Китайский проект рельсовой пушки: опытовое судно готово к испытаниям
Несколько дней назад в зарубежных источниках появился набор фотографий одного из кораблей военно-морских сил Китая, оснащенного необычной и странной артиллерийской установкой. Изучение доступных материалов и некоторые обсуждения привели к появлению весьма любопытных выводов. По всему было видно, что китайские конструкторы завершили разработку своей первой рельсовой пушки морского базирования и теперь готовы провести ее испытания на корабле-носителе.
По известным данным, китайская программа разработки рельсового орудия стартовала еще в середине прошлого десятилетия, но до определенного времени точные сведения о ходе работ не оглашались. Прошлой осенью китайское командование подтвердило сообщения о ведении работ в этом направлении, а также отметило, что теперь промышленность может создать работоспособные образцы нового оружия. Где будут использоваться перспективные орудия – не уточнялось.
В течение нескольких следующих месяцев официальные лица Китайской Народной Республики не затрагивали тему рельсовых пушек. Ситуация с информацией об интереснейшем китайском проекте изменилась всего несколько дней назад – в конце января. На открытых ресурсах появились несколько фотографий доработанного десантного корабля из состава ВМС Китая, сделанные в порту г. Ухань. На баке и палубе корабля можно было увидеть те или иные устройства разного назначения. Цели и задачи такой аппаратуры поначалу могли быть темой спора, но чуть позже самая смелая версия получила подтверждение.
В качестве опытового судна в рамках нового проекта решили использовать десантный корабль «Хайяншань» проекта 072III. Вероятно, этот корабль, построенный более 20 лет назад, смог стать платформой для нового оружия в связи с достаточно большими размерами и благодаря наличию крупных внутренних объемов для полезной нагрузки. Впрочем, если грузовые отсеки корабля и использовались для размещения новой аппаратуры, то их не хватило. Часть контейнеров с оборудованием пришлось разместить открыто, на палубе корабля.
В рамках подготовки к будущим испытаниям корабль «Хайяншань» был заметным образом переоборудован, причем некоторые доработки могли затрагивать конструкцию его корпуса. На баке корабля поместили новое более крупное опорное устройство для артиллерийской установки башенной компоновки. Часть агрегатов новой системы помещается внутри закрытой башни больших размеров. Корпус башни, собранный из нескольких крупных панелей, имеет весьма примечательные габариты. Он в разы больше агрегатов других современных и перспективных артиллерийских установок, что свидетельствует об особом наборе внутреннего оснащения. В лобовой части такого корпуса находится крупная амбразура для вывода ствола или пусковой установки. Промежуток между листом корпуса и кожухом ствола прикрыт брезентовым чехлом.
Ствол орудия, установленного на китайском корабле, отличается особой конструкцией. За пределы башни выступает ствол средней длины, прикрытый крупным кожухом. При этом последний имеет переменный диаметр: его задняя часть заметно крупнее передней. На некоторых доступных фотографиях видно, что поперечное сечение кожуха ствола отличается от круглого. Кожух сплюснут по вертикали и образует эллипс. В передней части более крупной трубы кожуха имеются крепления для пары гидравлических цилиндров. Последние используются для вертикального наведения орудия либо компенсируют его большую массу.
Как устроена башня и что находится под многоугольным корпусом – неизвестно. Можно предполагать, что под характерной защитой расположили не только ствол с необходимыми электрическими системами, но и средства автоматической подачи боеприпасов. Боекомплект, вероятно, предлагается хранить прямо внутри башни. Рельсовая пушка не нуждается в сравнительно крупных гильзах или картузах с метательным зарядом, и потому укладки для боекомплекта могут занимать меньший объем.
В центральной части палубы десантного корабля разместили несколько блоков оборудования. Один из них представляет собой крупную раму с разнообразными электроприборами и щитами. В отличие от двух других элементов нового комплекса вооружения, этот блок аппаратуры получил стеклянные стенки, что в определенной мере упростило его опознавание.
Два других блока выполнены в виде стандартных 40-футовых контейнеров и несут иное оборудование, которое, по очевидным причинам, рассмотреть невозможно. Согласно появившимся версиям, один из контейнеров вмещает дизель-генераторную установку и другие устройства электрической системы, а второй необходим для размещения поста управления орудием. Какой из контейнеров вмещает генератор, а в каком размещен пост – неизвестно. Предполагается, что блок с рабочими местами оператора находится позади «электростанции». В пользу этого предположения говорит тот факт, что именно на заднем контейнере имеется внешний блок кондиционера.
Как сразу заметили зарубежные специалисты, во время доработки и модернизации десантный корабль «Хайяншань» получил новую радиолокационную станцию. Ее антенну установили на крыше надстройки, непосредственно перед мачтой. Есть основания полагать, что эта станция используется для поиска целей и управления стрельбой.
Следует отметить, что изначально не было уверенности в принадлежности новой установки к классу рельсовых орудий. С равной вероятностью необычный комплекс мог бы оказаться некой «традиционной» пушкой большого калибра, пусковой установкой для ракет, т.н. пушкой Гаусса, лазерной установкой и т.д. Тем не менее, появление новых фотографий, лучше показывающих кожух ствола, позволило сократить список наиболее реалистичных версий.
Сам факт использования крупного выступающего ствола говорит против версии об использовании лазера. Наличие кожуха ствола с эллиптическим сечением может исключить версии о ствольной или реактивной артиллерии. В их случае такая форма кожуха не имеет смысла или даже может мешать получению желаемых результатов. Электромагнитный ускоритель типа «пушка Гаусса», имеющий в своем составе несколько катушек, тоже должен получать трубчатый кожух с симметричным сечением. Таким образом, методом исключения можно прийти именно к версии об опытном образце рельсовой пушки.
Приняв во внимание немногочисленные доступные сведения, можно сделать выводы о результатах модернизации и перестройки китайского десантного корабля. По всей видимости, корабль «Хайяншань» стал первым опытовым судном военно-морских сил Народно-освободительной армии Китая, оснащенным рельсовой пушкой. Если это предположение соответствует действительности, то получается, что китайским ученым и конструкторам удалось успешно завершить необходимые научно-исследовательские работы и перейти к опытно-конструкторской фазе.
Более того, перспективный проект уже дошел до стадии сборки опытного образца орудийной установки и его монтажа на корабль-носитель. Это также означает, что в недавнем прошлом Китаю удалось не только разработать новый проект и построить опытную пушку, но и проверить ее на сухопутном полигоне. После таких испытаний можно планировать проверки на морской платформе.
К большому сожалению, Китай традиционно не спешит раскрывать технические подробности своего интереснейшего проекта. Мало того, китайские официальные лица пока даже не подтвердили, что речь идет именно о рельсовой пушке, а не об оружии иного класса. Таким образом, о публикации подробностей проекта или характеристик орудия пока остается только мечтать. Как вариант, можно пытаться делать свои оценки и прогнозы, но не стоит забывать, что они могут не оправдаться.
Определенные известные факты с достаточной уверенностью говорят о том, что корабль «Хайяншань» получил именно рельсовую пушку. При этом его новое оружие отличается достаточно большим калибром и потому может показывать весьма высокие характеристики. Можно предполагать, что при разработке своего проекта китайская промышленность ориентировалась на похожие зарубежные программы, прежде всего американскую. Официальные источники из США неоднократно указывали желаемые характеристики своего рельсового орудия, и китайские специалисты могли принять эту информацию к сведению.
Достаточно давно зарубежными специалистами были объявлены примерные характеристики рельсовых пушек, достижимые при использовании существующих технологий. Главное преимущество подобного вооружения перед системами традиционного рода заключается в теоретической возможности получения высочайших значений дульной энергии. При этом возникают некоторые проблемы конструкционного и технологического характера, однако это не мешает получать желаемые результаты.
Высочайшая дульная энергия понятным образом повышает начальную скорость снаряда и положительно влияет как на дальность его полета, так и на действие боеприпаса по цели. Так, американские конструкторы говорили о возможности получения дальности стрельбы на уровне 100 морских миль – более 185 км. Традиционная артиллерия не может показывать такие характеристики даже при использовании разнообразных дополнительных решений. На всем протяжении полета сверхскоростной снаряд рельсовой пушки должен сохранять энергию, достаточную для нанесения ущерба цели. Благодаря этому можно уменьшить заряд взрывчатого вещества в снаряде или вовсе отказаться от него без ощутимых потерь могущества.
Снаряд с повышенной кинетической энергией может использоваться для поражения различных целей, как на поверхности воды, так и на побережье. Характерным плюсом высокоскоростного боеприпаса является сокращенное время полета, в определенной мере повышающее вероятность успешного поражения цели.
Очевидно, что китайские военные и конструкторы прекрасно понимают все преимущества рельсовых пушек, и потому достаточно давно занялись их разработкой. Разнообразные новости и слухи о получении первых результатов в этой области тоже появились не в последнее время. Наконец, в порту Уханя был замечен десантный корабль с характерными устройствами на палубе. Теперь следует ожидать, что в обозримом будущем перспективное оружие пройдет необходимые испытания, по результатам которых будет определено его будущее.
На данный момент, по известным данным, только один корабль ВМС НОАК получил артиллерийскую установку нового типа, построенную на основе рельсового орудия. При этом носителем такого комплекса стал достаточно старый десантный корабль, боевая работа которого далеко не в первую очередь связана с применением артиллерии. Все говорит о том, что корабль «Хайяншань» является всего лишь опытовым судном. Он должен выполнять функции носителя рельсовой пушки только во время испытаний, и дальнейшая его судьба в контексте перспективного проекта пока остается неизвестной.
Учитывая прогресс Китая в области рельсовых пушек, можно предположить, что испытания нового комплекса на морской платформе займут несколько лет. Если по результатам проверок и доводки предложенная система будет соответствовать предъявляемым требованиям, то перед китайским флотом откроется большое окно возможностей, и вряд ли он не воспользуется этим. Уже сейчас можно представить, как именно командование Китая попытается использовать новейшее оружие.
Пример перестроенного десантного корабля показывает, что для установки рельсового орудия требуется определенная перестройка носителя, но она не должна приводить к кардинальному изменению его конструкции. Совместимость с рельсовыми пушками может быть предусмотрена в будущих проектах боевых кораблей. Также нельзя исключать возможность модернизации существующих кораблей, предусматривающей замену «традиционной» артиллерии.
Десантные корабли проекта 072III имеют длину менее 120 м при максимальной ширине 16,4 м и водоизмещении 7 тыс. т. При этом на один из подобных кораблей удалось установить башню с рельсовой пушкой и несколько контейнеров с дополнительной аппаратурой. Все это говорит о том, что носитель перспективного вооружения не должен иметь особо крупные размеры и большое водоизмещение. В таком случае Китай получит возможность ввести принципиально новую артиллерию в планы по дальнейшему развитию своих военно-морских сил.
Впрочем, не следует забывать, что на данный момент китайская корабельная артиллерийская установка с рельсовой пушкой еще даже не успела выйти на испытания. Ее смонтировали на корабле-носителе, но пока, насколько известно, не выводили на морские полигоны. Можно предположить, что очередной этап испытаний начнется в самое ближайшее время, но официальные сведения на этот счет отсутствует.
Любопытно, что сам факт сборки опытной рельсовой пушки и установки готового комплекса на опытовое судно выводит Китай в мировые лидеры перспективного направления. В обозримом будущем китайским специалистам предстоит провести новые работы, по результатам которых станет ясно, удастся ли сохранить такое положение. Вряд ли КНР будет сразу предавать огласке свои успехи и достижения в рамках нового проекта, однако специалисты и общественность всего мира будут ждать подобные новости и следить за ходом работ.
По материалам сайтов:
https://navyrecognition.com/
https://globalsecurity.org/
https://popmech.ru/
https://maritime-executive.com/
https://imp-navigator.livejournal.com/
https://bmpd.livejournal.com/
По известным данным, китайская программа разработки рельсового орудия стартовала еще в середине прошлого десятилетия, но до определенного времени точные сведения о ходе работ не оглашались. Прошлой осенью китайское командование подтвердило сообщения о ведении работ в этом направлении, а также отметило, что теперь промышленность может создать работоспособные образцы нового оружия. Где будут использоваться перспективные орудия – не уточнялось.
В течение нескольких следующих месяцев официальные лица Китайской Народной Республики не затрагивали тему рельсовых пушек. Ситуация с информацией об интереснейшем китайском проекте изменилась всего несколько дней назад – в конце января. На открытых ресурсах появились несколько фотографий доработанного десантного корабля из состава ВМС Китая, сделанные в порту г. Ухань. На баке и палубе корабля можно было увидеть те или иные устройства разного назначения. Цели и задачи такой аппаратуры поначалу могли быть темой спора, но чуть позже самая смелая версия получила подтверждение.
В качестве опытового судна в рамках нового проекта решили использовать десантный корабль «Хайяншань» проекта 072III. Вероятно, этот корабль, построенный более 20 лет назад, смог стать платформой для нового оружия в связи с достаточно большими размерами и благодаря наличию крупных внутренних объемов для полезной нагрузки. Впрочем, если грузовые отсеки корабля и использовались для размещения новой аппаратуры, то их не хватило. Часть контейнеров с оборудованием пришлось разместить открыто, на палубе корабля.
В рамках подготовки к будущим испытаниям корабль «Хайяншань» был заметным образом переоборудован, причем некоторые доработки могли затрагивать конструкцию его корпуса. На баке корабля поместили новое более крупное опорное устройство для артиллерийской установки башенной компоновки. Часть агрегатов новой системы помещается внутри закрытой башни больших размеров. Корпус башни, собранный из нескольких крупных панелей, имеет весьма примечательные габариты. Он в разы больше агрегатов других современных и перспективных артиллерийских установок, что свидетельствует об особом наборе внутреннего оснащения. В лобовой части такого корпуса находится крупная амбразура для вывода ствола или пусковой установки. Промежуток между листом корпуса и кожухом ствола прикрыт брезентовым чехлом.
Ствол орудия, установленного на китайском корабле, отличается особой конструкцией. За пределы башни выступает ствол средней длины, прикрытый крупным кожухом. При этом последний имеет переменный диаметр: его задняя часть заметно крупнее передней. На некоторых доступных фотографиях видно, что поперечное сечение кожуха ствола отличается от круглого. Кожух сплюснут по вертикали и образует эллипс. В передней части более крупной трубы кожуха имеются крепления для пары гидравлических цилиндров. Последние используются для вертикального наведения орудия либо компенсируют его большую массу.
Как устроена башня и что находится под многоугольным корпусом – неизвестно. Можно предполагать, что под характерной защитой расположили не только ствол с необходимыми электрическими системами, но и средства автоматической подачи боеприпасов. Боекомплект, вероятно, предлагается хранить прямо внутри башни. Рельсовая пушка не нуждается в сравнительно крупных гильзах или картузах с метательным зарядом, и потому укладки для боекомплекта могут занимать меньший объем.
В центральной части палубы десантного корабля разместили несколько блоков оборудования. Один из них представляет собой крупную раму с разнообразными электроприборами и щитами. В отличие от двух других элементов нового комплекса вооружения, этот блок аппаратуры получил стеклянные стенки, что в определенной мере упростило его опознавание.
Два других блока выполнены в виде стандартных 40-футовых контейнеров и несут иное оборудование, которое, по очевидным причинам, рассмотреть невозможно. Согласно появившимся версиям, один из контейнеров вмещает дизель-генераторную установку и другие устройства электрической системы, а второй необходим для размещения поста управления орудием. Какой из контейнеров вмещает генератор, а в каком размещен пост – неизвестно. Предполагается, что блок с рабочими местами оператора находится позади «электростанции». В пользу этого предположения говорит тот факт, что именно на заднем контейнере имеется внешний блок кондиционера.
Как сразу заметили зарубежные специалисты, во время доработки и модернизации десантный корабль «Хайяншань» получил новую радиолокационную станцию. Ее антенну установили на крыше надстройки, непосредственно перед мачтой. Есть основания полагать, что эта станция используется для поиска целей и управления стрельбой.
Следует отметить, что изначально не было уверенности в принадлежности новой установки к классу рельсовых орудий. С равной вероятностью необычный комплекс мог бы оказаться некой «традиционной» пушкой большого калибра, пусковой установкой для ракет, т.н. пушкой Гаусса, лазерной установкой и т.д. Тем не менее, появление новых фотографий, лучше показывающих кожух ствола, позволило сократить список наиболее реалистичных версий.
Сам факт использования крупного выступающего ствола говорит против версии об использовании лазера. Наличие кожуха ствола с эллиптическим сечением может исключить версии о ствольной или реактивной артиллерии. В их случае такая форма кожуха не имеет смысла или даже может мешать получению желаемых результатов. Электромагнитный ускоритель типа «пушка Гаусса», имеющий в своем составе несколько катушек, тоже должен получать трубчатый кожух с симметричным сечением. Таким образом, методом исключения можно прийти именно к версии об опытном образце рельсовой пушки.
Приняв во внимание немногочисленные доступные сведения, можно сделать выводы о результатах модернизации и перестройки китайского десантного корабля. По всей видимости, корабль «Хайяншань» стал первым опытовым судном военно-морских сил Народно-освободительной армии Китая, оснащенным рельсовой пушкой. Если это предположение соответствует действительности, то получается, что китайским ученым и конструкторам удалось успешно завершить необходимые научно-исследовательские работы и перейти к опытно-конструкторской фазе.
Более того, перспективный проект уже дошел до стадии сборки опытного образца орудийной установки и его монтажа на корабль-носитель. Это также означает, что в недавнем прошлом Китаю удалось не только разработать новый проект и построить опытную пушку, но и проверить ее на сухопутном полигоне. После таких испытаний можно планировать проверки на морской платформе.
К большому сожалению, Китай традиционно не спешит раскрывать технические подробности своего интереснейшего проекта. Мало того, китайские официальные лица пока даже не подтвердили, что речь идет именно о рельсовой пушке, а не об оружии иного класса. Таким образом, о публикации подробностей проекта или характеристик орудия пока остается только мечтать. Как вариант, можно пытаться делать свои оценки и прогнозы, но не стоит забывать, что они могут не оправдаться.
Определенные известные факты с достаточной уверенностью говорят о том, что корабль «Хайяншань» получил именно рельсовую пушку. При этом его новое оружие отличается достаточно большим калибром и потому может показывать весьма высокие характеристики. Можно предполагать, что при разработке своего проекта китайская промышленность ориентировалась на похожие зарубежные программы, прежде всего американскую. Официальные источники из США неоднократно указывали желаемые характеристики своего рельсового орудия, и китайские специалисты могли принять эту информацию к сведению.
Достаточно давно зарубежными специалистами были объявлены примерные характеристики рельсовых пушек, достижимые при использовании существующих технологий. Главное преимущество подобного вооружения перед системами традиционного рода заключается в теоретической возможности получения высочайших значений дульной энергии. При этом возникают некоторые проблемы конструкционного и технологического характера, однако это не мешает получать желаемые результаты.
Высочайшая дульная энергия понятным образом повышает начальную скорость снаряда и положительно влияет как на дальность его полета, так и на действие боеприпаса по цели. Так, американские конструкторы говорили о возможности получения дальности стрельбы на уровне 100 морских миль – более 185 км. Традиционная артиллерия не может показывать такие характеристики даже при использовании разнообразных дополнительных решений. На всем протяжении полета сверхскоростной снаряд рельсовой пушки должен сохранять энергию, достаточную для нанесения ущерба цели. Благодаря этому можно уменьшить заряд взрывчатого вещества в снаряде или вовсе отказаться от него без ощутимых потерь могущества.
Снаряд с повышенной кинетической энергией может использоваться для поражения различных целей, как на поверхности воды, так и на побережье. Характерным плюсом высокоскоростного боеприпаса является сокращенное время полета, в определенной мере повышающее вероятность успешного поражения цели.
Очевидно, что китайские военные и конструкторы прекрасно понимают все преимущества рельсовых пушек, и потому достаточно давно занялись их разработкой. Разнообразные новости и слухи о получении первых результатов в этой области тоже появились не в последнее время. Наконец, в порту Уханя был замечен десантный корабль с характерными устройствами на палубе. Теперь следует ожидать, что в обозримом будущем перспективное оружие пройдет необходимые испытания, по результатам которых будет определено его будущее.
На данный момент, по известным данным, только один корабль ВМС НОАК получил артиллерийскую установку нового типа, построенную на основе рельсового орудия. При этом носителем такого комплекса стал достаточно старый десантный корабль, боевая работа которого далеко не в первую очередь связана с применением артиллерии. Все говорит о том, что корабль «Хайяншань» является всего лишь опытовым судном. Он должен выполнять функции носителя рельсовой пушки только во время испытаний, и дальнейшая его судьба в контексте перспективного проекта пока остается неизвестной.
Учитывая прогресс Китая в области рельсовых пушек, можно предположить, что испытания нового комплекса на морской платформе займут несколько лет. Если по результатам проверок и доводки предложенная система будет соответствовать предъявляемым требованиям, то перед китайским флотом откроется большое окно возможностей, и вряд ли он не воспользуется этим. Уже сейчас можно представить, как именно командование Китая попытается использовать новейшее оружие.
Пример перестроенного десантного корабля показывает, что для установки рельсового орудия требуется определенная перестройка носителя, но она не должна приводить к кардинальному изменению его конструкции. Совместимость с рельсовыми пушками может быть предусмотрена в будущих проектах боевых кораблей. Также нельзя исключать возможность модернизации существующих кораблей, предусматривающей замену «традиционной» артиллерии.
Десантные корабли проекта 072III имеют длину менее 120 м при максимальной ширине 16,4 м и водоизмещении 7 тыс. т. При этом на один из подобных кораблей удалось установить башню с рельсовой пушкой и несколько контейнеров с дополнительной аппаратурой. Все это говорит о том, что носитель перспективного вооружения не должен иметь особо крупные размеры и большое водоизмещение. В таком случае Китай получит возможность ввести принципиально новую артиллерию в планы по дальнейшему развитию своих военно-морских сил.
Впрочем, не следует забывать, что на данный момент китайская корабельная артиллерийская установка с рельсовой пушкой еще даже не успела выйти на испытания. Ее смонтировали на корабле-носителе, но пока, насколько известно, не выводили на морские полигоны. Можно предположить, что очередной этап испытаний начнется в самое ближайшее время, но официальные сведения на этот счет отсутствует.
Любопытно, что сам факт сборки опытной рельсовой пушки и установки готового комплекса на опытовое судно выводит Китай в мировые лидеры перспективного направления. В обозримом будущем китайским специалистам предстоит провести новые работы, по результатам которых станет ясно, удастся ли сохранить такое положение. Вряд ли КНР будет сразу предавать огласке свои успехи и достижения в рамках нового проекта, однако специалисты и общественность всего мира будут ждать подобные новости и следить за ходом работ.
По материалам сайтов:
https://navyrecognition.com/
https://globalsecurity.org/
https://popmech.ru/
https://maritime-executive.com/
https://imp-navigator.livejournal.com/
https://bmpd.livejournal.com/
Автор: Рябов Кирилл
Использованы фотографии: Navyrecognition.com, Imp-navigator.livejournal.com
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