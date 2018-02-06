Тело погибшего в Сирии российского лётчика доставлено в РФ

Российской военной разведкой во взаимодействии с турецкими коллегами тело геройски погибшего 3 февраля в Сирии летчика-штурмовика майора Романа Филипова возвращено в Российскую Федерацию. Церемония погребения майора Романа Филипова с отданием воинских почестей по желанию семьи и родителей российского лётчика состоится 8 февраля в Воронеже.

За героизм, мужество и отвагу, проявленные при исполнении воинского долга, присвоить звание Героя Российской Федерации майору Филипову Роману Николаевичу (посмертно)

Министерство обороны сообщает о том, что тело погибшего в провинции Идлиб российского лётчика Романа Филипова доставлено в Россию. Известно о том, что майора ВКС РФ, представленного накануне к званию Героя России посмертно, похоронят в Воронеже. Напомним, что ранее администрация 85-й воронежской школы, в которой учился Роман Филипов до 2001 года, выступила с инициативой о присвоении школе имени лётчика-героя, погибшего в бою с террористами в Сирийской Арабской Республике.Также на здании школы в Воронеже в ближайшее время может появиться мемориальная табличка в память о майоре ВКС РФ Романе Филипове, пилотируемый которым штурмовик Су-25 был атакован боевиками с применением ПЗРК.Из сообщения Департамента информации главного оборонного ведомства страны:Ранее сообщалось, что Роман Филипов после обучения в школе окончил Краснодарское высшее военное училище лётчиков. Служил несколько лет на Дальнем Востоке. Был одним из призёров конкурса "Авиадартс".Сегодня Верховный главнокомандующий ВС РФ (президент) Владимир Путин присвоил майору Филипову звание Героя России посмертно. Из официального документа: