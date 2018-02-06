23:29 06 февраля
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РФ и Шри-Ланка могут согласовать кредит на покупку фрегата "Гепард-5.1"

Россия и Шри-Ланка в ближайшее время могут договориться о предоставлении Москвой кредита на покупку патрульного корабля проекта "Гепард-5.1", заявил во вторник в ходе выставки Singapore Airshow-2018 заместитель директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) РФ Михаил Петухов.

РФ и Шри-Ланка могут согласовать кредит на покупку фрегата "Гепард-5.1"


В настоящее время продолжает прорабатываться вопрос предоставления кредита Шри-Ланке для финансирования поставки океанского патрульного корабля проекта "Гепард-5.1". Эксперты сторон готовят документы, необходимые для решения данного вопроса. Выражаем надежду, что в скором будущем Демократическая Социалистическая Республика Шри-Ланка усилит защиту своих границ еще одним современным кораблем
— сказал он.


Ранее источник в сфере военно-технического сотрудничества сообщил РИА Новости, что Россия и Шри-Ланка согласовали контракт на поставку фрегатов проекта "Гепард-5.1". Позднее официальный представитель ФСВТС России Мария Воробьева уточнила, что переговоры Москвы и Коломбо идут о поставках одного патрульного корабля. По ее словам, министерство финансов РФ прорабатывает вопрос о выделении ланкийской стороне экспортного кредита на осуществление данной покупки.

Как ранее сообщал генеральный директор Зеленодольского судостроительного завода имени А. М. Горького Ренат Мистахов, фрегат "Гепард-5.1" для Шри-Ланки будет представлять собой океанский патрульный корабль, разработанный Зеленодольским проектно-конструкторским бюро (ЗПКБ) на платформе классического фрегата "Гепард-3.9". От обычного патрульного корабля "Гепард-5.1" отличается компоновкой надстройки: вместо ударного ракетного комплекса "Калибр-М" он будет оснащен артиллерийским вооружением, а также взлетной площадкой с ангаром для вертолета.


Использованы фотографии: http://www.oaoosk.ru/
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Комментарии 19

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  1. Отец солдата Сегодня, 13:37
    На сколько российские ВМС укомплектованы кораблями такого класса ? Торговать конечно хорошо, но про своих то забывать тоже не гоже.
    Отец солдата
    1. тлауикол Сегодня, 13:38
      Цитата: Отец солдата
      На сколько российские ВМС укомплектованы кораблями такого класса ? Торговать конечно хорошо, но про своих то забывать тоже не гоже.

      Шри-Ланка страна моя родная ! Бизнес
      тлауикол
      1. сибиралт Сегодня, 13:47
        Будут сопровождать свои сухогрузы с цейлонским чаем. winked
        сибиралт
    2. Сержант71 Сегодня, 13:57
      Вы думаете, что если бы у нашего МО были средства на закупку кораблей, кто-то стал бы связываться с кредитом для Шри-Ланки? Предприятию надо зарабатывать любыми путями - деньги с неба не падают.
      Сержант71
      1. yehat Сегодня, 16:07
        а кредит для шри-ланки - это что, заработок?
        yehat
    3. Alexey RA Сегодня, 14:02
      Цитата: Отец солдата
      На сколько российские ВМС укомплектованы кораблями такого класса ? Торговать конечно хорошо, но про своих то забывать тоже не гоже.

      Наш флот даже теоретически такие корабли может получить минимум лет через 5. Потому как у "Гепарда 5.1" ГЭУ - дизель-газотурбинная. А свои ГТД у нас пока что есть только для 22350.
      Alexey RA
    4. Chertt Сегодня, 14:03
      Шри-Ланка где команду набирать будет ? Аборигены такой военный корабль, или утопят, или контрабандисты угонят
      Chertt
    5. donavi49 Сегодня, 14:04
      Гепард для ВМФ и ФСБ не интересен. В составе ВМФ 2 корабля этого проекта:
      головной Татарстан
      фактически головной - Дагестан
      Буревестник и Ястреб - разобраны на стапеле, ибо ВМФ отказалось от них.

      4 корабля Гепард 3.9 ушли Вьетнаму.

      Фактически Зеленодольск продвигает освоенный верфью корабль в разных модификациях - на который ВМФ и ФСБ заказ делать не будут.
      donavi49
      1. yehat Сегодня, 16:08
        а почему отказались?
        и почему такие редкие заказы за границей?
        например, китай продает десятки патрульных кораблей за границу.
        yehat
  2. Витас Сегодня, 13:37
    Да им и 1 за глаза. Индия вон им списанные патрульники отдает. Вопрос кредита хорош. На Цейлоне можно в счет кредита и полезные ископаемые взять и чаек тот же... Но, поздняк, особо там метаться, там китайцы уже базу строят и подсадили на свой кредит страну.
    Витас
  3. Геркулесыч Сегодня, 13:38
    А не надоело народное бабло раздавать? Цейлон, или Шри -Ланка имеет богатые природные недра!Пускай платят своими великолепными корундами-сапфирами и рубинами! Пускай платят золотом, или редкоземельными металлами! Если дадут кридит, так только под зарплаты провительства, Думы и Совета Федерации!
    Геркулесыч
    1. Servisinzhener Сегодня, 14:28
      Можно и сельхозпродукцией или квотами на вылов рыбы.
      Servisinzhener
  4. андрей юрьевич Сегодня, 13:39
    РФ и Шри-Ланка могут согласовать кредит на покупку фрегата "Гепард-5.1"[quote][/quote]океанский "патрульный корабль с "КАЛИБРОМ"... то ли я со смены... то ли что...ущипните меня...а лучше налейте. ибо ЭТО,"насухо" не разобрать...(патрульный-океанский) у нас в Мировом Океане... Патруль завёлся? what у меня есть знакомый,по выведению "патрулей"...связываться?
    андрей юрьевич
    1. donavi49 Сегодня, 14:06
      Там нет калибра (калибра нет и на 3.9 если что, вообще версию с Калибром пока никто не купил, она только в Папье Маше - а Дагестан это далеко не Гепард 3.9).

      Фактически 3.9 - это боевой корабль как Вьетнаму например.
      5.1 - это патрульный корабль, где больше топлива, лучше обитаемость, больше топлива для вертолета. Но зато минимум вооружения.
      donavi49
  5. Artillerist Сегодня, 13:42
    Опять продаем вооружение за свои же средства, предоставляя кредит с сомнительной перспективой погашения. Интересно почему так редко осуществляются сделки по продаже вооружения за "живые деньги"?
    Artillerist
    1. yehat Сегодня, 16:11
      дело даже не в живых деньгах.
      на строительство нужны средства. Если авансом компенсировать значительную часть себестоимости изготовления, цена корабля сразу падает процентов на 3-5.
      yehat
  6. максим1987 Сегодня, 13:48
    Цитата: андрей юрьевич
    От обычного патрульного корабля "Гепард-5.1" отличается компоновкой надстройки: вместо ударного ракетного комплекса "Калибр-М" он будет оснащен артиллерийским вооружением
    максим1987
  7. Фурия Сегодня, 21:39
    Опять кредит,который кремль потом спишет...Надоели со своей благотворительностью в ущерб России и ее коренному населению...
    Фурия
  8. сава фыц Сегодня, 23:28
    Черноморский флот ВМФ России не получит малый ракетный корабль проекта 21631 «Вышний Волочек» минимум до апреля 2018 года, сообщил Mil.Press FlotProm информированный источник в оборонно-промышленном комплексе.
    По его словам, задержка вызвана проблемами с высокооборотным судовым дизелем CHD622V20 китайского производства. «Сейчас инженеры в тесном сотрудничестве с флотом устраняют проблемы. В ближайшее время придут элементы системы двухступенчатого турбонаддува, и недочеты устранят», — заявил собеседник.
    Изначально девять кораблей строящейся серии должны были получить немецкие двигатели MTU 16V4000M90. Однако в результате прекращения поставок из-за санкций дизели установили только на пять кораблей, переданных флоту в 2014–2015 годы. На оставшиеся командование ВМФ решило поставить китайские CHD622V20. По словам главного конструктора дизеля М150 «Пульсар» ПАО «Звезда» Александра Архипова, они являются лицензионной копией немецкого дизеля Deutz TBD622.
    Источник в одной из двигателестроительных компаний, знакомый с ситуацией, заявил изданию, что китайский двигатель создавали для гражданских судов, и он не рассчитан на военные нагрузки на энергоустановку. «Военно-морские скоростные режимы он просто не потянет, что обязательно проявится в будущем», — добавил специалист.
    В мае 2017 года генеральный директор Зеленодольского завода Горького Ренат Мистахов заявлял, что ВМФ России получит «Вышний Волочек» в октябре того же года
    сава фыц
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