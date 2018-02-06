23:24 06 февраля
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Глава генштаба Ирана заподозрил США в переброске боевиков ИГ* в Афганистан

Глава генштаба Ирана Мохаммад Бакери связал рост террористической активности в Афганистане с переброской США боевиков, в том числе "Исламского государства"* (запрещена в РФ), в эту страну.

Глава генштаба Ирана заподозрил США в переброске боевиков ИГ* в Афганистан


Когда американцы осознали, что в Ираке и Сирии ДАИШ* и организованные террористические группировки потеряли захваченные ранее территории, то перевезли их различными путями в Афганистан, и мы являемся свидетелями взрывов, террора и новых преступлений в Афганистане
— приводит агентство Tasnim слова Бакери.


Глава генштаба Ирана также отметил, что "коварный замысел американцев" получает в данный момент развитие, чему народу Афганистана предстоит противостоять.

Ту же уверенность в конце января выразил бывший министр обороны Ирана Ахмад Вахиди, заявивший, что "западные силы" после поражения "Исламского государства"* в Сирии и Ираке перебрасывают боевиков группировки в Афганистан и Среднюю Азию.

ИГ* (ДАИШ*) - террористическая группировка, запрещенная в России


Использованы фотографии: http://www.istanbulfinanshaber.com/
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Комментарии 24

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  1. Logall Сегодня, 14:38
    Глава генштаба Ирана заподозрил США в переброске боевиков ИГ* в Афганистан

    Он это только начал подозревать? Авганцы уже пол года набат бьют... Даже их министр жаловался, когда в Москву приезжал. По "Первому" показывали... Он не смотрел?
    Logall
    1. 210окв Сегодня, 14:39
      Ну так бейте в хвост и в гриву.Без подозрений и упрека совести.
      Цитата: Logall
      Он это только начал подозревать?
      210окв
      1. Shurik70 Сегодня, 16:38
        Цитата: Logall

        Он это только начал подозревать?

        Анекдот вспомнил
        Мужик ждёт свою жену, когда та осмотр у гинеколога закончит. А той всё нет и нет. Ну, зашёл в кабинет, а там гинеколог его жену тр@хает. Мужик, грозно:
        - Что тут происходит!!?
        Гинеколог, спокойно,
        - Внутренний массаж матки.
        - Не был бы я образован, то подумал бы, что вы её тр@хаете
        Shurik70
      2. Vladimir 5 Сегодня, 23:19
        Бить нужно по организаторам и финансированию террористов, а это в первую очередь Саудиты. Помочь Ирану разгромить КСА, и терроризм, как массовое явление, исчезнет...
        Vladimir 5
    2. Spartanez300 Сегодня, 14:41
      Они постоянно свое создание туда сюда перебрасывают , ничего нового тут нет .
      Spartanez300
      1. Александр 3 Сегодня, 14:46
        Цель у них остаётся та же -Россия.
        Александр 3
    3. sogdy Сегодня, 14:44
      В переводе с дипломатического - поймали с уликами.
      sogdy
    4. влад66 Сегодня, 15:02
      Цитата: Logall
      Он это только начал подозревать? Авганцы уже пол года набат бьют...

      Он наверное спал Саня laughing drinks
      влад66
      1. Logall Сегодня, 15:09
        Влад, это не сон, а продолжительный намаз. Просил у Всевышнего озарения - озарило!
        Logall
    5. сибиралт Сегодня, 15:09
      Подозрение на пустом месте не бывают (за исключением ВАДА и Украины). "ИГ" в Афгане уже давно обжилась.
      сибиралт
      1. Ныробский Сегодня, 16:08
        Цитата: сибиралт
        Подозрение на пустом месте не бывают (за исключением ВАДА и Украины). "ИГ" в Афгане уже давно обжилась.
        Не только обжилась, но и активно отжимает территории под свой контроль. Самое фиговое в этом деле то, что новый лидер Талибана, в отличие от предыдущего, уже не исключает возможность объединения с ИГ. Прежний лидер и игиловцев и американцев называл оккупантами и окучивал их без разбора. По ходу дела матрасы умудрились "своего" над Талибаном поставить.
        Ныробский
  2. Геркулесыч Сегодня, 14:43
    Нет худа без добра -иранцам меньше боевиков придется утилизировать!
    Геркулесыч
    1. Logall Сегодня, 14:45
      Они вернутся!
      «Обезьяна приходит за своим черепом» — читали?
      Logall
      1. sogdy Сегодня, 15:56
        Поскольку сказал НачГШ Ирана, это предложение к Афгану о помощи.
        sogdy
  3. anjey Сегодня, 14:53
    Глава генштаба Ирана заподозрил США в переброске боевиков ИГ* в Афганистан
    Вот он истинно международный терроризм -не знающий границ и имеющий колоссальную как финансовую так и логистическую и идеологическую подпитку из вне- в частности из "демократической" страны сша,их демократия с "кривой усмешкой"....
    anjey
  4. Радио-няня Сегодня, 15:02
    Кто нибудь этому "турагенству " рога обламает, или как ???
    Радио-няня
  5. Дормидонт Сегодня, 15:30
    Ещё один секрет Полишинеля
    Дормидонт
  6. Alexey-74 Сегодня, 15:32
    США становится главным организатором террористических организаций по всему миру. Когда нибудь это прекратиться? Или миру нужна третья мировая для того что бы понять кто есть кто в этом мире?
    Alexey-74
  7. rotmistr60 Сегодня, 16:30
    "западные силы" после поражения "Исламского государства"* в Сирии и Ираке перебрасывают боевиков группировки в Афганистан и Среднюю Азию.
    Все по плану - поближе к российским границам. Обратили внимание на то, что в Европе теракты, в России по возможности предотвращают, а в Сша тишь да благодать.
    rotmistr60
  8. лысова Сегодня, 17:25
    А через какую " калитку " американцы попадают в Афганистан ?! Иран - для них враг, по часовой Запад, Север, Восток - так там Россия все эти страны перекрывает. Китай - пошлёт подальше. Остаётся Пакистан , так вроди тоже против, как террористов, так и вмешательства США в их дела. Афган в кольце - вот и перекрыть ему дыхалку. Только всем вместе надо.
    лысова
    1. Vladimir 5 Сегодня, 23:16
      Всё делается посредством денег и подкупа. Сюда нужно причислить и саудитов, не последних в создании и финансировании терроризма.. Нет никаких вместе , есть интересы и тайные предательства...Вот создать шире круг союзников возможно, если интересы совпадают...
      Vladimir 5
  9. ul_vitalii Сегодня, 17:37
    Это мягко сказано, заметил. Мозоли уже у всех на глазах.
    ul_vitalii
  10. rocket757 Сегодня, 21:43
    Ладно прозрели только сейчас подопечные янкерсов.
    Нам шо удивляться\ возмущаться!!! Сразу было ясно что затеяли "партнёры" подлянку за наши южные границы!
    rocket757
  11. Vladimir 5 Сегодня, 23:11
    Имеется ООН, другие авторитетные организации, и представить фактические доказательства такой деятельности США, а не бубнить под нос, как это делает и МИД РФ...
    Vladimir 5
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