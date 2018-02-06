23:29 06 февраля
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Псковские десантники получили батальонный комплект бронетехники

Псковское соединение Воздушно-десантных войск получило во вторник батальонный комплект новейшей бронетехники - боевые машины десанта БМД-4М и гусеничные бронетранспортеры БТР-МДМ.

По государственной программе вооружения сегодня 104-й десантно-штурмовой полк Псковской десантно-штурмовой дивизии получает батальонный комплект самой современной техники
- заявил на торжественнной церемонии передачи техники командующий ВДВ генерал-полковник Андрей Сердюков.

Псковские десантники получили батальонный комплект бронетехники



Как отметил командующий, "оснащение ВДВ новыми и перспективными образцами вооружения и военной техники - важнейший этап в развитии войск".

Псковское десантно-штурмовое соединение - третье в ВДВ, перевооружаемое на БМД-4М и БТР-МДМ.

БМД-4М оснащена автоматизированной системой управления огнем и новой навигационной системой. Новейшее электронное оборудование облегчает прицеливание экипажа на высоких скоростях во время ее движения по пересеченной местности.

БТР-МДМ "Ракушка" - российский десантируемый бронетранспортер, созданный на Волгоградском тракторном заводе. Машина обладает массой в 13,2 тонны и вооружена двумя пулеметами. Экипаж состоит из двух человек, а число десантируемых достигает 13 человек. "Ракушка" предназначена для перевозки личного состава (десанта), боеприпасов, запасных частей, ГСМ в подразделениях ВДВ и морской пехоты.


Использованы фотографии: ura.ru
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Комментарии 31

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  1. Alexey-74 Сегодня, 15:46
    ВДВ вообще надо укомплектовывать новейшей техникой на 100%
    Alexey-74
    1. Андрей К Сегодня, 15:51
      Цитата: Alexey-74
      ВДВ вообще надо укомплектовывать новейшей техникой на 100%

      Перекосы в оснащении техникой тоже ни к чему.
      Обновлять парк техники необходимо не только в ВДВ, а вообще по ВС.
      Рад за 104 ДШП, у командира головняка поубавится. Больше времени будет уделяться боевой учёбе.
      Андрей К
    2. Chertt Сегодня, 16:02
      Цитата: Alexey-74
      ВДВ вообще надо укомплектовывать новейшей техникой на 100%

      Точно. А остальные идут лесом, морпехи, спецназ, пагранцы, краповые, разведка, саперы....
      Chertt
      1. x.andvlad Сегодня, 16:21
        Да, ладно Вам придираться к словам. Да, нужно укомплектовывать, так же как и всех остальных. Но с учетом того, что ВДВ очень часто первыми вступают в бой.
        По государственной программе вооружения сегодня 104-й десантно-штурмовой полк Псковской десантно-штурмовой дивизии получает батальонный комплект самой современной техники
        С чем его и можно поздравить! Так, между прочим, "бессмертная 6-я рота" из этого славного полка. А командующему (Андрею Сердюкову), тоже довелось командовать этим полком.
        Дай Бог, ребятам удачи и доблестной службы!
        x.andvlad
        1. Chertt Сегодня, 16:27
          Цитата: x.andvlad
          между прочим, "бессмертная 6-я рота из этого полка"

          Да, героические ребята.
          Chertt
  2. san4es Сегодня, 15:47
    боевые машины десанта БМД-4М и гусеничные бронетранспортеры БТР-МДМ.



    ВДВ созданы для действий во вражеском тылу, без поддержки артиллерии, подвоза боеприпасов и пополнения. Поэтому к оружию и технике десантников особые требования. Техника, которая находится на вооружении в частях ВДВ, должна быть пригодна для десантирования с воздуха, к ней предъявляются особые требования по маневренности, надежности и боевой мощи.

    Военная Техника soldier
    Опубликовано: 7 мар. 2016 г.
    san4es
    1. _Jack_ Сегодня, 15:59
      ВДВ созданы для действий во вражеском тылу, без поддержки артиллерии, подвоза боеприпасов и пополнения.
      Как в современных условиях можно высадить во вражеском тылу огромное кол-во десанта вместе с техникой? Это не только небо должно быть под полным контролем, но и земля - ведь сбить огромный ИЛ-76 средствами ПВО очень просто. Если и небо и земля под полным контролем, то какой же это вражеский тыл?
      _Jack_
      1. ОВР Сегодня, 16:03
        Тоже не понимаю.ВДВ у нас,при всём уважении,конечно,как Морская Пехота НАТОвская-просто хорошо подготовленные солдаты,которых используют как армию,а не как ЭЛИТУ.Не парашютисты и из волн на берег Матросы с ружьями выходящие теперь они,а дань традиции, не узкоспециализированные войска.
        ОВР
      2. Seriomilander Сегодня, 18:57
        Думаю, что высаживать будут, точно, не во вражеский, а, например, в свой тыл. Хотя, само десантирование тоже необязательно, можно просто перебрасывать войска до ближайшего аэродрома в тылу, тут простая математика - ИЛ-76 вмещает 3 БМД, вместо 2 БМП, в батальоном комплекте для ВДВ около 48 боевых машин, а это 16 самолето-вылетов, против 24 для мотострелков. А про высадку во вражеский тыл можно забыть:
        Для переброски 103-ей ВДД в Афганистан понадобилось 59 Ан-22, 77 Ил-76, 200 Ан-12.
        Но не нужно забывать время переброски ВДВ по воздуху и иных частей по железной дороге, в этом то и кроется смысл ВДВ в настоящее время.
        Seriomilander
        1. _Jack_ Сегодня, 19:52
          таким же образом можно перебрасывать и обычных мотострелков, поставлять им БМД вместо БМП, тогда в чем смысл десантных войск если их десантировать нельзя?
          _Jack_
          1. Seriomilander Сегодня, 22:12
            Ну если мотострелковому батальону выдать танки, то он будет танковым. Именно оружие и бронетехника определяет различие в родах войск.
            Почему нельзя десантировать? Можно, но не обязательно в тыл врага.
            Я, конечно, утрирую, но...
            Подходящий аэродром для переброски войск может находиться в десятках, а может и в сотни километрах от места боевых действий. Тогда, возможно десантирование в максимально близкое и безопасное место, что сэкономит время и даст определенное преимущество.
            P.S. Моё мнение, что в современном мире для этого и нужны десантные войска, ведь американские или немецкие десантники по прежнему существуют для чего-то, хоть и вооружены хамерами и тд...
            Seriomilander
  3. Антисовок Сегодня, 16:03
    Новые жестянки с противопульной броней. Как всегда, плавать им вообще не придется, а сбросят с парашютом едва ли пару раз на учениях. Дай бог нашим парням никогда не воевать на этих шахидовозках.
    Антисовок
    1. _Jack_ Сегодня, 16:06
      Зря вы так, просто не нужно применять эту технику не по назначению - в качестве танка
      _Jack_
      1. Грац Сегодня, 16:30
        читал вроде там танковые подразделения в вдв собирались вводить, год или больше этой новости, интересно что то сделано по этому направлению
        Грац
        1. Владыка Ситх Сегодня, 16:51
          Планировали создать 5 танковых батальонов.Но пока оснащен один 41 единица Т-72Б3. Еще в прошлом году начали оснащение второго танкового батальона, пока что 20 единиц Т-72Б3.
          Владыка Ситх
        2. Водоплавающий Сегодня, 22:35
          Задумано было хорошо, а сделано по русски. По тревоге время развертывания увеличилась. Этим танкам надо тащить аккумуляторы из аккумуляторной, завести, пригнать к месту погрузки.....мат....перемат.... Етить твою мать!.....ещё со склада надо получить боеприпасы, загрузить их на машины, привезти к месту погрузки, разгрузить.....Короче, к этому танковому батальону надо ещё батальон грузчиков.
          В таких войсках танки должны быть на платформах, а боеприпасы в контейнерах.
          Водоплавающий
      2. Антисовок Сегодня, 16:31
        Ну а какое им может быть применение в современной войне, когда даже курдские крестьянки фигачат из ПТУРов только дай дорогу? Картошку в тылу подвозить разве что. Они не выживут ни в каком боестолкновении.
        Антисовок
        1. _Jack_ Сегодня, 16:47
          вы считаете что кроме тяжелобронированной техники больше никакой не надо? А вот армии всего мира с вами не согласны. БМП очень распространенная техника. Даже наши БМП в больших кол-вах присутствуют в армиях других государств. БМП-3 -
          ОАЭ около 600шт.
          Кувейт около 150шт.
          Азербайджан, Алжир, Венесуэла по 100-120 шт.
          Греция вообще заказывала 1000шт, но из-за фин. кризиса контракт заморожен.
          Вот они, дураки, не в курсе что это бесполезная машина
          _Jack_
          1. Vlad.by Сегодня, 17:24
            Это не считая всяких Бредли, Пум и прочего зверинца в странах НАТО
            Vlad.by
            1. Антисовок Сегодня, 18:39
              Так-то Пума 40 тонн, а хилая Брэдли с обвесами - не от хорошей жизни US Army, там хламья завались - даже вместо нормальной саушки прадедовский Паладин.
              Антисовок
          2. Антисовок Сегодня, 18:34
            Абсолютно бесполезная. ОАЭ уже оценили свои новейшие покупки в Йемене. Хвалят живучий Леклерк, ну а БМП-3 - слезы. В сети есть фотки - после подрыва одна башня осталась, весь экипаж и десант мгновенно гриль.
            Антисовок
            1. svp67 Сегодня, 18:35
              Цитата: Антисовок
              Хвалят живучий Леклерк, ну а БМП-3 - слезы.

              С дуру можно многое, что сломать.... Ожидать от ЛЕГКОЙ боевой машины, крепости танка, могут только арабы...и антисовки
              svp67
              1. Антисовок Сегодня, 20:05
                Ваше право отскребать чужих сыновей от обгорелых кусков фанерной дряни. Бабы еще нарожают. Совок головного мозга не лечится.
                Антисовок
            2. Викторио Сегодня, 19:24
              Цитата: Антисовок
              Абсолютно бесполезная. ОАЭ уже оценили свои новейшие покупки в Йемене. Хвалят живучий Леклерк, ну а БМП-3 - слезы. В сети есть фотки - после подрыва одна башня осталась, весь экипаж и десант мгновенно гриль.

              ---
              в какой сети и какие фото?

              пс по аватарке. при втрече дал бы в ебало сразу
              Викторио
              1. Антисовок Сегодня, 20:03
                За что? Cовок сдох и разложился 25 лет назад. Вот тогда надо было выходить и давать)) Но, разумеется, не вышли. Остается скрипеть гнилыми зубами и портить воздух перед монитором.
                Антисовок
            3. _Jack_ Сегодня, 19:54
              насколько я знаю за всё время эксплуатации в ОАЭ одна потеря БМП-3 - подорвалась на противотанковой мине
              _Jack_
            4. _Jack_ Сегодня, 20:00
              Американские М113, М2 Брэдли, британская MCV-80, немецкая Пума - все абсолютно бесполезные?
              _Jack_
          3. Водоплавающий Сегодня, 22:21
            Если у евреев такой консервной банки нет - есть о чем задуматься!
            Водоплавающий
        2. avt Сегодня, 18:42
          Цитата: Антисовок
          Картошку в тылу подвозить разве что. Они не выживут ни в каком боестолкновении.

          Давненько не забредали сюда такие полководцы-митрофанушки ,пятирежды герои уорлд таки оф тэнкс .Прям вспоминается ,,Городк" и Стоянов в образе кашевара на кухне подпалил листок бумаги на плите и -,,Пишу вам мамо на броне горящего танка." bully
          Цитата: Антисовок
          В сети есть фотки - после подрыва одна башня осталась, весь экипаж и десант мгновенно гриль.

          Цитата: Антисовок
          курдские крестьянки фигачат из ПТУРов только дай дорогу?

          bully Ну а это вообще прям из анекдота -,,Темно как у арапа в жoпе" ,,И всё то ты ,,Антисовок" знаешь и везде то ты побывал." bully
          avt
  4. Геркулесыч Сегодня, 16:22
    Им бы еще и легкой техники, типа бронебагги поставить!
    Геркулесыч
  5. ul_vitalii Сегодня, 17:50
    Такие новости мы влегкую воспринимаем, продолжаем в том же духе.
    ul_vitalii
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