Что твоя Манила!

Военно-политическая ситуация на Филиппинах, особенно в южном регионе страны, чревата отделением Минданао и примыкающих островов от Манилы. Но местная герилья представлена не только исламистами. Здесь и в некоторых других регионах уже более полувека продолжаются боевые столкновения «марксистско-ленинской» (точнее, сталинско-маоистской) компартии Филиппин (МЛКПФ) с правительственными войсками. По имеющимся данным, повстанцы-коммунисты ныне контролируют около 15 процентов филиппинской территории: в этих районах по примеру маоцзэдунского Китая созданы революционные народные комитеты. Они по планам МЛКПФ будут органами местного самоуправления после победы в стране социалистической революции под знаменем великого учения Маркса – Энгельса – Ленина – Сталина – Мао Цзэдуна.МЛКПФ появилась вследствие раскола в середине 60-х «прохрущевской» филиппинской компартии (впоследствии де-факто самораспустившейся), многие члены которой выражали несогласие с антисталинскими решениями ХХ и ХХII съездов КПСС. То же имело место более чем в 60 зарубежных коммунистических и национально-освободительных организациях, в том числе почти во всех странах Юго-Восточной Азии. Несогласные с дрейфом Москвы вправо переориентировались на КНР и Албанию, официально осуждавшие стартовавший с 1956 года антисталинский в целом, соглашательский на внешней арене курс советского руководства.В 60–80-х МЛКПФ получала помощь КНР, КНДР и Албании. Пекин, Пхеньян и Тирана этого не скрывали. Достоверных подтверждений такой поддержки в последующие годы нет, хотя в иностранных СМИ иногда сообщается о том, что КНР и КНДР остаются спонсорами филиппинских коммунистов. Последние поддерживают позицию Пекина в споре с Манилой о принадлежности ряда островов и участков Южно-Китайского моря. Но в аналогичном споре Манилы с Тайбэем филиппинские сталинисты-маоисты на стороне своего правительства.Понятно, что первопричина междоусобиц – сохраняющаяся ущербность социально-экономической ситуации в стране. До 70 процентов ВВП обеспечивают столичный регион и прилегающие к нему районы на острове Лусон, а это лишь треть территории. На остальной части – отсталая экономика, номинальная социальная сфера, почти полное отсутствие медицины, учреждений образования и т. п.В то же время МЛКПФ привержена идее целостности страны в отличие от исламских экстремистов. Потому закономерны боевые столкновения последних с коммунистической «Новой народной армией». Когда-то ННА осуществляла диверсии против военных баз США («Кларк-Филд» и «Субик-Бей»), участившиеся в период американской агрессии в Индокитае. В начале 70-х существовал даже проект единого «второго фронта» коммунистов-повстанцев Филиппин, Малайзии, Индонезии, Таиланда и Брунея против военных и разведывательных объектов США, основывавшийся на лозунге Мао Цзэдуна «Создавать десятки, сотни Вьетнамов!» (1967). Красные партизаны планировали захватить филиппинский остров Палаван, ближайший к Индокитаю. Но затея потеряла актуальность, когда в 1971–1972 годах начался вывод войск США из Камбоджи, Лаоса и Южного Вьетнама.В борьбе с исламскими сепаратистами МЛКПФ – фактический союзник Манилы. Похоже, именно поэтому столкновения армии Филиппин с ННА в последние годы проходят без ожесточения.