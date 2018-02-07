11:28 07 февраля

Москва: "Чичваркин и другие, домой..."; Лондон: "А кошельки их я попрошу остаться"

Сразу же после публикации в США так называемого «кремлёвского списка» была опубликована и статистика по уровню активов представителей крупного российского бизнеса, в списке оказавшихся. Статистика свидетельствовала о том, что российские элитарии, деньги которых не всегда в российских мешках, потеряли около 1,5 млрд долларов совокупно. В ряде западных СМИ это назвали даже громкими словами «первый удар по России новыми американскими санкциями». А мы здесь, в России, дружно посмеялись заявлениях о «потерях России», так как считать российскими активами то, что работает на экономику кого угодно, но только не собственно Российской Федерации, мягко говоря, странно. Хотя смех тут впору назвать преждевременным, ибо денежные мешки если и потеряли часть своих капиталов за рубежом, то возмещать-то бросятся отнюдь не за рубеж, а – к гражданам России. Ибо с граждан России поиметь куда проще, чем с какой-либо конторки, в которую российский бизнесмен вложился где-нибудь за пределами РФ. Конторка объявила о падении уровня капитализации – и ищи-свищи вложенные средства. И ведь объявила, действительно...

Пока на Западе пытались подсчитать убытки российских олигархических кругов, к власти на Уолл-стрит пришёл Джером Пауэлл (новый глава Федеральной резервной системы США), и рынок г-на Пауэлла встретил отнюдь не приветливо. За первые сутки работы нового главы ФРС холодный душ американской экономике устроили все ведущие индексы, начиная с индекса промышленности Dow Jones. Так, DJ рухнул в течение 24 часов более чем на 1 тысячу пунктов (свыше 4,6%), чего не было никогда в новейшей американской истории. Вслед за ним начало потряхивать и другие американские пирамиды, обнажая нарисовавшуюся проблему оттока инвестиций. Волна экономических потрясений прокатилась по биржам Японии, Китая, Сингапура, Южной Кореи, далее переместилась в сторону Европы. Российские ММВБ и РТС тоже потеряли, правда не только крупно как американский Dow Jones или японский Nikkei, но падение всё же ощутимо – в районе 2-2,7%. В итоге было объявлено, что в течение суток после назначения на пост главы ФРС Джером Пауэлла богатейшие бизнесмены планеты суммарно потеряли более 120 млрд долларов.

Правда, те же статистически отчёты не говорят нам о том, что богатейшие бизнесмены в одних только США за последние полтора года увеличили свои капиталы в совокупности более чем на полтриллиона долларов. А потому потери, если дальнейшего обвала котировок не будет, вполне для денежных мешков перевариваемые. Рынок, построенный на постоянных спекуляциях, и не такие кренделя выкидывал, правда при этом имея пароли и коды для «сохранения» на определённом уровне. Вот когда инвесторы реально побегут (только кто ж им даст) из американского «экономического рая», тогда с кодами и паролями могут возникнуть определённые проблемы – решаемые ли?


На этом фоне в Москве продолжают ожидать возвращения блудных попугаев бизнесменов. Тех самых, с которыми в Лондоне перекинулся парой слов российский обмудсмен по правам представителей бизнеса, он же кандидат в президенты РФ, Борис Титов. И тех самых, к которым у российского правосудия есть определённого рода вопросы. Поговаривают, что некоторые заинтересовались предложением вернуться к родным берегам и даже вновь влиться в российскую экономику. Мол, нам бы только гарантии о неприкосновенности как личной, так и «наших честным и непосильным трудом нажитых» капиталов. В общем, договорились, что будут обсуждать, кто вернётся, на каких условиях, и сколько «лямов» с собой в Россию прихватит.

Хотя как только в СМИ объявили о такого рода будущем обсуждении, так сразу и возник вопрос: о каком возвращении капиталов из той же Британии в Россию вообще идёт речь? Никакого возвращения капиталов из Лондона не будет по той простой причине, что британская корона очень трепетно относится к борьбе с коррупцией в других странах, но с лёгкостью прикрывает глаза, если коррупционные средства стекаются в британскую экономику.

Глава министерства безопасности Соединённого королевства Бен Уоллес рассказал в интервью средствам массовой информации о том, что Лондон объявляет «беспощадную борьбу с отмыванием грязных доходов». Вот как совпало-то... Причём методы борьбы обращают на себя особое внимание. Заключаются они в следующем: пусть ты хоть махровый коррупционер и отмыватель денежных средств из какой-либо другой страны (например, из России) – можешь ввозить свои средства в Британию в любых количествах – хоть вагонами. На эти средства в Соединённом королевстве можешь покупать самые дорогие дома в самых дорогих кварталах, футбольные клубы, открывать бизнес – в общем делать всё, что захочешь в рамках британского законодательства. Но только не испытывай британское терпение заявлениями о желании вернуть свои капиталы «домой» - то есть вывести их из Британии. Вот тут-то и вступает в силу британская беспощадная карающая секира: счета беглого бизнесмена, возжелавшего покинуть Туманный Альбион вместе со своим финансовым добром, мигом арестовываются, недвижимость тоже – ибо британская фемида вдруг вспоминает, что этот человек коррупционер, фигляр и вообще финансовый пройдоха. А потому его отмытые средства отмываются уже по полной программе – с переходом этих активов в британскую казну. Британское государство и выступает главным отмывателем таких средств.

Нужно учитывать, что активы британские власти имеют право (по собственному же закону) проверить на «чистоту», если состояние человека выше 50 тыс. фунтов. Меньше – Короне не интересно. Больше – очень даже. А если учесть, что у российских блудных попугаев бизнесменов точно больше, то впору привести заявление упомянутого мистера Уоллеса, сделанное им со сдвинутыми бровями для прессы:
Когда мы доберёмся до ваших (грязных) активов, мы устроим вам тяжёлую жизнь.


Ну, практически финансовая «Кузькина мать» от Лондона для всех тех, кто заикнулся о готовности вернуть в Россию свои активы. Лондон шутить на такие темы не любит.

Москва: "Чичваркин и другие, домой..."; Лондон: "А кошельки их я попрошу остаться"


Это к тому, что если в РФ кто-то всерьёз ожидает возвращения, например, г-на Чичваркина с его кошельком, то не нужно быть наивными. Чичваркин – да, пожалуйста, а кошелёк – ну уж нет, - отвечают в ЛондОне...
Автор: Володин Алексей

Использованы фотографии: Фейсбук/Евгений Чичваркин
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 30

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  1. astronom1973n Сегодня, 06:10
    Не надо нам ни чичваркина и его аналогов ! Только если на удобрения в поля!))))
    astronom1973n
    1. a.s.zzz888 Сегодня, 06:41
      astronom1973n Сегодня, 06:10 Новый
      Не надо нам ни чичваркина и его аналогов ! Только если на удобрения в поля!))))

      Надо его ещё на анализ сдать. Вдруг заразный какой, или пестицидный... laughing
      a.s.zzz888
      1. maxim947 Сегодня, 06:57
        Странна картина получается: если отбросить всю шелуху то выходит - украл, потусил в англии, все простили и домой, это как? Когда будем на опережение работать? Все должно быть наоборот - СИЗО, деньги в бюджет, а там если повезет то условка.
        maxim947
        1. Pax tecum Сегодня, 08:21
          Будущее России - это Наука, а не паразиты-коммерсы.
          Pax tecum
          1. aybolyt678 Сегодня, 08:55
            Цитата: Pax tecum
            Будущее России - это Наука, а не паразиты-коммерсы

            Какая Наука? Академическая или Сколковская? И где они эти Музеи, где можно посмотреть на науку?
            aybolyt678
            1. Pax tecum Сегодня, 09:24
              Ну, к чему этот сарказм?
              Вы прекрасно поняли какая наука. Как в СССР -
              государственая система науки и образования, подготовки кадров.
              Pax tecum
              1. aybolyt678 Сегодня, 09:28
                Цитата: Pax tecum
                Вы прекрасно поняли какая наука. Как в СССР -

                вы или наивный или ....
                вы к науке отношение какое нибудь имеете?
                Кстати СССР, нашей родины, давно нет. Если вы не заметили
                aybolyt678
        2. BerBer Сегодня, 09:19
          Надеюсь, когда-нибудь, так и будет.
          Для меня в этой статье, поведение Британии - ключевая информация. Наши пройдохи, решили обмануть всех, в итоге обманули их. На западе законом правят элиты, а не наоборот. А элиты у них, сами знаете кто. Шакалы ещё те.
          BerBer
    2. сибиралт Сегодня, 06:54
      Толку то возвращать вывезенное, если дверь на вывоз капитала из России открыта настежь. К тому же, этих "возвращенцев" дожидаются те, кого они когда - то развели на бабки. laughing
      сибиралт
  2. Santa Fe Сегодня, 06:21
    если в РФ кто-то всерьёз ожидает возвращения, например, г-на Чичваркина с его кошельком, то не нужно быть наивными. Чичваркин – да, пожалуйста

    По словам Чичваркина, список попросившихся обратно в Россию на встрече никто не обсуждал, "никто не просился, никто и на Родину не звал".

    "Заранее просил не включать меня ни в какие списки. Я вернусь на Родину в гробу или когда в гробу будет Путин", – подчеркнул бизнесмен.
    Santa Fe
    1. 210окв Сегодня, 09:08
      То,что привез Титов в Москву,это не просьба а скорее ультиматум Путину.Как то так.Эти негодяи были и останутся ими.О каком возвращении вообще может идти речь?
      Цитата: Santa Fe
      если в РФ кто-то всерьёз ожидает возвращения, например, г-на Чичваркина с его кошельком, то не нужно быть наивными. Чичваркин – да, пожалуйста

      По словам Чичваркина, список попросившихся обратно в Россию на встрече никто не обсуждал, "никто не просился, никто и на Родину не звал".

      "Заранее просил не включать меня ни в какие списки. Я вернусь на Родину в гробу или когда в гробу будет Путин", – подчеркнул бизнесмен.
      210окв
  3. samarin1969 Сегодня, 06:37
    Забавно было бы посмотреть отчеты "чичваркиных" о "честно нажитых" активах перед британскими хозяевами....
    Наверное будет достаточно присягнуть на Адаме Смите, что деньги "честные" и "Крымненаш.... wink
    samarin1969
    1. BecmepH Сегодня, 07:29
      Цитата: samarin1969
      Забавно было бы посмотреть отчеты "чичваркиных" о "честно нажитых" активах перед британскими хозяевами....

      В Кремле любую справку напишут, если надо...
      BecmepH
  4. a.s.zzz888 Сегодня, 06:39
    За первые сутки работы нового главы ФРС холодный душ американской экономике устроили все ведущие индексы, начиная с индекса промышленности Dow Jones. Так, DJ рухнул в течение 24 часов более чем на 1 тысячу пунктов (свыше 4,6%), чего не было никогда в новейшей американской истории.

    Были данные что за последние 6-7 дет. Но тем не менее... И что характерно, это произошло во время выступления трампа, где он в очередной раз воспевал об "успехах" экономики мерикатосов. Не сходятся его пазлы с действительностью, не сходятся. И опять взвоют - рука Кремля! bully
    a.s.zzz888
  5. Оверлок Сегодня, 06:41
    теневые деньги в Россию не вернуться, этого и следовало ожидать. "Что упало, то пропало"- народная мудрость
    Оверлок
    1. aybolyt678 Сегодня, 09:15
      Цитата: Оверлок
      теневые деньги в Россию не вернуться, этого и следовало ожидать. "Что упало, то пропало"- народная мудрость

      Ну допустим, вернутся в Россию теневые деньги и построят еще одну сеть супермаркетов! И наполнят их импортными товарами. И будут вывозится деньги и завозится товары, еще больше товаров...
      Условия нужны для развития производства, будут условия - будут работать деньги.
      aybolyt678
    2. aybolyt678 Сегодня, 09:30
      Цитата: Оверлок
      "Что упало, то пропало"- народная мудрость

      что упало то пропало - таможенное правило древности, если ты получил право на прогон телеги через чужую территорию, если чтото упадет, поднимать нельзя! земля чужая!
      aybolyt678
  6. rotmistr60 Сегодня, 06:45
    А нужны ли они (беглые) в России и тем более без денег, которые можно было бы вложить в российскую экономику. Да без денег они и сами не "побегут". Вот уж действительно для беглых предателей и воров наступает время "собирать камни", которые они активно разбрасывали все эти годы.
    rotmistr60
    1. Вас Влад Сегодня, 07:52
      Цитата: rotmistr60
      А нужны ли они (беглые) в России и тем более без денег

      Ну в статье автор не много перевернул ситуацию!
      Англия заявила что намерена делать,но ещё не сделала!
      Для тех у кого рыльцо в пушку, да и не только (так как мы знаем о английском правосудии, назовут не правовыми доходами, такими они и станут wink ) начинаются тяжелые времена,запад (старые профессиональные игроки каталы) решили не много пощипать молодых игроков!Как то не уютно стало в Англии, да и во всём мире пожалуй!По этому тоску по родине данных игроков можно понять wink
      Нам в данной ситуации не надо делать гордый и оскорблённый вид(глупо это),а надо всё взять с данной ситуации!Я думаю устроят конкурс: что ты можешь сделать для России?С подписями и обязательствами!И это правильно и хорошо для российской экономики,а значит и для нас с вами!
      Вас Влад
  7. Горный стрелок Сегодня, 06:45
    Чичваркиных ни в каком виде не надо. Даже в гробу...
    Денег наши "блудные миллиардеры" вывести из Лондона ( да и вообще откуда нибудь) не смогут. Просто не дадут. Из оффшоров - ещё может быть... Но если в больших объемах - очень сомнительно. Так что, возможно, покупатели ОФЗ - негласно, и есть эти самые "блудные капиталы"
    wassat
    Горный стрелок
    1. рюрикович Сегодня, 06:53
      Цитата: Горный стрелок
      Чичваркиных ни в каком виде не надо. Даже в гробу...

      Евгений, а как же "это наши"? laughing
      Хотя я с Вами согласен yes
      рюрикович
  8. Ren Сегодня, 06:52
    потеряли около 1,5 млрд долларов совокупно.

    Ответный удар Москвы: за вчера американские компании потеряли 30 млдр долларов совокупно wassat
    Ren
    1. inkass_98 Сегодня, 07:02
      И при каких делах тут Москва? Нового главу ФРС московские хакеры назначили?
      inkass_98
      1. Ren Сегодня, 07:30
        Цитата: inkass_98
        Нового главу ФРС московские хакеры назначили?

        А как же, кто ж ещё? wassat
        Собеседование проводили наши главы спец. служб.
        Ren
  9. inkass_98 Сегодня, 07:01
    Надо быть очень наивным человеком, чтобы ожидать возвращения каких-то крупных капиталов в Россию. Сразу было понятно, что никто не даст выводить деньги из своей экономики, чтобы влить их в санкционную нашу. Опять же, занимаешь чужие, а отдаешь свои. Принцип "что с возу упало, то пропало" свято блюдется в Еуропах со средневековья.
    inkass_98
    1. Uncle Lee Сегодня, 07:18
      Что с возу упало, то в мешке не утаишь !
      И нафиг нам голодранец Чичваркин и его подельники ? Где гуляли, там пусть и догуливают !
      Uncle Lee
    2. g1washntwn Сегодня, 07:39
      Запад как жил грабежом колоний, так и живет. Только называется все это сейчас - "борьба с коррупцией"...причем борцуны эти борются в чужих странах, а денюжку непременно себе. А "надежные" западные банки и оффшоры - это такая капелька вонючей жидкости для насекомых у хищных цветков-мухоловок.
      g1washntwn
  10. andrej-shironov Сегодня, 09:49
    Алексей, сии персоны не нужны России ни с капиталами ни без! Нехай носятся по миру!
    andrej-shironov
  11. taseka Сегодня, 11:09
    Всех предателей на кол!
    taseka
  12. Пленник Сегодня, 11:14
    А зачем они дома без кошельков? Пусть там гуляют. Тут для них телят не припасали. winked
    Пленник
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