Курды в Африне получили подкрепление

Крупный конвой с бойцами курдские вооруженных формирований «Народной милиции» (YPG) и «Сил демократической Сирии» (SDF) из Ирака прибыл сегодня в осажденный турецкими силами город Африн.В Африн из Ирака выдвинулись части Сил сопротивления Синджара (YBS), состоящие из курдов-езидов, а также курдские формирования из восточной части Сирии, сообщает Telegram-канал Directorate 4, занимающийся мониторингом деятельности террористов.Точная численность бойцов и вооружения неизвестны.Соратники афринских курдов ранее уже обещали оказать им помощь. Однако дорога, связывающая кантон с северными и северо-восточными территориями Сирии, проходит через район, контролируемый войсками сирийского правительства. По информации Directorate 4, сирийские власти препятствовали проезду подкреплений. Возможно, колонне дали пройти после того, как Турция развернула свои войска в провинции Алеппо.