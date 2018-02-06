Глава генштаба Ирана заподозрил США в переброске боевиков ИГ* в Афганистан

Когда американцы осознали, что в Ираке и Сирии ДАИШ* и организованные террористические группировки потеряли захваченные ранее территории, то перевезли их различными путями в Афганистан, и мы являемся свидетелями взрывов, террора и новых преступлений в Афганистане

Глава генштаба Ирана Мохаммад Бакери связал рост террористической активности в Афганистане с переброской США боевиков, в том числе "Исламского государства"* (запрещена в РФ), в эту страну.— приводит агентство Tasnim слова Бакери.Глава генштаба Ирана также отметил, что "коварный замысел американцев" получает в данный момент развитие, чему народу Афганистана предстоит противостоять.Ту же уверенность в конце января выразил бывший министр обороны Ирана Ахмад Вахиди, заявивший, что "западные силы" после поражения "Исламского государства"* в Сирии и Ираке перебрасывают боевиков группировки в Афганистан и Среднюю Азию.ИГ* (ДАИШ*) - террористическая группировка, запрещенная в России