория
      Наука и техника
      soldier
      ...Газанули, аж краску сдуло wassat (на 3.31 мин.)
      san4es
      1. ВЕРЕСК Сегодня, 13:38
        Валькирия! В своё время хорошая машина была.По сути и сейчас не лишняя.Не для нас.Они зарубили её,так-же как мы проект "100".А ведь могли сработаться.Политика,забодай её муравей.Загубили хорошие и перспективные машины.
        ВЕРЕСК
      2. ВЕРЕСК Сегодня, 13:45
        Я уже видел ВАЛЬКИРИЮ.Зачем на каждую страницу ВО её скидывать? Умерла машина.Как и наша сотка.Надо о живых думать.
        ВЕРЕСК
        1. san4es Сегодня, 13:57
          Цитата: ВЕРЕСК
          ...Умерла машина.Как и наша сотка.Надо о живых думать.

          «Гиперзвуковое судно под кодовым названием Valkyrie II будет двигаться со скоростью в пять раз больше скорости звука. Судно, которое должно заменить легендарный сверхзвуковой самолет-разведчик Blackbird SR-71, планируется использовать для разведки и доставки ракет», – приводит статью газета Взгляд.


          Первый полет «Черного дрозда» или «Черной птицы», как американские военные прозвали SR -71 за его внешний вид, состоялся 22 декабря 1964 года. Новые сверхзвуковые разведчики предназначались для пользования ВВС США, которые на тот момент не имели достойного соперника сверхзвуковому разведчику нового поколения A -12, стоявшему на вооружении в ЦРУ. На тот момент A -12 являлся самым скоростным самолетом в мире - примерно 3300 км/ч и обладал одним из самых высоких потолков максимальной высоты - 28,5 км. Изначально ЦРУ планировало использовать А-12 для разведки над территорией Советского Союза и Кубы, однако, планы пришлось поменять в связи с событием, произошедшим 1 мая 1960 года
          Военная Техника
          ,Наука и техника
          Опубликовано: 7 февр. 2016 г
          soldier
          san4es
          1. ВЕРЕСК Сегодня, 14:03
            Проблемная машина. Если хотите-расскажу историю её создания.В частности-как американцы наш титан для этих птичек получили.И в чём были проблемы в эксплуатации.
            ВЕРЕСК
            1. san4es Сегодня, 14:40
              Цитата: ВЕРЕСК
              ...-как американцы наш титан для этих птичек получили.И в чём были проблемы в эксплуатации.

              recourse ...в чём проблемы?
              san4es
              1. ВЕРЕСК Сегодня, 14:44
                Да проблемы в эксплуатации были дикие.Вы не в курсе?Вечная течка жидкостей.Ну,не знаю.Есть толковое видео.Посмотрите.Есть интернет. Могу сам рассказать.
                ВЕРЕСК
                1. san4es Сегодня, 14:54
                  ...Да, было такое.
                  ...Ещё, фюзеляж удлинялся от нагрева fellow hi
                  san4es
                  1. ВЕРЕСК Сегодня, 14:59
                    Так на сверхзвуке нагрев всегда не хилый.Ограничение по скорости МиГ-31 только в фонаре.Плавиться,зараза на 2800! Сделали.Сейчас и 3400 не предел.
                    ВЕРЕСК
                    1. san4es Сегодня, 15:13
                      Цитата: ВЕРЕСК
                      ,....Плавиться,зараза на 2800! Сделали.Сейчас и 3400 не предел.

                      ...Есть такое дело fellow

                      если учесть тот факт, что уже при температурах около 370 К размягчается органическое стекло, повсеместно употребляемое для остекления кабин, кипит топливо, а обычный клей теряет прочность. При 400 К значительно снижается прочность дюралюминия, при 500 К происходит химическое разложение рабочей жидкости в гидросистеме и разрушение уплотнений, при 800 К теряют необходимые механические свойства титановые сплавы, при температуре выше 900 К плавятся алюминий и магний, а сталь размягчается. Повышение температуры приводит также к разрушению покрытий, из которых анодирование и хромирование могут использоваться до 570 К, никелирование-до 650 К, а серебрение-до 720 К.

                      hi
                      http://www.razlib.ru/tehnicheskie_nauki/sverhzvuk
                      ovye_samolety/p9.php
                      san4es
                      1. ВЕРЕСК Сегодня, 16:03
                        Опачки.Спасибо! Хотя-разработка нашего НИИА.Машина не пошла.Нет двигунов. И не скоро будут,Если будут вообще.
                        ВЕРЕСК
                      2. Вадим237 Сегодня, 19:51
                        Таблица с зависимостями температуры скорости, не соответствует действительности.
                        Вадим237
          2. НЕКСУС Сегодня, 16:19
            Цитата: san4es
            Судно, которое должно заменить легендарный сверхзвуковой самолет-разведчик Blackbird SR-71,

            Нашему трудяге МИГ-31 обновили остекление,которое разрабатывало несколько институтов и теперь,уже была выдана скорость в 3400 км/ч,модификации МИГ-31 БМ. До этого,31-е могли летать со скоростью до 3000 км/ч ,тк если скорость становилась больше,остекление тупо плавилось. И сейчас,по факту,МИГ-31 самый скоростной самолет в мире. hi
            НЕКСУС
            1. Лекс. Сегодня, 20:18
              Интересно сколько минут на 3400 км/ч может миг-31 лететь температура нагрева под 300 градусов ?
              Лекс.
  7. Геркулесыч Сегодня, 13:29
    Вообще то на лицо противоречия -если он должен облитеть вокруг Земли , то это крупный космолет, с большими топливными баками, и не имеющий хорошей маневренности, ибо он легко может из за перегрузок развалится! Космолету маневры с высокими перегрузками противопоказаны. А если это сугубо боевая машина, вокруг шарика она не сможет облитеть, по причине банальной нехватки топлива !Да и цели и задачи у боевой машины иные.
    Геркулесыч
  8. Горный стрелок Сегодня, 13:32
    Очередной попил бюджета. Гиперзвук - это не фокус. Те же боеголовки баллистических ракет движутся на скоростях, не меньших, а то и больших. Но двигаться с такой скоростью ДОЛГО - это пока не может никто. Вот они насмотрелись звездных войн, и понеслась - лазерное оружие (ну, пока, не серьезно), рельсотроны (провалились), F 35 (только в Израиле, похоже, его доведут до кондиции laughing ) А теперь уже самолет (когда у них даже ракеты не летают.
    Горный стрелок
    1. voyaka uh Сегодня, 13:45
      Боинг разрабатывает комбинированный прямоточно-турбореактивный
      двигатель. В одном корпусе несколько контуров, включая прямоточный.
      Если получится - начнется новая эра скоростной авиации.


      Не получится: будут всякие гиперзвуковые глайдеры, полу-крылатые, полу-
      баллистические ракеты - "цирконы" одним словом.
      voyaka uh
      1. Геркулесыч Сегодня, 14:54
        Алексей hi -то что боинг делает, давно прошло испытания! Только вот незадача -подходы к проблеме разные, как и технологии! Мы просто сейчас пытаемся решить проблему, как не используя ускорители,разогнать самолет на одном движке до гиперзвука! А комбинация движков, ничего кроме лишнего веса не дает! Только топлива нужно гораздо больше!
        Геркулесыч
  9. Отец солдата Сегодня, 13:32
    Смысл в создании такого самолета ? Как он будет маневрировать на таких скоростях ? Проще ракету гиперзвуковую создать, отправил адресату и забыл про обоих.
    Отец солдата
  10. Hariton Laptev Сегодня, 13:43
    ну ну посмотрим?? У них то летчики головой бьются то пушки не туда стреляют то супер дорогие пароходы текут, очередная страшилка и последующий распил бабла, флаг в руки господа матрасники и барабан на шею.
    Hariton Laptev
  11. Alexey-74 Сегодня, 13:52
    Ну пусть разрабатывают. "Валькирия" - очередной единственный экземпляр будет и глубоко сомневаюсь, что там экипаж будет выдерживать перегрузки при скоростях гиперзвука в 5 Мах....
    Alexey-74
    1. Вадим237 Сегодня, 19:53
      А что экипажу выдерживать - взлёт и разгон в течении 20 минут, до 5М - а дальше такое же по времени торможение - резкого ускорения не будет.
      Вадим237
  12. Svetlana Сегодня, 14:27
    Цитата: voyaka uh
    "цирконы"

    Циркониевые сплавы подвержены водородному охрупчиванию и ползучести при увеличении флюенса нейтронов. И по шкале твердости в ряду гипс-кальцит-флюорит-апатит-ортоклаз-кварц-топаз-
    корунд-алмаз цирконы стоят далеко не на первом месте. Возможно поэтому вам рассказывают только о гиперзвуковых цирконах, а о других изделиях умалчивают..
    Svetlana
    1. voyaka uh Сегодня, 16:41
      "Циркон" - имя новейшей ПКР, которую разрабатывают в России и вот-вот
      установят на кораблях флота, но которую пока никто не видел из-за ее секретности.
      Тем более умалчивают и об еще более секретных проектах. Я черпаю информацию
      из открытой прессы.
      Про свойства сплавов и шкалу твердости цирконов - спасибо, не знал. fellow
      voyaka uh
      1. Mole Сегодня, 18:18
        Цитата: voyaka uh
        Про свойства сплавов и шкалу твердости цирконов - спасибо, не знал.

        Ну вот, Svetlana и выдала военную тайну! wink
        Mole
  13. Azazelo Сегодня, 14:29
    Когда хоть обещания реальностью то станет???
    Azazelo
    1. Вадим237 Сегодня, 19:54
      В 2030ом - самый оптимал.
      Вадим237
  14. san4es Сегодня, 20:03
    Вадим237,
    Таблица с зависимостями температуры скорости, не соответствует действительности.

    request ...А ссылка?
    http://www.razlib.ru/tehnicheskie_nauki/sverhzvuk
    ovye_samolety/p9.php
    san4es
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