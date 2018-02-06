РФ и Шри-Ланка могут согласовать кредит на покупку фрегата "Гепард-5.1"

В настоящее время продолжает прорабатываться вопрос предоставления кредита Шри-Ланке для финансирования поставки океанского патрульного корабля проекта "Гепард-5.1". Эксперты сторон готовят документы, необходимые для решения данного вопроса. Выражаем надежду, что в скором будущем Демократическая Социалистическая Республика Шри-Ланка усилит защиту своих границ еще одним современным кораблем

Россия и Шри-Ланка в ближайшее время могут договориться о предоставлении Москвой кредита на покупку патрульного корабля проекта "Гепард-5.1", заявил во вторник в ходе выставки Singapore Airshow-2018 заместитель директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) РФ Михаил Петухов.— сказал он.Ранее источник в сфере военно-технического сотрудничества сообщил РИА Новости , что Россия и Шри-Ланка согласовали контракт на поставку фрегатов проекта "Гепард-5.1". Позднее официальный представитель ФСВТС России Мария Воробьева уточнила, что переговоры Москвы и Коломбо идут о поставках одного патрульного корабля. По ее словам, министерство финансов РФ прорабатывает вопрос о выделении ланкийской стороне экспортного кредита на осуществление данной покупки.Как ранее сообщал генеральный директор Зеленодольского судостроительного завода имени А. М. Горького Ренат Мистахов, фрегат "Гепард-5.1" для Шри-Ланки будет представлять собой океанский патрульный корабль, разработанный Зеленодольским проектно-конструкторским бюро (ЗПКБ) на платформе классического фрегата "Гепард-3.9". От обычного патрульного корабля "Гепард-5.1" отличается компоновкой надстройки: вместо ударного ракетного комплекса "Калибр-М" он будет оснащен артиллерийским вооружением, а также взлетной площадкой с ангаром для вертолета.