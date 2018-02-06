Всю мощь Российской армии собрали в одном видео

Мало кто поспорит с тем, что за последние 8 лет Вооруженные силы России существенно обновились. Это видно невооруженным взглядом. Каждый год наша армия получается сотни образцов современной боевой техники. На сегодняшний день ее доля в ВС РФ составляет 64%, а к 2021 году этот показать должен вырасти до 75%.



Особое внимание уделяется отечественным воздушно-космическим силам. За прошедшие 5 лет они получили свыше 600 единиц пилотируемой техники, среди которых - не имеющие равных в мире истребители Су-35С, Су-30СМ, а также бомбардировщики Су-34. Идет модернизация уникальных перехватчиков МиГ-31 до уровня "БМ", бомбардировщиков Ту-22М3 до уровня "М3М", а также Ту-95МС до уровня "МСМ".



Впервые за долгие годы наша армия получила боевой опыт. Сирия стала "полигоном" для испытания многих видов оружия, что помогло выявить недочеты.





До 2021 годе Минобороны намерено сосредоточиться на развитии высокоточного и гиперзвукового оружия.









