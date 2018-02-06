23:23 06 февраля
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F-35 получит систему уклонения от столкновения с землей

Управление программы разработки истребителей семейства F-35 Lightning II решило существенно ускорить создание и установку на боевые самолеты этого типа новой системы автоматического уклонения от столкновения с землей (Auto-GCAS).

Как сообщает Defence Talk, поводом для этого стала высокая эффективность системы, устанавливаемой в настоящее время на истребители F-16 Fighting Falcon. С 2014 года, когда система была разработана и установлена на первые F-16, Auto-GCAS спасла жизни семи пилотов на шести истребителях.

F-35 получит систему уклонения от столкновения с землей



Система Auto-GCAS во время полета постоянно отслеживает высоту и направление полета боевого самолета, а также обрабатывает данные с его систем управления.

Если система определяет, что траектория полета истребителя пересекается с поверхностью земли, летчик не реагирует на оповещения о возможном столкновении и не предпринимает никаких действий для изменения траектории полета, она автоматически перехватывает управление. Для уклонения от столкновения с землей Auto-GCAS уводит самолет вверх и немного вправо с максимальной перегрузкой до 5g. После того, как самолет уйдет на безопасную высоту система выровняет полет и отключится.

Изначально разработку системы Auto-GCAS для истребителей F-35 планировалось завершить к 2024 году. Теперь же руководство программы F-35 решило максимально ускорить разработку Auto-GCAS для F-35. Новые сроки начала установки системы на боевые самолеты пока не раскрываются.

В настоящее время для ВВС США ведется разработка усовершенствованной автоматической системы активной безопасности для истребителей — ICAS (Integrated Collision Avoidance System, интегрированная система уклонения от столкновений). Помимо выполнения функции Auto-GCAS новая система будет следить и за воздушной обстановкой. В случае, если она определит, что истребитель может столкнуться с другим самолетом, она автоматически уведет его с пересекающейся траектории. Испытания системы уже начались.

Использованы фотографии: REUTERS/Lockheed Martin
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Комментарии 57

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  1. НЕКСУС Сегодня, 16:02
    Система Auto-GCAS во время полета постоянно отслеживает высоту и направление полета боевого самолета, а также обрабатывает данные с его систем управления.

    А до этого все 200 Ф-35 как летали то?
    НЕКСУС
    1. ASed Сегодня, 16:08
      А сама земля систему для уклонения от столкновения получит?
      ASed
      1. mihey Сегодня, 16:15
        Земля - не маяк laughing
        mihey
        1. Shurik70 Сегодня, 16:18
          А представляете, что будет, если на такой самолёт сядет камикадзе ...
          laughing
          Shurik70
          1. rotmistr60 Сегодня, 16:25
            если на такой самолёт сядет камикадзе ...

            Так откуда в Сша и их союзников возьмутся "камикадзе". Жертвовать собой ради страны в "демократическом" государстве не предусмотрено. Одно дело безнаказанно бомбить слабых, другое - умереть за страну.
            rotmistr60
            1. Shurik70 Сегодня, 16:31
              Цитата: rotmistr60
              если на такой самолёт сядет камикадзе ...

              Так откуда в Сша и их союзников возьмутся "камикадзе"

              Ну вот возьмёт какой араб, и угонит самолёт, что бы покарать неверных. Разгонится на цель, а прибор - раз! И перехватил управление ... И так несколько раз.
              Shurik70
              1. rotmistr60 Сегодня, 16:35
                Так "какие-то арабы" если и угоняют то гражданские и перед этим не забывают оставить свой паспорт в припаркованной рядом с Аэропортом машине с запиской для ФБР.
                rotmistr60
              2. ДЕДПИХТО Сегодня, 16:40
                Да,теперь можно телку в полет брать и не отвлекаться на всякую фигню. laughing Интересно,на сколько еще разжиреет этот пингвин,в гринах? winked
                ДЕДПИХТО
              3. роман66 Сегодня, 18:16
                когда-нибудь керосин кончится и... привет земля!
                роман66
            2. voyaka uh Сегодня, 18:33
              Прямо-таки... англичане и немецкие бомберы таранили, и КР Фау-1
              и объекты на земле, как Талалихин.
              voyaka uh
          2. voyaka uh Сегодня, 18:29
            На гражданских лайнерах собираются ставить ПО, которое
            не позволит пилоту направить самолет резко в землю (сыграть в "камикадзе").
            Это решили после того, как немецкий летчик пару лет назад во время приступа
            болезни-депрессии направил самолет вниз в Альпах.
            Давно пора, между прочим. Из-за пилотов слишком много глупых аварий.
            voyaka uh
            1. Вкд Двк Сегодня, 19:12
              Цитата: voyaka uh
              На гражданских лайнерах собираются ставить ПО, которое
              не позволит пилоту направить самолет резко в землю (сыграть в "камикадзе").
              Это решили после того, как немецкий летчик пару лет назад во время приступа
              болезни-депрессии направил самолет вниз в Альпах.
              Давно пора, между прочим. Из-за пилотов слишком много глупых аварий.

              Вообще, не брать на борт этих неврастеников.
              Пассажиры вперёд смотреть не могут, и беспокоиться не будут. Резко вниз нельзя. Плавно можно.
              Вкд Двк
              1. rocket757 Сегодня, 21:25
                Тот неврастеник очень плавно, расчётливо сыграл в камикадзе!
                Для вояческих самолётов такая система???? Как ж они фокус Уила Смита из дня независимости повторить смогут??? а вдруг зелёные человечки прилетят???
                rocket757
    2. Chertt Сегодня, 16:11
      Цитата: НЕКСУС
      А до этого все 200 Ф-35 как летали то?

      До этого обезьян за штурвал не пускали wink
      Chertt
      1. роман66 Сегодня, 18:17
        да ладно! а кто же там?
        роман66
    3. Shurik70 Сегодня, 16:13
      Читал, во время 2-ой Мировой англичане придумали паровоз, точную копию обычного, но вдвое меньше размером. Для него сделали железную дорогу и вагоны, вдвое меньше размером обычных. Когда немецкие пикировщики его бомбили, то неверно оценивали расстояние, в результате не только бомбы промахивались, но и сами самолёты поздно выходили из пикирования и сталкивались с землёй.
      Вот интересно, а "обновление программного обеспечения" дистанционно на этой американской примочке применять можно?
      bully
      Shurik70
      1. voyaka uh Сегодня, 18:24
        Интересный финт! Не знал...
        voyaka uh
    4. voyaka uh Сегодня, 16:31
      Для Ф-16 эта система очень актуальна - он прорывает ПВО на минимальной высоте.
      Для Ф-35 менее востребована. Он атакует землю с высоты.
      Но лишнее не будет, разумеется. Дополнительные возможности.
      voyaka uh
      1. инженер74 Сегодня, 16:58
        А с огибанием рельефа они не умеют? Это больше подходит для прорыва ПВО.
        инженер74
        1. voyaka uh Сегодня, 17:51
          На "минимальной высоте" - не на "постоянной высоте".
          Подразумевает: "в соответствии с рельефом местности"
          voyaka uh
          1. роман66 Сегодня, 18:19
            а как же американцы собираются заменить а-10е Ф-35ми? у штурмовика земля всегда близко!
            роман66
      2. sdc_alex Сегодня, 18:16
        Цитата: voyaka uh
        Он атакует землю с высоты.

        правильно написали wink
        sdc_alex
    5. yehat Сегодня, 17:38
      Система Auto-GCAS во время полета постоянно отслеживает высоту и направление полета боевого самолета, а также обрабатывает данные с его систем управления

      а при снижении ниже заданной высоты включает устройство самоуничтожения,
      что и обеспечивает надежное уклонение от столкновения с землей am
      yehat
    6. Vlad.by Сегодня, 17:56
      Таки пингвин теперь вечно летающим станет???
      Vlad.by
      1. yehat Сегодня, 18:27
        от воды систему уклонения не ставили laughing
        yehat
        1. Vlad.by Сегодня, 22:47
          Ну, слава Тебе! Хоть какой то шаньс остался :-)
          Vlad.by
  2. sir_obs Сегодня, 16:03
    Такая системы уже есть и называется она катапульта?

    То есть летчик ранен и собирается выпрыгнуть, а самолет его припечатывает к креслу прегрузкой и заносит повыше, откуда больнее падать?
    sir_obs
    1. bazzbazz Сегодня, 16:10
      Да нужно бы, чтоб система отслеживала состояние пилота(по возможности) и на основании этого решала уводить самолет или нет.
      Интересно, а у нас есть такие системы....
      bazzbazz
      1. alex122 Сегодня, 16:53
        У нас такая система стоит на Супер Джетах. Когда делали демонстрационный полет в горах ее вsrk.xbkb и самолет врезался в скалу.
        alex122
        1. Pete Mitchell Сегодня, 18:27
          Цитата: alex122
          У нас такая система стоит на Супер Джетах. Когда делали демонстрационный полет в горах ее вsrk.xbkb и самолет врезался в скалу.

          На граждансаих самолетах не устанавливаются системы которые сами уводят самолет. Система дает указание, а летчики исполняют, притом gpws имеет приоритет над всеми другими командами.
          в Индонезии летчики проигнорировали команду gpws, раслабились наверное..
          Pete Mitchell
      2. инженер74 Сегодня, 16:53
        ЕМНИП, ещё на Су-27 была, при отсутствии активности пилота переводит самолёт в горизонтальный полет.
        инженер74
      3. dauria Сегодня, 17:31
        Интересно, а у нас есть такие системы....


        С начала 70-х.... На Су-24 стоит станция "Рельеф". (радиолокатор со своей тарелочкой в носу) Обеспечивала автоматический полёт с огибанием рельефа на сверхмалых высотах. Это не совсем то, но именно автоматика по каналу тангажа . Самолет сам держал высоту , поднимался и прижимался к земле, огибая рельеф.
        dauria
      4. Григорий_45 Сегодня, 22:25
        Цитата: bazzbazz
        Интересно, а у нас есть такие системы

        на самолетах семейства Су-27/34 и МИГ-29 есть аналогично работающая система - вывод из штопора и автоматическое приведение к горизонту, так называемая "паническая кнопка", если летчик потерял пространственную ориентацию. Но, если правильно понимаю, пилот должен сам активировать систему.
        Григорий_45
  3. Doliva63 Сегодня, 16:08
    "Помимо выполнения функции Auto-GCAS новая система будет следить и за воздушной обстановкой. В случае, если она определит, что истребитель может столкнуться с другим самолетом, она автоматически уведет его с пересекающейся траектории. "
    Т.е., например, таран они начисто исключают?
    Doliva63
    1. bazzbazz Сегодня, 16:14
      Чтоб посадить камикадзе, нужно будет систему взломать))
      bazzbazz
    2. san4es Сегодня, 16:45
      Цитата: Doliva63
      ,..Т.е., например, таран они начисто исключают?

      hi ...Даже в мыслях.
      what ...А вдруг посадку исключит? belay
      san4es
  4. anjey Сегодня, 16:11
    и установку на боевые самолеты этого типа новой системы автоматического уклонения от столкновения с землей (Auto-GCAS).
    как в компьютерной игре типа Ил 2 -будет отскакивать от земли и даже на критических углах атаки и штопора будет взлетать от земли как самолет Джеймса бонда в фильме "Золотой глаз" ????
    Что только не придумают , лишь бы продавить свою дорогую игрушку на мировой рынок, не верю,просто хитрый сверхтехнический пиар этого "чуда"....
    anjey
  5. КВУ-НСвД Сегодня, 16:12
    Элемент беспилотника в пилотируемом самолёте - ещё один шаг к превращению пилота в "принимателя" основных решений . Хороша-ли эта концепция покажет время , мне кажется что 6-ое поколение будет уже беспилотным
    КВУ-НСвД
  6. Арон Заави Сегодня, 16:16
    У нас тоже приятные новости сегодня озвучили.

    Американский авиастроительный концерн Lockheed Martin сообщил о получении заказа на установку на поставляемых Израилю самолетах пятого F-35 Lightning II Joint Strike Fighter (JSF) модификаций, позволяющих использование израильской авионики и вооружений.
    Контракт стоимостью 148 млн долларов должен быть выполнен до декабря 2021 года.
    Напомним, что Израиль является единственным покупателем F-35, который получил разрешение на установку на самолетах собственных систем.
    На текущий момент самолеты, которые уже поступили на вооружение ВВС Израиля, оснащены так же, как и F-35 других стран мира. После установки израильской авионики и вооружений самолеты получат индекс F-35I.


    Арон Заави
    1. sdc_alex Сегодня, 18:20
      Исключительные дали поблажку богоизбранным. good

      Цитата: Арон Заави
      самолеты получат индекс F-35I.

      а я думал к F-35 звезду давида пририсуют fellow
      sdc_alex
  7. Alex-a832 Сегодня, 16:19
    Если не изменяет память, у F35 проблемы с жизнеобеспечением, а конкретно с подачей воздушной смеси, из-за которой наблюдались случаи потери сознания у пилотов. Скорее всего это и было основной причиной внедрения системы уклонения от столкновений.
    Alex-a832
    1. voyaka uh Сегодня, 16:33
      Эта система была разработана для Ф-16.
      voyaka uh
      1. Alex-a832 Сегодня, 17:43
        Разработали и обкатали на массовых и вполне надёжных F16, после чего внедряют на "бесценных" F35. Если бы её сразу для F35 анонсировали, был бы закономерный вопрос: накой именно для F35?
        Alex-a832
        1. voyaka uh Сегодня, 17:58
          "массовых и вполне надёжных F16"////

          Насмешили... Ф-16 в начале своей карьеры (когда на них обучались летчики) бились десятками. Была целая эпидемия катапультирований из-за технических отказов
          во время учебных полетов. Пока его отладили...
          По сравнению с ними Ф-35 надежен как автомат Калашников. Ни одного катапультирования
          на 150,000 тыс. налетанных часов.
          voyaka uh
  8. Геркулесыч Сегодня, 16:21
    Если он не будет сталкиваться с землей, как же мы получим свой экземпляр для изучения? recourse
    Геркулесыч
  9. Керенский Сегодня, 16:29
    Ага! Топливо экономят. Включил систему и летай сколько влезет. wink
    Керенский
  10. san4es Сегодня, 16:35
    типа новой системы автоматического уклонения от столкновения с землей (Auto-GCAS).


    В настоящее время F-35 оснащены более ранней версией программного обеспечения, которое предоставляет пилотам руководство Система предотвращения столкновения с землей (MGCAS). С помощью этой системы пилот может иметь возможность слышать, видеть, обрабатывать и прислушиваться к предупреждению MGCAS и вручную отводить самолёт от земли земли.
    Если пилот становится дезориентированным или недееспособным, он или она не могут реагировать на предупреждения MGCAS, и их шансы на выживание серьезно ухудшаются.

    soldier
    HBB News
    Опубликовано: 31 янв. 2018 г.
    san4es
  11. Стройбат запаса Сегодня, 16:37
    "В результате программного сбоя самолет так и не смог приземлиться. Пилот катапультировался" laughing
    Стройбат запаса
  12. Не либероид Русский Сегодня, 16:38
    ну теперь это будет не летающий утюг, а парящий утюг
    Не либероид Русский
  13. ВЕРЕСК Сегодня, 16:55
    Зря.Пусть втыкаются.Мала.Как-же всё неправильно сейчас.
    ВЕРЕСК
  14. Симон Сегодня, 16:58
    Если система определяет, что траектория полета истребителя пересекается с поверхностью земли, летчик не реагирует на оповещения о возможном столкновении - А, если система даст сбой!? Интересно, а что будет? recourse crying
    Симон
  15. Симон Сегодня, 17:04
    Цитата: КВУ-НСвД
    Элемент беспилотника в пилотируемом самолёте - ещё один шаг к превращению пилота в "принимателя" основных решений . Хороша-ли эта концепция покажет время , мне кажется что 6-ое поколение будет уже беспилотным

    О...о! Это концепция хорошая! Когда "любовно" примет земля самолет с пилотом. laughing .
    Симон
  16. Симон Сегодня, 17:07
    Цитата: bazzbazz
    Да нужно бы, чтоб система отслеживала состояние пилота(по возможности) и на основании этого решала уводить самолет или нет.
    Интересно, а у нас есть такие системы....

    У нас все есть, вплоть до нормальных пилотов soldier
    Симон
  17. Генерал Песчаных Карьеров Сегодня, 17:49
    Прикручивают всякие свистелки и перделки, а сам самолет доводить до ума не собираются?
    Генерал Песчаных Карьеров
    1. Сибирь55 Сегодня, 18:31
      По моему это самый ёмкий и содержательный коммент к статье!!!)))
      Сибирь55
  18. Berkut24 Сегодня, 19:00
    Добавят ещё по десяточке лимонов к цене каждого самолёта?
    Berkut24
  19. Кент0001 Сегодня, 22:30
    Это будильник, на случай если летун заснет)))
    Кент0001
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