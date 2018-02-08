11:37 08 февраля
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Что твоя Манила!



Военно-политическая ситуация на Филиппинах, особенно в южном регионе страны, чревата отделением Минданао и примыкающих островов от Манилы. Но местная герилья представлена не только исламистами. Здесь и в некоторых других регионах уже более полувека продолжаются боевые столкновения «марксистско-ленинской» (точнее, сталинско-маоистской) компартии Филиппин (МЛКПФ) с правительственными войсками. По имеющимся данным, повстанцы-коммунисты ныне контролируют около 15 процентов филиппинской территории: в этих районах по примеру маоцзэдунского Китая созданы революционные народные комитеты. Они по планам МЛКПФ будут органами местного самоуправления после победы в стране социалистической революции под знаменем великого учения Маркса – Энгельса – Ленина – Сталина – Мао Цзэдуна.

МЛКПФ появилась вследствие раскола в середине 60-х «прохрущевской» филиппинской компартии (впоследствии де-факто самораспустившейся), многие члены которой выражали несогласие с антисталинскими решениями ХХ и ХХII съездов КПСС. То же имело место более чем в 60 зарубежных коммунистических и национально-освободительных организациях, в том числе почти во всех странах Юго-Восточной Азии. Несогласные с дрейфом Москвы вправо переориентировались на КНР и Албанию, официально осуждавшие стартовавший с 1956 года антисталинский в целом, соглашательский на внешней арене курс советского руководства.


В 60–80-х МЛКПФ получала помощь КНР, КНДР и Албании. Пекин, Пхеньян и Тирана этого не скрывали. Достоверных подтверждений такой поддержки в последующие годы нет, хотя в иностранных СМИ иногда сообщается о том, что КНР и КНДР остаются спонсорами филиппинских коммунистов. Последние поддерживают позицию Пекина в споре с Манилой о принадлежности ряда островов и участков Южно-Китайского моря. Но в аналогичном споре Манилы с Тайбэем филиппинские сталинисты-маоисты на стороне своего правительства.

Понятно, что первопричина междоусобиц – сохраняющаяся ущербность социально-экономической ситуации в стране. До 70 процентов ВВП обеспечивают столичный регион и прилегающие к нему районы на острове Лусон, а это лишь треть территории. На остальной части – отсталая экономика, номинальная социальная сфера, почти полное отсутствие медицины, учреждений образования и т. п.

В то же время МЛКПФ привержена идее целостности страны в отличие от исламских экстремистов. Потому закономерны боевые столкновения последних с коммунистической «Новой народной армией». Когда-то ННА осуществляла диверсии против военных баз США («Кларк-Филд» и «Субик-Бей»), участившиеся в период американской агрессии в Индокитае. В начале 70-х существовал даже проект единого «второго фронта» коммунистов-повстанцев Филиппин, Малайзии, Индонезии, Таиланда и Брунея против военных и разведывательных объектов США, основывавшийся на лозунге Мао Цзэдуна «Создавать десятки, сотни Вьетнамов!» (1967). Красные партизаны планировали захватить филиппинский остров Палаван, ближайший к Индокитаю. Но затея потеряла актуальность, когда в 1971–1972 годах начался вывод войск США из Камбоджи, Лаоса и Южного Вьетнама.

В борьбе с исламскими сепаратистами МЛКПФ – фактический союзник Манилы. Похоже, именно поэтому столкновения армии Филиппин с ННА в последние годы проходят без ожесточения.
Автор: Балиев Алексей
Первоисточник: https://vpk-news.ru/articles/41136


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Комментарии 5

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  1. a.s.zzz888 Сегодня, 06:09
    Почти в тему. Вспомним, как мерикатосы и вся их демократия вопили на весь мир, захлёбываясь в слюнях, что Дутерте валил наркоту прямо на улицах без суда и следствия? Ну и что? Повизжали, поскулили - и в тину. bully
    a.s.zzz888
    1. сибиралт Сегодня, 07:55
      Трудно представить, как можно удерживать власть на Филиппинах, если они состоят из около 7500 островов. Причем, более двух третей из них необитаема, как бы официально. Но точно об этом никто не знает? belay
      сибиралт
      1. михаил3 Сегодня, 09:35
        Да собственно говоря, так же как везде. Контролируя источники силы - распределение топлива (плавать под парусами между островами нынче - только для рыбалки), заметные промышленные мощности, банки, крупную торговлю... К тому же современные средства позволяют наладить впечатляющую систему визуального контроля за любой территорией, а уж такие удобные водные пространства... Можно, конечно, обманывать. На АПЛ. Много там, на Филиппинах, миссий, оправдывающих применение АПЛ?
        михаил3
  2. Anyone Сегодня, 10:50
    Допускаю, что на Минданао что-то кардинально в худшую сторону изменилось за последние 5-7 лет. Дело в том, что я был на Минданао в 2011 году. Причем, я попал туда через Сулу и Палаван с Калимантана/Борнео. Из стрёмного на Минданао я заметил только сложную криминальную обстановку. Но справедливости ради, надо сказать, что на Палаване, и особенно в окрестностях Пуэрто-Принсес, с этим ещё хуже. Вообще, этот треугольник: северо-восток Сулавеси (Индонезия) - север Борнео (Малайзия) - Сула/Палаван/Минданао (Филиппины) - ещё тот взрывоопасный регион. Исламисты, протестанты, католики, этнические сепаратисты, экс-пираты тораджи и буги... Смесь там гремучая. И нищее население.
    Anyone
  3. Anyone Сегодня, 10:57
    Цитата: сибиралт
    Трудно представить, как можно удерживать власть на Филиппинах, если они состоят из около 7500 островов...

    А у нас ситуация чем-то кардинально отличается? Думаецца мне, у нас в России гораздо больше 7500 населенных пунктов, куда нет дорог по 9 месяцев в году. В лучшем случае, зимник по льду реки или вездеходка через тундру. Вот чем, к примеру, город Нарьян-Мар отличается от острова? Ни авто-, ни железнодорожного сообщения. Только аэропланом и/или баржей по Печоре ))
    Anyone
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