F-35 получит систему уклонения от столкновения с землей

Управление программы разработки истребителей семейства F-35 Lightning II решило существенно ускорить создание и установку на боевые самолеты этого типа новой системы автоматического уклонения от столкновения с землей (Auto-GCAS).Как сообщает Defence Talk, поводом для этого стала высокая эффективность системы, устанавливаемой в настоящее время на истребители F-16 Fighting Falcon. С 2014 года, когда система была разработана и установлена на первые F-16, Auto-GCAS спасла жизни семи пилотов на шести истребителях.Система Auto-GCAS во время полета постоянно отслеживает высоту и направление полета боевого самолета, а также обрабатывает данные с его систем управления.Если система определяет, что траектория полета истребителя пересекается с поверхностью земли, летчик не реагирует на оповещения о возможном столкновении и не предпринимает никаких действий для изменения траектории полета, она автоматически перехватывает управление. Для уклонения от столкновения с землей Auto-GCAS уводит самолет вверх и немного вправо с максимальной перегрузкой до 5g. После того, как самолет уйдет на безопасную высоту система выровняет полет и отключится.Изначально разработку системы Auto-GCAS для истребителей F-35 планировалось завершить к 2024 году. Теперь же руководство программы F-35 решило максимально ускорить разработку Auto-GCAS для F-35. Новые сроки начала установки системы на боевые самолеты пока не раскрываются.В настоящее время для ВВС США ведется разработка усовершенствованной автоматической системы активной безопасности для истребителей — ICAS (Integrated Collision Avoidance System, интегрированная система уклонения от столкновений). Помимо выполнения функции Auto-GCAS новая система будет следить и за воздушной обстановкой. В случае, если она определит, что истребитель может столкнуться с другим самолетом, она автоматически уведет его с пересекающейся траектории. Испытания системы уже начались.