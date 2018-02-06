23:20 06 февраля

Всю мощь Российской армии собрали в одном видео

Мало кто поспорит с тем, что за последние 8 лет Вооруженные силы России существенно обновились. Это видно невооруженным взглядом. Каждый год наша армия получается сотни образцов современной боевой техники. На сегодняшний день ее доля в ВС РФ составляет 64%, а к 2021 году этот показать должен вырасти до 75%.

Особое внимание уделяется отечественным воздушно-космическим силам. За прошедшие 5 лет они получили свыше 600 единиц пилотируемой техники, среди которых - не имеющие равных в мире истребители Су-35С, Су-30СМ, а также бомбардировщики Су-34. Идет модернизация уникальных перехватчиков МиГ-31 до уровня "БМ", бомбардировщиков Ту-22М3 до уровня "М3М", а также Ту-95МС до уровня "МСМ".

Впервые за долгие годы наша армия получила боевой опыт. Сирия стала "полигоном" для испытания многих видов оружия, что помогло выявить недочеты.


До 2021 годе Минобороны намерено сосредоточиться на развитии высокоточного и гиперзвукового оружия.



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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 7

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  1. MoJloT Сегодня, 16:53
    Мда, мощь.

    для сравнения.
    MoJloT
    1. шурик Сегодня, 17:17
      для сравнения.
      Сравнения ЧЕГО и С ЧЕМ? Это две разные страны.
      шурик
    2. Стабилиози Сегодня, 18:35
      очень круто, на своё время
      Стабилиози
    3. Вас Влад Сегодня, 19:25
      Это лишь железо,страну оно не сохранило!Сила в мозгах yes
      Вас Влад
  2. Симон Сегодня, 17:34
    Цитата: MoJloT
    Мда, мощь.

    для сравнения.

    Сравнение хорошее! Вообще интересно, за сколько выросла наша современная мощь, за время от Союза до России! Все быстрей и выше, всё сильней и мощней! yes Класс! good
    Симон
  3. Какой-то Компот Сегодня, 17:36
    Объемы только не сопоставимы
    Да и не только они
    Какой-то Компот
  4. Ураган70 Сегодня, 18:09
    Всю мощь нашей Армии в один видеоклип не впихнёшь, так как наша мощь начинается с людей!!! Наполеона бабы с вилами драконили, Гитлера партизаны подстригли тоже неплохо и так всегда! Каков народ, такая и Армия!!! А видеоклип терабайт на 15 я еще не видел...
    Ураган70
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