Минобороны РФ попросило Турцию о содействии в получении обломков сбитого в Сирии Су-25

Российским военным ведомством направлен запрос турецкой стороне об оказании содействия в получении всех обломков российского штурмовика Су-25, сбитого террористами 3 февраля из ПЗРК в воздушном пространстве над сирийской провинцией Идлиб

Минобороны РФ направило запрос Турции об оказании содействия в получении обломков штурмовика Су-25, сбитого террористами 3 февраля в сирийской провинции Идлиб, говорится в сообщении ведомства.— говорится в сообщении.В Миобороны подчеркнули, что "особый интерес для экспертов Минобороны России представляют остатки двигателей российского штурмовика со следами огневого воздействия ракеты для точной идентификации использовавшегося террористами ПЗРК, установления места его производства и выявления каналов поставки в Сирию".