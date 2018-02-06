23:24 06 февраля
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Что с американским экономическим пузырём? Рекордное падение индексов

Первый рабочий день нового главы ФРС (Федеральная резервная система) США Джерома Пауэлла оказался одним из худших дней американской экономики за последние несколько лет. Первый удар – рекордное падение американского фондового промышленного индекса Dow Jones. Впервые в истории индекс рухнул более чем на 1 тыс. пунктов, что в процентном выражении составило около 4,6%.

Одновременно с этим «посыпались» другие американские индексы, свидетельствуя о лавинообразном оттоке инвесторов из экономики США. Так, снизился примерно на 4% индекс Nasdaq.

В результате этого всего за одни сутки крупнейшие американские компании потеряли свыше 30 млрд долларов своей капитализации. Речь, в частности, о таких «монстрах» мирового рынка как Google, Coca-Cola, Apple, Microsoft и ExxonMobil.


Что с американским экономическим пузырём? Рекордное падение индексов


Вслед за американскими индексами тенденция падения докатилась до бирж Юго-Восточной Азии. Индекс Токийской фондовой биржи Nikkei показал небывалое за все последние годы падение – более 5,5% в день. Примерно на 4% упал гонконгский индекс Hang Seng.

Не миновала тенденция и российские биржи. Справедливости ради, падение РТС и ММВБ оказалось не столько значительным – в районе 2-2,5%, что тоже вполне ощутимо для бизнеса. Волна кризиса накатывает и на рынки Европы.

В Белом доме выступили с комментариями ситуации на мировом рынке, заявив о том, что никакой паники у инвесторов нет – всё дело в «обычных сезонных колебаниях котировок». Почему в «этом сезоне» котировки в США продемонстрировали колебательные антирекорды в администрации Трампа решили не разъяснять.

Экономисты США считают, что падение на рынках связано с планами ФРС поднять ключевую ставку.

Использованы фотографии: www.globallookpress.com
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 85

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  1. Spartanez300 Сегодня, 13:42
    Это им за санкции против России , в любом случае это им на пользу не пойдет .
    Spartanez300
    1. Отец солдата Сегодня, 13:46
      Не стал бы злорадствовать, давайте посмотрим что с рублем, а главное с российской экономикой будет. Слишком жестко на доллар подсели в платежах.
      Отец солдата
      1. Гигант мысли Сегодня, 13:52
        Случилось то, что должно было когда-нибудь сучиться, у всех пузырей есть свой срок существования, и он, как правило, бывает короток, матрасники по сути своей архимошенники и авантюристы, вот теперь это может быть началом большого всемирного кризиса, но поживём увидим.
        Гигант мысли
        1. Кубик123 Сегодня, 16:01
          Цитата: Гигант мысли
          Случилось то, что должно было когда-нибудь сучиться, у всех пузырей есть свой срок существования, и он, как правило, бывает короток, матрасники по сути своей архимошенники и авантюристы, вот теперь это может быть началом большого всемирного кризиса, но поживём увидим.

          Считается, что причиной послужило это событие https://news.rambler.ru/business/39066352-frs-zhe
          stko-nakazala-wells-fargo-za-plohoe-obraschenie-s
          -klientami/
          Это к вопросу о мошенничестве winked
          Вот это тоже интересно https://anycoin.news/2017/12/26/harvey/
          Биткоин упал до $6 500.
          Кубик123
          1. Shurik70 Сегодня, 16:48
            Праздновать пока рано. Откатился назад на несколько месяцев, и только.
            Посмотрим, что дальше будет.

            Особенно это видно, если глянуть за 100 лет
            Shurik70
        2. Shahno Сегодня, 19:19
          Но уж не надо подменять периодичнось в международных биржевых системах "пузырями." Понятийно разные вещи. Так же как и биткоин не равноценен бумагам ммм, а бумаги ммм не равноценны обязательствам по гос облигациям. Одно могу сказать, кто то серъезно заработал, жаль...
          Shahno
          1. kapitan92 Сегодня, 20:50
            Цитата: Shahno
            Одно могу сказать, кто то серъезно заработал, жаль...

            laughing Жаль, чего или кого, или жаль , что Вы не заработали. hi
            kapitan92
      2. сибиралт Сегодня, 13:57
        А что им будет. Трамп прошвырнется по миру, да соберет дань с вассалов. ЦБ РФ, как обычно, подкинет. Всего делов - то? winked
        сибиралт
      3. ПалБор Сегодня, 13:57
        Цитата: Отец солдата
        Не стал бы злорадствовать, давайте посмотрим что с рублем, а главное с российской экономикой будет. Слишком жестко на доллар подсели в платежах.

        Да,Кока-Колу не жалко,нас бы не забрызгало.
        ПалБор
      4. Злой543 Сегодня, 14:25
        Цитата: Отец солдата
        Не стал бы злорадствовать, давайте посмотрим что с рублем, а главное с российской экономикой будет. Слишком жестко на доллар подсели в платежах.

        А что с рублем? падает...
        Злой543
        1. N.O.M.A.D.E. Сегодня, 16:05
          Мне вот не похер.., так как собираюсь ипотеку в марте брать. А <!--filter:-->блин<!--/filter--> ключевая ставка нашего "великого" центробанка привязана к колебаниям в т.ч. и ставки США.. о как ?? Прикольно на диване рассуждать о геополитике и санкциях? Когда дрочево идет внутри страны?? Причем я не прошу помощи у государства, зато государство помогает всем остальным (Сирия, Афганистан, простили долги Киргизии и тд....).
          Заебись что. Зато ставки по ипотеки обалденны! И на лечение детей по федеральным каналам собираем.. Плодитесь Россияни!
          N.O.M.A.D.E.
          1. N.O.M.A.D.E. Сегодня, 16:09
            Заебись, как слово ,"ипотeka" забанили в сообщении, видать расшатываю ,"cкрепы" духовные
            N.O.M.A.D.E.
            1. krops777 Сегодня, 16:45
              , как слово ,"ипотeka" забанили в сообщении, видать расшатываю ,"cкрепы" духовные

              Цензура здесь что надо, за одну букву и за неугодную правду можно предупреждение схлопотать.
              krops777
          2. Злой543 Сегодня, 16:27
            Цитата: N.O.M.A.D.E.
            Мне вот не похер.., так как собираюсь ипотеку в марте брать. А <!--filter:-->блин<!--/filter--> ключевая ставка нашего "великого" центробанка привязана к колебаниям в т.ч. и ставки США.. о как ?? Прикольно на диване рассуждать о геополитике и санкциях? Когда дрочево идет внутри страны?? Причем я не прошу помощи у государства, зато государство помогает всем остальным (Сирия, Афганистан, простили долги Киргизии и тд....).
            Заебись что. Зато ставки по ипотеки обалденны! И на лечение детей по федеральным каналам собираем.. Плодитесь Россияни!

            Мне везет еще пол года, и я сберу ничего не должен, ну щас процент поменьше моих 12, дерзайте. и мое Вам сочуствие.
            Злой543
            1. N.O.M.A.D.E. Сегодня, 17:19
              Спасибо, поздравляю!
              Пардон, просто наболело hi
              N.O.M.A.D.E.
      5. INVESTOR Сегодня, 15:03
        Покупайте доллары граждане, быстрее.
        INVESTOR
    2. влад66 Сегодня, 14:26
      Цитата: Spartanez300
      Это им за санкции против России , в любом случае это им на пользу не пойдет .

      Таки да, но достанется всем
      Слишком жестко на доллар подсели в платежах.

      hi
      влад66
      1. Ilya-spb Сегодня, 17:13
        Если будет мировой экономический кризис - не будет войны.

        Вспомните 1929 год. Война началась только через 10 лет.
        Ilya-spb
    3. g1v2 Сегодня, 14:56
      Как раз на пользу то им это может пойти. А может и навредить конечно. Трамп хочет сделать тоже что и наше правительство сделало в 2014. То есть опустить свою валюту. ДОРОГОЙ ДОЛЛАР ХОРОШ ДЛЯ ИМПОРТЕРОВ , НО КАТАСТРОФА ДЛЯ АМЕРИКАНСКОГО ПРОИЗВОДИТЕЛЯ. Соответственно Трамп уже озвучивал планы об обрушении доллара . Однако не факт что ему это позволят. В конце концов много кто потеряет кучу денег в этом случае. И они явно их терять не хотят.
      g1v2
  2. 210окв Сегодня, 13:43
    А вот меня волнует больше что у нас?Ибо любой чих на заокеанской бирже у нас отображается сильной пневмонией в экономике.
    210окв
    1. Spartanez300 Сегодня, 13:45
      Не понятно только до каких пор наша экономика будет зависеть от ихней и от доллара .
      Spartanez300
      1. uav80 Сегодня, 13:52
        До тех пор, пока у руля нашей экономики, будут сидеть люди закокчившие курсы по макроэкономике в Лэнгли...
        uav80
      2. Ратник с пулеметом Сегодня, 14:05
        пока все головы не включат,и не начнут отделять виртуальную экономику,которая ни черта не производит и рассчитана только на спекуляции и махинации,от реальной экономики. hi
        Ратник с пулеметом
      3. Кент0001 Сегодня, 15:51
        Пока будет работать их модель.
        Кент0001
    2. Отец солдата Сегодня, 13:47
      Опередили, согласен, ни когда не доверял мнению российских либеральных экономистов, доллар то выживет, а рубль то может и не подняться.
      Отец солдата
    3. kapitan92 Сегодня, 13:54
      Цитата: 210окв
      А вот меня волнует больше что у нас?

      Дмитрий, hi . А у нас в квартире газ (шутка), пока есть. У низ "пузырь лопнул", а у нас бакс к рублю "подпрыгнул".
      Цитата: 210окв
      Ибо любой чих на заокеанской бирже у нас отображается сильной пневмонией в экономике.

      Это точно! hi
      kapitan92
      1. свой1970 Сегодня, 14:30
        вспомнить - что было в СССР при нефтяных кризисах 70-х видимо некому........Слова "валютная выручка" - видимо никто не понимает...
        Самодостаточный СССР тоже почему-то от нее зависел...
        свой1970
        1. kapitan92 Сегодня, 14:44
          Цитата: свой1970
          вспомнить - что было в СССР при нефтяных кризисах 70-х видимо некому........Слова "валютная выручка" - видимо никто не понимает...
          Самодостаточный СССР тоже почему-то от нее зависел...

          В СССР по 80 -100млрд. баксов в год из страны не "вывозили"! hi
          kapitan92
          1. рисыч Сегодня, 15:10
            Цитата: kapitan92
            В СССР по 80 -100млрд. баксов в год из страны не "вывозили"!

            А вот интересно: сколько денег уходило на поддержку "братских народов", да и союзных республик?
            рисыч
            1. kapitan92 Сегодня, 20:52
              Цитата: рисыч
              Цитата: kapitan92
              В СССР по 80 -100млрд. баксов в год из страны не "вывозили"!

              А вот интересно: сколько денег уходило на поддержку "братских народов", да и союзных республик?

              Это не секрет, сколько списали долгов , столько и уходило, НО это легальные цифры, а вот сколько уходило по линии КПСС, из "партийной кассы! , этого мы никогда не узнаем.
              bully
              kapitan92
        2. Кент0001 Сегодня, 15:54
          Ну да, поэтому СССР и развалился, что валютной выручки не стало.
          Кент0001
      2. KondratKo Сегодня, 14:54
        "У них "пузырь лопнул", а у нас бакс к рублю "подпрыгнул"."
        Всё просто, модель экономики примерно одинакова как на глобальном уровне, так для стран и отдельно взятых магазинов. У нас когда падает рубль, товары народного потребления дорожают, таким образом хозяева обирают холопов, пытаясь нивелировать свои убытки за их счёт. Для мировой экономики, Россия, как и почти все другие страны обычный холоп, которого можно доить при возникновении проблем на финансовом рынке.
        Подсадили нас на бакс, теперь попробуй от него избавиться...
        KondratKo
        1. kapitan92 Сегодня, 20:55
          Цитата: KondratKo
          У нас когда падает рубль, товары народного потребления дорожают,

          Уважаемый, коллега! Мы в России живем! У нас когда бакс дорожает - все дорожает, а когда он падает, все равно все дорожает. Увы! hi
          kapitan92
    4. Genry Сегодня, 14:26
      Цитата: 210окв
      А вот меня волнует больше что у нас?Ибо любой чих на заокеанской бирже у нас отображается сильной пневмонией в экономике.

      Российский рубль - всего лишь фантик подменяющий доллар (распространяет частный центральный банк России). Вся экономика России - долларовая. Поэтому и влияние....
      Genry
  3. Hariton Laptev Сегодня, 13:46
    Даешь очередные вклады в американские облигации???
    Hariton Laptev
  4. gukoyan Сегодня, 13:47
    Если пузырь лопнет, пострадают все.
    И это ни есть хорошо.
    gukoyan
  5. Серый брат Сегодня, 13:47
    Опять биржевые спекуляции "бизнесом" называют.
    Серый брат
    1. Ратник с пулеметом Сегодня, 14:06
      точнее и не скажешь Серый брат))
      Ратник с пулеметом
    2. Кент0001 Сегодня, 15:57
      У ни очень большая часть ВВП из этого и состоит.
      Кент0001
  6. Bronevick Сегодня, 13:47
    Скоро вашей этой Америке кирдык.
    Bronevick
    1. Отец солдата Сегодня, 13:49
      Набиулина? Кудрин ? Грефф ? Силуанов ? кого процитировали?
      Отец солдата
      1. Серый брат Сегодня, 13:54
        Цитата: Отец солдата
        Набиулина? Кудрин ? Грефф ? Силуанов ? кого процитировали?

        Серый брат
        1. Bronevick Сегодня, 14:18
          Вот именно.
          Bronevick
      2. yehat Сегодня, 15:22
        это не Хазин хоронит Америку в каждом выступлении am
        yehat
  7. Геркулесыч Сегодня, 13:53
    Что для них жалкие 30 миллиардов долларов? Да они за время грабежа Ирака и Ливии десятки миллиардов долларов оттуда вывезли наличкой, да еще и счета -государственные счета этих стран обнулили, украв еще десятки миллиардов долларов! Даже если они и триллион долларов потеряют, это потеряет весь мир, а не янки, ибо во всем мире эти деньги крутятся, а сша их только печатают!
    Геркулесыч
  8. CJIOBO Сегодня, 13:58
    Вот че за ор не понятно. За прошлый год индексы поднялись на 22-35%. Обычная коррекция, да сильная в течении одной сессии, но не более того. И давно назревшая коррекция, рынок сильно переоценен как у них так и у нас. Если полетим в течении недели более чем на 15%, вот тогда можно будет орать))
    CJIOBO
    1. Астория Сегодня, 14:06
      22-35%
      с момента прихода агента Т. на 40% wink Новость ожидаемая, новый глава ФРС и и давно назревавшая коррекция.
      Астория
      1. Кубик123 Сегодня, 15:43
        Цитата: Астория
        22-35%
        с момента прихода агента Т. на 40% wink Новость ожидаемая, новый глава ФРС и и давно назревавшая коррекция.

        А тут и биткоин свалился до $6 500. Помните наше обсуждение? hi
        Кубик123
    2. vlad_vlad Сегодня, 14:39
      Цитата: CJIOBO
      Вот че за ор не понятно. За прошлый год индексы поднялись на 22-35%. Обычная коррекция, да сильная в течении одной сессии, но не более того. И давно назревшая коррекция, рынок сильно переоценен как у них так и у нас. Если полетим в течении недели более чем на 15%, вот тогда можно будет орать))


      вы, прям не от мира сего. не мешайте орать про загибаюшуюся америку- ето так приятно и привычно!
      вот посмотришь соловья по телеку, узнаешь кто враг и когда он загнется и сразу забудешь что в своем кошельке.
      а вы тут со своими аргументами все малину портите.
      vlad_vlad
    3. yehat Сегодня, 15:23
      надутый пузырь необеспеченных бумаг рынком называют только спекулянты.
      yehat
  9. moscowp Сегодня, 14:15
    Кризис будет, когда и если американские индексы упадут на 30%+, т.е. на столько на сколько они выросли за последние 3 года
    moscowp
  10. Александр С. Сегодня, 14:15
    Да ничего не случилось. Не так давно было...это бывает... А то сейчас опять начнут хоронить фша...и 20 лет будут хоронить
    Александр С.
  11. Komissar 4K Сегодня, 14:27
    Всё! Конец Америке - запомните этот пост.
    Komissar 4K
  12. Bosch Сегодня, 14:47
    О падении доллара и развале США мечтают, наверное, те, кто мечтал о победе коммунизма. Этого не будет, потому что после 1945 года США завязали на себя мировую финансовую систему. После 1991 года Россия находится в этой системе и выходить из нее не собирается. Сказки о кризисе в США - чистый популизм.
    Bosch
    1. МВГ Сегодня, 14:53
      Если веревочку долго шоркать, она порвется. Как завязали, так и развяжется. причем сама
      МВГ
      1. Bosch Сегодня, 15:04
        К большому сожалению, экономика - это не веревочка.
        Bosch
        1. МВГ Сегодня, 15:11
          Закон аналогии работает аналогично как в экономике, так и физике, химии, механике, и т.д.
          Поясню. Закабаление окружающих произошло под иные основания, нежели заявлялись. когда поняли, что обмануты, стали пытаться освободиться, а другая сторона пыталась удержать. Результат действия-противодействия - утрата контроля, следствие - отток капитала, следствие - падение индексов
          МВГ
          1. Bosch Сегодня, 15:14
            В экономике работают экономические законы, а философствовать можно до потери пульса.
            Bosch
            1. МВГ Сегодня, 15:24
              Нет таких законов, это придумано для среднего класса. Веревочка с морковкой.
              В экономике работают те же законы, что и на всей планете Земля, т.к. ее осуществляют люди, которые действуют по законам мироздания. И, кстати, философия это метод познания посредством умозрительной постановки опыта, а не то, что Вы подразумеваете.
              МВГ
    2. yehat Сегодня, 15:20
      Россия находится в этой финансовой системе не с 1991 года, а с решения Хрущева перейти на расчеты долларом. Разница только в том, что с 91 года расчеты активно стали применяться во внутренней экономике.
      yehat
      1. Bosch Сегодня, 15:26
        До 1991 года был СССР.
        Bosch
        1. yehat Сегодня, 16:00
          и была РСФСР в составе СССР
          yehat
          1. Bosch Сегодня, 18:04
            При чем здесь РСФСР, если разговор идет о современной России.
            Bosch
            1. yehat Сегодня, 18:15
              правила внешней торговли нынешней РФ и СССР, основой которого была РСФСР, мало поменялись и заложены они были лет на 30 раньше, чем вы указали.
              yehat
              1. Bosch Сегодня, 18:26
                При чем здесь РСФСР, СССР к Российской Федерации? Если Вы живете в СССР, я не буду Вам мешать. Живите счастливо.
                Bosch
  13. МВГ Сегодня, 15:04
    По моему мнению, падение индексов не только связано с оттоком инвесторов из США, но и с единовременным требованием многих стран о возврате золота и возвратом его некоторым странам. Кроме того, значение имели действия РФ и Китая по скупке ценных бумаг в странах третьего мира и размещение их в США. Кумулятивный эффект сработал сейчас
    МВГ
  14. yehat Сегодня, 15:18
    фондовый рынок в США рекордно обвалился только от намека и подозрения на инфляцию, которая у нас в 20-30 раз выше уже много лет. вот и подумайте, почему экономика в РФ испытывает трудности.
    yehat
    1. Bosch Сегодня, 18:13
      Меня радуют люди, которые знают все.
      Bosch
  15. А. Привалов Сегодня, 15:29
    На самом деле, обвал котировок произошёл после решения центробанка наказать третий по величине банк США Wells Fargo за корпоративные нарушения. Акции банка Wells Fargo потеряли 9,2% стоимости. Следует отметить, что что Bank of America ещё в конце октября 2017 года спрогнозировал обвал котировок около 10% в период до середины февраля 2018 года. Судя по динамике происходящего -- ничего особенного для крупных игроков не произойдёт. Отыгрывали и бОльшие падения. А вот мелочёвка и неустойчивые валюты могут пострадать вполне реально.
    А. Привалов
    1. yehat Сегодня, 16:01
      мне бы эту мелочь в карманы laughing
      yehat
      1. А. Привалов Сегодня, 16:05
        Цитата: yehat
        мне бы эту мелочь в карманы laughing

        Под словом "мелочёвка" я подразумеваю мелких биржевых игроков. К сожалению, им придётся туго. Увы... hi
        А. Привалов
        1. yehat Сегодня, 16:42
          я вас понял. просто даже эти "мелкие" игроки ворочают не малыми активами.
          я в свое время с форексом сталкивался - даже просто начинать там имеет мало смысла, если нет 100к $. Вот такая мелочь...
          yehat
          1. А. Привалов Сегодня, 17:05
            Цитата: yehat
            я вас понял. просто даже эти "мелкие" игроки ворочают не малыми активами.
            я в свое время с форексом сталкивался - даже просто начинать там имеет мало смысла, если нет 100к $. Вот такая мелочь...

            Мелкий -- мелкому, конечно же рознь. Но вы правы, на малых суммах не видны прибыли. Тут, вот ещё что важно: иной раз, люди несут на биржу последнее, в надежде что-то заработать, вкладывают в рисковые акции (они ведь обещают в случае удачи быструю большую прибыль) и это их губит. Они теряют всё. Те, кто готовы вкладывать деньги на длительный период времени в серьёзные фонды не теряет, а зарабатывает. Да, есть взлёты и падения, но не следует нервничать и бросаться выводить средства при малейших потерях. Часть моего пенсионного фонда работает именно таким образом. Учетная банковская ставка у нас 0,1%, а мои пенсионные накопления за два последних года выросли а почти 9,5%. Это, для пенсионера, вполне приличная сумма.
            А. Привалов
            1. yehat Сегодня, 18:33
              большинство конкретно на форексе прогорает по другой причине.

              чтобы как-то эффективно вести торги, нужны издержки - от агентских комиссионных до накладных расходов на связь и электричество. Это накладывает ограничения на средний ежемесячный доход. И чем меньше обороты, тем выше минимальный процент прибыли. Прогорают потому, что необходимый процент прибыли выше среднерыночного и люди начинают идти против рынка, рисковать, что рано или поздно заканчивается разорением. Поэтому без значительных объемов или инсайда там делать нечего.
              yehat
              1. А. Привалов Сегодня, 18:54
                Я с "форексом" практически не знаком, но по видимому, вы правы. Принцип-то везде один и тот же.
                А. Привалов
  16. Ангара Сегодня, 15:30
    Шеф, все пропало, все пропало! Гипс сняли, клиент уезжает. laughing
    Ангара
  17. Дормидонт Сегодня, 15:32
    Будем надеяться, что это ещё только самое начало конца. Запасаемся поп-корном
    Дормидонт
    1. MadCat Сегодня, 19:05
      Цитата: Дормидонт
      Будем надеяться, что это ещё только самое начало конца. Запасаемся поп-корном

      если в Америке начнется кризис вы об этом узнаете первым, у вас денег даже на поп-корн не хватит.
      MadCat
  18. Berkut24 Сегодня, 16:01
    Да, славненько Джанет Йеллен дверкой хлопнула - по ушам всем финансистам дало будь здоров. Могла бы и просто промолчать, но видать, сценарий Ротшильдов был другой.
    Berkut24
  19. Васся Вассин Сегодня, 17:26
    Громкое название пустой статьи. Какие-то индексы, пункты. Никакого отношения к реальной экономике эта карусель не имеет.
    Васся Вассин
    1. NordUral Сегодня, 20:00
      Ну да? Точно ничего не значит?
      NordUral
  20. AlexanderVP Сегодня, 17:39
    Что? Опять? Опять США кирдык? В который раз уже? :)))
    Может за свою экономику поднимать, а не ждать когда амерская загнется?
    Или эта некая радость бедняка, когда его богатый сосед разорился.
    AlexanderVP
    1. NordUral Сегодня, 20:01
      Может за свою экономику поднимать, а не ждать когда амерская загнется?


      Точно! Но это уже с другим президентом. Все на выборы в марте?
      NordUral
  21. ljoha_d Сегодня, 19:02
    РУССКИЕ ХАКЕРЫ, РУССКИЕ ХАКЕРЫ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    ljoha_d
  22. NordUral Сегодня, 19:59
    Не миновала тенденция и российские биржи. Справедливости ради, падение РТС и ММВБ оказалось не столько значительным – в районе 2-2,5%, что тоже вполне ощутимо для бизнеса. Волна кризиса накатывает и на рынки Европы.
    Было бы чему падать. Эх!
    NordUral
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