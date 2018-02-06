Что с американским экономическим пузырём? Рекордное падение индексов

Первый рабочий день нового главы ФРС (Федеральная резервная система) США Джерома Пауэлла оказался одним из худших дней американской экономики за последние несколько лет. Первый удар – рекордное падение американского фондового промышленного индекса Dow Jones. Впервые в истории индекс рухнул более чем на 1 тыс. пунктов, что в процентном выражении составило около 4,6%.Одновременно с этим «посыпались» другие американские индексы, свидетельствуя о лавинообразном оттоке инвесторов из экономики США. Так, снизился примерно на 4% индекс Nasdaq.В результате этого всего за одни сутки крупнейшие американские компании потеряли свыше 30 млрд долларов своей капитализации. Речь, в частности, о таких «монстрах» мирового рынка как Google, Coca-Cola, Apple, Microsoft и ExxonMobil.Вслед за американскими индексами тенденция падения докатилась до бирж Юго-Восточной Азии. Индекс Токийской фондовой биржи Nikkei показал небывалое за все последние годы падение – более 5,5% в день. Примерно на 4% упал гонконгский индекс Hang Seng.Не миновала тенденция и российские биржи. Справедливости ради, падение РТС и ММВБ оказалось не столько значительным – в районе 2-2,5%, что тоже вполне ощутимо для бизнеса. Волна кризиса накатывает и на рынки Европы.В Белом доме выступили с комментариями ситуации на мировом рынке, заявив о том, что никакой паники у инвесторов нет – всё дело в «обычных сезонных колебаниях котировок». Почему в «этом сезоне» котировки в США продемонстрировали колебательные антирекорды в администрации Трампа решили не разъяснять.Экономисты США считают, что падение на рынках связано с планами ФРС поднять ключевую ставку.