23:29 06 февраля
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Курды в Африне получили подкрепление

Крупный конвой с бойцами курдские вооруженных формирований «Народной милиции» (YPG) и «Сил демократической Сирии» (SDF) из Ирака прибыл сегодня в осажденный турецкими силами город Африн.

Курды в Африне получили подкрепление


В Африн из Ирака выдвинулись части Сил сопротивления Синджара (YBS), состоящие из курдов-езидов, а также курдские формирования из восточной части Сирии, сообщает Telegram-канал Directorate 4, занимающийся мониторингом деятельности террористов.


Точная численность бойцов и вооружения неизвестны.

Соратники афринских курдов ранее уже обещали оказать им помощь. Однако дорога, связывающая кантон с северными и северо-восточными территориями Сирии, проходит через район, контролируемый войсками сирийского правительства. По информации Directorate 4, сирийские власти препятствовали проезду подкреплений. Возможно, колонне дали пройти после того, как Турция развернула свои войска в провинции Алеппо.

Использованы фотографии: http://russia-now.com/
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Комментарии 52

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  1. MoJloT Сегодня, 17:15
    Сжечь там все дотла, а потом развеет на Евфратом.
    MoJloT
    1. влад66 Сегодня, 17:19
      Цитата: MoJloT
      Сжечь там все дотла, а потом развеет на Евфратом.

      Зачем сжигать, это Турки и курды пускай вот и жгут друг друга, те ещё "союзнички"
      влад66
      1. Гигант мысли Сегодня, 17:23
        Чем больше побьют друг друга кровожадные турки и такие же курды, тем лучше будет России и Сирии.
        Гигант мысли
        1. Logall Сегодня, 18:06
          Цитата: Гигант мысли
          лучше будет России и Сирии.

          Плевать на Сирию, Важны лишь интересы России! А раз они сходятся, тогда ладно...
          Logall
      2. Андрей К Сегодня, 17:24
        влад66
        ...Крупный конвой с бойцами курдские вооруженных формирований «Народной милиции» (YPG) и «Сил демократической Сирии» (SDF) из Ирака...

        Цыгане шумною толпой...
        Выражение "гуляй-поле" как раз подходит. Как бы ни относились к курдам, но такое ощущение, что это пренебрежение границами выйдет им боком.
        Потом будут сопли, слёзы.Поиски кто их "предал".
        Шалман какой-то, а не войско.
        Андрей К
        1. влад66 Сегодня, 17:53
          Цитата: Андрей К
          Шалман какой-то, а не войско.

          Андрей Приветствую drinks Курды вообще то воевать умеют, но и пакостить тоже умеют, вот и пусть с султаном выясняют чьи яйца круче сварены. drinks
          влад66
          1. Андрей К Сегодня, 17:57
            влад66
            ...Курды вообще то воевать умеют, но и пакостить тоже умеют, вот и пусть с султаном выясняют чьи яйца круче сварены...

            Приветствую дружище drinks
            Да пусть они что хотят и с кем хотят выясняют, я не об их умении партизанить. Что у них есть, то есть. А об навигации по местности laughing
            Захотели - из Ирака в Сирию, захотели - обратно laughing
            Табор!!!
            Андрей К
            1. влад66 Сегодня, 18:07
              Цитата: Андрей К
              Захотели - из Ирака в Сирию, захотели - обратно

              laughing И чего Эрдогаша смотрел, такой табор цель для его ВВС. yes а они проходят.
              влад66
              1. Андрей К Сегодня, 18:09
                Цитата: влад66
                ...И чего Эрдогаша смотрел, такой табор цель для его ВВС. yes а они проходят...

                good Ступил Эдик, сейчас наверное локти кусает laughing
                Андрей К
                1. влад66 Сегодня, 18:17
                  Цитата: Андрей К
                  Ступил Эдик, сейчас наверное локти кусает

                  А нам и Асаду это только на руку, крепче завязнут те и другие, крепче и исколошматят друг друга. drinks
                  влад66
                  1. Андрей К Сегодня, 18:26
                    Цитата: влад66
                    ...А нам и Асаду это только на руку, крепче завязнут те и другие, крепче и исколошматят друг друга...

                    И то верно drinks
                    Андрей К
                  2. Paranoid50 Сегодня, 22:54
                    Цитата: влад66
                    А нам и Асаду это только на руку, крепче завязнут те и другие,

                    Так-то да, только Асаду потом это всё как-то хоронить придётся. yes
                    Paranoid50
              2. Ныробский Сегодня, 23:24
                Цитата: влад66
                И чего Эрдогаша смотрел, такой табор цель для его ВВС.

                Эрдоган, там не везде летать может, а только там, где есть договорённость с Россией.
                Ныробский
    2. Chertt Сегодня, 17:20
      Цитата: MoJloT
      Сжечь там все дотла, а потом развеет на Евфратом

      Там до Евфрата километров двести. Пока будете, такой воинственный, туда сюда бегать, простудитесь и умрете,.беда то какая
      Chertt
  2. TUFAN Сегодня, 17:21
    Больше мяса... Кто их туда направляет?
    [/quote]Возможно, колонне дали пройти после того, как Турция развернула свои войска в провинции Алеппо.[quote]
    Асаду это только на пользу, эликсир от тараканов губит и вшей! Молодец Асад, пускай потихоньку в мясорубку.
    TUFAN
    1. Владыка Ситх Сегодня, 17:26
      Конечно на пользу, но мало кто это понимает.
      Владыка Ситх
    2. Шалтай Сегодня, 17:30
      Цитата: TUFAN
      Больше мяса... Кто их туда направляет?

      Это про турок и им сочувствующих ? Во первых несъедобно . Во вторых турки и их дружки не получат в Африне ничего кроме позора .
      Не солидарен с курдами , просто у турок ничего кроме позора не получится .
      Шалтай
      1. tekinoral Сегодня, 17:46
        Голодная курица во сне видит себя в амбаре кукурузы говорят .У турков уже получается ,так что ...
        tekinoral
        1. Сибирь55 Сегодня, 18:07
          А про курицу и сон - это от британских учОных,как я понимаю...)
          Сибирь55
  3. garnik Сегодня, 17:23
    И это хорошая новость,вот еще раккские (подконтрольные амерам) курды поддержали бы афринских,тогда я зауважал бы курдов.
    garnik
    1. tekinoral Сегодня, 17:47
      Гарник как бы не возмущался,конец твоим сородичей там в рпк
      tekinoral
      1. garnik Сегодня, 18:16
        Знаю что в Африне живут не мало смешанных семей армянокурдских. Но эти семьи создавались насильственно.И в РПК они присутствуют. Но они не могут быть сородичами.А басмачей ,чем больше там ляжет, тем воздух будет чище.
        garnik
    2. pytar Сегодня, 19:52
      Турки могут окупировать временно или надолго одна или другая територия. Могут убить тысячи курдов. Но турки не могут победить курдов. Одинственное, что успеют сделать, это подтолкнуть курдов к обыединения.
      Эрдоган копает гроб курдам, но сам упадет в него.


      pytar
      1. garnik Сегодня, 20:07
        Да ,можно пожалеть курдов ,не зная их сущности. Их руки в крови христианских народов. Они должны почувствовать на себе все прелести резни.А так пусть уничтожают друг друга. Хотя хочется видеть курдов в победителях.
        garnik
        1. tekinoral Сегодня, 20:43
          Гарник ,понятно что ты за сородичей своих .
          tekinoral
      2. tekinoral Сегодня, 20:40
        Значит по вашему турки в болгарии тоже создадут рано или поздно автономию !
        tekinoral
      3. protoss Сегодня, 21:15
        турки вот уже тыщу лет дрючат курдов, ничего не меняется
        protoss
  4. хрыч Сегодня, 17:25
    Турки все пытались конвой направить в Идлиб, вот получили обраточку от Асада. Будут обижяться, что кюшать не смогут...
    хрыч
  5. TUFAN Сегодня, 17:33
    Цитата: хрыч
    Турки все пытались конвой направить в Идлиб, вот получили обраточку от Асада. Будут обижяться, что кюшать не смогут...

    Да нет уж... Хоть и прямого непосредственного контакта с Асадом у турок нет, но я уверен, что решили так поступить сообща, посредством российской стороны. Чем больше проамериканцев заманить в котёл, тем приятнее будет кидать под него поленья. Весь сброд сейчас там околачивается. Думаю ВКС скоро подключатся к карнавалу.
    TUFAN
    1. БАРХАН Сегодня, 18:41
      Цитата: TUFAN
      Да нет уж... Хоть и прямого непосредственного контакта с Асадом у турок нет, но я уверен, что решили так поступить сообща, посредством российской стороны. Чем больше проамериканцев заманить в котёл, тем приятнее будет кидать под него поленья. Весь сброд сейчас там околачивается. Думаю ВКС скоро подключатся к карнавалу.

      Я тоже так думаю.Зачем бегать по всей пустыне,ловить,когда можно скучковать всех в одной канаве...Чтобы наладить хоть какой то мир надо будет перемолоть всех упоротых.Какие бы курды воинственные бы ни были с турками им не тягаться,тем более имея за спиной не очень дружелюбных(и по делу) сирийцев с русскими.Про остальную шваль разных мастей и не говорю,они больше никому не нужны.
      БАРХАН
  6. РусскийУзбек Сегодня, 17:34
    Интересное кино намечается...
    РусскийУзбек
    1. tekinoral Сегодня, 17:52
      Не очень ,конец уже известен
      tekinoral
  7. А. Привалов Сегодня, 17:35
    Там от границы с Ираком чёрт знает сколько тащиться на легковушке нужно. А у конвоя в два раза больше времени заберёт.
    А. Привалов
    1. А. Привалов Сегодня, 17:39
      Можно ещё по шоссе М4, но всё равно, меньше 8 часов не выходит.
      А. Привалов
  8. Генерал Песчаных Карьеров Сегодня, 17:45
    Скоро будет рубилово, и польется кровь. Хотя России это по сути выгодно.
    Генерал Песчаных Карьеров
  9. mavrus Сегодня, 17:45
    Цитата: Андрей К
    влад66
    ...Крупный конвой с бойцами курдские вооруженных формирований «Народной милиции» (YPG) и «Сил демократической Сирии» (SDF) из Ирака...

    Цыгане шумною толпой...
    Выражение "гуляй-поле" как раз подходит. Как бы ни относились к курдам, но такое ощущение, что это пренебрежение границами выйдет им боком.
    Потом будут сопли, слёзы.Поиски кто их "предал".
    Шалман какой-то, а не войско.

    Да судьба у них такая... всю жизнь боком.
    Ведь был шанс в Сирии, да и в Ираке, а уж потом ив Турции, так нет с амерами связались.
    mavrus
  10. ul_vitalii Сегодня, 17:47
    Точно, война всех против всех.
    ul_vitalii
  11. alien308 Сегодня, 17:48
    Шаг к великому и единому курдистану?
    alien308
    1. tekinoral Сегодня, 17:55
      Только во сне увидят
      tekinoral
  12. Комментарий был удален.
  13. Livonetc Сегодня, 17:57
    Концентрация курдов на руку Турции.
    А по поводу скептицизма в отношении боеспособности турецкой армии.
    Есть шанс достоверно увидеть, каков он, Член НАТО в реале.
    Livonetc
    1. tekinoral Сегодня, 18:14
      Ел баб ничего не показало ,?
      tekinoral
  14. Геркулесыч Сегодня, 18:11
    Езидов в армии встречал! Армяне езиды попадались! К технике у них стремление фанатичное, и по этой части они хорошо подкованы! Так что, туркам их нужно в первую очередь боятся, езиды техники погажгут турецкой кучу!
    Геркулесыч
    1. tekinoral Сегодня, 18:16
      Туркам не от кого боятся ,мы их много видели ,как потом переодеваются в женскую одежду и бегут !
      tekinoral
  15. APASUS Сегодня, 18:16
    Вот уже похоже американцам и курдов удалось "развести" на защиту интересов метрополии? Чем больше в лес ,тем больше проблем у турков
    APASUS
    1. tekinoral Сегодня, 18:20
      Проблемы будут ,но она решаема
      tekinoral
    2. Yeraz Сегодня, 18:39
      Наоборот.Пусть концентрируются все в одном регионе,чем потом искать их по горам.В Турции мятеж подняли и были разгромлены,теперь пусть в Африне в большом кол-во соберутся.Да И Асаду это очень выгодно,руками Турции вычищает.
      Yeraz
  16. Комментарий был удален.
  17. tekinoral Сегодня, 18:51
    [media=http://] для симпатизирующих рпк
    tekinoral
  18. Симон Сегодня, 18:54
    Цитата: MoJloT
    Сжечь там все дотла, а потом развеет на Евфратом.

    Ну, это жестоко! Нужно переманить курдов на сторону Асада и оторвать их от американцев. Курды хорошие войны, вместе били игиловцев с сирийцами и тогда Сирия будет в двойне сильней. yes
    Симон
    1. Вадим237 Сегодня, 22:12
      Думаю что у Турецкой армии, ни каких шансов разгромить Курдов не будет.
      Вадим237
  19. Симон Сегодня, 18:57
    Цитата: ul_vitalii
    Точно, война всех против всех.

    Это, что! На полное уничтожение?! fool Американцы только этого и ждут! Им как раз нужна война на истребление!
    Симон
  20. Trn Сегодня, 22:03
    сжечь всех мусульман, уничтожить всех турков,пусть поубивают друг друга, ппц пожелания))...скок у Рф союзников сегодня в мире кроме Южной Осетии? своими призывами(призывы некоторых) вы их не прибавите..

    эти самые мусульмане, эти самые турки.. только республика Азербайджан во время ВОВ потеряла 300.000 жизней в борьбе с фашизмом, не говоря уже о республиках средней Азии.
    Trn
  21. Trn Сегодня, 22:06
    если кого то на рынке обвесили, или по щам надавали, или в Анталии жена изменила...в этом не виноваты все турки и мусульмане...скорее дело в вас самих))
    не надо переносить личное в глобальное!
    Trn
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