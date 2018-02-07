Могут ли БМП и БТР слиться в одно целое?

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Это заставляет военных заново расставлять приоритеты в сфере боевых бронированных машин (ББМ). Как результат, подавляющее большинство армий стремится улучшать свои парки ББМ, которые в основном состоят из гусеничных и колесных бронетранспортеров и боевых машин пехоты. Распространение угрозы самодельных взрывных устройств (СВУ), о чем свидетельствуют операции в Ираке и Афганистане, и повышение огневой мощи не только вооружения пехоты, но также минометных и артиллерийских комплексов, содействовали совершенствованию систем защиты и живучести ББМ. Прогресс в сфере сенсорных комплексов, обработки данных, обмена информацией и объединения в сеть разных платформ и подразделений предвещает появление более быстрых и точных систем ситуационной осведомленности в новых боевых платформах. Процесс обновления происходит по двум направлениям: посредством модернизации существующих развернутых боевых машин или разработки и закупки новых систем. С целью повышения живучести, летальности и ситуационной осведомленности в обоих подходах могут использоваться достижения из одних и тех же технологических областей.Улучшения в сфере защиты стали возможны благодаря новым броневым материалам, предлагающим более высокие уровни защиты при одновременном снижении массы в сравнении с устаревшими конструкциями. Кроме того, внедряются такие новые решения, как например, системы активной защиты (САЗ), задачей которых является предотвращение и срыв атак вражеских средств нападения. Между тем совершенствуется процесс поиска и определения целей за счет новейшей оптоэлектроники с большим разрешением, способной работать круглосуточно и при любой погоде. Это дополняется новейшими электронными системами, системами оцифровывания и компьютерной обработки данных от бортовых и внешних источников, которые интегрируют и распределяют информацию, повышая, таким образом, ее значение и полезность для боевых подразделений. Мобильность повышается за счет активной гидропневматической подвески и более компактных силовых блоков с высокой удельной мощностью.Итак, как эти технологические достижения реализуются в уже эксплуатирующихся ББМ? Каковы их возможности? Ответы на эти вопросы проще всего получить, изучив существующие и новые бронетранспортеры и боевые машины пехоты.В БМП сочетаются возможности по ведению моторизованного боя, включая борьбу с ББМ противника, со способностью перевозить и развертывать спешенную пехоту. С доктринальной точки зрения БМП, как правило, должны действовать совместно с основными боевыми танками (ОБТ), но как показывает опыт афганского и иракского театров военных действии, все чаще они действуют независимо. На БТР/БМП устанавливаются различные системы вооружения, но чаще всего крупнокалиберный пулемет или автоматический гранатомет для самообороны и обеспечения огневой поддержки, при этом разработчики всегда стремились максимально увеличить численность перевозимого десанта. Они же стараются обеспечить машинам обеих категории равную (по меньшей мере) с ОБТ подвижность, но при этом защита и огневое могущество относятся к тем качествам, которые отличают БМП от БТР и других боевых машин. Максимально возможное повышение уровней защиты и огневого могущества зачастую трансформируется в большую боевую массу БМП. Типичной системой вооружения БМП сегодня является 30-мм, 35-мм или 40-мм автоматическая пушка. Эти пушки интегрируются с системами управления огнем эквивалентными подобным системам на ОБТ. Например, устанавливается оптоэлектроника с высоким разрешением, лазерный дальномер, панорамный оптический комплекс командира; кроме того, поисково-ударные возможности всё чаще рассматриваются в качестве обязательного элемента. Многие БМП оборудуются также установками ПТУР, что позволяет успешно бороться с бронетехникой противника. БМП способна вести огонь и уничтожать схожие по возможностям БМП высокоточным огнем на дистанциях порядка двух километров даже в движении и до 4 км при стрельбе противотанковыми ракетами. БТР также зачастую оборудуются вооружением, стабилизированным для ведения огня в движении, обеспечивая огонь на подавление в радиусе до 2 км.Одним из преимуществ вооружения более крупного калибра является применение по широкому набору целей новых программируемых боеприпасов с повышенной летальностью. Взрыватели этих снарядов при движении в стволе автоматически программируются таким образом, чтобы наилучшим образом поразить выбранный объект. Они более эффективны в борьбе с ПТУРами и расчетами ПТРК (противотанковый ракетный комплекс), в борьбе с окапавшейся живой силой и за укрытиями, а также в городском бою. Программируемый снаряд либо выбрасывает облако поражающих элементов над расчетом ПТРК, либо детонирует за препятствием. При установке в соответствующий режим такой снаряд может пробить стену и взорваться внутри помещения. Штурмовые вертолеты и даже беспилотники также уязвимы для таких новых боеприпасов. По сути, программируемые боеприпасы представляются собой острые клыки, дополняющие всевидящее око современной оптоэлектроники.Основная задача БМП и БТР - безопасно доставить пехотное отделение туда, где оно могло бы развернуться. Плюс танку необходима непосредственная поддержка для «выковыривания» окопавшейся пехоты и уничтожения спрятавшихся в складках местности или искусственных постройках расчетов ПТРК. По мере роста угроз основной заботой производителей боевой техники становится повышение уровня живучести БМП и БТР. Для машин обоих типов пассивная защита остается важнейшим элементом, который дополняет продвинутая композитная броня и многоуровневая защита. Впрочем, на рынке предлагаются новые системы динамической защиты (по крайней мере для БМП), а активные и пассивные средства противодействия для БМП и БТР в форме КАЗ и КОЭП все чаще рассматриваются в качестве необходимых опций.Идея добавления брони в настоящее время развилась в концепцию «модульного бронирования». Согласно этой концепции машина и ее комплект бронирования с самого начала проектируются с учетом возможной интеграции различных уровней защиты. В зависимости от способа развертывания и типа боевой задачи могут устанавливаться различные модули. Эта концепция позволяет получить боевую машину достаточно легкую для переброски по воздуху в районы с дорогами и мостами, имеющими ограничения по массе, или с преобладанием угроз среднего уровня. При этом, за счет установки дополнительной брони, ее уровни защиты могут быть повышены почти до уровней защиты танка.Технологией, вносящей наибольший вклад в повышение возможностей боевой машины (как и во многих других сферах), является электроника. Оптоэлектроника для круглосуточного наблюдения при ограниченной видимости; панорамные мультиспектральные (видимый и инфракрасный диапазон) системы обнаружения и захвата целей на сопровождение; системы определения выстрела и предупреждения о лазерном излучении - всё это повышает качество и увеличивает объем информации об окружающем боевую машину пространстве. Распределение этой информации, как в самой машине, так и между платформами, позволяет достичь беспрецедентного уровня ситуационной осведомленности и значительно повысить возможности боевого подразделения.Ряд стран с развитым военно-промышленным комплексом активно внедряет новейшие технологии в программах разработки новых БМП. Например, в Германии компании Krauss-Mafei Wegmann (KMW) и Rheinmetall разработали БМП Puma, первые поставки которой в немецкую армию состоялись в 2015 году. Экипаж машины - командир, водитель и оператор-наводчик - вместе с шестью десантниками размещаются в корпусе, а в дистанционно управляемой башне - 30-мм автоматическая пушка Rheinmetall MK30-2/ABM (Air Burst Munition - снаряды воздушного подрыва) со спаренным пулеметом. В башне размещаются панорамный комплекс командира, цифровые мультиспектральные прицелы и системы управления огнем; по периметру машины установлены видеокамеры. Все данные по внутренней сети распределяются на все рабочие места, включая десантное отделение. В платформе Puma использована концепция модульного бронирования с двумя классами защиты. Машина в базовой конфигурации с классом защиты А имеет лобовую броню толщиной 30 мм, а в остальных проекциях броню толщиной 14,5 мм, что определяет массу машины в 31,5 тонны. Защита класса С подразумевает толщину брони во всех проекциях 30 мм, что, как следствие, повышает массу машины до 40,7 тонн. Большое внимание было уделено защите крыши машины от артиллерийских снарядов и поражающих элементов кассетных боеприпасов, тогда как днище выдерживает подрыв на мине или СВУ массой до 10 кг. Подобная модульная конструкция позволяет также легко добавлять в будущем новые комплекты бронирования. Для борьбы с ПТУР компании-разработчики БМП Puma также разработали комплекс оптико-электронного подавления MUSS (Muttifunktionales Selbstschutz System/многофункциональная система самозащиты), которым оборудуются машины Puma немецкой армии. Эти машины в будущем также получат противотанковые ракеты Spike разработки израильской компании Rafael Advanced Defence Systems как только они будут разработаны и квалифицированы. Немецкая армия заказала 350 БМП Puma, последняя из которых будет поставлена в 2020 году.Предполагается, что в паре с БМП Puma будет работать бронетранспортер Boxer 8x8 разработки компании ARTEC (совместное предприятие KMW и Rheinmetall) Платформа Boxer изначально развертывалась в качестве боевой машины пехоты и машины боевой поддержки. Модульная броня «плиточного типа» позволяет повысить уровень защиты, обеспечиваемый базовой броней толщиной 14,5 мм. Ее грузоподъемность позволяет устанавливать боевые модули с 30-мм вооружением, например, как в случае с машинами для Литвы и разведывательным вариантом, являющимся кандидатом на австралийскую программу Land-400. В рамках этой программы ее конкурентом выступает бронемашина AMV-35 - совместная заявка компании BAE Systems и Рatria.В рамках программы Land-400, которая интересна своими кандидатами, австралийская армия подыскивает себе новую БМП. Для этой программы в качестве кандидатов предложены четыре БМП, среди них и бронемашина Puma, но с некоторыми интересными отличиями. Австралийское министерство обороны выпустило запрос на предоставление информации касательно планируемого конкурса, который должен был пройти в конце 2017 года. Для этого конкурса платформа Puma предлагается либо с 30-мм, либо с 35-мм автоматической пушкой. Это, скорее всего, ответ конкуренту в лице бронемашины CV-9035 от BAE Systems, представляющей собой обновленный вариант существующей платформы CV-90. Бронемашина CV-9035 оборудована обитаемой башней, вооруженной 35-мм пушкой Bushmaster-lll от Orbital ATK, способной вести огонь программируемыми боеприпасами AHEAD (Advanced Hit Efciency and Destruction - улучшенная эффективность попадания и уничтожение). Хотя 35-мм боеприпасы обладают большей мощностью по сравнению с боеприпасами меньшего калибра, но при этом они занимают больше места, что неизбежно ведет к сокращению боекомплекта. Еще одного кандидата на программу Land-400 представила компания General Dynamics. Ее предложение базируется на гусеничной БМП ASCOD-2, базовый вариант которой, ASCOD, уже стоит на вооружении Испании и Австрии. Пока не ясно, какое вооружение и башню она будет иметь. Компания Rheinmetall самостоятельно представила для этой программы гусеничную БМП Lynx, шасси которой, по всей видимости, схоже с шасси БМП Marder, но модернизировано и оборудовано обитаемой башней Lance с 30-мм пушкой.Хотя австралийская армия считает защиту своим приоритетом, но при этом хочет получить БМП, способную вместить 8 человек десанта. Это отражает ее желание, зачастую высказываемое и другими армиями, сохранить способность пехотного отделения действовать из машины двумя группами. Такая численность позволяет иметь сбалансированные структуру и комбинацию индивидуального вооружения, а также обеспечить оптимальное огневое могущество и маневр. Три из четырех кандидатов, ASCOD, CV-9035 и Lynx, соответствуют предъявляемым требованиям по размещению отделения из восьми солдат.БМП CV-90 пользуется определенным успехом, поскольку ее приняли на вооружение такие страны как, например, Эстония, Финляндия, Нидерланды, Норвегия и Швеция. «Успех CV-90 определяется тщательным подходом к проектированию, - напомнил Дэн Линдел, ведущий инженер по платформе CV-90 в компании BAE Systems Hagglunds. - Это искусство - достичь наилучшего баланса стоимости, живучести, мобильности и огневого могущества. Живучесть является наиболее важным фактором, хотя ее уровень не должен повышаться за счет подвижности». Например, норвежские машины в конфигурации CV-90 Mk.III получили программируемые боеприпасы для своих 30-мм и 35-мм автоматических пушек, усовершенствованную гидропневматическую подвеску, современную оптоэлектронику, систему ситуационной осведомленности и возможность работы в общей боевой сети. Норвегия также установила на свои машины дистанционно управляемые модули вооружения (ДУМВ) Kongsberg Protector.Министерство обороны Сингапура подтвердило, что компания ST Kinetics разрабатывает БМП следующего поколения. В этой гусеничной машине особое внимание будет уделено защите, улучшенной ситуативной осведомленности, а также координации действий членов экипажа между собой и с другими подразделениями. Последнее является следствием оцифровывания и объединения в сеть всех систем машины. Компоновкой платформы предусматривается размещение экипажа в корпусе: водитель размещается впереди по центру, за ним командир и оператор-наводчик и в кормовой части пехотное отделение 8 человек. В необитаемой башне установлен панорамный прицел для 30-мм (предположительно) пушки и спаренного с ней 7,62-мм пулемета. Первые серийные машины Next Generation должны быть поставлены сингапурской армии в 2019 году.Россия подняла переполох в западных странах, когда показала три новых БМП на Параде Победы в мае 2015 года. Первая из них - гусеничная БМП Курганец-25 разработки Курганмашзавода. Экипаж три человека плюс семь десантников размещаются в корпусе, на машине установлен ДУМВ «Эпоха», вооруженный 30-мм автоматической пушкой, спаренным с ней 7,62-мм пулеметом и пусковой установкой ПТУР 9М113 «Корнет-М». Корпус машины, изготовленный из алюминиевой брони, обеспечивает хороший уровень защиты, а при необходимости дополнительные модули позволяют его повысить. На машине также установлен комплекс активной защиты «Дрозд-2» и, вероятно, система борьбы с ПТУРами. Машина оборудована также системой гидропневматической подвески, благодаря которой можно изменять клиренс и соответственно высоту самой машины. Машина на воде приводится в действие двумя водометами, которые позволяют развить скорость до 5,4 узла (10 км/ч). На сегодняшний день изготовлены только предсерийные образцы, которые, по всей видимости, проходят испытания; серийное же производство планируется начать через несколько лет. Впрочем, Курганец-25 - не единственная российская БМП. На Параде Победы была также представлена колесная БМП Бумеранг. На машине установлен такой же ДУМВ «Эпоха», как и на БМП Курганец-25. Экипаж составляет три человека плюс семь десантников. На машине, скорее всего, установлен такой же силовой блок, а также еще несколько подсистем, как и на ее гусеничном собрате; на воде в движение машину приводят два водомета.Не совсем понятно, когда новая БМП Т-15 разработки Уралвагонзавода, также представленная на том Параде, поступит на вооружение российской армии. Русские относят Т-15 к классу «тяжелых» БМП ведь она базируется на танковом шасси Т-14 Армата. Экипаж три человека обеих машин размещается в корпусе. У БМП Т-15 силовой блок и приводы перенесены в переднюю часть в противоположность кормовому размещению на танке Т-14. При этом был выделен объем для размещения шести десантников. Поскольку конструкция БМП Т-15 схожа с конструкцией ОБТ Т-14, скорее всего, системы защиты и бронирования у них одинаковые, в том числе система динамической защиты «Малахит». Скорее всего, БМП Т-15 также находится на предсерийном этапе, при этом дата серийного производства до сих пор не объявлена.Платформа Бумеранг является наглядным примером следования тенденции, наблюдаемой при разработке колесных БМП. Она подкрепляется, в том числе, последовательным развитием технологии систем подвески для колесных машин, включая гидропневматические подвески со сжатым азотом. Они могут работать с большими массами и при этом обеспечивают лучшую внедорожную проходимость и возможность прохождения длительных высокоскоростных маршей по дорогам с твердым покрытием. На бронемашинах Freccia от Iveco, VBCI от Nexter, Boxer, AMV от Patria и Piranha V от General Dynamics установлены системы подвески подобного типа. Успех бронемашины Boxer подтверждает ее развертывание в немецкой и голландской армиях, а также выбор Литвы в 2016 году, которая пожелала иметь машину, оборудованную ДУМВ Rafael Samson 30. Тем временем бронемашина AMV компании Patria, имеющая защиту по лобовой проекции от 30-мм бронебойных снарядов и превосходную защиту от мин и СВУ, в январе 2016 года была выбрана Объединенными Арабскими Эмиратами. Представитель компании отметил, что «первые машины были поставлены уже в начале 2017 года».Еще одной действующей программой по ББМ является так называемая инициатива Amphibious Combat Vehicle 1.1 американского Корпуса морской пехоты. По словам представителя компании BAE Systems, этой программой предусматривается «плавающий транспортер морской пехоты с современной системой баллистической и противоминной защиты и ситуационной осведомленности». Претендентами на эту программу являются компании ВАЕ Systems и Iveco с платформой SuperAV и компании ST Kinetics и SAIC с восьмиколесной платформой Теггех-2. В этой машине смогут разместиться 12 или 13 пехотинцев, при этом представитель компании SAIC подтвердил, что «платформа будет вооружена 30-мм автоматической пушкой, точно так же, как сделала американской армия со своими бронемашинами Stryker». Оценочные испытания платформ-претендентов, как ожидается, будут идти и в 2018 году, в середине которого будет выбрана платформа-победитель. В общей сложности будет изготовлено порядка 225 машин.Развитие ББМ идет по пути размывания принципиальных отличий между боевыми машинами разных категорий. Использование общих шасси, ДУМВ, модульной защиты и универсальных электронных систем, цифровых систем ситуационной осведомленности, а также объединение в единую сеть позволяет получить на одной базовой платформе машины разных категорий - БМП, БТР и другие, - способные выполнять самые разные задачи. Как результат, инвестиции в боевые бронированные машины всех категорий позволят повысить их боевую эффективность и тактическую приспособляемость.