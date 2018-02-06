23:28 06 февраля
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Минобороны РФ попросило Турцию о содействии в получении обломков сбитого в Сирии Су-25

Минобороны РФ направило запрос Турции об оказании содействия в получении обломков штурмовика Су-25, сбитого террористами 3 февраля в сирийской провинции Идлиб, говорится в сообщении ведомства.

Минобороны РФ попросило Турцию о содействии в получении обломков сбитого в Сирии Су-25


Российским военным ведомством направлен запрос турецкой стороне об оказании содействия в получении всех обломков российского штурмовика Су-25, сбитого террористами 3 февраля из ПЗРК в воздушном пространстве над сирийской провинцией Идлиб
— говорится в сообщении.


В Миобороны подчеркнули, что "особый интерес для экспертов Минобороны России представляют остатки двигателей российского штурмовика со следами огневого воздействия ракеты для точной идентификации использовавшегося террористами ПЗРК, установления места его производства и выявления каналов поставки в Сирию".

Использованы фотографии: кадр канала CGTN
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 58

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  1. Геркулесыч Сегодня, 13:59
    Сейчас! Они вам еще и тубус из которого самолет сбили принесут! fool Нужно было требовать, чтобы наш спецназ туда зашел, и военные эксперты, и сами своими глазами все осмотрели как положено!
    Геркулесыч
    1. Spartanez300 Сегодня, 14:11
      И что будет если даже и выяснят кто поставлял , сомневаюсь что продавшая сторона понесет наказание .
      Spartanez300
      1. Татьяна Сегодня, 14:17
        Цитата: Геркулесыч
        Сейчас! Они вам еще и тубус из которого самолет сбили принесут! fool Нужно было требовать, чтобы наш спецназ туда зашел, и военные эксперты, и сами своими глазами все осмотрели как положено!
        Говорят же Вам, что район падения российского самолёта густо населён. Не так просто нашему спецназу туда без потерь пройти.
        Поэтому считаю, что это правильный запрос МО РФ о помощи со стороны Турции.
        Татьяна
        1. Навигатор 1 Сегодня, 14:36
          Эвакуационно-спасательное подразделением 669 выполнило 94 операции по эвакуации (большинство — под огнём), в ходе которых было вывезено 332 раненных и 16 тел погибших; в общей сложности 90% раненных, определённых как срочные случаи, эвакуировались вертолётами;
          эвакуация раненного в больницу занимало в среднем 3.5 часов (в ходе боевых действий в Иудее, Самарие и Газе — менее часа);
          на каждый вертолёто-вылет приходится 4.5 эвакуированных (в Иудее, Самарии и Газе — 1.2);
          ни один из раненых не умер на борту вертолёта.
          Гражданские спасательно-эвакуационные работы Править
          За 2008 год подразделение эвакуировало и доставило в госпитали 400 граждан. И не сеем не когда не договаривались и не просили ! А тут за 40 лет ПСС. За державу обидно!
          Навигатор 1
          1. Ныробский Сегодня, 15:00
            Цитата: Навигатор 1
            Эвакуационно-спасательное подразделением 669 выполнило 94 операции по эвакуации (большинство — под огнём), в ходе которых было вывезено 332 раненных и 16 тел погибших; в общей сложности 90% раненных, определённых как срочные случаи, эвакуировались вертолётами; За 2008 год подразделение эвакуировало и доставило в госпитали 400 граждан. И не сеем не когда не договаривались и не просили ! А тут за 40 лет ПСС. За державу обидно!
            Первым пойдёшь? Насыплешь полные карманы обломков самолёта и вернёшься, весь такой из себя герой. Одно дело раненного до 80 кг. эвакуировать, другое дело обломки самолёта по 200 - 400 кг. вытащить. Видимо есть возможности решить этот вопрос бескровно. Если даже с морально-этической стороны посмотреть, то в случае с эвакуацией раненого риск оправдан, а ложить насмерть элитных бойцов за обгоревшее железо просто не рационально.
            Ныробский
            1. Stas157 Сегодня, 15:56
              Цитата: Ныробский
              Первым пойдёшь? Насыплешь полные карманы обломков самолёта и вернёшься, весь такой из себя герой.

              Навигатор 1 имел ввиду, что жаль что летчика не спасли, когда приводил пример с эвакуационно-спасательным подразделением 669. Это подразделение обломки самолета не вытаскивает, оно спасает людей. Я лично разделяю с коллегой чувство гречи за так и не спасенного летчика.
              Stas157
              1. DarkMatter Сегодня, 17:16
                Жаль то конечно жаль. Но спасти не было возможности как по временным рамкам, так и по географическому показателю - упал он прямо в возводимом укреп районе врага, который он и бомбил...
                Вот почитав комменты за последние несколько дней я убедился что около 80% людей на форуме вообще слабо представляют что сейчас в Сирии происходит, кто с кем воюет и как. К сожалению.
                DarkMatter
            2. Навигатор 1 Сегодня, 17:57
              Я про пилота , а не железо!
              Навигатор 1
              1. Ныробский Сегодня, 19:29
                Цитата: Навигатор 1
                Я про пилота , а не железо!

                Принято. hi
                Ныробский
        2. svd-73 Сегодня, 21:14
          Говорят же Вам, что район падения российского самолёта густо населён
          Как американцы действуют?Сбросят листовки что бы мирное население делало ноги и без зазрения совести проводят ковровые бомбардировки.Ну а кто не смог убежать те должны знать что "проблемы индейцев шерифа не ..волнуют".Так другие армии решают вопросы с густонаселенностью районов где проводят свои операции.
          svd-73
    2. НасРать Сегодня, 14:14
      Цитата: Геркулесыч
      Нужно было требовать, чтобы наш спецназ туда зашел, и военные эксперты, и сами своими глазами все осмотрели как положено!

      Требовать можно что угодно... главное, что бы это было выполнимо!
      НасРать
    3. allaykbar Сегодня, 14:15
      Нужно было требовать, чтобы наш спецназ туда зашел, и военные эксперты, и сами своими глазами все осмотрели как положено!


      Вот она борьба диванная. Сами готовы идти в головном дозоре? А там в полном окружении будете рожать патроны из песка? Пока эксперты собирают обломки и грузят их (уж не знаю даже на что, явно не на пикап) Или ждать рейсов геликоптеров и очередных пилотов, которые будут подставляться под тубусы?

      Нравится мне читать вашу диванную аналитику из темы в тему. Советы правительству, военным.

      Кому еще посоветовать можете? Чувствую что экономистам? Ведь вы смотрели видео с Катасоновым и Глазьевым! А тут читали аналитику от самого Скомарохова!

      С таким багажом знаний я понимаю почему Вы тут советы раздаете на лево и на право.

      А потом, когда вы там всех постреляете и победите, вызовете Ми-26 и пусть он заберет обломки, не тянуть же их на фуре по району контролируемому туркоманами и прочим отребьем

      Хотя если на фуре написать "Геркулесыч и Русский Спецназ" и вывести большую красную звезду на борту - то все будет в ажуре и все разбегутся при виде этого пепелаца

      allaykbar
    4. Комментарий был удален.
    5. Владыка Ситх Сегодня, 14:20
      С утра привезли тело Филипова в Москву. Венки турецкие. Чистый, никто не издевался. Видимо Илом из Хатая. Турки сами перепугались до ужаса. Может поэтому вчера над Африном авиация Турции не работала
      Владыка Ситх
      1. Komissar 4K Сегодня, 14:24
        Иннокентий, подтверждаю.
        Komissar 4K
      2. q75agent Сегодня, 14:45
        это точно ? почему опять не одного сюжета в новостях ... , надо же показать всей стране и со всеми почестями !!!
        q75agent
        1. Владыка Ситх Сегодня, 14:52
          Все покажут.
          Владыка Ситх
    6. влад66 Сегодня, 14:35
      Цитата: Геркулесыч
      Нужно было требовать, чтобы наш спецназ туда зашел, и военные эксперты, и сами своими глазами все осмотрели как положено!

      Наш спецназ там и без разрешения зашёл, не надо наговаривать, только местность больно густонаселенная и хлебом солью не встретят, встретят очередями. hi
      влад66
    7. Мар.Тира Сегодня, 14:38
      Спецназ,скорее всего и зашёл.А этот запрос,проверка на вшивость.Помогут,значит не при делах,турок так же подставили.Не помогу,значит их уши будут торчать из-за угла.Значит по ним и надо будет отрабатывать.А там уж извините.Вообще уже бесить начинает эта политика неопределённости и сюсюканья Путина в Сирии.Как и на Украине кстати.Тянет ситуацию как сопли,а решения как не было,так и нет.Хочет оставить следующему президенту разгребать?
      Мар.Тира
      1. allaykbar Сегодня, 14:41
        Тянет ситуацию как сопли,а решения как не было,так и нет.Хочет оставить следующему президенту разгребать?


        вот бы на войну уже тебя послал. все сопли жует. или ты ждешь когда он кинет в мясорубку в Сирии и Украине вооруженные силы РФ? Чтоб наземная наступательная операция, чтоб все как в кино про фошистов? Танковые клинья? ВДВ на крещатике? Тех самых контрабасов послал решать дела, которых он собирает в армии с 2008 года? Просто так что ли он бабло в них вложил да технику новую в армию пригнал? Пусть Иван сходит к арабам да к украинцам и расскажет им как надо жить.

        Ты если хочешь воевать - тебя никто не держит. Можешь хоть на украине, хоть в Сирии

        Хочет оставить следующему президенту разгребать?


        цэ не факт, что украина будет после 2024 года. Путину даже для этого делать ничего не надо. Турчинов и Вальцман сделают все сами своими куриными мозгами
        allaykbar
        1. Мар.Тира Сегодня, 14:48
          А ты сомневаешься что не пойду что ли?Призовёт и пойду.Уж очень разозлили вы русских со своим аллахакбар.Особенно после бесноватых плясок грязных с такими воплями возле тела нашего пилота.Так что молись,что он нас ещё держит.
          Мар.Тира
          1. allaykbar Сегодня, 14:50
            А ты сомневаешься что не пойду что ли?Призовёт и пойду.


            Так что ж ты ждешь? Путин же сопли жует. А ты уже готов, к чему тебе мобилизация?

            Я вот не хочу мобилизацию, чтоб к украинцам идти нести им свет просвещения

            Там Мыкола варится в своем соку и ему нравится. Зачем мне ему говорить что он неправильно живет, наставляя на него автомат. Он в Воронеж или Ростов не приходит.
            Когда придет - уже будет другой разговор. И во мне появится негодование от самого этого факта

            Или освобождать его как болгар, румын и поляк в свое время?

            От кого освобождать? от самого себя? Русские давно озаботились переездом либо вступлением в ополчение. Про остальных жалко - но всех не спасти. У нас тут в РФ тоже хватает, тех кого тоже надо спасать.

            И есть куда деньги вкладывать, вместо подъема покоренной украины.

            P.S. без мобилизации свою попу не подниму, коли повестка придет - пойду. Но самому ждать этого и радоваться войнушке и освободительному походу - удел романтиков.

            Для меня армия - ассоциация с дискомфортом, холодом, запахом говна, гуталина и "Перекур"а и злости (и это в относительно теплой и не протекающей казарме, я не говорю про окопы, стужу и "поссать" в поле при -35

            На войне еще добавляются запахи крови, внутренностей, кишок и пороха.

            Как по мне не очень. Лучше я на работу поезжу. А Мыколе я могу только пожелать терпения, удачи, святого царя и хороших бояр.
            allaykbar
  2. сибиралт Сегодня, 14:01
    Таки в СМИ уже прошла информация, что это был ПЗРК "Стрела" российского производства. Да какая теперь разница, пилота уже не вернешь.
    сибиралт
    1. Татьяна Сегодня, 14:12
      Цитата: сибиралт
      Таки в СМИ уже прошла информация, что это был ПЗРК "Стрела" российского производства. Да какая теперь разница, пилота уже не вернешь.
      Дело не только в погибшем пилоте, но и в создании превентивных условий для невозможности повторения подобных случаев поражения наших и сирийских самолётов в САР. А именно, в создании условий невозможности получения ПЗРК боевиками в САР от международной военной мафии.
      Татьяна
    2. Ююка Сегодня, 14:36
      Цитата: сибиралт
      Таки в СМИ уже прошла информация, что это был ПЗРК "Стрела" российского производства. Да какая теперь разница, пилота уже не вернешь.


      Согласен, никакой разницы пока нет, как нет смысла сейчас гадать чей ПЗРК... можно еще ставки делать на то, кто угадает. Пусть спецы работают по всем направлениям и необязательно, что информация до "диванов" дойдет. А по поводу СМИ... так еще инфа была, что американцы испытали новый ПЗРК belay СМИ для того и существуют, чтоб крикнуть пораньше и побольше, и совсем не обязательно "истину" hi
      Ююка
  3. павлентий Сегодня, 14:04
    Земля пухом нашему герою, не сочтите кощунством...Меня до сих пор мучает вопрос откуда у летчика гранаты?
    Ну пистолет понятно, но где он взял гранаты? Не в НАЗе же
    павлентий
    1. Злой543 Сегодня, 14:12
      Гранаты про запас в карман наверное.
      Злой543
    2. шурави Сегодня, 14:28
      Цитата: павлентий
      Земля пухом нашему герою, не сочтите кощунством...Меня до сих пор мучает вопрос откуда у летчика гранаты?
      Ну пистолет понятно, но где он взял гранаты? Не в НАЗе же


      А что, такая редкость? В боевых условиях разжиться что патронами, что гранатами проблем нет.
      Лично я гранатам не доверял и в качестве "пропуска на тот свет" носил отдельно в кармане пару патронов к ПМ и АКС-74У. И собственно не зря, потом был случай в Таджикистане. Когда в разгрузке одного из пилотов граната сработала, прямо в лётном классе.
      Но здесь иной случай. когда из министерства обороны, особенно те, кто ведает экипировкой тебя с одним АПС выпихнули, то и гранатами не побрезгуешь.
      Тридцать лет с Афгана прошло и даже больше, когда выяснили, что лётчику в таких условиях нужен и пистолет, и автомат. Причём, под единый патрон для взаимозаменяемости, как во время ВОВ патрон 7,62 х 25 под ТТ и ППШ (ППС).
      Но чинам из МО ведающих зааявками и ТЗ на глас лётного состава плевать, у них свой интерес, коммерческий. Да и конструктора оружия не лучше. Там амбиции как бы новым Кольтом, или Браунингом стать. Пистолетов и пистолет пулемётов наплодили массу, да всё больше годное для полиции и пацанских разборок.
      шурави
      1. sabakina Сегодня, 21:02
        Цитата: шурави
        Тридцать лет с Афгана прошло и даже больше, когда выяснили, что лётчику в таких условиях нужен и пистолет, и автомат. Причём, под единый патрон для взаимозаменяемости, как во время ВОВ патрон 7,62 х 25 под ТТ и ППШ (ППС).
        Согласен, пилоту необходим ПП типа "Узи", Хоть на какое то время можно отгонять противника. А там счёт идёт на минуты, которая может помочь дождаться помощи. Но если совсем хреново, то уже ничто не поможет. Только чудо.
        sabakina
    3. Alexey RA Сегодня, 14:28
      Цитата: павлентий
      Земля пухом нашему герою, не сочтите кощунством...Меня до сих пор мучает вопрос откуда у летчика гранаты?
      Ну пистолет понятно, но где он взял гранаты? Не в НАЗе же

      Мог и в НАЗе - с началом реальных боевых действий комплектация НАЗ быстро становится далёкой от штатной. Вот, например, НАЗ-И времён Афгана:

      Впрочем, и в штатной комплектации некоторых НАЗ были гранаты.
      В НАЗ-7Б, к комплекту НАЗ-7 прилагался дополнительный цинк с патронами к ПМ и 2 гранаты Ф-1
      Alexey RA
      1. шурави Сегодня, 18:21
        Цитата: Alexey RA
        Вот, например, НАЗ-И времён Афгана:

        Впрочем, и в штатной комплектации некоторых НАЗ были гранаты.
        В НАЗ-7Б, к комплекту НАЗ-7 прилагался дополнительный цинк с патронами к ПМ и 2 гранаты Ф-1


        Простите, но это фуфло.
        Во-первых, никаких НАЗ у вертолётчиков не было и в помине. До 1987 года, это точно. Всё что было на вылет, так это ПМ в левый нагрудный спец карман комбинезона (только дурни пользовались кобурой), в отсек правого нагрудного кармана запасная обойма к ПМ, в сам карман патроны россыпью. В брючный спец карман нож-пила, сигнальный дымо-световой патрон просто в карман брюк. Автомат АКС-74У (удача, если добыл два магазина на 45 патронов) просто в кабину. Радиостанция Р-855-УМ уложена в парашют. Вот и всё богатство.
        Во-вторых, НАЗ-И просто не существовало.
        В-третьих, допускаю, что кто-то носил выложенное на фото добро на себе, но это самодеятельность. Хотя явно не лётчик, тому с таким богатством в кабине не развернуться.
        шурави
    4. shura7782 Сегодня, 14:29
      Цитата: павлентий
      Земля пухом нашему герою, не сочтите кощунством...Меня до сих пор мучает вопрос откуда у летчика гранаты?
      Ну пистолет понятно, но где он взял гранаты? Не в НАЗе же

      Гранаты хранятся в желетке. А вот где автомат, не понятно? Например в авгане, в нашей эскадре в кабине каждого Су-17М4Р в катапультном кресле был уложен АКС-74У.
      shura7782
    5. dnestr74 Сегодня, 15:44
      К нам вертолетчики на "коровах" в 2000 г. боеприпасы подкидывали,просили всегда гранаты,мы давали.
      dnestr74
  4. gukoyan Сегодня, 14:10
    Не удивлюсь если обнаружат следы Стингера.
    gukoyan
    1. Злой543 Сегодня, 14:18
      Турки в своих газетах так и сказали
      Злой543
    2. voyaka uh Сегодня, 15:13
      Особенно при том, что день за этого боевики
      фоткались там со "Стрелами".
      voyaka uh
  5. Отец солдата Сегодня, 14:12
    Как получилось, что огромная территория Сирии прилегающая к Турции находится под управление ИГИЛ и мы еще кого-то нижайше просим оказать содействие, при том что этот кто-то уже сбивал наш самолет?
    Отец солдата
    1. Rokiii Сегодня, 14:49
      Как получилось, что огромная территория Сирии прилегающая к Турции находится под управление ИГИЛ

      ку-ку игил уже давно побежден и разгромлен,вы что телевизор не смотрите? laughing
      Rokiii
      1. allaykbar Сегодня, 16:40
        почему только один смайл? ты же классно пошутил, рисуй сразу три
        allaykbar
      2. Stas157 Сегодня, 16:43
        Цитата: Rokiii
        ку-ку игил уже давно побежден и разгромлен,вы что телевизор не смотрите?

        Хорошо разбираетесь в сортах? Вот скажите какая разница ИГИЛ или Хайят Тахрир аш-Шам, и те, и те одинаковые террористы, одинаково похищают и убивают людей, с той разницей в том что последние контролируются Турцией.
        Stas157
  6. частное лицо Сегодня, 14:13
    Что то лапшу какую то вешают нам на уши. Буквально вчера вечером на ВО была инфа что в районе падения СУ работает сирийский спецназ, а тут турков просят вернуть обломки. Что то мутная история.
    частное лицо
    1. Злой543 Сегодня, 14:21
      Сколько там до позиций САА? На обломки на горбу тащить? Если тело парня тем более не нашли.
      Злой543
      1. частное лицо Сегодня, 14:37
        Писали 7км до позиций САА это большое расстояние?
        частное лицо
        1. Злой543 Сегодня, 16:20
          Цитата: частное лицо
          Писали 7км до позиций САА это большое расстояние?

          Ну если спорт кросс то маленькое, если кого то или чего то тащить уже сложнее, а по вражеским тылам еще сложнее. плюс ко всему нужно еще найти, а если заминировано? Место практически открытое, одна из причин что его быстро нашли, работать можно ночью.
          Злой543
    2. askort154 Сегодня, 14:27
      частное лицо.....Что то лапшу какую то вешают нам на уши. Буквально вчера вечером на ВО была инфа что в районе падения СУ работает сирийский спецназ, а тут турков просят вернуть обломки. Что то мутная история.

      " Оказать содействие в получении всех обломков.." Я так полагаю. Место падения находится под контролем турок. Обломки надо собрать и вывезти. А "сирийский спецназ"(скорее наш), "подчистил" все остатки аппаратуры, представляющей секрет.
      askort154
    3. Ююка Сегодня, 14:43
      Цитата: частное лицо
      Что то лапшу какую то вешают нам на уши. Буквально вчера вечером на ВО была инфа что в районе падения СУ работает сирийский спецназ, а тут турков просят вернуть обломки. Что то мутная история.


      вообще-то
      об оказании содействия в получении обломков штурмовика
      вот только прошло сообщение - наш транспортник приземлился на аэродроме в Турции, сорей всего именно об этом и договаривались...
      Ююка
  7. МИМО ПРОХОДИЛ Сегодня, 14:13
    Гаранта безопасности полетов над будущим турецким протекторатом попросили отдать хоть что то. Как бы боевики (народные освободители) по обломкам артой не прошлись (что то аналогичное было по обломкам боинга в Донбассе)
    МИМО ПРОХОДИЛ
  8. сталевар Сегодня, 14:22
    А бомбить не пробовали? Или ракеты с бомбами закончились? Или помидоры дороже жизни солдат? Турки уже второй раз нам нож в спину! А что будет когда мы им С-400 поставим за наши же деньги?
    сталевар
  9. Alex-a832 Сегодня, 14:24
    Если только содействия в проведении совместной наземной операции, так как я сомневаюсь, что турки там имеют реальный контроль. Им и самим в том районе накануне прилетело. Если только наши троллят турок: мол вы заявляли, что контролируете ситуацию в этом районе, ну так помогите их забрать - вы же ничем не рискуете.
    Alex-a832
  10. Fornit Сегодня, 14:31
    Да, похоже наши решили прозондировать - насколько турки владеют обстановкой, на "слабО", что-ли... Ясно, что тубус не отыщется, особенно, ежели спец.заказ на сбитие самолёта был...
    Герою - вечная память!
    Fornit
  11. Mamka pula Сегодня, 14:41
    Только в получении обломков и содействуют
    Через раз
    Mamka pula
  12. iouris Сегодня, 14:59
    Наши "друзья" и "партнёры" всегда рады выдать наши обломки и тела.
    iouris
  13. мерцание Сегодня, 15:22
    Вполне себе правильный запрос, хотя бы по тому, чтобы посмотреть как поведет себя Турция.
    мерцание
  14. TIT Сегодня, 15:46
    двух зацев видел , пушку ссо снарядами спёрли

    TIT
  15. Alexey-74 Сегодня, 15:56
    Разведка там уже шныряет везде. Думаю нашим известен тип оружия с которого подбили самолет и кто подбил, теперь нужны доказательства, а это возможно международным скандалом попахивавет...не все так просто
    Alexey-74
    1. N.O.M.A.D.E. Сегодня, 16:37
      Ну ну.., свят кто верит в "международный суд"
      N.O.M.A.D.E.
  16. Radikal Сегодня, 16:37
    Минобороны РФ попросило Турцию о содействии в получении обломков сбитого в Сирии Су-25
    Ситуация парадоксальная, переходящая в фарс - обращаются за содействием к тем, кто всё это организовал! am
    Radikal
  17. Radikal Сегодня, 16:38
    Цитата: iouris
    Наши "друзья" и "партнёры" всегда рады выдать наши обломки и тела.

    yes
    Radikal
  18. Radikal Сегодня, 16:50
    Цитата: сталевар
    А бомбить не пробовали? Или ракеты с бомбами закончились? Или помидоры дороже жизни солдат? Турки уже второй раз нам нож в спину! А что будет когда мы им С-400 поставим за наши же деньги?

    Тогда нашим самолётам в Сирии, и вообще над Чёрным морем придётся либо вообще полёты прекратить, или закрыть на фиг свои базы в Сирии! sad
    Radikal
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