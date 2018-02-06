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В Китае назвали штурмовики Су-25 старьем
Советские штурмовики Су-25 устарели для участия в современных войнах, и Россия по экономическим причинам не смогла модернизировать их до более продвинутого уровня, пишет китайский ресурс Sina.com.
«На самолете установлено не отвечающее современным реалиям электронное оборудование и системы предупреждения ракетного нападения, поэтому медленные Су-25 уязвимы для атак практически любых ПЗРК», – приводит статью Лента.ру.
По мнению автора, вместо самолетов вроде Су-25, дабы не рисковать пилотами, «целесообразнее использовать разведывательно-ударные летательные беспилотники, например, китайский Rainbow CH-4 или американский MQ-9 Reaper».
Су-25 впервые поднялся в воздух в 1975 году. В настоящее время проводится замена Су-25 на Су-34, первый полет которых состоялся в 1990 году. В феврале текущего года Су-25 ВКС РФ был сбит в Сирии боевиками из переносного зенитного комплекса. Пилот штурмовика Роман Филипов катапультировался, но погиб в бою с террористами. Летчик представлен к званию Героя России (посмертно).
«На самолете установлено не отвечающее современным реалиям электронное оборудование и системы предупреждения ракетного нападения, поэтому медленные Су-25 уязвимы для атак практически любых ПЗРК», – приводит статью Лента.ру.
По мнению автора, вместо самолетов вроде Су-25, дабы не рисковать пилотами, «целесообразнее использовать разведывательно-ударные летательные беспилотники, например, китайский Rainbow CH-4 или американский MQ-9 Reaper».
Су-25 впервые поднялся в воздух в 1975 году. В настоящее время проводится замена Су-25 на Су-34, первый полет которых состоялся в 1990 году. В феврале текущего года Су-25 ВКС РФ был сбит в Сирии боевиками из переносного зенитного комплекса. Пилот штурмовика Роман Филипов катапультировался, но погиб в бою с террористами. Летчик представлен к званию Героя России (посмертно).
Использованы фотографии: Минобороны РФ
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