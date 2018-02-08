Не в свои Саны не садись

Ситуация в Йемене в очередной раз в тупике. Попытка завершить дорогостоящую войну подкупом экс-президента А. А. Салеха и разрыва его союза с хоуситами провалилась. Салех погиб, хоуситы укрепились в занятых районах, включая столицу. Холера в стране из эпидемии перешла в пандемию, гуманитарная катастрофа там развивается. Противоречия между ведущими участниками коалиции – КСА и ОАЭ вскрылись, и это не дает Эр-Рияду никаких оснований для оптимизма.Иран использует ситуацию в своих интересах, поддерживая хоуситов и позволяя конфликту разгораться, благо, это дает возможность тестировать системы противоракетной обороны кораблей ВМФ США и ОАЭ, а также ПВО КСА. Миротворческие программы ООН для Саны провалились. Статья о событиях в Йемене написана по материалам П. Рябова, подготовленным для ИБВ.С августа 2014-го в Йемене противостоят легитимные с точки зрения мирового сообщества власти страны и формирования хоуситов, союзниками которых до последнего времени были силы, лояльные Салеху. В активную фазу конфликт перешел после начавшегося по просьбе главы государства А. М. Хади в марте 2015 года вторжения аравийской коалиции во главе с КСА. «Законное правительство» и президент сидят в Эр-Рияде. Заявления о том, что коалиция и Хади контролируют до 80 процентов территории Йемена, не более чем пропаганда. Относительный контроль «хадисты» поддерживают только в Абъяне и Шабва. То есть это правительство в изгнании и поддержкой «на земле» оно не обладает. На этом фоне проэмиратовские силы – южнойеменские харакаты остановили наступление по побережью Красного моря на порт Ходейда, контролируемый хоуситами, через который идет основной поток иранской помощи и всей значимой контрабанды.Разногласия между КСА и ОАЭ обострились. Затеянная ОАЭ комбинация с мятежом Салеха должна была привести не только к расколу между ним и хоуситами. Это вторично, поскольку хоуситы как проиранская сила в «мягком подбрюшье» КСА мало волнуют Абу-Даби. Успех мятежа союзников покойного экс-президента (его похоронили очень символично – во дворе центральной тюрьмы Саны) должен был не только оттеснить хоуситов в традиционную зону проживания и влияния в провинции Саада, но и поставить во главе Северного военного округа племянника экс-президента и бывшего командующего Республиканской гвардией Т. Салеха. Чтобы успокоить возможное возмущение Эр-Рияда, было принято решение согласиться пока на сохранение в качестве президента просаудовского Хади, а назначение Т. Салеха в пределах общего перемирия и союза с бывшим главой государства планировалось легализовать на саммите стран – членов ССАГПЗ в Кувейте. Бунт приурочили именно к этому событию.Когда на саммит не приехали высшие чины ОАЭ и КСА, стало ясно, что мятеж провалился, хотя в столице Йемена еще шли бои. На фоне этой неудачи в ОАЭ усилили официальное закрепление статуса сына экс-президента (долгое время живущего в ОАЭ и основного посредника в секретных консультациях между Салехом и КСА при медиаторстве Абу-Даби) как будущего лидера Северного Йемена. При этом они стали настаивать на уходе Хади и вице-президента А. М. аль-Ахмара, руководителя военного крыла исламистской партии «Ислах».Все последние действия ОАЭ в попытках вернуть клан Салеха во власть связаны с тем, что там хотят исключить влияние на ситуацию на севере йеменского аналога «Братьев-мусульман» – партии «Ислах» и поставить у власти человека, который согласится на федеративное устройство, дав возможность Абу-Даби превратить юг страны в свой протекторат.Это в корне отличается от видения ситуации Эр-Риядом, заблокировавшим планы Абу-Даби. Отсюда активизация ОАЭ сепаратистских тенденций на юге Йемена (там помимо исполнительного органа власти – Переходного совета создан двухпалатный парламент) и замораживание наступления на Ходейду. Эмираты оказывают давление на КСА, поскольку Эр-Рияд считает, что именно через этот порт поступают ракеты, которые американскими системами ПВО королевства перехватываются через раз.Одним из последствий попытки сторонников экс-президента Салеха организовать мятеж в Сане и вытеснить хоуситов в провинцию Саада стало доминирование в тактике ОАЭ крена к обособлению Южного Йемена. Помимо активизации работы Переходного совета Южного Йемена и двухпалатного парламента, в ОАЭ занялись и созданием здесь военного присутствия. Это выражается не только в контроле их ВС морской, логистической и социальной инфраструктуры, но и в подготовке вооруженных милиций, набранных из бывших военнослужащих – жителей Южного Йемена и создании баз на побережье. Последнее – ключевой элемент стратегии ОАЭ в укреплении пребывания не только в Йемене, но и на Африканском Роге. Достаточно вспомнить о бывшей советской базе в Сомали «Бербере» или о военной инфраструктуре в Эритрее.Дошла очередь и до йеменского острова Сокотра, где ранее располагались советская база субмарин и аэродром авиации дальнего действия. Архипелагом управляет доверенный человек ОАЭ – губернатор А. аль-Сокотри. Опираясь на административный ресурс, наследный принц М. аль-Нахайян решил основать на острове военную базу. Там созданы Силы спецназначения (пять тысяч человек). Тренируют их в двух лагерях военные из ОАЭ и сотрудники ЧВК «Академия» Э. Принса. ОАЭ контролируют аэропорты и морскую инфраструктуру архипелага. Они строят военную базу на основном острове, которую обозреватели назвали «эмиратовской Диего-Гарсия». Сокотра – важный стратегический объект в Индийском океане в силу географического положения. Эмиратовцы, помимо прочего, планируют создать на архипелаге и морской курорт.Эксперты связывают активность ОАЭ с их жесткой позицией относительно будущего Йемена. После путча Салеха Абу-Даби послал партнерам в Заливе (КСА прежде всего) сигнал, что ставит на находящегося в эмиграции в ОАЭ сына покойного президента. По распоряжению М. аль-Нахайяна молодому Салеху в декабре перевели средства для воссоздания общейеменской инфраструктуры просалеховской партии «Всеобщий народный конгресс» (ВНК). Попытки Эр-Рияда убедить Абу-Даби в необходимости возвращения во власть партии «Ислах» понимания у наследного принца ОАЭ не находят.13 октября прошлого года он по приглашению Эр-Рияда совершил поездку в КСА, где встречался с руководителями «Ислаха» М. аль-Ядуми и А. аль-Анси. Оба из «умеренного крыла» партии. Наследный принц ОАЭ в сопровождении советника по безопасности Т. бен Зайеда встретился и с начальником Президиума общей разведки КСА Х. аль-Хумейданом. До эмиратовцев руководство «Ислаха» провело встречу с наследным принцем КСА М. бен Салманом, на которой они определили общие контуры йеменского досье. Целью было убедить аль-Нахайяна «в необходимости использования ресурса ислаховцев против хоуситов и их возвращения во власть», но попытка не удалась. После возвращения он на закрытом совещании силовиков дал указания «активизировать мероприятия по обустройству новой военной базы на Сокотре», а также финансированию сепаратных от Хади органов власти в Южном Йемене.Лидеры движения «Ансар Аллах» освободили сторонников бывшего президента Салеха, арестованных во время вооруженных столкновений в столице страны – Сане. Хоуситам удалось пресечь попытки мятежа, на который делали ставку сторонники экс-президента, КСА и ОАЭ. Был заключен альянс с «соглашателями» из Республиканской гвардии, точнее – с главой крупнейшей военной базы «республиканцев» в окрестностях столицы А. аль-Карраром, оказавшим содействие в подавлении бунта. В столицу перебросили тяжелую технику, которая и решила исход сражения.Губернатором Саны после мятежа назначен глава военной разведки хоуситов А. аль-Хагем. Под его руководством были арестованы члены ВНК. Объявленная амнистия в основном касается студентов, мелких торговцев, журналистов и преподавателей. Это усилит позиции хоуситов и расколет ВНК. Ближний круг бывшего президента, его родственники и сторонники, а также ключевые командиры «республиканцев», выступивших на его стороне и не подчинившихся приказам аль-Каррара, остаются в заключении. Сразу после подавления путча хоуситы начали массовые аресты не только сторонников Салеха, но и представителей других партий, прежде всего «Ислаха», которые и так действовали в подполье. В отдельных случаях арестовывали и социалистов. Но это касалось прежде всего представителей этой партии из Таиза.После подавления мятежа хоуситы держали арестованных не в тюрьмах, а в специальных зданиях и отделениях полиции в Сане и Сааде. Через внедренных в агентурный аппарат Управления общей разведки КСА «двойников» они довели до него информацию, что там собираются вооруженные отряды хоуситов. В итоге десятки людей погибли и получили ранения в результате удара ВВС аравийской коалиции по Сане и Сааде. За день до этого в Сааде были убиты еще 23 человека. Саудовцы ликвидировали своих же потенциальных союзников.Согласно докладу спецслужб КСА в Йемене создана Служба превентивной безопасности (СПБ). Она подчиняется лидеру хоуситов А. аль-Хоуси. Штаб-квартира дислоцируется в его личном поместье в провинции Саада. Новая спецслужба имеет филиалы и резидентуры во всех частях страны, насчитывает примерно три тысячи сотрудников центрального аппарата и сеть агентов. Кроме разведки и контрразведки, уделяет внимание радиоразведке и кибербезопасности. Ее кураторы и организаторы – сотрудники иранского КСИР и ливанской «Хезболлы». Главными направлениями работы спецслужбы саудовцы называют операции по доведению дезинформации до аравийской коалиции, доразведку целей и корректировку запусков ракет по КСА, радиоперехват, использование киберпространства для информационной войны.Успешная ракетная атака по базе ВВС в Джизане два года назад, во время которой погиб главком саудовских ВВС и уничтожено несколько летательных аппаратов, была поддержана системами радиоразведки иранского КСИР, основавшего посты в Йемене. Перехват телефонных переговоров главкома ВВС с командованием базы позволил рассчитать время его прибытия. Эти посты стали частью СПБ. Большую роль играют несколько десятков сотрудников из распущенной спецслужбы – Управления политической безопасности Салеха, перешедших к хоуситам.Контрразведкой в СПБ занимается Национальная служба безопасности, которую возглавил А. Джефран. Он ведал вопросами безопасности в движении хоуситов, поддерживая контакты с КСИР, ливанской «Хезболлой» и оманскими спецслужбами. Оманцы активизировали контакты со структурами Джефрана, посредничая в высылке из страны сторонников Салеха и его родственников. В частности, по просьбе Абу-Даби помогли освободить и вывезти через Оман в ОАЭ племянника экс-президента, бывшего командующего силами «Куат Хас» генерала Т. Салеха. В Эмиратах он с двоюродным братом, сыном экс-президента А. Салехом занимается реорганизацией просалеховского ВНК.Освобождение Т. Салеха дорого обошлось ОАЭ, к тому же они были вынуждены закрыть глаза на возобновление поставок контрабандного оружия через Оман в интересах хоуситов. Какова цель такого обмена для последних? Они учли, что сохранение родственников экс-президента создает для КСА дискомфорт в переговорах с ОАЭ о будущем Йемена. Хади в Абу-Даби в качестве главы Йемена не рассматривается. Этим объясняется покладистость хоуситов, а также планы Абу-Даби созвать в ОАЭ чрезвычайный съезд просалеховской партии ВНК и активизации сепаратных от Хади структур исполнительной и законодательной власти на юге Йемена. В обмен на освобождение Т. Салеха ОАЭ остановили наступление на Ходейду.По данным йеменского Центра по правам и развитию, с весны 2015 года в стране убиты более 10 тысяч мирных жителей. Согласно оценкам ООН свыше 21 миллиона йеменцев (более 70 процентов населения) нуждаются в гуманитарной помощи. Угроза со стороны хоуситов судоходству в Красном море, о которой заявляют их представители, бьет по самой уязвимой точке КСА и ОАЭ. Доставка гуманитарной помощи осложняется попытками блокирования коалицией порта Ходейда. Но хоуситов интересует канал материально-технического снабжения из Ирана, идущего через Ходейду. Бомбардировки этого порта – единственная возможность для коалиции влиять на ситуацию, поскольку сухопутное наступление по побережью Красного моря остановлено ОАЭ.Хоуситы сохранили основные пути поставок вооружения и боеприпасов из Ирана. Они объявили о сбитом 7 января военном самолете коалиции, которую возглавляет КСА. За неделю до этого блок потерял истребитель «Торнадо». Эксперты полагают, что хоуситы сбили их переносными системами ПВО. Осенью 2017 года хоуситы получили северокорейские ПЗРК, в итоге была сорвана заброска саудовским спецназом диверсионных групп по периметру Саны, которые должны были еще и организовывать очаги сопротивления среди местных племен. Вертолет с командованием саудовского спецназа был сбит ракетами. Теперь дело дошло до самолетов, которые для прицельного бомбометания вынуждены снижаться на высоту работы ПВО. Это может вынудить силы коалиции проводить авианалеты с большей высоты и с меньшей точностью. Отсутствие у ВВС КСА нужного количества высокоточных прицелов – одна из претензий Эр-Рияда к Вашингтону, который отказывается поставлять их в силу негативной реакции Демократической партии и НПО.Насколько обоснованны заявления хоуситов о блокировании морских коммуникаций? Парализовать их вряд ли возможно. Но у хоуситов есть ПКР, повредившие сухогруз ОАЭ и корвет КСА. Дважды обстреливался американский эсминец. Морские дроны хоуситов вывели из строя боевой корабль ВМФ КСА и затопили сухогруз ОАЭ с оружием и аппаратурой радиоперехвата, закупленными на черном рынке в ЮАР. Причем атака на первый корабль произошла в районе порта Ходейда, а вторая – в Хадрамауте в Индийском океане. То есть побережьем Красного моря дело не ограничивается. Еще одно средство воздействия на караваны судов – иранская схема применения быстроходных катеров с использованием РПГ. В свое время иранцы опробовали этот способ нападения на танкеры в Ормузском проливе.Специальный посланник Генсека ООН по Йемену И. ульд Шейх Ахмед уйдет в отставку в феврале. Мавританского дипломата назначили в апреле 2015 года, на этом посту он сменил марокканца Д. бен Омара. С критикой в его адрес не раз выступали хоуситы, в феврале 2017-го они направили главе ООН А. Гутеррешу письмо с требованием отправить ульд Шейх Ахмеда в отставку. По их мнению, он занимал предвзятую позицию и находился под влиянием КСА. Отставка мавританца означает провал посреднических усилий ООН в Йемене. На последнем этапе деятельности он делал упор на реанимации альянса сторонников Салеха и странами – членами аравийской коалиции. Гибель Салеха обрушила эту комбинацию, заставив международных посредников начинать с чистого листа. То есть положение хоуситов прочно.Более 40 человек погибли и десятки ранены после обстрела хоуситами парада в провинции Таиз на юго-западе Йемена. На смотре присутствовали бойцы салафитских групп, лояльных ОАЭ. Хоуситы выпустили ракету «Точка-У» по лагерю Аль-Хайями в местечке Маафер во время парада по случаю начала нового учебного года для курсантов. Объект ранее контролировали бойцы Республиканской гвардии, лояльные Салеху. Экс-президент незадолго до путча сдал лагерь проэмиратовским милициям, что стало для хоуситов одним из оснований обвинения в измене. Атака произошла чуть более чем через месяц после объявления командованием аравийской коалиции об «окончательном освобождении» Таиза. При этом коалиция арабских стран во главе с КСА якобы перекрыла основную линию снабжения хоуситов между горами Таиз и портом Ходейда.Касаясь этой ситуации, отметим, что административный центр провинции был занят силами, условно лояльными аравийской коалиции, летом-осенью прошлого года. В самом Таизе действовали несколько группировок местного ополчения и салафитских групп, за которыми стояли КСА и ОАЭ. Они и пострадали во время обстрела. То есть хоуситы по-прежнему держат под контролем горные перевалы и господствующие высоты в провинции. На их сторону перешли бывшие бойцы Республиканской гвардии, ранее дислоцированные в этом районе. Так что кратчайшая дорога для наступления с юга на Сану перекрыта. Два других направления – со стороны Мариба и по побережью Красного моря на Ходейду заморожены. На йеменских фронтах патовая ситуация.