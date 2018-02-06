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Минобороны РФ попросило Турцию о содействии в получении обломков сбитого в Сирии Су-25
Минобороны РФ направило запрос Турции об оказании содействия в получении обломков штурмовика Су-25, сбитого террористами 3 февраля в сирийской провинции Идлиб, говорится в сообщении ведомства.
В Миобороны подчеркнули, что "особый интерес для экспертов Минобороны России представляют остатки двигателей российского штурмовика со следами огневого воздействия ракеты для точной идентификации использовавшегося террористами ПЗРК, установления места его производства и выявления каналов поставки в Сирию".
Российским военным ведомством направлен запрос турецкой стороне об оказании содействия в получении всех обломков российского штурмовика Су-25, сбитого террористами 3 февраля из ПЗРК в воздушном пространстве над сирийской провинцией Идлиб— говорится в сообщении.
В Миобороны подчеркнули, что "особый интерес для экспертов Минобороны России представляют остатки двигателей российского штурмовика со следами огневого воздействия ракеты для точной идентификации использовавшегося террористами ПЗРК, установления места его производства и выявления каналов поставки в Сирию".
Использованы фотографии: кадр канала CGTN
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