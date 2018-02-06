23:29 06 февраля
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Украина начинает погашение долгов перед МВФ. И просит в долг...

Украинский Национальный банк сообщил о начале реализации программы погашения ранее накопленных долгов перед Международным валютным фондом. Сообщается о том, что Украина перечислила МВФ платёж в размере 375 млн долларов. Кроме того, готовится платёж в размере примерно 90 млн долларов, который должен осуществиться до конца текущих суток.

Выплаты Киев осуществляет в качестве процентов по программе stand-by от 2014 года.

Украина начинает погашение долгов перед МВФ. И просит в долг...



При этом выплачиваемая сумма примерно в полмиллиарда долларов – это лишь малая часть того, что Украина должна выплатить в 2018 году международным кредиторам. В общей сложности, по итогам года из украинской казны по внешним валютным долгам будет погашено 7,4 млрд долга. При этом в НБУ объявили, что это «не приведёт к снижению уровня украинских золотовалютных резервов». Резервы, если верить украинскому Нацбанку, будут восстанавливаться путём размещения еврооблигаций и покупки валюты на межбанковском рынке. Но если Украина собирается активно закупать валюту, соответственно это поддержит уровень ЗВР, зато явно снизит уровень резервов в национальной валюте, если таковые вообще имеются...

Мало того, выплачивая долги перед МВФ, Киев по-прежнему старается получить от Международного валютного фонда новый кредитный транш, который в свою очередь мог бы залатать ранее образовавшиеся экономические дыры. Другими словами, Украина попала в ситуацию, когда для погашения одних кредитов нужно брать другие, что свидетельствует о полной неработоспособности экономики.

Использованы фотографии: Фейсбук/НБУ
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Комментарии 43

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  1. Spartanez300 Сегодня, 14:02
    Когда с Россией рассчитываться начнут , как им МВФ вообще деньги дает с их то разрушенной экономикой .Еще те долги не заплатили а уже новые деньги выпрашивают .
    Spartanez300
    1. Logall Сегодня, 14:18
      Платят они гос.деньгами, а просят для сэбе. Раздербанят и за бугор или лужу... "А после них хоть ..." - не знаю, что с ними может случиться худшего, нежели сейчас.
      Logall
      1. Shurik70 Сегодня, 16:42
        Украина начинает погашение долгов перед МВФ. И просит в долг...

        Автор всё перепутал!!! Не начинает погашение и просит в долг, а просит в долг и начинает погашение!
        laughing
        Shurik70
    2. kapitan92 Сегодня, 14:19
      Но если Украина собирается активно закупать валюту, соответственно это поддержит уровень ЗВР, зато явно снизит уровень резервов в национальной валюте, если таковые вообще имеются...

      Включат станок, напечатают гривняков и на внутренний валютный рынок, а то что инфляция и цены подпрыгнут, так это хунтят не волнует, в дороге к кружевным трусикам кормить не обещали. laughing
      kapitan92
    3. 210окв Сегодня, 14:19
      Когда с Россией!?...Когда рак на горе свистнет..Да и зачем?Ведь можно и не платить,тем более наши инвестируют...Театр абсурда..Это политика наших властей..
      Цитата: Spartanez300
      Когда с Россией рассчитываться начнут , как им МВФ вообще деньги дает с их то разрушенной экономикой .Еще те долги не заплатили а уже новые деньги выпрашивают .
      210окв
    4. сибиралт Сегодня, 14:40
      Пошел процесс на раздевание. Там уже и долг России подоспевает на 3 с лишним лярда. Может хватит выкупить Новороссию? winked
      сибиралт
      1. Касым Сегодня, 21:07
        Если Вы начнете выкупать Донбасс, то боюсь, что и за Крым придеться, а затем еще миллион таких счетов придумают в Киеве. Вам это надо?
        Ну вот и началось. Теперь надо либо договариваться по выплатам гос. долга, либо искать тех, кто может дать новые кредиты. Но после российского кредита, ду.а.ов нет давать новые займы. Один МВФ с его хищнической кредитной политикой остался. А вот договариваться о переносе платежей - еще один повод для давления на киевские власти, которых уже в холопы записали на западе. Теперь за всеми негативными действиями Киева можно будет найти западных деятелей.
        Вот теперь реально будет видно, что осталось от украинской экономики. hi
        Касым
    5. влад66 Сегодня, 14:47
      Цитата: Spartanez300
      как им МВФ вообще деньги дает с их то разрушенной экономикой

      А МВФ это не касается, она все плотнее затягивает удавку на Украине feel
      влад66
    6. Ныробский Сегодня, 15:08
      Цитата: Spartanez300
      Когда с Россией рассчитываться начнут , как им МВФ вообще деньги дает с их то разрушенной экономикой .Еще те долги не заплатили а уже новые деньги выпрашивают .

      В том то и дело, что не даёт. Очередной транш был заморожен в виду отсутствия необходимых реформ, среди которых -необходимость принятия антикоррупционного закона и беспошлинная вывозка лесного кругляка. Одно не понятно, как они хотят увязать антикоррупцию и облысение карпатских гор. Укропы же помрут от злости, если с каждого вывезенного балана не получат свою левую гривну.
      Ныробский
  2. Геркулесыч Сегодня, 14:02
    Хороший, но не смешной анекдот! А укроина России ВСЕ, именно ВСЕ долги , а не жалкие 3 миллиарда долларов когда вернет? Там ведь не один десяток миллиардов долларов! Или все уже списали и простили?
    Геркулесыч
    1. Астория Сегодня, 14:07
      пока суда да дело
      Астория
    2. Вкд Двк Сегодня, 14:10
      Цитата: Геркулесыч
      Хороший, но не смешной анекдот! А укроина России ВСЕ, именно ВСЕ долги , а не жалкие 3 миллиарда долларов когда вернет? Там ведь не один десяток миллиардов долларов! Или все уже списали и простили?

      Обменять на всю территорию Донецкой и Луганской областей. Всё равно, им эти территории не видать, как собственных ушей. Смотришь, поляки, наконец-таки, зашевелятся.
      Вкд Двк
      1. Геркулесыч Сегодня, 14:14
        Разграбленные территории нищего квазигосударства сейчас реально стоят максимум половину той суммы, что укроина должна России! Так что мы можем спокойно вернуть ВСЕ наши земли назад, а укроина нам все равно останется миллиарды долларов должна!
        Геркулесыч
    3. Metallurg_2 Сегодня, 20:17
      Ты погоди, щас еще нам триллион баксов насчитают "за Крым и Донбасс" laughing
      Metallurg_2
  3. Астория Сегодня, 14:03
    Звучит громко - но оплачивают только проценты: будут вечными должниками. Переживать не стоит - дефолта не будет, МВФ достаточно поддерживать пациента в коматозном состоянии до бесконечности.
    Астория
  4. Alex_Rarog Сегодня, 14:03
    Доскакались... с кучкой маргиналов пришли к власти а теперь нормальные люди страдают..
    Alex_Rarog
    1. частное лицо Сегодня, 14:08
      Были бы нормальные люди "кучка маргиналов" к власти бы не пришли. За что боролись на то и напоролись, так и надо пусть скачут дальше.
      частное лицо
  5. Горный стрелок Сегодня, 14:06
    Это не долги, а проценты по долгам. Вот когда тело кредита гасить начнут... wassat
    Горный стрелок
    1. Соломон Кейн Сегодня, 14:21
      если верить украинскому Нацбанку,
      -центральный лейтмотив статьи...
      "Если" - определяет все, а именно, условие необязательное к исполнению.
      Вот когда тело кредита гасить начнут.

      В данном случае, пока "ТЕЛА" насыщаются - кредиты только растут, состояние клещей: сами отваливаются при полном насыщении или отсутствии крови, второе - оптимальный финал для 404-й
      Соломон Кейн
    2. Астория Сегодня, 14:26
      тело не будут гасить, это не реально.
      Астория
  6. КВУ-НСвД Сегодня, 14:07
    путём размещения еврооблигаций и покупки валюты на межбанковском рынке. Но
    Чем платить будете ? Углублением долговой ямы и обесцениванием ридных грошей....
    КВУ-НСвД
    1. Metallurg_2 Сегодня, 20:19
      Натурой. Это единственное что у них останется после распродажи земли.
      Metallurg_2
  7. Вкд Двк Сегодня, 14:07
    Пожелаем им крутить эту мясорубку с умноженными усилиями. И собирать дивиденды в виде мозолей и пота.
    Вкд Двк
  8. Отец солдата Сегодня, 14:08
    Когда новый кредит идет на погашение процентов по ранее взятому, при этом набегают пени на новый взятый-это называется белый песец.
    Отец солдата
    1. KondratKo Сегодня, 16:25
      В девяностых такими манипуляциями бандюки загоняли людей в финансовое рабство, "ставили лоха на счётчик" и это действительно п-песец.
      KondratKo
    2. Metallurg_2 Сегодня, 20:19
      А вот в крупных розничных банках это называется "рефинансирование" laughing
      Metallurg_2
  9. askort154 Сегодня, 14:13
    На том же мвф-наркотике, что и Россия в 90-х.
    askort154
    1. Ныробский Сегодня, 15:13
      Цитата: askort154
      На том же мвф-наркотике, что и Россия в 90-х.
      Ага. Только возможности необходимые для погашения долга - разные. У России нефть, газ, уголь, золото, древесина и т.д., что давало возможность заработать валюту и погасить кредит. Что у уркаины? Почки продавать будут?
      Ныробский
      1. KondratKo Сегодня, 16:28
        "Что у уркаины? Почки продавать будут?"
        У них есть свой "золотой фонд" - дюже харны дивчины. Этого добра там как в шахте ломов, правильнее сказать в свинарнике грязи.
        KondratKo
    2. Metallurg_2 Сегодня, 20:20
      только российский опыт хохлов не научил ровно ничему...
      Metallurg_2
  10. Incvizitor Сегодня, 14:14
    В щене жизнь поддерживается дозами кредитов мвф искусственно так что пациент скорее мёртв, чем жив.
    Incvizitor
  11. ё-моё Сегодня, 14:16
    Как у того поганого петуха - я прокукарекал, а там пусть солнце и не встаёт ... ! Проще о событиях на ус....не прочитать на местных заборах .
    ё-моё
  12. ВЕРЕСК Сегодня, 14:21
    Не мешно.Просто-смешно.Хватит про хохлов.Им уже и солнце нет светит. А это-просто воины тумба-юмба.Китай рулит!
    ВЕРЕСК
    1. dragy52rus Сегодня, 18:22


      напомнило )))
      dragy52rus
      1. ВЕРЕСК Сегодня, 18:26
        Именно! drinks ..................
        ВЕРЕСК
  13. Alex-a832 Сегодня, 14:33
    В статье точно нет ошибки? Украина должна МВФ, а не наоборот?
    Или в этом и заключались укролозунги кострюлеголовых, что Украина станет житницей Европы? Как на цифры взглянешь, таки да, Украина реально больше платит в сторону МВФ, чем получает, то есть кормят Европу. Сбылась мечта свидомых!
    Alex-a832
    1. Ныробский Сегодня, 15:17
      Цитата: Alex-a832
      В статье точно нет ошибки? Украина должна МВФ, а не наоборот?
      Вопрос хороший, но так сложилось, что кроме щеневмерликов уверенных в том, что им весь мир должен, об этом точно никто не знает.
      Ныробский
  14. Могучий- Ка Сегодня, 14:42
    То что свиньи усраинские выплатили,это капля вернее4% от годового долга,так что пока явропа не вытянет с них гарантированных 5миллиардов,получит для начала Хохло-ь висячку.
    Могучий- Ка
  15. КОТ БАЮН Сегодня, 15:14
    Вот и пришло то чудное время, которого ждали все кредиторы: время выплат по кредиту. То есть финал "развода лохов" близок.
    КОТ БАЮН
  16. Ангара Сегодня, 15:32
    А давайте так: я из левого кармана отдам вам рубль, а вы в правый положите мне пять laughing
    Ангара
  17. KelWin Сегодня, 16:15
    Да прям все так плохо, в пятницу прилетит пара матрасных транспортников с памперсами, выгрузят зелень и все ок... нашли проблему... hi
    KelWin
  18. Керенский Сегодня, 17:14
    будут восстанавливаться путём размещения еврооблигаций

    Ну тут понятно, уже размещали. А потом мораторий на выплату. Кто им теперь поверит?!
    А вот "под гарантии США", это вкусно, но тоже риск немалый.... Финансисты далеко не дураки, иначе бы мётлами махали. Моё, сугубо личное мнение: Даём в долг Украине под гарантии США. Выбиваем проценты и прочие вкусняшки. За телом кредита обращаемся к США по гарантии. То есть тело кредита они выберут процентами по нему, да ещё есть шанс выбрать второе по гарантии...
    Керенский
  19. rocket757 Сегодня, 21:48
    Страна ШЕЛЕЗЯКА, экономики нет, золотовалютного резерва тютю, друзей нет одни "партнёры", людей нет одни бандерлоги и воры!!!
    rocket757
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