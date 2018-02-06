23:27 06 февраля
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Тело погибшего в Сирии российского лётчика доставлено в РФ

Министерство обороны сообщает о том, что тело погибшего в провинции Идлиб российского лётчика Романа Филипова доставлено в Россию. Известно о том, что майора ВКС РФ, представленного накануне к званию Героя России посмертно, похоронят в Воронеже. Напомним, что ранее администрация 85-й воронежской школы, в которой учился Роман Филипов до 2001 года, выступила с инициативой о присвоении школе имени лётчика-героя, погибшего в бою с террористами в Сирийской Арабской Республике.

Тело погибшего в Сирии российского лётчика доставлено в РФ


Также на здании школы в Воронеже в ближайшее время может появиться мемориальная табличка в память о майоре ВКС РФ Романе Филипове, пилотируемый которым штурмовик Су-25 был атакован боевиками с применением ПЗРК.


Из сообщения Департамента информации главного оборонного ведомства страны:
Российской военной разведкой во взаимодействии с турецкими коллегами тело геройски погибшего 3 февраля в Сирии летчика-штурмовика майора Романа Филипова возвращено в Российскую Федерацию. Церемония погребения майора Романа Филипова с отданием воинских почестей по желанию семьи и родителей российского лётчика состоится 8 февраля в Воронеже.

Ранее сообщалось, что Роман Филипов после обучения в школе окончил Краснодарское высшее военное училище лётчиков. Служил несколько лет на Дальнем Востоке. Был одним из призёров конкурса "Авиадартс".

Сегодня Верховный главнокомандующий ВС РФ (президент) Владимир Путин присвоил майору Филипову звание Героя России посмертно. Из официального документа:
За героизм, мужество и отвагу, проявленные при исполнении воинского долга, присвоить звание Героя Российской Федерации майору Филипову Роману Николаевичу (посмертно)

Использованы фотографии: Твиттер
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Комментарии 76

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  1. ОВР Сегодня, 16:12
    Герой...Как и Александр наш Прохоренко...Не оскудела Земля Русская... hi hi hiПокойся с Миром,Воин ..........
    ОВР
    1. Тралл Сегодня, 16:18
      Вот о ком нужно фильмы снимать...

      Тралл
      1. Shurik70 Сегодня, 16:25
        Что ещё раз доказывает, что настоящие террористы к сбитому самолёту отношения не имеют. Террористы имеют обыкновение над телами врагов глумиться - расчленёнка, сожжение. А тут пришли, цель ликвидировали, сфотографировали, выложили фото в интернет и ушли.
        США или Турция.
        Shurik70
        1. 210окв Сегодня, 16:29
          А это и есть НАСТОЯЩИЕ террористы..
          Цитата: Shurik70
          Что ещё раз доказывает, что настоящие террористы к сбитому самолёту отношения не имеют. Террористы имеют обыкновение над телами врагов глумиться - расчленёнка, сожжение. А тут пришли, цель ликвидировали, сфотографировали, выложили фото в интернет и ушли.
          США или Турция.
          210окв
          1. хрыч Сегодня, 17:23
            Цитата: 210окв
            А это и есть НАСТОЯЩИЕ террористы

            Это акция вражеских спецслужб и скорей преследовала информационную войну и естественно направлена на предвыборную компанию в РФ, однако они не учли одного - подвиг русского парня, величие русского духа. Да потеря боевой машины, да потеря классного пилота, но прославлен русский воин. Они готовились, снимали с разных ракурсов и готовились снять пленение пилота. А получилось, что задокументировали Подвиг. Сейчас нормальные люди, включая врагов, восхищаются мужеством Героя. Все они спланировали, все они рассчитали, но не учли то, что выше их понимания... Поэтому все и всегда будут нести от нас военное поражение, шанс у них возникает только при подлой и гнусной политике. Но похоже и в гибридной войне мы научились работать. И здесь наши Герои могут наносить удары врагу. Побеждали мы и не прятавшись за высокие технологии и ядерное оружие, побеждали палицей и топором.
            хрыч
        2. Василий Крылов Сегодня, 16:38
          Да какая разница кто.В очередной раз подло в спину из-за угла.И гора вопросов к командирам .Почему один? Почему без прикрытия?Почему это в принципе стало возможно?Где была наша разведка?И т.д.А майор Филиппов ГЕРОЙ ! И вечная слава ему,а его близким низкий поклон .Мы скорбим вместе с вами.С уважением.
          Василий Крылов
          1. AloeMC Сегодня, 16:46
            Цитата: Василий Крылов
            Да какая разница кто.В очередной раз подло в спину из-за угла.И гора вопросов к командирам .Почему один? Почему без прикрытия?Почему это в принципе стало возможно?Где была наша разведка?И т.д.А майор Филиппов ГЕРОЙ ! И вечная слава ему,а его близким низкий поклон .Мы скорбим вместе с вами.С уважением.

            Так на видео, ещё перед попаданием ракеты, вдвоем по земле работали.
            Не успел второй никак помочь, к сожалению.
            AloeMC
            1. gurzuf Сегодня, 18:06
              Все время думаю, почему на такой высоте где могут достать пзрк?
              gurzuf
              1. Shurik70 Сегодня, 22:33
                Цитата: Василий Крылов
                Да какая разница кто

                Месть должна быть обязательно, персональная. К ИГИЛ нет ненависти, этих надо просто уничтожить, а если сбегут - то и фиг с ними. А вот тех, кто их снабжал, кто учил, кто стрелял по самолёту - вот этих надо найти и уничтожить, всех до единого, не взирая на срок давности, где бы ни были. Так что есть разница.
                После того, как турки наш самолёт сбили, в Турции курды подорвали автобус с турецкими лётчиками. И лишь после этого наметилось потепление отношений.
                Shurik70
        3. seregatara1969 Сегодня, 18:35
          да турки кажись над этой территорией не шибко властвуют
          seregatara1969
          1. Ныробский Сегодня, 19:58
            Цитата: seregatara1969
            да турки кажись над этой территорией не шибко властвуют
            Но влияние имеют. По другому, тело пилота не вернули бы так быстро. Просто есть вопрос к турецкой стороне, почему их гарантии работают не на пресечение инцидентов, а уже по факту потери со стороны ВКС РФ. Теперь надо вколачивать террористов в землю Идлиба не взирая на то под чьим флагом они там бегают, и кто их там курирует. Всех под одну гребёнку.
            Ныробский
        4. kapitan92 Сегодня, 21:17
          Цитата: Shurik70
          Что ещё раз доказывает, что настоящие террористы к сбитому самолёту отношения не имеют. Террористы имеют обыкновение над телами врагов глумиться - расчленёнка, сожжение. А тут пришли, цель ликвидировали, сфотографировали, выложили фото в интернет и ушли.
          США или Турция.

          Появилась инфо в СМИ, что с телом были доставлены элементы СУ 25. Не даю ссылку, надо проверить, но по характеру поражения можно определить тип ПЗРК - наш или импортный.
          Царство Небесное Роману!
          kapitan92
          1. Hoc vince Сегодня, 21:23
            Горит на склоне сбитый 25-й,
            Осколок Родины среди сирийских скал.
            Три магазина, АПС, граната -
            И это весь мой грозный арсенал.

            Очередями лупят, не прицельно,
            Патронов, видимо, им некуда девать,
            Но невдомёк врагам, что офицера
            Живого в плен они не смогут взять            .

            Я огрызаюсь выстрелом и матом,
            Такая тактика, минутный перекур.
            Уже готова на подрыв граната -
            Успеть бы только выдернуть чеку.

            Обидно, да... греха таить не буду,
            Хотелось многое ещё бы совершить,
            Но здесь сейчас, за каменистой грудой,
            Я знаю точно, братья, будем жить!

            Мелькает ближе свора бородатых,
            Нюх потерявшие, споткнутся невзначай.
            Вот и настал черёд моей гранаты...
            Обратно в небо... Родина, прощай!

            © Сергей Ефимов
            Вечная память Герою!
            Hoc vince
            1. avia1991 Сегодня, 23:20
              Цитата: Hoc vince
              Вот и настал черёд моей гранаты...
              Обратно в небо... Родина, прощай!

              hi
              Тоже наткнулся на это стихотворение, хотел вставить.. хорошо сказано, без ненужного пафоса, просто и от души..
              avia1991
        5. karish Сегодня, 22:14
          Цитата: Shurik70
          Террористы имеют обыкновение над телами врагов глумиться - расчленёнка, сожжение

          Давно прошли эти времена , сейчас труп прекрасная возможность для торга.
          Цитата: Shurik70
          А тут пришли, цель ликвидировали, сфотографировали, выложили фото в интернет и ушли.

          \с чего Вы решили что ушли ? belay
          С собой забрали и да же не пострадали от всех калибров и бомбандировок которым вроде как ВКС сравнял там всё с землёй.
          Цитата: Shurik70
          США или Турция.

          Странный вопрос , конечно Турция.
          karish
      2. сибиралт Сегодня, 17:02
        Замечательный ролик, песня и исполнение. Спасибо! good
        сибиралт
      3. Околоточный Сегодня, 18:51
        Сегодня прочитал высказывание Б.Асада: «Как же русские будут воевать за Россию, если они так воюют за Сирию». Не убавить, не прибавить.
        Околоточный
    2. влад66 Сегодня, 16:21
      Царствие Небесное Воин Земли Русской!
      -За Вас Пацаны sad Низкий поклон тебе Роман! Настоящий Русский Солдат. Скорбим.
      влад66
    3. Андрей К Сегодня, 16:23
      Как, да что там произошло, есть кому разбираться. Разберутся и накажут.
      ...Российской военной разведкой во взаимодействии с турецкими коллегами тело геройски погибшего 3 февраля в Сирии летчика-штурмовика майора Романа Филипова возвращено в Российскую Федерацию...

      Наша разведка вытащила тело Романа Николаевича Филипова.
      Земля пухом Роману, супруге с дочуркой соболезнования...
      Стоит высказать благодарность туркам, за оперативную реакцию.
      Спасибо им за содействие.
      Андрей К
      1. Злой543 Сегодня, 16:48
        Хорошо что родные могут похоронить по человечески, плохо что родители хоронят сына. Земля пухом.
        Злой543
      2. seti Сегодня, 16:51
        Ну так мы с турками сейчас в одной лодке. Может по каким то вопросам пытаемся грести по разному и в разных направлениях но все одно в одной. Мы помогаем им они нам. Пока цели общие есть взаимопомощь.
        seti
    4. ul_vitalii Сегодня, 17:34
      Хоть что-то положительное за день, земля пухом тебе, Герой!
      ul_vitalii
    5. Комментарий был удален.
  2. Геркулесыч Сегодня, 16:13
    Первая и единственная просьба -уберите пожалуйста, рейтинг к этой статье! !!!!! am
    Геркулесыч
    1. Сибирский цирюльник Сегодня, 16:36
      Вот,плюсую,стократно!!!.. Хватит,мужики,лозунгов и эмоций!... Лучше тихо... Спокойно..
      Сибирский цирюльник
  3. Навигатор 1 Сегодня, 16:14
    Это очень хорошо, что похоронят на родной земле со всеми воинскими почестями. Плохо только, что опять пришлось отговариваться со всем этим бородатым отребьем. Царствие тебе небесное и вечная память.
    Навигатор 1
  4. Симон Сегодня, 16:19
    Светлая память ГЕРОЮ! soldier soldier soldier Смерть подонкам игиловцам и всем приспешникам США! negative am
    Симон
  5. Геркулесыч Сегодня, 16:19
    Надеюсь, что мы по настоящему отомстим всем -и кто пускал ракету, и кто поставил туда ПЗРК, и никто от смерти не уйдет! Земля тебе майор, пухом! Ты для нас просто "временно выбыл "!Спи спокойно, и пускай твоя душа с миром упокоится в Царстве Божим! Спасибо тебе, майор! И низкий, до земли, поклон!
    Геркулесыч
    1. Orionvit Сегодня, 16:23
      Цитата: Геркулесыч
      Надеюсь, что мы по настоящему отомстим всем -и кто пускал ракету, и кто поставил туда ПЗРК

      Нужно обязательно првентилировать вопрос об участии Турции в этом деле.
      Orionvit
  6. ВЕРЕСК Сегодня, 16:21
    Перепахать всё.Сжечь.Просто-выкинуть в нибытие.Зачем его туда отправили?Беспилотников мало?Какого чёрта штабы думают? Прокол бешенный.
    ВЕРЕСК
  7. bazzbazz Сегодня, 16:21
    Вечная память герою!!!

    Очень жалко, что наши пилоты гибнут.
    bazzbazz
  8. Nikolay73 Сегодня, 16:23
    Воин, покойся с миром. Честь Тебе и вечная память.
    Nikolay73
  9. N.O.M.A.D.E. Сегодня, 16:23
    Даже слов нет. С уважением, особенно после его фразы при последнем бое..
    Царство небесное!
    N.O.M.A.D.E.
  10. Radikal Сегодня, 16:29
    Цитата: Геркулесыч
    Надеюсь, что мы по настоящему отомстим всем -и кто пускал ракету, и кто поставил туда ПЗРК, и никто от смерти не уйдет! Земля тебе майор, пухом! Ты для нас просто "временно выбыл "!Спи спокойно, и пускай твоя душа с миром упокоится в Царстве Божим! Спасибо тебе, майор! И низкий, до земли, поклон!

    По поводу мести - Вы кого имеете в виду? Тех кто стрелял, или тех, кто организовал? Если тех, кто стрелял - это в принципе реально. А вот насчёт того кто организовал... winked Здесь "уши" Эрдогана торчат, большие такие, и кто ему будет мстить? Тот, кто не "ответил" за Пешкова, а теперь продаёт ему С-400? Вы глаза-то откройте, или адептам проще, и легче живется?! sad
    Radikal
    1. Геркулесыч Сегодня, 16:31
      Я имею в виду всех, кто хоть каплю в этом замешан! ВСЕХ БЕЗ ИСКЛЮЧЕНИЯ!
      Геркулесыч
    2. seti Сегодня, 16:53
      А вы уверены что именно Эрдогана ? У вас и доказательства есть ? Хоть подумайте - зачем ему сейчас это ? Там ведь и турецкие самолеты летают - плодить бородачей с ПЗРК ему точно не выгодно.
      seti
    3. gurzuf Сегодня, 18:11
      У Вас есть доказательства? Если нет, то Вам в другой форум - предвыборный. Как , то гнусненько Вы написали (если нет доказательств).
      gurzuf
    4. влад66 Сегодня, 23:26
      Цитата: Radikal
      Здесь "уши" Эрдогана торчат, большие такие, и кто ему будет мстить?

      А вы видели эти уши то или предвыборные завывания уважаемый,знаете сколько там всяких фронтов,ССА,СДА и хрен знает каких шляется,Эрдогану кстати менее всего выгодна это трагедия.Вот лучше головой подумайте,а не предвыборными лозунгами. negative
      влад66
  11. Sovetskiy Сегодня, 16:31
    Главное домой вернулся...
    Спи спокойно. Ты отомстил за наших пацанов, хоть и ценой своей жизни.
    Sovetskiy
  12. DMoroz Сегодня, 16:31
    Вечная память. Это здесь он перестал ходить по земле, а так он там же где и работал. hi hi hi
    DMoroz
  13. Radikal Сегодня, 16:32
    Цитата: Геркулесыч
    Я имею в виду всех, кто хоть каплю в этом замешан! ВСЕХ БЕЗ ИСКЛЮЧЕНИЯ!

    lol
    Radikal
  14. masyanya Сегодня, 16:33
    Самолёт пасть открыл для загрузки своих пассажиров,
    Но сегодня один я лечу, и так тесно вдруг мне.
    Прислонился щекой к холодеющей линзе окошка,
    Груз заносится мой, и мороз пробежал по спине.

    Припев:
    Вот мы и вместе,
    Один на двоих самолёт,
    Груз мой двести,
    Твой последний полёт.

    Я сжимаю в руках накладную как пропуск в несчастье,
    И так хочется смять этот страшный зелёный листок,
    Закрутились винты, побежала под нами бетонка,
    Вот и всё, полетели до дому, браток...
    Голубые береты
    masyanya
  15. Наум Сегодня, 16:35
    Почему молчат о напарнике? Облёт делала пара Су-25. Второй вернулся на базу, после того, как сбили товарища. Понятно, сеть рядом он бы не смог, но "обработать" набегающих Карабасов?..
    Наум
    1. Викторио Сегодня, 19:16
      Цитата: Наум
      Почему молчат о напарнике? Облёт делала пара Су-25. Второй вернулся на базу, после того, как сбили товарища. Понятно, сеть рядом он бы не смог, но "обработать" набегающих Карабасов?..

      ====
      таких "почему" в инете вагон: нет/не было закрытой связи с пилотом, где маячки глонасс, где работа группы спасения/реагирования, где работа разведки по пзрк
      Викторио
    2. shura7782 Сегодня, 20:35
      Почему молчат о напарнике?
      Живой и слава Богу. И так, слишком велика одна потеря. С появлением ПЗРК авиацию загонят на большие высоты. У СУ-25 на больших высотах прицел слабоват.
      shura7782
  16. инженерный Сегодня, 16:36
    Вечная память герою, соболезнования родным и близким.
    По сети распространяется стихотворение автора Сергея Ефимова, посвящённое погибшему в Сирии лётчику, майору Роману Филиппову, сбитом в провинции Идлиб.

    Российский штурмовик Су-25 был сбит вечером 3 февраля. По предварительной информации, в самолет попала ракета из переносного зенитно-ракетного комплекса (ПЗРК). Пилот штурмовика катапультировался, но, как сообщило министерство обороны России, был убит «при ведении боя с террористами». О своей причастности к атаке на Су-25 заявили две группировки — «Джейш ан-Наср»* и «Хайят тахрир аш-Шам»*

    Ниже приводим полный текст стихотворения:

    Горит на склоне сбитый 25-й,

    Осколок Родины среди сирийских скал.

    Три магазина, АПС, граната -

    И это весь мой грозный арсенал.

    Очередями лупят, не прицельно,

    Патронов, видимо, им некуда девать,

    Но невдомёк врагам, что офицера

    Живого в плен они не смогут взять.

    Я огрызаюсь выстрелом и матом,

    Такая тактика, минутный перекур.

    Уже готова на подрыв граната -

    Успеть бы только выдернуть чеку.

    Обидно, да... греха таить не буду,

    Хотелось многое ещё бы совершить,

    Но здесь сейчас, за каменистой грудой,

    Я знаю точно, братья, будем жить!

    Мелькает ближе свора бородатых,

    Нюх потерявшие, споткнутся невзначай.

    Вот и настал черёд моей гранаты... Обратно в небо... Родина, прощай!
    инженерный
    1. мыслитель Сегодня, 16:55
      Вечного полёта ГЕРОЮ

      Севастополь 5 февраля у Мемориала авиаторам Черноморского флота
      мыслитель
  17. Наум Сегодня, 16:38
    Цитата: Наум
    Почему молчат о напарнике? Облёт делала пара Су-25. Второй вернулся на базу, после того, как сбили товарища. Понятно, сесть рядом и забрать он бы не смог, но "обработать" набегающих Карабасов?..
    Наум
    1. Vadim851 Сегодня, 19:12
      НУРСами не так просто это сделать, легко можно было бы и товарища накрыть, если хотя бы пару X-29 нёс попытаться можно было, но...увы. К тому же второй тоже рисковал, вряд ли у боевиков только один оператор с одним выстрелом был.
      Vadim851
  18. anfreezer Сегодня, 16:40
    Упокоится в Нашей земле! Ловил строчки информационных лент, получится-не получится.. Выдохнул.. Всем причастным к возвращению тела героя на Родную землю - Большое человеческое СПАСИБО!
    anfreezer
  19. Николай Фёдоров Сегодня, 16:40
    На Русской Весне нашёл замечательное стихотворение на смерть героя:

    Горит на склоне сбитый 25-й,
    Осколок Родины среди сирийских скал.
    Три магазина, АПС, граната -
    И это весь мой грозный арсенал.

    Очередями лупят, не прицельно,
    Патронов, видимо, им некуда девать,
    Но невдомёк врагам, что офицера
    Живого в плен они не смогут взять.

    Я огрызаюсь выстрелом и матом,
    Такая тактика, минутный перекур.
    Уже готова на подрыв граната -
    Успеть бы только выдернуть чеку.

    Обидно, да... греха таить не буду,
    Хотелось многое ещё бы совершить,
    Но здесь сейчас, за каменистой грудой,
    Я знаю точно, братья, будем жить!

    Мелькает ближе свора бородатых,
    Нюх потерявшие, споткнутся невзначай.
    Вот и настал черёд моей гранаты...
    Обратно в небо... Родина, прощай!
    Николай Фёдоров
  20. Alexey-74 Сегодня, 16:44
    Хорошо что вернулся на родную землю. Пусть земля будет пухом. Слава герою России.
    Alexey-74
  21. Горный стрелок Сегодня, 16:46
    Земля пухом.
    Хорошо, что в моем родном городе будет школа имени героического парня.
    Горный стрелок
  22. Mentor Сегодня, 16:57
    Жаль парня и говорить не хочется.
    Mentor
  23. Piramidon Сегодня, 16:57
    Османы тут явно замазаны. Я сомневаюсь, что они так запросто смогли у бармалеев забрать тело нашего летчика. Помидоры рулят, блин.
    Piramidon
  24. Radikal Сегодня, 17:00
    Цитата: seti
    А вы уверены что именно Эрдогана ? У вас и доказательства есть ? Хоть подумайте - зачем ему сейчас это ? Там ведь и турецкие самолеты летают - плодить бородачей с ПЗРК ему точно не выгодно.

    Даже не буду Вам отвечать - ищите информацию сами! hi
    Radikal
    1. Вас Влад Сегодня, 20:29
      Цитата: Radikal
      Даже не буду Вам отвечать - ищите информацию сами!

      А кой вы здесь делаете тогда милок?Вам на ютюб, там можно хоть что писать! А потом в ответ гордо сказать:сам ду--к и гордой походкой удалится!Раз назвался груздем полезай в кузов!На чём основывается ваше логическое заключение? Сразу отвечу за вас,не на чём!Надуло.
      Вас Влад
  25. TUFAN Сегодня, 17:03
    Цитата: Shurik70
    Что ещё раз доказывает, что настоящие террористы к сбитому самолёту отношения не имеют. Террористы имеют обыкновение над телами врагов глумиться - расчленёнка, сожжение. А тут пришли, цель ликвидировали, сфотографировали, выложили фото в интернет и ушли.
    США или Турция.

    Да что вы зациклились на турках? Если Генштаб с ними сотрудничает, то какой прок внушать себе и остальным небылицы? Этот случай в нашей стране тоже рассматривается как подлый и коварный акт. Я не хочу тут кого либо выгораживать, но турки к этому отношения совсем не имеют. Неужели сложно узреть целое компло в отношении того, что кому-то отношения между Турцией и Россией сильно прищемили яйц....? Да ладно уж...
    [/quote]Российской военной разведкой во взаимодействии с турецкими коллегами тело геройски погибшего 3 февраля в Сирии летчика-штурмовика майора Романа Филипова возвращено в Российскую Федерацию.[quote]

    И ещё.. Соболезнуем!
    TUFAN
    1. влад66 Сегодня, 17:35
      Цитата: TUFAN
      не хочу тут кого либо выгораживать, но турки к этому отношения совсем не имеют. Неужели сложно узреть целое компло в отношении того, что кому-то отношения между Турцией и Россией сильно прищемили яйц..

      Люди думать не хотят, проще кулаками махать. Могли и ССА,могли и СДА, тоже там ошиваются, разбиратся надо и не на ВО.
      Цитата: TUFAN
      ещё.. Соболезнуем!

      Спасибо.
      влад66
  26. кедр Сегодня, 17:08
    Так и не смог нигде найти отчество Романа. Упокой, Господи, душу русского офицера.
    кедр
    1. мыслитель Сегодня, 17:15
      Роман Николаевич (есть в Википедии)
      Президент подписал Указ «О присвоении звания Героя Российской Федерации майору Филипову Р.Н.».

      мыслитель
  27. ВЕРЕСК Сегодня, 17:12
    Россия всегда и везде теряля своих бойцов.Но-зря они никогда не погибали.Да будет Свет над могилой Ангела.Мы многих ещё потеряем.Война идёт.Сошлись свет и темень.А мы-всегда на войне.
    ВЕРЕСК
  28. TUFAN Сегодня, 17:14
    Цитата: Наум
    Почему молчат о напарнике? Облёт делала пара Су-25. Второй вернулся на базу, после того, как сбили товарища. Понятно, сеть рядом он бы не смог, но "обработать" набегающих Карабасов?..

    Ну во первых ведомый сам принимает решение, когда сбивают ведущего. Во вторых, уверен, что ему сразу же с ЦУПа была дана команда возвращаться. И вопрос: Вы, зная что в Вас нацелен ПЗРК, стали бы заниматься самодеятельностью? Если да, то в лучшем случае отстранение от полётов и строгий выговор!
    TUFAN
  29. Esoteric Сегодня, 17:28
    Родные и близкие Романа! Примите наши соболезнования. Скорбим вместе с вами...
    Семья Поповых, Кемерово...
    Esoteric
  30. Челдон Сегодня, 17:50
    Борт "06" произвел посадку на Родине. Здравствуй,Рома и прощай.
    Светлая тебя память и низкий поклон.
    Челдон
  31. merkava-2bet Сегодня, 17:50
    Хоть тело убиенного вернётся к родным и родную землю-матушку,а за душу офицера-богатыря нам всем придётся работать не щадя живота,быть умнее и дерзкими,так как эти твари не заслуживают милосердия.Земля пухом брат,ты на веки с нами.
    merkava-2bet
  32. Генерал Песчаных Карьеров Сегодня, 17:54
    Совсем молодой парень, мой ровесник. Настоящий герой.
    Генерал Песчаных Карьеров
  33. Навигатор 1 Сегодня, 18:12
    а больше и сказать не чего все в клипе.
    Навигатор 1
    1. Околоточный Сегодня, 23:12
      Коллега, ДДТ и Шевчука не надо ставить. Испоганился он. Для Романа вон народ какие стихи пишет.
      Околоточный
  34. Просто человек Сегодня, 18:37
    Смотрите соотечественники, у нас героев немеряно, не надо выдумывать подвиги что бы снять фильм, как у американцев типа про рядового райана. Но деньги уходят на педер...ческие фильмы и спектакли звягинцевых, серебрянниковых, райкиных, или на сериалы про блатных, ментов или упакованных шлюх . Про величественную историю нашего народа и страны и подвиги даже речи не ведут.
    Просто человек
  35. Кома_64 Сегодня, 18:38
    #этовамзапацанов
    Кома_64
  36. Комментарий был удален.
  37. Дембель77 Сегодня, 19:33
    Вечная память Герою, майору Филипову Роману Николаевичу. Он ушёл из жизни геройски, как и подобает настоящему мужчине. Очень жаль, что война забирает от нас прежде всего самых лучших. Мои соболезнования родным и близким.
    Дембель77
  38. МИМО ПРОХОДИЛ Сегодня, 21:35
    Стесняюсь спросить. В этот раз помидоры не причем? Типа и рядом не стояли (в своей зоне ответственности)
    МИМО ПРОХОДИЛ
    1. Околоточный Сегодня, 23:13
      Ник хороший. Проходи мимо.
      Околоточный
  39. AlexanderVP Сегодня, 21:51
    Вот и слава Богу, на родной земле теперь.
    AlexanderVP
  40. armourer Сегодня, 22:49
    Да что здесь писать! Подарки нужно готовить!
    armourer
  41. ТОР2 Сегодня, 22:56
    Цитата: Наум
    Почему молчат о напарнике? Облёт делала пара Су-25. Второй вернулся на базу, после того, как сбили товарища. Понятно, сеть рядом он бы не смог, но "обработать" набегающих Карабасов?

    Подобные случаи как с пилотами, так и с корректировщиками конечно наводят на мысль о создании специальных технических средств для подобных ситуаций. Конечно можно можно создать маяк работающий на пробивных частотах, и специализированную авиабомбу к нему. Сигнал включенного маяка должны уметь принимать как бортовые системы, так и головка авиабомбы. После сброса авиабомба планирует на маяк, и на определённой высоте отправляет сигнал на маяк - "вжаться в укрытие". После чего вращаясь вокруг своей оси начинается разброс боеприпасов которые создают кольцо поражения вокруг маяка. После завершения разброса рама отстреливается в сторону от маяка.
    Вопрос в том насколько это заинтересует МО, и как отнесутся к такой системе сами пилоты и корректировщики.
    ТОР2
Картина дня