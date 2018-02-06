23:28 06 февраля
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Возмездие террористам: российская вакуумная бомба заждалась своего применения

Операция российских ВКС в Сирии стала не только борьбой с международным терроризмом на дальних подступах, но и позволила испытать новейшие образцы отечественных вооружений, пишет Вестник Мордовии.

Возмездие террористам: российская вакуумная бомба заждалась своего применения


В Сирии были опробованы в реальных боевых условиях российские самолеты, вертолеты и беспилотники, крылатые ракеты, комплексы ПВО и РЭБ, артиллерийская и бронетанковая техника.


«Однако так и не проверена в деле российская термобарическая царь-бомба. Этот объемно-детонирующий боеприпас равен детонации более 40 тонн тротила. После мощного взрыва радиус сплошного поражения достигает трех сотен метров», – отмечает автор материала Дмитрий Лемешко.

Данное взрывное устройство «по своей разрушительной силе вполне может соревноваться с некоторыми видами тактического ядерного оружия», добавляет он.

В качестве средства доставки бомбы используются российские дальние бомбардировщики.

Многие наблюдатели полагают, что очередная изуверская выходка террористов, связанная с гибелью российского пилота, по сути, развязала руки для удара по военной инфраструктуре непримиримых радикальных формирований. Однако перед применением царь-бомбы должна быть проведена эвакуация гражданского населения, заключает автор.

Использованы фотографии: Отвага2004
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 85

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  1. ОВР Сегодня, 15:40
    Да давно пора...Я не кровожадный,вовсе нет,Дядьки-мирный Крестьянин,просто на место кое-кого ДАВНО пора поставить.
    ОВР
    1. 210окв Сегодня, 15:41
      Будем рассуждать,или будем применять?
      Цитата: ОВР
      Да давно пора...
      210окв
      1. volodya Сегодня, 15:44
        Цитата: 210окв
        Будем рассуждать,или будем применять?
        Цитата: ОВР
        Да давно пора...

        И это правильно!
        volodya
        1. cniza Сегодня, 15:47
          Многие наблюдатели полагают, что очередная изуверская выходка террористов, связанная с гибелью российского пилота, по сути, развязала руки для удара по военной инфраструктуре непримиримых радикальных формирований.


          Вброс очень не однозначный , попахивает провокацией.
          cniza
          1. Тралл Сегодня, 15:59
            Цитата: cniza
            Вброс очень не однозначный , попахивает провокацией

            Вброс вполне однозначный.
            Тралл
        2. Ююка Сегодня, 20:32
          Цитата: volodya
          Цитата: 210окв
          Будем рассуждать,или будем применять?
          Цитата: ОВР
          Да давно пора...

          И это правильно!


          из книги В.Бахнова (который сценарий к фильму "Иван Васильевич...")1967 год

          — Это же черт знает что такое! Прямо из-под носа страны утаскивает. На минутку отвернуться нельзя!
          — Себе все, а другим ничего. Эгоист!
          — Нахал — и все!
          — И нечего с ним церемониться. Предлагаю сбросить на Огогондию бомбу и начать войну.
          — А я предлагаю сбросить две бомбы и начать переговоры о мире.
          — А лучше всего сбросить три и вообще ничего не начинать.
          Ююка
      2. Комментарий был удален.
        1. Silkway0026 Сегодня, 16:07
          Статья - ни о чём. Где там минус можно поставить ?

          (Очень сожалею об избыточном стремлении теперь уже и нашего сайта к толерастии - убрали возможность минусить, и авторов и комментаторов. Хотя, может я и неправ, мы теперь такие няшные... Только плюсики. Недовольных нет по умолчанию !!!)
          Silkway0026
          1. Михаил м Сегодня, 19:10
            Вот по поводу минусов катастрофически поддерживаю. Причём не только за возможность гнобить троллей, но и за то, что коммент типа "Привет, Паша" приобретает с десяток плюсов. Обсуждение приобретает характер междусобойчика Паши, Васи и т.д. Все остальные на сайте вне внимания этой узкой группы лиц. Противненько.
            Михаил м
            1. Deadушка Сегодня, 19:17
              Цитата: Михаил м
              Противненько.

              Угу, зависть штука такая.... иногда подташнивает даже... от переизбытка гормонов laughing
              С каких это пор нормальным людям противопоказано здороваться?!... request
              Пишите по существу и дельное и вам будет счастье.

              "Сеня, ты меня уважаешь?.... уважаю..."
              Deadушка
              1. cniza Сегодня, 20:16
                Цитата: Михаил м
                но и за то, что коммент типа "Привет, Паша" приобретает с десяток плюсов. Обсуждение приобретает характер междусобойчика Паши, Васи и т.д. Все остальные на сайте вне внимания этой узкой группы лиц. Противненько.


                Михаил , скажите Вас кто то обидел и чем?
                cniza
            2. влад66 Сегодня, 23:19
              Цитата: Михаил м
              Обсуждение приобретает характер междусобойчика Паши, Васи и т.д. Все остальные на сайте вне внимания этой узкой группы лиц. Противненько.

              Эвона как belay А вы наверное себя культурным и воспитанным человеком считаете и друзьям и товарищам,да просто знакомым руку подаете.А почему тогда Михаил вы считаете что на ВО нельзя здороваться друг с другом belay Плюс,минус вас волнует,ну так пишшите интересные и остроумные комментарии и счастье будет вам обеспечено,а завидовать другим не красиво как то. request
              влад66
        2. rodus Сегодня, 17:04
          Плюсы-минусы, звезды-маршалы, играетесь всё - ну дети, ей богу! Вакуум целесообразно применять при скоплении значительных сил противника в точке диаметром 300м, в Сирии это большая редкость, да и гражданские вместо щитов, как правило. ВБ применяется совместно с ЯБ - это брат и сестра, в любых иных случаях будет красивая картинка и мало пользы.
          rodus
        3. Подрезчик Сегодня, 17:05
          Цитата: Piramidon
          Цитата: 210окв
          Будем рассуждать,или будем применять?
          Цитата: ОВР
          Да давно пора...

          Как всегда, лозунги для привлечения "плюсиков" ("сколько можно", "давно пора") Как же вы достали, пустопорожние "урякалы-вопросители". Ни одного конкретно-умного предложения от вас не поступало (только тyпые призывы - ударить ядрён-батоном по Вашингтону, Тель-Авиву, Киеву...). Потом смотришь, у такого уже маршальские звезды под аватаром, хотя в мозгах и на допризывника не тянет.

          Критикуешь?-Предлагай!!!
          Подрезчик
      3. Chertt Сегодня, 15:58
        Статья кратко..........Давайте Бахнем
        Коменты..........Давай !!!!!
        Chertt
        1. Не либероид Русский Сегодня, 16:42
          наливай, тогда не только давай, тогда и бахнет, и еще что нибудь грустное случится
          Не либероид Русский
      4. НЕКСУС Сегодня, 16:08
        Цитата: 210окв
        Будем рассуждать,или будем применять?

        Гражданских куда деть ?
        Этот бада-бум хорош в чистом поле ,а не в густой городской застройке. Этот ОТЕЦ-бомб накрывает несколько кварталов,выжигая их ,с пропеканием и подвалов с убежищами.
        НЕКСУС
        1. seregatara1969 Сегодня, 18:42
          хорошо укрепрайоны испечь - город не то место для неё -гражданских много
          seregatara1969
        2. Вкд Двк Сегодня, 20:15
          Цитата: НЕКСУС
          Цитата: 210окв
          Будем рассуждать,или будем применять?

          Гражданских куда деть ?
          Этот бада-бум хорош в чистом поле ,а не в густой городской застройке. Этот ОТЕЦ-бомб накрывает несколько кварталов,выжигая их ,с пропеканием и подвалов с убежищами.

          Объёмно- детонирующее устройство как раз наиболее эффективно в городских застройках. На открытой местности ударная волна убывает быстро, обратно пропорционально четвёртой степени от расстояния. А вот укреплённые позции, ДОТЫ, боевая техника выжигается очень хорошо. Дело том, что взрыв снаружи твёрдого ВВ создаёт сжатие до 2 тысяч атмосфер, удар которой убывает как сказано выше. И в неплохо загерметизированном , с узкими щелями блиндаже можно выдержать и очень близкое воздействие. Но эта хрень вначале рассыпает( разбрызгивает, испаряет) вокруг фигню, которая успевает затечь внутрь. И взрывается уже внутри коридоров, танков, и прочего.... Сила взрыва слабее, чем тротил, но зато непосредственно у морды лица, а не за бронестенкой. Вначале наших налётов показывали видио подрыва подземного сооружения. Клубочки взрывов из-под земли на приличном расстоянии. Множество. Трудно сказать о размерах и расстояниях, но впечатляет.
          Вкд Двк
          1. НЕКСУС Сегодня, 20:19
            Цитата: Вкд Двк
            Объёмно- детонирующее устройство как раз наиболее эффективно в городских застройках

            Гражданских куда денете? При том,что этот Папа накрывает площадь в несколько кварталов,а именно 300м2.
            Вот видео для наглядности чего он делает..
            НЕКСУС
            1. Вкд Двк Сегодня, 20:32
              Цитата: НЕКСУС
              Цитата: Вкд Двк
              Объёмно- детонирующее устройство как раз наиболее эффективно в городских застройках

              Гражданских куда денете? При том,что этот Папа накрывает площадь в несколько кварталов,а именно 300м2.
              Вот видео для наглядности чего он делает..

              Видел я эту киношку. Не стану гадать, что там за начинка, но если сжиженный газ, то всё на свои места встаёт. Вышибной заряд выпускает, и с рассчитанной задержкой- инициация подрыва облака, уже имеющего приличные размеры и нужную концентрацию.
              Метан имеет наибольшую силу взрыва при концентрации 4,6%. Такая концентрация использует полное уравнение по кислороду. Большая может вообще не взорваться, а выгореть, меньшая слабее и трудно инициируемая.
              Вкд Двк
            2. Deadушка Сегодня, 22:15
              Цитата: НЕКСУС
              При том,что этот Папа накрывает площадь в несколько кварталов,а именно 300м2.

              да и на западе потом орать начнут, что русские атомную бомбу взорвали lol
              Deadушка
    2. N.O.M.A.D.E. Сегодня, 15:42
      Вечтник Мордовии как обычно "отжигает".. Надо было сразу использовать, а не ждать даного "финала", благо все позволяло опробовать.
      N.O.M.A.D.E.
      1. MoJloT Сегодня, 15:55
        Вестник Мордовии очень подозрительное издание, не удивлюсь если завтра покажут как на деле в Сирии работает припас.
        MoJloT
    3. КВУ-НСвД Сегодня, 15:42
      Будет цель - будет применение . Взорвать для показухи глупо
      КВУ-НСвД
      1. MoJloT Сегодня, 15:55
        Глупо Родину на джинсы променять, а показать партнерам возможности совсем не глупо.
        MoJloT
        1. 30 вис Сегодня, 20:30
          Может и джинсы приобрести ( сшить ) и , и возможности партнёрам показать . Нет ,ну ,что вам джинсы плохого сделали !! Удобные штаны! Единственно нормальная вещь из Америки !
          30 вис
    4. НасРать Сегодня, 15:43
      Цитата: ОВР
      Да давно пора...Я не кровожадный,вовсе нет,Дядьки-мирный Крестьянин,просто на место кое-кого ДАВНО пора на место поставить.

      мирный Крестьянин ??? что это, люди ? recourse request
      НасРать
      1. sogdy Сегодня, 15:47
        Цитата: НасРать
        мирный Крестьянин ??? что это, люди ?

        Ну таки это про те сеялки-веялки с вертикальным взлетом...
        sogdy
      2. LiSiCyn Сегодня, 17:13
        А это , оренбургский казак... Махнул стакан первака, и давай по клаве стучать... Михан, вроде исправился. wink
        Теперь этот персонаж отжигает... laughing
        LiSiCyn
    5. Маз Сегодня, 15:45
      Лётчика жалко. Могли б и так сбросить.
      Маз
    6. амирбек Сегодня, 15:46
      Цитата: ОВР
      Да давно пора...

      д'арагое удав'олствие ...хотя по ошибке на полосатую базу (или рядом) можно wassat
      амирбек
    7. сибиралт Сегодня, 15:46
      Царь бомба - штука серьезная. Но в Сирии пустыни чуток больше радиуса в 300 метров. winked Разве что, бомбить по дрогам японские джихад-джипы, овчинка выделки не стоит.
      сибиралт
    8. Muvka Сегодня, 15:49
      А тем временем тело летчика доставили на Родину. Значит я был прав, для чего вчера в Турции приземлился Ан-72.
      Muvka
      1. anjey Сегодня, 16:03
        Турция крышует своих зеленых,,имеет рычаги влияния ,поэтому и тело Героя так быстро передали России.
        Все не просто в этой многострадальной Сирии ,где свои а где враги - все перемешалось в доме Асада, и турция что бы спасти свою "зеленую оппозицию" полезет еще освобождать Идлиб....
        anjey
    9. Скифотавр Сегодня, 16:15
      Если бы она существовала - давно бы уже её в Сирии на алахбабахах испытали.
      Скифотавр
      1. Не либероид Русский Сегодня, 16:46
        существует... в 2007 испытания проводили, граждане в погонах после него дикий восторг испытали на грани оргазма
        Не либероид Русский
      2. влад66 Сегодня, 17:11
        Цитата: Скифотавр
        Если бы она существовала - давно бы уже её в Сирии на алахбабахах испытали.

        Успокойтесь Сосед, есть она у нас, есть. И испытана уже давно, автор завтра скажет что бы и ядерной бомбой шваркнули и чего. laughing
        влад66
    10. влад66 Сегодня, 16:15
      Цитата: ОВР
      ,просто на место кое-кого ДАВНО пора поставить

      Интересно кого, дядька в статье разошелся не на шутку, только головенкой подумать забыл. laughing
      Однако перед применением царь-бомбы должна быть проведена эвакуация гражданского населения, заключает автор.

      Автору придется эвакуировать весь район, так как большинство гражданского населения именно и есть бармалеи, а вот обязательно бахнем, но потом. wink Жа и автор похоже все уже выяснил, кто стоит за ПЗРК. hi
      влад66
    11. Sovetskiy Сегодня, 16:40
      Цитата: ОВР
      Да давно пора...Я не кровожадный,вовсе нет,Дядьки-мирный Крестьянин,просто на место кое-кого ДАВНО пора поставить.

      Енто вы о ком? Знамо дело, главный террорист за морем-океяном сидит. Его окоянного бомбой огреем или так, опять саранчу косой по полю гонять будем?)
      Sovetskiy
  2. Андрей К Сегодня, 15:40
    ...очередная изуверская выходка террористов, связанная с гибелью российского пилота, по сути, развязала руки для удара по военной инфраструктуре непримиримых радикальных формирований...

    Нужна лишь политическая воля.
    Не оглядываться на завывания запада, а делать шаги в достижении своих целей.
    Вооружение в наличии, пилоты обучены - нужна команда и сирийские пески под бритву ребятишки подравняют.
    Андрей К
    1. Комментарий был удален.
      1. Комментарий был удален.
        1. Комментарий был удален.
        2. Комментарий был удален.
        3. Комментарий был удален.
  3. Logall Сегодня, 15:40
    Эвакуация мирного населения дабы раздолбать город который впоследствии придётся восстанавливать чтоб вернуть туда мирное население которое эвакуировали дабы раздолбать... и т.д. и т.п. - странное желание автора... Весьма апокрефично! Похоже на статью ради статьи.
    Logall
    1. sogdy Сегодня, 15:50
      Так ить то "Вестник Мордо(ра)вии". Продвинутая ветвь навальнышей.
      sogdy
    2. Evgeniy667b Сегодня, 17:38
      Logall И как Вы себе представляете такую эвакуацию? Объявления везде развесить, через матюгальники прокричать, место сбора объявить с подачей автобусов? А потом бац-бац и мимо!?
      Evgeniy667b
      1. Logall Сегодня, 17:59
        Я себе это никак не представляю! Вы внимательно прочли статью? Об этом говорит автор... Я же его критикую!
        Хотя, как Вы могли понять статью, когда даже мой простой коммент не усвоили?
        ЗЫ: Вы знаете значение слова - апокриф?
        ЗЫ ЗЫ: критикую именно автора, а не обозревателя!
        Logall
  4. Alex-a832 Сегодня, 15:41
    Поэтому наши её и не применяли, т.к. в населённой местности гражданским гарантированно достанется, а бармалеи свой "щит" эвакуировать не позволят.
    Alex-a832
    1. Грац Сегодня, 16:07
      там бармалеи конкретно побежавшие к лётчику из близлежащего селения, местные это
      Грац
  5. Romka47 Сегодня, 15:41
    Было бы надо, и раньше бы применили, никто же не запрещает.
    Romka47
    1. Ныробский Сегодня, 15:55
      Цитата: Romka47
      Было бы надо, и раньше бы применили, никто же не запрещает.

      Мы не американцы.
      Ныробский
      1. Romka47 Сегодня, 16:46
        Поэтому и не применили ни тогда ни сейчас
        Romka47
  6. Наблюдатель2014 Сегодня, 15:42
    Я ещё в 2015м об этом говорил.Прям в первый день как наши объявили о вводе туда войск.Да нужно было чтобы видели и боялись сразу на них жути нагнать.
    Наблюдатель2014
  7. bankirchik34 Сегодня, 15:43
    из серии "эх, сейчас бы шарахнуть, да нельзя"
    bankirchik34
  8. bazzbazz Сегодня, 15:44
    Нужно было давно, без шума и пыли давить эту гниду по ее гнездам. Так бы гавкали на нас все потихоньку и все!
    А теперь представьте если эта бомба жахнет, да еще заденет кого не того?!! Визгу будет, сложно представить. В этой политике и в этом мире хитрее нужно быть!
    bazzbazz
  9. Alexey-74 Сегодня, 15:49
    Применили "потихому" без всяких афиширований и все ....
    Alexey-74
  10. q75agent Сегодня, 15:51
    Цитата: 210окв
    Будем рассуждать,или будем применять?

    этот вопрос надо не диванным экспертам и не здесь задавать ....
    q75agent
  11. Komissar 4K Сегодня, 15:51
    По изуверам надо нанести изуверский удар!
    Юнна Мориц написала на эту тему

    Изуверам изверски
    Бомбу сбросить
    Прямо с неба
    Изуверно, изуверски
    Чтобы смело
    Чтобы зверски!
    Komissar 4K
  12. ВЕРЕСК Сегодня, 15:52
    Просто-мы РУССКИЕ.
    ВЕРЕСК
  13. мерцание Сегодня, 15:55
    Для нас, почему-то думаю, важно усадить всех за стол переговоров, и через переговоры решать все спорные вопросы. А использовать такую бомбу целесообразно в том случае, если количество убитых бармалеев будет больше, чем количество вновь рекрутируемых, после применения этой бомбы.
    мерцание
  14. Alex-a832 Сегодня, 15:56
    Единственно для чего этот боеприпас там можно применить - это для уничтожения укрепрайона с подземной сетью коммуникаций, зачищенного наземной операцией, чтобы бармалеи не использовали для партизанщины, но только не в населённых пунктах. США свою "мать всех бомб" использовали в Афгане для аналогичных целей, хотя у них то с моральными принципами всё "в пооядке".
    Alex-a832
  15. Svetoch Сегодня, 15:57
    Только заголовок поправите, нет бомб вакуумных. Вообще нет. Такой сайт классный и такие заголовки. Ай яяй request
    Svetoch
  16. san4es Сегодня, 16:01
    Данное взрывное устройство «по своей разрушительной силе вполне может соревноваться с некоторыми видами тактического ядерного оружия», добавляет он.


    "...Эта разработка, не нарушает ни одного международного договора...Россия не развязывает гонку вооружения"
    ( МинОбороны soldier )
    Оружие. Клуб настоящих мужиков
    Опубликовано: 21 июн. 2016 г
    san4es
  17. _Jack_ Сегодня, 16:04
    Если бы они посреди пустыни кучковались, можно было бы и применить, так они в городах любят прятаться, а там ещё жители присутствуют
    _Jack_
  18. Грац Сегодня, 16:05
    Однако перед применением царь-бомбы должна быть проведена эвакуация гражданского населения, заключает автор.

    нет там гражданского населения, там именно что бандиты из местных, посёлок надо сравнять с землей как только туда войдёт побольше местных бандитов
    Грац
  19. Дормидонт Сегодня, 16:05
    Да и нашим западным и ближневосточным партнёрам не помешает ознакомиться с этой новинкой
    Дормидонт
  20. sgrabik Сегодня, 16:05
    Ну хотя бы испытать это изделие в боевой обстановке совсем не помешает, учения учениями а на практике испытать в боевой обстановке и применить несколько бомб по наиболее важным целям было бы весьма полезно, вполне возможно что при этом вскрылись бы какие то недостатки в конструкции изделия, которые необходимо на основании этих испытаний устранить и доработать это изделие повысив в итоге его характеристики и эффективность применения.
    sgrabik
  21. ЗВО Сегодня, 16:09
    очередная изуверская выходка террористов, связанная с гибелью российского пилота


    Пилоту - Слава!
    Он Герой!
    Он воевал с врагами и не сдался!
    А даже "уходя", забрал с собой не одного врага!

    Но...
    Я вот одного понять не могу.
    Одни Арабы против Других арабов, Русские против Арабов, Турки против Курдов, Все против всех.
    Идет война.
    Где уничтожить врага - первая задача.
    Попадание наших ракет, бомбардировки нашими самолетами по арабам - изуверство?
    Попадание ракеты в наш самолет и попытка захвата летчика в плен - изуверство?

    Почему во время войны - мы должны слышать эти кровь завораживающие у домохозяек слова?
    "Изуверство" ? нет.
    Обычная война.
    С попыткой уничтожения врагов.

    А вот термин "изуверство" - особенно сильно влияет на юные и соответственно неокрепшие души и пугает их.
    Зачем пугать будущих солдат?

    Просто нужно знать, что на войне, как на войне.

    Тебя будут пытаться убить враги. Всегда.
    Ты должен пытаться убить врага. Всегда.

    Независимо от того, кто он.
    Спецназовец, танкист, пилот.
    Ты должен убивать их.
    Но будь готов, что они будут убивать тебя.

    И без всяких "изуверств".

    И да, сбитых пилотов расстреливали практически всегда.
    И во второй мировой их не жалели ни с одной из сторон.

    Только за большую премию за захват сбитого пилота - можно было сохранить ему жизнь.

    Это война - и никакого "изуверства".
    Прошу меня понять правильно.
    ЗВО
  22. Грац Сегодня, 16:10
    про то что там надо выжечь всё вокруг термобарическими бомбами я писал в первый же день происшествия, так что верной дорогой думаете товарищи , мы с вами на одной волне
    Грац
  23. Ierarh Сегодня, 16:16
    Цитата: НЕКСУС
    Цитата: 210окв
    Будем рассуждать,или будем применять?

    Гражданских куда деть ?
    Этот бада-бум хорош в чистом поле ,а не в густой городской застройке. Этот ОТЕЦ-бомб накрывает несколько кварталов,выжигая их ,с пропеканием и подвалов с убежищами.

    Слушай... Исключительные не парятся как-то...
    Ierarh
  24. Геркулесыч Сегодня, 16:24
    Гаворят, что в Дагестане, когда ее применили против боевиков чеченцев, радиус поражения реальный был более полкилометра!
    Геркулесыч
  25. КОТ БАЮН Сегодня, 16:27
    Для чего бегать впереди паровоза? Если сочтут нужным и возможным применение этого боеприпаса - применят и можно в этом не сомневаться.
    Но лично я не готов бегать с кличем "давайте бросим что им всем"...
    Есть люди более компетентные в данном вопросе.
    КОТ БАЮН
  26. behemot Сегодня, 16:49
    Опять наши промычат, и не применят. Там бешеные бородатые обезьяны. За каждого убитого русского должна дохнуть сотня бородатых. Только так и никак иначе. Террор против террора. Израиль так и делает. Прилетело из сектора Газа, тут же получите ответочку, и плевать они хотели на какое то там мирное население. И еще очень важно уничтожить звездно-полосатых инструкторов.
    behemot
  27. Ураган70 Сегодня, 17:11
    Ну ну... На Вестнике Мордовии и испытать... С их стороны периодическая чушь льётся...
    Ураган70
  28. Васся Вассин Сегодня, 17:11
    Началось. Куда ты собрался эту бомбу кидать? Они сегодня здесь, а завтра сели на верблюда, и ускакали за сто км. Сусликов пустынных бомбить собрались? И хрен разберешь кто из них мирный, а кто абезьяна, все с бородами да на одно лицо.
    Васся Вассин
  29. Anyone Сегодня, 17:18
    Многие наблюдатели полагают, что очередная изуверская выходка террористов, связанная с гибелью российского пилота...

    Заметка не особо политкорректная. Это были как бы не совсем террористы, а очень даже союзники нашего лепшего кореша Реджи, который вот буквально на днях разрешил нам строить вторую нитку "Турецкого потока". А автор хочет уронить какую вундербонбочку на бизнесплан Газпрома ))
    Anyone
  30. andrej-shironov Сегодня, 17:30
    Автырь! Ну какая такая инфраструктура у полуподпольных партизанских формирований, тем более сейчас и если исключить населённые пункты с частично мирным населением?
    andrej-shironov
  31. Brylevsky Сегодня, 17:35
    Товарищи, а почему, собственно, бомба "ваккумная"? Воздух на 21% состоит из кислорода, остальные его составляющие это азот и инертные газы, не поддержиаающие горение. Бомба взрывается, кислород исчезает....но его было около 21%, остальные газы никуда не делись...где же ваккум? Правильно будет называть такой вид боеприпаса "термобарический", что мы, собственно, и видим на примере "Шмеля"...
    Brylevsky
    1. ланс Сегодня, 17:55
      ваккумная потому что на месте применения ничего кроме вакуума ничего не остается с огромной тС°
      ланс
    2. dzvero Сегодня, 18:29
      Правильно, только букаф мноха, ошибиться можно в написании smile А "вакуумная" звучит страшнее, да и термин понятнее. А то "термобарическая"... несуразица какая-то, дождемся ли "буквального" перевода от какого-нибуд писаки как "барин в бане"?
      dzvero
  32. Житель Урала Сегодня, 17:50
    по моему применяли в Чабанмахи и Карамахи в 1999 - в начале второй чеченской, если я не ошибаюсь
    Житель Урала
  33. Николай Фёдоров Сегодня, 17:54
    Цитата: из статьи
    Однако перед применением царь-бомбы должна быть проведена эвакуация гражданского населения, заключает автор материала Дмитрий Лемешко.

    Дмитрий, вы всё ещё в детском саду? Как вы себе представляете эту эвакуацию? Гражданское население - аккуратно, без паники, все на эвакуацию! А вы, террористы, попрошу остаться. Мы вас будем бомбить царь-бомбой. Что за бред?
    Николай Фёдоров
  34. Волька Сегодня, 18:06
    к чему слова, действовать надо и без сантиментов
    Волька
  35. Генерал Песчаных Карьеров Сегодня, 18:07
    Немного позанудствую. Вообще это не "вакуумная" бомба, как журналюги называют, а ОДАБ - Объёмно-детонирующая авиационная бомба.
    И куда ее сбросить, разрешите поинтересоваться? На 3,5 калеки на ишаках в пустыне? На высокоточное оружие ОДАБ не похожа, так что это бессмысленно.
    Генерал Песчаных Карьеров
  36. Архивариус Вася Сегодня, 18:37
    Я то думал применили, а они только руки развязывают... Ага, конечно бабахи отсеяться от мирняка сами, чтоб удобней по ним жахнуть было....
    Архивариус Вася
  37. Neogumanoyd Сегодня, 20:01
    Давайте бомбу стоимостью ХХХ млн. рублей сбросим на какой нибудь сарай с тремя террористами и рядом стоящий японский пикап с пулемётом...Будет очень эффектно, но не эффективно... Такая демонстрация показывает расточительность, реальные потенциальные получатели такой бомбы и так знают о её возможностях....
    Neogumanoyd
  38. arane Сегодня, 20:58
    А при чем тут название статьи и сама статья?
    Могу предложить свою такую.

    "РУССКИЕ ВСТУПИЛИ В КОНТАКТ С ИНОПЛАНЕТНЫМ РАЗУМОМ"

    В бесконечной вселенной бесконечное число миров, среди которых , кроме землян, есть и другие представители разумной жизни.
    Но что бы вступить с ними в контакт нужно их для начала найти!
    Конец!
    arane
  39. Фурия Сегодня, 21:36
    Давно пора применять что то типа ОДАБ-1500,а не играть с басмачами,бандеровцами и США в партнерство....
    Фурия
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