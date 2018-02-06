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Глава генштаба Ирана заподозрил США в переброске боевиков ИГ* в Афганистан
Глава генштаба Ирана Мохаммад Бакери связал рост террористической активности в Афганистане с переброской США боевиков, в том числе "Исламского государства"* (запрещена в РФ), в эту страну.
Глава генштаба Ирана также отметил, что "коварный замысел американцев" получает в данный момент развитие, чему народу Афганистана предстоит противостоять.
Ту же уверенность в конце января выразил бывший министр обороны Ирана Ахмад Вахиди, заявивший, что "западные силы" после поражения "Исламского государства"* в Сирии и Ираке перебрасывают боевиков группировки в Афганистан и Среднюю Азию.
ИГ* (ДАИШ*) - террористическая группировка, запрещенная в России
Когда американцы осознали, что в Ираке и Сирии ДАИШ* и организованные террористические группировки потеряли захваченные ранее территории, то перевезли их различными путями в Афганистан, и мы являемся свидетелями взрывов, террора и новых преступлений в Афганистане— приводит агентство Tasnim слова Бакери.
Глава генштаба Ирана также отметил, что "коварный замысел американцев" получает в данный момент развитие, чему народу Афганистана предстоит противостоять.
Ту же уверенность в конце января выразил бывший министр обороны Ирана Ахмад Вахиди, заявивший, что "западные силы" после поражения "Исламского государства"* в Сирии и Ираке перебрасывают боевиков группировки в Афганистан и Среднюю Азию.
ИГ* (ДАИШ*) - террористическая группировка, запрещенная в России
Использованы фотографии: http://www.istanbulfinanshaber.com/
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