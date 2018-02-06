Сайту «Репортёр» (topcor.ru, новый проект «Военного обозрения») требуются авторы. Требования: грамотность, неиссякаемая творческая энергия, опыт в копирайтинге или журналистике, умение анализировать и писать сжато и интересно. Работа оплачивается. Образцы своих свежих материалов высылайте по адресу: [email protected]
Возмездие террористам: российская вакуумная бомба заждалась своего применения
Операция российских ВКС в Сирии стала не только борьбой с международным терроризмом на дальних подступах, но и позволила испытать новейшие образцы отечественных вооружений, пишет Вестник Мордовии.
В Сирии были опробованы в реальных боевых условиях российские самолеты, вертолеты и беспилотники, крылатые ракеты, комплексы ПВО и РЭБ, артиллерийская и бронетанковая техника.
«Однако так и не проверена в деле российская термобарическая царь-бомба. Этот объемно-детонирующий боеприпас равен детонации более 40 тонн тротила. После мощного взрыва радиус сплошного поражения достигает трех сотен метров», – отмечает автор материала Дмитрий Лемешко.
Данное взрывное устройство «по своей разрушительной силе вполне может соревноваться с некоторыми видами тактического ядерного оружия», добавляет он.
В качестве средства доставки бомбы используются российские дальние бомбардировщики.
Многие наблюдатели полагают, что очередная изуверская выходка террористов, связанная с гибелью российского пилота, по сути, развязала руки для удара по военной инфраструктуре непримиримых радикальных формирований. Однако перед применением царь-бомбы должна быть проведена эвакуация гражданского населения, заключает автор.
В Сирии были опробованы в реальных боевых условиях российские самолеты, вертолеты и беспилотники, крылатые ракеты, комплексы ПВО и РЭБ, артиллерийская и бронетанковая техника.
«Однако так и не проверена в деле российская термобарическая царь-бомба. Этот объемно-детонирующий боеприпас равен детонации более 40 тонн тротила. После мощного взрыва радиус сплошного поражения достигает трех сотен метров», – отмечает автор материала Дмитрий Лемешко.
Данное взрывное устройство «по своей разрушительной силе вполне может соревноваться с некоторыми видами тактического ядерного оружия», добавляет он.
В качестве средства доставки бомбы используются российские дальние бомбардировщики.
Многие наблюдатели полагают, что очередная изуверская выходка террористов, связанная с гибелью российского пилота, по сути, развязала руки для удара по военной инфраструктуре непримиримых радикальных формирований. Однако перед применением царь-бомбы должна быть проведена эвакуация гражданского населения, заключает автор.
Использованы фотографии: Отвага2004
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти