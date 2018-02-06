Псковские десантники получили батальонный комплект бронетехники

По государственной программе вооружения сегодня 104-й десантно-штурмовой полк Псковской десантно-штурмовой дивизии получает батальонный комплект самой современной техники

Псковское соединение Воздушно-десантных войск получило во вторник батальонный комплект новейшей бронетехники - боевые машины десанта БМД-4М и гусеничные бронетранспортеры БТР-МДМ.- заявил на торжественнной церемонии передачи техники командующий ВДВ генерал-полковник Андрей Сердюков.Как отметил командующий, "оснащение ВДВ новыми и перспективными образцами вооружения и военной техники - важнейший этап в развитии войск".Псковское десантно-штурмовое соединение - третье в ВДВ, перевооружаемое на БМД-4М и БТР-МДМ.БМД-4М оснащена автоматизированной системой управления огнем и новой навигационной системой. Новейшее электронное оборудование облегчает прицеливание экипажа на высоких скоростях во время ее движения по пересеченной местности.БТР-МДМ "Ракушка" - российский десантируемый бронетранспортер, созданный на Волгоградском тракторном заводе. Машина обладает массой в 13,2 тонны и вооружена двумя пулеметами. Экипаж состоит из двух человек, а число десантируемых достигает 13 человек. "Ракушка" предназначена для перевозки личного состава (десанта), боеприпасов, запасных частей, ГСМ в подразделениях ВДВ и морской пехоты.