Украина начинает погашение долгов перед МВФ. И просит в долг...

Украинский Национальный банк сообщил о начале реализации программы погашения ранее накопленных долгов перед Международным валютным фондом. Сообщается о том, что Украина перечислила МВФ платёж в размере 375 млн долларов. Кроме того, готовится платёж в размере примерно 90 млн долларов, который должен осуществиться до конца текущих суток.Выплаты Киев осуществляет в качестве процентов по программе stand-by от 2014 года.При этом выплачиваемая сумма примерно в полмиллиарда долларов – это лишь малая часть того, что Украина должна выплатить в 2018 году международным кредиторам. В общей сложности, по итогам года из украинской казны по внешним валютным долгам будет погашено 7,4 млрд долга. При этом в НБУ объявили, что это «не приведёт к снижению уровня украинских золотовалютных резервов». Резервы, если верить украинскому Нацбанку, будут восстанавливаться путём размещения еврооблигаций и покупки валюты на межбанковском рынке. Но если Украина собирается активно закупать валюту, соответственно это поддержит уровень ЗВР, зато явно снизит уровень резервов в национальной валюте, если таковые вообще имеются...Мало того, выплачивая долги перед МВФ, Киев по-прежнему старается получить от Международного валютного фонда новый кредитный транш, который в свою очередь мог бы залатать ранее образовавшиеся экономические дыры. Другими словами, Украина попала в ситуацию, когда для погашения одних кредитов нужно брать другие, что свидетельствует о полной неработоспособности экономики.