23:19 06 февраля
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В Китае назвали штурмовики Су-25 старьем

Советские штурмовики Су-25 устарели для участия в современных войнах, и Россия по экономическим причинам не смогла модернизировать их до более продвинутого уровня, пишет китайский ресурс Sina.com.

В Китае назвали штурмовики Су-25 старьем


«На самолете установлено не отвечающее современным реалиям электронное оборудование и системы предупреждения ракетного нападения, поэтому медленные Су-25 уязвимы для атак практически любых ПЗРК», – приводит статью Лента.ру.


По мнению автора, вместо самолетов вроде Су-25, дабы не рисковать пилотами, «целесообразнее использовать разведывательно-ударные летательные беспилотники, например, китайский Rainbow CH-4 или американский MQ-9 Reaper».

Су-25 впервые поднялся в воздух в 1975 году. В настоящее время проводится замена Су-25 на Су-34, первый полет которых состоялся в 1990 году. В феврале текущего года Су-25 ВКС РФ был сбит в Сирии боевиками из переносного зенитного комплекса. Пилот штурмовика Роман Филипов катапультировался, но погиб в бою с террористами. Летчик представлен к званию Героя России (посмертно).

Использованы фотографии: Минобороны РФ
43

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 111

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  1. dm_Россия Сегодня, 13:31
    Бабки рулят миром.
    Восточные соседи даже из трагедии рекламу своих БПЛА делают.
    кАзлы
    dm_Россия
    1. Spartanez300 Сегодня, 13:38
      Нет что бы посочувствовать , они тут нравоучения устроили . Надеюсь в этот раз наши военные извлекут из этого урок .
      Spartanez300
      1. хрыч Сегодня, 17:43
        Цитата: Spartanez300
        тут нравоучения устроили

        И эти говорят о старье, а сами то на чем летают wassat
        хрыч
        1. Касым Сегодня, 22:12
          КНР на своих транспортниках использует советские АИ-20 до сих пор, производство которого началось в 50-х. Китайский автор статьи явно продвигает тему БПЛА - но вот только мне кажется не понимает, что управление таких ЛА можно перехватить или заглушить. Много боеприпасов БПЛА не утащит, да и по опыту американского применения в Афгане много гражданских попадают под такие удары.
          Почему Россия не поставила на Су-25 комплексы РЭБ и автом. отстрел тепловых ловушек? Я думал, что их поставили. Понятно же было, что провокации от "доброжелателей" продолжатся. И почему не было вертушек или истребителей сопровождения? За такие ошибки приходиться платить кровью летчиков - обидно, но надо делать выводы. hi
          Касым
    2. Geisenberg Сегодня, 13:39
      Цитата: dm_Россия
      Бабки рулят миром.
      Восточные соседи даже из трагедии рекламу своих БПЛА делают.
      кАзлы


      Причём тут бабки ? Речь за штурмовик идёт.

      Мне интересно, а что по мнению китайцев не старьё тогда ?
      Geisenberg
      1. Серый брат Сегодня, 13:51
        Цитата: Geisenberg
        Мне интересно, а что по мнению китайцев не старьё тогда ?

        Китайская продукция любого возраста.
        Серый брат
      2. loki565 Сегодня, 13:55
        Штурмовик как вид устарел, нужно переходить на БПЛА. Су 25 делали когда ПЗРК еще и в природе не было, против пулеметов и зениток он хорош, но как только у бородатых появляются ПЗРК, штурмовики несут потери...
        loki565
        1. loki565 Сегодня, 14:11
          комплексы есть, только на этом Су 25 его не было...
          loki565
        2. профессор Сегодня, 14:53
          Цитата: loki565
          Штурмовик как вид устарел, нужно переходить на БПЛА. Су 25 делали когда ПЗРК еще и в природе не было, против пулеметов и зениток он хорош, но как только у бородатых появляются ПЗРК, штурмовики несут потери...

          Ага. ПЗРК приняли участие в боевых конфликтах в конце 1960-х, а Су-25 совершил первый полет в 1975-м.
          профессор
          1. loki565 Сегодня, 16:17
            Первым ПЗРК можно назвать немецкий «Люфтфауст» , разработанный в 1944 году фирмой NASAG. В первом варианте он состоял из 4-ствольного пускового устройства, механического прицела и 20-мм неуправляемой ракеты. Второй вариант имел 9 направляющих. На расстоянии в 500 м ракеты укладывались в круг диаметром 60 м. До окончания ВОВ поставлено в войска только 80 комплексов, которые не смогли повлиять на ход боевых действий.)))
            loki565
            1. профессор Сегодня, 16:19
              Цитата: loki565
              Первым ПЗРК можно назвать немецкий «Люфтфауст» , разработанный в 1944 году фирмой NASAG

              Цитата: loki565
              Су 25 делали когда ПЗРК еще и в природе не было

              Раздвоение личности?
              профессор
        3. Григорий_45 Сегодня, 15:14
          Цитата: loki565
          Су 25 делали когда ПЗРК еще и в природе не было

          Ага, "красный глаз" - 1969 год, "Стрела-2" - 1966 год. А Су-25 полетел в 1975.
          О ПЗРК не только знали. но и был уже кой-какой опыт применения.
          Именно поэтому у Су-25 по сторонам фюзеляжа разнесены двигатели, а между ними установлена противоосколочная бронплита, дабы одним попаданием не лишить самолет обоих моторов. И много чего еще. Сказки какой страны мира читаете?
          Григорий_45
        4. Альф Сегодня, 20:28
          Цитата: loki565
          нужно переходить на БПЛА.

          Выражение "перехват управления" не о чем не говорит ?
          Альф
          1. loki565 Сегодня, 21:43
            Ну тут много вариантов. от усложнения кодировки канала связи, до полной автоматизации.
            loki565
      3. Светлана Сегодня, 14:14
        Цитата: Geisenberg
        Мне интересно, а что по мнению китайцев не старьё тогда ?

        Ну они же сказали. А кто в курсе, их БЛА Rainbow CH-4 где-нибудь прошли боевое крещение и как себя показали в подобных случаях? Пишут, что Ирак их использует.
        Светлана
      4. pafegosoff Сегодня, 15:21
        Их бомбардировщики на базе Ту-16...
        pafegosoff
      5. Андрей К Сегодня, 15:28
        Цитата: Geisenberg
        ...Мне интересно, а что по мнению китайцев не старьё тогда ?...

        По мнению китайцев:
        ...целесообразнее использовать разведывательно-ударные летательные беспилотники, например, китайский Rainbow CH-4...

        Ненавязчиво рекламируют, на фоне инцидента с нашим Су-25, свои БПЛА...
        Не хочется меряться с китайцами у кого груша толще, но всё-таки к мнению китайцев надо прислушиваться имея ввиду, что "авиастроители" они ещё те.
        Научиться клонировать самолёты, не значит иметь вес для нравоучений.
        Андрей К
        1. Leeds Сегодня, 15:50
          У нас нет ударных беспилотников, чтобы их использовать вместо СУ-25.
          Знали же, что у духов есть ПЗРК, почему не используется на них средства противодействия атакам, было ли у пилота предупреждение об атаке... или вообще такой системы на Граче не было. Наверное, ответы есть.
          Leeds
          1. aviator65 Сегодня, 23:15
            Цитата: Leeds
            почему не используется на них средства противодействия атакам, было ли у пилота предупреждение об атаке... или вообще такой системы на Граче не было. Наверное, ответы есть.

            Ракета ПЗРК оснащается тепловой головкой самонаведения и наводится по инфракрасному излучению от цели, фактически, в пассивном режиме. Из - за этого не могло быть предупреждения об атаке. Что касается отстрела тепловых ловушек, а они на Су-25 точно есть, то лётчик их использует, в основном, при атаке цели и выходе из нёё, когда есть реальная угроза быть атакованным самому. Здесь же был просто полёт по маршруту, к тому же ракета была запущена вдогон, даже визуально запуск было не отследить, а тут ещё ЗУшка вела явно отвлекающий огонь. Т. е. чистой воды засада.
            Жаль парня...
            aviator65
    3. 210окв Сегодня, 13:40
      Они правы.Но все равно пока полностью устранить человека от управления самолётом в бою нельзя.
      Цитата: dm_Россия
      Бабки рулят миром.
      Восточные соседи даже из трагедии рекламу своих БПЛА делают.
      кАзлы
      210окв
      1. роман66 Сегодня, 13:53
        не совсем. штурмовик все же нужен, ряд задач беспилотники решить не могут, только где вот современные штурмовики?
        роман66
        1. Альф Сегодня, 20:30
          Цитата: роман66
          только где вот современные штурмовики?

          А что Вы называете современным штурмовиком ?
          Альф
    4. Сержант71 Сегодня, 13:41
      Формально они правы. Тот СУ-25, что был сбит, хоть и модернизировался в 2012 году,не имел всего того, что перечислено в статье. А во-вторых, это же не официальная позиция государства Китай, а таких же диванных стратегов как мы с вами. Так что что их ругать-то? Высказали своё частное мнение и не более.
      Сержант71
      1. Григорий_45 Сегодня, 15:18
        Цитата: Сержант71
        Формально они правы

        правы только в том, что штурмовик не имел эффективного БКО.
        А за БЛА они загнули. Может когда-то БЛА и займут место штурмовиков, но явно не сегодня и не в ближайшем будущем.
        Григорий_45
    5. Отец солдата Сегодня, 13:43
      Доля правды в их словах есть! Для современной войны с равным противником этот самолет не годится, а за ударными квадрокоптерами как виду штурмовой авиации будущее.
      Отец солдата
    6. сибиралт Сегодня, 13:48
      Таки, пусть китайцы попробуют повоевать на своих продвинутых. lol ПЗРК фиолетово что там летает.
      сибиралт
      1. Sirocco Сегодня, 14:03
        Вот именно, какие у них продвинутые самолёты? Это не те что летают на наших движках?)))) Вообще смешно читать нравоучения от тех кто всю дорогу занимается"копированием" проще воровством технологий.
        Sirocco
        1. Отец солдата Сегодня, 14:21
          А не смешно читать новости и писать с компа их производства?
          Отец солдата
          1. внук Перуна Сегодня, 14:56
            Комп они сами разработали или воспользовались чужой технологией (о чем Sirocco написал)? wink
            внук Перуна
          2. Григорий_45 Сегодня, 15:25
            Цитата: Отец солдата
            А не смешно читать новости и писать с компа их производства?

            Смешно слышать такие высказывания. Китайский компьютер собранный из корейских и японских микросхем. А если уж взбрело в голову критиковать - пусть критикуют русские компьютеры, а не самолеты.
            Григорий_45
        2. Сержант71 Сегодня, 14:37
          Смешно у них движки лицензионные дизельные для МРК закупать. Сами даже этого сделать не можем. Они по всем параметрам вперёд нас ушли. Над нами надо смеяться. Сквозь слёзы.
          Сержант71
    7. Гавриил Сегодня, 23:10
      Цитата: dm_Россия
      Бабки рулят миром.
      Восточные соседи даже из трагедии рекламу своих БПЛА делают.
      кАзлы

      Не соседи, а "Партнеры"
      Гавриил
  2. Геркулесыч Сегодня, 13:34
    Докатились до ручки -страна ксерокс, живущая кражей чужих идей и технологий нас еще и учит! Давно ли стали относиться к виду людей цивилизованных, или забыли, как им японцы гнобили? Китайцы много на себя взвалили, могут и как сша, профукать момент, когда они пойдут вниз по спирали истории!
    Геркулесыч
    1. Muvka Сегодня, 13:36
      Не страна учит, а отдельное долбанутое издание. Не надо путать такие вещи.
      Muvka
      1. Опасный Сегодня, 13:43
        А что неправдивого сказали китайцы? Что самолет устарел, что нет современной авионики? Так это правда все. И про беспилотники тоже. Так что не в штыки критику воспринимать надо, а делать так, чтобы таких случаев не было больше
        Опасный
        1. NEOZ Сегодня, 13:49
          а у амеров все не по китайски -"В финал тендера на легкие штурмовики для ВВС США вышли A-29 Super Tucano и AT-6 Wolverine" !!!!!!! при своем то беспилотнике!!!!
          NEOZ
          1. Опасный Сегодня, 14:13
            И? Думаете наши от хорошей жизни послали штурмовик на разведывательное задание? Как раз из-за отсутствия БПЛА такое и случилось
            Опасный
            1. NEOZ Сегодня, 14:37
              думаю, что задание было для штурмовика, а не для БПЛА... разведывательные БПЛА у ВС РФ есть, "форпост" называется!
              NEOZ
            2. ЗВО Сегодня, 14:53
              Цитата: Опасный
              И? Думаете наши от хорошей жизни послали штурмовик на разведывательное задание? Как раз из-за отсутствия БПЛА такое и случилось


              Разведывательное задание со стрельбой НУРСами ...
              Ну вы сами то хоть не повторяйте той чуши что несут говорящие головы нашего МО...
              Если вы находитесь на форуме военной тематике - соответствуйте тематике форума, а если не считаете нужным, и вам достаточно официального Канашенкова - идите на форум первого канала - вам там место. Там думать не учат.
              ЗВО
              1. Опасный Сегодня, 15:32
                ты чего здесь такой важный, дядя,м? Может сам куда пойдешь?
                Опасный
        2. Григорий_45 Сегодня, 16:04
          Цитата: Опасный
          Что самолет устарел, что нет современной авионики?

          Штурмовик изначально создавался как дешевый, в него не закладывалась какая-то навороченная электроника. Самый необходимый минимум. Американский визави, А-10 "Тандерболт", тоже кстати построен по этому же принципу. Всем было ясно, что самолеты штурмовой авиации, действуя над полем боя, в непосредственном соприкосновении с противником, будут нести большие потери, а эксплуатироваться с черт те знает каких аэродромов и в каких условиях, потому это - дешевые и простые самолеты.
          Безусловно, их надо модернизировать. Но ожидать появления на низ БРЭО по типу Су-35, с навороченными комплексами БКО и радарами, системами разведки и целеуказания, к примеру - крайне самонадеянно, никогда такого не будет. Иначе штурмовик будет стоить как тяжелый истребитель.
          Григорий_45
    2. Стропорез Сегодня, 14:54
      Цитата: Геркулесыч
      Китайцы много на себя взвалили, могут и как сша, профукать момент, когда они пойдут вниз по спирали истории!

      Нам не о китайцах думать надо, у них всё в порядке, а о своей стране.По ящику только у нас всё прелестно
      "нетаналоговвмире " и тут же какловские конфеты рекламируют.....
      Стропорез
    3. Альф Сегодня, 20:32
      Цитата: Геркулесыч
      Китайцы много на себя взвалили, могут и как сша, профукать момент, когда они пойдут вниз по спирали истории!

      А на каком витке спирали сейчас Россия ? Только про взлет не надо.
      Альф
  3. ВЕРЕСК Сегодня, 13:36
    Китайцы-да! Они спецы! Всё знают и умеют. wassat Есть недоработка в Сухом.Исправим.К сожалению-всё сдвигается только,когда люди гибнут.Есть готовая система-не приняли.Итог имеем.
    ВЕРЕСК
    1. Опасный Сегодня, 13:41
      Кто и что исправлять собрался? Вот прям взяли и завтра все исправили!! Никто ничего не будет исправлять на Су-25м уже. Был проект Су-39, в серию не пошел, опять же из-за экономии. Да и правильно китайцы говорят про беспилотники. американцы во всю их используют, а наши все летчиков посылают.
      И где поисково-спасательные отряды у нас, тут-то ничего дорабатывать не надо!
      Опасный
      1. ВЕРЕСК Сегодня, 13:49
        Не кипишите.Нам то-же хреново.Парни сделают.Не за день,конечно.Разработка есть.Доведут.Зачем было посылать его в зону деескалации? С беспилотниками проблемы?Нет!Непонятно.
        ВЕРЕСК
      2. PSih2097 Сегодня, 14:29
        Цитата: Опасный
        Был проект Су-39, в серию не пошел, опять же из-за экономии.

        я считаю, что ильюшинский штурмовик Ил-102 лучше чем грач...

        PSih2097
        1. ВЕРЕСК Сегодня, 14:40
          Не лучше.Экипаж-2.Броня-только топливные системы и 20 мм для экипажа.Забудте уже про Илюху. Не создан хороший штурмовик.
          ВЕРЕСК
        2. Григорий_45 Сегодня, 16:08
          Цитата: PSih2097
          я считаю, что ильюшинский штурмовик Ил-102 лучше чем грач

          безусловно, иметь личное мнение Вы можете. Но Ил-102 никогда не был лучше "Грача". И закономерно не занял его место.
          Григорий_45
      3. Genry Сегодня, 14:38
        Цитата: Опасный
        Кто и что исправлять собрался? Вот прям взяли и завтра все исправили!! Никто ничего не будет исправлять на Су-25м уже. Был проект Су-39, в серию не пошел, опять же из-за экономии.

        Жаль, что вы так много писали, но не в курсе про Су-25СМ3 (http://tehnorussia.su/voennaya-tekhnika/25-voenn
        aya-aviatsiya/1038-shturmovik-rossii-su-25sm3 ).
        Цитата: Опасный
        Да и правильно китайцы говорят про беспилотники. американцы во всю их используют, а наши все летчиков посылают.

        С беспилотниками, всё равно часть миссий будет выполнять человек. У беспилотника есть неустранимый недостаток - задержка сигнала в несколько секунд (скорость света и скорость обработки аппаратурой). Если на видео скоростного беспилотника, вы видите цель, то по факту вы её уже пролетели.
        Цитата: Опасный
        И где поисково-спасательные отряды у нас, тут-то ничего дорабатывать не надо!

        Спасатели могут прибыть через время, определяемое расстоянием и скоростью вертолёта или другого транспорта, до точки инцидента.
        Genry
      4. Григорий_45 Сегодня, 15:33
        Цитата: Опасный
        Су-39, в серию не пошел, опять же из-за экономии.

        Су-39 (противотанковый вариант) не пошел в серию, потому как родился в очень неподходящее время. Страна разваливалась. Су-25Т производили в Тбилиси. Распался СССР, а вместе с ним вся существовавшая на тот момент кооперация по производству этих самолетов.
        Григорий_45
  4. Heterosigma Сегодня, 13:36
    ну и не нужно по заявлению одного интернет ресурса делать выводов о всей стране в целом.По сути это мнение автора одной статьи.

    кстати писали вроде что сбили модернизированую версию с повышеной живучестью в районах ПВО противника.

    Хотя как всегда,влить в уши про то что аналогов в мире нет и вперёд.
    Heterosigma
    1. loki565 Сегодня, 13:49
      Сбили Су25СМ там ни чего против ПЗРК нет, даже отстрел тепловых ловушек производится в ручном режиме. Вроде на более новом Су25СМ3 есть комплекс ВИТЕБСК
      loki565
  5. arhPavel Сегодня, 13:37
    Кто бы спорил, необходимость модернизации или перехода на ударные беспилотники ..
    Только тот же рипер 30 миллионов долларов стоит.. думаю даже Китай без ущерба для других областей не сможет себе это позволить..
    У нас же тоже полно таких экспертов.
    arhPavel
  6. loki565 Сегодня, 13:37
    К сожалению все правильно сказал. Нет системы лазерного подавления ПЗРК, как на вертолетах к52, даже предупреждения об облучении нет. Грузинский конфликт ничему не научил, а ведь еще тогда выявились все недостатки Су25.
    loki565
    1. loki565 Сегодня, 13:45
      Не понимаю почему нельзя придумать подвесной контейнер с системой предупреждения об облучении и постановкой лазерных и тепловых помех. Раз нет денег на модернизацию всех самолетов, ставьте такие контейнеры, самолет слетал на задание, перестовляете на другой самолет и в бой
      loki565
      1. Wedmak Сегодня, 13:52
        Контейнер придумать можно, но не каждый самолет потянет его энергетически. Почему думаете те же "Хибины" не втыкают на каждый самолет - мощности бортовой сети не хватает.
        Wedmak
        1. Григорий_45 Сегодня, 15:47
          Цитата: Wedmak
          Почему думаете те же "Хибины" не втыкают на каждый самолет - мощности бортовой сети не хватает.

          А "Хибины" такие мощные? 3 кВт от силы. БКО "Президент" - 2,5 кВт. Не найти?
          Григорий_45
      2. Григорий_45 Сегодня, 15:45
        Цитата: loki565
        Не понимаю почему нельзя придумать подвесной контейнер с системой предупреждения об облучении и постановкой лазерных и тепловых помех

        Контейнер тоже нужно интегрировать в самолет. Обеспечить его подключение к бортовой сети и системе управления. Обеспечить ЭМИ-совместимость с БРЭО. Это как минимум легкая модернизация всех самолетов. Думаете, контейнер будет мысленными сигналами управлять теми же кассетами отстрела ложных целей? Включаться и выключаться он также будет по мысленному сигналу пилота? Повесить контейнер - это ведь не тупо его на замки прикрутить. Проводка нужна.
        Григорий_45
        1. loki565 Сегодня, 18:50
          Кроме проводки там и ничего и не надо, ах да еще тумблер вкл, вкл))) ничего интегрировать там тоже не надо, если только действительно мощности борт сети не хватит. система сома обнаруживает и включает систему лазерных и тепловых помех. Два контейнера на крайние подвески чтобы обе полусферы были защищены. конечно полезная боевая нагрузка уменьшится но за то снизится процент потерь...
          loki565
          1. Григорий_45 Сегодня, 21:12
            Цитата: loki565
            Кроме проводки там и ничего и не надо

            ирония не уместна.
            Я и говорю, что нужно будет модернизировать самолеты, чтоб обеспечить подвеску ваших хитрых контейнеров. А если модернизация - то логичнее установить систему штатно, поскольку "Грачи" почти всегда действуют в зоне досягаемости ПЗРК. И система нужна на каждом самолете. И на кой изобретать контейнеры и под это дело тратить подвески, которых итак не бесконечное количество?
            Интегрировать не надо? Ну-ну... на изоленту примотать - итак сойдет))
            Это для истребителя-бомбардировщика имеет смысл делать контейнерную аппаратуру, например, РЭБ или станцию целеуказания, в зависимости от решаемой им задачи (удар по земле или воздушный бой) и номенклатуры применяемых боеприпасов.
            Григорий_45
            1. loki565 Сегодня, 22:13
              Понятно что лучше модернизация самого самолета и такая уже есть Су25СМ3, только в Сирии летают устаревшие Су25СМ
              loki565
    2. Genry Сегодня, 14:50
      Цитата: loki565
      К сожалению все правильно сказал. Нет системы лазерного подавления ПЗРК, как на вертолетах к52, даже предупреждения об облучении нет.

      На Су-25СМ3 - всё есть.
      Цитата: loki565
      Грузинский конфликт ничему не научил, а ведь еще тогда выявились все недостатки Су25.

      Ну вы, значит, и не учли...
      Genry
      1. loki565 Сегодня, 19:06
        На Су-25СМ3 - всё есть. Ага все есть, только где они? почему в Сирии летают самолеты с такой же защитой как и в 08.08.08. Как бы 10 лет прошло можно было в серию пустить...
        loki565
        1. Genry Сегодня, 21:27
          Цитата: loki565
          Как бы 10 лет прошло можно было в серию пустить...

          Модернизированный Су-25СМ3 с 2013 года поступает в войска (по 10 штук в год ?). К 2020 обещают 80 единиц.
          Речь идёт и о перспективном варианте, заменяющем Су-25.
          Genry
          1. loki565 Сегодня, 22:05
            Ну так почему их нет в Сирии??? Сбит Су25СМ на нем этих систем не было.
            loki565
  7. Дормидонт Сегодня, 13:38
    Приятно слышать такую взвешенную оценку от страны - лидера мирового телеф... самолётостроения
    Дормидонт
  8. Komissar 4K Сегодня, 13:41
    Ну тут они правы - наши ВКС сборище старинного хлама:
    Komissar 4K
    1. Серый брат Сегодня, 13:56
      Цитата: Komissar 4K
      Ну тут они правы - наши ВКС сборище старинного хлама:

      У вас нет ВКС.
      Серый брат
    2. q75agent Сегодня, 14:31
      ну вы не очень то на все ВКС то замахивайтесь , есть Су 34 , Су -35 , Су 30см это вам не хлам !!!
      q75agent
      1. Stas157 Сегодня, 16:57
        Цитата: q75agent
        это вам не хлам !!!

        Да и Су-25 далеко не хлам. Разве есть лучше штурмовик в природе? Самый живучий самолет. Ему ракета в двигатель залетела, тем не менее летчик остался живой и катапультировался. Ничего подобного у китайцев нет.
        Stas157
  9. Berkut24 Сегодня, 13:42
    Знали бы, жертвы Чингиз-Хана, сколько месива эти "устаревшие" понаделали на земле. Хотелось бы вспомнить хотя бы один случай длительной и удачной авиационной поддержки китайцами наземных войск.
    Berkut24
  10. groks Сегодня, 13:44
    Они правы. Но защита от ракеты с пассивной ГСН довольно сложна.
    groks
    1. Григорий_45 Сегодня, 15:48
      Цитата: groks
      Но защита от ракеты с пассивной ГСН довольно сложна

      Чем же?.. recourse
      Григорий_45
      1. groks Сегодня, 19:08
        Тем что она пассивная. Можно определить момент запуска по вспышке и потом ракету по факелу. Отличить их от запуска, например, ПТРК, РСЗО или выстрела миномёта/пушки, от разрыва боеприпаса. И это должно быть всенаправленным, поскольку самолёт маневрирует.
        groks
        1. Григорий_45 Сегодня, 21:47
          Цитата: groks
          Тем что она пассивная. Можно определить момент запуска по вспышке

          для определения ракетной атаки и ракурса, с которого приближается ракета, ставят четыре ультрафиолетовых датчика. Видели, наверное, как на Ка-52 или Ми-28 стоят.


          В простейшем случае - все. Дальше вступают в дело "яйца аллигатора" - система подавления (ослепления ИК ГСН) и отстрел ЛТЦ
          Григорий_45
  11. Alexey-74 Сегодня, 13:44
    Недоработки есть на нашем Су-25 конечно, но кто бы нас поучал.....китайское издание??? Давно ли китайцы свои технологии заимели? Россия ведущая авиационная страна, и конечно китайский ударный беспилотник - это лучшее что есть на планете Земля, блин.....
    Alexey-74
    1. Опасный Сегодня, 13:49
      У нашей ведущей авиационной державы и такого беспилотника нет даже
      Опасный
  12. КВУ-НСвД Сегодня, 13:46
    «целесообразнее использовать разведывательно-ударные летательные беспилотники, например, китайский Rainbow CH-4 или американский MQ-9 Reaper».
    Такто они правы в том , что будь на месте Су-25 в день и месте трагедии аналог Рипера , проводящий злополучный инспекционный облёт - Роман Филипов был бы с нами . Вопрос ударно разведывательных БПЛА назрел . Утверждение об устарелости 25-го неверно . Просто каждому самолёту своё место , время и тактика
    КВУ-НСвД
    1. alstr Сегодня, 16:19
      Добавил, что стоит сравнить ударную нагрузку Грача и того же Раптора. Цифра разнятся на порядок 4400 против 100 кг - 2 хелфайера).
      Т.е. не каждую цель Раптор сможет поразить
      Да надо признать, что электронная начинка требует модернизации, но на ЛЮБУЮ технику есть противодействие. Даже если сделать летающий линкор, то и его будут сбивать.)))

      А насчет использования беспилотников -если Грача можно сбить ПЗРК, то беспилотнику и пулемета хватит.
      alstr
      1. КВУ-НСвД Сегодня, 16:40
        А насчет использования беспилотников -если Грача можно сбить ПЗРК, то беспилотнику и пулемета хватит.
        Беспилотник - железка , ещё построим , а пилота не вернуть
        КВУ-НСвД
        1. alstr Сегодня, 20:43
          Тут вопрос в необходимости выполнить задачу. И при жесткой необходимости выполнить здесь и сейчас задачу потеря пилота (как это не печально) может быть предпочтительней, чем ожидание следующего беспилотника, чтобы он выполнил задачу через час.

          А так надо просто из Грача (или его основе) сделать беспилотник - это в принципе не сложно - вопрос главное связь защитить.
          alstr
  13. Wedmak Сегодня, 13:47
    К нашему МО конечно есть претензии: что делал Грач в зоне досягаемости ПЗРК и почему там не было дронов?
    Но...
    По мнению автора, вместо самолетов вроде Су-25

    Автору следовало бы понять, что в пределах досягаемости ПЗРК любой самолет уязвим. Разве что сверхзвуковые имеют шанс уйти от ракеты. Скорее всего автор вообще ни сном ни духом не знает о собственном авиастроении, и даже не в курсе, что Китаю до Су-25 еще ползти и ползти, так как даже с помощью своего ксерокса ничего подобного не создали.
    китайский Rainbow CH-4 или американский MQ-9 Reaper

    Ни тот, ни другой, ни разу серьезно не встречались с РЭБ и ПВО. Чья бы корова мычала.
    Wedmak
  14. Витас Сегодня, 13:50
    Разве нельзя подвесить РЭБ как на 34-м?
    Витас
    1. Серый брат Сегодня, 13:57
      Цитата: Витас
      Разве нельзя подвесить РЭБ как на 34-м?

      И что она будет делать против тепловой головы?
      Серый брат
  15. Berkut154 Сегодня, 13:58
    Меня другой вопрос волнует. В Афгане Су-25 умудрялся при попадании 2х стингеров на базу приходить. Здесь одно попадание. Может конечно боевая часть мощнее стала ..
    Berkut154
    1. Сергей уи Сегодня, 14:14
      Попадание попаданию рознь. Можно и с 5 этажа упасть и поцарапаться, а можно споткнуться и шею свернуть
      Сергей уи
    2. Grazdanin Сегодня, 14:36
      Пропаганду с реальностью не путайте. Порядка 30 самолетов было сбито в Афганистане, десяток чудом уцелевших самолетов должно быть.
      Grazdanin
    3. alstr Сегодня, 16:20
      А тут как попадет. А во вторых изменились алгоритмы подрыва.
      alstr
  16. Комментарий был удален.
  17. Berkut154 Сегодня, 14:21
    В июле 1987 года на базу пришел штурмовик с полутораметровой дырой в борту, у которого ракетой разнесло правый двигатель, хлеставшим из мотоотсека пламенем прожгло противопожарную перегородку, полностью выгорела электроарматура и энергоузлы и на 95% перегорели тяги управления рулем высоты.

    На Су-25 лейтенанта П. Голубцова ракетой наполовину оторвало хвост, на борту ничего не работало кроме двигателей. Не действовали и тормоза, и после посадки самолет выкатился за полосу на минное поле, где летчику пришлось дожидаться саперов, чтобы выбраться. На самолете лейтенанта Буракова ракета снесла под корень почти весь киль, он приземлялся «на элеронах». У другого самолета взрывом вырвало почти четверть крыла.

    Майор А. Рыбаков дотянул до аэродрома на самолете с захлебнувшимся двигателем, залитым керосином из пробитых баков, иссеченным осколками фонарем, полностью отказавшей гидросистемой и невыпускающимся шасси. В кабине не работал ни один прибор, и летчик с залитым кровью лицом вел самолет вслепую, по командам напарника. Сев на брюхо, пилот бросился в сторону от самолета, и лишь убедившись, что взрыв машине не грозит, вернулся выключить двигатель.
    Berkut154
    1. ЗВО Сегодня, 15:04
      Цитата: Berkut154
      В июле 1987 года на базу пришел штурмовик с полутораметровой дырой в борту, у которого ракетой разнесло правый двигатель, хлеставшим из мотоотсека пламенем прожгло противопожарную перегородку, полностью выгорела электроарматура и энергоузлы и на 95% перегорели тяги управления рулем высоты.

      На Су-25 лейтенанта П. Голубцова ракетой наполовину оторвало хвост, на борту ничего не работало кроме двигателей. Не действовали и тормоза, и после посадки самолет выкатился за полосу на минное поле, где летчику пришлось дожидаться саперов, чтобы выбраться. На самолете лейтенанта Буракова ракета снесла под корень почти весь киль, он приземлялся «на элеронах». У другого самолета взрывом вырвало почти четверть крыла.

      Майор А. Рыбаков дотянул до аэродрома на самолете с захлебнувшимся двигателем, залитым керосином из пробитых баков, иссеченным осколками фонарем, полностью отказавшей гидросистемой и невыпускающимся шасси. В кабине не работал ни один прибор, и летчик с залитым кровью лицом вел самолет вслепую, по командам напарника. Сев на брюхо, пилот бросился в сторону от самолета, и лишь убедившись, что взрыв машине не грозит, вернулся выключить двигатель.


      А теперь сколько Су-25 погибло в Афгане? Под 25шт наверно? Это в воздухе.
      А сколько в Чечне? 10 ?
      А в Грузии ? 3?

      А сколько по миру?
      Азербайджан с Армянами под десяток.
      Иракцы штук 30.

      Так что нифига это не суперзащищенный самолет.
      Обычный самолет.
      Сбивается. и ваши примеры - единичны - а вот реальные потери - многие десятки...
      ЗВО
      1. Григорий_45 Сегодня, 16:22
        Цитата: ЗВО
        Так что нифига это не суперзащищенный самолет.
        Обычный самолет.
        Сбивается.

        Никто не говорит, что самолет абсолютно неуязвимый. Но очень крепкий и живучий. Поставьте в его условия любой иной аппарат - потери были бы во много раз выше, а чудесных случаев возвращения "на одном крыле" - на порядок меньше. Все познается в сравнении, не так ли?
        Цитата: ЗВО
        Иракцы штук 30

        Су-25 ВВС Ирака в боевых действиях участия не принимали. Два были сбиты американскими F-15 во время попытки перелёта в Иран. Некоторое число штурмовиков уничтожено авиацией коалиции на земле. Уничтоженный на земле Су-25 ничем не отличается от уничтоженного на земле F-16, к примеру. Или стелса В-2. Корректнее информацию подавать стоит)
        Григорий_45
      2. Stas157 Сегодня, 17:04
        Цитата: ЗВО
        А теперь сколько Су-25 погибло в Афгане? ... ... Так что нифига это не суперзащищенный самолет.
        Обычный самолет.

        А сколько при этом летчиков спаслись? Су-25, кроме того что он живучий, при попадании дает шанс летчику не погибнуть. И потом если самолет используется, как штурмовик, то это означает, что сбивать его будут часто.
        Stas157
  18. FalconD Сегодня, 14:36
    В плане целесообразности использования БПЛА он конечно прав...
    А вот то, что самолёт старье - не соглашусь...в мире не так много стран массово не просто эксплуатирующих, а способных к постройке таких машин...
    FalconD
  19. TUFAN Сегодня, 14:52
    [/quote]«На самолете установлено не отвечающее современным реалиям электронное оборудование и системы предупреждения ракетного нападения, поэтому медленные Су-25 уязвимы для атак практически любых ПЗРК», – приводит статью Лента.ру.[quote]

    Ну это да... Машина сама безусловно добротная и живучая, летал на ней некоторое время, а на счёт системы предупреждения хитайцы полностью правы!
    TUFAN
  20. Макаров Сегодня, 14:53
    ну...так то оно и есть чего уж там душой кривить....
    Макаров
  21. TUFAN Сегодня, 14:56
    Цитата: FalconD
    В плане целесообразности использования БПЛА он конечно прав...
    А вот то, что самолёт старье - не соглашусь...в мире не так много стран массово не просто эксплуатирующих, а способных к постройке таких машин...

    Ну на счёт постройки пожалуй не соглашусь, строят много и на разный вкус, тот же Фе-16 поставил своё клеймо,..а вот по живучести и упёртости машины пусть никто и не спорит. На то он и Грач..
    TUFAN
  22. Bosch Сегодня, 14:58
    Китайцы говорят правду, и по этому вопросу дискутировать с ними будет глупо. Су-25 - это еще советский самолет, но время неумолимо идет вперед и нужна новая техника.
    Bosch
    1. Григорий_45 Сегодня, 23:02
      Цитата: Bosch
      но время неумолимо идет вперед и нужна новая техника.

      интересно послушать Вашу концепцию штурмовика будущего (более-менее реальную, конечно)
      Григорий_45
  23. Генерал Песчаных Карьеров Сегодня, 15:08
    Китаёзы на полном серьезе утверждают что Су-25 устарел, открываем хотя бы ту же педивикию и читаем про китайские штурмовики. Переделанная китайская копия советского Миг-19. Хоть бы не позорились с такими утверждениями)
    Генерал Песчаных Карьеров
  24. Altona Сегодня, 15:22
    Цитата: Wedmak
    Автору следовало бы понять, что в пределах досягаемости ПЗРК любой самолет уязвим. Разве что сверхзвуковые имеют шанс уйти от ракеты. Скорее всего автор вообще ни сном ни духом не знает о собственном авиастроении, и даже не в курсе, что Китаю до Су-25 еще ползти и ползти, так как даже с помощью своего ксерокса ничего подобного не создали.

    --------------------------------
    Еще раз прокомментирую блог Эдуарда Лимонова полностью. Основная мысль, что наш штурмовик был взят на какую-то приманку и был сбит на выходе из пикирования. То есть китайская версия отпадает сама собой. Хотя конечно пора бы уже иметь собственную беспилотную ударную авиацию.
    Информация о гибели СУ-25 по материалам военных форумов

    City
    limonov_eduard
    February 6th, 12:02

    1. Пуск ПЗРК был произведен по ВЕДОМОМУ самолёту. Именно так рекомендуют все методички, которые были отобраны у различных пород боевиков, -от афганских муджахедов до боевиков Хаттаба в Чечне. То-есть расчёт ПЗРК был подготовлен и действовал в соответствии с инструкциями.

    2.Пуск ПЗРК - это довольно хлопотное дело. Есть одна особенность УСПЕШНОГО ПУСКА - он должен быть произведен с такого расстояния, с которого воздушная цель не сможет уклониться от ракеты, даже если обнаружен факт пуска. Либо самолёт в пределах досягаемости ПЗРК должен выполнять такой манёвр- в нашем случае выход из пикирования с набором высоты - при котором пилоту трудно резко изменить параметры полёта летательного аппарата.
    Обычно такие места подбирают заранее. В Афгане - выходы из ущелий, мимо которых идёт вертушка. Либо цель-приманка, которую можно атаковать только одним способом. Судя по рельефу, там было второе. Плюс была целая группа, в которую входили :

    -лица.осуществлявшие наблюдения и упреждавшие "пускачей" о траектории полёта самолёта ;
    -группа радиоперехвата ;
    -группа видеофиксации (как минимум с двух точек) ;
    -собственно "пускачи"(не исключено, что расчётов было два);
    -группа управления этой операцией.

    То -есть человек 30, на пяти-шести пикапах, которые тусовались в этом районе уже несколько дней.

    3. Самолёт снят с нескольких точек. Именно в момент попадания ракеты. Это значит, что кому-то было известно о том, что будет попытка сбития и она запланирована.

    4. Видно, что до того, как его сбили, он выпускает две ракеты. То есть было подготовлено место засады и приманка в виде важной цели. Его сбили на выходе из пикирования. Это не спонтанный успех, это подготовленная операция.

    ДОПОЛНЕНИЕ
    В районе спецоперации "совершенно случайно" оказался корреспондент "Ассошиэйтед Пресс", сразу взявший интервью у боевиков сбивших самолёт.

    Почти на 100 % не обошлось без "тихого" благословения турок...., и их приближённых туркоманов...
    Altona
  25. Altona Сегодня, 15:23
    Цитата: Bosch
    Китайцы говорят правду, и по этому вопросу дискутировать с ними будет глупо. Су-25 - это еще советский самолет, но время неумолимо идет вперед и нужна новая техника.

    --------------------------
    Су-34 на смену и идёт. Но самолет же не пирожок, его делают согласно долгого производственного цикла.
    Altona
    1. Григорий_45 Сегодня, 23:05
      Цитата: Altona
      Су-34 на смену и идёт.

      Су-34 в качестве штурмовика? Это кто такое придумал?
      Григорий_45
  26. Антисовок Сегодня, 15:59
    Абсолютно верно. В современной войне тихоходные штурмовики, работающие с малых высот - инструменты истинных камикадзе. Можно сколько угодно блеять про броню, защищенность, новую электронку, Грач с Тандерболтом - последние реликты, вкусная толстая и несложная добыча для ПЗРК диких бармалеев. А в конфликте с технологически равным противником эскадрильи штурмовиков вообще летающие кладбища.
    Антисовок
    1. Григорий_45 Сегодня, 23:08
      Цитата: Антисовок
      Грач с Тандерболтом - последние реликты, вкусная толстая и несложная добыча для ПЗРК диких бармалеев

      ага, и именно "Тандерболту" на смену американцы хотят приспособить "Супер-Тукано", по характеристикам - модернизированный "Мустанг" времен Второй мировой
      Он, естественно, невкусная и очень трудная добыча для ПЗРК. А уж про кевларовую броню и говорить не приходиться...
      Григорий_45
  27. yehat Сегодня, 16:04
    "медленный" су-25 вообще-то самый быстрый в своем классе
    yehat
  28. Архивариус Вася Сегодня, 16:22
    В целом китайцы правы, но вот качество работы их беспилотника ещё под вопросом... Американский нем не продадут, да и нет на него денег. Надо модернизировать - бюджетный вариант для этого времени финансовых неурядиц.
    Архивариус Вася
  29. Alex-a832 Сегодня, 16:29
    В настоящее время проводится замена Су-25 на Су-34, первый полет которых состоялся в 1990 году.

    34-й на смену 25-у? автор ничего не напутал?
    Alex-a832
  30. Волька Сегодня, 17:43
    китайцы, а вы где скомуниздили суперновую тактику проведения антитеррористических операций на чужой территории с задействованием авиационной составляющей, вроде нигде не воююте, а?...
    Волька
  31. Lesorub Сегодня, 20:14
    В Китае назвали штурмовики Су-25 старьем

    Стоит ли обращать внимание на мнение этой страны - думаю нет! Страна не создала своим умом ровно ни чего , что хорошо делают так быстро копируют и переделывают, эксперт не имеющий полноценного своего штурмовика ))
    Lesorub
  32. Фурия Сегодня, 21:43
    Проблема не в самолете,а в бездарности команды Ельцина,находящейся у власти в РФ...
    Фурия
  33. VOENOBOZ Сегодня, 22:35
    Не нужно быть наивными , запад ведёт с нами негласное противодействие и всячески принимает участие в разработке всяких подлянок. Нам необходимы средства противодействия ракетам т. е. противоракеты. Если с олимпиадой такая плесень плывёт ,то что говорить в военном соперничестве.
    VOENOBOZ
Картина дня